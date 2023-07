Der Tim Ballard Kaninchenbau Teil 1

Von Anon_Fa_Mous | übersetzt von @BuecherDerGlobalenElite

Vorwort:

Es geht hier nicht darum, den Film “Sound of Freedom” zu kritisieren, sondern dem Geld zu folgen. Wenn das Geld, das wir durch die Spenden für diesen Film generieren, auf irgendeine Art und Weise wieder in die Hände der Täter gelangen könnte, dann sollten wir uns alle dessen bewusst sein. Wir wollen nur die Wahrheit wissen.

Wenn einige Leute sagen, „wenn man etwas Schlechtes über Sound of Freedom sagt, unterstützt man Pädos“, dann ist das ein großes Warnsignal und Grund noch genauer nachzuforschen.

Wir müssen in der Lage sein, über diese Dinge zu sprechen. Wir müssen in der Lage sein, zu kommunizieren, alle Seiten der Geschichte zu sehen, denn das hilft uns bei unserer objektiven Entscheidungsfindung. Wenn wir nur eine Seite der Geschichte sehen und uns nur von unseren Gefühlen leiten lassen, werden wir jedes Mal in die Falle tappen.

Nun zur Übersetzung:

Hier sind die Recherchen von anon_fa_mous (Admin bei @WeTheMedia) über Tim Ballard und die Organisationen, die ihn und seine Partner umgeben.

Die meisten meiner Themen beziehen sich auf die Geschichte und die Kabale. Dies ist ein seltener Thread, denn ich tauche in die Gegenwart ein und stelle Verbindungen zu ruchlosen Charakteren her, indem ich mein Wissen über das Okkulte nutze. Ich habe schon oft erwähnt, dass ich meine Forschungen irgendwann von der Vergangenheit auf die Gegenwart verlagern werde, und dieser Thread ist ein Zeichen dafür. Ich werde weiterhin in der Vergangenheit forschen, aber im Moment liegt mein Fokus zu 100% auf den fragwürdigen Verbindungen zu Tim Ballard.

Die Finanzierung von Sound of Freedom

Tim Ballard gibt zu, dass John Paul DeJoria und Carlos Slim Großinvestoren für seinen Film Sound of Freedom waren.

Es ist an der Zeit, dem Geld zu folgen. Carlos Slim und Frank Giustra spendeten 2007 jeweils 100 Millionen Dollar an die Clinton Foundation – Link

Carlos Slim steht den Rothschilds sehr nahe – Link

„Drei Jahre nachdem Sir Evelyn de Rothschild seinen Anteil an der Familienbank für 134 Millionen Pfund verkauft hat, ist seine glamouröse Frau Lynn Forester eine faszinierende Geschäftsbeziehung mit dem reichsten Mann der Welt eingegangen, wie ich enthüllen kann. Letzte Woche öffneten der Rennpferdebesitzer Sir Evelyn, 78, ehemaliger Vorsitzender von N.M. Rothschild, und seine in den USA geborene Anwaltsgattin Lynn, 55, die Türen ihres prächtigen Londoner Hauses für den Mann, der reicher als Microsoft-Chef Bill Gates geworden ist – den mexikanischen Magnaten Carlos Slim.“

Im Jahr 2015 schloss Hunter Biden Geschäfte mit Carlos Slim ab, also etwa zur gleichen Zeit wie seine Ukraine-Geschäfte.

Wer erinnert sich noch an das Video einer mexikanischen Frau, die vor einem Gebäude immer wieder panisch schrie, sie habe gesehen, wie die Leute darin Menschenfleisch aßen…..

Nun, sie sprach über Carlos Slim Domit, einen der Söhne von Carlos Slim.

Kartelle wie die Knights Templar, die Zetas und die Michoascan-Familie haben alle Kannibalismus praktiziert – manchmal, um Rivalen zu terrorisieren, um Rekruten zu rekrutieren oder sogar als Teil von todeskultähnlichen Ritualen, um Spione auszusortieren.

Kannibalismus sendet ein starkes Signal aus, das besagt: „Wir sind siegreich und können tun, was wir wollen und ungestraft handeln“, so Voeten. „Es ist eine kalkulierte Strategie, um Feinde einzuschüchtern und zu unterwerfen.“ – Link

Donald Trump hielt 2016 eine Rede, in der er erwähnte, dass Carlos Slim der größte Anteilseigner der New York Times ist und der Grund für die Angriffe der Medien auf ihn ist:

Im Jahr 2015 machte Hunter Biden Geschäfte mit Carlos Slim, also etwa zur gleichen Zeit, als seine Ukraine-Geschäfte stattfanden.

Die andere Person, die neben Carlos Slim den Sound of Freedom finanzierte, war John Paul Dejoria.

John Paul Dejoria hat Bill Gates‚ und Warren Buffets „The Giving Pledge“ unterzeichnet:

Dejoria arbeitete auch mit Nelson Mandela und der Organisation Food4Africa in Südafrika, der Nelson Madela Foundation und 46664 zusammen. Beachten Sie die Symbolik für die Zahl des Tieres „666“.

Mandela war eine globalistische kommunistische Marionette. Der Leibwächter seiner Frau beschuldigte sie der sadistischen Kinderfolter. Nelson Mandela gehörte zu den Malteser-Rittern, einer Abteilung der Tempelritter – Link

Der Grad des Malteserordens wird in den Vereinigten Staaten als „anhängender Orden“ in einer Komturei der Tempelritter verliehen.

Der Grad ist mit einem Ritual verbunden, das aber nur wenige kennen, und er wird im Allgemeinen erst nach der Ernennung des Kandidaten zum Tempelritter verliehen…

Dejoria unterstützte auch die Stiftung 46664 in Südafrika. Weitere prominente Unterstützer sind:

Brad Pitt

Will Smith

Nelson Mandela

Richard Branson

Es gibt so viele “🌀” Spiralsymbole bei Mandelas AIDS-Benefizkonzert „46664 ARCTIC“ am 11. Juni 2005 in Tromso, Norwegen.

Das 🌀 auf dem Logo der Nelson Mandela Foundation ist besonders verwirbelt. 😵‍💫

Mandela

Südafrika

AIDS

Bill Gates Sr.

Planned Parenthood

Bill Gates: “Dies ist eines meiner Lieblingsfotos überhaupt. Mein Vater, Mr. Mandela und Präsident Jimmy Carter halten Säuglinge, die mit HIV geboren wurden, um die Angst und das Stigma zu nehmen, das mit dem Kontakt zu Menschen, die mit der Krankheit leben, verbunden ist.”

John Paul Dejoria (von Paul Mitchell Hair & Patron tequila) – ein alter Kumpel von Eduardo Verástegui (Schauspieler in Sound of Freedom), sowie von Mel Gibson durch:

Baby2Baby

Center for Child Protection

Dream Foundation

Austin Children’s Shelter

“Mit meinem Geschäftspartner „El Patron“ John Paul DeJoria arbeiten wir gemeinsam für eine bessere Welt!!!”

Michaeline Dejoria, die Tochter von John Paul Dejoria, der Sound of Freedom mitfinanziert hat, ist im Vorstand der Baby2Baby Foundation.

Die Stiftung ist ein beliebtes Ziel für A-Promis, die dort als Engel gelten:

Kim Kardashian

Chrissy Teigan

Kamala Harris

Jessica Alba

Katy Perry

Blake Lively

Drew Barrymoore

Venessa Bryant

Jennifer Garner

und viele mehr – Link

John Paul Dejoria besitzt einen privaten Zug namens „The Patron’s Tequila Express“. Der Zug kann auf den 21.000 Meilen von Amtrak überall hinfahren.

Das Innere des Zuges hat eine kabbalistische Ausstrahlung:

Carlos Slim und John Paul Dejoria sind beide Sponsoren von Formel 1 Autorennen – Link

Carlos Slim ist Sponsor des Teams von Red Bull. Seine Tochtergesellschaft Claro befindet sich auf dem rechten Flügel des F1-Fahrzeugs. Er sponsert auch Sergio Perez, einen der Fahrer von Red Bull, für den Carlos Slim eine Vaterfigur ist.

John Paul Dejoria war ein Großinvestor der Rennstrecke von Austin. Er versuchte, seine Tochtergesellschaft, die ROKiT Group, als Sponsor für das Team Williams zu gewinnen, aber das Team kündigte den Vertrag im Jahr 2023.

Die mexikanische Verbindung

Die Patrón’s Hacienda Distillery ist ein Herrenhaus, in dem der Tequila hergestellt wird. Sie sieht eher aus wie eine Kartellzentrale als eine Brennerei.

Das Kartell, dem dieses Gebiet in Mexiko gehört, ist bekannt als die Knights Templar (Tempelritter).

Mexikanische Drogenkartelle nutzen Tequila, um ihr Geld zu waschen.

„Im Jahr 2006 ermittelte das US-Finanzministerium (USDT) vier Tequila-Unternehmen in Jalisco, die Geld für mexikanische Drogenkartelle wuschen. Heute hat die mexikanische Financial Intelligence Unit (UIF) herausgefunden, dass diese Geldwäschetradition weiterhin eine bevorzugte Wahl von Geldwäschern ist“ – Link

Hier sind einige Berühmtheiten, die Tequila-Firmen besitzen:

George Clooney – Casamigos

Lebron James – Lbos 1707

Michael Jordan – Cincoro

Mark Wahlberg – Flecha Azul

Eva Longoria – Casa del Sol

The Rock – Teremana

Kendall Jenner – 818 Blanco

Elon Musk – Tesla Tequila

Sean Combs – DeLeon Blanco

Darf ich vorstellen: Vicente Fox. Er war der Präsident von Mexiko von 2000-2007.

Auf der OUR-Website gab es eine Seite, auf der stand:

„Dieser Wunsch führte dazu, dass Verastegui Ballard mit Vincente Fox bekannt machte.“

Ich konnte das Zitat über eine Suchmaschine finden.

Der Link unten ist der, von dem das Zitat stammt, aber jetzt zeigt er einen 404-Fehler an und die Wayback-Maschine bringt die Seite nicht mehr hervor – Link

Hier ist ein Interview mit Vicente Fox aus dem Jahr 2016, in dem er Trump dafür hasst, dass er seine Mauer bauen will:

Vicente Fox war mit Bill Clinton befreundet, als dieser Präsident von Mexiko war, er war ein überzeugter Anhänger von Hilary Clinton.

Eduardo Verástegui, der Vicente Fox Tim Ballard vorstellte, hat gerade angekündigt, dass er für das Amt des mexikanischen Präsidenten kandidiert- Link

Es sieht so aus, als würde er die Verbindungen zu Vicente Fox nutzen….

Eduardo Verástegui spielte auch die Rolle des Paul Hutchinson im Film Sound of Freedom:

Eduardo Verastegui unterstützte John McCain im Jahr 2008 – Link

Mexiko hat die größte Anzahl von Mitgliedern der LDS-Kirche (Mormonen) außerhalb der Vereinigten Staaten. Die Mitgliederzahl ist zwischen 2011 und 2021 um fast 30 % gestiegen. Bei der mexikanischen Volkszählung 2010 gaben 314.932 Personen an, dass sie sich am ehesten der LDS-Kirche zugehörig fühlen.

Die Kolonisten kamen nach Mexiko, weil die Bundesregierung versuchte, die Polygamie in den Vereinigten Staaten einzudämmen und zu verfolgen. Die Mehrehe, wie polygame Beziehungen von den Kirchenmitgliedern genannt wurden, war ein wichtiger Grundsatz der Kirche – auch wenn sie nie von der Mehrheit der Mitglieder praktiziert wurde.

Mitglieder der Familie Romney haben Wurzeln in diesen Kolonien, darunter Marion G. Romney und George W. Romney, die dort geboren wurden.

Angel Studios, die Schöpfer von The Chosen und Sound of Freedom

Die Gebrüder Harmon sind die Gründer von Angel Studios und die Macher von The Chosen / Sound of Freedom. Sie besitzen auch eine Werbefirma namens ‚Harmon Brothers‘.

Hier ist einer ihrer Werbespots, in dem der Teufel seine Klasse lehrt, “The Chosen” nicht zu sehen:

Die Gründer von Angel Studios, die Gebrüder Harmon, sind Mormonen und die Mormonenkirche ist der Investor von The Chosen.

The Chosen bringt Zitate aus dem Buch der Mormonen in die Serie ein.

Die Mormonen glauben, dass Gott ein leibhaftiger Mann war, Sex mit Maria hatte und sie dann Jesus gebar. Sie glauben auch, dass Jesus drei Frauen hatte und dass Joseph Smith ein Nachkomme von Jesus ist.

Angel Studios verkauft auf seiner Website einen interessanten Stein namens Larimar – Link

Larimar kann nur in der Dominikanischen Republik gefunden werden, die direkt neben Haiti liegt.

Außerdem betrachten moderne Hexen und Heiden Larimar als Teil des 5. Chakras und können damit ihr drittes Auge öffnen – Link

David Amito, der Johannes den Täufer in The Chosen spielt, hat 2018 einen satanischen Film namens Antrum gedreht.

Im Jahr 2020 prahlte er damit, dass der Film zu Ostern besser läuft als The Chosen:

Er hat auch Krampus-Kekse für Weihnachten gemacht. Krampus ist der böse Ursprung des Weihnachtsmanns, in dem ein Monster Kinder aus ihren Häusern stiehlt.

Jonathan Roumie, der Jesus aus The Chosen spielt, hat ein Faible für Totenköpfe – Link

Auf einem der Bilder trägt er ein Hemd mit der Aufschrift „Memento Mori“, ein lateinischer Spruch, der übersetzt so viel bedeutet wie „Denke daran, dass du sterben musst“.

In der Freimaurerei sind der Totenkopf und die gekreuzten Knochen typisch für die Peiltafeln des dritten Grades in vielen freimaurerischen Gerichtsbarkeiten.

Es ist ein herausragendes Merkmal der Templer und der Kadosh-Grade des Yorker und Schottischen Ritus – Link

Jeder ist ein Tempelritter

Der Hauptdarsteller von The Chosen, der Jesus spielt, ist Jonathan Roumie.

In einem AMA-Podcast gab er zu, dass er ein Tempelritter ist:

Carlos Slim ist Mitglied der maronitisch-katholischen Kirche. Wenn man sich die Symbolik der Kirche ansieht, ist sie mit Kreuzen der Tempelritter bedeckt.

