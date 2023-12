Die mysteriöse Geschichte hinter Teslas verschollener Teilchenstrahl-Waffe „Todesstrahl“

Manchmal kann das Leben seltsamer sein als die Fiktion, und die Geschichte von Nikola Teslas vermeintlichem Todesstrahl ist eines dieser Beispiele. Fangen wir am Ende an … mit dem Tod von Tesla. Am 7. Januar 1943 starb der berühmte serbische Erfinder und Ingenieur – bekannt für seine Arbeit mit Elektrizität – verarmt im Zimmer #3327 im 33. Stock des New Yorker Hotels. Er wurde 86 Jahre alt.

Tesla war exzentrisch. Manche würden ihn sogar einen verrückten Wissenschaftler nennen. Die Wahrheit ist, dass er an einer Zwangsstörung (OCD) litt, die ihn dazu brachte, sich zu dritt auf Dinge zu fixieren. Er war auch seltsam vernarrt in eine bestimmte Taube, von der er behauptete, dass sie ihn regelmäßig besuchte, so sehr, dass er zugab, sie zu lieben, „wie ein Mann eine Frau liebt und sie mich liebte“.

Seit 1915 wusste die Öffentlichkeit, dass Tesla an einer „Teleforce-Waffe“ arbeitete, die Flugzeuge aus einer Entfernung von 250 Meilen abschießen konnte. Das Gerät könnte angeblich einen 270.000 Meilen pro Stunde und 100 Milliarden Watt starken Zerstörungsstrahl entfesseln, der ein Hundertmillionstel Quadratzentimeter groß ist. Die Presse nannte es einen „Todesstrahl“, der „Thor-Bolzen“ ausstößt, aber wenn Ihr Verstand im 21. Jahrhundert so etwas wie Laser oder Teilchenstrahlen heraufbeschwört, haben Sie Recht.

Kurz vor seinem Tod gab Tesla bekannt, dass er die Waffe endlich „perfektioniert“ habe. Denken Sie daran, es war 1943, und die Welt war in den Nebel des Krieges gehüllt. Die Schlacht um Stalingrad tobte noch, und die Nazis klopften an die Tür zur Weltherrschaft.

Eine Geschichte, die so verrückt ist, dass Hollywood sie nicht glauben würde

Ein „Todesstrahl“ könnte das gewesen sein, was eine Armee brauchte, um das Gleichgewicht der Kräfte zu kippen. Nur, dass Tesla nie Beweise dafür vorgelegt hat, dass diese Waffe tatsächlich existiert. Klingt nach Futter für einen Indiana-Jones-Film, oder? Ironischerweise spielt sich das, was dann passiert, genau wie ein Gänsehaut-Thriller ab.

Am Morgen, nachdem das Dienstmädchen die Leiche des Erfinders gefunden hatte (nur mit Socken an den Füßen bekleidet), kam Teslas Neffe Sava Kosanović, um das Zimmer seines Onkels zu inspizieren. Leider waren nicht nur seine sterblichen Überreste entfernt worden, sondern auch einige seiner persönlichen Gegenstände, darunter technische Papiere und ein persönliches Notizbuch, das angeblich Hunderte von Seiten umfasste, von denen viele als sensible „Regierungsarbeit“ gekennzeichnet waren.

Kosanović fand einen verschlossenen Tresor, als er die Gegenstände seines Onkels durchwühlte. Er rief sofort einen Schlüsseldienst, der es öffnete, aber nichts von wirklichem Wert fand … Zumindest sagte er das den Behörden. Und hier ist eine weitere Wendung in der Handlung: Kosanović war der jugoslawische Botschafter in den Vereinigten Staaten, von dem das FBI glaubte, dass er Verbindungen zur Kommunistischen Partei hatte. Aus Sorge, dass Kosanović ein Spion sei und Teslas Papiere gestohlen habe, erwog das FBI, ihn wegen Einbruchs zu verhaften, tat es aber nie.

Agenten einer anderen Regierungsorganisation namens Office of Alien Property (OAP) tauchten plötzlich auf und beschlagnahmten alle persönlichen Gegenstände von Tesla. Während des Zweiten Weltkriegs hatte die OAP die Aufgabe, Eigentum von Ausländern zu übernehmen und zu veräußern. In Wirklichkeit wurden die beschlagnahmten Gegenstände so aus den Händen vermeintlicher Feinde ferngehalten.

Tesla war ein Genie – auch in Sachen Werbung

Tesla war jedoch 1891 eingebürgerter US-Bürger geworden und fiel nicht unter die Gerichtsbarkeit von OAP, so dass die Beschlagnahme von Vermögenswerten illegal war. Das war für die US-Regierung irrelevant, weil sie davon ausging, dass, wenn Tesla wirklich einen „Todesstrahl“ erschaffen hat, sie ihn brauchen, bevor der Feind ihn in die Hände bekommt.

Dann noch mehr Fremdheit. Das OAP hat jemanden vom Nationalen Verteidigungsforschungskomitee des Amtes für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung hinzugezogen, um die beschlagnahmten Dokumente zu überprüfen. Der Elektroingenieur, der geschickt wurde, war Dr. John G. Trump, Onkel des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.

Nach drei Tagen kam Trump zu dem Schluss, dass die meisten von Teslas Schriften „spekulativ, philosophisch und in gewisser Weise werblich“ seien und „keine neuen, soliden, praktikablen Prinzipien oder Methoden“ enthielten, die zu etwas Wertvollem werden könnten. Alle freuten sich, dies zu hören, aber die Tatsache blieb, dass die technischen Papiere und das Notizbuch, von denen Kosanović ursprünglich behauptete, immer noch fehlten. Und gerade wenn man denkt, dass es nicht seltsamer werden könnte…

Das New Yorker war nicht das einzige Hotel, in dem Tesla gewohnt hatte. Nachdem er unweigerlich zwangsgeräumt wurde, weil er die Rechnungen an einem Ort nicht bezahlt hatte, zog er an einen anderen. Eines dieser Hotels (nur ein paar Blocks vom New Yorker entfernt) meldete sich und sagte, sie hätten ein in braunes Papier eingewickeltes Paket in ihrem Tresor liegen und behaupteten, es gehöre Tesla.

Feuert der „Laser“? Oder nicht

Gerade als die Behörden das Paket öffnen wollten, übergab ihnen der Hotelmanager angeblich eine von Tesla geschriebene Notiz, auf der stand, dass es sich um einen Prototyp seines „Todesstrahls“ im Wert von 10.000 Dollar handelte, der explodieren würde, wenn er falsch geöffnet würde.

Die Behörden behaupten, sie öffneten es und fanden ein Gerät, das als Wheatstone-Brücke bekannt ist und den statischen (elektrischen Widerstand) misst. Es war ein Standardwerkzeug, das Tesla wahrscheinlich oft in seiner Arbeit verwendete. Jedoch gingen von dort auch jede Menge von Teslas Dokumenten an die Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio.

Sie wurden in einer streng geheimen Militäroperation mit dem Codenamen „Project Nick“ eingesetzt, um echte Teilchenstrahlwaffen zu bauen. Es wurden nie Details veröffentlicht, und es geriet schließlich in Vergessenheit. In einer anderen Wendung verschwanden diese Kopien scheinbar spurlos, und niemand weiß, wo sie geblieben sind.

