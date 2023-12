Cosmopolitan & die „satanische Abtreibungszeremonie“

Das Magazin Cosmopolitan verrät Schritte, wie man eine „satanische Abtreibungszeremonie“ durchführt. Das beschriebene Ritual wird mit den Worten abgeschlossen: „Bei meinem Körper, meinem Blut; Durch meinen Willen ist es geschehen.“

Cosmopolitan, ein beliebtes Magazin für junge Frauen, teilte ihren Lesern mit, wie sie einen ritualisierten Abtreibungsservice über eine Abtreibungseinrichtung anbieten könnten, die nach der Mutter des Richters am Obersten Gerichtshof, Samuel Alito, benannt ist.

Cosmopolitan erklärte am 16. November auf seiner Instagram-Seite über den Prozess einer Abtreibung mit satanischem Thema. Konkret ging es um einen „zeremoniellen“ Gottesdienst, der in der „Satanic Abortion Clinic von Samuel Alito’s Mom’s Mom“ angeboten wurde, die als Beleidigung für den Richter am Obersten Gerichtshof, Samuel Alito, bezeichnet wurde.

„Wie ist es, eine satanische Abtreibung zu haben? Für Jessica* [ein falscher Name, um die Anonymität der Frau zu wahren], eine 37-jährige Mutter von drei Kindern, die über Samuel Alitos Mom’s Mom’s Satanic Clinic Abtreibungsmedikamente erhielt, ‚war die Erfahrung einfach sehr unterstützend'“, schrieb Cosmopolitan in einem Instagram-Post. „Obwohl sie keine Satanistin ist, hat Jessica beschlossen, ein paar zeremonielle Elemente in ihre Solo-Abtreibungserfahrung einzubauen. Warum nicht?« dachte sie. Die gesamte Botschaft hat bei ihr einfach Klick gemacht.“

Der Beitrag teilte eine Reihe von Folien, auf denen die Schritte einer ritualisierten Abtreibungszeremonie erläutert werden, wie sie vom Satanischen Tempel vorgeschrieben ist. Dazu gehörten Schritte wie das Anstarren des eigenen Spiegelbildes, bevor man eine Abtreibungspille einnimmt, und zu sagen: „Der eigene Körper ist unverletzlich und allein dem eigenen Willen unterworfen.“

Das Ritual wird später mit den Worten abgeschlossen: „Bei meinem Körper, meinem Blut; Durch meinen Willen ist es geschehen.“

Die Folien belegen auch, dass man „so viele geliebte Menschen in die Zeremonie einbeziehen kann, wie sie möchten“ und „Kerzen anzünden oder sich sogar verkleiden kann – was auch immer ihnen das Gefühl gibt, gestärkt zu sein“.

Kurz zuvor hatte Cosmopolitan einen Artikel über die satanische Abtreibungsklinik geteilt und über eine alternative Zeitlinie spekuliert, in der sich die Mutter von Alito für eine Abtreibung entschieden hatte, anstatt ihn zur Welt zu bringen.

„Aber was wäre, wenn ihre Umstände anders gewesen wären – wenn ihr eigenes Leben durch die Schwangerschaft gefährdet gewesen wäre oder wenn der Fötus eine tödliche Anomalie gehabt hätte oder wenn Rose einfach nicht bereit für ein Kind gewesen wäre? Was wäre, wenn sie die Wahl und den Zugang zu einer sicheren, legalen Abtreibung gehabt hätte?“, fragte das Magazin. „Fast 75 Jahre später, in einer Landschaft der reproduktiven Rechte, die sich anfühlt, als würde sie in der Zeit zurückgerutscht sein, beschloss eine Gruppe, diese politische Fantasie in ein neues Gesundheitsunternehmen zu kanalisieren, das nach ihr benannt ist.“

Die Prämisse dieser Klinik ist, wie Cosmopolitan beschrieb, Religion als Mittel zum Schutz des Rechts auf Abtreibung zu nutzen.

„Nach Angaben von TST hat keine andere religiöse Gruppe in den USA jemals eine Abtreibungsklinik eröffnet“, stellte das Magazin fest. „Und das ist die bahnbrechende Wendung hier: Im Gegensatz zu anderen Anbietern von Abtreibungspillen per Post wie Hey Jane oder Abuzz ist TST eine Religion. Das bedeutet, dass die Patienten, die selbst keine Satanisten sein müssen, an einem religiösen Ritual teilnehmen.“

Die Publikation fügte hinzu: „Das ist eine wichtige rechtliche Unterscheidung, die TST in seinem historischen Vorstoß nutzen möchte, sein Klinikmodell über New Mexico hinaus auszudehnen – in Staaten, in denen Abtreibung ansonsten verboten ist.“

