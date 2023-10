Die WAHRHEIT über den Krieg zwischen Israel und der Hamas

Ein Artikel von https://substack.com/@michaelginsburg

Wir MÜSSEN das „Undenkbare“ denken! Davon kann die Zukunft der ganzen Welt abhängen!!

Ich habe in früheren Artikeln mindestens zweimal gesagt, dass der Artikel, den Sie gleich lesen werden, entweder der beunruhigendste und/oder der wichtigste ist, den ich je geschrieben habe.

Ich weiß, wenn ich das immer wieder sage, wird es irgendwann seine beabsichtigte Bedeutung verlieren… ABER DAS HIER IST ES WIRKLICH, wie Sie hoffentlich zustimmen werden, nachdem Sie alles gelesen haben.

Als jüdische Person, die 22 Jahre lang in Israel gelebt und in der IDF (dem Luftverteidigungskommando der israelischen Luftwaffe) gedient hat, war es schmerzhaft, die Ereignisse der letzten Jahre in Israel mitzuerleben, als mein persönliches Erwachen stattfand , was ich möglicherweise in Worte fassen kann.

Langsam aber sicher erkannte ich, dass der Staat Israel und diejenigen, die ihn regieren (sowohl öffentlich als auch die wirklichen Herrscher hinter dem Vorhang), NICHTS von dem ist, was ich dachte und was mir mein halbes Leben lang weisgemacht wurde!

Ich habe meine schnell wachsende Besorgnis darüber, was aus dem Staat Israel geworden ist (und vielleicht schon immer war), in diesem Abschnitt des Artikels behandelt, den ich zum Gedenken an den Jahrestag des 9. September geschrieben habe.

Das mag Ihnen etwas seltsam erscheinen, aber wenn Sie den gesamten Artikel lesen, werden Sie den Zusammenhang verstehen und hoffentlich zustimmen, dass er gerechtfertigt ist.

MICHAEL GINSBURG

·

11. SEPT.

Jetzt ansehen (99 Min.) | Heute vor 22 Jahren, an einem klaren Dienstagmorgen in New York City, hat sich unsere Welt gewaltsam und unerwartet für immer verändert, als ein Verkehrsflugzeug in den Nordturm des World Trade Centers einschlug. Es war 8:46 Uhr Ortszeit. Es war der 11. September 2001.

Ein weiterer sehr guter Grund, warum ich auf den obigen Artikel verweise, ist die Tatsache, dass viele unabhängige (und sogar einige alte) Medien die aktuellen Ereignisse in Israel als ihren eigenen „9/11-Moment“ bezeichnen, und ich neige dazu, von ganzem Herzen zuzustimmen!

Sie mögen anderer Meinung sein und ich kann einen langen Klappentext schreiben, in dem ich meine Position vor Ihnen rechtfertige, aber ich werde es nicht tun.

Stattdessen möchte ich, dass Sie sich diesen 25-Sekunden-Clip ansehen:

Werfen Sie nun einen Blick auf das, was die IDF am 12. Oktober über ihren offiziellen Twitter-Account veröffentlicht hat:

Noch Fragen?

Es ist wie mit den geheimen elf Kräutern und Gewürzen des Colonels oder den Coca-Cola/Pepsi-Formeln: Warum ein bewährtes Rezept ändern, oder?

Wenn Sie es immer noch nicht für die PsyOp sehen können, die es ist, müssen Sie Ihre Lektüre nachholen … Und zwar dringend.

Wir brauchen so viele Menschen wie möglich, um das zu durchschauen… Und zwar schnell, weil wir alle wissen, was nach dem „ursprünglichen“ 9/11 geschah: zwei Jahrzehnte Krieg und Hunderttausende von Opfern, die meisten von ihnen unschuldige unschuldig Zivilisten!

Dies ist im Wesentlichen 9/11 Version 2.0….aber hundertmal verstärkt (mindestens) im Vergleich zur ‚ersten Version‘!

Der Hauptgrund, warum ich diesen Artikel geschrieben habe, den Sie gleich lesen werden, ist:

HELFEN SIE MIT, DASS DIES NICHT NOCH EINMAL PASSIERT!!

Der zweite Grund ist, der Welt, aber vor allem den Menschen in meinem ehemaligen Heimatland klarzumachen, dass man ihrer Regierung nicht trauen kann und dass es mit ziemlicher Sicherheit ruchlose Elemente in Machtpositionen im Militär- und Geheimdienstapparat gibt!

Ich werde diese Elemente für den Rest dieses Artikels als den israelischen Tiefen Staat bezeichnen.

Wie ich im letzten Abschnitt meines Artikels über 9/11 geschrieben habe, gibt es zwei Maßnahmen, die wir alle ergreifen MÜSSEN, um zu verhindern, dass sich die Folgen von 9/11 jemals wiederholen und erneut zu schrecklichem Leid und dem Verlust von Leben völlig unschuldiger Menschen führen (nur viel, viel mehr als bei 9/11!):

Verlangen Sie die WAHRHEIT; und Fordern Sie FRIEDEN

Meine Hoffnung ist, dass dieser Artikel dir #1 gibt und dich hoffentlich dazu inspiriert, #2 zu tun!

Ok, nach dieser „sanften“ Einführung ist es an der Zeit, zum Hauptabschnitt dieses Artikels zu kommen…

Das Narrativ, das von den etablierten Medien (sowohl in Israel als auch anderswo) verbreitet wird, ist eine LÜGE!

Überrascht?

Wenn ja, sollte diese umfassende Einführung in das, worum es bei Legacy-Medien geht, als eine Art „Auffrischung“ hilfreich sein.

Wir MÜSSEN darüber nachdenken, dass das, was gerade in Israel geschieht, das Ergebnis von VERRAT von innen heraus ist

Immerhin war dies zweifelsohne der Fall bei 9/11 Version 1.0!

Kühne Behauptung, ich weiß, aber bitte bleiben Sie bei mir und wir können eine fundiertere Diskussion im Kommentarbereich unten führen, nachdem Sie mit dem Lesen fertig sind.

Wenn Sie direkt zum Teil „Wer hat es getan?“ springen möchten, anstatt zuerst die Beweise und anderes Material durchzugehen, können Sie dies tun, indem Sie hier klicken.

Die palästinensische Terrorgruppe Hamas hat einen „Überraschungsangriff“ auf Israel gestartet

Überraschung steht nicht ohne Grund in Anführungszeichen. Es handelt sich nicht um einen Tippfehler (nur damit wir uns darüber im Klaren sind).

Heute vor einer Woche, am 7. Oktober 2023 um 06:29 Uhr (israelische Ortszeit), durchbrachen mehr als 1000 Mitglieder der militanten Palästinensergruppe Hamas (eine von den meisten westlichen Regierungen verbotene Terrororganisation) den Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen, den sie seit 2007 kontrollieren.

Die Terroristen drangen auf dem Landweg (mit Pick-up-Trucks und Traktoren), auf dem Seeweg (mit Schnellbooten) und auf dem Luftweg (mit Hängegleitern und Ultraleichtflugzeugen) in das unbestrittene souveräne israelische Territorium ein.

Sie waren schwer bewaffnet und einige trugen eine vollständige und moderne IDF-Uniform (was überhaupt nicht schwer zu bekommen ist) und gingen sofort in nahe gelegene israelische Dörfer und Städte, um Zivilisten zu ermorden oder sie als Geiseln zu nehmen.

Die meisten Geiseln wurden nach Gaza zurückgebracht, wo einige brutal ermordet und ihre Leichen geschändet wurden.

Einige der weiblichen Geiseln wurden vergewaltigt, bevor sie brutal ermordet wurden, während ihre nackten Leichen durch die Straßen von Gaza getragen wurden.

Es waren Szenen, die an den Holocaust erinnerten, und man kann viele dieser Bilder auf verschiedenen Social-Media-Plattformen finden (einschließlich auf dem offiziellen englischen Twitter-Account des Staates Israel, der vom Außenministerium betrieben wird).

Ich habe in diesem Artikel keine zum Wohle Ihres psychischen und emotionalen Wohlbefindens aufgenommen, sondern hauptsächlich für mein eigenes!

Wie nicht anders zu erwarten, reagierte Israel sofort und erklärte der Hamas formell den Krieg, gefolgt von einer massiven Mobilisierung der IDF-Reservekräfte.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse am ersten Tag des Krieges, wie sie von der IDF-Sprechereinheit zur Verfügung gestellt wurde:

Eine weniger „offizielle“ und viel (viel!) wertvollere Zusammenfassung der Ereignisse am ersten Tag des Krieges zwischen Israel und der Hamas finden Sie in diesem Beitrag eines unabhängigen israelischen Journalisten

Efrat Fenigson :

Du bist die Stimme | von Efrat Fenigson

🇮🇱 Krieg zwischen Israel und der Hamas – Ein Update

Jetzt ansehen (7 Min.) | Mein Video-Update-Transkript: 7. Oktober 2023, Das ist Efrat Fenigson, und ich bin hier, um ein Update aus dem Krieg zwischen Israel und der Hamas zu teilen, der heute Morgen begonnen hat. Ich werde einige wichtige Details und Bedenken mitteilen, die hauptsächlich auf den Stimmen der israelischen Bürger vor Ort und auf offiziellen Erklärungen basieren…

Lesen Sie mehr

vor 11 Tagen · 143 Likes · 103 Kommentare

Aber nicht alles ist so, wie es scheint…

Innerhalb weniger Stunden nach Ausbruch des Krieges kamen Informationen an die Öffentlichkeit, die sehr besorgniserregende, wenn auch sehr berechtigte Fragen aufwarfen.

Bevor ich zu diesen Fragen komme, möchte ich Sie einladen, sich dieses 21-minütige Video von Neil McCoy-Ward anzusehen, einem YouTuber für Geopolitik und Makroökonomie (und ehemaliger Soldat der britischen Armee), den ich in den letzten 18 Monaten aufgrund seines scharfen Fokus auf die Fakten und Details und seines ruhigen und maßvollen Vortragsstils sehr respektiert habe. Beides Dinge, die derzeit enorm wichtig sind.

Kommen wir nun zu diesen Fragen.

Es gibt zwei Hauptthemen, und obwohl sie zweifellos bereits ausführlich diskutiert wurden (und immer noch werden), sowohl in den traditionellen Medien als auch in den aufkommenden alternativen und unabhängigen Medien, werde ich sie ansprechen, da ich das Gefühl habe, dass ich aufgrund meines persönlichen Hintergrunds etwas zur Diskussion beitragen kann, einschließlich der Tatsache, dass ich selbst in der IDF gedient habe (wie die meisten Israelis, die keine Araber oder ultraorthodoxen Juden sind) und Ich bin Hebräisch-Muttersprachler, was es mir ermöglicht, einige Informationen und Videomaterial zu beschaffen, von denen Sie vielleicht noch nicht gesehen haben, zumindest einige davon (hoffentlich).

Efrat Fenigson (die im Gegensatz zu mir immer noch in Israel lebt) hat auch diese Fragen im Folgenden mit ihrer eigenen Perspektive und Quellen behandelt:

Du bist die Stimme | von Efrat Fenigson

🇮🇱 Krieg zwischen Israel und der Hamas – 2. Aktualisierung

Jetzt ansehen (10 Min.) | Danke, dass ihr mein erstes Update gesehen und es so weit verbreitet habt. Es ist jetzt viral gegangen und hat Millionen von Aufrufen auf YouTube, Twitter, Rumble und Telegram erreicht. 8. Oktober 2023, Das ist Efrat Fenigson, und ich bin hier, um ein zweites Update aus dem Krieg zwischen Israel und der Hamas zu teilen, der gestern begonnen hat…

Lesen Sie mehr

vor 10 Tagen · 95 Likes · 20 Kommentare

Unten ist meine Meinung.

