Die linke Identitätskrise – Das globale Erwachen hat eingesetzt

In letzter Zeit habe ich meinen Fokus darauf verlagert, die Mainstream- und linken Echokammern stark zu beobachten. Untersuchen, wie die Medien versuchen, ihre Spins zu spielen, und wie gut sie von ihren Anhängern aufgenommen werden, etc.

Es gibt eine seismische Verschiebung unter den Normen. Es gibt einen wachsenden Widerstand gegen MSM-Narrative in Mainstream- und linken Kreisen, insbesondere auf Twitter, das einen großen Einfluss hat, der auch auf alle anderen Plattformen übergreift.

Die Häufung von Unregelmäßigkeiten in den MSM-Narrativen fordert ihren Tribut von den Schafen. Die aktuelle Kombination aus dem Biden-Docs-Skandal, den Impfungen, die nicht wie versprochen „sicher und effektiv“ sind, und der wachsenden Zahl von Beweisen, dass Covid-19 von Menschen erschaffen wurde; hat eine Identitätskrise in der Linken ausgelöst.

Ihre gesamte Persönlichkeit drehte sich um Masken, Covid-Impfstoffe und darum, dass Trump ein Krimineller ist. Jetzt sind sie gezwungen zu rationalisieren, dass die „Anti-Vaxxer“ und „Verschwörungstheoretiker“ Recht hatten, und es stellt sich heraus, dass Biden und der DNC Kriminelle sind. Die Säulen ihrer Identität erweisen sich langsam als Farce, und es bricht den Zusammenhalt der Linken und ihrer Anhänger.

Basierend auf meinen Beobachtungen glaube ich, dass wir uns mitten in einem Massen-Normie-Erwachungsereignis durch Akkumulation befinden. „Tod durch tausend Schnitte“, „Strohhalm, der das Fass zum Überlaufen brachte“ oder so… und es erreicht eine Belastungsgrenze. Selbst viele der liberalen Redner haben Mühe, die Scharade aufrechtzuerhalten.

Dieses Ergebnis ist vor allem auf die öffentliche Diskussion zurückzuführen, die dadurch ermöglicht wurde, dass Elon Twitter von linken Algorithmen und Bot-Manipulationen befreite. Die Normen sind nicht mehr wie früher vom öffentlichen Diskurs abgeschirmt. Die Kommentarspalten sind überflutet mit Gegenargumenten zu MSM-Lügen. Konservative Stimmen sehen wieder Licht, weil sie sich nicht mehr im Schatten verstecken müssen, und es zahlt sich in der öffentlichen Wahrnehmung aus.

Rückblende: 2017 gab es nur sehr wenige konservative Stimmen im Mainstream, konservative Trend-Hashtags und Gegenargumente in den Kommentarbereichen. Twitter ist jetzt wie ein ganz anderer Planet. Elon hat das Spielfeld ausgeglichen, und jetzt gewinnen wir ziemlich souverän.

Was die Normis betrifft, so scheinen sie in ihrem Glauben sehr verloren zu sein. Unsicher, was sie denken, was sie glauben oder wie sie handeln sollen. Das psychologische Trauma löst eine „Kampf oder Flucht“ -Reaktion aus. Die meisten von ihnen haben sich für die Flucht entschieden, sind still geworden / haben sich auf andere Ablenkungen konzentriert, um das Unvermeidliche nicht anzusprechen, was eine Öffnung für konservative Narrative zuließe. Einige entschieden sich für den Kampf, indem sie als Reaktion auf ihre Angst um sich schlugen und die Schwere ihres Hasses auf die Konservativen damit verstärkten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Elons Eingreifen in die schändlichen kriminellen Aktivitäten von Twitter nicht nur ein beispielloses Maß an Korruption innerhalb der Regierung und der Privatwirtschaft aufdeckte. Es ebnete den Weg für Wahrheit und Logik, um über den öffentlichen Diskurs zu herrschen, was folglich zu einem Massen-Normie-Erwachen führte.

Dieses Ergebnis ist es, was Elon meint, wenn er „Vox Populi, Vox Dei“ (Die Stimme des Volkes, ist die Stimme Gottes) predigt.

Erlaubt dem Volk, frei zu sprechen, und die Wahrheit wird herauskommen.

Der Plan geht auf.

