Details zu Hunter und Joe Biden´s Firmen, die angeblich benutzt wurden, um Schmiergeld zu waschen, sowie zu ihren Verbindungen zur KPC China

In diesem Artikel werde ich die Vorwürfe gegen Hunter und Joe Biden untersuchen, die behaupten, dass sie 12 Firmen gegründet haben, um Schmiergeld zu waschen, das sie von chinesischen Geschäftspartnern mit Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas (KPC) erhalten haben. Ich werde auch die Rolle des US-Justizministeriums und der US-Medien in dieser Angelegenheit beleuchten.

Die Quelle dieser Vorwürfe ist ein Laptop, der angeblich Hunter Biden gehört und im April 2019 in einer Reparaturwerkstatt in Delaware zurückgelassen wurde. Der Besitzer der Werkstatt kopierte die Festplatte des Laptops und übergab sie an den Anwalt von Donald Trump, Rudy Giuliani, der sie an die New York Post weitergab. Die Zeitung veröffentlichte im Oktober 2020 mehrere Artikel, die auf E-Mails und Fotos von dem Laptop basierten, die Hunter Bidens Geschäftsbeziehungen nach China und in die Ukraine enthüllten.

Die E-Mails legen nahe, dass Hunter Biden seinen Vater Joe Biden, der damals Vizepräsident unter Barack Obama war, dazu benutzte, seinen Geschäftspartnern Zugang zu hochrangigen US-Beamten zu verschaffen. Eine E-Mail aus dem Jahr 2017 zeigt zum Beispiel, dass Hunter Biden einen Deal mit dem chinesischen Energieunternehmen CEFC China Energy Co. aushandelte, bei dem er zehn Prozent der Anteile an einer neuen Firma namens Hudson West III erhalten sollte. Die E-Mail besagt auch, dass der oft von Hunter und seinen Geschäftspartnern oft als „The Big Guy“ bezeichnete Joe Biden, zehn Prozent der Anteile erhalten sollte.

CEFC China Energy Co. wurde von Ye Jianming gegründet, einem chinesischen Milliardär mit engen Verbindungen zur KPC. Ye wurde 2018 in China wegen Korruption festgenommen und ist seitdem verschwunden. Sein Geschäftspartner Gongwen Dong war ebenfalls an dem Deal mit Hunter Biden beteiligt. Laut einem Senatsbericht von 2020 überwies CEFC zwischen August 2017 und September 2018 mindestens 6 Millionen Dollar an eine Firma namens Owasco PC, die Hunter Biden gehörte.

Die Daten des Laptops zeigten ebenfalls auf, dass Hunter Biden mindestens elf weitere Firmen gründete oder kontrollierte, die mit seinen chinesischen Geschäftspartnern verbunden waren.

Diese Firmen sind:

Rosemont Realty : Eine Immobilienfirma, die Hunter Biden 2009 mitbegründete und die 2015 einen Teil ihrer Anteile an eine chinesische Firma namens Gemini Investments verkaufte. Gemini Investments gehört zu einem Konglomerat namens Rosemont Seneca Partners, das von Hunter Biden und dem Stiefsohn des ehemaligen US-Außenministers John Kerry, Christopher Heinz, gegründet wurde.

: Eine Firma, die Hunter Biden 2017 gründete und die als Dachgesellschaft für seine Kunstprojekte diente. Die Firma verkaufte einige seiner Gemälde für bis zu 500.000 Dollar an anonyme Käufer. Hudson West I LLC

Hudson West II LLC

Hudson West IV LLC

Hudson West VIII LLC

Hudson West I LLC, Hudson West II LLC, Hudson West IV LLC und Hudson West VIII LLC sind vier Unternehmen, die mit Hunter Biden und seinem Vater Joe Biden in Verbindung gebracht werden. Sie wurden von Hunter Biden und seinem Geschäftspartner Mervyn Yan gegründet, einem Vertreter des chinesischen Energiekonzerns CEFC.

Hunter Biden und sein Onkel James Biden erhielten monatliche Zahlungen von CEFC im Rahmen eines Beratungsvertrags, der im August 2017 unterzeichnet wurde.

Die vier Hudson West-Unternehmen wurden verwendet, um Geld von CEFC an die Bidens zu überweisen.

Laut einem Bericht der New York Post erhielt Hunter Biden den Löwenanteil von 5 Millionen Dollar, die CEFC an Hudson West III LLC überwies, während James Biden 1,4 Millionen Dollar über die Lion Hall Group erhielt.

Die Geschäfte der Bidens mit CEFC gerieten ins Stocken, nachdem der Chef des chinesischen Unternehmens, Ye Jianming, im März 2018 in China wegen Verdachts auf „Wirtschaftsverbrechen“ festgenommen wurde.

Die Beziehungen der Bidens zu den Hudson West-Unternehmen wurden im Oktober 2020 durch eine Analyse der Festplatte von Hunter Biden enthüllt.

Wenn man sich alle auf dem Laptop enthaltenen Daten, die unter MarcoPoloUSA mittlerweile für jeden frei einsehbar sind, anschaut, lässt, wie die New York Post schreibt, schnell vermuten, dass diese Firmen dazu dienten, Schmiergeld zu waschen und Steuern zu hinterziehen. Sie zitierte einen anonymen ehemaligen Geschäftspartner von Hunter Biden namens Tony Bobulinski, der sagte, dass er Zeuge von „korruptem Verhalten“ war und dass Joe Biden über die Geschäfte seines Sohnes Bescheid wusste. Wir hatten ja bereits mehrfach über die anderen Inhalte und Details zu Aussagen des FBI bezüglich des Laptops berichtet.

Die New York Post hat im Oktober 2020 einen Artikel veröffentlicht, in dem sie einige dieser E-Mails zitiert. Darin bedankt sich ein ukrainischer Geschäftsmann namens Vadym Pozharskyi bei Hunter Biden dafür, dass er ihm seinen Vater vorgestellt hat. Pozharskyi war damals Berater der ukrainischen Energiegesellschaft Burisma, bei der Hunter Biden im Vorstand saß.

Die New York Post behauptet, dass Hunter Biden dafür monatlich 50.000 Dollar von Burisma erhalten hat. Außerdem soll er von einer chinesischen Firma namens CEFC China Energy 10 Millionen Dollar pro Jahr für „Beratungsleistungen“ bekommen haben.

Später stellte sich vor einer Senatsbefragung heraus, dass die sozialen Medien mit Hilfe des FBI, Facebook und Twitter, die Verbreitung dieses, wie vieler anderer Artikel und Posts eingeschränkt oder blockiert haben.

Die New York Post ist nicht die einzige Zeitung, die über die Geschäfte von Hunter Biden berichtet hat. Andere Medien wie das Wall Street Journal oder die Washington Post haben angeblich ebenfalls recherchiert. Sie haben natürlich, wie die anderen „woken“ Mainstream-Medien immer wieder stur weiter behauptet, es gäbe keine Anzeichen dafür, dass Joe Biden seine politische Macht missbraucht oder von irgendwem zur Verfolgung gewisser Interessen benutzt wird.

2020 berichtete der National Review ebenfalls:

Hunter Biden war Mitglied einer Handelsgruppe, die sich bei der Obama-Regierung für eine Aufstockung der Ukraine-Hilfe einsetzte Hunter Biden, Sohn des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden, war laut einem Bericht vom Dienstag im Vorstand einer Handelsgruppe, die sich bei der Obama-Regierung für eine Aufstockung der US-Hilfe für die Ukraine einsetzte. Von 2012 bis 2018 war der jüngere Biden Direktor des Center for U.S. Global Leadership und auch mit dessen Tochtergesellschaft, der U.S. Global Leadership Coalition, verbunden, berichtete The Daily Caller. Die beiden Gruppen, zu denen etwa 400 größere Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen gehören, setzten sich für eine Erhöhung der Auslandsausgaben aus dem Budget für internationale Angelegenheiten des Außenministeriums ein, einschließlich eines besonderen Schwerpunkts auf der Ukraine. Damals sprach sich Joe Biden auch für höhere US-Ausgaben in der Ukraine aus. Hunter Bidens kleine Private-Equity-Firma, Rosemont Seneca, umfasste auch andere gut vernetzte Politiker, darunter seinen Partner Devon Archer, der ein ehemaliger Berater der Präsidentschaftskampagne von Obama-Außenminister John Kerry im Jahr 2004 war, und einen weiteren Partner, Kerrys Schwiegersohn Christopher Heinz. „Hunter Biden arbeitet für [Archer]. Wir haben also die obersten Politiker bei uns. Alle meine Jungs sind so erstklassig wie es nur geht“, schrieb ein Geschäftsmann namens Bevan Cooney in Textnachrichten, die im Zusammenhang mit einem unabhängigen Strafverfahren gegen Archer veröffentlicht wurden. „Man wird politisch nicht vernetzter und macht es den Leuten nicht bequemer.“ Im Jahr 2013 veranstalteten die Gruppen eine Veranstaltung zu Ehren von Joe Biden für seine Arbeit zur Unterstützung erhöhter Ausgaben im Ausland, eine Veranstaltung, bei der Hunter Biden auch als „ganz besondere Beziehung zu unserem Preisträger“ vorgestellt wurde. Bidens separate lukrative Position im Vorstand des ukrainischen Energieunternehmens Burisma Holdings, während sein Vater Vizepräsident war und für die Bekämpfung der Korruption in der Ukraine zuständig war, hat ebenfalls Aufmerksamkeit erregt und eine wichtige Rolle im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump gespielt. Diese Position brachte Biden mindestens 50.000 US-Dollar pro Monat für seine Ratschläge zu „Transparenz, Corporate Governance und Verantwortung, internationaler Expansion und anderen Prioritäten“ ein. Während eines Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli bat Trump Selenskyj, seiner Regierung bei der Untersuchung von Vorwürfen zu helfen, dass Joe Biden seine Position als Vizepräsident genutzt habe, um dem ukrainischen Gasunternehmen zu helfen, eine Korruptionsuntersuchung zu vermeiden, kurz nachdem Hunter Biden in den Verwaltungsrat berufen worden war. Dieser Anruf führte zu einer Whistleblower-Beschwerde der Geheimdienste, die schließlich eine formelle Amtsenthebungsuntersuchung zu Trumps Handlungen auslöste. Biden hat gesagt, dass er im Frühjahr 2016, während seiner Amtszeit als Vizepräsident, die Ukraine aufgefordert habe, den obersten Staatsanwalt zu entlassen, der gegen das Energieunternehmen ermittelt, das seinen Sohn bezahlt hat. Biden deutete an, dass er 1 Milliarde US-Dollar an US-Hilfe für die Ukraine zurückhalten würde, wenn das Land den Staatsanwalt nicht entlasse, der vom Außenministerium und den US-Verbündeten in Europa beschuldigt wurde, bei Korruption nachgiebig zu sein.

Die Ermittlungen gegen Hunter Biden sind zudem noch nicht abgeschlossen. Die Bundesstaatsanwaltschaft in Delaware untersucht seit 2018 seine Steuerangelegenheiten. Dabei geht es unter anderem um seine Einkünfte aus dem Ausland. Hunter Biden hat gesagt, dass er mit den Behörden kooperiert und dass er sich keiner Straftat bewusst ist. Es ist unklar, ob die E-Mails von seinem Laptop hierbei ebenfalls eine Rolle bei den Ermittlungen spielen.

