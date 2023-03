Biden zerschmettert Banken, spart aber Risikokapital

Vetternwirtschaft gibt es zuhauf, und normale Amerikaner schulden dem Silicon Valley nichts

Die Mogule des Silicon Valley haben Joe Biden weitgehend ins Weiße Haus gebracht. Aber der Mann, den sie gekrönt haben, ist für ihre Unternehmen zu einem Desaster geworden. Der Schmerz der von Biden verursachten Wirtschaftskrise trifft natürlich ganz Amerika. Aber Tech wurde zuerst und am härtesten getroffen.

Jetzt betteln viele dieser Tech-Titanen praktisch um öffentliche Unterstützung, um ihre Investitionen und Einlagen zu retten, während die Banken wegen der galoppierenden Inflation, die von ihrem auserwählten Mann verursacht wurde, in die Knie gehen. Insbesondere Risikokapitalfirmen fordern Garantien von regulären Steuerzahlern, um die Verluste – oder potenziellen Verluste – ihrer bevorzugten Banken zu decken.

Seit Jahren projizieren diese Venture-Capital-Firmen erfolgreich ein öffentliches Bild von wagemutigen Träumern, die den Investitionstreibstoff liefern, um amerikanische Innovationen voranzutreiben. Eine Zeit lang spiegelte dieses Bild zwar die Realität wider.

Aber heute, wie so viele ehemals kühne Institutionen des amerikanischen Lebens, versinkt VC weitgehend in einen rentenorientierten Raum von vernetzten, anerkannten Kumpanen, die ihren Zugang nutzen, um linke öffentliche Politik in private Profite umzuwandeln.

Mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen haben diese vorhersehbaren und formelhaften VCs den Anlegern im Allgemeinen schlechte risikobereinigte Renditen beschert. Schlimmer noch, jetzt, da diese Venture-Firmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen den vollen Zorn von Bidens wirtschaftlichem Versagen zu spüren bekommen, schreit die Industrie nach Rettungspaketen von normalen Amerikanern.

Venture Capital damals und heute

Mitte bis Ende der neunziger Jahre, als das Internet im amerikanischen Leben allgegenwärtig wurde, blühte die VC-Branche mit klugen frühen Investitionen in Unternehmen auf, die das amerikanische Geschäft bis heute dominieren. Zu diesen riesigen VC-Homeruns gehörten: Amazon, Google, eBay, Facebook, PayPal und Netflix.

Aber seit den 1990er Jahren haben die Renditen trotz massiver Investitionszuflüsse in VC und eines erhöhten öffentlichen Profils für die Branche insgesamt enttäuscht. Betrachten Sie diesen Morgan Stanley 30-Jahres-Chart der Anlegergewinne in VC für die 3 Jahrzehnte von 1984-2013.

Quelle: Morgan Stanley

Wenn man die Analyse auf den heutigen Tag bringt, war 2022 einfach ein katastrophales Jahr für VC, da die Anleger unter den allgemeinen Schmerzen in der gesamten Tech-Branche litten. Für das Jahr beliefen sich die gesamten „Exits“ von Investitionen auf nur 71 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von satten 90% gegenüber dem rasanten Tempo von 2021 entspricht. Das Jahr 2022 war auch das erste Jahr seit 2016, in dem diese Zahl unter 100 Milliarden US-Dollar lag. Schlimmer noch, das Tempo der erfolgreichen Exits sank bis zum Jahresende und setzte eine schreckliche Trendlinie in dieses Jahr 2023.

Nach den großen Erfolgen vor Jahrzehnten bei VC enttäuschen die jüngsten Renditen. Wie die FT kürzlich feststellte: „Der Risikokapitalindex sieht in etwa so aus wie der Durchschnitt der letzten fünf Quartale der Benchmark für den öffentlichen Markt.“ Angesichts der übergroßen Risiken von VC ist dieser Mangel an längerfristiger Outperformance vernichtend.

Die Politik erklärt die VC-Hürden und den allgemeinen Tech-Zusammenbruch auf zweierlei Weise. Erstens hat Bidens Inflation den Wohlstand für fast ganz Amerika zerstört, aber am akutesten für die zuvor am stärksten fliegenden Sektoren in der Technologiebranche. Schließlich schufen die unwissenschaftlichen und tyrannischen Lockdowns für viele Tech-Unternehmen eine Nirvana-ähnliche Welt, in der die Amerikaner in ihren Häusern gefangen waren, auf Bildschirmen lebten und virtuell einkauften. Aber die Rechnung für die damit verbundene fiskalische Verschwendungssucht wurde fällig, und sie traf Tech zuerst und am härtesten.

Zweitens erweist sich die Fixierung von VC auf politisch korrekte Investitionen als katastrophal. Der ESG-Bereich zum Beispiel ist einfach zu überfüllt und ohne Gewinne. Aber VCs häuften sich trotzdem, aus politischen Gründen. Wie Axios im vergangenen Jahr berichtete, „treiben Venture-Firmen, die ausschließlich in Klimatechnologie investieren, den Großteil der Transaktionsaktivitäten in der Branche voran.“

Diese Firmen, die sich in politisch motivierte „grüne“ Technologie stürzten, um sich mit Permanent Washington und den Konzernmedien in Einklang zu bringen. Jetzt, da so viele dieser Wetten scheitern, zum großen Teil wegen Bidens Inflation, wenden sich die VC-Firmen an die Öffentlichkeit, um Geld zu erhalten. Aber sollte eine berufstätige alleinerziehende Kellnerin im kalifornischen Central Valley das Geschäftskonto einer Venture-Firma bei der Silicon Valley Bank garantieren?

Und wie viele SVB-Situationen warten noch?

Im Moment schwankt PacWest, eine weitere Bank mit einem beträchtlichen VC-Kundenstamm. Die Bank in Beverly Hills verlor in den letzten Wochen fast 7 Milliarden Dollar an Einlagen – wobei 72% der Abhebungen von Venture-Firmen stammten. Die Aktionäre von PACW scheinen nicht darauf erpicht zu sein, auf Antworten über den Zustand der Bank zu warten.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …