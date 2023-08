Die Geldströme der Pandemieplanung

Das Justizministerium hat alle Anklagen gegen Sam Bankman-Fried (SBF), Gründer und CEO der auf den Bahamas ansässigen Kryptowährungsbörse FTX, im Zusammenhang mit Wahlkampffinanzierung abgewiesen. Der Fall war etwas ungewöhnlich. Beamte auf den Bahamas sagten, dass diese Anklagen nicht die Grundlage für die Auslieferung waren. „Die Bahamas hatten nicht vor, den Angeklagten wegen Wahlkampfspenden auszuliefern“, sagte das Justizministerium. „Dementsprechend hat die Regierung gemäß ihrer vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Bahamas nicht die Absicht, wegen der Wahlkampfspenden vor Gericht zu gehen.“

Und damit sind die Kosten verschwunden. Merkwürdig ist, dass diese Behauptung im finanziellen Hintergrund der FTX auffällt. Eigentlich scheint es offensichtlich. Es war eine beeindruckende Kapriole. FTX erklärte, es praktiziere „effektiven Altruismus“ und beabsichtige, 1 Milliarde Dollar für wohltätige Zwecke zu spenden. Sie sammelte Risikokapital aus vielen Quellen, die Politiker bezahlen wollten, was aber gesetzlich verboten war. FTX betrachtete dies als Investition und spendete dann selbstlos Geld an viele Wohltätigkeitsorganisationen, die an der „Pandemieplanung“ beteiligt waren, von denen viele jedoch keine echten Wohltätigkeitsorganisationen waren. Es waren 501c4-Mitglieder, die politische Kampagnen finanzierten. Dieser Mechanismus ermöglichte es, im Vorfeld der Wahlen 2020 in großem Umfang politische Interessen zu finanzieren.

Schaut man sich die Details und Akteure an (was wir in zwei Artikeln hier und hier getan haben), wird klar, dass „effektiver Altruismus“ nur ein Deckmantel für ein politisch kontrolliertes Geldsystem war. Genau zu diesem Zweck wurde FTX gegründet und ging dann in Konkurs. Es ist immer noch möglich, dass SBF wegen Betrugsvorwürfen in Schwierigkeiten gerät, aber das könnte durch Verhandlungen geregelt werden. Wir werden sehen. Auffallend ist, dass die offensichtlichsten Probleme aus rechtlichen Gründen ignoriert wurden.

Die Wohltätigkeitsorganisation von FTX habe sich auf die Frage der Pandemieplanung konzentriert, hieß es. Der Bruder von SBF leitete eine Pandemieorganisation. Linda Fried, Sams Tante mütterlicherseits, war Dekanin der School of Public Health an der Columbia University und Vorstandsmitglied des Global Agenda Council on Aging des Weltwirtschaftsforums. Die Mutter von SBFs Freundin, Caroline Ellison, ist Professorin für Wirtschaftswissenschaften am MIT und forscht in der pharmazeutischen Industrie, während ihr Vater mindestens vier Arbeiten über epidemiologische Modellierung verfasst hat.

Der „Together Trial“ war ein Therapeutikumversuch, der schließlich gegen Ivermectin und Hydroxychloroquin ausging und großzügig von FTX zusammen mit der Koch Foundation finanziert wurde. Der Leiter von Trumps Operation Warp Speed, Moncef Slaoui, erhielt 150.000 Dollar von FTX, um die Autobiographie von SBF zu schreiben. HelixNano, ein Impfstoffunternehmen, das behauptet, mutationsresistente Impfstoffe zu entwickeln, erhielt 10 Millionen US-Dollar vom FTX Future Fund. Und das Johns Hopkins Center for Health Security: Diese Einrichtung führte 201 die Lockdown-Tabletop-Übung Event 2019 durch und erhielt mindestens 175.000 US-Dollar für einen einzelnen Mitarbeiter aus FTX-Mitteln.

Das kratzt nur an der Oberfläche und wir würden gerne mehr wissen. Es wäre großartig, wenn die New York Times oder ein anderes großes Medium 50 Reporter anheuern würde, um tiefer zu graben, so wie sie es bei der angeblichen Trump-Russland-Connection getan haben, die nach Jahren harter Auseinandersetzungen nichts ans Licht gebracht hat. Aber nein: Alles, was wir bekommen, ist Schweigen. Im Gegensatz dazu behandeln die nationalen Medien SBF meist wie ein verwirrtes Genie, das überfordert ist, weil sein wunderbares Unternehmen zu schnell zu viel erreicht hat.

Die Art und Weise, wie die nationalen Medien mit dem Thema Geld umgehen, hängt ganz von der politischen Motivation ab, die hinter den Bemühungen steht. In der zweiten Amtszeit der Reagan-Regierung beteiligte sich die Exekutive an der Finanzierung der Mudschaheddin in Afghanistan und der Contras in Nicaragua im Namen des Kampfes gegen die Ausbreitung des sowjetischen Einflusses und des Sieges im Kalten Krieg. Der Kongress hatte diese Finanzierungsbemühungen ausdrücklich gestoppt, sodass sich die Reagan-Anhänger an die übliche Reihe von Briefkastenfirmen, befreundeten Regierungen, Geheimdiensten und sicheren Geldgebern wandten, um das Geld zu denen zu bringen, die es wollten.

Das Ergebnis waren viele Jahre intensiver Recherche. Alle Parteien der linken Mitte und der Linken waren in den Iran-Contra-Geldskandal verwickelt, suchten nach Quittungen und zwangen die Hauptakteure wie Oliver North, vor dem Kongress unter Eid auszusagen. Daran war nichts falsch und alles richtig: Im amerikanischen System kann die Exekutive ohne Zustimmung des Kongresses keine globalen Projekte finanzieren. Die Suche nach den Skandalen schien Teil der Bemühungen zu sein, die Regierung zu säubern.

Hier sind wir nun, fast 40 Jahre später, und die Biden-Administration ist in eine erstaunliche Version von etwas Ähnlichem verwickelt, mit familiären Verbindungen, Briefkastenfirmen, hin- und herfließendem Geld, ausländischen Regierungen wie der Ukraine und Geheimdiensten, die als wesentliche Instrumente zur Aufklärung des Ganzen dienen. Es war der Laptop von Hunter Biden, der die Hinweise lieferte und zu weiteren Beweisen erstaunlicher Art führte. Diese Woche erhielt ich einen Anruf von einem Mann, der maßgeblich an der Entdeckung des Laptops beteiligt war, und er erklärte mir viele der finanziellen Zusammenhänge, aber nach etwa 15 Minuten im Detail konnte ich nicht mehr folgen, obwohl er noch weitere 30 Minuten sprach. Es war einfach unglaublich. Das lässt den Iran-Contra-Skandal wie ein Zeitalter der Unschuld erscheinen.

Wie tief ist dieses Kaninchenloch? Erinnern Sie sich an die Angriffe auf Robert F. Kennedy Jr. und den Versuch, die Vorwahlen so zu gestalten, dass nur Biden gewinnen kann? Diese Bemühungen werden hauptsächlich von Dustin Moskovitz finanziert, dem Mitbegründer von Facebook, der selbst sehr eng mit der Bundesregierung zusammengearbeitet hat, um gegenteilige Meinungen zu Blockaden und Impfungen zu unterdrücken. erklärt Liam Sturgess:

Die Gruppe hinter der Kampagne ist das Progressive Turnout Project, ein Politisches Aktionskomitee (PAC), das als „die größte Wählerkontaktorganisation des Landes“ beschrieben wird. Es hat eine Reihe von Unterorganisationen unter verschiedenen Namen, von denen zwei auch an der BAN RFK Petition beteiligt sind: Stop the Republicans und Progressive Takeover. … Verwendung der aktuellsten öffentlich verfügbaren Daten Von OpenSecrets haben wir erfahren, dass die größte Einzelspende an die PTP von Dustin Moskovitz kam.

Moskovitz war auch Mitbegründer einer Projektmanagement-App namens Asana im Jahr 2008. Mit diesen beiden hochprofitablen Unternehmen generierte Moskovitz so viel Reichtum, dass er 2011 von Forbes als jüngster Selfmade-Milliardär der Welt identifiziert wurde und damit sogar Zuckerberg schlug.

Nachdem Moskovitz und seine zukünftige Frau Cari Tuna ihr Vermögen mit Big Tech verdient hatten, verpflichteten sie sich, den Großteil ihres Geldes vor dem Ende ihres Lebens zu spenden. Die Giving Pledge wurde von den Megamillionären Bill Gates und Warren Buffett ins Leben gerufen, zu den Unterzeichnern gehören Elon Musk, Zuckerberg, George Lucas, David Rockefeller und Sam Bankman-Fried, Gründer der kürzlich zusammengebrochenen Kryptowährungs-Handelsplattform FTX.

Um ihr Ziel zu erreichen, verfolgten Moskovitz und Tuna die Philosophie des „effektiven Altruismus“. Laut ihren Anhängern zielen effektive Altruisten darauf ab, Gelder an Personen und Organisationen zu leiten, die am ehesten in der Lage sind, ein bestimmtes angestrebtes Ergebnis zum Wohle der Menschheit und des Planeten zu erreichen – oft mit einem Schwerpunkt auf Themen wie künstliche Intelligenz, Naturkatastrophen und der Bekämpfung von „Desinformation. Desinformation“.

Mit effektivem Altruismus als Anker gründeten Moskovitz und Tuna die Good Ventures Foundation im Jahr 2011. Ihre Wohltätigkeitsarbeit wird sich auf biomedizinische Forschung, Pandemien und Bioterrorismus, Bildung, Ernährungssicherheit, Entwicklungshilfe, Geoengineering, globale Gesundheit und Entwicklung, Einwanderung, Nanotechnologie und Tierpflege konzentrieren. Good Ventures arbeitet auch mit der Bill & Melinda Gates Foundation zusammen, um Forschungsprojekte zu Infektionskrankheiten in Afrika zu finanzieren.

Im August 2014 ging Good Ventures eine Partnerschaft mit einer ähnlichen Organisation namens GiveWell Starten Sie die Open Philanthropy Project, die Zuschüsse empfehlen würde, gute Unternehmen zu erfüllen (bezahlt von Moskovitz).

In den Jahren vor COVID-19 nutzte Moskovitz Open Philanthropy und Good Ventures, um erhebliche Mittel für Pandemievorsorge und Biosicherheit bereitzustellen. Open Philanthropy wird auch als Hauptsponsor einer Reihe von Planspielen zur Pandemie genannt, bei denen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt üben, wie sie auf verschiedene Szenarien des Ausbruchs neuartiger Viren reagieren könnten, seien sie vom Menschen verursacht oder natürlichen Ursprungs. Einige Beispiele sind Klade X (Mai 2018), eine sich ausbreitende Epidemie (Februar 2019) und natürlich das berüchtigte Ereignis 201 (Oktober 2019).

Wenn Sie diesem Artikel aufmerksam gefolgt sind, werden Sie feststellen, dass sich der Kreis geschlossen hat, von den Bemühungen, Robert F. Kennedy Jr. zum Schweigen zu bringen und zu stoppen, bis zu Sam Bankman-Fried, der gefälschten Kryptowährungsbörse FTX und dem Geld, das durch sie fließt Die Pandemieplanung führt direkt zur politischen Kontrolle der Menschen durch eine einzige politische Partei, die keine Konkurrenz duldet. Man sollte meinen, dass diese Zusammenhänge Tausende Untersuchungen und Reformforderungen auslösen würden. Hätten sie auch.

Stattdessen wurden die Vorwürfe zurückgewiesen, und zwar von genau dem Regime, das angesichts all dieser seltsamen Geldspuren jede Glaubwürdigkeit zu verlieren droht. Und jetzt sehen wir, wie große Banken die Konten großer medizinischer Dissidenten auflösen, als Warnung für andere.

Es ist kein Geheimnis, warum die Öffentlichkeit das Vertrauen in die Regierung, das Gesundheitswesen, die Medien und praktisch alle anderen offiziellen Institutionen verloren hat. Selbst als die Amerikaner ausgeplündert und ihre Grundrechte von den Regierungen verletzt wurden, haben sich die Menschen in diesem verworrenen Netz von Bestechung und Korruption hervorragend gehalten. Sie wollen neugierige Journalisten für immer daran hindern, mehr zu erfahren.

QUELLE: THE MONEY TRAILS OF THE PANDEMIC PLANNING RACKET

Unter Germany-Today publiziert die Redaktion Meldungen und Meinungen, die im Medien-Mainstream entweder gar nicht, aus dem Kontext gerissen oder viel zu selten berichtet werden. PER EMAIL FOLGEN