ENDGAME: Wahlbetrug 2020 Michigan aufgedeckt – alle Beweismittel sichergestellt – Polizeibericht als PDF

Darunter schätzungsweise „800.000 Wahlanträge, die an nicht qualifizierte Wähler gesendet wurden“ – Taschen mit Prepaid-Geschenkkarten, Waffen mit Schalldämpfern, Brennertelefone und eine von den Demokraten finanzierte Organisation mit mehreren temporären Einrichtungen in mehreren Bundesstaaten

Es ist offiziell. Die DNC führte in den Swing States eine bewaffnete verdeckte Wahlbetrugsoperation durch, um die Briefwahl auszunutzen und die Wahl zu stehlen.

Aus diesem Grund drängten die Demokraten so stark auf die Briefwahl.

Aus diesem Grund haben MSM/CDC/NIH die Zahl der Covid-Todesfälle übertrieben.

Aus diesem Grund haben Deep-State-Akteure SARS-CoV-2 geschaffen und freigesetzt.

All dies war eine massive Koordination, um die Wahl 2020 zu stehlen. Sie haben das Virus freigesetzt, um die „Pandemie“ auszulösen. Dann übertreiben sie das Virus, um allen Angst zu machen, einander nahe zu sein, und so akzeptiert die Öffentlichkeit Massen-Mail-In-Abstimmungen. Dann nutzen sie die überschüssigen Stimmzettel und gefälschten Registrierungen, um in allen Swing States Wahlbetrug zu begehen, indem sie um 3:00 Uhr morgens Stimmzettel entsorgen, sobald sie wissen, wie viele Stimmzettel sie brauchen, um zu gewinnen.

Darüber hinaus nutzten sie die Geheimdienstgemeinschaft und die faschistische Kontrolle über Big Tech, um jeden zu zensieren, der über den Hunter Biden Laptop, Covid-„Desinformation“ oder Wahl-„Desinformation“ sprach. Alles, was ihrem Plan, mit einer Biowaffe die Wahl zu stehlen, zu nahe kam, wurde aus dem Internet verbannt.

Dies war das schlimmste Verbrechen der Geschichte. Völkermord, Verrat, globale psychologische Manipulation.

Es ist Zeit, Trump wieder ins Amt zu bringen und mit der Abrechnung zu beginnen. Ich glaube, die Leute haben genug gesehen.

Ein exklusiver Gateway Pundit-Bericht von Benjamin Wetmore und Patty McMurray:

Besonderer Dank geht an Phil O’Halloran und Lori Skibo für ihre Beiträge und ihre Unterstützung bei dieser Geschichte. Die beiden Aktivisten für Wahlintegrität erhielten eine Kopie des Berichts der Staatspolizei und begannen im Juni mit der Untersuchung der Geschichte. Phil O’Halloran, jetzt Vorsitzender des Election Integrity Committee der Michigan Republican Party, und Lori Skibo, Direktorin des Poll Challenger Program der MI GOP, haben uns darauf aufmerksam gemacht und helfen uns bei unseren Recherchen zu dieser Geschichte.

Am 8. Oktober 2020. Nur einen Monat vor den Parlamentswahlen 2020 bemerkte die Stadtschreiberin von Muskegon, MI, Ann Meisch, eine schwarze Frau (deren Name aus dem Polizeibericht geschwärzt wurde), die zwischen 8.000 und 10.000 ausgefüllte Anträge auf Wählerregistrierung im Büro des Stadtschreibers abgab.

Das Muskegon Police Department wurde kontaktiert und gebeten, Ermittlungen anzustellen. Am 21.10.20 wurde Oberleutnant Mike Anderson von Tom Fabus, dem Leiter der Ermittlungen im Büro der Generalstaatsanwältin von Michigan, Dana Nessel, kontaktiert. Laut dem Bericht der MI State Police bat Herr Fabus die Michigan State Police um Unterstützung bei einer gemeinsamen Untersuchung des mutmaßlichen Wahlbetrugs, die vom Muskegon Police Department und der AG durchgeführt wird.

Es wurde eine Ermittlungsgruppe gebildet und eine Untersuchung eingeleitet.

Das Folgende stammt aus dem Bericht der MI State Police:

Am 10.16.20 kontaktierten die Stadtschreiberin von Muskegon, Ann Meisch, und die stellvertretende Gerichtsschreiberin Kimberly Young das Muskegon Police Department, nachdem sie Unregelmäßigkeiten bei Anträgen auf Wählerregistrierung festgestellt hatten, die sowohl persönlich als auch per Post eingegangen waren.

Der Stadtschreiber von Muskegon wurde misstrauisch, als die Frau (deren Name im ersten Teil des Polizeiberichts geschwärzt ist, später aber nicht mehr geschwärzt ist) Tausende von Wählerregistrierungen persönlich in ihr Büro brachte, viele davon in derselben Handschrift.

Am 10.20.20 (Stichtag für Anträge auf persönliche Wählerregistrierung) kehrte der Verdächtige zum Büro des Stadtschreibers von Muskegon zurück, um zusätzliche Registrierungsformulare persönlich auszuhändigen. Meisch schätzte, dass (der Verdächtige) weitere 2500 Formulare mitbrachte. Meisch kontaktierte das Muskegon Police Department und Detective Logan Anderson und Captain Shawn Bride führten ein Interview mit dem Verdächtigen ohne Haft. Meisch erklärte, dass ihrer Meinung nach eine Menge der Wählerregistrierungsformulare höchst verdächtig und möglicherweise betrügerisch sei. Meischs Meinung stützte sich auf die Tatsache, dass zahlreiche Formulare vom selben Verfasser ausgefüllt worden zu sein schienen und bei der ersten Prüfung Adressen auf mehreren Formularen ungültig oder nicht vorhanden waren. Meisch untersuchte weiter und stellte fest, dass Telefonnummern auf mehreren Formularen fehlerhaft waren und die Unterschriften auf mehreren Formularen nicht mit den beim Außenministerium hinterlegten Unterschriften übereinstimmten. Beispiele hierfür waren eine Adresse in der und eine weitere in der [ZENSIERT] Diese Adressen existieren nicht im Hausnummerierungssystem von Muskegon City. Ein anderes Formular listete 80 W. Southern Ave auf, was die Adresse der Muskegon High School ist und eindeutig kein Wohnhaus ist.

Später in dem Bericht wurde der Name der weiblichen Verdächtigen nicht geschwärzt.

Der mit dem Fall betraute Ermittler der MI State Police sprach mit der weiblichen Verdächtigen, die erklärte, dass sie 1150 US-Dollar pro Woche erhielt, „um nicht registrierte Wähler zu finden und ihnen ein Formular zur Verfügung zu stellen, damit sie sich für die Wahl registrieren lassen oder ihren Briefwahlzettel erhalten können“. Das einzige Problem ist, dass die Handschrift auf den Wählerverzeichnissen auf mehreren der Registrierungen gleich war und viele der Adressen nicht existierten oder gefälscht waren.

Die Generalstaatsanwältin von MI, Dana Nessel, die derzeit versucht, 15 Senioren und den ehemaligen Co-Vorsitzenden der MI GOP wegen der Abgabe eines alternativen Satzes von Wahlmännerstimmen bei den Wahlen 2020 strafrechtlich zu verfolgen, forderte die MI State Police auf, sich der Muskegon Police und der AG bei den Ermittlungen zu der potenziell massiven Wahlbetrugsoperation in mehreren Städten anzuschließen.

Zwei Mitglieder der Kriminalpolizei von AG Dana Nessel wurden mit der Operation betraut, doch seltsamerweise erwähnte sie die Ermittlungen nicht in der Öffentlichkeit. Bis heute behauptet Dana Nessel immer noch, es gäbe keine Beweise für weit verbreiteten Wahlbetrug in Michigan, obwohl sie wusste, dass ihr Büro und das Büro ihres Freundes, Michigans korrupter SOS Jocelyn Benson, mit der MI State Police in eine groß angelegte Untersuchung verwickelt waren, die im ganzen Staat stattfand, bevor sie vom FBI übernommen wurde.

Corey Ames, ein MI SOS-Analyst, BESTÄTIGTE, dass „eine Menge der Formulare, die sie bei ihrer Untersuchung gefunden haben, eindeutig betrügerisch sind“. MI SOS Jocelyn Benson behauptete ebenfalls, dass es in Michigan keinen weit verbreiteten Wahlbetrug gegeben habe, und versäumte es, die Untersuchung gegenüber der Öffentlichkeit zu erwähnen.

Heute enthüllen The Gateway Pundit und unsere engen Freunde aus Michigan diesen vernichtenden Bericht. Die Beweise aus dieser Untersuchung enthüllen kriminellen Wahlbetrug mit Tausenden von gefälschten Stimmzetteln in Michigan durch eine Organisation, die vor der Wahl 2020 vorübergehende Büros in mehreren Swing States eingerichtet hat.

Diese brisante Untersuchung wurde vertuscht und vor der Öffentlichkeit begraben, bis heute.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Polizei von Michigan, nachdem sie diese Verbrechen dokumentiert und wochenlang ermittelt hatte, ihre Ermittlungen an das FBI übergab, das die Ergebnisse umgehend begrub. Wieder einmal hat das FBI offenbar nichts unternommen – mehr dazu in einem kommenden Bericht.

Die Polizei in Muskegon untersuchte im Oktober 2020, einen Monat vor den Parlamentswahlen, Wahlbetrug. Das FBI habe es versäumt, den mutmaßlichen Wahlverbrechen nachzugehen, so der Wahlermittler Phil O’Halloran aus Michigan. O’Halloran ist jetzt der Vorsitzende für Wahlintegrität der Republikanischen Partei von Michigan.

Der Polizeibericht enthält durchgehend Schwärzungen, aber nicht alle Namen wurden geschwärzt. Der Polizeibericht nennt „GBI Strategies“ als die Organisation, die das Programm betreibt. Die in Tennessee ansässige Gruppe ist eng mit der Biden-Kampagne und verschiedenen Wahlkampfkomitees der Demokraten verbunden. In dem veröffentlichten Bericht wird auch „Brilus“ als Hauptbeteiligte genannt.

Aus dem Polizeibericht aus dem Jahr 2020 geht hervor, dass GBI Strategies seit 2014 in Betrieb ist. Und die Ermittler fanden heraus, dass GBI Strategies bereits 2018 1.571.386 US-Dollar von Doug Jones für die Senatskampagne erhalten hat. Das war nur ein Rennen, an dem sie beteiligt waren.

Die Ermittler fanden auch heraus, dass GBI Strategies im Jahr 2018 188.000 US-Dollar vom Wahlkampfkomitee der Demokraten erhalten hatte. (Absatz 11)

Die Mitarbeiter von GBI Strategies erhielten 15 US-Dollar pro Stunde oder 120 US-Dollar pro Tag. (Absatz 8)

Eine Frau, die von der Polizei befragt wurde, sagte, sie habe 1150 Dollar pro Woche und einen Mietwagen erhalten. Sie sagte, sie habe eine „wiederaufladbare Bezahlkarte“ erhalten. (Absatz 3)

Die Polizei berichtete, dass Hunderte von Prepaid-Karten von „verschiedenen“ Unternehmen zusammen mit „Dutzenden neuer (Brenner?) Bei der Razzia in Southfield in Michigan wurden Telefone gefunden.

Der Polizeibericht stellte fest, dass es zahlreiche Stellenangebote in Flint, Michigan, und Stellenausschreibungen für regionale Außendienstleiter in Washington DC und Chicago, Illinois gab. Diese Gruppe hatte Niederlassungen im ganzen Land.

Während ihrer Ermittlungen fand die Polizei auch teilweise ausgefüllte Wählerregistrierungsformulare und „Aktenkoffer im Raum mit halbautomatischen Gewehren, verbunden mit Schalldämpfern und Optiken sowie maßgeschneiderten Pistolen“. In einem Fall befanden sich „vier Gewehre und vier Pistolen“.

Der Polizeibericht behauptet, dass diese Waffen als legal und rechtmäßig eingestuft wurden, nachdem die ATF eingeschaltet wurde, um die Waffen zu inspizieren.

Der Affiant (Zeuge, der die eidesstattliche Erklärung ausfüllte) wurde zum ersten Mal Zeuge, wie Minivans von einem Hotel in Grand Haven zum Standort des Unternehmens, einem ehemaligen Standort von California Eyecare, fuhren. Am nächsten Tag wurde Detective Luker benachrichtigt. Er ging zu der Adresse, wo er einen Müllsack mit Informationen über Betriebsvereinbarungen fand.

Der Affiant war der Ansicht, dass die vor Ort gefundenen Aufzeichnungen entscheidend waren, um das Verbrechen der Wahlbetrugsfälschung zu ermitteln und festzustellen, wer strafrechtlich verantwortlich sein könnte und wer von dem Betrug profitiert haben könnte.

Der Affiant erhielt später eine Kopie des Mukegon PD Report 2020-19124, verfasst von Officer Foster, mit einem ergänzenden Bericht von Detective Logan Anderson zusammen mit einer Kopie des Durchsuchungsbefehls des Geschäftsstandorts.

Dieser nächste Absatz aus dem Polizeidokument zeigt, dass die Stadtschreiberin von Muskegon, Ann Meisch, und die stellvertretende Sachbearbeiterin Kimberly Young am 16. Oktober 2020 erstmals die Polizei kontaktierten.

Meisch und Young wandten sich an die Polizei, nachdem sie mehrere Formulare für den „State of Michigan Voter Registration Application“ erhalten hatten, die ihrer Meinung nach betrügerisch zu sein schienen. Dem Bericht zufolge begründete Meisch ihre Meinung damit, dass einige der Adressen auf den Anträgen ungültig oder nicht existent erschienen. Außerdem waren einige der Telefonnummern ungültig und einige Unterschriften stimmten mit denen in den Akten überein.

Meisch merkte auch an, dass die Handschrift auf den Stimmzetteln die gleiche zu sein schien, mit einer ähnlichen Unterschrift, und ALL OF THE BALLOTS schien von derselben Firma mit zwei Standorten in Southfield und Auburn Hills zu stammen.

Meisch erzählte der Polizei, dass einige der Formulare von einer schwarzen Frau, die sich als Brianna Hawkins identifizierte, persönlich im Büro des Stadtschreibers von Muskegon abgegeben wurden. Miss Hawkins sagte, ihre Beschäftigung beinhalte die Registrierung von Wählern und die Unterstützung bei der Beschaffung von Briefwahlunterlagen.

Meisch schätzte, dass die linke Organisation etwa 8.000 bis 10.000 Wählerregistrierungsformulare an das Büro des Stadtschreibers von Muskegon lieferte und Officer Foster eine Stichprobe von 42 mutmaßlich betrügerischen Anträgen zur Prüfung zur Verfügung stellte. Meisch gab an, dass sie sich über ihr Facebook-Profil identifiziert hätten.

Mitarbeiterin Brianna Hawkins hat an EINEM Tag zwischen 8K und 10K Registrierungen abgegeben!

Die Ermittler stellten fest, dass „eine Reihe von Wahlantragsformularen eindeutig gefälscht waren“.

Der Bericht stellt fest, dass die Polizei „Dutzende neuer Telefone“ und „Hunderte von Prepaid-Zahlungskarten“ gefunden hat – diese Gegenstände wurden von der Polizei in dem Bericht eindeutig als verdächtig eingestuft.

Ebenfalls in dem Bericht: Die linke Abstimmungsorganisation hatte aus irgendeinem seltsamen Grund Schalldämpfer (Schalldämpfer) und automatische Waffen.

Fast drei Jahre später sieht sich Präsident Trump mit mehreren Strafverfolgungen konfrontiert, weil er „betrügerisch“ „unbegründete Behauptungen“ über Wahlbetrug verfolgt hat, so die Staatsanwaltschaft und die Mainstream-Medien. Trump gewann die Wahl in Michigan 2016 mit 15.000 Stimmen Vorsprung, verlor aber vier Jahre später mit 150.000 Stimmen Vorsprung gegen Joe Biden, obwohl er seinen Stimmenanteil im benachbarten Ohio steigern konnte. 16 Trump-Präsidentschaftswahlmänner in Michigan werden von der linksextremen Generalstaatsanwältin von Michigan, Dana Nessel, strafrechtlich verfolgt, weil sie laut Dana Nessel, der umstrittenen Michigan AG, „betrügerisch“ glaubten, dass es sich um einen systematischen Wahlbetrug handelte, der nicht ordnungsgemäß untersucht wurde.

Der veröffentlichte Polizeibericht enthält durchgehend Schwärzungen, aber nicht alle Namen wurden geschwärzt. Der Polizeibericht nennt „GBI-Strategien“ als die Organisation, die sich an dem beteiligt hat, was der Bericht zufolge an mehreren Orten im ganzen Bundesstaat als weit verbreiteten, systematischen Wahlbetrug bezeichnet. Die Gruppe aus Tennessee ist eng mit der Biden-Kampagne und verschiedenen Wahlkampfkomitees der Demokraten verbunden. In dem veröffentlichten Bericht wird auch „Brilus“ als Hauptbeteiligte genannt.

Der Polizeibericht stellt auch fest, dass die Organisation im Rahmen ihrer Einsätze Mietwagen im ganzen Bundesstaat einsetzte, und nannte mehrere der Einsatzorte für ihre Einsätze. In der Wahlnacht wurde ein verdächtiger Lieferwagen, der um 3:30 Uhr morgens die Biden-Stimmzettel-Kippe in Detroit in der früher als TCF Center bekannten Einrichtung auslieferte, von einem Fahrzeug begleitet, das auf eine Autovermietung zugelassen war.

Der Gateway Pundit hat immer berichtet, dass es unbeantwortete statistische Anomolien innerhalb der abwesenden Daten gab. Wiederholte Trends im gesamten Bundesstaat Michigan, die einen systematischen Wahlbetrug bei Briefwahlstimmen zu zeigen scheinen.

Die Senatorin des Bundesstaates Michigan, Ruth Johnson, die ehemalige Außenministerin ist, sagte dem Gateway Pundit: „Meine Schätzung ist, dass über 800.000 Wahlanträge an nicht qualifizierte Wähler in Michigan geschickt wurden, darunter viele Personen, die umgezogen oder gestorben sind, und sogar einige Personen, die minderjährig oder nicht Staatsbürger waren. Viele wurden zu Leuten geschickt, die aus dem Staat weggezogen waren.“ Diese Wahlanträge würden, wenn sie wieder eingereicht würden, dazu führen, dass der Urkundsbeamte dann einen Live-Stimmzettel an diese Adresse schickt. Sowohl die Stimmzettelanträge als auch die Live-Stimmzettel wurden nicht ernsthaft auf eine „Übereinstimmung der Unterschriften“ überprüft, da die demokratische Außenministerin Jocelyn Benson den Beamten absichtlich riet, illegal davon auszugehen und anzunehmen, dass die Unterschriften übereinstimmen.

Dieser Tipp von Muskegon-Angestellter Ann Meisch, die seit 2007 Stadtschreiberin von Muskegon ist, wurde an das FBI weitergeleitet. Sachbearbeiter Meisch war davor 17 Jahre lang Stadtschreiber für andere Städte in Michigan. Es gibt keine Beweise dafür, dass das FBI irgendetwas mit dieser Untersuchung gemacht hat. Und in der Tat war der von Bill Barr ernannte Anwalt des Justizministeriums, der Wahlbetrugsfälle beaufsichtigt, berüchtigt für die politische Verfolgung von Konservativen.

HIER IST DER VOLLSTÄNDIGE POLIZEIBERICHT VOM OKTOBER 2020, DER MASSIVEN WAHLBETRUG IN MUSKEGON, MICHIGAN, ZEIGT.

Polizeibericht 1 von 2: MSP-FOIA-1-of-2-2.pdf (thegatewaypundit.com)

Polizeibericht 2 von 2: MSP-FOIA-2-of-2.pdf (thegatewaypundit.com)

|WWG1WGA|

KOSTENLOSES ABO: