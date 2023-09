Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation analysiert weiterhin die militärischen und biologischen Aktivitäten der USA und ihrer Verbündeten in der Ukraine sowie auf dem Territorium anderer Länder.

Das zweite Treffen der Arbeitsgruppe zur Stärkung des Übereinkommens über biologische Waffen und Toxinwaffen fand vom 8. bis 17. August 2023 in Genf statt. Die Veranstaltung diente der Entwicklung konkreter und wirksamer Maßnahmen zur Stärkung des BWÜ-Abkommens.

Trotz des rein fachlichen Charakters des Treffens wurde die Diskussion über die Tagesordnung aufgrund der Position der Vereinigten Staaten und der Ukraine stark politisiert.

Die westliche Ländergruppe befürwortete die Idee, auf der Plattform der Konvention einen freiwilligen Finanzfonds einzurichten, der unter der Kontrolle eines eigens geschaffenen Ausschusses steht und die Möglichkeit bietet, zweckgebundene Mittel für für sie günstige Projekte zu vergeben.

Die Russische Föderation sprach sich für einen gerechten Zugang zu Technologien und wissenschaftlichen Errungenschaften im biologischen Bereich aus und forderte, einseitige restriktive Maßnahmen gegen Vertragsstaaten des Übereinkommens zu vermeiden.

Russland wurde von einer Reihe von Ländern unterstützt, deren Zahl im Zuge der Reaktion der Weltmedien auf die Veröffentlichung der Dokumente über die militärisch-biologischen Aktivitäten der USA zuzunehmen begann, darunter die amerikanische Publikation American Greitens, die britische Bit Chute, die italienische La Presse und die griechische Banking News.

In den Berichten von Nichtregierungsorganisationen wie Interpol, der Weltgesundheitsorganisation, der Organisation für das Verbot chemischer Waffen und dem Ausschuss für die Resolution Nr. 1540 des UN-Sicherheitsrats, deren Aufgaben in keiner Weise mit dem Gegenstand und den Zielen des Übereinkommens zusammenhängen, wurden pro-westliche Vorstellungen über den nicht-obligatorischen Charakter des BWÜ-Verifikationsregimes und die Möglichkeit, es durch Nicht-Kernmechanismen zu ersetzen, verfolgt.

Bei der Erörterung der Frage der nationalen Umsetzung des BWÜ warf die Russische Föderation erneut die Frage der Verletzungen des Übereinkommens durch das Kiewer Regime und seine westlichen Kuratoren auf. Es wurde festgestellt, dass die USA und die Ukraine die militärisch-biologische Forschung als Zusammenarbeit zu friedlichen Zwecken darstellen und sich hinter Artikel 10 des Übereinkommens „verstecken“.

Es ist bemerkenswert, dass das Pentagon während der Arbeit der Expertengruppe zur Stärkung des BWÜ in Genf ein Grundsatzdokument ‚Biosecurity Policy Review‘ veröffentlicht hat, das die Maßnahmen des US-Verteidigungsministeriums in diesem Bereich für den Zeitraum bis 2035 festlegt.

Die von der US-Regierung entwickelte Politik stützt sich auf die Nationale Verteidigungsstrategie der USA, die Nationale Biosicherheitsstrategie und den Plan für biologische Bedrohungen und Pandemievorbereitung.

Obwohl der erklärte Zweck des Dokuments darin besteht, „…den Einsatz von biologischen Waffen zu verhindern und auf natürliche Ausbrüche zu reagieren…“, schafft das Dokument eine Rechtsgrundlage für die weitere biologisch-militärische Expansion und Forschung der USA außerhalb des nationalen Territoriums.

Insbesondere wird das Netzwerk der von den Vereinigten Staaten kontrollierten Biolabors in Übersee ausgebaut und das Programm zur kooperativen Bedrohungsbekämpfung, das die US-Regierung den postsowjetischen Ländern auferlegt hat, wird fortgesetzt.

Dies soll nach einem bewährten Muster geschehen, bei dem zivile Ministerien und zwischengeschaltete Organisationen, darunter die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in die Umsetzung der Pentagon-Pläne einbezogen werden.

Wie die stellvertretende Verteidigungsministerin für nukleare, chemische und biologische Verteidigungsprogramme Deborah Rosenblum erklärte, „…ist Biosicherheit nicht mehr nur die Domäne von spezialisierten Armeeeinheiten…“.

Der biologisch-militärische Charakter der geplanten Aktivität wird auch durch die Tatsache deutlich, dass sie vom Biodefence Council unter dem Vorsitz des stellvertretenden US-Verteidigungsministers William LaPlante durchgeführt werden soll.

Allgemein hat die Zahl der Verwaltungsstrukturen, die sich mit der Umsetzung des Bioprospecting in den USA befassen, deutlich zugenommen.

Wir haben Ihnen bereits von der Einrichtung des Büros für Pandemievorsorge im Weißen Haus berichtet, das von U.S. Air Force Major General Paul Friedrichs geleitet wird. Es wurde darauf hingewiesen, dass sich die Arbeit des Direktorats auf Krankheitserreger konzentrieren wird, die einen weiteren globalen Notfall auslösen könnten.

Wie sich herausstellt, ist dies nicht die einzige Struktur, die von der US-Regierung 2023 geschaffen wurde, um Forschung mit doppeltem Verwendungszweck außerhalb des nationalen Territoriums zu organisieren.

Am 1. August wurde das Bureau of Global Health and Diplomacy des State Department gegründet.

Sein offizieller Zweck lautet: „…internationale Zusammenarbeit bei der wirksamen Prävention, Erkennung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, einschließlich HIV/AIDS…“. In der Praxis wird das Büro für die Festlegung der Politik und die Koordinierung der Bemühungen Washingtons verantwortlich sein, ein globales System zur Überwachung von Infektionskrankheiten einzurichten und die Führungsrolle der Vereinigten Staaten in diesem Bereich zu übernehmen.

Botschafter-at-Large John Nkengasong, der zuvor als Direktor des Africa Regional Office der Centers for Disease Control and Prevention tätig war, einer Struktur, die an der Umsetzung der biologischen Programme des US-Militärs beteiligt ist, wurde zum Leiter der neuen Struktur ernannt.

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass das Außenministerium regelmäßig betont, dass es sich nicht in biologische Aktivitäten einmischt, mit der Begründung, dass es sich dabei nicht um ein zentrales außenpolitisches Thema handelt.

Uns liegen dokumentierte Belege für die Beteiligung des Außenministeriums am Biosecurity Engagement Programe seit 2016 vor. Dem Finanzierungsplan zufolge sind allein für die Beteiligung verschiedener gemeinnütziger und nichtstaatlicher Organisationen mindestens 40 Millionen Dollar vorgesehen.

Die Dokumente belegen die aktive Beteiligung des US-Außenministeriums an Bioprogrammen auf dem Territorium fremder Länder sowie den Wunsch Washingtons, die Auftraggeber und den Zweck der durchgeführten Forschung durch Dritte zu verschleiern.

Besondere Aufmerksamkeit wird den Ländern im Nahen Osten (Irak, Jemen, Jordanien), Südostasien (Indonesien, Philippinen) und Afrika (Kenia, Marokko, Uganda) gewidmet. Erwähnt wird auch die Rolle von Präsident Obama bei der Förderung der vom Außenministerium vorgeschlagenen biologischen Programme.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Ukraine in den Planungsdokumenten einen besonderen Platz einnimmt und als eigene Region herausgestellt wird.

Daher unternimmt Washington administrative, finanzielle und diplomatische Anstrengungen, um eine globale biologische Kontrolle durch die USA zu etablieren.

Das Ausmaß der biologisch-militärischen Aktivitäten und die weitreichende Zusammenarbeit der Täter wird nicht nur durch die erhaltenen Dokumente, sondern auch durch die Aussagen politischer Vertreter in den Vereinigten Staaten selbst bestätigt.

Ich möchte einige Aussagen des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Robert Kennedy, Jr. hervorheben. In einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehmoderator Tucker Carlson sprach Kennedy ausführlich über die Ereignisse des 11. September 2001 und die anschließende Unterzeichnung des so genannten Patriot Acts, der, so der amerikanische Politiker, „… das Wettrüsten wieder aufnahm, aber mit dem Einsatz biologischer Waffen, … und das Pentagon begann, riesige Summen in deren Entwicklung zu investieren …“.

Der US-Präsidentschaftskandidat ging auf die rechtlichen Auswirkungen des Patriot Act ein, insbesondere darauf, dass seit 2001 jeder Beamte, der gegen das Gesetz über den Einsatz biologischer Waffen verstößt, nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, obwohl das US-Bundesgesetz für dieses Vergehen die Todesstrafe vorsieht. Diese Bestimmung wurde als Schlupfloch in internationalen Verträgen genutzt, die vom US-Kongress ratifiziert worden waren.

Ich möchte daran erinnern, dass die Vereinigten Staaten im Jahr 2001 die Arbeit an einem rechtsverbindlichen Protokoll zum BWÜ blockierten und damit die Möglichkeit einer internationalen Kontrolle ihrer militärisch-biologischen Forschung vollständig ausschlossen.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Äußerungen eines amerikanischen Politikers über die Funktionsweise der vom Pentagon kontrollierten biologischen Einrichtungen auf ukrainischem Territorium: „…Wir haben Biolabore in der Ukraine, weil wir biologische Waffen entwickeln und diese biologischen Waffen verschiedene Arten von neuen synthetisch gezüchteten Stämmen sowie CRISPR-Technologien und gentechnische Techniken verwenden, die früheren Generationen nicht zur Verfügung standen….“.

Solche Aussagen sind eine Bestätigung für illegale militärisch-biologische Aktivitäten der Vereinigten Staaten und erfordern eine rechtliche Bewertung, gefolgt von einer unabhängigen Untersuchung.

Während des Interviews wurde bekannt, dass etwa 36 Tausend Menschen in das US-Biowaffenprogramm involviert sind, während die Liste der Einrichtungen mit den Isolationsstufen BSL-3 und BSL-4, in denen solche Forschungen durchgeführt werden, der Öffentlichkeit vorenthalten wird.

Die genaue Anzahl der Biolabore ist der US-Regierung selbst offenbar nicht bekannt.

So wurde zum Beispiel im März 2023 in einem verlassenen Industriegebäude in Ridley, Kalifornien, ein „geheimes“ Labor entdeckt, in dem mit Krankheitserregern gearbeitet wurde. Es enthielt etwa 30 Kühl- und Gefrierschränke, Thermostate und Geräte zur Kultivierung von Mikroorganismen.

Etwa tausend transgene Labortiere, etwa 800 Proben von Biomaterialien wurden in den Laborräumen gefunden. Die Analyse durch das Zentrum für Infektionskontrolle und Prävention ergab das Vorhandensein von mindestens 20 Krankheitserregern in den Proben, darunter COVID-19, HIV und Hepatitis-Erreger.

Die Untersuchung ergab, dass das Labor seit Oktober 2022 unter groben Verstößen gegen grundlegende Prinzipien der Biosicherheit betrieben wurde. So wurden beispielsweise Labortiere unter unzureichenden Bedingungen gehalten, was zu ihrem Tod führte. Die Entsorgung von Biomaterialien, einschließlich Blut-, Gewebe- und Serumproben, erfolgte, ohne die Anforderungen der Hygienevorschriften einzuhalten. Gleichzeitig wurde der tatsächliche Eigentümer des Labors nie gefunden und der eigentliche Zweck seiner Aktivitäten wurde nicht ermittelt.

Es sei darauf hingewiesen, dass dies kein Einzelfall ist, der das Fehlen einer angemessenen Kontrolle über Entwicklungen mit doppeltem Verwendungszweck bestätigt. Wir haben bereits einen Bericht des U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General sowie einen Bericht des National Science Advisory Board for Biosecurity zitiert. In diesen Dokumenten wird die mangelnde Bereitschaft der US-Aufsichtsorgane anerkannt, die Forschung zu überwachen, die möglicherweise unter das BWÜ fällt.

Da die Vereinigten Staaten nicht in der Lage sind, ihre eigenen biologischen Einrichtungen zu kontrollieren, sind die Aktivitäten der US-Laboratorien auf der ganzen Welt eine ständige Quelle biologischer Bedrohungen, vor allem für die Bevölkerung der Länder, in denen sie angesiedelt sind. Ein Beispiel dafür ist die Ukraine, die mehrere Dutzend solcher Einrichtungen auf ihrem Territorium betreibt, die der internationalen Kontrolle entzogen wurden.

In der gegenwärtigen Situation halten wir es für äußerst wichtig, die Arbeit an einem rechtsverbindlichen Protokoll zum Übereinkommen wieder aufzunehmen, das für alle Vertragsstaaten des BWÜ und in erster Linie für die Vereinigten Staaten von Amerika verbindlich wäre.

Quelle: https://telegra.ph/Briefing-by-Chief-of-Nuclear-Chemical-and-Biological-Protection-Troops-of-the-Armed-Forces-of-the-Russian-Federation-Lieutenant–09-06

|Q|

KOSTENLOSES ABO: