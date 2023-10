ELON MUSK ZERLEGT BAERBOCK

Transkript

Seit gestern gibt es eine heftige Auseinandersetzung zwischen der Außenministerin Annalena Baerbock und Elon Musk. Baerbock blamiert sich dabei bis auf die Knochen und wird von Musk komplett auseinandergenommen. Alle Einzelheiten sind in diesem Video zu sehen, bzw. im folgenden Transkript zu lesen.

Fangen wir an! Baerbock, zusammen mit Innenministerin Faeser, ist verantwortlich für den massiven Zustrom von Migranten nach Deutschland. Die eine schließt die Grenze nicht und die andere fliegt Migranten sogar mit dem Flugzeug ein, natürlich auf Kosten der deutschen Steuerzahler. Diese riesige Migrationswelle ist ein riesiges Problem sowohl in Europa als auch in Amerika. Millionen von Flüchtlingen kommen aus dem Süden und Südosten zu uns nach Europa und in Amerika kommen sie aus Mexiko.

Aus diesem Grund hat sich der Tech-Milliardär Elon Musk nun in diese Flüchtlingskrise eingeschaltet. Bisher hat er dies nur in den USA getan, aber jetzt mischt er sich auch massiv in die Flüchtlingskrise in Europa ein und kritisiert Außenministerin Annalena Baerbock massiv.

Vorgestern hat Musk nämlich auf Twitter ein Video von einer NGO geteilt, die illegale Migranten nach Europa bringt. Im Text stand, dass derzeit acht deutsche NGO-Schiffe im Mittelmeer unterwegs sind, um illegale Einwanderer einzusammeln, die in Italien abgeladen werden. Diese NGOs werden von der deutschen Regierung subventioniert. Musk fragt, ob die deutsche Öffentlichkeit davon Kenntnis hat. Damit richtet er sich nicht nur an die deutsche Öffentlichkeit, sondern auch an die Bundesregierung.

Nun, die Außenministerin Annalena Baerbock hat darauf sehr sarkastisch und arrogant geantwortet. Sie sagte, ja, und das nennt man Menschenleben. Das ließ Musk natürlich nicht auf sich sitzen. Er kommentiert die sarkastischen Lügen des Außenministeriums mit den Worten: „Sie sind also tatsächlich stolz darauf. Das ist interessant. Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass die Mehrheit der deutschen Öffentlichkeit dies unterstützt. Haben Sie eine Umfrage durchgeführt? Ist es nicht eine Verletzung der Souveränität Italiens, wenn Deutschland eine große Anzahl illegaler Einwanderer auf italienischem Boden bringt? Das hat etwas von einer Invasion.“

Bäm! Das saß wirklich. Elon Musk kritisiert die deutsche Flüchtlingspolitik und dann kommt das Auswärtige Amt und Annalena Baerbock daher und verkündet sarkastisch-arrogant: „Das ist Menschenleben. Da gibt es nichts zu kritisieren.“ Dann legt Musk noch nach und sagt: „Hey, was ihr da macht, ist illegal und auch komplett gegen den Willen der deutschen Bevölkerung.“ Baerbock und ihr ganzes Auswärtiges Amt werden komplett zerlegt und Baerbock selbst blamiert sich damit komplett.

Und wenn nun jemand sagt: „Ja, aber das hat Baerbock doch nicht selbst geschrieben, das war das Auswärtige Amt“, nun, Baerbock ist die Chefin des Auswärtigen Amts, sie ist unsere Außenministerin und sie gibt ganz klar vor, was dort getwittert werden darf und was nicht. Sie bestimmt die genaue Linie. Wenn das Auswärtige Amt etwas schreibt, dann kommt es von ihr oder in ihrem Auftrag. Sie ist dafür verantwortlich und hat sich hier komplett blamiert und wurde zerlegt.

Musk hat absolut recht damit, dass eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung diese Schlepperei nicht unterstützt. Es gibt mittlerweile viele Umfragen in Deutschland, die zeigen, dass die Mehrheit der Deutschen diese von der Politik gesteuerte Migranteninvasion klar ablehnt. Zum Beispiel hat Sea-Venter in einer Umfrage gefragt, ob die EU-Grenzen aufgrund der zunehmenden Flüchtlingszahlen auf der Route über Italien verstärkt kontrolliert werden sollten. 82,7% haben definitiv Ja gesagt. Das sind vier von fünf Deutschen, also eine deutliche Mehrheit.

Deshalb hat Musk darunter geschrieben, dass eine Regierung in einer Demokratie abgewählt werden sollte, wenn sie gegen den Willen des Volkes handelt. Leider wird das Volk von den Regierungen nicht gefragt. Es gibt kein Volksbegehren zu diesem wichtigen Thema. Das Volk wird einfach ignoriert.

Dennoch ist es wichtig, dass Elon Musk diese Fakten anspricht und die kriminellen Handlungen der Bundesregierung öffentlich macht. Er spricht klar davon, dass Deutschland illegale Einwanderer nach Italien bringt, also in die EU.

Auf dieser Karte kannst du sehen, wie das Ganze abläuft. Viele Migrantenboote geraten direkt nach dem Start aus Afrika in Seenot vor den Küsten von Libyen, Tunesien und Algerien, da sie von schlechter Qualität sind. Anstatt diese in Seenot geratenen Flüchtlinge aber direkt zurück nach Afrika zu bringen, auf dem viel kürzeren Weg, werden sie von den NGOs nach Italien geschleppt. Das ist keine Seenotrettung, das ist Schlepperei, das ist illegal. Diese NGOs werden von der deutschen Regierung mit viel Steuergeld bezahlt. Die BILD hat dazu sogar einen ganzen Artikel geschrieben, weil auch die italienische Regierung mittlerweile gegen die deutsche Regierung protestiert.

Baerbock macht die Italiener richtig wütend. Es ist bekannt, dass die Ampel sogenannte Seenotretter unterstützen will. Bis 2026 sollen 8 Millionen Euro deutscher Steuergelder an diese umstrittenen Helfer überwiesen werden. Staatliche Unterstützung für selbsternannte private Seenotretter, ein Novum in der EU. Die italienische Nichtregierungsorganisation Sant’Egidio erhält 400.000 Euro für die Versorgung von Schiffbrüchigen in Italien. Das Doppelte geht an eine umstrittene Seenotrettergruppe, die vor den Küsten Afrikas Flüchtlinge aufnimmt und nach Italien bringt. Das deutsche Auswärtige Amt sagt, dass dies für Rettungsmaßnahmen auf See ist. Aber das sind keine Rettungsmaßnahmen, das ist reine Schlepperei. Rettung wäre es, sie auf dem kürzesten Weg zurück in Afrika in Sicherheit zu bringen. Da das nicht geschieht, ist es keine Seenotrettung, sondern Schlepperei.

Elon Musk spricht genau das an und er hat recht. Er sagt, dass es sich um eine von der Bundesregierung bezahlte Invasion handelt und die Politiker sind sogar stolz darauf.

Wie reagieren die Politiker nun in den Medien? Elon Musk wird sofort als Unmensch und Nazi bezeichnet. Es wird ihm sogar Hilfe für die AfD unterstellt. Zum Beispiel schrieb der Stern heute, Elon Musk kritisiert die Berliner Flüchtlingspolitik und unterstützt die AfD. Der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht-Pohlens kritisiert, dass Musk auf Twitter Macht ausübt und sich nun in deutsche Wahlkämpfe einmischt.

Das ist natürlich extrem absurd, aber dennoch sage ich hier: Danke, Elon Musk, für deinen Einsatz, um sicherzustellen, dass diese Flüchtlingsinvasion endlich endet. Danke auch dafür, dass du der deutschen Öffentlichkeit zeigst, was unsere Politiker wirklich sind: kriminelle Schlepper und riesige Heuchler. Wenn man sich an der Schlepperei beteiligt, indem man diese NGOs bezahlt, ist man genauso kriminell. Auch vielen Dank dafür, dass du der völlig durchgeknallten Baerbock die brutale Wahrheit sagst, auch wenn sie das in ihrem linken Größenwahn einfach ignorieren wird. Ich hoffe einfach, dass diese Welle auch die letzten deutschen Wähler aufweckt und dass die Altparteien endlich abgewählt werden. Die Altparteien verlieren auf ganzer Linie an Zuspruch, aber nächste Woche finden Wahlen in Hessen und Bayern statt. Deshalb müssen wir jetzt wirklich alles geben, um diese linken grünen Parteien endgültig abzuwählen.

Quelle: Vermietertagebuch (YouTube)

