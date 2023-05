Etwas über Google, KI und „Selbstmorde“…

Ein leitender Software-Ingenieur bei Google sprang am späten Donnerstag aus dem Hauptquartier des Suchgiganten in Chelsea in den Tod, so Behörden und Polizeiquellen.

Der 31-jährige Mann, dessen Name bis zur Benachrichtigung der Familie zurückgehalten wird, stürzte gegen 14:111 Uhr aus dem 11. Stock der 30 Eighth Ave., teilte die Polizei mit.

Die Polizei reagierte auf mehrere 911-Anrufe einer bewusstlosen Person, die in der Nähe eines Gebäudes in der West 15th Street gegenüber dem 2,9 Millionen Quadratmeter großen, 15-stöckigen Art-Deco-Gebäude auf dem Boden lag, teilten die Behörden mit.

Die Polizisten fanden den Mann bewusstlos und er wurde ins Bellevue Hospital gebracht, wo er für tot erklärt wurde.

Beamte am Tatort fanden Handabdrücke auf dem Sims einer Freiluftterrasse im 14. Stock, sagten Quellen. Die Ermittler fanden weder eine Notiz noch ein Video des tödlichen Sturzes.

Früherer Selbstmord / Gleiches Gebäude

Der Tod des Mitarbeiters kommt Monate, nachdem Jacob Pratt, ein 33-jähriger Google-Mitarbeiter, der auch in der Zentrale in Manhattan arbeitete, an einem offensichtlichen Selbstmord tot aufgefunden wurde.

Pratt schien sich am 26. Februar kurz vor 6 Uhr in einer Wohnung an der Ecke West 6th Street und 16th Avenue in Chelsea erhängt zu haben.

Angesichts…

…dessen, was man ansonsten so von Google hört, wie z.B. der Geschichte über einen sektenartigen Kult, die Warnungen eines Mitarbeiter bezüglich der Google-eigenen KI, oder die Aussagen von Musk bezüglich Larry Page, dem Mitbegründer von Google, der zudem zur Zeit von den Jungferninseln wegen dem JP-Morgan-Epstein-Fall vorgeladen und nicht aufgefunden werden kann usw., sind das in letzter Zeit recht viele Schlagzeilen um Google, seine Mitarbeiter, Ingenieure und auch über ihre KI, die das ganze schon fast irgendwie kruselig machen… Ich führe diese Art von Google News hier einfach mal auf:

Künstliche neuronale Netze machen laut Google Entwickler Blaise Agüera y Arcas Fortschritte in Richtung Bewusstsein. In den vergangenen Jahren hat sein Team sie verwendet, um Funktionen auf Pixel-Telefonen für bestimmte „schmale ki“ -Funktionen wie Gesichtsentsperrung, Bilderkennung, Spracherkennung und Sprachübersetzung zu entwickeln. Neuere Entwicklungen scheinen jedoch qualitativ anders zu sein. Dies deutet darauf hin, dass die ki in eine neue Ära eintritt. 09.06.2022 The Economist

Der Google-Ingenieur Blake Lemoine ist überzeugt, dass das Google-Chatbot-System empfindungsfähig ist. Das hat ihm zumindest vorübergehend seinen Job gekostet. Brisant dabei: Eine Forscherin wurde bereits letztes Jahr bei Google herausgeworfen, weil sie vor solchen Situationen gewarnt hat. 14.06.2022 Netzwoche

Offener Brief von Elon Musk und Experten für KI? Labore sollen ihre Forschung „sofort pausieren“. Sie argumentieren, dass KI-Systeme mit konkurrenzfähiger menschlicher Intelligenz „tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit“ darstellen und die „Geschichte des Lebens auf der Erde“ verändern können, und berufen sich dabei auf umfangreiche Forschungsarbeiten zu diesem Thema und Bestätigungen von „führenden KI-Labors“. 23.03.2023 Germany Today

Elon Musk: Google plant einen KI-GOTT zu schaffen. Musk behauptete, er habe Page vor der KI-Sicherheit gewarnt, sei aber ignoriert und sogar als „Speziist“ bezeichnet worden. (Speziesismus basiert auf der Annahme, eine bestimmte Spezies sei wichtiger als eine andere.) „Ja, dann bin ich ein Speziesist, Sie haben mich erwischt!“ erklärte Musk und fügte hinzu, dass Google-Mitbegründer Larry Page ihm gesagt habe, er wolle mit Hilfe von KI einen „digitalen Gott“ schaffen… 23.04.2023 Germany Today / FOX News

Klage im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein: Google-Mitbegründer Larry Page kann nicht aufgefunden werden. Google-Mitbegründer Larry Page ist einer von mehreren milliardenschweren Geschäftsleuten, die die karibische Regierung wegen ihrer angeblichen Verbindungen zu JPMorgan und Epstein vorgeladen hat. Frühere Vorladungen wurden an den Medienmagnaten Mortimer Zuckerman, den Google-Mitbegründer Sergey Brin und den Vorsitzenden von Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, ausgestellt. 08.05.2023 Germany Today

Der „Pate der künstlichen Intelligenz“ hat bei Google gekündigt. Geoffrey Hinton hat seinen Job bei Google gekündigt und gegenüber der New York Times erklärt, dass er seine Rolle bei der Entwicklung von KI bedauert. Hinton sagte, er sei besorgt, dass die Technologie falsche Informationen verbreiten und Arbeitsplätze vernichten werde. Hinton sagte, er habe gekündigt, um vor den Risiken der KI warnen zu können, ohne sich um die Auswirkungen auf Google zu sorgen. 02.05.2023 BusinessInsider / deutsche Übersetzung von uns

KI und Sektenvorwürfe verwickeln Google in religiöse Kontroversen Eine Gruppe namens Fellowship of Friends gewann „Einfluss“ auf die Google-Developer-Abteilung und orchestrierte die Entlassung eines Produzenten. 22.06.2022 Axios

Die Fellowship of Friends

Die Fellowship of Friends, auch bekannt als Living Presence und die Fourth Way School, ist eine neue religiöse Organisation, die nicht konfessionell ist und von Kritikern, ehemaligen Mitgliedern und einigen Akademikern als Sekte bezeichnet wurde.

Die Fellowship ist eine winzige kalifornische Sekte mit Sitz in den Ausläufern der Sierra Nevada, die ein Weingut betreibt, in Antiquitäten investiert hat und sich für „spirituelles Erwachen durch die Auseinandersetzung mit den schönen Künsten einsetzt“.

Sein Gründer wurde auch mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs konfrontiert.

Fast die Hälfte der rund zwei Dutzend Mitglieder der Einheit – von denen viele eher Auftragnehmer als Vollzeitbeschäftigte sind – gehören der Sekte an, heißt es in der Klage. Sie haben Google-Gelder an Unternehmen im Besitz von Fellowship weitergeleitet, klagt Lloyd an. Als er Alarm schlug, wurde er laut seiner Beschwerde entlassen.

Im Jahr 2022 wurde eine Klage gegen Google und seine Personalfirma Advanced Systems Group (ASG) eingereicht, in der behauptet wurde, dass Mitglieder der Fellowship of Friends die Auftraggeberei als einfachere Möglichkeit nutzten, andere aus derselben Gruppe einzustellen, ohne die normale Prüfung, die für Vollzeit-Google-Einstellungen gilt. In der Klage behauptet Kevin Lloyd, ein ehemaliger Google-Videoproduzent, er sei gefeuert worden, weil er sich über den Einfluss der religiösen Gruppe in seiner Geschäftseinheit beschwert habe. In der Klage wird behauptet, dass Google Developer Studio (GDS), das Videos zur Werbung für die Produkte des Unternehmens erstellt, von Peter Lubbers geleitet wird, einem Mitglied der Fellowship of Friends, der seine Position nutzte, um viele Mitglieder der Gruppe und ihre Verwandten einzustellen und einen Teil der Ausgaben von Google für die Videoproduktion an die Gruppe weiterzuleiten. In einer ähnlichen Klage aus dem Jahr 2008 wurde Lynn Noyes von Kelly Services Schadenersatz in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar zugesprochen, weil sie sie nicht befördert hatte, weil sie nicht Teil des Stipendiums war. Lloyd hat seine Klage gegen ASG im Dezember 2022 beigelegt, wobei die Bedingungen nicht bekannt gegeben wurden; Google bestätigte damals, dass Lubbers nicht mehr bei dem Unternehmen beschäftigt sei, ohne seinen Abgang zu erklären.

Truth.AI vs. Open.AI – Elon Musk: Google plante einen KI-GOTT zu schaffen – Wie gefährlich ist KI wirklich? „Ja, dann bin ich ein Speziesist, Sie haben mich erwischt!“ erklärte Musk und fügte hinzu, dass Google-Mitbegründer Larry Page ihm gesagt habe, er wolle mit Hilfe von KI einen „digitalen Gott“ schaffen.



Musk war Mitbegründer von OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, zusammen mit Larry Page, bis er das Unternehmen aufgrund dieser Differenzen verließ und im März ein neues, eigenes Unternehmen namens X.AI gründete, wie das Wall Street Journal erstmals berichtete.

Folge uns per E-Mail… …sowie den anderen Kanälen! Telegram Gettr Twitter RSS-Feed

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …