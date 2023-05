Bericht über den Zensur-Industrie-Komplex: Die 50 wichtigsten Organisationen, die Sie kennen sollten

Vorab zu Matt Taibbi, der die Einführung dieses Artikels verfasst hat:

Matt Taibbi ist ein amerikanischer Journalist und Autor, der vor allem für seine scharfe Kritik an der Finanzwelt, der Politik und den Medien bekannt ist. Er schreibt regelmäßig für das Magazin Rolling Stone und hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter „Griftopia: Bubble Machines, Vampire Squids, and the Long Con That Is Breaking America“ und „Hate Inc.: Why Today’s Media Makes Us Despise One Another“. In diesem Artikel analysiert er die aktuelle Lage in den USA nach der Präsidentschaftswahl und den Folgen für die Demokratie.

In seiner letzten Artikelreihe „The Twitter Files“ untersucht er, nachdem Elon Musk ihn, neben anderen bekannten und freien Journalisten dazu ausgewählt hat, die Daten von Twitter vor Elon Musk´s Kauf und zeigte auf, wie die soziale Plattform Twitter die öffentliche Meinung, den Diskurs und die Demokratie beeinflusst hat. Er analysiert, wie Twitter zu einem Instrument der Manipulation, Zensur und Propaganda geworden ist, das von Politikern, Aktivisten, Journalisten und Trollen gleichermaßen genutzt wurde. Er zeigt auch, wie Twitter die Nutzer in Filterblasen einschloss, die ihre Wahrnehmung der Realität verzerrten.

Teil 1

Einführung von Matt Taibbi

Am 17. Januar 1961 hielt der scheidende Präsident und ehemalige Oberbefehlshaber der Alliierten, Dwight D. Eisenhower, eine der folgenreichsten Reden in der amerikanischen Geschichte. Eisenhower war acht Jahre lang ein beliebter Präsident gewesen, dessen Anziehungskraft sich auf den Ruf einer Person von großer persönlicher Stärke stützte, die die Vereinigten Staaten in einem existenziellen Überlebenskampf im Zweiten Weltkrieg zum Sieg geführt hatte. Nichtsdestotrotz, als er sich darauf vorbereitete, das Oval Office für den gutaussehenden jungen John F. Kennedy zu räumen, warnte er das Land, dass es nun einer Macht ausgeliefert sei, die selbst er nicht überwinden könne.

Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es in Amerika keine permanente Rüstungsindustrie und dieser neue Sektor, sagte Eisenhower, baute um sich herum ein kulturelles, finanzielles und politisches Unterstützungssystem auf, das enorme Macht erlangte. Diese „Verbindung eines immensen militärischen Establishments und einer großen Rüstungsindustrie ist neu in der amerikanischen Erfahrung“, sagte er und fügte hinzu:

In den Regierungsräten müssen wir uns davor hüten, dass der militärisch-industrielle Komplex ungerechtfertigten Einfluss erlangt, ob er nun gewollt oder ungewollt ist. Das Potenzial für den katastrophalen Aufstieg fehlgeleiteter Macht existiert und wird bestehen bleiben. Wir dürfen niemals zulassen, dass das Gewicht dieser Kombination unsere Freiheiten oder demokratischen Prozesse gefährdet. Nur eine wachsame und sachkundige Bürgerschaft kann die richtige Verzahnung der riesigen industriellen und militärischen Verteidigungsmaschinerie mit unseren friedlichen Methoden und Zielen erzwingen, so dass Sicherheit und Freiheit gemeinsam gedeihen können.

Dies war die schlimmste aller Warnungen, aber die Ansprache wurde in der populären Presse tendenziell ignoriert. Nach mehr als sechzig Jahren hat der größte Teil Amerikas – einschließlich des größten Teils der amerikanischen Linken, die sich traditionell am meisten auf dieses Thema konzentrierte – die Angst verloren, dass unsere Rüstungsindustrie die Demokratie von innen heraus erobern könnte.

Jetzt haben wir jedoch leider einen Grund gefunden, Eisenhowers Warnung zu überdenken.

Während die Zivilbevölkerung erst in den letzten Jahren begann, über „De-Platforming“-Vorfälle zu feilschen, an denen Persönlichkeiten wie Alex Jones und Milo Yiannopoulos beteiligt waren, hatten Regierungsbehörden bereits seit langem eine neue Theorie des internationalen Konflikts vorangetrieben, in der die Informationslandschaft eher als Schlachtfeld denn als Forum für den Austausch von Ideen verstanden wird. Aus dieser Sicht sind „Spam“-Anzeigen, „Junk“-Nachrichten und das Teilen von Arbeit von „Desinformationsagenten“ wie Jones keine unvermeidlichen Merkmale eines freien Internets, sondern Einsätze in einer neuen Form von Konflikten, die als „hybride Kriegsführung“ bezeichnet wird.

Im Jahr 1996, als das Internet Teil des täglichen Lebens in Amerika wurde, veröffentlichte die US-Armee das „Field Manual 100-6„, das von „einer expandierenden Informationsdomäne namens Global Information Environment“ sprach, die „Informationsprozesse und -systeme enthält, die außerhalb des direkten Einflusses des Militärs liegen“. Die militärischen Befehlshaber mussten verstehen, dass die „Informationsdominanz“ in der „GIE“ von nun an ein entscheidendes Element für „effektives Handeln“ sein würde.

Sie werden oft sehen, dass impliziert wird, dass „Informationsoperationen“ nur von Amerikas Feinden praktiziert werden, weil nur Amerikas Feinde niedrig genug und der wirklichen Feuerkraft beraubt genug sind, um den Einsatz solcher Taktiken zu verlangen, da sie „militärische Grenzen überwinden“ müssen. Wir hören selten von Amerikas eigener langer Geschichte mit „aktiven Maßnahmen“ und „Informationsoperationen„, aber die populären Medien geben uns Raum, um über die verzweifelten Taktiken des asiatischen Feindes zu lesen, die immer wieder als so etwas wie ein unheilbarer transkontinentaler Golfbetrüger beschrieben werden.

In der Tat ist ein Teil der neuen Manie rund um die „hybride Kriegsführung“ die Vorstellung, dass, während der amerikanische Mensch daran gewöhnt ist, in klaren Zuständen von „Krieg“ oder „Frieden“ zu leben, der russische, chinesische oder iranische Bürger in einen Zustand ständiger Konflikte hineingeboren wird, in dem der Krieg immer im Gange ist, ob erklärt oder nicht. Angesichts solcher Gegner ist Amerikas „offene“ Informationslandschaft kaum mehr als militärische Schwäche.

Im März 2017 eröffnete der Vorsitzende Mac Thornberry in einer Anhörung des Streitkräfteausschusses des Repräsentantenhauses zum hybriden Krieg die Sitzung mit ominösen Bemerkungen, die darauf hindeuten, dass ein Amerika, das auf den verfassungsmäßigen Prinzipien der dezentralisierten Macht aufgebaut ist, im breiteren Kontext der Geschichte möglicherweise schlecht konzipiert war:

Die Amerikaner sind es gewohnt, an einen binären Zustand von Krieg oder Frieden zu denken. Das ist die Art und Weise, wie unsere Organisationen, Doktrinen und Ansätze ausgerichtet sind. Andere Länder, darunter Russland, China und der Iran, nutzen ein breiteres Spektrum zentral gesteuerter oder zumindest zentral gesteuerter Instrumente nationaler Macht und Einflussnahme, um ihre Ziele zu erreichen. Ob es sich um Beiträge zu ausländischen politischen Parteien, gezielte Tötungen von Gegnern, die Infiltration von nicht uniformiertem Personal wie den kleinen grünen Männchen, traditionelle Medien und soziale Medien, Einflussoperationen oder Cyber-Aktivitäten handelt, all diese Taktiken und mehr werden verwendet, um ihre nationalen Interessen voranzutreiben und meistens den nationalen Interessen Amerikas zu schaden. Die historischen Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass hybride Kriegsführung in der einen oder anderen Form eher die Norm für menschliche Konflikte als die Ausnahme sein könnte.

Etwa zur gleichen Zeit, d.h. kurz nach der Wahl von Donald Trump, wurde es unter den zukünftigen Führern des „Zensur-Industrie-Komplexes“ zum Evangelium, dass die Einmischung durch „bösartige ausländische Bedrohungsakteure“ und die Wechselfälle der westlichen Innenpolitik miteinander verknüpft werden müssen. Alles, von John Podestas E-Mails über Trumps Vorwahlsiege im Rust Belt bis hin zum Brexit, war in erster Linie als hybrides Kriegsgeschehen zu verstehen.

Aus diesem Grund wird der Trump-Russland-Skandal in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich als ein entscheidender Moment in der Geschichte des 21. Jahrhunderts in Erinnerung bleiben, auch wenn die Untersuchung oberflächlich betrachtet eine Nicht-Geschichte, Fake News an sich, beendet hat. Was die Mueller-Untersuchung nicht erreicht hat, indem sie Trump aus dem Amt gedrängt hat, hat sie erreicht, indem sie eine riesige neue öffentlich-private Bürokratie hervorgebracht hat, die sich der Beendigung von „Fehl-, Des- und Fehlinformationen“ widmet und gleichzeitig die öffentliche Duldung der Entstehung einer Flut neuer Regierungsbehörden mit „Informationskriegs“-Missionen glättet.

Der „Zensur-Industrie-Komplex“ ist nur der militärisch-industrielle Komplex, der für das Zeitalter der „hybriden Kriegsführung“ wiedergeboren wurde.

Ähnlich wie die Kriegsindustrie, die sich gerne als „Verteidigungssektor“ bezeichnet, vermarktet sich der „Anti-Desinformations“-Komplex als rein defensiv, um die feindlichen Angriffe ausländischer Cyber-Gegner abzuwehren, die im Gegensatz zu uns „militärische Einschränkungen“ haben. Beim CIC geht es jedoch weder ausschließlich um Verteidigung, noch konzentriert er sich hauptsächlich auf ausländische „Desinformation“. Stattdessen ist es zu einem unerbittlichen Unified-Messaging-System geworden, das sich in erster Linie an die einheimische Bevölkerung richtet, der gesagt wird, dass politische Zwietracht zu Hause den unerklärten hybriden Angriff des Feindes auf die Demokratie unterstützt.

Sie schlagen vor, dass wir alte Vorstellungen von Rechten überdenken und uns neuen Überwachungstechniken wie der „Toxizitätsüberwachung“ hingeben, die muffige alte freie Presse durch Redakteure, die eine „Nase für Nachrichten“ beanspruchen, durch ein aktualisiertes Modell ersetzen, das automatisierte Zuweisungswerkzeuge wie „berichtenswerte Anspruchsextraktion“ verwendet “ und unterwerfen sich offenen Gedankenüberwachungsmechanismen wie der „Weiterleitungsmethode“, die Anzeigen mit gefährlichen Inhalten an Online-Browser sendet und sie zu „konstruktiven alternativen Botschaften“ drängt.

Verbunden mit all dem ist ein Bekenntnis zu einer neuen homogenen Politik, die der unten aufgeführte Komplex öffentlicher und privater Agenturen in so etwas wie einer Unified Field Theory des neoliberalen Narrativs festzuhalten versucht, die online durch Algorithmus und maschinelles Lernen ständig optimiert und verstärkt werden kann. Das ist es, was einige der Organisationen auf dieser Liste meinen, wenn sie davon sprechen, ein „gemeinsames Vokabular“ der Informationsstörung oder „Glaubwürdigkeit“ oder „Medienkompetenz“ zu entwickeln.

Anti-Desinformations-Gruppen reden endlos über den Aufbau von „Resilienz“ gegen Desinformation (was in der Praxis bedeutet, sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit genehmigte Narrative so oft hört, dass alles andere beängstigend oder abstoßend erscheint), und das Publikum wird darin geschult, nicht nur die Notwendigkeit von Checks and Balances, sondern auch den Wettbewerb in Frage zu stellen. Wettbewerb wird zunehmend verpönt, nicht nur auf dem „Marktplatz der Ideen“ (eine Idee, die selbst immer häufiger als veraltet bezeichnet wird), sondern auch im traditionellen kapitalistischen Sinne. In den Twitter-Dateien finden wir immer wieder Dokumente wie diese unsignierte „Sphere of Influence“-Rezension, die von der Carnegie Endowment in Umlauf gebracht wird und sich laut fragt, ob Technologieunternehmen wirklich konkurrieren müssen, um „es richtig zu machen“:

Anstelle des Wettbewerbs bevorzugen die Gruppen, die wir verfolgt haben, das Konzept des „gemeinsamen Unterfangens“ (eine britische Gruppe hat sogar ein „Shared Endeavour„-Programm gestartet), bei dem wichtige „Stakeholder“ ihre Meinungsverschiedenheiten unter vier Augen austragen, aber eine einheitliche Front präsentieren.

Wer sind die Anführer dieser Messaging-Kampagnen? Wenn Sie fragen möchten, sind die folgenden Gruppen ein guter Ausgangspunkt.

„Die Top-50-Liste“ ist als Ressource für Reporter und Forscher gedacht, die ihre Reise beginnen, um das Ausmaß und den Ehrgeiz des „Zensur-Industrie-Komplexes“ kennenzulernen. Es ist wie ein Magazinbeitrag geschrieben und versucht, einige grundlegende Fragen zur Finanzierung, zur Art der Organisation, zur Geschichte und insbesondere zur Methodik zu beantworten. Viele Anti-Desinformations-Gruppen halten an dem gleichen formelhaften Forschungsansatz fest und verwenden oft die gleiche „Hate-Mapping“-Analyse, eine Schuld-zu-Assoziations-Analyse, um falsche Denker und unterdrückerische Personen zu identifizieren. Es besteht sogar die Tendenz, das zu verwenden, was eine Quelle von Twitter Files als die gleichen „Haarballen“-Diagramme bezeichnet.

Wo sie konkurrieren, ist oft im Bereich der Kauderwelsch-Redewendungen, die ihre jeweiligen Analysemethoden beschreiben. Mein Favorit kam von den Public Good Projects, die sich in einer an die „unsinkbare Titanic“ erinnernden Vorhersagefähigkeiten als „Buzzfeed der öffentlichen Gesundheit“ bezeichneten.

Gemeinsam erreichen diese Gruppen schnell, was Eisenhower befürchtete: die Beseitigung des „Gleichgewichts“ zwischen der demokratischen Notwendigkeit der Liberalisierung von Gesetzen und Institutionen und der Wachsamkeit, die für die militärische Vorbereitung erforderlich ist. Die demokratische Gesellschaft erfordert die Nahrung für freie Debatten, Meinungsverschiedenheiten und intellektuelle Spannungen, aber die Gruppen unten suchen stattdessen nach diesem „gemeinsamen Vokabular“, das sie auf dem hybriden Schlachtfeld einsetzen können. Sie schlagen vor, als Hüter dieses „Vokabulars“ zu fungieren, das sehr nach dem Szenario klingt, das Ike 1961 skizzierte, in dem „die öffentliche Politik selbst zum Gefangenen einer wissenschaftlichen und technologischen Elite werden könnte“.

Kurzerhand eine Vorstellung der Hauptakteure in diesem „CIC“:

1. Information Futures Lab (IFL) an der Brown University (ehemals First Draft):

Verknüpfung: https://sites.brown.edu/informationfutures/ / https://First Draftnews.org/

Typ: Ein Universitätsinstitut, das in der School of Public Health untergebracht ist, um „Fehlinformationen“ und „veraltete Kommunikationspraktiken“ zu bekämpfen. Der Nachfolger von First Draft, einem der frühesten und prominentesten „Anti-Desinformations“-Outfits.

Sie haben vielleicht darüber gelesen, als: Sie zum ersten Mal die Begriffe Fehl-, Des- und Fehlinformation gehört haben. Der Begriff wurde von FD-Direktorin Claire Wardle geprägt. IFL/FD ist auch die einzige akademische/gemeinnützige Organisation, die an der Trusted News Initiative beteiligt ist, einem groß angelegten Legacy-Medienkonsortium, das gegründet wurde, um die Debatte über die Reaktion auf die Pandemie zu kontrollieren. Wardle war die erste Wahl der Twitter-Führungskräfte für eine Signalgruppe von Anti-Desinformations-Beratern, die sie zusammengestellt hatte. Sie nahm auch an der Hunter Biden-Laptop-Tischplatte des Aspen Institute im August 2020 teil (bevor die Laptop-Geschichte bekannt wurde). Die Mitbegründerin von IFL, Stefanie Friedhoff, ist Mitglied des Covid-19-Reaktionsteams des Weißen Hauses. Die Mitarbeiter des First Draft erwiesen sich in der #TwitterFiles auch als häufige und vertrauenswürdige Partner eines führenden öffentlichen Gesichts des Zensur-Industrie-Komplexes, Renee DiResta, jetzt an der Stanford University.

Was wir über die Finanzierung wissen: First Draft wurde von einer Vielzahl von Einrichtungen finanziert, darunter Craig Newmark, Rockefeller, die National Science Foundation, Facebook, die Ford Foundation, Google, die Knight Foundation, der Wellcome Trust, Open Society Foundations und mehr. Zu den Mitteln für die IFL gehört die Rockefeller-Stiftung für eine Initiative zum Aufbau der Impfstoffnachfrage.

Was sie tun/Was sie verkaufen: IFL/First Draft positioniert sich als Vorreiter der Desinformationsstudien und fungiert als wichtiger Berater für Medien-, Technologie- und Public-Health-Konsortien und bringt ein breites Spektrum akademischer Fähigkeiten zusammen.

Charakteristik-/Weltanschauungszitate: Häufiger Gebrauch von Begriffen wie koordiniertes unauthentisches Verhalten, , Fehl Informationsverschmutzungdie Schlagworte der zukünftigen Heimatschutzbehörde -, Des- und Fehlinformationensowie Informationsstörung.

Kauderwelsch: „Die am leichtesten zugängliche Impftechnik ist Prebunking – der Prozess der Entlarvung von Lügen, Taktiken oder Quellen, bevor sie zuschlagen.“

In der #TwitterFiles: Der erste Entwurf wird ausführlich in den Dateien vorgestellt. Sie waren der erste vorgeschlagene Name, als Twitter beschloss, eine kleine Gruppe von „vertrauenswürdigen Leuten zusammenzustellen, um zusammenzukommen, um über das zu sprechen, was sie sehen“, waren Teil der Burisma-Tischplatte des Aspen Institute und erschienen in mehreren E-Mails mit Pentagon-Beamten.

Alberne Grafik:

Eng verbunden mit: Fast allen führenden Köpfen des CIC, darunter das Stanford Internet Observatory, die Trusted News Initiative, das Shorenstein Center, DFRLabs, das Weltwirtschaftsforum, das Aspen Institute, Meedan und Bellingcat.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Mit einer starken Fähigkeit, aufkommende Trends sowohl zu kennen als auch zu steuern, und mit einer großen Anzahl von Elite-Netzwerken im Schlepptau wird die IFL weiterhin als einer der wichtigsten Trendsetter im Bereich „Anti-Desinformation“ fungieren.

2. Meedan

Verknüpfung: https://meedan.com/

Typ: Mittelgroße Non-Profit-Organisation, die sich auf Technologie und die Bekämpfung von „Desinformation“ spezialisiert hat.

Sie haben vielleicht darüber gelesen, wenn: Meedan führte eine Reihe von Covid-19-Desinformationsinitiativen durch, „um die Bemühungen zur Überprüfung von Pandemie-Fakten zu unterstützen“, mit Mitteln von BigTech, der Omidyar Foundation, der National Science Foundation und anderen. Zu den Partnern gehörte das inzwischen in Ungnade gefallene britische Behavioural Insights Team oder die „Nudge-Einheit“, die dafür bekannt ist, die Briten vor einer Reihe von medizinischen Manien zu erschrecken. Zu Meedans „Anti-Desinformations“-Projekten gehört der Versuch, in private, verschlüsselte Nachrichten zu blicken. Dem Meedan-Vorstand gehören Tim Hwang (ehemaliger General Counsel von Substack), die Skeptikerin der Meinungsfreiheit Zeynep Tufecki und Maria Ressa, eine Nobelpreisträgerin mit sehr engen Verbindungen zum eBay-Gründer Pierre Omidyar und dem National Endowment for Democracy, an. Ressa glaubt, dass Wikileaks „kein Journalismus ist„. Meedan-Mitbegründerin Muna Abu Sulayman war Gründungsgeneralsekretärin der saudischen Alwaleed bin Talal Foundation. Alwaleed bin Talal ist einer der größten Anteilseigner von Twitter, sowohl vor Elon Musk als auch jetzt mit Musk.

Was wir über die Finanzierung wissen: Weit verbreitete öffentliche und private Finanzierung, unter anderem von Omidyar, Twitter, Facebook, Google, der National Science Foundation, der schwedischen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit und anderen.

Was sie tun/was sie verkaufen: Meedan positioniert sich als NGO-Führer im Bereich „Anti-Desinformation“; Einberufung von Netzwerken, Entwicklung von Technologien und Etablierung neuer Initiativen. Organisationen, die „Fakten überprüfen“, werden stark unterstützt und entwickelt, um sie zu unterstützen.

Charakteristisches/weltanschauliches Zitat: „Erkennung von kontroversen und hasserfüllten Inhalten.“

Kauderwelsch: „Unsere Arbeit zeigt, dass es weitaus mehr Übereinstimmungen zwischen Tipline-Inhalten und öffentlichen Gruppennachrichten auf WhatsApp gibt als zwischen öffentlichen Gruppennachrichten und entweder veröffentlichten Faktenchecks oder offenen Social-Media-Inhalten.“

Im #TwitterFiles: Minimal in den vorliegenden Akten, obwohl Meedan als einer der vier wichtigsten Covid-„Fehlinformations“-Partner von Twitter gilt.

Verbunden mit: Twitter, Factcheck.org, AuCoDe, dem Berkman Klein Center for Internet and Society, dem Behavioral Insights Team, dem Oxford Internet Institute, dem Stanford Internet Observatory und First Draft.

Zusammenfassend: Meedan steht beispielhaft für den stilistischen Wandel von NGO zu Stasi, bei dem das Ausspionieren und Ausspionieren privater Nachrichten im Namen von „Anti-Desinformation“ heute als öffentliches Gut gilt.

Fortsetzung folgt…

