Angeklagt nach § 130 – Volksverhetzung und Holocaustleugnung – ein Jude vor Gericht

Photo by Pixabay on Pexels.com

Wer ist Robert Höschele, muss man den kennen? Ich denke ja. Höschele ist einer von mehreren Angeklagten, die es auf jeweils eigene Art wagten, „den Anfängen zu wehren“. Seine diesbezügliche Rede am 14. Februar 2021 in München brachte ihm eine Anklage nach § 130 StGB wegen „Volksverhetzung“ und „Holocaust-Leugnung“ ein. Das pikante dabei: er ist Jude.

Robert Höschele stand deshalb im November 2022 erstmals vor Gericht. Ziemlich allein – denn der „normale“ Aktivist findet deutlich weniger Unterstützung in der Szene als sie ein Professor Bhakdi oder ein Dr. Paul Brandenburg erleben durften.

Sucht man nach Höscheles Namen im Internet, findet man Berichte von Mainstream-Medien wie Augsburger Allgemeine, Ingolstadt Today, Süddeutsche Zeitung oder Donaukurier aus dem Februar 2022, in denen berichtet wird, dass sich die „CSU-Verbände von ihm distanzieren“. Der Grund: seine scharfe Kritik an der Corona-Politik Markus Söders. Das CSU-Mitglied, das ursprünglich aus der der Sowjetunion stammt, er ist in Usbekistan geboren und war in Litauen bis zur Aussiedlung in die BRD im Jahre 1981 wohnhaft, hatte diese als “Debakel” kritisiert.

Was man kaum findet, sind Beiträge der neuen oder alternativen Medien zu dem aktuellen Prozess gegen ihn. Nur ein Beitrag lässt sich auf die Schnelle finden: ein Artikel von Andrew Barr, Gründer von „Jews vor Justice“ in England, der übersetzt und bei Alschner Klartext publiziert wurde. Dort kann man sich darüber informieren, wie es zu einer „Anklage wegen Holocaustleugnung“ kam.

Man liest dort, dass „Robert Höschele, ebenfalls – wie Vera Sharav – ein Jude (in seinem Fall ein Krim-Karait) ist, und daher jemand, von dem man annehmen könnte, dass er besonders berechtigt ist, den Vergleich zwischen den jüngsten Ereignissen und den Geschehnissen in den 1930er Jahren anzustellen.“

Das ist er in den Augen der deutschen Justiz aber nicht.

Dafür stand er im November – ohne Begleitung eines Anwalts – vor dem Richter. Ein Strafmaß von 90 Tagen stand im Raum und wurde sogar noch erhöht. Da er das nicht hinnehmen will, geht es jetzt im Juni 2023 – diesmal gemeinsam mit Rechtsanwalt Dirk Sattelmaier – in Berufung. Über die anwaltlichen Aktivitäten hinausgehende Unterstützung erwartet sich Höschele aber nicht. Das haben die erste Verhandlung und der erste – missglückte – Anlauf zu seiner Berufungsverhandlung leider deutlich gemacht.

Ich sprach mit ihm über die Entwicklungen in seinem Fall.

Können Sie sich bitte vorstellen?

Mein Name ist Robert Höschele, ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn. Derzeit bin ich hauptsächlich Hausmann bzw. arbeite seit zwei Tagen als Bauhelfer bei einem Bekannten. Ich habe einen Master of Business Administration, bin Schweißfachmann und Handelsfachwirt. Ich bin nicht offiziell arbeitssuchend gemeldet, da mich die örtliche Agentur für Arbeit “rausgeschmissen” hat, weil ich mich aus religiösen Gründen weigerte, unter 3G-Bedingungen an einem verpflichtenden Kurs zur Verbesserung meiner Kompetenzen im Bewerbungsprozess in der örtlichen Kolping-Akademie teilzunehmen. Ich möchte aber auch nicht mehr im Hamsterrad buckeln und hohe Steuern an ein System zahlen, das in meinen Augen ein Unrechtssystem darstellt. Daher verbringe ich viel Zeit in Widerstand. Ich habe mindestens 30 Demos organisiert oder Reden gehalten, wurde sechsmal verhaftet, bisher 7 Verfahren gemeinsam mit meiner Frau und 6 Verurteilungen.

Als Mitglied im Vorstand der Union der Vertriebenen in Oberbayern und in der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. bin ich politisch neben meiner Mitgliedschaft in der CSU sehr aktiv. Ich setze alles daran, dass die für die Corona-Maßnahmen Verantwortlichen – insbesondere in der bayrischen CSU – auch zur Rechenschaft gezogen werden. Die verantwortlichen Politiker und ihre Mitarbeiter dürfen nie wieder politisch arbeiten.

Wie verlief die Verhandlung im November 2022 aus Ihrer Sicht?

Es verlief wie erwartet – darum bin ich ja auch ohne Anwalt hin. Ich wollte keine unnötigen Kosten verursachen. Das Urteil war doch von vornherein klar. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, für diese Rede sollte ich öffentliche Anerkennung bekommen, denn es ist doch wichtig auf die Missstände hinzuweisen. Alle ignorieren es doch.

Ich lehne das Gericht als befangen ab, für mich ist das die Fortsetzung der typisch deutschen Justiz, die den Staat deckt. Spannend war die Befragung eines Polizisten. Er hat natürlich bestätigt, was ich vorgetragen habe – eine Tatsache, die ich nie bestreiten würde. Ich habe durch diese Aussage aber auch erfahren, dass die Demo polizeilich überwacht und sämtliche Aussagen durch Kriminalbeamte minutiös ausgewertet wurden. Sie wollten offensichtlich etwas finden.

Weniger überraschend war, dass der Richter das Strafmaß auf Wunsch der Staatsanwaltschaft auf 120 Tage erhöht hat, sodass ich damit vorbestraft bin. Interessanterweise habe nicht nur ich Berufung gefordert, auch der Staatsanwalt hat Rechtsmittel eingelegt.

Sie gehen mit Anwalt in die Berufung? Wie entstand da der Kontakt zum Rechtsanwalt? Es gibt ja leider nur wenige, die Maßnahmenkritiker vertreten.

Ja, diesmal ist ein Anwalt dabei. Dirk Sattelmaier hat das übernommen. Es war auch gar nicht so leicht einen Anwalt zu finden, der so etwas macht. Ich habe dann andere Aktivisten gefragt und mir wurden Dirk Sattelmaier und Beate Bahner empfohlen. Da Dirk Sattelmaier Strafrechtspezialist ist habe ich ihn einfach kontaktiert.

Wie finanzieren Sie den Anwalt?

Das zahlen meine Frau und ich alles privat, wir haben keine Rechtsschutzversicherung. Darum war er auch im November nicht dabei. Aufgrund der vielen verschiedenen Verfahren ist das nicht einfach zu finanzieren, mit der Zeit geht das Ersparte flöten.

Was kommt denn an Kosten auf Sie zu?

Das weiß ich nicht. Aber es wird sicher nicht wenig. Allein das Verfahren, dass wir wegen unseres Sohnes führen mussten, hat rd. 10.000 Euro gekostet. Und das obwohl wir viele Beschwerden und Einsprüche selbst geschrieben haben. Er hat sich geweigert eine Maske zu tragen und die Corona-Tests zu machen, ist aber täglich in die Schule, weil er ja Unterricht haben wollte. Seine Weigerung führte dazu, dass er täglich von der Schule verwiesen wurde und wir angeklagt wurden, da wir als Eltern dafür “Sorge hätten tragen” müssen, dass er in die Schule geht und die Regeln einhält.

Der ursprünglich anberaumte Berufungstermin fiel aus. Wie kam es dazu?

Zwei Termin haben bis jetzt nicht stattfinden können. Der erste am 3.5. wurde wegen Verhinderung des Gerichts verlegt. Am 17.5. hatte mein Anwalt gesundheitliche Probleme, daher hat er bei Gericht angefragt, ob ein Ersatztermin möglich ist. Dieses wurde telefonisch bestätigt. Ich bekam aber keine schriftliche Absage. Da war ich unsicher und bin hingefahren. Ohne Beweis ist man ohne triftigen Grund abwesend und jedes Urteil wäre trotzdem rechtens. Im Sekretariat wurde mir dann aber von der Sachbearbeiterin persönlich bestätigt, dass ich es schriftlich kriege.

Waren viele Menschen zur Unterstützung vor Ort? Die Absage kam ja in letzter Minute.

Ich hatte vorab in Telegram auf mehreren deutschen und englischsprachigen Kanälen aufgerufen, bei Gericht mit dabei zu sein. Schließlich sollte solch ein ungeheures Verfahren – ein Jude wird wegen Holocaust-Leugnung angeklagt – auch ein hohes Maß an Öffentlichkeit erreichen. Auch Du hast meinen Aufruf ja geteilt und über „We for Humanity“ wurde ein eigener Aufruf verbreitet. Alles in allem haben es mehrere 10.000 Menschen gesehen. Vor Ort waren es dann fünf oder sechs, die Interesse zeigten, wobei vier aus meiner Heimatstadt Neuburg gekommen waren, also Bekannte aus der Corona-kritischen Bewegung.

Journalisten waren keine da. Aber das hat mich – leider – nicht überrascht. Das war am 22.11. nicht anders.

Ähnlich ist es leider auch bei den Spendenaufrufen, um die Prozesskosten zu finanzieren. Am 22.11. gab es seinen Spendenaufruf mit zigtausend Klicks – allein im Kanal von Markus Haintz waren es über 45-tausend Views und es kamen – inklusive der Spenden von „Jews for Justice“ aus England insgesamt 170 Euro zusammen. Diesmal haben drei Spender, alle aus dem englischsprachigen Raum, mir 70 Euro zukommen lassen.

Beim Prozess von Sucharit Bhakdi, bei dem es um ein vergleichbares Thema ging, waren ca. vierhundert Teilnehmer dabei, darunter sehr viele Medienvertreter. Was meinen Sie: Warum werden Unbekannte nicht unterstützt?

Böse gesagt: Auch der Widerstand ist nur ein Spiegelbild der normalen Gesellschaft, die mit einem Supermarkt vergleichbar ist. Dort gibt es Bückware und Markenartikel – die meistens so präsentiert, dass man sie schnell sieht und kauft. Es ist eine Aufmerksamkeitsökonomie.

Die Prominenten sind die Markenartikel, die man sieht und die man „kauft“ – also die man unterstützt. Man konsumiert ihre Kanäle, ihre Ansichten. Man investiert Zeit für sie. Prof. Bhakdi ist in diesem Sinne ein extrem hochwertiger „Markenartikel“. Er hat hervorragende Arbeit geleistet, der die Aufmerksamkeit natürlich rechtfertigt. Unbekannte wie ich sind aber eben die „Bückware“.

Vieles im Widerstand funktioniert wie ein neuer Markt. Es geht um Klicks, es geht um Geld. Viele Kritiker leben ja jetzt ausschließlich von den Spenden, da haben Unbekannte kaum mehr Chancen, zumal vielen Unterstützern aufgrund der wirtschaftlichen Situation auch das Geld ausgeht. Aber es geht mir nicht um das Geld, auch wenn Spenden für die Anwaltskosten helfen würden.

Worum geht es Ihnen denn?

Die Menschen sollen Interesse zeigen an diesem Thema. Ein Fall wie meiner ist doch aus justiztheoretischer Sicht äußerst spannend. Nochmal: ein Jude, der sehr genau weiß, was der Holocaust bedeutet hat und der nicht zuletzt deshalb diesem Staat sehr kritisch gegenübersteht, wird im Land der Täter wegen Holocaust-Leugnung angeklagt.

Das ist doch eine Pervertierung des § 130, der in meinen Augen wirklich sinnvoll ist bzw. war. Darin heißt es u.a. „Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost.“

Die Taten der Deutschen zu verharmlosen, käme mir wirklich nicht in den Sinn. Die heutigen Verantwortlichen verstecken sich hinter 6 Millionen Toten, für die sie bzw. ihre Vorfahren verantwortlich sind. Ich habe den Staat aufgrund der völlig ungerechtfertigten Maßnahmen angegriffen und dafür wenden sie den 130er auf die zwei Zitate von mir an.

Aber dass sie diesen Paragraphen jetzt gegen einen Juden anwenden, der vor den Anfängen warnt, ist in meinen Augen positiv. Es macht die ganze Absurdität überdeutlich, sodass mehr und mehr Menschen merken, dass da etwas nicht stimmen kann, mit diesem „Rechts“staat. Sichtbarkeit ist daher mein Hauptanliegen. Ich kann die 120 Tage im Bau aushalten – aber ich ziehe das auch bis zur obersten Instanz durch. Ich stehe ja zu dem, was ich gesagt habe. Darum würde ich mir wünschen, dass mehr Journalisten den Fall aufgreifen und bei Gericht vor Ort dabei sind.

Wann und wo ist der Termin

Am Dienstag, 6.6.2023 um 9 Uhr im Landesgericht München 1 (Sitzungssaal A229, 2. Stock, Nymphenburger Straße 16)

Quelle und Erstveröffentlichung: TKP.at

Folge uns per E-Mail… …sowie den anderen Kanälen! Telegram Gettr Twitter RSS-Feed

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …