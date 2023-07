Aus wissenschaftlicher Sicht: Biowaffen für bestimmte ethnische Gruppen…

Politisch motivierter Shitstorm überschwemmt das Internet.

Robert Kennedy Jr. hat vor kurzem einen ziemlichen Sturm in den linken Massenmedien ausgelöst. Sein Verbrechen war, dass er öffentlich sagte, dass ethnische Ziele im Zusammenhang mit dem COVID-19-Erreger untersucht wurden.

„RFK Jr. sagte, dass COVID möglicherweise „ethnisch gezielt“ war, um Juden zu verschonen.“

Natürlich ist der Wutanfall zu diesem Thema eine politisch motivierte Verleumdungsaktion. Für die Linke ist jeder sofort ein ideologischer Gegner und Rassist, wenn er auch nur irgendetwas erwähnt, was mit Rasse oder ethnischer Herkunft zu tun hat.

Wenn Sie sich jedoch fragen, ob es ethnisch motivierte Biowaffen gibt, sollten wir uns das genauer ansehen. Dieses Thema wird definitiv in vielen Berichten der Presse, der Wissenschaft, der Regierung und des Militärs untersucht und diskutiert. Also hat Robert Kennedy Jr. vollkommen Recht, wenn er das feststellt.

Hier ist ein Artikel zu diesem Thema, der 2020 im Scientific American veröffentlicht wurde. Darin wird eine internationale, von Rockefeller unterstützte Initiative erwähnt, die sich genau mit diesem Thema befasst. Soweit ich weiß, hat die niemand des Rassismus bezichtigt.

„Sind Ihre Gene für COVID-19 besonders anfällig? Individuelle Unterschiede in der genetischen Beschaffenheit können unsere Anfälligkeit für das neue Coronavirus und die Schwere der von ihm verursachten Krankheit erklären.“

Es gibt mehrere veröffentlichte Studien zu den ethnischen Unterschieden in der Anfälligkeit für Coronakrankheiten, hier ist eine davon:

„Neue Erkenntnisse über die genetische Anfälligkeit für COVID-19 – Eine Analyse der Polymorphismen ACE2 und TMPRSS2: In dieser Studie untersuchten wir die genetische Anfälligkeit für COVID-19, indem wir DNA-Polymorphismen in ACE2 und TMPRSS2 (zwei wichtige Wirtsfaktoren von SARS-CoV-2) aus ca. 81.000 menschlichen Genomen untersuchten. Wir fanden eine einzigartige genetische Anfälligkeit in verschiedenen Populationen für ACE2 und TMPRSS2. Insbesondere wurde festgestellt, dass ACE2-Polymorphismen mit kardiovaskulären und pulmonalen Erkrankungen in Verbindung stehen, indem sie die Angiotensinogen-ACE2-Interaktionen verändern, wie z. B. p.Arg514Gly in der afrikanischen/amerikanischen Bevölkerung. Einzigartige, aber weit verbreitete Polymorphismen (einschließlich p.Val160Met (rs12329760), ein Expression Quantitative Trait Locus (eQTL)) in TMPRSS2, bieten potenzielle Erklärungen für die unterschiedliche genetische Anfälligkeit für COVID-19 sowie für Risikofaktoren, einschließlich solcher mit Krebs und der Hochrisikogruppe männlicher Patienten. Wir haben außerdem erörtert, dass Polymorphismen in ACE2 oder TMPRSS2 zu wirksamen Behandlungen (d. h. Hydroxychloroquin und Camostat) für COVID-19 führen könnten.“

Die Studie zeigte einen SEHR schwachen ethnischen Unterschied in der Anfälligkeit für Coronakrankheiten und deren Schweregrad (unabhängig von der tatsächlichen Ursache). Jedes festgestellte ethnisch bedingte „Risiko“ war viel schwächer als das Risiko, das beispielsweise mit dem männlichen Geschlecht verbunden ist. So war es ein größeres Risiko, insgesamt mehr ACE2-Rezeptoren zu haben, als eine bestimmte Konfiguration von ihnen, die ein Universitätslabor messen und als „genetischen Subtyp“ bezeichnen kann. Die Studie wurde von mehreren Labors an der Cleveland Clinic durchgeführt und von den NIH finanziert.

