Alles, was Sie über BlackRock, das Unternehmen, dem die Welt gehört, wissen müssen

Der weltweite Einfluss des Investmentgiganten auf Politik und Wirtschaft ist enorm.

BlackRock ist eine der weltweit mächtigsten Organisationen, und seine ruchlose Rolle in der globalen Wirtschaft und Politik wird immer deutlicher.

Der Investmentgigant treibt die Politik des Erwachens in Form von sozialen Unternehmensbewertungen (ESG) voran, zu denen auch die gefährliche „Net Zero“- und LGBT-Agenda gehört. BlackRock ist auch für die Manipulation der Finanzsysteme verantwortlich und hat die Kontrolle über einen erheblichen Teil des weltweiten Reichtums.

Um sich wehren zu können, müssen wir wissen, womit wir es zu tun haben. In diesem Artikel tauchen wir tief in die Geschichte, die aktuellen Geschäftspraktiken und die Pläne des globalistischen Giganten, der als BlackRock bekannt ist, ein.

Die Geschichte von BlackRock und seines Gründers

Anfang 2022 verwaltete BlackRock Inc. ein Vermögen von rund 10 Billionen US-Dollar und war damit der weltweit größte Vermögensverwalter. BlackRock hält eine beträchtliche Anzahl von Aktien der meisten der weltweit größten Unternehmen, darunter Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Coca-Cola, Moderna, Johnson & Johnson, Exxon Mobil, Visa, Chevron, JPMorgan Chase, Walmart und viele mehr.

Das Unternehmen wurde vor 35 Jahren, im Jahr 1988, von dem Investmentbanker und heutigen CEO Larry Fink als Tochtergesellschaft von Blackstone Inc. gegründet. Ursprünglich hieß es Blackstone Financial Management und wuchs in den ersten vier Jahren seines Bestehens rasch, bis 1992 erreichte es ein Portfolio von 17 Milliarden Dollar, wie der Journalist James Corbett berichtete.

Da sich BlackRock zu einem sehr respektablen Unternehmen entwickelt hatte, beschlossen Fink und Stephen Schwarzman, der CEO von Blackstone, BlackRock von Blackstone zu trennen und ein eigenes Unternehmen daraus zu machen.

BlackRock ging 1999 für 14 Dollar pro Aktie an die Börse und verwaltete zu diesem Zeitpunkt ein Vermögen von 165 Milliarden Dollar. In den frühen 2000er-Jahren erweiterte das Unternehmen sein Geschäft um die Bereiche Analyse und Risikomanagement. Im Jahr 2004 kaufte es die Anlageverwaltungsgesellschaft State Street Research & Management, fusionierte 2006 mit der Anlageverwaltungsgesellschaft Merrill Lynch und erwarb 2007 die wichtigste Vermögensverwaltungseinheit der Quellos-Gruppe, wodurch das von BlackRock verwaltete Gesamtvermögen auf über 1 Billion Dollar anstieg.

Während der finanzielle Erfolg von BlackRock bis zu diesem Zeitpunkt beeindruckend erscheinen mag, war es die Finanzkrise der Jahre 2007 und 2008, die das Unternehmen wirklich zu dem globalen Finanzdominator machte, der es heute ist. Die Journalistin Heike Buchter, die ein Buch über BlackRock geschrieben hat, sagte 2015: „Vor der Finanzkrise war mir der Name nicht einmal bekannt. Aber in den Jahren nach dem Zusammenbruch von Lehman [Brothers] [2008] tauchte BlackRock überall auf. Überall!“

Viele Banken, darunter Lehman Brothers, sowie die US-Regierung und die Federal Reserve, wandten sich an Fink und BlackRock, um die komplizierten Finanzinstrumente zu sortieren, die zur Krise geführt hatten, und um bei den Rettungsaktionen 2008 zu helfen.

Diese Institutionen vertrauten Fink als Experten für die Finanzinstrumente, die zur Subprime-Hypothekenkrise führten, weil er an der Schaffung der toxischen Hypothekenbranche beteiligt war. In den 1980er-Jahren, als Fink noch für die Investmentbank First Boston arbeitete, konstruierte er „seine erste Collateralized Mortgage Obligation (CMO) und schuf fast im Alleingang“ den „Subprime-Hypothekenmarkt, der 2008 so spektakulär scheiterte“, schrieb Corbett.

„Als sich der Staub an der Wall Street nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers schließlich legte, gab es kaum Zweifel, wer auf dem Staubhaufen saß: BlackRock“, sagte Corbett.

Unter Finks Führung nutzte BlackRock seine finanzielle Macht und seinen Einfluss, um in die nationale und internationale Politik einzugreifen. Der Autor und Wirtschaftsjournalist F. William Endgahl hat es so formuliert:

Der Gründer und CEO von BlackRock, Larry Fink, ist eindeutig daran interessiert, weltweit Einfluss zu kaufen. Er machte den ehemaligen deutschen CDU-Bundestagsabgeordneten Friederich Merz zum Chef von BlackRock Deutschland, als es so aussah, als könnte er die Nachfolge von Bundeskanzlerin Merkel antreten, und den ehemaligen britischen Schatzkanzler George Osborne zum „politischen Berater“. Fink berief die ehemalige Stabschefin von Hillary Clinton, Cheryl Mills, in den Vorstand von BlackRock, als es sicher schien, dass Hillary bald ins Weiße Haus einziehen würde. Er hat ehemalige Zentralbanker in seinen Vorstand berufen und sich daraufhin lukrative Verträge mit deren ehemaligen Institutionen gesichert. Stanley Fisher, ehemaliger Chef der Bank of Israel und später stellvertretender Vorsitzender der Federal Reserve, ist jetzt Senior Adviser bei BlackRock. Philipp Hildebrand, ehemaliger Präsident der Schweizerischen Nationalbank, ist stellvertretender Vorsitzender bei BlackRock, wo er das BlackRock Investment Institute leitet. Jean Boivin, ehemaliger stellvertretender Gouverneur der Bank of Canada, ist globaler Forschungsleiter des Investmentinstituts von BlackRock.

Die Verflechtung von BlackRock mit den höchsten Ebenen von Politik und Wirtschaft und der damit verbundene immense globale Einfluss von Finks Investmentfirma sind deutlich zu erkennen. Das Unternehmen wurde so mächtig, dass Professor William Birdthistle es als „vierten Zweig der Regierung“ bezeichnete.

BlackRock steckt mit der Biden-Regierung unter einer Decke

Als Joe Biden 2019 eine Präsidentschaftskandidatur gegen Donald Trump in Erwägung zog, traf sich der ehemalige Vizepräsident mit Fink, um ihn um Unterstützung durch BlackRock zu bitten. Der CEO soll Biden gesagt haben, dass „ich hier bin, um zu helfen“.

Biden, der BlackRock anscheinend schnell für seine Hilfe entschädigen wollte, ernannte Brian Deese kurz nach seinem Amtsantritt zum Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats. Davor war Deese von 2017 bis 2020 Leiter der Abteilung für nachhaltiges Investieren bei BlackRock. Außerdem hatte er mehrere Schlüsselpositionen in der Obama-Regierung inne, darunter die des leitenden Beraters des Präsidenten.

Ein weiterer ehemaliger BlackRock-Mitarbeiter in der derzeitigen Biden-Administration ist der stellvertretende Finanzminister Adewale Adeyemo, der von 2017 bis 2019 als leitender Berater von Fink tätig war. Der in Nigeria geborene Politiker hat auch enge Verbindungen zum ehemaligen Präsidenten Barack Obama; er wurde 2019 zum ersten Präsidenten der Obama-Stiftung gewählt.

Darüber hinaus ist der ehemalige globale Chef-Investmentstratege von BlackRock, Michael Pyle, jetzt der leitende Wirtschaftsberater von Vizepräsidentin Kamala Harris. Pyle war in der Obama-Regierung auch als leitender Berater des Unterstaatssekretärs des Finanzministeriums für internationale Angelegenheiten tätig.

Man könnte sagen, dass die Wirtschaftspolitik der Biden-Administration im Wesentlichen von BlackRock gesteuert wird.

Die Schlüsselrolle von BlackRock beim Great Reset und der COVID-„Pandemie“

Corbett argumentiert, dass es sich bei der COVID-19-„Pandemie“ nicht in erster Linie um einen Virus handelte, sondern vielmehr eine Gelegenheit für globale Eliten, insbesondere BlackRock, darstellte, die Weltwirtschaft und das Finanzsystem umzugestalten.

