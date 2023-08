Der Tim Ballard Kaninchenbau Teil 4

In TEIL 3 fanden wir einige interessante Verbindungen zwischen NXIVM und vielen Personen, die mit dem Sound of Freedom verbunden sind. In diesem letzten Teil und nach einem Monat des Nachforschens, schließen wir mit einigen sehr interessanten Verbindungen den Kreis. Das massive Netzwerk von ruchlosen Menschen könnte ewig so weitergehen, aber der Fall Tim Ballard ist abgeschlossen, und es ist an der Zeit, den nächsten Kreis in der nächsten Recherche zu erreichen.

30 Tage konsequenter Nachforschungen über die Finanzierung des Films Sound of Freedom beweisen, dass es die Kinderhändler waren, die den Film über Kinderhandel tatsächlich finanziert haben.

Was hat das zu bedeuten? Die Zeit wird es zeigen, aber in der Zwischenzeit sollten wir in diesem letzten Teil graben, um zu sehen, wie tief der Kaninchenbau geht.

Die CIA, der Playboy und Königin Noor von Jordanien

Die Frau von John Paul Dejoria ist Eloise Broady. Sie war eine Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in „Weekend at Bernies“ bekannt wurde.

Außerdem wurde sie 1988 Playmate für den Playboy – Quelle

Erinnern Sie sich an dieses Bild mit den beiden bei der CIA. Sind die beiden ein Honeypot-Paar für die Regierung?

Im Jahr 2009 lagerte Playboy Enterprises Inc. seinen gesamten Verlagsbetrieb mit Ausnahme der Redaktion an American Media Inc. aus, um die Kosten zu senken und das gleichnamige Magazin wieder rentabel zu machen:

„American Media mit Sitz in Florida, der viertgrößte Zeitschriftenverlag in den USA, wird die Produktion, die Auflage, den Anzeigenverkauf, das Marketing und die Support-Funktionen des Playboy-Magazins und der anderen inländischen Publikationen des Unternehmens übernehmen. Playboy wird American Media eine Pauschalgebühr für seine Dienste zahlen, sagte das Unternehmen in einer Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission am späten Dienstag.“ – Quelle

Im Jahr 2011 wurde Playboy nach 40 Jahren als börsennotiertes Unternehmen mit Hilfe von Rizvi Traverse Management in ein Privatunternehmen umgewandelt.

Q sprach im Jahr 2017 über Rizvi:

Suhail Rizvi ist der äußerst private Gründer des New Yorker Private-Equity-Unternehmens Rizvi Traverse. Hier sind seine Karrierehöhepunkte:

Leitete die Übernahme von ICM, der Talentagentur, zu deren Kunden Mel Gibson im Jahr 2005 gehörte (2022 von CAA aufgekauft)

der Talentagentur, zu deren Kunden Mel Gibson im Jahr 2005 gehörte (2022 von CAA aufgekauft) Investierte in Twitter, bevor das Unternehmen 2008 an die Börse ging

bevor das Unternehmen 2008 an die Börse ging Privatisierung von Playboy Enterprises im Jahr 2011

im Jahr 2011 Investierte in Facebook , bevor es 2012 an die Börse ging

, bevor es 2012 an die Börse ging Lockte Alwaleed Bin Talal 2012 zu einer Investition in Twitter

2012 zu einer Investition in Twitter Partnerschaft mit dem Filmstudio Lion Gate von Frank Giustra im Jahr 2012 durch den Besitz von Summit Entertainment

Hier sind einige Personen, die bei Rizvi Traverse Management investiert haben – Quelle:

Königin Noor von Jordanien

Larry Page und Eric Schmidt von Google

Richard Branson (Virgin Group)

Jeffrey Skoll (Omidyar & ebay)

Im Jahr 2001 wurde die Mineseeker Foundation, eine gemeinnützige Organisation, gegründet, um Technologien zu fördern, die die Arbeit der humanitären Minenräumung beschleunigen und sicherer machen.

Zu den Förderern gehörten:

Gründer und Schirmherr Nelson Mandela

Königin Noor von Jordanien

Sir Richard Branson

Graca Mache

John Paul DeJoria

Lord Richard Attenborough

Brad Pitt

John Paul Dejoria besuchte 1995 Nordkorea, um mit Kim Jung Il zu sprechen. Er half ihnen, ein Vierergespräch mit Südkorea, Nordkorea, China und den Vereinigten Staaten zu führen. Er arbeitete mit dem Außenministerium in Washington DC zusammen und hielt diese Treffen sehr geheim.

Robert F. Kennedy Jr. wird im Abspann von DeJoria doc. aufgeführt, „Good Fortune“ noch nicht veröffentlicht, aber preisgekrönt in Sedona 2017.

Dies ist die erste Verbindung zwischen Dejoria und Kennedy.

LOS ANGELES, CA – 21 FEBRUAR: (L-R) John Paul Jones DeJoria, Cheryl Hines, Robert F. Kennedy Jr. und Eloise Broady DeJoria besuchen Keep It Clean Live Comedy To Benefit Waterkeeper Alliance am 21. Februar 2019 in Los Angeles, Kalifornien. (Foto von Joshua Blanchard/Getty Images für Waterkeeper Alliance)

In TEIL 3 war die NXIVM-Sekte das Rückgrat des Themas. In diesem Teil ist Königin Noor von Jordanien das Rückgrat. Ihr Lebenslauf umfasst:

Kommissar für die Internationale Kommission für vermisste Personen (ICMP)

(ICMP) Gründerin der Noor Al Hussein Stiftung

Gründerin der König-Hussein-Stiftung

Direktor von Refugees International

Beraterin der Vereinten Nationen mit Schwerpunkt auf der Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele in Zentralasien und im Namen der kolumbianischen Vertriebenen.

mit Schwerpunkt auf der Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele in Zentralasien und im Namen der kolumbianischen Vertriebenen. Beraterin des Internationalen Beirats für das Verbot von Landminen

Gründer und Leiter von Global Zero

Der Dalai Lama und Stephen Tylers Kinderdörfer

Königin Noor und ihr Ehemann König Hussein von Jordanien lernten Hermann Gmeiner, den Gründer von SOS-Kinderdorf, Mitte der achtziger Jahre kennen.

Diese Begegnung führte zu einer langjährigen Partnerschaft. Dank der guten Unterstützung des jordanischen Königshauses gibt es nun drei SOS-Kinderdörfer, drei Jugendeinrichtungen, zwei SOS-Kindergärten, ein Berufsausbildungszentrum für junge Menschen und ein Programm zur Stärkung der Familien in Jordanien – Quelle

In Zentren der internationalen Waisenhausorganisation SOS-Kinderdörfer wurden Kinder sexuell ausgebeutet und Informanten mishandelt.

Der Bericht untersuchte frühere Operationen in vier Ländern – größtenteils vor 2008 – und kam zu dem Schluss:

„alle Arten von körperlichem, sexuellem und emotionalem Missbrauch (der dazu führt, dass Mädchen schwanger werden), sexuelle Ausbeutung, Grooming, Vernachlässigung (einschließlich der Verzögerung oder des Versäumnisses, vermisste Kinder zu melden), Missbrauch von Kind zu Kind und andere Rechtsverletzungen“. – Quelle

Der Dalai Lama ist seit den 1960er Jahren eng mit den SOS-Kinderdörfern verbunden. Damals lernte er Hermann Gmeiner kennen. Sie bauten SOS-Zentren in Indien auf, die den Dalai Lama dazu inspirierten, Kinderdörfer in Tibet zu errichten – Quelle

Im Jahr 1964 besuchten Königin Elizabeth und Prinz Phillip SOS

1979 traf Gmeiner Mutter Teresa in Callcutta. Dies war das Jahr, in dem Mutter Teresa den Friedensnobelpreis erhielt.

Im Jahr 1980 besuchte Gmeiner Papst Johannes Paul II. im Vatikan und wurde mit dem Großkreuz des päpstlichen Gregoriusordens ausgezeichnet.

Im Jahr 2009 erhielt der Dalai Lama 1 Million Dollar, um vor 3.000 Mitgliedern der Sex-Sekte NXIVM zu sprechen.

Der buddhistische Führer ist auf einem Foto zu sehen, wie er dem Gründer der NXIVM Gruppe, Keith Raniere, in Albany eine Khata, ein traditionelles tibetisches Zeremonialtuch, um den Hals legt – Quelle

Kinderdörfer gibt es überall auf der Welt. Ein Kind, das die Jugenddörfer in Tennessee besuchte, wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter schwer sexuell missbraucht und ständig vergewaltigt – Quelle

Dieses Jugenddorf in Tennessee ist mit Steven Tylers Janie’s Fund verbunden.

“Steven Tyler’s Jamie’s Fund – Eine große Stimme für missbrauchte Mädchen”

John Paul DeJoria hat durch Steven Tylers Spendensammlungen für Janie’s Fund Kontakte geknüpft. Er nahm mit seiner Frau an der Spendenaktion teil:

Steven Tyler gründete Janie’s Fund in Zusammenarbeit mit Youth Villages und veranstaltet extravagante Benefizveranstaltungen.

LOS ANGELES, KALIFORNIEN – 03. APRIL: Steven Tyler, Eloise DeJoria, John Paul DeJoria und Tia Carrere besuchen die Steven Tyler’s 4th Annual GRAMMY Awards® Viewing Party zugunsten von Janie’s Fund gesponsert von Cincoro Tequila im Hollywood Palladium am 03. April 2022 in Los Angeles, Kalifornien.

CEO Patrick Lawler ist seit 1986 für Youth Villages tätig, als Memphis Boys Town und Dogwood Village fusionierten und zu Youth Villages 501c3 wurden. Die jährlichen Einnahmen belaufen sich auf „über 384 Millionen Dollar“, das Jahresgehalt von CEO Lawler beträgt derzeit 885.000 Dollar.

LOS ANGELES, CA – 10. FEBRUAR: Youth Villages CEO Patrick E. Lawler, Steven Tyler und Youth Villages und Janie’s Fund CDO Richard Shaw besuchen Steven Tyler’s Second Annual GRAMMY Awards Viewing Party zugunsten von Janie’s Fund präsentiert von Live Nation in den Raleigh Studios am 10. Februar 2019 in Los Angeles, Kalifornien.

Steven Tyler steht auf der Epstein-Insel-Liste und Liv Tyler hat eine Verbindung zu Marina Abramovic.

Der Geschäftsführer von Youth Villages, Patrick Lawler, kündigte auf der Clinton Global Initiative sein langfristiges Engagement für TN-Pflegekinder an und wurde von Chelsea Clinton mit einem Bericht bedacht.

“Chelsea Clinton schreibt über unser Engagement für alle Jugendlichen, die aus der Pflegefamilie in Tennessee ausscheiden. Letzte Woche hat unser CEO Pat Lawler diese Ankündigung auf der Clinton Global Initiative Americas Konferenz in Chicago gemacht. Ein weiterer Link wird folgen, aber hier ist der Blogbeitrag: http://huff.to/13TxTUJ“

Carlos Slim und sein Kunstmuseum in Mexiko-City

Zu den amerikanischen Sponsoren des Tate Artists Dinner im Jahr 2007 gehörten:

Die Rothschilds und Carlos Slim

Die Clintons

Königin Noor von Jordanien

Terry Richardson

Calvin Klein

Kate Spade

Die Königin Noor von Jordanien hatte Beziehungen mit:

Carlos Slim

“Königin Noor, die Witwe des verstorbenen jordanischen Königs Hussein, wird Berichten zufolge von dem mexikanischen Milliardär Carlos Slim Helú umworben. Einer zugegebenermaßen wackeligen Quelle zufolge besucht die jordanische Königin regelmäßig Mexiko-City und hat sogar Spanischunterricht genommen. Erwarten Sie nicht, dass Sie in der New York Times von dieser potenziellen Romanze lesen werden, aber Slim, der drittreichste Mann der Welt, ist auch der größte Aktionär der Times außerhalb des Sulzberger-Clans. Slim, ein Witwer, verlor seine Frau 1999 an einem Nierenleiden, im selben Jahr, in dem König Hussein an den Folgen eines Non-Hodgkin-Lymphoms verstarb. Die New York Times ist nicht die einzige Institution, die eine kräftige Finanzspritze braucht. Die Königin von England musste feststellen, dass der Wert ihres Vermögens mehr gesunken ist…”

Lord Rothschild

LONDON, ENGLAND – 26. JULI: Lord Rothschild (L) und Königin Noor von Jordanien besuchen die Warner Music Group Pre-Olympics Party in der Southern Tanks Gallery in der Tate Modern am 26. Juli 2012 in London, England

George Soros

Soros und Noor bauen eine neue Weltkultur auf. – Sie haben sich vorgenommen, den Armen der Welt zu helfen, aber auf dem Weg dorthin haben George Soros und Königin Noor vielleicht auch eine Romanze begonnen. Während sie sich darauf vorbereiten, nächste Woche gemeinsam eine Spendenaktion für Liberia in Washington zu leiten, wird immer deutlicher, dass der milliardenschwere Philanthrop und die Witwe des jordanischen Königs Hussein mehr als nur eine Leidenschaft für offene Gesellschaften teilen.

Gleich nachdem Trump 2017 Präsident der USA wurde, schloss Carlos Slim mit dem chinesischen Unternehmen JAC Motors einen 230-Millionen-Dollar-Deal ab.

„Die Partnerschaft zwischen mexikanischen und chinesischen Geschäftsinteressen folgt auf das Versprechen von US-Präsident Donald Trump, die Handelsabkommen mit diesen Ländern neu zu verhandeln. Eine Grenzausgleichssteuer, die eine Abgabe auf Importe erheben und Exporte unterstützen würde, ist Teil eines republikanischen Vorschlags zur Ännderung des US-Steuerrechts.

Laut Forbes war das Ziel der Verkäufe nach Lateinamerika, die Handelspolitik der Trump-Regierung zum Schutz amerikanischer Arbeitsplätze zu umgehen – ein Schachzug, der Peking in den chinesisch-amerikanischen Handelskriegen zugute kam.“ – Quelle

John Paul Dejoria ist auch Eigentümer des Telekommunikationsunternehmens ROKiT, das ebenfalls Verbindungen nach China hat.

„Der Erfolg in Thailand führte zur Gründung von ROK TV. ROK TV wurde bis 2013 in über 50 Ländern eingeführt, darunter auch Partner:

China mobil

AIS Thailand

Thailand Telenor in Pakistan

in Pakistan American Movil in Lateinamerika (CARLOS SLIM)

in Lateinamerika (CARLOS SLIM) Celcom in Malaysia

und der weltweit erste kostenlose mobile Fernsehdienst namens Freebe tv„ – Quelle

Carlos Slim besitzt ein Museum in Mexiko-Stadt namens Museo Soumaya, das 1994 eröffnet wurde und das meistbesuchte Museum in Mexiko ist.

Im Jahr 2011 wurde es an einen neuen Standort verlegt, der mit einer feierlichen Banddurchtrennung seinen Höhepunkt fand. Evelyn de Rothschild war einer der Gäste beim Durchschneiden des Bandes – Quelle

Die Skulptur „Das Höllentor“ von Rodin, über die ich in TEIL 3 sprach, befindet sich im Museo Soumaya von Carlos Slim in Mexiko-City.

Carlos Slim gab Hunter Biden eine private Führung durch das Museum. Slims bester Freund Carlos Bremer ist eine weitere Person, die im Vorstand der Clinton-Stiftung sitzt und im Laufe der Jahre Millionen gespendet hat. Er ist ein Freund von Hunter und Bush.

“…Hunter eine private Tour mit dem milliardenschweren Gründer. Hunter frühstückte auch mit Slims Freund, dem mexikanischen Milliardär Carlos Bremer, in dessen prächtiger Villa im Schatten des Gebirgszugs Sierra Madre Oriental in Monterrey. Bremer, ehemaliger Direktor der mexikanischen Börse, hatte der Clinton-Stiftung Millionen von Dollar gespendet und saß im Vorstand der Stiftung.”

Jeb Bush machte sich auf den Weg zu Carlos Slim, um Lehman-Brothers zu retten. Jeb ist mit einer Mexikanerin verheiratet und hat dort gute Kontakte. Sie wollten nie, dass Trump die Mauer baut, und Slim nannte es rechtlich absurd.

Verzweifelte Mission: Jeb Bush bat den mexikanischen Milliardär Carlos Slim, Lehman Brothers zu retten

Erinnern Sie sich an die Nader-Brüder, über die ich in TEIL 2 sprach und die mit den Podestas in Verbindung standen. Nun, 2014 gründete Gary Nader sein eigenes Museum in Miami, für das er genau denselben Architekten einsetzte, der das Soumaya-Museum entworfen hatte, Fernando Romero.

