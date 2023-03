Blick auf 2024: Trump wettert bei der ersten 24-Rallye gegen den „tiefen Staat“

„Entweder zerstört der tiefe Staat Amerika, oder wir zerstören den tiefen Staat“, sagte Trump vor den Anhängern.

Der ehemalige Präsident Donald Trump hielt am Samstag in Waco, Texas, die erste große Kundgebung seiner Kampagne ab und wetterte gegen den „tiefen Staat“ am 30. Jahrestag der tödlichen Pattsituation zwischen Bundesagenten und einem regierungsfeindlichen Sektenführer in derselben Stadt.

„Entweder zerstört der tiefe Staat Amerika, oder wir zerstören den tiefen Staat“, sagte Trump der Menge von Anhängern. Trump-Verbündete wiesen auch Vermutungen zurück, dass der Ort der Kundgebung ein Hinweis auf die Waco-„Verschwörungstheorie“ war, die seitdem immer wieder von verschiedenen Leuten untersucht wird und von der viele glauben, dass dort damals ebenfalls „etwas vertuscht wurde“.

Trump fügte hinzu, dass, wenn er die Wahl gewinnt,

„wir bestätigt und stolz sein werden, und die Kriminellen, die unser Justizsystem korrumpieren, werden besiegt, diskreditiert und völlig entehrt werden“.

Seine Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem er auf eine mögliche Anklage in einem Schweigegeldfall wartet und sich anderen Ermittlungen gegenübersieht. Am Freitag entschied ein Bundesrichter, dass einige von Trumps ehemaligen Beratern in den Ermittlungen zu den Bemühungen, die Wahl 2020 zu kippen, aussagen müssen. Ebenfalls am Freitag sagte Trumps Anwalt in einem Fall aus, wie der ehemalige Präsident mit geheimen Dokumenten umgegangen sei.

Aber Trump bestand darauf, dass er nicht von der Möglichkeit abgelenkt wird, dass er verhaftet werden könnte, und sagte Reportern in seinem Flugzeug: „Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe viel Selbstvertrauen. Ich habe nichts falsch gemacht. Wir haben es bewiesen. 100%. Das können sie nicht. Es gibt nichts, was sie tun könnten“, so Vaughn Hillyard von NBC News.

In anderen Kampagnen-News…

Trumps Team: Trump stellte am Samstag auch sein „Texas Leadership Team“ vor. Die Liste enthielt nicht den republikanischen Gouverneur von Texas, Greg Abbott, aber andere landesweite Beamte, wie Lt. Gov. Dan Patrick und Generalstaatsanwalt Ken Paxton. Die Liste enthielt auch 11 Republikaner aus Texas.

Das Team von DeSantis: Erin Perrine, die als Top-Presseberaterin für Trumps Kampagne 2020 tätig war, hat sich laut CBS News dem Pro-DeSantis-Super-PAC angeschlossen.