Am 22. August 2019 schloss sich Fink offiziell dem globalistischen Weltwirtschaftsforum (WEF) von Klaus Schwab an, als er Mitglied des Kuratoriums des WEF wurde. Am selben Tag begann ein Treffen von Zentralbankern, Ökonomen und politischen Entscheidungsträgern zur Erörterung der Wirtschaftspolitik – das jährliche Wirtschaftssymposium in Jackson Hole -, bei dem BlackRock seine Finanzrevolution einleitete.

Eine Woche vor der Veranstaltung veröffentlichte BlackRock ein Papier, das die Parameter für die Diskussion auf dem Symposium in Jackson Hole, Wyoming, festlegen sollte.

„Nach Jahren der quantitativen Lockerung (QE) und ZIRP (Nullzinspolitik) und sogar der einst undenkbaren NIRP (Negativzinspolitik) ging den Bankstern der Spielraum aus“, erklärte Corbett.

Also brauchten die Finanzeliten etwas Neues, und BlackRock gab ihnen eine Antwort: „Going direct“.

Um das Konzept zu verstehen, muss man zunächst wissen, dass das Geldsystem in zwei Kreisläufe unterteilt ist: den Einzelhandelskreislauf und den Großhandelskreislauf. Im Privatkundenkreislauf wird das „Bankgeld“ ausgegeben, d. h. das Geld, das normale Menschen und Unternehmen ausgeben, um in der Wirtschaft zu handeln. Dann gibt es noch das „Reservegeld“ (Privatkundenkreislauf), d. h. die Einlagen, die die Banken bei den Zentralbanken, wie der Federal Reserve (Fed) oder der Europäischen Zentralbank (EZB), halten.

Eine genauere Erläuterung der beiden Geldkreisläufe finden Sie in meinem Artikel über digitale Währungen der Zentralbanken.

Der Vorschlag von BlackRock, „direkt“ zu gehen, bedeutete, das geteilte Geldsystem zu umgehen und die Zentralbanken direkt Geld in verschiedene private und öffentliche Einrichtungen pumpen zu lassen.

„Wenn die Geldpolitik erschöpft ist und die Fiskalpolitik allein nicht mehr ausreicht, ist eine noch nie dagewesene Reaktion erforderlich“, heißt es im BlackRock-Papier vom August 2019. Diese Antwort wird wahrscheinlich darin bestehen, „direkt zu handeln“: Direkt zu gehen bedeutet, dass die Zentralbank Wege findet, Zentralbankgeld direkt in die Hände der öffentlichen und privaten Geldgeber zu bringen.“

Im September 2019, Monate vor Beginn der sogenannten „Pandemie“, begann die Zentralbank, Geld direkt in den privaten Geldkreislauf zu pumpen.

Als die staatlichen Rettungsmaßnahmen mit den ersten Lockdowns im März 2020 begannen, war das „Going-Direct“-System bereits eingeführt worden und die Fed konnte direkt Geld in private und öffentliche Organisationen stecken.

„Was uns als ‚Pandemie‘ angekündigt wurde, war in Wirklichkeit auf finanzieller Ebene nur ein Vorwand für ein absolut beispielloses Pumpen von Billionen von Dollar durch die Fed direkt in die Wirtschaft“, schrieb Corbett.

Im März 2020 wandte sich die Fed, ähnlich wie bei der Finanzkrise 2007-08, an BlackRock, um ihre Rettungsprogramme zu verwalten.

Dies ermöglichte BlackRock den Zugriff auf staatliche Gelder, d. h. Steuergelder, und deren Verteilung an Unternehmen, in die BlackRock investiert hatte, und es ermöglichte BlackRock die Rettung eines seiner wichtigsten Vermögenswerte: iShares, die Sammlung börsengehandelter Fonds (ETFs), die im Januar 2023 ein Vermögen von 2,23 Billionen Dollar verwaltete.

Das bedeutet, dass BlackRock von der Fed die Erlaubnis erhalten hat, Steuergelder zur Rettung seiner eigenen Vermögenswerte zu verwenden. Russ und Pam Martens haben es in ihrem Blogbeitrag so formuliert:

Ausschreibungsfreie Verträge und der Aufkauf eigener Produkte – was könnte daran falsch sein? Um die Sache noch ungeheuerlicher zu machen, wurden in dem als CARES Act bekannten Konjunkturprogramm 454 Milliarden Dollar an Steuergeldern bereitgestellt, um die Verluste aus den von der Fed aufgelegten Rettungsprogrammen aufzufangen. Insgesamt 75 Milliarden Dollar wurden bereitgestellt, um die Verluste aus den von BlackRock verwalteten Programmen zum Ankauf von Unternehmensanleihen aufzufangen. Da BlackRock seine eigenen börsengehandelten Fonds aufkaufen darf, bedeutet dies, dass die Steuerzahler für Verluste aufkommen, die andernfalls dem Unternehmen des Milliardärs Larry Fink und den Anlegern entstehen würden.

Neben der Fed zogen auch die Bank of Canada und die schwedische Zentralbank BlackRock zu Rate, um ihr Kaufprogramm für Unternehmensanleihen zu verwalten.

Mit seinem „Going-Direct“-Streich im Jahr 2020 „hatte BlackRock wirklich den Planeten erobert“, schrieb Corbett.

„Sie diktierte nun die Interventionen der Zentralbank und handelte dann in jeder erdenklichen Rolle und unter direkter Verletzung der Regeln für Interessenkonflikte, indem sie als Berater, Manager, Käufer, Verkäufer und Investor sowohl bei der Fed als auch bei den Banken, Unternehmen, Pensionsfonds und anderen Einrichtungen, die sie rettete, agierte.“

Das allmächtige IT-System von BlackRock

Ein erheblicher Teil des Wertes aller Aktien und Anleihen in der Welt wird über das „zentrale Abwicklungssystem für die Anlageverwaltung“ von BlackRock verwaltet.

Dieses System namens Aladdin (Abkürzung für „asset, liability, debt and derivative investment network“) wird nicht nur von BlackRock selbst genutzt.

BlackRock Solutions, eine der Tochtergesellschaften von BlackRock, lizenziert Aladdin an über 150 Institutionen, darunter der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, Vanguard, und ein weiterer Branchenriese: State Street Global Advisors. Das System wird auch von vielen der größten Versicherungsgesellschaften der Welt und Big-Tech-Firmen wie Alphabet (Google), Apple und Microsoft sowie von mehreren Pensionsfonds genutzt.

Jeden Tag führt Aladdin sogenannte „Monte-Carlo-Simulationen“ – Computeralgorithmen, die die Wahrscheinlichkeit möglicher Ergebnisse in Systemen mit Zufallsvariablen modellieren – für alle von ihm verwalteten Finanzinstrumente durch.

Im Jahr 2017 verwaltete Aladdin Vermögenswerte im Wert von 20 Billionen US-Dollar, berichtet die Financial Times. BlackRock hat seitdem aufgehört, diese Zahl zu melden, und sie ist heute wahrscheinlich viel höher.

In der Vergangenheit wurde das IT-System nur zur Risikoberechnung eingesetzt, während die Entscheidungen weiterhin von Menschen getroffen wurden. Im Jahr 2017 hat Fink jedoch „sein Los mit den Maschinen geworfen“, als BlackRock begann, ein automatisiertes Computersystem namens „Monarch“ einzusetzen, das den Entscheidungsprozess für viele seiner Vermögenswerte übernahm.

Kurz gesagt, das Aladdin-System von BlackRock verwaltet Vermögenswerte im Wert von weit über 20 Billionen US-Dollar, was bedeutet, dass ein beträchtlicher Teil des weltweiten Vermögens von den Berechnungen eines einzigen Computersystems abhängt. Außerdem werden Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Aktien zunehmend von Algorithmen und KI statt von Menschen getroffen.

Fehler in den Algorithmen, ob absichtlich oder nicht, könnten daher zu einer Katastrophe für die Weltwirtschaft führen.

Die brennende Frage, die bleibt, ist, was BlackRock mit all der immensen Macht und dem Einfluss, den es erworben hat, zu tun gedenkt.

Wie BlackRock die Welt kontrolliert

„Die Verhaltensweisen müssen sich ändern, und das ist eine Sache, die wir von den Unternehmen verlangen. Man muss Verhaltensweisen erzwingen, und bei BlackRock erzwingen wir Verhaltensweisen.“

Dieses Zitat von Larry Fink aus dem Jahr 2017 fasst zusammen, was BlackRock mit seiner Macht und seinem Einfluss tut: Verhaltensweisen erzwingen und die Gesellschaft nach seinem Bild formen.

Finks jährlicher „Brief an die CEOs“ ist zwar offiziell keine Richtlinie, wurde aber als „Aufruf zum Handeln“ beschrieben, der das Unternehmensverhalten vieler der größten Unternehmen der Welt verändert. Dies wurde sogar durch eine von Fachleuten begutachtete Arbeit bestätigt, die zu dem Schluss kam, dass „unsere Beweise darauf hindeuten, dass Portfoliounternehmen auf BlackRocks Bemühungen um öffentliches Engagement reagieren.“

Fink hat seinen Einfluss auf die Unternehmenswelt genutzt, um die Umwelt-, Sozial- und Governance-Agenda (ESG) voranzutreiben. ESG ist im Wesentlichen eine Art soziales Kreditsystem für Unternehmen, um sicherzustellen, dass sie sich an die zerstörerische „Netto-Null“-Kohlenstoffemissionspolitik und verschiedene andere Punkte der globalistischen Agenda halten.

In seinem Brief an die CEOs aus dem Jahr 2022 schrieb Fink Folgendes:

Nachhaltige Investitionen haben inzwischen 4 Billionen Dollar erreicht. Auch die Maßnahmen und Ambitionen zur Dekarbonisierung haben zugenommen. Dies ist erst der Anfang – die tektonische Verschiebung hin zu nachhaltigen Investitionen beschleunigt sich weiter. Ob es sich nun um Kapital handelt, das in neue Unternehmen mit Schwerpunkt auf Energieinnovationen fließt, oder um Kapital, das von traditionellen Indizes in individuellere Portfolios und Produkte umgeschichtet wird – wir werden mehr Geld in Bewegung sehen. Jedes Unternehmen und jede Branche wird sich durch den Übergang zu einer Netto-Null-Welt verändern. Die Frage ist: Werden Sie führen oder werden Sie geführt werden?

Er machte auch deutlich, dass BlackRock von den Unternehmen die Einhaltung der „Netto-Null“-ESG-Agenda fordert:

Im Stakeholder-Kapitalismus geht es darum, langfristige, dauerhafte Renditen für die Aktionäre zu erzielen. Und die Transparenz in Bezug auf die Planung Ihres Unternehmens für eine Netto-Null-Welt ist ein wichtiger Bestandteil davon. Aber das ist nur eine von vielen Angaben, die wir und andere Investoren von den Unternehmen verlangen. Als Verwalter des Kapitals unserer Kunden verlangen wir von den Unternehmen, dass sie nachweisen, wie sie ihrer Verantwortung gegenüber den Aktionären gerecht werden, unter anderem durch solide Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken und -richtlinien.

Wie der Journalist Iain Davis erklärt, verhindert ein niedriges ESG-Sozialkredit-Rating, dass Unternehmen erfolgreich arbeiten können:

Dies wird mit Hilfe von Stakeholder Capitalism Metrics erreicht. Vermögenswerte werden anhand von Umwelt-, Sozial- und Governance-Benchmarks (ESG) für nachhaltige Unternehmensleistung bewertet. Jedes Unternehmen, das sich am Markt finanzieren will, etwa durch die Ausgabe von Klimaanleihen oder grünen Anleihen für europäische Projekte, muss ein gutes ESG-Rating vorweisen können. Ein niedriges ESG-Rating schreckt Investoren ab und verhindert, dass ein Projekt oder ein Geschäftsvorhaben in Angriff genommen wird. Ein hohes ESG-Rating wird dazu führen, dass Investoren ihr Geld in Projekte stecken, die durch internationale Vereinbarungen abgesichert sind.

BlackRock ist nicht der einzige, der die Net-Zero-Agenda vorantreibt. Derzeit gibt es 301 Unterzeichner der Initiative „The Net Zero Asset Managers“, die zusammen 59 Billionen US-Dollar verwalten.

Natürlich befürwortet BlackRock auch digitale Zentralbankwährungen (Central Bank Digital Currency, CBDC), denn die vollständige Digitalisierung des Zahlungsverkehrs würde die totale Kontrolle über den gesamten Geldverkehr ermöglichen und damit die Durchsetzung der ESG-Agenda noch einfacher machen.

In seinem Brief an die Aktionäre aus dem Jahr 2022 schwärmte Fink von den Vorteilen von CBDCs wie der „Verringerung des Risikos von Geldwäsche und Korruption“ und der Senkung der „Kosten für grenzüberschreitende Zahlungen“.