Das päpstliche Kreuz ist auch als Kreuz von Salem und als maronitisches Kreuz bekannt.

Die Maroniten unterstützten die Kreuzritter und bekräftigten 1182 ihre Zugehörigkeit zum Heiligen Stuhl in Rom.

Salemer Kreuz

Maronitisches Kreuz

Jerusalemer Kreuz

Päpstliches Kreuz

Diese Kreuze stellen alle Baphomet dar und werden seit den Kreuzzügen mit den Tempelrittern in Verbindung gebracht.

Es wird nur von Hochgraden der Tempelritter / Freimaurer / Okkultisten getragen wie:

Aleister Crowley

Albert Pike

Tim Ballard, der Generalstaatsanwalt von Utah, Sean Reyes, und der ausführende Produzent von Sound of Freedom, Paul Hutchinson, sind alle Teil der Geheimgesellschaft der Tempelritter. Alle drei haben auch ausgiebig mit der Operation Underground Railroad (OUR) gearbeitet – Link

Gregg Phillips verwendet den Ehrenkodex der Templer auf TS:

Schauen Sie sich die Halskette von Jim Caviezel an:

Dieses Symbol ist bekannt als das Jerusalemer Kreuz, das sowohl auf der Uniform der Tempelritter als auch auf den Bannern des Ordens zu sehen ist – Quelle

Das Kreuz ist das offensichtliche Emblem des Christentums und somit auch das vorherrschende Symbol der christlichen Freimaurerei. Die christliche Freimaurerei verwendet mehrere verschiedene Formen des Kreuzes, um eine Vielzahl von Lehren zu vermitteln. Diese Kreuze sind sowohl auf der Uniform der Tempelritter als auch auf den Bannern des Ordens zu sehen.

Der mormonische Okkultismus

Die Mormonen lieben es, okkulte Symbole zu verdrehen, sie sind für die Freimaurer und Ballard ist ein Mormone.

Ballard ist in diesem Video zu sehen, in dem das dämonische, auf dem Kopf stehende Pentagramm als Zeichen des Lichts bezeichnet wird.

Quelle

Joseph Smith hatte mit dem Siegel Salomons, Magie, Okkultismus usw. zu tun.

Eines von drei magischen Pergamenten im Besitz der Familie Joseph Smith. Dieses Pergament wird „Heiligkeit für den Herrn“ genannt.

Diese Symbole stimmen direkt mit den dämonischen Siegeln überein, die als Siegel König Salomons bekannt sind und Teil der Kabbala, des Okkultismus, der Magie und des Bösen sind.

Satanische Ritual-Missbrauchsvorwürfe, die OUR, die Ballard-Familie, die Romney-Familie, etc. verbinden.

Ich würde SEHR empfehlen, sich alle YouTube-Videos von Lynn Packer anzusehen, weil er Tim Ballard schon seit Jahren entlarvt.

Dieses Video bringt ein gutes Argument. Die Zunahme der lächerlichen LGTBQ Nachrichten schien immer erzwungen und Agenda getrieben:

Ich habe schon immer gedacht, dass das die großen Konfessionen der christlichen Kirchen zusammenbringen würde.

Es scheint, als hätten sich die katholische und die mormonische Kirche in dieser Sache bereits still und leise zusammengetan.

Nur würdige Mormonen dürfen Unterwäsche mit der Bezeichnung Tempelgewand tragen, die das freimaurerische Quadrat und den Zirkel enthält.

Ich kann nicht glauben, dass ich als Mitglied nie wusste, dass ich jeden Tag Freimaurersymbole auf meiner Unterwäsche trug. Niemand sagt dir, bevor du durch den Tempel gehst, dass Joseph Smith fast alles von den Freimaurern übernommen hat, und ich würde behaupten, dass fast kein Mitglied das heute weiß.

Das bedeutet, dass die Mormonen glauben, dass okkulte Symbole gut sind, dass sie magische Pyjamas mit freimaurerischer Symbolik tragen und dass Joseph Smith aus einer langen Linie von Freimaurern stammt.

Glenn Beck und Tim Ballard verfolgen eine seltsame Agenda, die darauf abzielt, Israel auf ein Podest zu stellen:

In dem Video wird auch versucht, die christlichen Wurzeln der Amerikaner, die eine Lüge sind, mit dem Ruhm Israels zu verbinden.

Der Vertrag von Tripolis ist die eindeutigste Erklärung, dass die ursprünglichen Gründer der Vereinigten Staaten von Amerika nicht glaubten, dass sie eine christliche Nation gründen würden. Sie sagten dies ausdrücklich in diesem Vertrag:

„DIE REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN IST IN KEINER WEISE AUF DIE CHRISTLICHE RELIGION GEGRÜNDET“

– Vertrag von Tripolis, Artikel II, 7. Juni 1797

Ich gehe darauf in ORIGINS OF KNIGHTS TEMPLAR – PART 3 näher ein. George Washinton, alle Gründerväter und der gesamte Senat stimmten für den Vertrag von Tripolis, was bedeutet, dass sie keine Christen waren.

