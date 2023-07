America first go home

Ein Artikel von Recherche-Board (Telegram)

Ende Mai verkaufte Radio Prag den zwischen Tschechien und den USA geschlossenen Militärvertrag als Wunschkonzert. „So könnte Tschechien zum Beispiel wünschen, dass US-Soldaten auf den Fliegerhorsten eingesetzt werden und bei der Ausbildung tschechischer Soldaten helfen.“

Die Wahrheit sieht freilich anders aus. Tschechien lässt sich von den USA militärisch versklaven.



Gemäß dem Vertrag kann die USA in Tschechien beliebig viele Militärbasen eröffnen und Waffen lagern, begleitet von Sonderrechten der dort stationierten US-Streitkräfte und ihrer Angehörigen.



So haben die Tschechen auf bestimmte Areale keinen Zutritt mehr, alle Einrichtungen werden kostenfrei zur Verfügung gestellt, Tschechien verzichtet auf Strafverfolgung und so weiter.



Das kommt einem bekannt vor…

Tschechien sei eines der letzten NATO-Länder, das sich unter die Knute der USA begibt, heißt es. Mit Eintritt in das Kriegsgeschehen 1944 setzte die USA den Fuß nach Europa und weitete den Einfluss Stück für Stück aus.

Schon damals gab es ein America First Committee (AFC), das gegen eine Beteiligung der USA am Zweiten Weltkrieg war. Im September 1940 gegründet, löste sie sich drei Tage nach dem Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 selbst auf.

Ein Prinzip war: Die amerikanische Demokratie kann nur erhalten werden, wenn sich das Land aus dem europäischen Krieg heraushält.

Folgerichtig müsste Donald Trump’s Devise „America first“ ein Heraushalten aus Europa und dem Rest der Welt sein.

Die USA wollen unter Biden militärische Supermacht bleiben. Daher wird der Rüstungsetat laufend erhöht. Doch das Pentagon hat zunehmend ein Rekrutierungsproblem.



Auch die Bundeswehr kann die Reihen nicht füllen. Pistorius will trotz der angespannten Personallage und nicht vorhandenem Geld gleich 4000 Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren.



Das ist vorauseilender Gehorsam der US-Obervasallen, denn die USA beginnen zu delegieren.

Die transatlantische Denkfabrik „European Council on Foreign Relations“ hat in einem „Policy-Brief“ mit dem Titel „Die Kunst der Vasallisierung“, den Europäern vorgehalten, dass sie zwar ihre sicherheitspolitische Abhängigkeit von der US-Schutzmacht anerkennen, aber zu wenig dafür tun würden.



Konkret wird unter anderem gefordert, eine „Kapazität zur Unterstützung der Ukraine in einem langen Krieg aufzubauen, westeuropäische Streitkräfte in den Osten zu senden, die in einigen Fällen die US-Streitkräfte ersetzen könnten sowie die Erwägung einer europäischen nuklearen Abschreckung.“



Der Stellvertreterkrieg der USA soll also der von Europa werden. Was das bedeuten würde, kann man in einer Auflistung über die Beteiligung der USA am Ukraine-Konflikt lesen.

Über beispiellose Finanzspritzen, Lieferung von militärischer Ausrüstung einschließlich High-Tech, Geheimdienstinformationen, direkte Führung und Planung der Operationen der Streitkräfte der Ukraine usw.



Neben Raumfahrtsystemen werden Aufklärungsflugzeuge intensiv zur Überwachung der Lage eingesetzt und fliegen täglich von Luftwaffenstützpunkten in Großbritannien, Deutschland, Griechenland, Italien, Rumänien und der Türkei aus.



Wäre die USA nicht in Europa präsent, könnten sie diesen Krieg wie viele andere zuvor nicht führen. In jedem Vasallenland haben sie ihre Leute platziert.

Derzeit versuchen sie wieder in Venezuela einzugreifen, um ihre Marionette Machado einzusetzen, die schon von George W. Bush im Oval Office empfangen wurde.

Der venezolanische Präsident Maduro hat den USA und der EU vorgeworfen, „das tödliche Gift des Faschismus“ im Land säen zu wollen, nachdem sich hochrangige Beamte gegen den Ausschluss der Oppositionsführerin María Corina Machado von der Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen ausgesprochen haben.



Machado war eine Unterstützerin der „Übergangsregierung“, die von den USA zum Sturz der Regierung Maduro eingesetzt wurde und wollte die Präsidentschaft an sich reißen. Zudem hat sie weitere Sanktionen gegen Venezuela gefordert.



Die einen fordern Sanktionen, die anderen zerstören damit die „eigenen“ Länder. Verräter wo man hin schaut.5K00:23

