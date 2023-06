Der beispiellose Erfolg von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“

Ein Einblick in das Spiel, das neue Rekorde aufstellt

Zweifellos hat sich ‚The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom‘ als die am meisten erwartete Videospielveröffentlichung des Jahres herauskristallisiert und den Preis für das am meisten erwartete Spiel im Jahr 2022 gewonnen und tatsächlich hat sich das Warten gelohnt.

Seit seiner Veröffentlichung am 12. Mai ist ‚Tears of the Kingdom‘ ein enormer Erfolg, der Verkaufsrekorde bricht. Von Kritikern wie IGN und der langjährigen ‚Zelda‘-Fangemeinde hochgelobt und sogar dafür verantwortlich, dass einige Enthusiasten ihren Alltag unterbrechen, um voll und ganz in die kompliziert gestaltete Welt von Hyrule einzutauchen.

Das erste ‚Zelda‘-Spiel kam 1986 auf den Markt, und auch fast vier Jahrzehnte später bezaubern die Abenteuer von Link die Spieler immer noch und bringen diejenigen zur Verzweiflung, denen über 100 Stunden fehlen, um die zahlreichen verborgenen Schätze des Spiels zu entschlüsseln. Hier finden Sie eine spoilerfreie Übersicht über das, was Sie vom neuesten Teil der ‚Zelda‘-Serie erwarten können.

Die Reise ist vertraut, aber voller unerwarteter Wendungen. Link, jetzt ein Ritter im Königreich Hyrule, hat vor kurzem seine Mission zur Rettung von Hyrule in dem 2017 erschienenen Spiel ‚Breath of the Wild‘ erfolgreich abgeschlossen. Er ist jedoch jederzeit bereit, seine grüne Tunika wieder anzulegen, sollte der berüchtigte Ganondorf wieder auftauchen, um Chaos zu stiften und die kluge Prinzessin Zelda zu entführen. Daher begibt sich Link wieder auf eine Mission, um Zelda zu finden und Hyrule vor seiner wiederkehrenden Nemesis zu schützen.

Aber warten Sie, es gibt eine Wendung! Zelda hat einige Tricks im Ärmel. Im letzten Trailer vor der Veröffentlichung des Spiels sehen wir Zelda mit dem Master-Schwert, Links ikonischer Waffe, und sie sagt: „Ich weiß, warum ich hier bin – es ist etwas, das nur ich tun kann.“ Könnte es sein, dass sie dieses Mal die Retterin ihres Königreichs sein wird? In der perfekten 10er-Kritik von IGN heißt es, dass die Handlung unvorhersehbare Wendungen nimmt, die selbst die treuesten „Zelda“-Fans in Erstaunen versetzen könnten.

Es gibt einige überraschende Elemente in Bezug auf das Gameplay und Link’s neue Fähigkeiten. Keza McDonald, die Videospielredakteurin des Guardian, erwähnte auf NPR, dass das Spiel den Spielern erlaubt, mit allem zu interagieren, was sie entdecken können. Dieser Grad an offener Erkundung und kreativer Freiheit ist ein Novum für ‚Zelda‘.

Das Spiel hat bereits seinen Platz in der Geschichte eingenommen. Die Erwartungen an ‚Tears of the Kingdom‘ sind nach ‚Breath of the Wild‘, das von der Kritik für sein riesiges Universum, seine atemberaubende Grafik und die unendlichen Möglichkeiten, das Spiel zu beenden, gelobt worden ist, in die Höhe geschossen.

Allerdings scheint ‚Tears of the Kingdom‘ seinen Vorgänger in Bezug auf die öffentliche Rezeption und den Zuspruch der Kritiker noch übertroffen zu haben. Nach Angaben von Nintendo wurde es allein in den ersten drei Tagen 10 Millionen Mal verkauft. Damit stellte es den Rekord für das am schnellsten verkaufte „Zelda“-Spiel auf und wurde zum am schnellsten verkauften Nintendo-Spiel auf jeder Plattform in Amerika, das sogar Mario und „Animal Crossing“ übertraf.

‚Tears of the Kingdom‘ erfordert eine beträchtliche Zeitinvestition Dieses Spiel ist ein Titan, der einen beträchtlichen Teil Spieler-Zeit in Anspruch nimmt. IGN schätzt, dass die Haupthandlung ungefähr 51 Stunden in Anspruch nimmt. Wenn Sie ein Perfektionist sind, sollten Sie sich darauf einstellen, dass Sie über 100 Stunden brauchen, um alle zusätzlichen Quests und Extras zu erledigen. Wie bei den letzten ‚Zelda‘-Spielen richtet sich das Spiel an Spieler, die mit der komplizierten Welt vertraut sind und diese schätzen. Gelegenheitsspieler, aufgepasst.

Die ‚Legende‘ selbst ist kompliziert Vielleicht ist ‚Zelda‘ sogar neu für Sie, aber der jüngste Hype um dieses Spiel wird vielleicht Ihr Interesse wecken. Die Geschichte ist zwar etwas komplex, aber laut der offiziellen „Zelda“-Website ist die Grundvoraussetzung für die „Legende“ wie folgt:

Die fiktive Welt von ‚Zelda‘ wurde von drei Göttinnen der Macht, der Weisheit und des Mutes erschaffen. Sie schufen ein Artefakt, das sie ‚Triforce‘ nannten, wobei jedes Dreieck für ihre jeweiligen Tugenden stand. Link wurde das Triforce des Mutes verliehen, Zelda trägt das Triforce der Weisheit und der Schurke Ganondorf besitzt das letzte Triforce: Die Macht.

Im Laufe der Spiele ist Link dafür verantwortlich, Zelda, die Prinzessin von Hyrule, vor Ganondorf zu beschützen, der oft versucht, Zeldas Königreich an sich zu reißen. (Ihre Beziehung hat subtile romantische Untertöne, aber in erster Linie geht es um den Erhalt des Königreichs.) Die Charaktere erleben Tod und Wiedergeburt und wir begegnen ihnen als Jugendliche und Erwachsene in zwei Zeitlinien, je nach Spiel. Je länger Sie spielen, desto mehr Sinn ergibt das Ganze, obwohl es rätselhaft bleibt.

Was die Besonderheiten dieses Spiels angeht und wie es die ‚Zelda‘-Legende weiterentwickelt, so überlassen wir diese Überraschungen den Spielern, die es nach etwa 50 Stunden Spielzeit entdecken werden.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ ist mehr als nur ein Spiel; es ist ein fesselndes und bezauberndes Erlebnis, das Innovation und Kreativität vom Feinsten zeigt. Ganz gleich, ob Sie ein langjähriger Fan der Serie oder ein Neuling sind, der von der Begeisterung angelockt wurde, dieses Spiel wird Ihnen eine einzigartige Reise bieten und Sie einladen, in eine Welt voller verborgener Schätze, unerwarteter Wendungen und fesselnder Geschichten einzutauchen. Nehmen Sie sich etwas Zeit, machen Sie sich bereit für ein episches Abenteuer und schließen Sie sich Link und Zelda an, um ihr Königreich zu schützen.