Familie Ballard

Melvin J. Ballard – Ballard wurde am 7. Januar 1919 zum Apostel ordiniert und wurde Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel. Ballard diente im Kollegium bis zu seinem Tod im Jahr 1939.

M. Russel Ballard – Er ist seit 1985 Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel der Kirche. Als Mitglied des Kollegiums der Zwölf wird Ballard von den Kirchenmitgliedern als Prophet, Seher, und Offenbarer anerkannt. Derzeit ist er der drittälteste Apostel in der Kirche.

Der amtierende Präsident der Kirche Jesu Christi und der Heiligen der Letzten Tage, M. Russell Ballard – der im Verdacht steht, O.U.R. insgeheim finanziell unterstützt zu haben – fördert das Geschäft seines Sohnes und seines Schwiegersohns vom Büro des Verwaltungsgebäudes der Kirche der Letzten Tage aus.

Link

Das ist Tims jüngerer Bruder Craig Ballard

Praktikant bei Susan Collins, Senat für Innere Sicherheit

Assistent von Mitgliedern des schottischen Parlaments, Taiwan und Schottland

Marriott International, Hongkong und Peking

Kinder in Indien

Pfadfinder von Amerika

LDS-Kirche

Tims Schwester Emily Ballard/Evans

OUR, CCO

Warner Bros. Records Internationales Marketing

Kinder in Indien (schon wieder!)

Entertainment Industry Foundation (Stiftung für Unterhaltungsindustrie)

Q erwähnt Ballard in Post 1881.

Am Anfang des Posts steht die Aufforderung „Sehr sorgfältig lesen“. Hier ist der Artikel, den Q allen zum Lesen empfohlen hat – Link.

Will Q damit sagen, dass wir Ballard und O.U.R. als die [[[JÄGER]]] betrachten sollen, die zu Gejagten werden?

Tim Ballard, Gründer der Operation Underground Railroad

Ballard begann seine Karriere bei der CIA im Jahr 2001 und arbeitete höchstwahrscheinlich bis 2013 für ICE an der südlichen Grenze, da sie als Spezialagenten für Homeland Security gelten:

„Als ehemaliger Special Agent des Department of Homeland Security (DHS) an der Südgrenze, der über ein Jahrzehnt lang den Sexhandel bekämpft hat, kann ich mit Sicherheit sagen, dass es bei der Frage der Grenzmauer nicht um Macht und Parteipolitik gehen sollte.“– link

Speziell die Child Exploitation Unit – link

ICE war auch während des Erdbebens 2010 in Haiti präsent – Video

ICE war dafür verantwortlich, dass die Abschiebungen nach Haiti gestoppt wurden, so dass dort 2010 mehr humanitäre Hilfe geleistet werden konnte. – Source

Humanitäre Bemühungen = Stiftungen, z.B. – Clinton Foundation

Warum brauchte es Bill Clinton, um diese Situation zu beruhigen? Wenn Ballard Kinder gerettet hat, wie behauptet, und gegen die Clintons gearbeitet hat, wie hat er es vermieden, umgebracht zu werden? Warum wurde Laura Silsby zur Leiterin von Amber Alert ernannt, nachdem sie von den Clintons gerettet worden war? War dies der Zeitpunkt, an dem die Schleppernetzwerke für die Clinton-Stiftung eingerichtet wurden?

Tim Ballard trug bei seinem Treffen in Argentinien eine Freimaurerkrawatte. Generalstaatsanwalt Juan Bautista Mahiques, Leiter der Staatsanwaltschaft, und Timothy Ballard, Präsident der Organisation Operation Underground Railroad, unterzeichneten eine Vereinbarung zur Förderung der institutionellen Zusammenarbeit durch die Entwicklung gegenseitiger Kooperation und interinstitutioneller Hilfsaktionen. – Link

Sehen Sie sich den Vorstand der Afghanistan World Stiftung an.

Bemerkenswerter Oberster Beirat (Senior Board of Advisors):

Henry Kissinger

Dianne Feinstein

Bemerkenswerte Mitglieder des Verwaltungsrats:

TIM BALLARD

Susan Sarandon

Keifer Sutherland

Bemerkenswerte Beratergremien:

Robert Shapiro

Bemerkenswerte prominente Botschafter:

Arnold Schwarzenegger

Tom Cruise

Timothy Ballard ist ein registrierter Sexualstraftäter – Link

Dieser Typ flippt aus, weil es eine (für ihn) exakte Übereinstimmung zwischen einem Sexualstraftäter und dem aktuellen Tim Ballard gibt, wenn er sein Photoshop-Programm benutzt:

Wenn man sich die offizielle Geschichte anschaut, haben viele Baptistengemeinden in Arkansas lange Artikel über den „Lehrer“ Tim Ballard geschrieben und das Foto auf der rechten Seite beigefügt – Link

Die beiden Personen doch sehen völlig unterschiedlich aus! Was ist also die wahre Geschichte? Vertuschung durch die Regierung?

Tim Ballard wird von WME vorgestellt, einer der größten Talentagenturen der Welt. WME ist eine Tochtergesellschaft von Endeavor.

Bedeutet dies, dass Ballard ein zertifizierter SCHAUSPIELER ist? Es sieht so aus. – Link

Wie kann ich Tim Ballard’s buchen? Bitte beachten Sie, dass dies ein kostenloser Service nur für Unternehmen ist und wir bedauern, dass wir keine Anfragen von Wohltätigkeitsorganisationen oder Medien bearbeiten können. Diese sollten an den Vertreter des betreffenden Prominenten gerichtet werden, den Sie im Handbuch finden. Wie finde ich heraus, ob Tim Ballard in der Stadt ist? Möchten Sie herausfinden, welche Veranstaltungen Tim Ballard besucht und ob Tim Ballard in der Stadt ist? Um alle Details über die Bewegungen der Prominenten zu erfahren und die wichtigsten Veranstaltungen und Partys des Showbusiness zu sehen, klicken Sie bitte hier

WMA ist nur eine weitere Talentagentur, die Verbindungen zur CIA und anderen Regierungsorganisationen hat.

Bemerkenswerte Klienten von WMA und Endeavor

Quentin Tarantino

Mel Gibson

TIM BALLARD

Queen Latifah

John Trovolta

Larry and Andy Wachowski

JJ Abrams

Maria Batiromo

Eminem

50 Cent

Britney Spears

Kanye West

Ricky Gervais

James Franco

Ellen Page

Mark Wahlberg

Kathy Griffin

Kim Kardashian

… und viele mehr – Link

Paul Hutchinson, ausführender Produzent für Sound of Freedom

Er ist der Gründer der Child Liberation Foundation, arbeitete früher mit Tim Ballard zusammen und ist in dem Film Sound of Freedom zu sehen – Link

Oben die Hotline-Nummer zur Clinton Foundation (inzwischen entfernt)

Auf der Website seiner Stiftung befindet sich eine Hotline-Nummer zur Clinton Foundation.

Frage 1830:

Paul Hutchinson ist Mitbegründer der Bridge Investment Group, einer großen Immobilieninvestmentfirma mit Sitz in Salt Lake City, UT.

Die Errungenschaften sind:

Ernennung zum Ritter Sir Paul Hutchinson durch den Templerorden im Jahr 2016

im Jahr 2016 Ausführender Produzent des Films „ The Sound of Freedom“ mit Jim Caviezel, Eduardo Verastegui, Manny Perez, Jose Zunig und Javier Godino

des Films „ mit Jim Caviezel, Eduardo Verastegui, Manny Perez, Jose Zunig und Javier Godino Vorstandsmitglied der Make-A-Wish Foundation

Vorstandsmitglied der FBI -Bürgerakademie

-Bürgerakademie Finanzvorsitzender für Sean Reyes, Generalstaatsanwalt von Utah

Ausgezeichnet von Hollywood F.A.M.E. mit dem International Humanitarian Award

Gewinner des Global Race Award der Harvard Law School

Verbinden

Auf Instagram wird er emotional, wenn er über kleine Kinder spricht:

Er veranstaltet auch Y-Chromosom-Partys mit Berühmtheiten – Link

Glenn Beck, befreundet mit Tim Ballard und Freimaurer

Warum hat Glenn Beck in einem von James Alefantis produzierten Film mitgespielt?

Glenn Beck und Ted Cruz verehren öffentlich George Washintons Freimaurerkompass, der sich im Besitz von Glenn Beck befindet:

Ben Carson, Unterstützer von Tim Ballard

Hier ist die Verbindung zwischen Ben Carson und Tim Ballard – Link

Als Teil von Goya Cares‘ 2 Millionen Dollar Versprechen zur Bekämpfung des Kinderhandels, kündigt Goya die Goya Cares Koalitionspartner an, darunter:

American Cornerstone Institute , gegründet von Dr. Ben Carson

, gegründet von Dr. Ben Carson Freedom Humanitarian Project , gegründet von Eduardo Verástegui, Schauspieler und Produzent des Films Sound of Freedom

, gegründet von Eduardo Verástegui, Schauspieler und Produzent des Films Sound of Freedom Operation Underground Railroad, gegründet von Tim Ballard

timballard89: “Es ist mir eine große Ehre, diese Woche an der Seite von Ben Carson und seiner wunderbaren Frau an der Air Force Academy zu sprechen.”

Jim Caviezel, Hauptdarsteller in Sound of Freedom und Passion of The Christ

Jimmy Caviezel hat sich also Kinderpornos und Snuff-Filme angesehen, um sich in eine Rolle für einen Film zu versetzen, der an den Kinokassen auf Platz 1 stand und zu keinerlei Verhaftungen geführt hat:

Er hat 3 adoptierte Kinder aus China und eine sehr sehr bizarre Frau…

Mel Gibson, Regisseur von Die Passion Christi und ehemaliger Mitarbeiter von WMA / Endeavor

Gibson reiste nach Mexiko-City, um Carlos Slim und Slim Jr. zu bitten, in seine Filmgesellschaft zu investieren:

Gibson brauchte eine Finanzierung für seinen “Film Get The Gringo”, der größtenteils in Mexiko gedreht wurde – Link

Mel Gibson arbeitete mit Sean Penn zusammen, als er 2010 nach Haiti reiste – Source

Mel Gibson arbeitete mit dem verurteilten Pädophilen Peter Nygard im Rahmen der Stammzellenforschung zusammen:

“Was haben Mel Gibson und Peter Nygard gemeinsam? Sie besitzen beide Inseln und haben eine Faszination für Stammzellenforschung. P.S. Peter Nygard ist ein Pädophiler.”

Gibson arbeitete auch mit Dan Blizerian in der Stammzellenforschung zusammen. Jeffrey Epstein war ebenfalls dafür bekannt, dass er sich sehr für die Stammzellenforschung einsetzte.

Dan Bilzenan: “Stammzelleninfusionen im Stammzelleninstitut in Panama. Mel Gibsons 99-jähriger Vater wurde von einer Krankenschwester im Rollstuhl in die Stammzellenklinik geschoben, und einen Monat später setzte er die Krankenschwester in den Rollstuhl und schob sie herum. Es kann Autismus, Knie-, Schulter- und Wirbelsäulenverletzungen sowie Multiple Sklerose heilen. Blöd nur, dass diese Eitersäcke in den USA ewig brauchen, um die Zulassung zu erteilen.”

Mel Gibson bei der Verleihung seiner Ehrendoktorwürde an der LOYOLA „Jesuit“ Marymount University in LA im Mai 2003.

Er ist auch gut mit dem Jesuitenpater William J. Fulco befreundet, der die Passion Christi ins Aramäische übersetzt hat.

Rosalind Ross, die Freundin von Mel Gibson, ist Mitglied des Beirats von Ambition, das auf seiner Website eine interessante Symbolik aufweist.

Das „O“ in „Ambition“ sieht aus wie der Kompass der Freimaurer oder sogar das Anarchisten-Logo.

Zu ihren Partnern gehören drei Unternehmen, die einen Ziegenkopf und die 3 Säulen verwenden.

Tony Robins, Selbsthilfe-Guru und Freund von Tim Ballard

Tony Robbins, ein guter Freund von Tim Ballard, wurde wegen sexueller Belästigung angeklagt – Link

Außerdem ist Robbins seit April 2012 Co-Moderator von Oprah’s Lifeclass auf dem OWN Network:

https://www.youtube-nocookie.com/embed/CYorUd_ngZs?rel=0&autoplay=0&showinfo=0&enablejsapi=0

Oprah war eine gute Freundin des verurteilten Pädophilen John of God, der auch ein Selbsthilfeguru aus Brasilien war:

Er hat Bill Clinton auf der Kurzwahltaste und war mit dem Dalai Lama befreundet:

Auch seine ganze Karriere war ein Betrug, indem er sein Publikum hypnotisiert hat, damit es ihm eine Menge Geld gibt.

Mark Wahlberg, Endeavor Talent

Wahlberg. Rotes Kreuz. Humanitäre Hilfe. Hier sind einige der Wohltätigkeitsorganisationen, für die er arbeitet und was er tut:

Missbrauch, Adoption, Pflege, Waisen, AIDS & HIV, Tiere, Gefährdete/benachteiligte Jugendliche, Krebs, Kinder, Kreative Künste, Katastrophenhilfe, Wirtschaftliche/Unternehmensförderung, Bildung, Notfalldienste, Umwelt, Familie/Elternhilfe, Gesundheit, Menschenrechte, Hunger, Seniorenhilfe, Sport

StockX, die weltweit erste Online-Börse für gefragte Konsumgüter, gab heute bekannt, dass sie sich mit der Hip-Hop-Ikone und Detroiter Eminem zusammengetan hat, um eine Hurrikan-Hilfskampagne für die Opfer der jüngsten Ereignisse in Texas und Florida zu starten.

Ashton Kutcher, Gründer von Thorn, einer Organisation zur Bekämpfung des Kinderhandels

Kutchers Stiftung für Kinderhandel Thorn arbeitete früher mit dem McCain Institut zusammen – Link

OUR und Tim Ballard warben 2018 auf Facebook für Thorn – Link

Der wunderbare Ashton Kutcher hat ein Tech-Labor gegründet, um die sexuelle Ausbeutung von Kindern zu bekämpfen!!! „Am Donnerstag gab das Unternehmen den Start eines neuen Innovationslabors mit Sitz im Silicon Valley bekannt. Das Labor wird eigene Ingenieure und Datenwissenschaftler beschäftigen, die mit neuen Technologien experimentieren werden, um kriminelles Verhalten gegenüber Kindern im Internet zu erkennen und zu verhindern.“

Ashton Kutcher ist höchstwahrscheinlich ein Freimaurer.

Er nannte Kabbalah „eine der wesentlichen Zutaten“ in seiner Ehe mit Demi Moore – Link

Die Haiti-Verbindung

Eine Möglichkeit, wie die Clinton-Stiftung nach dem Erdbeben im Jahr 2010 Gelder nach Haiti erhielt, war über “Hope for Haiti Now“.

Die Gelder wurden an die folgenden Organisationen mit humanitären Einsätzen in Haiti verteilt:

Der Clinton-Bush-Haiti-Fonds

Vereinte Nationen

Oxfam America

Partners In Health

Rotes Kreuz

UNICEF

Yéle Haiti Foundation

Hier sind einige Prominente, die an dem Wohltätigkeitsmarathon teilgenommen haben:

Mel Gibson

Russel Brand

Rose McGowan

Mark Wahlberg

Tom Hanks

The Rock

und viele mehr – Link

Wir haben eine Verbindung zwischen Gregg Phillips und Tim Ballard durch den ehemaligen Bodyguard von Clinton: Craig Sawyer.

In Sawyers Film “ContraLand” geht es um Ballard und OUR.

Craig Sawyer arbeitete als Leibwächter für True the Vote und Gregg Phillips. Die Sache mit Sawyer ist jedoch, dass er ein Leibwächter für Hilary Clinton, John McCain, Donald Rumsfield und Sean Penn war — Link



Gregg Phillips ging nach Haiti, arbeitete mit dem Roten Kreuz, CDC, erhielt Gelder von Bush- und Clinton-Stiftungen, arbeitete in der Ukraine und hat Verbindungen zu Zelensky. Er ist Tim Ballard sehr ähnlich, wenn es um dessen Besessenheit mit Kinderhandel geht.

Tim Ballard und OUR haben ein gutes Verhältnis zur korrupten NFL, ESPN und Mike Tomlin.

Ballard, Tomlin und ESPN reisten nach Haiti, um einen Clip zu drehen, der bei Monday Night Football gezeigt wurde:

Während dieser Reise trugen Ballard und Tomlin T-Shirts mit der Aufschrift der Stiftung „Association Fanm Kore Fanm„, die 2005 von Dr. Sabine Martelly gegründet wurde.

Dr. Sabine Martelly war die ehemalige Staatssekretärin für Jugend und zivile Aktionen von Haiti, Botschafterin des Kulturbüros des Vatikans und vertritt Haiti bei den Vereinten Nationen während des Internationalen Frauentags – Link

Endziel

Was ist also das Ziel dieser Organisation, die sich so sehr auf die „Rettung der Kinder“ konzentriert hat? Ihre ruchlose Verbindung sagt mir, dass es vielleicht ein anderes Motiv für das gibt, was sie alle sagen. Dieser Thread soll nur dazu dienen, alle darauf aufmerksam zu machen, was direkt vor unseren Augen passieren könnte. In Georgia und anderen Bundesstaaten haben sie die Einführung von Mikrochips für Kinder vorangetrieben, damit die Eltern sie auch verfolgen können:

Freimaurer

Erhebung von Daten über Kinder

GA CHIP

RettetdieKinder

ErschreckeDieEltern

ImplantiereDieChips

“Gib den Freimaurern unter dem Deckmantel der „Sicherheit“ alle Daten deines Kindes, einschließlich seiner DNA. Georgia Child Identification Program – Ein Geschenk der Freimaurer von Georgia. Die Freimaurer von Georgia stellen das GACHIP-Programm KOSTENLOS als öffentlichen Dienst und als Geschenk an die Bürger unseres Staates zur Verfügung. Das Georgia Child Identification Program (GACHIP) ist ein umfassendes Identifizierungskit, das den Eltern im Bundesstaat Georgia angeboten wird. Bei einer GACHIP-Veranstaltung stellen die Freimaurer die Ausrüstung auf, die für die Erstellung der Identifizierungskits erforderlich ist. Jede Person durchläuft mehrere Stationen und braucht für den gesamten Prozess etwa 10 bis 15 Minuten. Die aufgezeichneten Informationen werden den Eltern oder Erziehungsberechtigten des Kindes zur sicheren Aufbewahrung mit nach Hause gegeben.”

Meine Botschaft an alle ist, keine Angst zu haben, sondern sich zusammenzutun und nach der Wahrheit zu suchen, was tatsächlich hinter den Kulissen geschieht. Hoffentlich werden wir in der Lage sein, diese Wahrheit zu finden.

Hier ist mein erstes Rumble-Video, in dem ich all diese Informationen durchspiele – Video (deutsch)



Fortsetzung in Teil 2 …