„Mit dem Entwurf des Museums beauftragte Nader den mexikanischen Architekten Fernando Romero, der für sein metallisches, schiefes zylindrisches Design des Soumaya-Museums in Mexiko-City bekannt ist. Nader schätzte die Kosten für das Museum auf etwa 50 Millionen Dollar.“ –Quelle

Hier ist Gary Nader in seinem Museum:

Der Architekt von Carlos Slim und Gary Nader, Fernando Romero, ist mit Norman Foster befreundet – Instagram

Norman Foster entwarf Richard Bransons „Spaceport America“, den „ersten kommerziellen Weltraumbahnhof der Welt“.

Es befindet sich in Las Cruces, New Mexico, 50 Meilen von Juarez, Mexiko entfernt – Quelle

Norman Foster nahm am Academy of Achievement Summit 2017 teil, wo er von Lord Rothschild eine Auszeichnung erhielt.

Ehud Barak, Jeffrey Epsteins Freund, war ebenfalls anwesend und überreichte Preise – Quelle

Romero ist auch mit Chelsea Handler befreundet

Romero zeigt auch seine Wertschätzung für den Sonnenkult im Pantheon in Rom.

Lord Jacob Rothschild, Mitglied des Preisverleihungsrats, überreicht den Golden Plate Award der Academy of Achievement an Dr. Jennifer Doudna, Mitentwicklerin der CRISPR-Genmanipulationstechnologie, im Rahmen einer Gala im Claridge’s in London.

Genau wie das Internet der Dinge (IoT) bezieht sich IoB auf den Zugang und die Kontrolle des menschlichen Körpers über das Internet. Hier wird detailliert beschrieben, wie CRISPR verwendet werden kann, um eine elektrische Verbindung mit dem Genom herzustellen und die Kontrolle über transkriptionelle Informationsnetzwerke in E. coli und Salmonella zu demonstrieren:

„Längerfristig können wir davon ausgehen, dass ähnlich wie DNA-basierte Impfstoffe zur Bekämpfung von Covid-19 in den menschlichen Körper eingeschleust werden, elektrogenetische Promotorschaltungen in menschliche Zellen eingeführt werden, um eine neue Modalität der bioelektronischen Signalgebung zu eröffnen.“

Klaus Schwab im Jahr 2015:

„Und sehen Sie, der Unterschied der vierten industriellen Revolution ist, dass sie nicht verändert, was Sie tun, sie verändert Sie. Wenn Sie die genetische Bearbeitung als Beispiel nehmen, dann sind Sie es, der verändert wird. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf Ihre Identität.“

CRISPR-Genmanipulationstechnologie. Das ist es, was Gates und Schwab meinen, wenn sie sagen, „es verändert, wer Sie sind“: Diese Gifttodspritzen sind ein Weg, unseren genetischen Code zu verändern. Sie werden nach dem Ebenbild von Gates und Schwab geschaffen und NICHT nach Gott.

Blut im Zement

Im Jahr 1977 wurde ein Patent zur Verbesserung der Struktur von Zement entwickelt, das die Zugabe von Blut zur Mischung erforderte:

„Die vorliegende Erfindung betrifft eine neue Verwendung von Blut und insbesondere die Anwendung von Blut in der Zement-, Mörtel- und Betonindustrie als Mittel zur Erleichterung der Konstruktionen und zur Erhöhung der Wärmedämmung. Sie bezieht sich auch auf das Verfahren zur Herstellung von leichtem Material mit Hilfe von Blut sowie auf die nach diesem Verfahren erhaltenen Produkte“ – Google Patent

Der Grund dafür ist, dass am 7. Juni 2018 eine Gruppe von Veteranen, bekannt als Veterans on Patrol (VOP), auf einen unterirdischen Bunker für Kinderhandel in Arizona gestoßen ist – Quelle

Das Land gehörte dem Zementunternehmen CEMEX, das im Besitz von Lorenzo Zambrano, dem zehntreichsten Mexikaner, ist. Über diese Geschichte wurde nirgends berichtet und sie wurde 2018 von Snopes in die Kategorie „Verschwörungstheorien des Pädophilenrings“ eingeordnet – Quelle

Über die Geschichte wurde nur auf einigen Websites berichtet, in den Lokalnachrichten von Tucson kam sie nicht vor. Das könnte damit zu tun haben, dass Jonathan ROTHSCHILD während des Vorfalls Bürgermeister von Tucson war. Er war Bürgermeister von 2011-2019 – Quelle

Bronfman E.L. Rothschild hatte eine Beteiligung an CEMEX, die im Besitz der Rothschilds / Bronfman Familie war, die mit der NXIVM Sex / Menschenhandel Gruppe verbunden sind – Quelle

Interessant ist, dass der Vermögensverwalter Bronfman E.L. Rothschild L.P. im März 2019 aufgelöst wurde und die Vermögenswerte von dem Versicherungsmakler NFT Corp. übernommen wurden – Quelle

Die Bronfamn-Schwestern waren die führenden Geldgeber der NXIVM-Sekte. Sara Bronfman, Erbin des Bronfman-Vermögens, und ihr libyscher Verlobter starteten eine Handelsinitiative zwischen Kanada und Libyen und erklärten, sie wollten das Erbe der korrupten Geschäfte unter Muammar Gaddafi brechen.

In den sechs Monaten vor den Anschlägen von Benghazi reiste Sara häufig nach Benghazi, um sich mit ihrem zukünftigen Verlobten zu treffen, der als diplomatischer Gesandter für die libyschen Rebellen tätig war und ihnen half, von ausländischen Regierungen offiziell anerkannt zu werden.

Frau Bronfman engagierte sich leidenschaftlich für die Probleme des Landes und besuchte im November 2012, nur einen Monat vor den Anschlägen von Benghazi, sogar die Stadt Benghazi im Osten des Landes für, wie sie es nannte, „ein paar sehr intensive Tage“.

Behghazi

Darüber hinaus erhielt CEMEX fast zweieinhalb Jahre nach dem Beben einen 7-Millionen-Dollar-Vertrag von der Clinton Global Initiative für den Bau von Häusern in Haiti während Clintons Amtszeit als Außenministerin im Jahr 2012 – Quelle

Lady Lynn Forester de Rothschild von Bronfman / E. L. Rothschild ist ebenfalls Mitglied des Kuratoriums des McCain-Instituts – Quelle

Das McCain-Institut arbeitet mit der Arizona State University und Ashton Kutchers THORN zusammen, um den Menschenhandel zu bekämpfen – Quelle

McCains Vermächtnis an der Arizona State University bestand in der Philanthropie und dem Dienst, indem er MILLIONEN von Dollar spendete, wobei die Arizona State University der Clinton Foundation 500.000 Dollar für eine Veranstaltung zahlte – Quelle

“Inspiriert von Senator John McCain und dem Vermächtnis der Familie McCain im öffentlichen Dienst, setzt sich das McCain-Institut für eine charakterliche Führung ein, die auf Sicherheit, wirtschaftlichen Chancen, Freiheit und Menschenwürde in der ganzen Welt beruht. Mit einer Spende an das McCain-Institut verändern Sie das Leben der Menschen, indem Sie den Erfolg in den Bereichen Führungsentwicklung, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, nationale Sicherheit, Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung des Menschenhandels fördern. Das Institut hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C. und ist stolz darauf, Teil der ASU zu sein.”

Geld, das den Besitzer wechselt und über die Universität gewaschen wird?

Die Ukraine und Bill Gates

Königin Noor von Jordanien gründete 1999 die König-Hussein-Stiftung.

Zu den Partnern der Stiftung gehören:

Ford Foundation (Präsident Darren Walker ist mit den Rothschilds befreundet)

(Präsident Darren Walker ist mit den Rothschilds befreundet) Das UN-Flüchtlingswerk

IREX (Bibliomist, Bill Gates und die Ukraine)

(Bibliomist, Bill Gates und die Ukraine) Die Weltbank

UNICEF

UNESCO

Save the Children

OXFAM (Clinton-Stiftung und Haiti)

Die Bill-Gates-Stiftung startete 2008 ein Programm namens Bilbliomist.

„Bibliomist ist ein Programm zur Modernisierung der ukrainischen Bibliotheken. Bibliomist ist Teil der Global Libraries Initiative der Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), die in Chile, Mexiko, Botswana, Litauen, Lettland, Rumänien, der Ukraine, Polen, Bulgarien, Vietnam und Moldawien umgesetzt wird. Ziel der Initiative ist es, den freien öffentlichen Zugang zu Computern und zum Internet weltweit zu fördern und zu erhalten und die digitale Kluft zu überwinden“.

Bibliomist ist eine Partnerschaft zwischen den folgenden Organisationen:

International Research and Exchanges Board (IREX), ausgewählt von der Bill and Melinda Gates Foundation, um Bibliomist in der Ukraine einzuführen,

Der Ukrainische Bibliotheksverband (ULA),

Microsoft , das im Rahmen seiner globalen Initiative zur Ausstattung von Gemeinden mit zugänglicher und nützlicher Technologie Software im Wert von schätzungsweise 9 Millionen Dollar für öffentliche Bibliotheken in der Ukraine spendet

, das im Rahmen seiner globalen Initiative zur Ausstattung von Gemeinden mit zugänglicher und nützlicher Technologie Software im Wert von schätzungsweise 9 Millionen Dollar für öffentliche Bibliotheken in der Ukraine spendet Das Ministerium für Kultur der Ukraine.

Am 8. Dezember 2008 wurde in Kiew ein Absichtsprotokoll zwischen dem Kulturministerium und IREX über die Durchführung des Projekts „Bibliomist“ unterzeichnet. Das Kulturministerium übernimmt die Gesamtaufsicht über das Projekt „Bibliomist“.

IREX wurde 1968 vom American Council of Learned Societies, der Ford Foundation, dem Social Science Research Council und dem US-Außenministerium gegründet. IREX führte bis zum Fall des Eisernen Vorhangs den wissenschaftlichen Austausch zwischen den USA und der Sowjetunion durch.

Der CEO der Ford Foundation, Darren Walker, ist Teil von Lynn Forester de Rothschilds „Inclusive Capitalism“.

Die Finanzierung des Social Science Research Council wurde von der Ford Foundation und der Rockefeller Foundation bereitgestellt. Darren Walker ist mit Susan Rockefeller abgebildet.

Die Ukrainische Bibliotheksvereinigung (ULA) bietet Bombenschutzräume und Tarnnetze für das Militär und die Bekämpfung von Desinformation während des russischen Einmarsches in die Ukraine im Jahr 2022 an – Quelle

OUR, die Familie Bush und Lichtstrahlen (Rays of Light)

Leo Severino, ein Produzent von Sound of Freedom, pflegte seine Frau, als er in seinen 30ern Jugendberater war, während sie die High School besuchte (13-17 Jahre) – Quelle

Leo Severino half Eduardo Verastegui auch bei der Produktion des Films „Little Boy“ von 2015. Interessanter Titel….

Severino ist auch Autor für das Jesuitenunternehmen Ignatius Press – Quelle

“Leo Severino erwarb an der University of Southern California Abschlüsse in Philosophie und Recht mit Auszeichnung. Er arbeitete als junger Anwalt in der Welt der Unternehmenstransaktionen, bevor er zum Filmemachen überging und bei 20th Century Fox arbeitete, bevor er Metanoia Films mitbegründete. Leo hat mehrere Spielfilme geschrieben und produziert, darunter Be/Ia und Little Boy. Dieses Buch ist das Ergebnis jahrelanger theologischer Studien und Lehrveranstaltungen über den christlichen Glauben.”

Montel Williams war ein prominenter Unterstützer von OUR Rescue. Er ging 2001 mit Kamala Harris aus, bevor sie Vizepräsidentin der USA wurde. Williams arbeitete für die National Security Agency, wo er 1983 an der US-Invasion in Grenada beteiligt war, die als Operation Urgent Fury bekannt wurde.

“Operation Underground Railroad hat Unterstützung von den folgenden auf dieser Seite aufgeführten Persönlichkeiten erhalten: Glenn Beck, Montel Williams, Larry King.”

John Paul ist der wichtigste Spender von Food for Africa, einer Organisation, die sich für den Schutz des Lebens von Kindern im Alter von Säuglingen bis zwölf Jahren einsetzt, deren Eltern den Kampf gegen AIDS verloren haben.

Außerdem baute John Paul zwei Schulen in Mali und Thailand.