Wie ist es möglich, dass Israel so völlig unvorbereitet erwischt wurde?

Es ist eine wohlbekannte und unbestrittene Tatsache (zumindest bis zu den Ereignissen der letzten Tage), dass Israel über einen wirklich beeindruckenden Geheimdienstapparat verfügt, der es locker mit jeder der Supermächte der Welt (Vergangenheit und Gegenwart) aufnehmen kann.

Israels ausländischer Geheimdienst Mossad, oder in seinem richtigen vollständigen Namen aus dem Hebräischen übersetzt: Das Institut (Mossad auf Hebräisch) für Geheimdienste und Spezialoperationen, ist wahrlich der Stoff, aus dem Legenden sind (oder war es zumindest bis jetzt).

Seine erste wirkliche „Ankunft“ auf der Weltbühne war im Mai 1960, als eine Gruppe von Mossad-Agenten in Buenos Aires den hochrangigen Nazi-Offizier Adolf Eichmann (den Chefarchitekten der „“) entführte und nach Israel brachte, wo er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt, verurteilt und anschließend gehängt wurde.

Das nächste Mal, dass der Mossad sozusagen internationale „Berühmtheit“ erlangte, war, nachdem 11 israelische Sportler während der Olympischen Spiele 1972 in München von der palästinensischen Terrorgruppe „Schwarzer September“ ermordet wurden, woraufhin der Mossad angewiesen wurde, alle Täter zu finden, egal wo auf der Welt sie sich befinden, und sie zu töten, was die damalige israelische Premierministerin Golda Meir als eine Kombination aus Rache und Abschreckung betrachtete.

Israels Inlandsgeheimdienst, der Nicht-Israelis als „Shin Bet“ bekannt ist (aber sein tatsächlicher Name auf Hebräisch ist General Security Service), wird als äußerst kompetent angesehen, nicht nur in der Sammlung von Informationen mit technologischen Mitteln (auch bekannt als SigInt), sondern vor allem in der Rekrutierung und Aufrechterhaltung umfangreicher Netzwerke von Informanten und Spionen (auch bekannt als HumInt) unter der palästinensischen Bevölkerung sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland.

Dies war in Gaza besonders einfach zu bewerkstelligen, da die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung dort seit der Machtübernahme der Hamas völlig verarmt ist (wobei 40% der Bevölkerung technisch gesehen in bitterer Armut leben), was Shin Bets Aufgabe der „Rekrutierung“ recht einfach machte.

Irgendwann machte sogar ein Witz die Runde, dass die Hamas-Führung nicht auf die Toilette gehen könne, ohne dass Shin Bet davon wisse, auch wenn sie Durchfall hätten.

Kurz gesagt, Shin Bet hatte sowohl den Gazastreifen als auch das Westjordanland gut und wahrhaftig abgedeckt, so dass die Vorstellung, dass eine so große, so komplexe und mit so vielen beweglichen Teilen wie diejenige, die am Morgen des 7. Oktober stattfand, geplant werden könnte, ohne dass weder Shin Bet noch Mossad irgendetwas davon wussten, völlig unmöglich ist!

Es ist buchstäblich wahrscheinlicher, Schweine fliegen zu sehen, als dass ein Geheimdienstversagen dieses Ausmaßes stattfindet… Aber hier sind wir!

Und mit jedem Tag, der vergeht, tauchen mehr und mehr Beweise auf, die die Vorstellung, dass weder der Shin Bet noch der Mossad irgendetwas davon wussten, zu lächerlich machen, um sie auch nur in Betracht zu ziehen!

Die Beweise

Das erste Video, das ich beifüge, ist ein 2-minütiger Ausschnitt, der am Tag des Kriegsausbruchs auf dem israelischen Sender Channel 13 ausgestrahlt wurde.

Die Person, die in diesem Video spricht, ist Zvi Yehezkeli, der Leiter der Abteilung für arabische Angelegenheiten von Channel 13 News, der auch weithin als einer der führenden Experten der israelischen Legacy-Medien für die arabische Welt im Allgemeinen und die Palästinenser im Besonderen angesehen wird.

Er ist seit über 20 Jahren Leiter der Abteilung für arabische Angelegenheiten verschiedener israelischer Fernsehsender und wurde, als er etwas jünger war, manchmal als „israelischer James Bond“ bezeichnet, wegen seiner waghalsigen Undercover-Investigativberichterstattung, einschließlich der Infiltration verschiedener islamischer extremistischer Organisationen in Europa.

Herr Yehezkeli hat das folgende Video auf seiner Facebook-Seite geteilt , von der ich es mir geholt habe.

Alles andere, was ich als Einleitung zu diesem Video sage, wird nur an Kraft verlieren, also werde ich nur sagen, dass dieses Video so zur Verfügung gestellt wird, wie es ist, ohne irgendwelche Änderungen meinerseits, außer dem Hinzufügen der englischen Untertitel, an denen ich fleißig gearbeitet habe, um sicherzustellen, dass sie absolut korrekt sind.

Das obige Video kann auch auf Rumble & Odysee angesehen werden (wo Sie es kostenlos herunterladen können, um es weiter zu verbreiten, wenn Sie möchten).

Das nächste Video zeigt Aufnahmen eines palästinensischen Fernsehsenders wenige Tage vor dem Anschlag. Ich bin immer noch dabei, herauszufinden, um welchen Kanal es sich genau handelt und auf welchem Tag es ausgestrahlt wurde (wenn Sie mir also dabei helfen können, lassen Sie es mich bitte wissen), aber aufgrund seiner Potenz und der Tatsache, dass meine ersten Nachforschungen darauf hindeuten, dass es tatsächlich authentisch ist, habe ich mich entschieden, es aufzunehmen.

Ich habe es ursprünglich in einer hebräischen Telegram-Gruppe gefunden und es scheint, dass das Originalvideo auf TikTok hochgeladen wurde, wobei ein anderer TikTok-Benutzer hebräische Untertitel hinzugefügt hat (da das Video selbst auf Arabisch ist).

Ich habe dieses Video genommen und englische Untertitel hinzugefügt (was es leider etwas chaotisch aussehen lässt, da die hebräischen Untertitel bereits von jemand anderem hinzugefügt wurden), aber es ist definitiv noch lesbar. Ansonsten gibt es keinerlei Änderungen meinerseits.

Auch dieses 40-sekündige Video spricht für sich.

Das obige Video kann auch auf Rumble & Odysee angesehen werden (wo Sie es kostenlos herunterladen können, um es weiter zu verbreiten, wenn Sie möchten).

In den letzten 36 Stunden wurde bekannt, dass Ägypten Israel einige Tage vor dem Angriff gewarnt hatte, dass sich die Hamas auf „etwas Großes“ vorbereite.

Das ist jetzt überall in den etablierten Medien, aber da ich es vorziehe, andere unabhängige Journalisten zu unterstützen, füge ich unten den Abschnitt hinzu, den Clayton Morris von Redacted darüber geschrieben hat:

Das nächste Video ist ein weiteres Video mit Zvi Yehezkeli von Kanal 13 Nachrichten, der auch in dem oben verlinkten Update erwähnt wurde.

Efrat Fenigson (Danke, dass du mir geholfen hast, das tatsächliche Filmmaterial zu lokalisieren, Efrat).

Diesmal spricht Zvi über Quellen und Dinge, die er persönlich gesehen hat (seiner Meinung nach), zeigt aber kein Filmmaterial oder andere physische Beweise, um seine Worte zu untermauern, also machen Sie daraus, was Sie wollen.

In dem Video werden einige Dinge besprochen, die von einem Kommandeur einer Hamas-Einheit erwähnt wurden, der von der IDF lebend gefangen genommen und verhört wurde.

Während seiner Vernehmung enthüllte er einige ziemlich brisante Dinge:

Zuallererst sagte er, dass sie (die Hamas) sich seit über einem Jahr auf den Angriff vorbereiteten!

auf den Angriff vorbereiteten! Zweitens, als sie den Angriff begannen, sah seine Einheit, speziell in der Nähe eines Kibbuz namens Re’im, keinerlei Widerstand von der IDF über fünf Stunden lang !

! Sie waren in der Lage, eine entführte israelische Familie über zwei Stunden lang ununterbrochen nach Gaza zu führen.

nach Gaza zu führen. Sie wussten, dass das Standardverfahren der IDF für den Gaza-Grenzzaun von höchstens 2-3 gleichzeitigen Durchbrüchen im Grenzzaun ausgeht. Sie waren in der Lage, 15 gleichzeitige Sicherheitsverletzungen zu erstellen!

Es gibt noch viele andere interessante Informationen, die angeblich von dem gefangenen Hamas-Kommandeur erhalten wurden, aber auch hier müssen wir uns auf Zvis Wort verlassen, da ich niemanden in den etablierten Medien oder unter den israelischen Behörden gesehen habe, der dies bestätigt. Wenn Sie eine Bestätigung für das oben Gesagte finden, lassen Sie es mich bitte in den Kommentaren unten wissen.

Auch hier wird das Video so bereitgestellt, wie es ist, und die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe, war das Hinzufügen der englischen Untertitel.

Das obige Video kann auch auf Rumble & Odysee angesehen werden (wo Sie es kostenlos herunterladen können, um es weiter zu verbreiten, wenn Sie möchten).

Das nächste Video stammt von einem YouTube-Kanal, der von einer Organisation namens Middle East Media Research Institute (MEMRI) betrieben wird und auf die wir in Kürze zurückkommen werden.

Es enthält Aufnahmen aus einem Interview, das am Sonntag, den 8. Oktober (einen Tag nach den Anschlägen) auf RT (Russia Today, ein Medienunternehmen im Besitz der russischen Regierung) auf Arabisch mit Ali Baraka, dem Leiter der Außenbeziehungen der Hamas (im Wesentlichen ihr Außenminister) geführt wurde, der unter anderem sagte, dass die Hamas den Anschlag seit über zwei Jahren plante und weniger als 5 Personen in der Organisation davon wussten!

Dies steht im Zusammenhang mit diesem Artikel, in dem es heißt, dass „eine der Hamas nahestehende Quelle“ (keine weiteren Informationen zur Verfügung gestellt) gesagt hat, dass Mohammed Deif, der oberste militärische Befehlshaber des militärischen Flügels der Hamas, im Mai 2021 nach den Ereignissen in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem (dem drittheiligsten Ort des Islam) in jenem Monat mit der Planung der Anschläge begann.

Der letzte für diesen Abschnitt ist ein echter Hammer (weshalb ich ihn mir für den Schluss aufgehoben habe) und ich würde mich freuen, eure Gedanken in den Kommentaren unten zu hören, was ihr davon haltet.

Ich fand in den sozialen Medien Filmmaterial aus einem Beitrag des israelischen Nachrichtensenders Channel 13 (derselbe Sender, für den Zvi Yehezkeli derzeit arbeitet) mit einem Interview mit Yigal Carmon, Präsident und Mitbegründer des Middle East Media Research Institute (MEMRI), das ich bereits oben erwähnt habe.

Laut seiner Biografie diente er 20 Jahre lang im militärischen Geheimdienst der IDF und erreichte den Rang eines Oberst, und während seiner Zeit beim Militär war er unter anderem Kommandeur der IDF-Verwaltung, die das tägliche Leben in den palästinensischen Gebieten sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen direkt regelte, bevor die Palästinensische Autonomiebehörde für palästinensische Selbstverwaltung nach den Oslo-Abkommen gegründet wurde.

Nach seinem Ausscheiden aus der IDF im Jahr 1988 wurde er zum Anti-Terror-Berater von Premierminister Yitzhak Shamir ernannt , für den er während der gesamten Dauer der Shamir-Regierung arbeitete.

Als Shamir bei den Wahlen 1992 gegen Yitzhak Rabin verlor, beriet Carmon Rabin weiterhin, trat aber 1993 zurück, nachdem die Rabin-Regierung beschlossen hatte, das Osloer Friedensabkommen mit den Palästinensern zu unterzeichnen, weil er dies für einen Fehler hielt.

Das sagt uns also folgendes über Mr. Carmon:

Er ist gut vernetzt mit dem israelischen Geheimdienst- und Verteidigungsestablishment; und

Er ist ein Falke, wenn es um seine Politik geht.

Wenn Sie das wissen, hören Sie sich an, was er unten zu sagen hat. Auch hier habe ich das Video in keiner Weise verändert, außer englische Untertitel hinzuzufügen.

Ganz schön was, oder?

Was mich in dem obigen Abschnitt am meisten beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass er sagt, dass seine Warnungen von niemandem in der israelischen Regierung oder im Verteidigungsestablishment ernst genommen wurden.

Wie ist es möglich, angesichts seines beruflichen Hintergrunds und zweifellos seiner Fähigkeit, zum Telefon zu greifen und direkt jemanden anzurufen, der will ihm zuhört?

Dieser Typ war im Grunde sein ganzes Arbeitsleben lang im militärischen Geheimdienst und in der Terrorismusbekämpfung tätig… und er ist eindeutig kein junger Kerl, wie Sie im Video oben sehen können!

Wenn ich heute von einem „Institut“ oder einer „Stiftung“ höre, die ich nicht kenne, werde ich sofort hellhörig und fühle mich gezwungen, graben zu gehen.

Dies war der Fall beim Middle East Media Research Institute (MEMRI), das Oberst a.D. vor 25 Jahren gründete und dessen Leiter er war.

fand ich den Abschnitt „Führung“ auf der About-Seite Besonders interessant:

Wie Sie hoffentlich deutlich sehen können, handelt es sich bei MEMRI nicht um eine junge und unterfinanzierte Truppe.

Die umfangreiche Zusammensetzung des Beirats, des Beratergremiums des Kongresses und auch eines sehr (sehr!) interessanten „ehemaligen Mitglieds“ öffnet, um es milde auszudrücken, die Augen.

Die Liste der Namen ist zu lang, um sie aufzulisten, daher werde ich es hier nicht tun, aber ich empfehle Ihnen dringend, sie selbst zu überprüfen und Ihre eigenen Schlüsse zu ziehen.

Wenn Sie absolut keine Ahnung haben, wovon ich rede, müssen Sie sich wirklich mit der Arbeit von Whitney Webb befassen, die buchstäblich das Buch (oder eher wie eine Enzyklopädie, es ist 1.137 Seiten lang in zwei Bänden!) über ein Thema geschrieben hat, mit dem viele dieser Namen eng verbunden sind.

Werfen wir nun einen Blick auf den Artikel auf der MEMRI-Website, auf den sich Colonel Carmon (a.D.) im obigen Video bezieht und dessen Autor er laut Biografie ist:

Zuerst möchte ich diesen Teil hervorheben:

Obwohl weder die Hamas noch die Hisbollah daran interessiert sind, eine umfassende Konfrontation mit Israel zu beginnen, könnte eine solche Konfrontation durch eine unkontrollierte Verschlechterung der Lage vor Ort oder durch den Einsatz neuer und ungewöhnlich tödlicher Waffen durch diese Bewegungen entstehen.

Ok, bei allem Respekt für Mr. Carmon, in dem Artikel, den er geschrieben hat, heißt es:

Die Hamas ist NICHT erpicht darauf, eine umfassende Konfrontation mit Israel zu beginnen; und

Eine solche Konfrontation kann in der Tat aufgrund eines „unkontrollierten Verfalls“ oder „neuer und ungewöhnlich tödlicher Waffen ““ beginnen

Wenn wir uns die Ereignisse vom 7. Oktober anschauen und die unwiderlegbaren Beweise, die seitdem ans Licht kamen, ist es offensichtlich, dass die Hamas darauf erpicht war, eine „umfassende Konfrontation mit Israel“ zu beginnen (für die sie lange im Voraus plante und trainierte) und dass KEINE „neuen und ungewöhnlich tödlichen Waffen“ eingesetzt wurden (es sei denn, man betrachtet die Toyota Hilux Pick-up-Trucks). oder Utes, wie wir sie in Australien nennen, um eine „neue und ungewöhnlich tödliche“ Waffe zu sein)!

Würden Sie nicht zustimmen?

Versucht Mr. Carmon, mehr Anerkennung für sich zu beanspruchen, als er verdient, oder gibt es eine andere Agenda, der er dient?

Wenn man die obige Webseite durch die Wayback-Maschine laufen lässt, zeigt sich, dass sie seit ihrer ersten Veröffentlichung 33 Mal aufgenommen wurde, wobei die erste Aufnahme tatsächlich am 31. August dieses Jahres war, was bestätigt, dass der Artikel tatsächlich an diesem Datum veröffentlicht wurde und dass das Veröffentlichungsdatum nach den jüngsten Ereignissen nicht rückwirkend geändert wurde.

Ich habe die aktuelle Version, die auf der MEMRI-Website live ist, mit der allerersten Aufnahme am 31. August verglichen und ein paar Unterschiede gefunden, die geringfügig sein können oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht… und würde mich freuen, Ihre Gedanken zu hören.

Sie lauten wie folgt:

Ein Bild am Anfang des Artikels wurde entfernt:

Die Hinzufügung von sechs weiteren Fußnoten. Die Live-Version hat 21 Fußnoten, während der Artikel bei seiner ersten Veröffentlichung nur 15 hatte. Besonders interessant fand ich diesen zusätzlichen Link, der als Fußnote in den allerersten Absatz eingefügt wurde (direkt nach „eine solche Konfrontation könnte aus einer unkontrollierten Verschlechterung vor Ort resultieren„).

In Abschnitt 4 („Erhöhte Bedrohungen eines umfassenden regionalen Krieges“) wird seit der ursprünglichen Veröffentlichung Folgendes hinzugefügt:

„In diesem Zusammenhang hielten die Führer der Widerstandsachse eine Reihe von Treffen im Libanon ab. [15] Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian traf sich in Beirut mit dem Generalsekretär des PIJ, Al-Nakhaleh, dem Hamas-Funktionär Al-‚Arouri und anderen hochrangigen Vertretern des PIJ und der Hamas. Während des Treffens betonte Abdollahian die Äußerungen des Obersten Führers Khamenei über die Notwendigkeit, „dem Westjordanland zu helfen“ und über das „anhaltende Engagement“ des Iran, den Widerstand mit aller Macht zu unterstützen. [16] Er fügte hinzu, dass „die Einrichtung des gemeinsamen Hamas-PIJ-[Kriegs-]Raums einen klugen Schachzug des Widerstands widerspiegelte“. [17] Abdollahian traf sich auch mit dem Generalsekretär der Hisbollah, Nasrallah,[18] der sich dann mit Al-‚Arouri und Al-Nakhaleh traf, um „eine gemeinsame Bewertung der Situation im Westjordanland, der Eskalation der Widerstandsaktivitäten und der jüngsten israelischen Drohungen vorzunehmen“. Die Teilnehmer dieses Treffens unterstrichen „die Standhaftigkeit und Standhaftigkeit aller Kräfte der Widerstandsachse im Kampf gegen den zionistischen Feind“ und die Bedeutung der Koordination zwischen den „Widerstandsbewegungen“ in Palästina und im Libanon. [19].“

Diese zusätzlichen Absätze enthalten fünf neue Fußnoten/Verweise (15-19).

Das folgende Bild wurde ebenfalls hinzugefügt, was darauf hindeutet, dass diese Hinzufügung tatsächlich frühestens Anfang September erfolgte:

In Abschnitt 5 („Möglichkeit eines beispiellosen Anstiegs der Zahl israelischer Todesopfer nach dem Einsatz tödlicher neuer Waffen, die Israel zwingen, selbst auf Kosten eines umfassenden Krieges zu reagieren“) wurde der fettgedruckte Teil seit dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum hinzugefügt:

In letzter Zeit häufen sich Berichte über den möglichen Einsatz neuer Waffen durch die Hisbollah, die Hamas und den PIJ, die eine große Anzahl israelischer Todesopfer verursachen können, wie z.B. besonders starke Sprengladungen und Raketen, die auf israelische Ortschaften abgefeuert werden, wie oben erwähnt.

Diese geringfügigen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Veröffentlichung können absolut nichts oder alles bedeuten. Wie ich bereits geschrieben habe, weiß ich es ehrlich gesagt nicht und rufe jeden und jede auf, die sich näher damit befassen kann, zu helfen.

Teilen Sie uns Ihre Erkenntnisse und Meinungen gerne in den Kommentaren unten mit.

Warum hat die IDF so lange gebraucht, um zu reagieren, als die Angriffe begannen?

Ok, das ist der Punkt, an dem die Dinge wirklich ernst werden, wenn es um die Idee geht, dass die Hamas interne Hilfe aus Israel hatte (d.h. VERRAT, möglicherweise auf den höchsten Ebenen des Militärs und/oder der Regierung)!

Während im Internet verschiedene Geschichten kursieren, dass IDF-Bodentruppen für die Dauer der jüdischen Feiertage im September und Anfang Oktober von der Grenze zum Gazastreifen in das Westjordanland umgeleitet wurden, sind die folgenden Fakten unwiderlegbar und können nicht von der Hand gewiesen werden:

Israel ist ein sehr kleines Land. Nach Angaben der israelischen Regierung selbst:

Israel ist etwa 420 km lang und etwa 115 km breit an der breitesten Stelle.

Die Breite des Landes, vom Mittelmeer im Westen bis zum Toten Meer im Osten, kann mit dem Auto in etwa 90 Minuten durchquert werden, und die Fahrt von Metulla im hohen Norden nach Eilat an der Südspitze des Landes dauert etwa neun Stunden.

Israel verfügt über eine der fortschrittlichsten und fähigsten Luftstreitkräfte der Welt mit dem neuesten Stand von Kampfjets, Kampfhubschraubern und Raketen aller Art, die man sich vorstellen kann (von denen viele tatsächlich von Israels eigenem gewaltigen militärisch-industriellen Komplex hergestellt werden). Dies ist die Luftwaffe, die während fast die gesamte ägyptische Luftwaffe (damals eine der größten in der arabischen Welt) an einem Tag des „Sechs-Tage-Krieges“ 1967 zerstörte, 1976 israelische Geiseln beim Überfall auf Entebbe befreite (am Boden kommandiert von Benjamin Netanjahus älterem Bruder Yoni, der das einzige IDF-Opfer bei diesem Angriff war) und 1981 einen Präzisionsschlag auf den irakischen Atomreaktor startete .

mit dem neuesten Stand von Kampfjets, Kampfhubschraubern und Raketen aller Art, die man sich vorstellen kann (von denen viele tatsächlich von Israels eigenem gewaltigen militärisch-industriellen Komplex hergestellt werden). Dies ist die Luftwaffe, die während fast die gesamte ägyptische Luftwaffe (damals eine der größten in der arabischen Welt) an einem Tag des „Sechs-Tage-Krieges“ 1967 zerstörte, 1976 israelische Geiseln beim Überfall auf Entebbe befreite (am Boden kommandiert von Benjamin Netanjahus älterem Bruder Yoni, der das einzige IDF-Opfer bei diesem Angriff war) und 1981 einen Präzisionsschlag auf den irakischen Atomreaktor startete . Es gibt zwei große und gut ausgestattete Stützpunkte der israelischen Luftwaffe (IAF), die sich extrem nahe an der Grenze zu Gaza befinden: Hatzerim – eine der größten der IAF und die Heimat ihrer Flugschule. Eine der höchstdekorierten Staffeln der IAF (die „Hammers“) ist dort stationiert und ihre Piloten fliegen derzeit eine Version der neuesten F-15E-Kampfjets, die modifiziert wurden, um die sehr spezifischen Anforderungen der IAF für Langstreckenoperationen zu erfüllen. Eine F-15 aus Hatzerim wird in etwa 30 Sekunden an der Grenze zum Gazastreifen ankommen . Ramon – ein IAF-Stützpunkt in der Nähe der südlichen Stadt Be’er-Sheva. Dort sind drei Staffeln F-16 und zwei Staffeln der neuesten Variante der Apache-Kampfhubschrauber stationiert. Ein Apache-Kampfhubschrauber, der von Ramon aus geflogen wurde, wird in etwa 3 Minuten an der Grenze zu Gaza ankommen 3 MINUTEN und das ist es, was er tun kann, sobald er dort angekommen ist.

Auf der anderen Seite sieht die „Speerspitze“ der „Luftwaffe“ der Hamas so aus:

Die IDF verfügt über Eliteeinheiten der „Schnellen Eingreiftruppe“, die an allen Grenzen Israels patrouillieren (mit Schwerpunkt auf den Grenzen zum Libanon, Syrien und Gaza nach der Unterzeichnung von Friedensabkommen mit Ägypten und Jordanien), 24/7, 365 Tage die Woche, unterstützt von den neuesten und besten elektronischen Überwachungssystemen (die meist streng geheim sind) und engagierten Beobachtungseinheiten (deren Soldaten hauptsächlich weiblich sind).

Als Anekdote aus meinem persönlichen Militärdienst verbrachte ich etwa die Hälfte meiner Zeit in der IDF in einer Einheit, die sich an der libanesischen Grenze in der Nähe eines Kibbuz namens Manara befand. Alarmierungen am Grenzzaun (ausgelöst entweder durch elektronische Überwachungssysteme oder durch die Beobachtungseinheiten) waren an der Tagesordnung, und darüber hinaus wurden auch regelmäßig Dummy-Alarme ausgelöst, um zu testen, wie schnell die „Rapid Response“-Einheiten reagieren.

Der Dienst in diesen Einheiten ist ein hartes Stück Arbeit, und die Soldaten sind alle hartgesottene und immer kampfbereite Profis.

Sie bleiben während ihrer gesamten Schicht in voller Kampfmontur und dürfen diese unter keinen Umständen ausziehen. Auch keine Duschen, bis sie von einem anderen Team abgelöst werden.

Ich erinnere mich, dass ich einmal Nachtwache am Haupttor der Einheit hatte, in der ich diente. Die Torwächter haben direkten Funkkontakt zum Divisional Ops Center, der es ihnen ermöglicht, alle Aktivitäten in der unmittelbaren Umgebung zu verfolgen.

Es war wahrscheinlich gegen 3 Uhr morgens (ich bin mir nicht ganz sicher), als der Grenzzaun zum Libanon in der Nähe durch das elektronische Überwachungssystem ausgelöst wurde und ich alles mithören konnte, was danach geschah.

Um es kurz zu machen: Zwei „Rapid Response“-Einheiten waren in etwa acht Minuten vor Ort und alles, was sie fanden, war eine „gebratene“ Ratte! Offensichtlich fing eine Ratte an, an einem elektrifizierten Teil des Grenzzauns zu kauen und löste den Alarm aus.

JEDER in Israel, der jemals während seines Militärdienstes in Grenzgebieten gedient hat, hat viele Geschichten wie diese. Meiner ist eigentlich nichts Besonderes.

Die Beweise

Auch wenn dieser Abschnitt für Sie beunruhigend sein mag, ist er leider notwendig, um ohne jeden vernünftigen Zweifel zu beweisen, dass das, was am Morgen des 7. Oktober geschah, einfach unmöglich ist, es sei denn, es wurden bewusste Anstrengungen unternommen, um dies geschehen zu lassen!

Bevor wir weitermachen, möchte ich Sie daran erinnern, dass der Angriff der Hamas um 06:29 Uhr Ortszeit begann, was bereits helllichter Tag war.

Das erste Video stammt aus dem Inneren einer der Beobachtungseinheiten an der Grenze zum Gazastreifen. Man beachte die Uhrzeit auf dem Bildschirm (07:01 Uhr, also 31 Minuten nach Beginn des Hamas-Angriffs) und den deutlich sichtbaren Hamas-Pick-up-Truck, der nach Israel einfährt.

Man hört auch kurz die Stimme einer Soldatin dieser Einheit, die sagt: „Gib den Alarm aus“, und die Dame, die es auf ihrem Computermonitor beobachtet, sagt: „Sie sehen, sie sind bewaffnet. Das sieht man deutlich!“

Bitte behalten Sie das obige Video immer im Hinterkopf, wenn Sie sich die nächsten ansehen.

Ich habe mehrere Berichte im Internet gesehen, dass diese spezielle Beobachtungseinheit später von der Hamas überrannt wurde und die meisten Soldaten entweder getötet oder als Geiseln genommen wurden. Ich war nicht in der Lage, das unabhängig zu überprüfen, also machen Sie daraus, was Sie wollen.

Das nächste Video zeigt eine junge Israelin, die während eines großen Konflikts mit der Hamas im Jahr 2014 im Haupteinsatzzentrum des Gaza-Divisionskommandos der IDF dienteKonflikt mit der Hamas im Jahr 2014:

Wenn Sie denken, dass das obige Video irrelevant ist, da es fast ein Jahrzehnt her ist, dass diese junge Dame in der IDF gedient hat, habe ich ein weiteres für Sie.

Dies ist ein kürzlich erschienener Beitrag des israelischen Medienunternehmens Channel 12 News, in dem ein Zeugnis des Reporters von einem Soldaten der aktuellen IDF-Beobachtungseinheit eingeholt wurde, dientder an der Grenze zum Gazastreifen.

Die Soldatin sagt mit ihrer eigenen Stimme (die verzerrt wurde, um ihre Identität zu schützen, da sie immer noch eine IDF-Soldatin ist), dass sie wiederholt versucht hat, zu warnen, dass etwas in ihrem Sektor anders und seltsam erschien, und während die Information in der Befehlskette nach oben weitergegeben wurde, haben ihre Vorgesetzten sie abgetan und nichts unternommen!

Wie immer wird das Video so zur Verfügung gestellt, wie es ist, und die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe, war das Hinzufügen englischer Untertitel. Die Qualität dieses Videos ist etwas schlecht, da jemand tatsächlich seinen Fernseher gefilmt hat, während dies ausgestrahlt wurde.

Das obige Video kann auch auf Rumble & Odysee angesehen werden (wo Sie es kostenlos herunterladen können, um es weiter zu verbreiten, wenn Sie möchten).

Als nächstes ist hier ein Video von den Hamas-Pickup-Trucks, die nach Israel fuhren ununterbrochen an einem völlig klaren Tag (ohne Nebel oder Regen) und am helllichten Tag, während IAF-Apache-Kampfhubschrauber, die ihnen das antun könnten, das weniger als 3 MINUTEN entfernt auf dem Boden saßen!

Wie reist ihr bisher? Schon krank im Magen?

Wenn nicht, werden Sie es jetzt sein (ich garantiere es!), denn jetzt fürchte ich, dass es Zeit für die beunruhigenderen Videos ist.

Um Ihres emotionalen Wohlbefindens willen (aber vor allem um meines eigenen!) Ich werde nichts Grausames oder Blutrünstiges einbauen (obwohl ich davon reichlich finden könnte) und stattdessen nur zwei Opferaussagen liefern, die etwas milder sind (wenn so etwas überhaupt möglich ist).

Die beiden folgenden Videos werden so bereitgestellt, wie sie sind, wobei die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe, darin bestand, englische Untertitel hinzuzufügen.

Das folgende Video zeigt einen Einwohner von Mavki’im. Ein israelisches Gemeindedorf am Rande des Gazastreifens.

Er berichtet von dem Angriff in seinen eigenen Worten und dem schockierenden Versagen der IDF, weit über SECHS Stunden lang zu reagieren, obwohl die Kampfjets, wie ich bereits erwähnt habe, 30 Sekunden und die Apache-Kampfhubschrauber 3 Flugminuten entfernt waren.

Das obige Video kann auch auf Rumble & Odysee angesehen werden (wo Sie es kostenlos herunterladen können, um es weiter zu verbreiten, wenn Sie möchten).

So beunruhigend das obige Video auch ist, ich fürchte, das nächste (das letzte in diesem Abschnitt) wird noch beunruhigender sein.

Es ist ein Interview mit einem Überlebenden, das in den alten israelischen Medien gezeigt wurde, und man kann sehen, dass selbst der Nachrichtensprecher nicht ganz damit umgehen konnte und live auf Sendung zusammenbrach… Und wer kann es ihr verübeln, wenn sie das hört!

Der TV-Sender musste aufhören, sie auf dem geteilten Bildschirm zu zeigen, und zu Filmmaterial wechseln.

Die Überlebende erzählt eine wahrhaft schreckliche Geschichte und nicht weniger schrecklich als ihr Bericht über das, was tatsächlich geschah, war die Tatsache, dass sie ACHT Stunden lang KEINE Hilfe von der IDF, der Polizei oder anderen Sicherheitskräften erhielten!!

Das obige Video kann auch auf Rumble & Odysee angesehen werden (wo Sie es kostenlos herunterladen können, um es weiter zu verbreiten, wenn Sie möchten).

Das letzte Video für diesen Abschnitt enthüllt den wahrscheinlichen Grund, warum es so lange keine Reaktion der IDF im Allgemeinen und der israelischen Luftwaffe im Besonderen gab.

Laut Rabbinerin Chananya Weissman, die laut dem Video unten gut mit dem israelischen politischen und sicherheitspolitischen Establishment verbunden ist, ein RÜCKSTANDSBEFEHL wurde für einen Zeitraum von SIEBEN STUNDEN erteilt.

Das obige Video ist auch auf Twitter und zu finden Sie es kostenlos herunterladen können, Facebook sowie auf Odysee (für den Fall, dass es von diesen Plattformen entfernt wird und damit um es weiter zu verbreiten, wenn Sie möchten).

Es tut mir leid, dass ich dir das antun musste… aber ich musste in diesem Abschnitt einen sehr wichtigen Punkt ansprechen, der einer der Hauptgründe für diesen Artikel ist.

Atmen wir tief durch und machen wir weiter… Es gibt noch viel zu besprechen.

Israelische Medien haben bereits die Karte der „verrückten Verschwörungstheoretiker“ gezogen und sind zum Angriff übergegangen

Unten sehen Sie ein Video aus einer Nachrichtensendung von Channel 13 (derselbe Sender, für den Zvi Yehezkeli derzeit arbeitet).

Die Person, die spricht, ist Alon Ben David, ein altgedienter israelischer Militärkorrespondent, der seit Mitte der achtziger Jahre (also seit fast 40 Jahren) im „Spiel“ ist.

Militärkorrespondenten sind in der Regel auf der ganzen Welt hoch angesehen, aber in Israel haben sie die Aura, fast „übermenschlich“ zu sein.

Es gibt nicht viele Stimmen in der israelischen Medienindustrie, die maßgeblicher sind und weithin respektiert werden als die Stimme des Militärkorrespondenten, und Herr Ben David ist einer der am meisten respektierten unter ihnen, wenn man seine beispiellos lange Amtszeit in diesem Job bedenkt.

Er arbeitete in ALLEN populären Radio- und Fernsehsendern Israels und wenn er etwas sagt, hören die Leute zu (immer!).

Es ist also sehr aufschlussreich, jemanden wie ihn zur besten Sendezeit im nationalen Fernsehen zu sehen, der Folgendes sagt.

Wie üblich wird das Video so zur Verfügung gestellt, wie es ist, und ich habe keine Änderungen vorgenommen, außer englische Untertitel hinzuzufügen.

Einer der sogenannten „Verschwörungstheoretiker“, die man in den Aufnahmen hinter Ben David sehen kann, ist Illian Marshak, Gründer der unabhängigen israelischen Medienplattform Civil Press.

Ich habe die Arbeit von Herrn Marshak während der gesamten „Pandemie“ verfolgt und seine ist meiner Meinung nach eine der besten in der Branche!

Ja, er ist wild und sehr, sehr unverblümt… aber es ist für jeden, der sich mit seiner Arbeit beschäftigt, absolut offensichtlich, dass er nur eine Agenda hat (so wie ich): die WAHRHEIT!

Hier ist das Video, das Sie hinter Alon Ben David im obigen Filmmaterial sehen können. Du bist der Richter, ob er wie ein „verrückter Verschwörungstheoretiker“ klingt oder wie jemand, der verzweifelt versucht, die Wahrheit zu finden und aufzudecken.

Wie üblich wird das Video so bereitgestellt, wie es ist, und das einzige, was ich getan habe, war, englische Untertitel hinzuzufügen.

Ja, definitiv ein ‚verrückter Verschwörungstheoretiker’….vor allem von der Sorte, die Dinge aufwirft, die sich kurz darauf als Wahrheit herausstellen!!

Aber das ist immer noch nicht das Schlimmste!

Eine sogenannte israelische „Faktencheck“-Organisation namens Fake Reporter hat veröffentlicht eine Liste der schlimmsten „Übeltäter“ veröffentlicht, wenn es um die Insider-Job-„Verschwörungstheorie“ geht, die, wie Sie unten sehen können (auch ohne Hebräisch lesen zu können), eindeutig wie eine Abschussliste aussieht!

Die obige Liste wurde von Ben Caspit, einem der bekanntesten „Journalisten“ der israelischen Medien (in Anführungszeichen, weil er es verdient!) auf seiner offiziellen Facebook-Seite mit dem Wortlaut „„die verabscheuungswürdigste Gruppe der Welt„ geteilt!

Einer der Leute auf der „Abschussliste“, die von Fake Reporter veröffentlicht wurde, ist der „Verschwörungstheoretiker“ (laut ihnen) Daniel Ginat, der auch als Anwalt „nebenbei“ arbeitet, der von der israelischen Anwaltskammer registriert und zugelassen ist.

Im Folgenden erfahren Sie, was dieser „gefährliche Verschwörungsverbreiter“ in seinen eigenen Worten über den Hamas-Angriff zu sagen hatte (mit englischen Untertiteln). Hören Sie rein und urteilen Sie:

Es dauerte nicht lange, bis Herr Ginat und andere Leute auf dieser „Abschussliste“ anfingen, in den sozialen Medien direkte Morddrohungen von ihren israelischen Landsleuten zu erhalten, was kaum verwunderlich ist, wenn man bedenkt, was eine „Autorität“ wie Alon Ben David zur besten Sendezeit im nationalen Fernsehen über sie sagte.

Keine vernünftige Diskussion oder irgendwelche Versuche, auf die sehr legitimen Bedenken einzugehen, die viele in Israel (und anderswo) teilen. Dämonisierung scheint der Weg nach vorn zu sein!

Wenn Sie lesen, was ich zuvor darüber geschrieben habe, dass alle etablierten Medien und die sogenannten „Faktenprüfer“ im Besitz von sehr wenigen Organisationen sind und zentral kontrolliert werden, wird das Folgende wahrscheinlich kein Schock für Sie sein, aber ein kurzer Blick in die oben erwähnte israelische sogenannte „Faktencheck“-Organisation namens Fake Reporter zeigt, dass sie Zuschüsse (d.h. $$$) von einer Organisation namens „New Israel Fund“ erhalten haben.

Das ist nicht meine Vermutung, sondern es ist eine Tatsachenfeststellung! Der New Israel Fund gibt es auf seiner eigenen Website zu:

Sind Sie bereit für die „große Enthüllung“?

Der „New Israel Fund“ (NIF) erhielt fast 900.<> US-Dollar von einer „wenig bekannten“ Organisation namens Open Society Foundations, der wohltätigen Stiftung eines gewissen George Soros!!

Wenn das oben Gesagte bei Ihnen nicht die Alarmglocken läuten lässt, dann müssen Sie wirklich dringend aufholen!

Der folgende Beitrag soll Ihnen helfen, sich auf den neuesten Stand zu bringen:

MICHAEL GINSBURG

·

6. MÄRZ

Wie Sie sehen können, gibt es einen hochgradig koordinierten und gut finanzierten Versuch, jeden zu diskreditieren, der irgendwelche Bedenken über eine mögliche Zusammenarbeit mit der Hamas aus Israel selbst äußert. und einige der bekanntesten Stimmen innerhalb der israelischen Legacy-Medien sind bereitwillige Teilnehmer daran (ob wissentlich oder unwissentlich)!!

Dies ist ein perfekter Segway für meinen nächsten Abschnitt.

Der Staat Israel ist nicht das, was er zu sein scheint (vor allem, wenn man Jude oder evangelikaler Christ ist)

Ich weiß, dass es schlecht ist, Menschen in Gruppen einzuteilen und zu verallgemeinern, aber es ist auch sehr effektiv, wenn es darum geht, eine Botschaft auf eine Weise zu vermitteln, die schnell verstanden wird, da sie eher Emotionen als Logik anspricht.

So sehr ich es auch hasse, dies zu tun, die Zeit drängt und es steht ALLES (buchstäblich!) auf dem Spiel… also werde ich es tun.

Es steht auch im Zusammenhang mit meiner eigenen persönlichen Erkenntnis als jüdischer Mensch und ehemaliger begeisterter Zionist darüber, was Israel jetzt ist (und wahrscheinlich schon seit einer Weile, vielleicht für immer) und die schwere emotionale Belastung, die ich persönlich als Folge davon erlebte.

Ich habe es hier ausführlich diskutiert.

Die Wahrheit tut manchmal höllisch weh , sage ich euch!

Zusätzlich zu dem, was ich hier bereits besprochen habehere, lade ich Sie ein, sich die folgenden Artikel aus israelischen Legacy-Medien anzusehen:

Auch gespiegelt hier

Zu guter Letzt möchte ich Sie in diesem Abschnitt einladen, sich ein 18-minütiges Video anzusehen, das von dem israelischen Videofilmer, unabhängigen Journalisten und Freiheitsaktivisten Avi Barak erstellt wurde und absolut zeigt, die SCHRECKLICHE Hetze und Hass at over a million everyday Israeli citizens von ihren Medien, langjährigen kulturellen Ikonen und Politikern, einschließlich des damaligen amtierenden Premierministers , gegen über eine Million gewöhnlicher israelischer Bürger gerichtet wirdNaftali Bennett (ein angeblich gläubiger Jude!) für das einzige „Verbrechen“, sich geweigert zu haben, ein experimentelles (und, wie wir jetzt ohne den Schatten eines Zweifels wissen, höchst schädliches) Covid-19-Injektionsmittel in ihren Körper zu lassen!

Ich weiß, dass Sie mit ziemlicher Sicherheit Diskriminierung, Hetze und offene Feindseligkeit Ihnen gegenüber erlebt haben, wenn Sie keine dieser Injektionen genommen haben (das habe ich definitiv), unabhängig davon, in welchem sogenannten „freien“ Land Sie derzeit leben, aber ich verspreche Ihnen, dass Sie nicht das erlebt haben, was solche Menschen in Israel erlebt haben.

In der Tat, ICH GARANTIERE ES!!

Herr Barak hat dieses Video ursprünglich auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht, on his YouTube channel wo es als „altersbeschränkt“ gekennzeichnet ist (Sie müssen sich also bei Ihrem YouTube-Konto anmelden, um es anzusehen), aber das Video ist auf Hebräisch ohne Untertitel.

Ich habe Avis Video mit englischen Untertiteln versehen und es sowohl auf Rumble als auch auf Odysee hochgeladen (wo du es kostenlos herunterladen kannst, um es weiter zu verbreiten, wenn du möchtest).

Klicken Sie auf das Bild unten, um es zu sehen:

Was denkst du über den Staat Israel JETZT??

Avi hat wirklich exzellentes Material auf seinem Rumble-Kanal. Während ein Teil davon nur auf Hebräisch ist, ist ein großer Teil nicht mit den Videos auf Englisch oder mit englischen Untertiteln.

Ich empfehle Ihnen insbesondere, sich das Video von Avis Rede bei einer Kundgebung in Israel im Jahr 2021 gegen den Impfpass (den berüchtigten „grünen Pass“) anzusehen, der auf der ganzen Welt widerhallte… Und das zu Recht! Die Rede wurde auf Hebräisch gehalten, aber es gibt englische Untertitel.

Ich empfehle Ihnen auch, sich diesen kurzen Abschnitt anzusehen, der die Ereignisse dokumentiert, die sich abspielten, als eine friedliche Demonstration israelischer Bürger (einschließlich Frauen und kleiner Kinder) mit einer Reaktion der israelischen Strafverfolgungsbehörden beantwortet wurde, die eher für Terroristen geeignet war als für die friedlichen Zivilisten, denen sie dienen und die sie schützen sollten.

Das Video hat zwar englische Untertitel, aber die sind nicht wirklich notwendig. Die Bilder sprechen für sich.

Also wer war es?

Ah ja, das ist die WIRKLICHE Frage, die man sich über diese ganze schreckliche Kette von Ereignissen stellen muss!

Leider habe ich keine endgültige Antwort darauf, wer der Drahtzieher oder Komplize des HOCHVERRATS gegen das Volk Israel ist, aber ich habe zwei Fragen, die sich jeder von uns stellen muss, um sich auf diese Reise zu begeben, um die Schuldigen zu finden.

Ich diskutiere diese beiden here entscheidenden Fragen ausführlich, wo ich auch erkläre, warum sie die entscheidenden Fragen sind, die man sich stellen sollte, aber um die Dinge im Fluss zu halten, sind sie hier unten:

Cui bono? (oder auf Deutsch „Für wen ist es ein Vorteil?“); und Folgen Sie dem Geld!

Bevor wir anfangen, uns mit diesen Fragen zu befassen, möchte ich auch sagen, dass das kurze Video oben aus dem Inneren der IDF-Beobachtungseinheit, das den Angriff der Hamas und die Stimme des Soldaten im Hintergrund zeigt, der sagt: „Gib den Alarm aus“, meiner persönlichen Meinung nach der RAUCHENDE COLT ist, und dies MUSS so weit wie nötig weiterverfolgt werden, bis die vollständige und ungefilterte Wahrheit enthüllt wird!

Das Video BEWEIST zweifelsfrei, dass:

Der Angriff der Hamas wurde von mindestens einer IDF-Beobachtungseinheit um 07:01 Uhr (31 Minuten nach Beginn des Angriffs) entdeckt. Mindestens ein Soldat in dieser Einheit kann man sagen: „Gib den Alarm aus“!

Das sind unumstößliche FAKTEN!

Die nächsten Fragen ergeben sich direkt aus den oben genannten Fakten:

Wurde die Warnung tatsächlich ausgegeben?

Wenn ja, an wen ging es? Wurde die Luftwaffe benachrichtigt?

Wenn die Luftwaffe es wüsste, warum wurden dann nicht sofort Flugzeuge oder Kampfhubschrauber (die beide lächerlich nah beieinander lagen) geschickt? Selbst ein einziger Apache-Kampfhubschrauber hätte vernichten können leicht den gesamten Hamas-Konvoi !

Eine weitere Frage, die es wert ist, gestellt zu werden, ist, warum diese spezielle IDF-Beobachtungseinheit die Warnung nur um 07:01 Uhr ausgegeben hat, wenn der Angriff um 06:29 Uhr begann (an einem völlig klaren Tag und am helllichten Tag)? Die IDF-Beobachtungseinheiten verfügen über Ausrüstung, die es ihnen ermöglicht hätte, die Pickup-Trucks der Hamas zu erkennen, die sich aus vielen Kilometern Entfernung näherten, selbst bei strömendem Regen mitten in der Nacht. Sie haben eine Menge geheimer Werkzeuge, von denen ich nichts weiß, aber eine Sache, von der ich weiß, dass sie mit Sicherheit haben (und definitiv nicht geheim ist), sind extrem leistungsstarke Geräte zur Erkennung von Wärmesignaturen, und diese Lastwagen, die sich mit voller Geschwindigkeit bewegen, sowie die Menschen auf ihnen, hätten wie ein Weihnachtsbaum auf dem Bildschirm geleuchtet!

Okay, kommen wir nun zu den beiden Fragen, die ich oben erwähnt habe.

Beginnen wir mit der ersten Frage, denn diese ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich einfacher zu beantworten als die zweite… Obwohl auch das einen ziemlich soliden Ausgangspunkt hat.

Wer profitiert davon?

Es gibt einige, die man nennen kann, aber keiner mehr als dieser Typ:

Israels am längsten amtierender Premierminister ist sehr wahrscheinlich (zumindest meiner Meinung nach) die korrupteste und absolut gefährlichste Person, die jemals im Büro des Premierministers saß, seit der Staat Israel 1948 gegründet wurde!!

Ich kann mir vorstellen, dass sich sein getöteter älterer Bruder im Grab umdreht, wenn er sieht, was der umgangssprachlich „Bibi“ genannte Mensch der Nation angetan hat und weiterhin antut, für die er gekämpft hat und für die er gestorben ist!

Der bereits erwähnte Bibi trat erstmals 1991 als stellvertretender Außenminister während der Diskussionen über das Madrider Abkommen auf der politischen Bühne Israels in Erscheinung.

Netanjahu mit dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Shamir Link zur Quelle

Seitdem ist er nie wieder wirklich weggegangen.

Der nächste wichtige Punkt in Bibis langer und illustrer politischer Karriere kam, als er Vorsitzender der Likud-Partei und Oppositionsführer wurde, nachdem Premierminister Shamir ein Jahr später, 1992, die Wahlen gegen Yitzhak Rabin, den damaligen Vorsitzenden der Arbeiterpartei, verloren hatte.

Als Oppositionsführer sprach sich Bibi entschieden gegen das Osloer Friedensabkommen aus , das 1993 von Rabin und PLO-Führer Arafat unterzeichnet wurde und das zur Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde führte und das erste Mal war, dass die Palästinenser eine (wenn auch eingeschränkte) Selbstverwaltung durch ihr eigenes Volk hatten.

Wie das Frontline-Video unten zeigt, sprach sich Bibi sehr stark gegen die Oslo-Abkommen und gegen Rabin selbst aus, bei Anti-Friedens-Kundgebungen, bei denen Bilder von Rabin in Nazi-Uniform (Juden trugen ein Bild des jüdischen Premierministers des jüdischen Staates… stellen Sie sich das vor!) mit der Aufschrift „Verräter“ offen und weit verbreitet zeigten.

Rabin wurde 1995 ermordet, und die offizielle Version ist, dass es von einem jüdischen Extremisten verübt wurde, aber das macht wenig Sinn, wie ich hier darlege here und wie mindestens 30% der Israelis jetzt offen zustimmen.

Als Premierminister hat Bibi offen und unverhohlen versucht, die Geschichte umzuschreiben, um seine Rolle bei der beispiellosen Hetze gegen Rabin im Vorfeld der Ermordung von 1995 auszulöschen.

Wenn Sie jedoch denken, dass Sie bereits eine Vorstellung davon bekommen, was für ein Mensch Bibi ist, war dies nur ein Aufwärmen!

Anstatt einen langen Klappentext zu schreiben, der den Charakter dieses extrem gefährlichen, geschmeidig sprechenden und medienaffinen ehemaligen Möbelverkäufers beschreibt, finden Sie hier ein paar Videos für Ihr „Sehvergnügen“:

„Amerika lässt sich leicht bewegen. Es ging in die richtige Richtung.“

Das obige Video kann auch auf Twitter, angesehen werden Sie es kostenlos herunterladen können, um Rumble & Odysee (wo es weiter zu verbreiten, wenn Sie möchten).

Im nächsten Video prahlt Bibi offen und stolz damit, wie er die Gesundheits- und genetischen Daten aller Israelis an Pfizer verkauft hat, als Gegenleistung dafür, dass er das bekam, was der verstorbene Dr. Zelenko treffend als „Gift-Todesspritzen“ bezeichnete, die den Israelis vor allen anderen auf dem Planeten verabreicht wurden!

Das obige Video kann auch auf Twitter, angesehen werden Sie es kostenlos herunterladen können, um Rumble & Odysee (wo es weiter zu verbreiten, wenn Sie möchten).

Um das obige Video zu ergänzen, lobte Pfizer-CEO Bourla Bibi offen für seine Entschlossenheit und seine „Besessenheit“, die Gift-Todesimpfungen für Israel zu bekommen, und erzählte, wie Netanjahu selbst ihn als amtierender Premierminister über 30 Mal anrief, um den Deal zu besiegeln.

Nachdem er dafür gesorgt hatte, dass Israel diese Injektionen zuerst bekam (vor jedem anderen Land der Erde, einschließlich der USA, wo sie hergestellt wurden), wurde Bourla der Genesis-Preis vom israelischen Präsidenten persönlich (dem offiziellen zeremoniellen israelischen Staatsoberhaupt) überreicht!

Warum profitiert Bibi von dem aktuellen Konflikt?

Beginnen wir mit der „leichteren“ und offensichtlicheren Erklärung:

Seit Monaten sieht sich Netanjahu mit heftigem Widerstand von großen Teilen der israelischen Gesellschaft für seine höchst umstrittene „Justizreform“-Gesetzgebung konfrontiert, die in der Tat darauf abzielt, Israels Obersten Gerichtshof und das Justizsystem im Allgemeinen in die Knie zu zwingen, wenn es darum geht, Gesetze zu blockieren, die von der Knesset (die Bibi kontrolliert) verabschiedet wurden und die persönlichen Freiheiten der Menschen einschränken. vor allem um die Religionsfreiheit und vor allem um die Fähigkeit säkularer Juden, ein Leben zu führen, ohne gezwungen zu sein, allen Regeln der jüdischen Orthodoxie zu folgen.

Dies ist sehr besorgniserregend für säkulare Juden in Israel, und das zu Recht, wenn man bedenkt, dass Israel keine Verfassung oder Bill of Rights hat, die grundlegende Menschenrechte wie die Gleichheit von Männern und Frauen vor dem Gesetz schützen.

Seit Monaten finden großflächige, aber meist sehr friedliche Demonstrationen gegen Bibi und sein Regime statt, und die Regierung hat sie mehrfach mit offensichtlich exzessiver Gewalt auseinandergetrieben.

Interessanterweise hat sich ein gewisser Yuval Noah Harari an die Seite der Demonstranten gestellt. Wenn dir sein Name nichts sagt, dann lies das hier.

Als nächstes möchte ich, dass Sie sich dieses Video einer Rede ansehen, die Netanjahu 2017 als Premierminister im Chatham House (den Schöpfern der berüchtigten Chatham-House-Regeln) gehalten hatChatham House Regeln.

Wenn der Name Chatham House bei Ihnen keine Alarmglocken auslöst, müssen Sie schnell aufholen, was Sie hier tun können.

Achten Sie besonders genau darauf, was Bibi über die Palästinenser zu sagen hat.

Bibi ist auch ein langjähriger Verfechter der NSO-Gruppe, offiziell ein israelischer Cybersecurity-Anbieter, aber in Wirklichkeit ein Hausierer von ausgeklügelter und aggressiver Spyware, die offiziell von der US-Regierung sanktioniert für eines ihrer „Produkte“ (Pegasus) wurde.

Edward Snowden drückt es in diesem aktuellen Tweet am besten aus:

Sogar die etablierten Medien in Israel fangen an, Artikel wie den folgenden zu veröffentlichen, trotz des aktuellen Kriegszustands, in dem sich Israel offiziell befindet.

Ein skrupelloser Plan, der von Leuten entwickelt wurde, die bereit sind, unschuldige Zivilisten einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen:

Seymour Hersh , the single most experienced and respected investigative journalist on Earth right now published the following article on October 15:

Seymour Hersh

DER PLAN, DIE HAMAS AUSZULÖSCHEN

Es ist eine Woche her, dass die schrecklichen Hamas-Angriffe auf Israel stattgefunden haben, und die Form dessen, was von den israelischen Streitkräften kommen wird, ist klar und kompromisslos. In der vergangenen Woche haben israelische Kampfjets rund um die Uhr nicht-militärische Ziele in Gaza-Stadt bombardiert. Wohnhäuser, Krankenhäuser und Moscheen wurden auseinandergerissen, ohne Vorwarnung und ohne Bemühungen, die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren.

Lesen Sie mehr

vor 4 Tagen · 817 Likes · Seymour Hersh

(Der Artikel befindet sich hinter einer Bezahlschranke, aber Sie können ihn trotzdem lesen, indem Sie sich für eine kostenlose 7-Tage-Testversion anmelden.

Seymour HershSubstack-Publikation)

Im Folgenden finden Sie den wichtigsten Teil, der zeigt, was das wahrscheinliche „Endspiel“ tatsächlich ist:

Mir wurde von einem israelischen Insider gesagt, dass Israel versucht hat, Katar, das auf Drängen von Premierminister Benjamin Netanjahu ein langjähriger finanzieller Unterstützer der Hamas war, davon zu überzeugen, sich mit Ägypten zusammenzutun, um eine Zeltstadt für die Millionen oder mehr Flüchtlinge zu finanzieren, die jenseits der Grenze warten. „Es ist noch keine beschlossene Sache“, sagte mir der israelische Insider. Israelische Beamte haben Ägypten und Katar gewarnt, dass die Flüchtlinge ohne Landeplatz „nach Gaza zurückkehren“ müssten.

Wenn Sie die Verbindung nicht herstellen, habe ich sie unten für Sie hergestellt:

Michael Ginsburg.3d

DAS war die ganze Zeit das Endspiel!

Es ist BRILLANT, wenn man kaltherzig darüber nachdenkt (so wird ein Geheimdienstagent immer denken):

Säubert Gaza von den Palästinensern, damit israelisch-jüdische Siedler die Macht übernehmen und Ägypten und Katar dazu bringen können , dafür zu bezahlen!

Das war IMMER das Endspiel und das ist der Grund, warum Bibi und andere Elemente innerhalb des israelischen tiefen Staates die Hamas-Angriffe zugelassen haben!

Schon wach?

Wie

@Seymour HershSeymour Hersh

erklärt…

SEYMOUR HERSH

DER PLAN, DIE HAMAS AUSZULÖSCHEN

Während sich die Flüchtlinge an der Grenze zu Ägypten drängen, bereitet sich Israel darauf vor, Gaza-Stadt mit von den USA gelieferten Bunkerbrechern anzugreifen

2

Wie dieser kurze Beitrag der unabhängigen Medienplattform Redacted zeigt, weigert sich Ägypten, mit dem oben genannten Endspiel vorerst „mitzuspielen“.

Ich bin mir nicht sicher, was Israels Verbündete in der Biden-Regierung tun werden, aber hoffentlich werden sie nicht entscheiden, dass Ägypten ein bisschen mehr „Demokratie“ eingehämmert werden muss… wie es die USA im Irak, in Afghanistan, Libyen, Syrien und zahllosen anderen Ländern im Nahen Osten (und anderswo) allein in den zwei Jahrzehnten seit 9/11 (Version 1.0) getan haben!

Die Dinge werden wirklich beunruhigend:

Bibi ist der Frontmann einer ebenso bösen wie rücksichtslosen Agenda.

Diese Agenda vollständig zu erklären, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen und würde leicht einen separaten, sehr langen Artikel ergeben, da er fast tausend Jahre zurückreicht!

Glücklicherweise müssen Sie keinen weiteren langen Artikel lesen, sondern können sich stattdessen die folgenden zwei phänomenalen Videos von

Greg Reese der es wie üblich irgendwie schafft, ein hochkomplexes Thema in zwei 5-minütige Videos zu destillieren.

In der Tat ein wahres Geschenk!

Der Reese-Bericht

Zionismus und die Gründung Israels

Jetzt ansehen (5 Min.) | Das Wort „Israel“ wurde zum ersten Mal in der Bibel als ein Name vorgestellt, der Jakob gegeben wurde, nachdem er gegen einen Engel gekämpft hatte. Seine Bedeutung war ein Mann, der mit Gott gekämpft hat. Und wird gemeinhin mit „Gott siegt“ oder „Der Mensch sieht Gott“ übersetzt. Viele haben argumentiert, dass sich das Wort Israel in der Bibel nicht auf einen Ort bezieht, sondern auf einen Gläubigen oder eine Gruppe von Gottgläubigen.

Lesen Sie mehr

vor einem Tag · 154 Likes · 111 Kommentare · Greg Reese

Der Reese-Bericht

Drei Weltkriege zur Einführung einer Eine-Welt-Religion

Jetzt ansehen (5 Min.) | Der berüchtigte Brief von Albert Pike an Mazzini, bekannt als; Der Plan der Illuminaten für 3 Weltkriege wurde angeblich von Albert Pike im Jahr 1871 geschrieben. Der Brief skizziert einen Plan, drei Weltkriege anzuzetteln, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Es wird behauptet, dass der Brief bis 1977 in der Bibliothek des British Museum ausgestellt war. Doch das British Museum bestreitet diese Behauptung…

Lesen Sie mehr

vor 8 Tagen · 305 „Gefällt mir“-Angaben · 226 Kommentare · Greg Reese

Ich bin mir zwar sicher, dass Netanjahu nicht der Drahtzieher dieser Agenda ist (da sie ihm viele Jahrhunderte vorausgeht), aber er ist definitiv mitschuldig an ihr… Und das sehr wahrscheinlich wissentlich!

Netanjahu ist ein „Agenda Contributor“ des Weltwirtschaftsforums und hat in fast jedem Jahr, in dem er Premierminister war, auf deren Jahreskonferenzen gesprochen.

Wenn das keine Alarmglocken schrillen lässt, dann müssen Sie auch hier schnell aufholen, was Sie hier tun können.

Aber das ist definitiv nicht das Ende der Dinge!

Schauen Sie sich das an:

Halber Schekel – Trump-Netanjahu Tempel Münze 2020

Dies ist die Vorder- und Rückseite einer Gedenkmünze, die 2020 (als sowohl Bibi als auch Trump im Amt waren) in Israel von einer Organisation namens The Temple Authority entworfen und geprägt wurde.

Sie können diese Münze jetzt in ihrem Online-Shop für 65 US-Dollar kaufen.

Wenn es bei Ihnen immer noch nicht ganz klick macht, nachdem Sie sich das Design und die Inschrift der Münze und die Homepage von „The Temple Authority“ angesehen haben (es ist nicht nötig, über die Homepage hinauszugehen), dann sollte Ihnen die tatsächliche Beschreibung, die sie dieser Münze in ihrem eigenen Online-Shop gegeben haben, hoffentlich weiterhelfen:

Erfunden von Professor Hillel Weiss. Diese besondere Münze wurde produziert, um Präsident Donald Trump und Benjamin Netanjahu dafür zu loben, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um Licht in die Welt zu bringen. Als Teil eines historischen und göttlichen Prozesses zum Wiederaufbau des Dritten Tempels.

Schon aufgepasst?!

Wenn Ihnen das immer noch nicht genug ist, lade ich Sie ein, ein Buch mit dem Titel „Israel Betrayed (New World Order against Israel)“„ zu lesen, das Barry Chamish im Jahr 2000 zu Beginn des neuen Jahrtausends geschrieben hat.

Netanjahu war zu diesem Zeitpunkt schon fast ein Jahrzehnt in der Politik und Yitzhak Rabin war seit über 5 Jahren tot!

Sie können das vollständige Buch unten oder hier als PDF herunterladenhier:

Israel verraten (Neue Weltordnung gegen Israel)

427KB ∙ PDF-Datei

Herunterladen

Von Barry Chamish

Eine weitere nützliche Gedankenübung für Sie wird von der kanadischen „Superdetektivin“ Polly St. George präsentiert, besser bekannt unter ihrer Online-Persönlichkeit „Amazing Polly“ (was meiner Meinung nach definitiv gerechtfertigt ist).

Pollys Tweet spricht für sich:

Das Video, auf das sich Polly bezieht, finden Sie unten zum „Vergnügen“. Auch wenn Sie es nicht sehen möchten, empfehle ich Ihnen dringend, es als Übung in „Kenne deinen Feind“ zu machen.

Als Bonus für Sie, wenn Sie etwas „fortgeschrittener“ sind, wenn es um das Okkulte und verwandte Angelegenheiten geht, werfen Sie einen Blick auf dieses offizielle Gedenkfoto der aktuellen Netanjahu-Regierung, das am Tag ihrer Vereidigung durch den Präsidenten des Landes aufgenommen wurde (der vorne rechts von Bibi sitzt):

IMMER in Sichtweite! Das ist die eine Regel, die sie IMMER befolgen MÜSSEN.

Nach dieser Reise, auf der wir uns gemeinsam befinden, schauen Sie sich das folgende Video sowie diesen Tweet des offiziellen Netanjahu-Accounts an und denken Sie darüber nach, was sie eigentlich sagen:

Wenn Sie wissen wollen, was ich persönlich denke (das ist eine Meinung, keine Fakten!), hier ist es:

Michael Ginsburg8. Okt.

Hier ist ein Gedanke zum Nachdenken:

Der HAUPTGRUND für die Gründung des Staates Israel (und der zionistischen Bewegung im weiteren Sinne) war, so viel wie möglich der jüdischen Weltbevölkerung an einem einzigen Ort zu konzentrieren, damit sie leichter ausgelöscht werden konnten!

Falls Sie es noch nicht wussten: Der Staat Israel und die gesamte zionistische Bewegung waren ein Projekt der Rothschilds (die NICHT jüdisch sind!).

Du glaubst mir nicht? …DU BIST DIE STIMME | VON EFRAT FENIGSON🇮🇱 Krieg zwischen Israel und der Hamas – Ein UpdateJetzt ansehen (7 Min.) | 7. Oktober 2023, ein Update aus der Praxis, mit meinen wichtigsten Erkenntnissen, Fragen und Bedenken.111

Michael Ginsburg.4d

Ein ERNST zu nehmender Vorschlag, der ernst genommen werden kann und SOLLTE:

Israel übergibt Benjamin „Bibi“ Netanjahu an die Hamas, damit sie mit ihm umgehen kann, wie sie es für richtig halten, im Gegenzug für die Freilassung ALLER Israelis, die sie derzeit als Geiseln halten.UMSETZBARE WAHRHEITEN UND HANDLUNGENDie WAHRHEIT über den Krieg zwischen Israel und der HamasWir MÜSSEN das „Undenkbare“ denken! Davon kann die Zukunft der ganzen Welt abhängen!!412

Folge dem Geld

Dies wird eine echte Mammutaufgabe sein, wenn es um die Ereignisse geht, die sich letzten Samstag an der Grenze zu Gaza abgespielt haben, und obwohl ich mich freue, bei den Ausgrabungen zu helfen, liegt dies auf eigene Faust sozusagen weit über meiner Gehaltsklasse.

Sicher und eine unumstößliche Tatsache ist jedoch, dass die Biden-Regierung erst im vergangenen Monat zugestimmt hat, freizugeben sechs Milliarden (mit einem B) an Geldern der Islamischen Republik Iran , die von den USA eingefroren wurden. Wir wissen, was nur einen Monat später geschah!

Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass der Iran der wichtigste (wenn nicht der einzige!) Verbündete der Hamas ist, sowohl finanziell als auch im Waffenbereich, obwohl es jetzt unbestreitbar ist, dass die USA der Hamas auch geholfen haben, wenn es um Waffen geht, wenn auch indirekt und/oder unwissentlich (obwohl ich letzteres stark bezweifle!).

Als der Krieg ausbrach, behauptet die Biden-Regierung weiterhin, dass die Freigabe von sechs Milliarden Dollar für den Iran richtig war.

Vielleicht war der Grund, warum sie das taten, weil sie wussten, wofür der Iran zumindest einen Teil dieses Geldes verwenden würde, und dass es ihren Interessen diente, eine direkte Konfrontation zwischen den USA und dem Iran zu erreichen.

Wie geht es nun weiter?

Gott, ich wünschte, ich wüsste es!

Genau wie bei der Suche nach der Spur des Geldes, die die Anschläge vom 7. Oktober möglich gemacht hat, liegt die Entwicklung eines vollständigen Plans, wie man aus diesem Schlamassel herauskommt, weit über meiner Gehaltsklasse!

Aus rein militärischer Sicht denke ich, dass Generalmajor Itzhak Brik einige ziemlich überzeugende Argumente vorbringt, die Sie dank

Ehden Biber der es aus dem hebräischen Original übersetzt hat:

Sinn für Bewusstheit

Was Israel JETZT tun muss

WER IST Generalmajor Itzhak Brik (res) „Generalmajor (Res.) Itzhak Brik … begann seine militärische Laufbahn als Panzerkommandant während des Krieges von 67, während er die Ränge aufkletterte. Zu seinen militärischen Schlüsselpositionen gehören die von ihm kommandierte 78. Reservedivision, der Kommandeur der 36. Division, der Kommandeur der Feldstreitkräfte, der Kommandeur der Southern Recruitment 441 und der Chef der …

Lesen Sie mehr

vor 11 Tagen · 9 Likes · Ehden Biber

Ich möchte jedoch zwei Dinge sagen, die ich für besonders relevant halte.

Sowohl Israel als auch die Palästinenser MÜSSEN die Eskalation stoppen… und der Iran und sein libanesischer Stellvertreter MÜSSEN sich da raushalten!

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant gab vor einigen Tagen folgende öffentliche Erklärung ab:

Das oben Gesagte ist nicht nur völlig unhilfreich, es ist sogar rechtswidrig und , stellt ein Kriegsverbrechen darinsbesondere angesichts einer formellen Kriegserklärung der israelischen Regierung, was bedeutet, dass ein Kriegszustand zwischen der Hamas und Israel offiziell in Kraft ist.

Das bedeutet, dass die Befehle, die Gallant im obigen Video öffentlich zugegeben hat, unter das fallen, was das eigene Ethiktraining der IDF (das mandatory für jeden neuen Rekruten als Teil seiner Grundausbildung obligatorisch ist, oder zumindest während meiner Zeit obligatorisch war!) wie folgt bezeichnet:

„eindeutig und absolut rechtswidrige Anordnung“.

Wenn man bedenkt, dass Gallant 34 Jahre in der IDF verbracht hat und nur einen Hauch davon entfernt war, ihr Stabschef zu werden, sollte er das unbedingt wissen!!

So oder so, die IDF MUSS ihrer Ausbildung folgen und diesen „eindeutig und absolut rechtswidrigen Befehl“ des Verteidigungsministers MISSACHTEN.

Meiner Meinung nach kann es wirklich nicht klarer sein, aber es scheint, dass niemand in der IDF-Befehlskette es so sieht!

Stattdessen die Situation vor Ort eskaliert rapide, da ich kurz davor stehe, meinen Artikel zu veröffentlichen.

Die IDF veröffentlichte über ihren offiziellen Twitter-Account die folgende Erklärung:

Die IDF ruft dazu auf, alle Zivilisten von Gaza-Stadt aus ihren Häusern nach Süden zu evakuieren, um ihre eigene Sicherheit und ihren Schutz zu gewährleisten und in das Gebiet südlich des Wadi Gaza zu ziehen, wie auf der Karte zu sehen ist. Die Terrororganisation Hamas führte einen Krieg gegen den Staat Israel und Gaza-Stadt ist ein Gebiet, in dem Militäroperationen stattfinden. Diese Evakuierung dient Ihrer eigenen Sicherheit. Sie können nur dann nach Gaza-Stadt zurückkehren, wenn eine andere Ankündigung gemacht wird, die dies erlaubt. Nähern Sie sich nicht dem Bereich des Sicherheitszauns mit dem Staat Israel. Hamas-Terroristen verstecken sich in Gaza-Stadt in Tunneln unter Häusern und in Gebäuden, die von unschuldigen Zivilisten aus Gaza bewohnt sind. Zivilisten von Gaza-Stadt, evakuiert euch zu eurer eigenen Sicherheit und der Sicherheit eurer Familien in den Süden und distanziert euch von den Hamas-Terroristen, die euch als menschliche Schutzschilde benutzen. In den folgenden Tagen wird die IDF weiterhin in erheblichem Umfang in Gaza-Stadt operieren und umfangreiche Anstrengungen unternehmen, um zu vermeiden, dass Zivilisten zu Schaden kommen.

Die IDF fordert die Bewohner des Gazastreifens auf, die rot markierte Zone innerhalb von 24 Stunden zu evakuieren

In der Zwischenzeit fand eine Art Abfangen über dem Himmel meiner Heimatstadt Haifa (Israels drittgrößte Stadt und sein wichtigster Hafen) statt.

Es scheint zum jetzigen Zeitpunkt unklar zu sein, ob der Angriff von der Hamas oder der vom Iran unterstützten Miliz Hisbollah ausging, die ihre Drohung wahr gemacht und eine zweite Front von Israels Nordgrenze zum Libanon aus eröffnet hat.

Wenn das tatsächlich der Fall ist, sind alle Wetten darüber verloren, was Israel als nächstes tun könnte, und Äußerungen wie diese eines US-Präsidentschaftskandidaten tragen definitiv nicht zur Beruhigung der Lage bei!

Wie auch immer, ich hoffe und bete, dass wir NIEMALS einen Punkt erreichen, an dem irgendjemand in Israel, der in der Lage ist, dies zu tun, tatsächlich ernsthaft in Erwägung zieht, das zu tun, was dieses Mitglied der Knesset von Netanjahus eigener Likud-Partei (und eine Strafverteidigerin mit 22 Jahren Erfahrung laut ihrer Biografie) vorschlägt:

Diese Person bezeichnet es als „Weltuntergangswaffe“, denn genau das ist es!!

Falls Sie es nicht wissen: Eine Jericho-Rakete ist Israels strategische nukleare ballistische Rakete, der primäre Trägermechanismus für israelische strategische Atomwaffen, die Israel definitiv hat und seit über 50 Jahren hat, trotz einer offiziellen Politik der „Zweideutigkeit“.

Um eine berühmte Zeile aus einem Film zu paraphrasieren:

Die erste Regel des israelischen Atomwaffenprogramms ist, dass man nicht über Israels Atomwaffenprogramm spricht.

Doch dieser amtierende Abgeordnete des israelischen Parlaments aus Netanjahus eigener Partei (und nicht einer der ultrarechten Spinner wie der Minister für innere Sicherheit oder der Finanzminister) tat dies auf einer öffentlichen Social-Media-Plattform, damit die ganze Welt es sehen konnte!

Manchmal (nicht oft) fehlen mir die Worte. Dies ist definitiv einer dieser Fälle!

„Gebt dem Frieden eine Chance“….ODER SONST!

Für den Anfang empfehle ich Ihnen, sich diesen kurzen Beitrag von

Richard Seager was ausgezeichnet ist und auch viel von dem widerspiegelt, was ich fühle.

Plebejischer Widerstand

Israel

Im Moment gibt es einen Haufen israelischer Kinder, die (meistens) an den Grenzen von Gaza, Syrien und dem Libanon Schlange stehen. Viele von ihnen haben wahrscheinlich in letzter Zeit gegen die israelische Regierung protestiert. Auf der anderen Seite dieser Grenzen gibt es einen Haufen arabischer Kinder, die (meistens) auf die Invasion warten (Gaza) oder vielleicht ihre eigenen Pläne dafür schmieden (Syrien und Libanon). Auf beiden Seiten dieser Grenzen besteht die Mehrheit aus Bürgern, die nach den letzten 75 Jahren zweifellos keine allzu große Kriegslust haben. Ja, die Hamas hat am 7. Oktober und in den Tagen danach Kriegsverbrechen begangen. Israel hat das in der Vergangenheit auch getan. Die Debatte darüber, wer damit begonnen hat, hängt davon ab, ob man in diesem Krieg eine Seite hat. Aber niemand will, dass seine Kinder in den Krieg ziehen, oder…

Lesen Sie mehr

vor 7 Tagen · 8 Likes · 5 Kommentare · Richard Seager

Viele Menschen in den sozialen Medien teilen Richards (und meine) Gefühle, darunter auch viele Palästinenser.

Wie es meistens der Fall ist, können die beiden Personen unten eine hochkomplexe Situation auf ein paar einfache Sätze reduzieren, die jeder verstehen kann. Ich ziehe den Hut vor beiden!

Als nächstes bekamen wir eine kleine „Explosion aus der Vergangenheit“… bis ins Jahr 1963 zurück.

JFKs ergreifende Worte in der obigen Rede hallen wie ein Bullhorn durch die Jahrzehnte und waren noch nie so ergreifend wie in diesem Moment.

Das Folgende ist der Teil, den ich persönlich am stärksten finde:

„Letzten Endes ist unsere wichtigste Gemeinsamkeit, dass wir alle diesen kleinen Planeten bewohnen.

Wir atmen alle die gleiche Luft.

Wir alle schätzen die Zukunft unserer Kinder.

Und wir sind ALLE sterblich.“

John F. Kennedy, Juni 1963

Abgesehen von der Bedrohung durch den totalen Krieg und die gegenseitige kollektive nukleare Vernichtung haben wir eine weitere, absolut RIESIGE kollektive Bedrohung, mit der jeder Mann, jede Frau und jedes Kind auf dem Planeten Erde konfrontiert ist (kein Witz!) ….ein metaphorischer ‚massiver Komet‘, der auf die Erde zurast!

Darauf müssen wir uns konzentrieren, anstatt uns gegenseitig zu bekämpfen, und es wird all unsere kollektiven Anstrengungen erfordern, um diese Katastrophe abzuwenden:

MICHAEL GINSBURG

·

10. JULI

Für den Fall, dass Sie denken, dass die Leute, die ich oben zitiert habe, und/oder JFKs Rede viel zu idealistisch sind, dass es keinen Partner auf der anderen Seite gibt und dass Israel einfach „die Mission beenden“ sollte, oder dass die Araber sich vielleicht zusammenschließen, in Israel en masse einmarschieren, alle Juden ein für alle Mal massakrieren (oder sie vielleicht stattdessen vergasen) und ihre Leichen ins Mittelmeer werfen sollten, Ich habe auch ein Video für euch.

Obwohl dieses Video bereits 2014 hochgeladen wurde, könnte es nicht relevanter sein als jetzt, und ich danke meinem „Bruder in Wahrheit“ Jonas Vesterberg, dem Herausgeber des Florida Standard, dass er es mir geschickt hat.

Schaut euch das Video bis zum Ende an, um die „große Enthüllung“ zu sehen:

Die Wahl ist wirklich so krass wie diese!

Wir müssen uns ALLE aktiv für den Frieden um JEDEN Preis entscheiden! Wenn Sie nichts tun, führt dies standardmäßig zu dem, was Sie im obigen Video gesehen haben!!

Wir befinden uns wirklich in einem Augenblick wie keinem anderen in der Geschichte der Menschheit!

Wir stehen alle ganz nahe am Abgrund, der Weg dorthin ist hell erleuchtet, der rote Teppich ist „ausgerollt“ und der Todesengel selbst steht da und streckt uns allen die Hand entgegen und sagt:

„Komm, nimm meine Hand und geh diesen Weg mit mir entlang“

Quelle: The TRUTH about the Israel-Hamas War – by Michael Ginsburg (substack.com)