Hier ist ein Bericht vom Guardian, der interessanterweise auf die RNA-Interferenz verweist, um das Ziel der ethnischen/genetischen Ausrichtung zu erreichen:

„Das Sunshine-Projekt warnt davor, dass Waffen, die auf einer neuen medizinischen Technik namens RNA-Interferenz beruhen, lebenswichtige Gene ausschalten könnten, ohne gezielt die toxischen Wirkungen von Organismen wie Milzbrand auszulösen… „Wenn nur 10 oder 20 % einer Zielbevölkerung betroffen wären, würde dies unter den feindlichen Soldaten auf einem Schlachtfeld oder in einer feindlichen Gesellschaft als Ganzes verheerende Folgen haben“, so die Gruppe.“

Der Prozentsatz der ethnischen Ausrichtung, der hier als minimaler Erfolg angegeben wird, ist um Größenordnungen höher als der, der für die ethnische Anfälligkeit für Corona nachgewiesen wurde (1 % oder weit weniger).

Derselbe Artikel enthält ein rationales Gegenargument:

„Andere halten die Bedenken für übertrieben. „Der Versuch, eine Waffe zu entwickeln, die nur wenige Angehörige einer ethnischen Gruppe betrifft und keine Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe, wird einfach nicht gelingen“, sagt David Goldstein, der am University College London Populationsgenetik studiert. „Da sich alle Gruppen ziemlich ähnlich sind, wird man nie etwas bekommen, das hochselektiv ist. Das Beste, was man erreichen könnte, wäre etwas, das 20 % der einen und 28 % der anderen Gruppe tötet.“

Herr Goldstein hat nicht ganz unrecht. Die Ausrichtung auf ethnische oder populationsgenetische Merkmale ist schwierig, da es nur wenige ethnisch-spezifische Gene gibt, Menschen der Zielethnie sie haben können oder auch nicht, und viele Off-Target-Effekte bei den für die Ausrichtung verwendeten Technologien auftreten.

Apropos „rational“ – RationalWiki ist eine sehr unterhaltsame Lektüre zu diesem Thema:

„Eine Reihe von Organisationen hat vor der Gefahr gewarnt, dass eine solche Waffe entwickelt werden könnte, darunter die British Medical Association, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und ein Unterausschuss des US-Kongresses. In verschiedenen Publikationen wurde über diese Idee berichtet. Noch zweifelhafter ist die Behauptung, dass einige bestehende Viren wie HIV entwickelt wurden, um bestimmte ethnische Gruppen anzugreifen. Verschwörungstheorien über rassistische Biowaffen nähren sich aus einer Kombination von tief sitzenden Ängsten: Misstrauen gegenüber der Gentechnologie; die Sorge, dass die Regierung versucht, zutiefst persönliche Informationen (wie z. B. genetische Codes) zu erfassen; und staatlicher oder institutioneller Rassismus.“

Wenn ich das lese, glaube ich fast, dass der Einsatz ethnischer genetischer Waffen tatsächlich möglich ist, denn sie betonen, dass es sich um eine rassistische Verschwörung handelt. Das bringt mich auf den Gedanken, dass ich meine vorherige Schlussfolgerung vielleicht noch einmal überdenken sollte. Zumindest bin ich der festen Überzeugung, dass alle Beteiligten der globalen Billionen-Dollar-Industrie für bio-chemische Waffen zahlreiche Versuche unternommen haben, ethnisch-genetische Ziele zu erreichen. Natürlich ist die Existenz dieser Industrie von vornherein eine verrückte Verschwörungstheorie, denn es handelt sich um eine international verbotene Waffenklasse. Daher würde keine Regierung der Welt so etwas tun, wie zu lügen, diese Programme in der akademischen Welt, im „öffentlichen Gesundheitswesen“ und in der „ökologischen Forschung“ zu verstecken, sie an ausländische Auftragnehmer (wie Wuhan) auszulagern und sie jahrzehntelang üppig zu finanzieren.

Die allgemeine Schlussfolgerung bisher ist, dass ethnische genetische Unterschiede zu diffus sind, um ein gutes Ziel zu sein, aber es gibt andere, potenziell besser zu lösende Ziele. Eines davon ist die Ausrichtung auf Unterschiede im Mikrobiom und nicht auf Unterschiede in der DNA des Wirts.

„Es könnte auch möglich sein, eine Biowaffe so zu entwickeln, dass sie auf Bevölkerungsgruppen mit einem bestimmten Mikrobiomprofil abzielt. Jeder Gegner, der beginnt, die Daten, die zunehmend über das menschliche Mikrobiom gesammelt werden, besser zu analysieren, zu speichern und auszuwerten, wird auch besser in der Lage sein, Mikrobiom-Bedrohungen probabilistisch zu bekämpfen (siehe auch Kapitel 7, Zielgruppen).“

Es ist bekannt, dass verschiedene ethnische Gemeinschaften eine unterschiedliche Mikroflora haben – die mikrobiellen Bewohner des menschlichen Verdauungstrakts, der Nase, des Mundes, des Rachens, der Nebenhöhlen und der Haut. Bei diesen Organismen handelt es sich um nicht-humane Zellen, von denen es sogar mehr gibt als menschliche Zellen in einem Körper, und sie haben ihre eigene Genetik. Sie leben im Gleichgewicht mit den menschlichen Zellen und sind für unseren Stoffwechsel, unsere Energie, unsere geistigen und neurologischen Funktionen und die Funktion des gesamten Immunsystems von entscheidender Bedeutung. Als ich in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung tätig war, bestand eine der Anforderungen der japanischen Aufsichtsbehörden für die Zulassung westlicher Arzneimittel in Japan darin, klinische Studien an japanischen Probanden durchzuführen. 100 % ethnisch japanische Einwanderer in den USA waren nicht für die Teilnahme an den Studien qualifiziert, nachdem sie mehr als 18 Monate in den USA gelebt hatten. Die Aufsichtsbehörden haben diese scheinbar willkürliche Anforderung nie erklärt, aber jetzt weiß ich, worauf sie aus waren. Das echte japanische Mikrobiom, das sich bei einem Umzug der Person auf einen anderen Kontinent verändern würde. Die Veränderung der Mikroflora verändert buchstäblich den Körper der Person.

In anderen Studien wurde nach Unterschieden in der Anfälligkeit verschiedener Blutgruppen gesucht und festgestellt, dass einige Blutgruppen besser abschneiden als andere. Offensichtlich haben die Blutgruppen genetische und ethnische Komponenten. Es wurden viele andere ethnisch-genetische Ziele beschrieben, z.B. verschiedene Enzyme und enzymatische Pfade.

Hier ist eine weitere häufig zitierte Studie zum Thema der ethnischen Anfälligkeit für das Covid-„Virus“ aufgrund der elektrostatischen Anziehung von ACE2-Polymorphismen. Diese Studie verwendete andere genomische Datenbanken und suchte nach anderen Markern als die erste Studie, auf die in diesem Beitrag verwiesen wird, was unterstreicht, dass alle diese Studien in hohem Maße von den zugrunde liegenden Datensätzen abhängig sind. Sie fanden jedoch auch einen leichten Schutzvorteil für die aschkenasische jüdische Bevölkerung:

„Die Anfälligkeit verschiedener Populationen für eine SARS-CoV-2-Infektion ist noch nicht geklärt. Hier haben wir die Analyse von ACE2-Kodierungsvarianten in verschiedenen Populationen mit chemischen Berechnungen kombiniert, um die Auswirkungen auf die Interaktion zwischen SARS-CoV-2 und ACE2 zu untersuchen. ACE2-K26R, das in der aschkenasischen jüdischen Bevölkerung am häufigsten vorkommt, verringerte die elektrostatische Anziehung zwischen SARS-CoV-2 und ACE2. Im Gegensatz dazu erhöhten ACE2-I468V, R219C, K341R, D206G, G211R die elektrostatische Anziehungskraft; geordnet nach der Bindungsstärke vom schwächsten zum stärksten. Die genannten Varianten kommen am häufigsten in ostasiatischen, südasiatischen, afrikanischen und afroamerikanischen, europäischen, europäischen und südasiatischen Populationen vor.“

