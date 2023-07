Bidens Kriegsverbrechen haben ein globales Mandat geschaffen, um die Dominanz der USA zu Fall zu bringen.

Die abscheulichen Aktionen der Imperialisten, die als Reaktion auf den sich beschleunigenden Niedergang der US-Vorherrschaft durchgeführt wurden, haben eine beispiellose Gelegenheit geschaffen, die Machtzentren des internationalen Kapitals anzugreifen. Es ist dringend notwendig, dass wir gegen unsere herrschenden Institutionen vorgehen, und wie gut wir ihre Operationen in diesem Moment bekämpfen, wird bestimmen, wie der revolutionäre Kampf für den Rest des Jahrhunderts verläuft.

Mit der Entsendung von Streumunition in die Ukraine hat Biden eine weltweite Beschämung provoziert und die abscheuliche Natur der Außenpolitik Washingtons vollständig entlarvt. Diese Entscheidung wird die Zukunft der Ukraine mit der der südostasiatischen Länder nach den Kriegen der USA in dieser Region gleichsetzen, wo Jahrzehnte nach dem Ende der Kämpfe immer noch Menschen Gefahr laufen, von den Waffen, die Washington zurückgelassen hat, in die Luft gesprengt zu werden. Dies geschieht, nachdem das Vereinigte Königreich beschlossen hat, den Konflikt durch die Lieferung von abgereichertem Uran zu eskalieren, was den Menschen in der Region eine andere Art von langfristigem Schmerz zufügt, indem es ihre Umwelt irreversibel vergiftet. Die Regierungen der USA und Großbritanniens haben sich so entschlossen gezeigt, die Situation noch weiter zu verschärfen und zu verschärfen, weil die westlichen Treiber des Konflikts verzweifelt sind, nachdem die strategische Stärke Russlands unbestreitbar gemacht wurde – wie das Scheitern der jüngsten Gegenoffensive der Ukraine gezeigt hat.

Indem sie Russland provozierten und dann versuchten, den daraus resultierenden Konflikt zu verlängern, investierten sie in ein Projekt, von dem sie wussten, dass es für sie sehr kostspielig sein würde, von dem sie aber hofften, dass es den Übergang zur Multipolarität umkehren würde. Sollten die Sanktionen erfolgreich gewesen sein und wäre Russland destabilisiert worden, anstatt gesehen seine Wirtschaft weiter wachsen zu sehen, hätte die militärische Niederlage der Ukraine nicht so viel bedeutet. Die Ukraine wurde von den imperialen Mächten immer als entbehrlich angesehen, wichtig war, dass ihr Opfer (und das Opfer der Volkswirtschaften innerhalb der NATO-Länder) das Gleichgewicht der globalen Mächte zu Gunsten Washingtons verändern würde. Der Stellvertreterkrieg hat das Gegenteil bewirkt.

Es hat die wirtschaftliche und soziale Ordnung der imperialistischen Länder geschwächt und Russland aufgrund seiner wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit und des breiteren wirtschaftlichen Aufstiegs der BRICS-Länder in eine vergleichsweise stabilere Position gebracht; es hat die Belt and Road Initiative und die anderen eurasischen Projekte zum Aufbau einer Wirtschaft außerhalb der Kontrolle Washingtons erreichen lassen mehr Möglichkeiten zur Expansion; Sie hat den Zusammenbruch des Kapitalismus in den imperialistischen Ländern beschleunigt und die Bedingungen für ein größeres revolutionäres Bewusstsein in ihren Arbeiterklassen geschaffen.

Aus diesen Gründen hat die „Stärkung“ der NATO, die der Konflikt mit sich brachte, nichts anderes bewirkt, als dass sich die am Krieg gegen Russland beteiligten Länder durch Militarismus und kriegsverschärfte Austerität weiter schädigen konnten. Das sind die Faktoren, über die der baltische Teil der Antiimperialistischen Weltplattform in seiner Erklärung über den ideologischen Kampf, den er führt, in Bezug auf die gegenwärtigen Bedingungen der baltischen Länder spricht:

Die herrschenden Kreise in unseren Ländern spielen eine aktive Rolle als vertrauenswürdige Agenten des amerikanischen Imperialismus bei der Sicherung seiner Dominanz in der Region und in der Welt. Dabei setzen sie die Ideen und Aufgaben um, die von einem der prominentesten Architekten der amerikanischen Hegemonie im vergangenen Jahrhundert, Zbigniew Brzezinski, formuliert wurden, der einmal sagte: „Wie die Vereinigten Staaten die wichtigsten geopolitischen Figuren auf dem eurasischen Schachbrett verwalten, ihre Positionen orchestrieren und wie sie die Kontrolle über wichtige geopolitische Zentren in Eurasien ausüben, ist von entscheidender Bedeutung für Amerikas langfristige und stabile Führungsrolle in der Welt.“ … In unserer Gesellschaft reift allmählich das Verständnis für die offensichtliche Tatsache: Ohne die Beseitigung einer solchen untergeordneten, faktisch kolonialen Position ist es praktisch unmöglich, den weiteren Verfall unserer Länder aufzuhalten. Personelle Veränderungen innerhalb der Machtstrukturen durch Wahlen bringen nicht die erwarteten Ergebnisse. Versprechen vor den Wahlen gibt es zuhauf, aber sie bleiben unerfüllt, und das ist zur Norm geworden. Ohne die Befreiung vom imperialistischen Diktat und die Kontrolle durch das internationale Kapital, angeführt von den Vereinigten Staaten, werden unsere Länder nicht die notwendigen Bedingungen haben, damit die Werktätigen erfolgreich gegen die lokale Bourgeoisie kämpfen können. Daher bleibt die antiimperialistische Richtung für die Interessen der Werktätigen im Baltikum relevant.

Diese Bemühungen, die Routine des bürgerlichen Wahlkampfs im Baltikum aufrechtzuerhalten, zeigen die widersprüchliche, sich selbst untergrabende Natur dieses Krieges, den der Hegemon sowohl gegen seine geopolitischen Herausforderer als auch gegen die Arbeiter unter seiner Kontrolle führt; Während die herrschenden Eliten, die das internationale Kapital antreiben, wollen, dass die liberalen „Demokratien“ stabil bleiben und nicht von Umwälzungen bedroht sind, wollen sie immer mehr globales Chaos herbeiführen, damit die Mächte, die sich der US-Hegemonie widersetzen, geschwächt werden können. Das führt unweigerlich zu einem Übergreifen auf die Länder, die eigentlich frei von Chaos sein sollten, wie wir in Frankreich sehen, wo der Krieg die Bedingungen für extreme soziale Unruhen geschaffen hat.

In verschiedenen Teilen derselben großen Halbinsel, die Innereuropa ist, treibt der Hegemon diese beiden Ziele voran; Im Baltikum, auf der Nordseite der Halbinsel, versucht das internationale Kapital, die günstigen Bedingungen aufrechtzuerhalten, die eine wirtschaftliche Ausplünderung ermöglichen. Auf der südlichen Seite des Balkans kultiviert die NATO die Umstände für Konflikte. Und sie tut dies auf die gleiche Weise, wie sie den Ukraine-Krieg geschaffen hat: Sie installiert ein faschistisches Regime, das ethnische Säuberungen gegen Menschen mit derselben kulturellen Identität begeht wie das Land, das die NATO ins Visier nehmen will; das Zielland zum Eingreifen zu provozieren, um die Gräueltaten zu stoppen; Dann nennen Sie dieses Land einen „Aggressor“, dem durch endlose Waffenlieferungen begegnet werden muss.

Wie Serbiens Präsident Aleksandar Vučić über die Situation sagte, die die NATO durch die Installation und Bewaffnung des albanischen faschistischen Regimes im Kosovo geschaffen hat: „Die Dinge sind außer Kontrolle. Das serbische Volk wurde in die Enge getrieben. Wir haben kein Recht, weitere Pogrome, Verfolgungen oder ethnische Säuberungen unseres Volkes zuzulassen… [es ist] das, was ich stille ethnische Säuberung nennen würde, bei der Serben kein Recht haben zu leben, es sei denn, sie sind dem Regime von Kurti treu. Serbien hat alles getan, worum es gebeten wurde, aber es gibt keine Deeskalation, weil [die kosovarische Regierung] sie nicht will. Serbien bereitet sich nicht auf einen Krieg vor, aber es ist bereit, das Leben unseres Volkes zu schützen.“

Wie Putin letzten Monat klarstellte, hat Russland in ähnlicher Weise mit der Absicht operiert, keinen Krieg zu beginnen; es begann sein Projekt, die Ukraine zu entmilitarisieren, um den bereits bestehenden Konflikt zwischen den russischsprachigen Separatisten und dem faschistischen Kiewer Regime, das sie bedrohte, zu beenden. Sollten die imperialen Mächte die Situation jedoch weiter eskalieren, werde das Ergebnis eine Ausweitung dieses Krieges auf den Rest Europas sein. Kein Teil der Hemisphäre oder des Globus ist wirklich sicher, solange es dem Hegemon erlaubt wird, die Drohung eines Atomkriegs zu verüben. Die gleiche allumfassende Gefahr geht davon aus, dass der Hegemon die Klimakrise durch die Ausbeutung durch Unternehmen und umweltverschmutzende Militäroperationen fördert; und von seiner Bereitschaft, tödliche Viren schlecht zu handhaben (oder als Waffe einzusetzen).

Das internationale Kapital und die Oligarchen, die auf seine anhaltende Robustheit angewiesen sind, versuchen zu überleben, indem sie den historischen Prozessen trotzen, die es bedrohen. Und der Versuch, die Geschichte rückgängig zu machen, ist ein absurdes Ziel, ein Ziel, das wirtschaftliche, ökologische, soziale und physische Zerstörung mit sich bringt.

Der Sieg der Arbeiterbewegung in Vasallenstaaten wie dem Baltikum und erst recht im Kern des Imperialismus ist untrennbar mit dem Sieg des Globalen Südens und der BRICS verbunden. Die Militärmaschinerie, die den Globus bedroht, wird erst dann beendet werden, wenn wir in den Ländern, die diese Kriegsführung ermöglichen, einen Sieg gegen unsere Regierungen erringen und die Arbeiterdemokratie etablieren; Bis dahin müssen wir zumindest die Narrative hinter diesen Kriegsoperationen stören, denn das ist der schnellste Weg, diese Operationen unhaltbar zu machen. Den Informationskrieg zu führen, ist das Wirkungsvollste, was wir in dieser Phase tun können.

Aus diesem Grund habe ich mein Sektierertum beiseite gelegt, um als prinzipieller Unterstützer des Center for Political Innovation zu fungieren, einer US-Organisation, die Teil der World Anti-Imperialist Platform ist; Wir müssen die globalen und nationalen Allianzen aufbauen, die die Militärmaschinerie des Hegemons bedrohen können. WAP und CPI sind nur ein Teil dieser Kooperationen, die sich als Reaktion auf den Stellvertreterkrieg in der Ukraine gebildet haben. Es gibt auch die Organisationskoalition Rage Against the War Machine mit ihrem erfolgreichen Projekt, pro-russische kommunistische Organisationen wie PCUSA und American Student Union mit nicht-linken Gruppen zu vereinen, die prinzipiell gegen die NATO sind.

Durch den Aufbau dieser Allianzen schaffen die Typen von Marxisten, die es ernst meinen mit dem Kampf gegen die US-Hegemonie, eine Verbindung zwischen den internationalen Kräften, die das Imperium geschwächt haben, und den Kräften der Arbeiterklasse in den imperialistischen Ländern. Auf diese Weise können wir die jüngsten Siege der globalen anti-hegemonialen Kräfte importieren; Während der revolutionäre Fortschritt international immer besser läuft, ist die Situation im Inland für diejenigen von uns an den Orten, an denen das Kapital stark bleibt, düster. Dieser internationale Aspekt des Kampfes geht derzeit zu einem Punkt über, an dem die Ukraine das zentrale Thema ist, an dem Washington gezwungen war, seine Niederlage einzugestehen und zu noch verzweifelteren Taktiken greift; Während die USA im Stillen versuchen, mit Russland zu verhandeln, die neokonservativen Denkfabriken verbreiten Pläne, eine hybride Kriegsführung gegen die BRICS und andere Länder zu führen; eine erweiterte Liste von Zielen, die jeden imperiumswidrigen Akteur von Serbien über Brasilien bis Indonesien umfassen wird.

Angesichts der Tatsache, dass Ägypten kürzlich einen Antrag auf Beitritt zu den BRICS gestellt hat und die BRICS eine neue Währung geschaffen haben, die den Dollar ernsthaft bedrohen könnte, betrachtet Washington diese globale Kampagne des Chaos als eine immer dringendere Priorität. Die Verantwortung von uns im Kern besteht darin, die zerstörerischen Pläne unserer Regierung so weit wie möglich zu sabotieren, das Leid der Welt zu verringern und den Sieg über unsere eigene kapitalistische Diktatur zu ermöglichen.

Quelle: Rainer Shea (Substack)

