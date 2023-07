Photo by George Becker on Pexels.com

Michael Hudson schrieb vor kurzem einen Artikel über die Selbstzerstörung der USA:



Die USA haben sich übernommen. Die Strategie, sich über den Satelliten EU zu sanieren und dabei Richtung Russland und China vorzurücken scheitert.



Das Außenministerium rechnete mit einem Aufstand und Sturz der Regierung in Russland. Ein Nebenprodukt war die Sicherung der Kontrolle über ihre westeuropäischen Satelliten, indem sie die Nord-Stream-Gaspipelines sprengten.



Der Abbau der NATO-Waffen sollte einen riesigen Ersatzmarkt schaffen, um den militärisch-industriellen Komplex der USA zu bereichern. Doch die schwache Leistung der Waffen könnte diesen Traum platzen lassen, während die europäischen Volkswirtschaften in der Depression versinken.



Die USA könnten am Ende verlieren – nicht nur in Europa, sondern vor allem im gesamten globalen Süden.



Das Selbstverständnis zeigt sich auch in den Aussagen des ehemaligen CIA-Analyst Larry C. Johnson:



Die CIA und der MI6 waren daran beteiligt, Donald Trump zu sabotieren. Theoretisch sollte die Überwachung durch die CIA und NSA gegen Ausländer gerichtet sein, aber weil es auch die Amerikaner treffen würde, sei das ein Problem.



Wäre Zeit die Truppe um den Schauspieler Biden inklusive CIA aus dem Spiel zu nehmen, denn sie zündeln wo es geht.

Die Vereinigten Staaten haben nach Angaben des russischen Auslandsgeheimdienstes Raketen mit giftigen Substanzen an die Terrorgruppe IS in Syrien übergeben und in der Nähe der US-Militärbasis Al-Tanf platziert.



Die Amerikaner und die Briten hätten vor kurzem ein gemeinsames Geheimdienstkomitee in Et-Tanf eingerichtet. Hauptverantwortlicher für die Kontrolle der IS ist der stellvertretende Kommandeur der US-Streitkräfte James Melloy.



«Die Angelsachsen bereiten sich darauf vor, ihre Intrigen mit einer starken Medienkampagne zu untermauern, wie es ihre Gewohnheit ist.»



Die Militärbasis ist illegal. Genau so gehen sie auch gegen Russland vor.

Heute erschien als Topmeldung auf der ersten Seite der Rheinpfalz sowie in einer Fülle von anderen Medien, im Fernsehen, im Hörfunk und in Printmedien eine Meldung von der dpa.



Die Hauptbotschaft ist belanglos: Die CIA sehe gute Chancen, russische Agenten anzuwerben.



Der Ukraine-Krieg habe eine „zersetzende Wirkung” auf die russische Führung. Die Enttäuschung biete der CIA neue Möglichkeiten, Geheimdienstinformationen zu sammeln. Quelle ist der CIA-Direktor William Burns.



Solche Meldungen dienen der Verbreitung von angeblichen oder tatsächlichen Kriegserfolgen und der positiven Verklärung der USA und ihrer Agenten.



So ist es. Es scheint sich aktuell um das AKW Saporischschja zu handeln. Maria Sacharowa schrieb am 30.06.2023:

„In Kiew seien zusätzliche Geräte zur Strahlungsmessung installiert worden, sagten Stadtbeamte. Vor kurzem begannen in mehreren Regionen der Ukraine Übungen für den Fall eines Unfalls im Kernkraftwerk.



Die Kiewer Behörden bereiten sich auf einen weiteren Terroranschlag vor!“



Dieser Anschlag könnte womöglich zum Nato-Treffen am 11./12. Juli geplant sein:

Seit Mitte Juni warnt Kiew vor einem nuklearen „Terroranschlag“, das AKW Saporischschja sei vermint worden, was die IAEA (Internationale Atomenergiebehörde) nicht bestätigt.



Selenskij musste zurückrudern, weil die IAEA Beobachter auf dem Gelände hat. Selbst das pro-ukrainische Institute for the Study of War rückt von den Warnungen aus Kiew ab.



Schon im April wurde bekannt, dass die USA ein Sensorennetz zur Identifizierung der Täter bauen. Am 30. Juni soll das Pentagon ein Flugzeug zur Messung von Radioaktivität in der Atmosphäre nach Kreta verlegt haben.



Am 22. Juni hatten, parallel zu Selenskij, die republikanischen US-Senatoren Lindsey Graham und Richard Blumenthal eine Resolution eingereicht, dass Putin und sein Militär „zerstört“ würden, „wenn sie taktische Nuklearwaffen einsetzen.“



Abgesehen davon, daß es Atomwaffen in dem Sinne nicht geben soll, wird auch diese Drohung nach hinten losgehen. Zudem ist schon jetzt klar, wer hier tatsächlich wieder einen Anschlag plant.

Quelle und DANK an: Rechercheboard Telegram

