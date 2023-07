„Amerikas dunkelstes Geheimnis“: Sexhandel, Kindesmissbrauch und die Biden-Administration

Derzeit gelten mindestens 85.000 Kinder als vermisst.

„Ob absichtlich oder nicht, man kann argumentieren, dass die US-Regierung zum Mittelsmann in einer groß angelegten, milliardenschweren Kinderhandelsoperation geworden ist, die von schlechten Akteuren betrieben wird, die versuchen, vom Leben von Kindern zu profitieren…. Die Erkenntnis, dass wir den Kindern nicht den amerikanischen Traum boten, sondern sie stattdessen in die moderne Sklaverei mit bösen Oberherren steckten, war eine schreckliche Offenbarung…. Sie drohten mir mit einer Untersuchung. Sie… nahm mein Abzeichen. Es ist eine schreckliche Sache, wenn man die Pfeife bläst, um Kinder zu retten, und wenn man Vergeltung bekommt, wenn man versucht, zu helfen. Das HHS [das Gesundheitsministerium der Vereinigten Staaten] tat alles, was es konnte, um all dies zu verschweigen.“

„Als der texanische Gouverneur Greg Abbott im April 2021 von den Vorwürfen des Missbrauchs unbegleiteter Minderjähriger in einer Bundeseinrichtung in San Antonio erfuhr, sagte er: ‚Die Biden-Regierung hat den Vorsitz über den Missbrauch von Kindern.‘ Er forderte auch die Verwaltung auf, diese Einrichtungen zu schließen. Stattdessen hat die Verwaltung sie nur erweitert, ohne mit staatlichen oder lokalen Behörden zu kommunizieren. Den lokalen Gemeinschaften wird nicht gesagt, wie lange die Minderjährigen dort bleiben werden oder wohin sie gehen werden, wenn sie freigelassen werden, und ohne sich um die Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung zu kümmern. Ich fordere den Kongress auf, eine vollständige Untersuchung der Bundesbehörden einzuleiten, die für die Genehmigung der Verträge für diese Einrichtungen zuständig sind.“

„Die Massenmigrationskrise, die durch die fehlgeleitete Einwanderungspolitik der Biden-Regierung ausgelöst wurde, hat unermesslichen Schaden angerichtet…. Diese Migranten wurden durch diese Politik dazu verleitet, … Illegale Grenzübertritte, angeführt von kriminellen Schmuggel- und Menschenhandelsorganisationen und ermöglicht von Regierungsbehörden und Auftragnehmern…. Die Biden-Regierung hat Maßnahmen ergriffen, die in großem Umfang Anreize für die illegale Einreise unbegleiteter ausländischer Kinder schaffen, um kriminellen Schmugglern und Menschenhändlern zu helfen, selbst im vollen Bewusstsein der Risiken, dass eine solche Politik die Sicherheit und das Wohlergehen der Migrantenkinder gefährden wird. Einige Befürworter dieser Politik haben sie in der Überzeugung verteidigt, dass sie die Familienzusammenführung unterstützen, einen sicheren Hafen vor schwierigen Lebensbedingungen in ihren Heimatländern bieten und sogar US-Arbeitgebern zugute kommen. Im Gegenteil, ich behaupte, dass es keine mögliche Rechtfertigung für eine Politik gibt, die den Missbrauch und die Ausbeutung von minderjährigen Migranten in so großem Umfang über so viele Jahre hinweg erleichtert hat. Es gibt kein mögliches humanitäres oder wirtschaftliches Motiv, das den Schaden rechtfertigen oder ausgleichen könnte, den die Schmuggler, Menschenhändler, missbräuchlichen Sponsoren und sogar Familienmitglieder, die an diesen schrecklichen Arrangements beteiligt waren, den Opfern zugefügt haben.“

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, beschrieb die Geschehnisse als „praktisch die größte Menschenschmuggeloperation in der amerikanischen Geschichte“.

Die kriminelle Praxis des Menschenhandels und des Missbrauchs von Hunderttausenden von Migrantenkindern, die die Südgrenze überqueren, ist dank der Politik der offenen Grenzen der Biden-Administration in den USA offenbar „normal“:

Diese Zahlen beinhalten nicht Berichte, dass „mindestens 1,2 Millionen illegale Einwanderer“ oder „Ausreißer“ „bestätigt wurden, die die Grenze zwischen den USA und Mexiko illegal überquert haben“.

Nach Angaben der Zoll- und Grenzschutzstatistik

Viele dieser Kinder werden vergewaltigt, zur Zwangsarbeit eingesetzt und gezwungen, brutale Arbeiten zu verrichten, angeblich um ihre Schulden von den kriminellen Kartellen abzuarbeiten, die Berichten zufolge jetzt die mexikanische Seite der Grenze kontrollieren und die Kinder ins Land gebracht haben.

Tara Lee Rodas, eine Whistleblowerin für das Gesundheits- und Sozialwesen, sagte am 26. April vor dem Justizunterausschuss des Repräsentantenhauses für Einwanderungsintegrität, -sicherheit und -durchsetzung:

Sie beschriebdiese Praxis als „moderne Sklaverei“.

„Heute werden Kinder in Nachtschichten in Schlachthöfen, Fabriken und Restaurants arbeiten, um ihre Schulden bei Schmugglern und Menschenhändlern zu begleichen. Heute werden Kinder für Sex verkauft. Heute rufen Kinder eine Hotline an, um zu melden, dass sie missbraucht, vernachlässigt und gehandelt werden…..

»Ich muß gestehen; Ich wusste nichts von ihrem Leid, bis ich mich 2021 freiwillig meldete, um der Biden-Administration bei der Krise an der Südgrenze zu helfen. Im Rahmen der Operation Artemis wurde ich in die Pomona Fairplex Emergency Intake Site in Kalifornien entsandt, um dem HHS [Department of Health and Human Services] Office of Refugee Resettlement zu helfen, Kinder mit Sponsoren in den USA zusammenzuführen.

„Ich dachte, ich würde dazu beitragen, Kinder in ein liebevolles Zuhause zu vermitteln. Stattdessen entdeckte ich, dass Kinder durch ein ausgeklügeltes Netzwerk gehandelt werden, das damit beginnt, im Heimatland rekrutiert und an die US-Grenze geschmuggelt zu werden, und endet, wenn ORR [Office of Refugee Resettlement] ein Kind an einen Sponsor übergibt – einige Sponsoren sind Kriminelle und Menschenhändler und Mitglieder transnationaler krimineller Organisationen. Einige Sponsoren betrachten Kinder als Waren und Vermögenswerte, die zur Erzielung von Einkommen verwendet werden – deshalb erleben wir eine Explosion des Menschenhandels.

„…. Ich möchte, dass die Kinder beschützt werden, deshalb möchte ich Ihnen etwas erzählen, was ich im Pomona Fairplex erlebt habe:

Ich habe gefährdete indigene Kinder aus Guatemala gesehen, die Maya-Dialekte sprechen und kein Spanisch sprechen. Das bedeutet, dass sie nicht auf Englisch und auf Spanisch um Hilfe bitten können. Diese Kinder geraten in Gefangenschaft ihrer Paten.

Ich habe mit Case Managern zusammengesessen, als sie weinten und schreckliche Dinge erzählten, die Kindern auf der Reise angetan wurden.

Ich habe Wohnhäuser gesehen, in denen 20, 30 und 40 unbegleitete Kinder freigelassen wurden.

Ich habe Sponsoren gesehen, die versucht haben, Kinder von mehreren ORR-Standorten gleichzeitig zu sponsern.

Ich habe gesehen, wie Sponsoren mehrere Adressen verwendet haben, um Patenschaften für Kinder zu erhalten.

Ich sah zahlreiche Fälle von Kindern in Schuldknechtschaft und das Kind wusste, dass es beim Sponsor bleiben musste, bis die Schulden bezahlt waren.

„Die Erkenntnis, dass wir den Kindern nicht den amerikanischen Traum boten, sondern sie stattdessen in die moderne Sklaverei mit bösen Oberherren steckten, war eine schreckliche Offenbarung.“