Es versteht sich fast von selbst, dass BlackRock auch die LGBT-Agenda vorantreibt, indem es den so genannten Corporate Equality Index fördert, der das Engagement von Unternehmen für „LGBTQ-inklusive Richtlinien und Praktiken“ bewertet. Der Index wird von der Human Rights Campaign veröffentlicht, einer Organisation, die von George Soros‘ Open Society Foundation finanziert wird.

Der Journalist James Corbett zeichnet ein düsteres Bild von der Zukunft, die BlackRock vorschwebt:

Die Zukunft der Welt, wie sie BlackRock vorschwebt, ist nun in vollem Umfang sichtbar geworden. Es ist eine Welt, in der zügellose Computer-Lernalgorithmen die Investitionen der größten Institutionen der Welt automatisch in die Kassen derjenigen lenken, die den Forderungen von Fink und seinen Mitstreitern nachgeben. Es ist eine Welt, in der Transaktionen zunehmend digitalisiert werden, wobei jede Transaktion zum finanziellen Vorteil der algorithmischen Oberherren bei BlackRock ausgewertet wird. Und es ist eine Welt, in der Unternehmen, die sich weigern, der Agenda zu folgen, mit einem ESG-Degrading in die Vergessenheit geraten und Einzelpersonen, die Widerstand leisten, ihre CBDC-Brieftaschen gesperrt werden.

Hoffnung auf eine bessere Zukunft

BlackRock mag inzwischen wie eine unaufhaltsame Kraft erscheinen, aber bis vor kurzem hatte die Mehrheit der Öffentlichkeit keine Ahnung, wer BlackRock überhaupt ist oder was das Unternehmen tut. Das ändert sich jetzt vor unseren Augen.

Der Widerstand gegen BlackRock und seine Agenda hat in den letzten Jahren zugenommen, und es fanden Proteste vor den Niederlassungen in New York und Paris statt.

Darüber hinaus hat die gemeinnützige Organisation Consumers‘ Research im vergangenen Jahr eine Kampagne gegen BlackRock gestartet, in der sie das Unternehmen für seine Verbindungen zu China kritisiert.

Man sollte meinen, dass ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ESG-Standards (Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards) für amerikanische Unternehmen durchzusetzen, dieselben Standards auch auf ausländische Investitionen anwenden würde, aber BlackRock drängt seine „Woke“-Agenda weder in China noch in Russland durch“, sagte der Geschäftsführer von Consumers‘ Research. „Amerikas Verbraucher erkennen einen Lügner, wenn sie einen sehen, und Consumers‘ Research wird sie damit nicht davonkommen lassen.“

Auch in den von Republikanern regierten Bundesstaaten wächst der Widerstand. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, zog kürzlich 2 Milliarden Dollar aus dem BlackRock-Fonds ab. Louisiana und South Carolina haben angekündigt, dass sie ebenfalls staatliche Gelder von BlackRock abziehen werden, und Arkansas hat bereits 125 Millionen Dollar aus den von BlackRock verwalteten Konten abgezogen. DeSantis steht auch an der Spitze einer Koalition von 19 Gouverneuren, die sich gegen die ESG-Agenda der Unternehmen aussprechen.

Auf der letzten Conservative Political Action Conference (CPAC) fand eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „The New Axis of Evil: Soros, Schwab, and Fink“ statt, die sich auf die Fähigkeit reicher Eliten, einschließlich BlackRock, konzentrierte, den Vereinigten Staaten und der ganzen Welt eine linksradikale Politik aufzuzwingen.

Durch die Verbreitung von Informationen über die ruchlosen Pläne und Handlungen von BlackRock kann sich die öffentliche Meinung ändern und Finks Unternehmensriese wird unter Druck gesetzt werden. Der wirtschaftliche Zusammenbruch, der in naher Zukunft wahrscheinlich eintreten wird, wird die Menschen nach den Verantwortlichen für die Krise suchen lassen – und BlackRock gehört sicherlich zu den Tätern. Es bleibt abzuwarten, ob BlackRock in der Lage sein wird, seine Macht und seinen Einfluss zu bewahren, jetzt, wo es im Rampenlicht steht und die öffentliche Meinung sich gegen es wendet.

QUELLE: EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT BLACKROCK, THE COMPANY THAT OWNS THE WORLD