Die gefundenen schützenden Unterschiede waren sehr schwach:

„Die K26R-Variante, die die ACE2-Virusbindung verringert, wurde am häufigsten in der aschkenasischen jüdischen Bevölkerung gefunden (1,2 %).“

Alle anderen gefundenen ethnischen Effekte waren kleiner als 1 %, und das männliche Geschlecht trug ein viel größeres Risiko als jede spezifische ethnische Zugehörigkeit. Angesichts dieser winzigen Raten der spezifischen ACE2-Polymorphismus-Inzidenz habe ich angefangen zu denken – warum werden sie in diesen Studien den gesamten Ethnien und Rassen zugeschrieben? Ein durchschnittlicher aschkenasischer jüdischer Mann hätte ein weitaus größeres Risiko als eine durchschnittliche Afroamerikanerin, ungeachtet dessen, was in diesem Papier steht, weil die Häufigkeit der schützenden oder nachteiligen Polymorphismen so gering ist. Bei den Personen, die Träger von K26R sind, ist der schützende Unterschied jedoch tatsächlich recht groß. Das liegt daran, dass K26R keineswegs bei allen aschkenasischen Juden gleich häufig vorkommt. Warum also alle Aschkenasim in die Schlussfolgerungen einbeziehen? Oder alle Afroamerikaner oder alle Europäer?

Das liegt daran, wie die Genomikdatenbanken aufgebaut sind. Die ethnische Zugehörigkeit (plus Geschlecht und Alter) der Personen, die die Genomdaten beigesteuert haben, ist ein Feld in der Datenbank, während alle anderen Informationen über sie, ihren Phänotyp oder ihre familiären Beziehungen nicht erfasst werden. Sie sind aufgrund der Datenschutzbestimmungen natürlich tabu. Die selbst angegebene ethnische Zugehörigkeit ist die einzige Gruppierung des Phänotyps, die detaillierter als das Geschlecht ist und die bei der Verwendung dieser Datensätze in der veröffentlichten wissenschaftlichen Forschung möglich ist.

Der K26R-Polymorphismus wird so selten gefunden, weil es sich zunächst um einen familiär vererbten Marker handelt, der nur zufällig mit der aschkenasischen jüdischen Ethnie in Verbindung gebracht wird. Das Gleiche gilt für andere untersuchte Polymorphismen und Marker. Es handelt sich um vererbte genetische Merkmale, und Menschen, die sie aufweisen, haben eine gemeinsame genetische Abstammung. Aufgrund der allgemeinen Tendenz zu Eheschließungen innerhalb der eigenen Ethnie sind sie bei einigen Ethnien häufiger zu finden als bei anderen.

Könnten Designer-Entscheidungen Teil der Herstellung eines Erregers sein, der auf (für sie) bekannten familiären genetischen Markern beruht? Ja. Die persönliche Vorliebe eines Entwicklers oder die seiner Auftraggeber ist bei der Entwicklung neuer Produkte oder Technologien nicht sonderlich ungewöhnlich.

Wir wissen, dass der/die Erreger der Intoxikation mit Covid-19 zielgerichtet hergestellt wurden. Es gab mehrere eindeutig identifizierbare Entscheidungen des Entwicklers – wie die Furin-Spaltstelle und die patentierte Sequenz von Moderna. Auch die geringe Affinität zu K26R kann als eine der Entscheidungen angesehen werden.

Obwohl die Krankheit insgesamt nicht sehr gefährlich war, wurde sie von vielen Menschen erlebt, und selbst wenn man die Auswirkungen der Krankenhausmordprotokolle ausklammert, erging es einigen Menschen immer noch schlechter als anderen. Einige mussten im Krankenhaus behandelt werden, während andere kaum einen Schnupfen verspürten. Viele Studien zeigten einen Zusammenhang mit bestimmten genetischen Markern, bei denen es sich um familiäre Merkmale handelt. Handelt es sich bei diesen Markern um zufällige Zufälle oder um Entscheidungen der Entwickler? Jemand sollte diese Fragen stellen.