Allan Oberholzer war Mitbegründer von FOOD4AFRICA und CEO von 1000 Angels LLC. Er ist Autor/Produzent, wurde in Südafrika geboren und arbeitet seit 22 Jahren in der internationalen Filmindustrie – 1000 Angels LLC

Zusammen mit John Paul DeJoria gründete er „1000 Angels„, ein Unternehmen, das internationale Kampagnen starten wird, um Spenden für FOOD4AFRICA zu sammeln – Quelle

George H. W. Bush ist dafür bekannt, dass er den Satz „1000 Lichtpunkte“ sagt, der John Paul Dejorias „1000 Engeln“ unheimlich ähnlich ist. Ich frage mich, woher dieser Satz stammt?

US-Präsident Donald Trump machte sich bei einer Kundgebung in Montana am 5. Juli 2018 über diesen Satz lustig und fragte:

„Was soll das bedeuten? Eines weiß ich: Make America Great Again verstehen wir. Putting America first – das verstehen wir. THOUSAND POINTS OF LIGHT, das habe ich nie ganz verstanden. Was zum Teufel ist das? Hat irgendjemand das jemals herausgefunden? Es wurde von einem Republikaner herausgegeben, nicht wahr?“

Die Familie Bush hat eine Stiftung namens “Points of Light“ gegründet, die mit Disney zusammenarbeitet.

Die sieben Lichtstrahlen stehen für die sieben klassischen Planeten, die seit Babylon verehrt werden.

Aus diesem Grund hat Apollo/Helios, der Sonnengott, manchmal 7 Zacken, die aus seiner Krone herausragen.

Jeder Strahl hat eine große Bedeutung für den Okkultismus, die New-Age-Bewegung und die modernen Luziferianer, weil er direkt mit den „7 Todesteufeln“ in Verbindung gebracht wird, die mit den „7 Todsünden“ verbunden sind.

Luzifer (Stolz)

Beelzebub (Neid)

Satan (Zorn)

Abaddon (Faultier)

Mammon (Gier)

Belphegor (Völlerei)

Asmodeus (Lust)

Die Verbindung zwischen diesen Dämonen und der Zahl 7 wurde erstmals in dem okkultistischen Buch „The Lanterne of Light“ aus den Jahren 1409-1410 beschrieben

Da die Okkultisten an die Dualität glauben, kommt auch den sieben Erzengeln eine besondere Bedeutung zu. In Albert Pikes „Moral und Dogma“ heißt es:

„Im Talmud hat jeder Stern, jedes Land, jede Stadt und fast jede Sprache einen Fürsten des Himmels als Beschützer. JEHUEL ist der Hüter des Feuers und MICHAEL des Wassers. Jedem von ihnen stehen sieben Geister bei; die des Feuers sind Seraphiel, Gabriel, Nitriel, Tammael, Tschimschiel, Hadarniel und Sarniel. Diese sieben werden durch die quadratischen Säulen dieses Grades repräsentiert, während die Säulen JACHIN und BOAZ die Engel des Feuers und des Wassers darstellen. Aber die Säulen sind nicht nur Repräsentanten für diese. Albert Pike, Moral und Dogma 1 – Freimaurer-Wiki

Schlussfolgerung

Wie ich eingangs erwähnte, könnte dieser Kaninchenbau ewig weitergehen, aber es ist an der Zeit, Tim Ballard loszulassen und sich etwas/jemand anderem zuzuwenden. Bitte teilen Sie diese ganze Serie mit jemandem, der glaubt, dass die Botschaft wichtiger ist als der Bote.

Stellen Sie sich vor, die Rothschild-Familie oder die böseste Person der Welt würde einen Film über Kinderhandel finanzieren. Nun, genau das ist in diesem Fall passiert, denn der Sohn von Carlos Slim war einer der ausführenden Produzenten des Films, was die Rothschilds, Clintons und Soros-Familien alle mit einem Film in Verbindung bringt. Das zeigt, wie ruchlos die Slim-Familie ist, und das ist der Grund, warum die Untersuchung der Finanzierung von Sound of Freedom begann. Es ist an der Zeit, die Logik über die Emotionen zu stellen, denn wir befinden uns mitten in der größten Schlacht zwischen Gut und Böse und es ist an der Zeit, sich für eine Seite zu entscheiden. Vielen Dank, dass Sie mich in diesem Kampf für die Wahrheit unterstützen, nachforschen und sich mir anschließen, denn das ist alles, was mir wichtig ist.

Quelle: https://anonfamous.substack.com/p/the-tim-ballard-rabbit-hole-part-3

