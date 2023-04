Assange, Russiagate und die Syrien-Psyop lehrten uns, die Täuschungen der Ukraine und Taiwans zu erkennen

Mit der politischen Krise, in der sich die amerikanische Oligarchie seit der Finanzkrise von 2008 befindet, und der Entscheidung Washingtons, als Reaktion auf ihren hegemonialen Niedergang einen neuen Kalten Krieg zu beginnen, hat die US-Linke einen Riss durchgemacht. Eine Kluft, die sich als ebenso wichtig erweisen könnte, um eine Arbeiterrevolution herbeizuführen, wie die zwischen den revolutionären Bolschewiki und den reformistischen Menschewiki.

Es begann mit der Veröffentlichung der E-Mails durch WikiLeaks, die bewiesen, dass Beamte des Democratic National Committee die Absicht hatten, die Kampagne von Bernie Sanders zu sabotieren. Diese Enthüllung kam zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für die herrschende Klasse. Während des ganzen letzten Jahres hatte sich die Jugend um die Idee geschart, dass sie nicht in einer authentisch freien Gesellschaft lebten, sondern in einer Plutokratie, deren Regierung von Konzernen kontrolliert wurde.

Der DNC-Hack bestätigte dieses Argument und erhöhte das Potenzial für eine Generation, sich in Richtung revolutionärer Politik zu radikalisieren.

Lenin folgerte daraus, was die Arbeiter eines Landes brauchen, um sich gegen das Kapital zu stellen:

„Propaganda und Agitation allein reichen nicht aus, damit eine ganze Klasse, die breiten Massen der Werktätigen, die vom Kapital unterdrückt werden, eine solche Haltung einnehmen. Dafür müssen die Massen ihre eigene politische Erfahrung haben. Das ist das Gesetz aller großen Revolutionen.“

Als diese Leute lernten, dass der Wahlkampf kein gangbarer Weg ist, um das Kapital zu bekämpfen – eine Realität, die jetzt noch offensichtlicher geworden ist, da die momentan führenden Politiker, in Deutschland, wie in den USA, den Stellvertreterkrieg in der Ukraine mitmacht – haben sie diese politische Erfahrung gesammelt. Ihnen wurde beigebracht, dass die herrschende Klasse immer in der Lage sein wird, die Sozialdemokratie zu einer ineffektiven Widerstandsmethode zu machen, sei es durch die Manipulation von Vorwahlen und Wahlen gegen Kandidaten der Arbeiterklasse oder durch ihre Vereinnahmung.

Und der Mann, der für die einflussreichste Enthüllung innerhalb dieses Massenbildungsprozesses verantwortlich war, derjenige, der den Verdacht eines antidemokratischen Plans bestätigte, war Julian Assange.

Mit dem DNC-Leak hatte er einen wichtigen Teil dessen erfüllt, was er sich vorgenommen hatte: die Menschen zu mobilisieren, um gegen die Machtstruktur vorzugehen, die hinter all den Kriegsverbrechen, Unternehmensmissbräuchen und Täuschungen der Regierung steht, die WikiLeaks ebenfalls öffentlich gemacht hat. Die Ergebnisse wären nicht unmittelbar, da ein Leck oder Hack nicht direkt danach eine Revolution auslösen kann. Aber dieses Leck gab einer Generation die pädagogischen Werkzeuge an die Hand, um sich zu radikalisieren, sich über die Sozialdemokratie hinaus zu entwickeln und Marxisten-Leninisten zu werden.

Dies war die Geschichte von mir und vielen anderen, die darum „beraubt“ wurden, dass unsere Bemühungen das gebracht haben, was ein fairer Prozess gebracht hätte. Aber wir leben in einer Klassengesellschaft, und in Klassengesellschaften gibt es materielle Anreize, sich sowohl mit den revolutionären Kräften zu verbünden als auch sich auf die Seite der Ausbeutungskräfte zu stellen. So gab es auch viele, die auf die Sabotage der Arbeiterbewegung durch die Oligarchie reagierten, nicht indem sie sich radikalisierten, sondern indem sie sich effektiv auf die Seite der Oligarchie stellten, um in die Einflusskreise aufgenommen zu werden.

Sie taten dies, indem sie die Gegenerzählung zu den Enthüllungen akzeptierten, die von der Demokratischen Partei und von den Geheimdiensten, dem Militär und den neokonservativen Verbündeten der Partei vorgebracht wurde. Dies war die Geschichte, die „Russland WikiLeaks mit den E-Mails versorgt hatte“, die sich in eine breitere Mythologie über „die Trump-Kampagne verwandeln würde, die mit Russland zusammenarbeitete, um die Wahl zu gewinnen“.

Nicht alle dieser US-Bernie-Sanders-Anhänger, die die anderen in ihrer Bewegung verraten haben, indem sie erzählerisch vor den Demokraten kapitulierten, sind in der „Bernie-Bewegung“ selbst geblieben oder in die Sanders-nahe DSA gegangen. Sowie der jüngste Aufstieg der anti-chinesischen trotzkistischen Organisation Socialist Alternative. Aber ihre Ziele sind unverändert geblieben und geteilt: Einfluss in Organisations- und Diskursräumen zu gewinnen und gleichzeitig diejenigen anzugreifen, die eine antiimperialistische Haltung einnehmen. Dass ihre Prioritäten der antiimperialistischen Sache zuwiderlaufen, wurde deutlich, als sie sich in einer zentralen Frage auf die Seite der Demokraten stellten: Washingtons Bemühungen, den syrischen Staat zu sabotieren. (Ich formuliere es so, weil ein Regimewechsel am Ende von Obamas Präsidentschaft eindeutig unrealistisch geworden war und der US-Imperialismus seitdem einfach versucht hat, sich in die Funktionsfähigkeit des Staates selbst einzumischen, damit der chinesische Handel und die Entwicklung in Syrien gebremst werden können.)

Die DSA (demokratische, sozialistische Alternative) machte ihre pro-imperialistische Haltung deutlich, als sie 2017 schrieb:

„Wir sind enttäuscht und besorgt darüber, dass selbst linke Autoren im Wesentlichen eine Verschwörungstheorie über die Ursprünge des Krieges verbreiten: dass die Obama-Regierung eine konzertierte Anstrengung unternommen hat, um al-Qaida in Syrien zu unterstützen und damit das Assad-Regime zu stürzen.“

Ich sage, dass diese Akteure sich auf die Seite von Washingtons Operation in Syrien gestellt haben, weil sie, als sie solche Aussagen machten, genau das taten, was jemand, der sich auf die Seite der Operation stellte, tun sollte: daran zu arbeiten, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, den Informationen nicht zu glauben, die bestätigen, dass Washington dies tatsächlich getan hat.

Es ist nicht nur so, dass die DSA Zusammenhänge wie das seit langem erklärte Ziel der US-Strategen, Syrien zu zerstören, wie es den Irak zerstört hat, oder die Fälle, in denen von der NATO unterstützte NGOs in Syrien wie die Weißhelme bei der Kollaboration mit al-Qaida erwischt wurden . Sie kategorisierten präventiv die unbestreitbar faktischen Details, die seitdem herausgekommen sind, um diese „Theorie“ zu bestätigen, als falsch. Details wie zum Beispiel, als der US-Spitzendiplomat James Jeffrey im Jahr 2021 sagte, dass Al-Qaida-Kämpfer „ein Aktivposten“ im schmutzigen Krieg der CIA in Syrien seien. Ein schmutziger Krieg, den die US-Regierung nie geleugnet hat, beinhaltete die Unterstützung bewaffneter Rebellen, wobei das „Out“ der Regierung darin bestand, die plausible Leugnung aufrechtzuerhalten, indem sie behauptete, diese Kräfte seien ausschließlich „gemäßigt“.

Diese mit dem Imperialismus kompatiblen Linken griffen diejenigen an, die auf die Ungereimtheiten in den Berichten hinwiesen, dass Assad „chemische Angriffe“ durchgeführt habe, und zwar aus dem gleichen Grund, aus dem sie die US-Regierung über die Natur ihres schmutzigen Krieges berichteten. Und aus dem gleichen Grund verteidigten sie die Russiagate-Psyop, eine Psyop, die ihnen eine mächtige rhetorische Waffe zur Verfügung stellte: die Idee, dass jeder, der die CIA/CNN-Orthodoxie in Bezug auf globale Ereignisse in Frage stellt, entweder ein russischer Troll ist oder nur sagt, was er sagt, weil er von russischer „Desinformation“ beeinflusst ist.

Diese McCarthy-Mentalität erstreckte sich auch auf Assange und WikiLeaks, die aufgrund ihrer angeblichen Verbindungen zu Russland als unzuverlässige Quellen angesehen wurden. Ein Gedanke, der nützlich war, als WikiLeaks 2019 enthüllte, dass die Organisation für das Verbot chemischer Waffen Informationen unterdrückt hatte, die darauf hindeuteten, dass Assad unschuldig an dem „Gasangriff“ vom April des Vorjahres war.

Als sich das US-Imperium auf die Ukraine und Taiwan als Hauptpunkte der narrativen Kriegsführung verlagerte, führte dieser Riss innerhalb der Linken zu einer klaren Kluft zwischen der Seite des Außenministeriums und der Seite der antiimperialistischen Sache. In Bezug auf die Ukraine findet sich die Haltung des sozialdemokratisch ausgerichteten Teils der imperialistischen Linken in denjenigen Medien und Publizisten, Autoren usw. wieder, die eine De-facto-Unterstützung für die NATO propagieren, um Russlands angeblich unprovoziertem Krieg zu widerstehen. In Bezug auf Taiwan wurde ihre Haltung am deutlichsten von der amerikanischen Socialist Alternative (DSA) artikuliert. Eine Organisation, die für diese Analyse relevant ist, weil sie in den USA zu einem neuen Ort für die opportunistischen Linken geworden ist, die inmitten der wachsenden Organisationskrise der DSA aus der DSA ausgetreten sind, und weil Südafrika aufgrund der besonderen sektiererischen Spannung Südafrikas ein besonderes Interesse daran hat, China anzugreifen.

DSA schreibt:

„Eine zukünftige Arbeiterbewegung in China (unter der Diktatur sind derzeit keine echten Arbeiterorganisationen erlaubt) muss ihre Solidarität mit den Arbeitern in Taiwan zeigen und verstehen, dass ihr Kampf gegen den Kapitalismus und für demokratische Rechte, einschließlich des Rechts auf Unabhängigkeit, zu einer mächtigen Waffe sowohl gegen die chinesischen als auch gegen die US-amerikanischen Imperialisten und Kapitalisten werden kann.“

Südafrika versuchte, diese Kampagne zur Sabotage des sozialistischen Modells der VR China von links zu stärken, als es Ende letzten Jahres eine Anti-China-Demonstration organisierte, deren Zweck es war, die „kommunistischen“ Elemente der Farbrevolution innerhalb der chinesischen Proteste gegen die Null-Covid-Politik zu verstärken. Diese Bemühungen wären erfolgreich gewesen, wenn die Folgen der Aufhebung der Politik durch China zu dem katastrophalen Ausbruch geführt hätten, auf den die imperialistischen Medien offensichtlich gehofft hatten. Aber die Pandemie ist im Grunde genommen vorbei, und das ist genug, um sicherzustellen, dass diese Farbrevolutionsversuche scheitern werden. Neben dem Scheitern des Stellvertreterkriegs in der Ukraine, der aufgrund der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit Russlands nicht zu einer Destabilisierung Eurasiens führen wird, ist es offensichtlich, dass Washingtons Versuche, die Hegemonie zurückzugewinnen, keine ausreichenden Ergebnisse bringen werden.

Für die Opportunisten im imperialen Zentrum, die versuchen, ihren Anteil an neokolonialen extraktiven Vorteilen zu erhalten, bedeutet dies, dass ihr Projekt, den Klassenkampf zu vereinnahmen, nur durch eine Intensivierung des Krieges gegen die antiimperialistische Bewegung überleben kann. Ihre wahrgenommene Legitimität als Führer unserer sozialen Bewegungen wird von den Antiimperialisten bedroht, die eine ernsthafte Herausforderung für die Macht der Konzerne und ihre Kriegsmaschinerie darstellen. Um die Dominanz einer imperialismuskompatiblen Politik in unseren Organisationsräumen aufrechtzuerhalten, muss der imperiale Staat seine Zensur antiimperialistischer Inhalte verstärken, seine Verleumdungen gegen antiimperialistische Einzelpersonen und Organisationen verdoppeln und vor allem die Bevölkerung in der Pro-NATO-Propagandablase gefangen halten. Mit dem Anstieg der Empörung der Bevölkerung gegen die Kriegsmaschinerie und ihrer grausamen Verschärfung der Wirtschaftskrise entsteht eine soziale Basis für den inneren Widerstand gegen den Imperialismus und für die Errichtung des Sozialismus in den heutigen „Vereinigten Staaten“. Die Menschen haben eine wachsende Hoffnung, und das alarmiert die herrschende Klasse.

Das opportunistische Projekt derer, die Washingtons Gegner als imperialistisch bezeichnen, die Psyops der Kriegsmaschinerie fördern und sich in die Einheit und Organisation der antiimperialistischen Bewegung einmischen, ist ein nützliches Werkzeug in der Kampagne der Bourgeoisie zur Verhinderung der Revolution. So war es vor über einem Jahrhundert in Russland.

„Alle Marxisten in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern haben immer erklärt und darauf bestanden, dass der Opportunismus eine Manifestation des Einflusses der Bourgeoisie auf das Proletariat ist. Dass es sich um eine bürgerliche Arbeitspolitik handelt, um ein Bündnis zwischen einem unbedeutenden Teil nahezu proletarischer Elemente und der Bourgeoisie. Nachdem der Opportunismus jahrzehntelang unter den Bedingungen des „friedlichen“ Kapitalismus gereift war, war er 1914/15 so ausgereift, dass er sich als offener Verbündeter der Bourgeoisie erwies. Einheit mit Opportunismus bedeutet Einheit zwischen dem Proletariat und seiner nationalen Bourgeoisie, d.h. Unterwerfung unter die letztere, eine Spaltung der internationalen revolutionären Arbeiterklasse.“ „, schrieb Lenin

Dieser modernen Version von Opportunismus und Sozialchauvinismus werden wir, die Prinzipien haben, immer entgegengesetzt sein.

Die Russiagate- und Syrien-Psyops haben uns darin geschult, das Narrativ der Imperialisten über ihre Ziele zu erkennen und abzulehnen, während Assange uns ein Schlüsselwissen über unser politisches System vermittelte, das uns lehrte, warum Reformismus nicht funktioniert. Die besonders sektiererische, sozialchauvinistische und ultralinke Strömung des Trotzkismus, die sich jetzt zu einer opportunistischen Kraft entwickelt, kann unser revolutionäres Projekt nicht aufhalten.

Ihr Versuch, die marxistische Theorie als Waffe gegen den größten Arbeiterstaat der Welt einzusetzen, kann durch unsere antiimperialistischen Bildungsbemühungen besiegt werden.

Wir werden uns weiterhin hinter Chinas Bemühungen vereinen, eine gerechtere Weltwirtschaft aufzubauen, die die neokoloniale Ordnung ersetzt, und hinter Russlands Bemühungen, die US-Hegemonie durch die Entmilitarisierung eines modernen Nazi-Staates zu schwächen, stehen.

Mit diesen antiimperialistischen Prinzipien werden wir in der Lage sein, unsere eigenen Bedingungen zu meistern und die Arbeiterklasse zum Sieg zu führen.

Quelle / Erstveröffentlichung: https://substack.com/profile/619659-rainer-shea (englisch)

