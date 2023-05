Ex-Pfizer VP: Der Impfdruck ist eine „supranationale Operation“ mit dem Ziel, „absichtlich zu verstümmeln und zu töten“!

Mehrere offensichtliche Toxizitäten wurden absichtlich in das Design [der angeblichen Impfstoffe] eingebaut, mit dem Ergebnis, dass man mit Blutgerinnseln, Autoimmunangriffen und Zytokinstürmen im ganzen Körper rechnen musste, je nachdem, wo der Impfstoff bei einem bestimmten Individuum ankam“, erklärte Dr. Michael Yeadon gegenüber LifeSiteNews.

Dr. Michael Yeadon, der früher als Vizepräsident und leitender Wissenschaftler für Allergien und Atemwegserkrankungen bei Pfizer tätig war, erklärte, dass er wusste, dass das COVID-Virus und die darauffolgende „Impfstoff“-Kampagne eine „supranationale Operation“ war, die darauf abzielte, „Menschen zu verletzen, zu verstümmeln und absichtlich zu töten“.

Yeadon, der 32 Jahre lang hauptsächlich für große Pharmaunternehmen gearbeitet hat, sprach im März mit einem Reporter von Children’s Health Defense, als er an einer Truth be Told Rally in London teilnahm.

Der Pharmakologie-Experte erinnerte sich daran, wie er zu der Erkenntnis kam, dass die COVID-„Pandemie“ etwas anderes war, als sie zu sein schien: „Als ich anfing, frühere Kollegen von mir zu bemerken, darunter Patrick Vallance, die im Fernsehen Dinge sagten, von denen ich wusste, dass sie nicht wahr waren – und ich wusste, dass er wusste, dass sie nicht wahr waren -, da fiel bei mir der Groschen, wahrscheinlich [im] Februar 2020.“

Der frühere Vizepräsident von Pfizer, Dr. Mike Yeadon, über die Abfolge von Ereignissen, die ihn zu dem Schluss führten, dass die sogenannte „Pandemie“ von nicht gewählten globalistischen Gremien wie der WHO und dem WEF im Voraus geplant und koordiniert wurde, Rechtfertigung für die absichtliche Entvölkerung des Planeten durch die tödlichen mRNA-Injektionen: „Wir stehen vor etwas viel Schlimmerem als einem angeblichen Virus. Die Verletzungen von Menschen durch diese sogenannten Impfstoffe … Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass es ein Unfall war, aber es war kein Unfall. Ich bin überzeugt, dass diese Injektionen gemacht wurden, um Menschen zu verletzen, zu verstümmeln und vorsätzlich zu töten.“

Patrick Vallance war von 2018 bis 2023 leitender wissenschaftlicher Berater der Regierung des Vereinigten Königreichs.

Ich erinnere mich, wie ich zu meiner Frau sagte: „Das ist nicht das, was sie sagen. Etwas geht hier vor“, erklärte Yeadon.

„Und als ich sah, dass nicht nur mein Land, sondern Dutzende Länder gleichzeitig ausfielen … war das der Beweis und ist immer noch der Beweis für eine supranationale Operation“, sagte er.

„Es ist unmöglich, dass dies auf lokaler Ebene, auf Landesebene, geschehen sein kann. Daher muss es auf einer höheren Ebene geschehen sein. Ich weiß nicht, ob es die WHO oder das Weltwirtschaftsforum oder eine andere Ebene war“, aber die orchestrierte Reaktion zeige, dass es sich um ein geplantes Ereignis handele und nicht um eine zufällige Entwicklung des Virus, sagte Yeadon.

Diese Regierungen „haben alle zur gleichen Zeit die gleichen dummen, ineffektiven und bekanntermaßen nicht funktionierenden Dinge getan, von denen nichts in den Pandemievorbereitungsplänen ihrer Länder stand, denn ich habe sie alle gelesen“, versicherte der Toxikologieexperte.

Außerdem sei er sich sicher, dass er nicht von Vallance oder anderen verklagt werde, weil er sie öffentlich der Lüge bezichtige, denn sie wüssten, dass sie vor Gericht verlieren würden. „Sie werden mich also nicht verklagen. Was sie tun, ist, mich zu verleumden und zu zensieren.“

Die Schäden, die Menschen durch diese sogenannten Impfstoffe erleiden, sind etwas viel Schlimmeres als ein angeblicher Virus“, so Yeadon. Außerdem: „Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es ein Unfall war, aber es war kein Unfall.“

Am 1. Dezember 2020 beantragte Yeadon zusammen mit Dr. Wolfgang Wodarg aus Deutschland bei der Europäischen Arzneimittelagentur die sofortige Aussetzung aller COVID-19-Impfstoffstudien in Europa aufgrund erheblicher Sicherheitsbedenken, einschließlich der vorhersehbaren Möglichkeit, dass viele Menschen „allergische, möglicherweise tödliche Reaktionen auf die Impfung entwickeln könnten“.

Yeadons Warnungen blieben ungehört. Und obwohl er verunglimpft wurde, hat er – leider für alle – Recht bekommen.

Im weiteren Verlauf des Interviews sagte der britische Wissenschaftler: „Ich habe mich 32 Jahre lang mit der Entwicklung rationaler Arzneimittel beschäftigt. Ich weiß, und ich habe es gewusst und geschrieben, bevor eine der [Injektionen] eine Notfallzulassung [EUA] hatte, dass sie gefährlich sind“.

„Und ich fürchte, ich bin davon überzeugt und würde vor einem Gericht, einem Richter, mit der Hand auf der Bibel sagen, dass diese Injektionen gemacht wurden, um Menschen zu verletzen, zu verstümmeln und absichtlich zu töten.“

Im weiteren Verlauf des vollständigen Interviews erklärte er, warum die biologischen mRNA-Injektionen bei verschiedenen Menschen eine Reihe unterschiedlicher Nebenwirkungen hervorrufen.

„Wenn man sie einer Person injiziert und sie sich in ihrem Körper ausbreitet und in eine Zelle aufgenommen wird, wird diese Nachricht in ein Protein umgewandelt“, sagte er. „Und wenn Ihr Körper ein fremdes Protein herstellt – das garantiere ich Ihnen als Immunologe – wird Ihr Körper sagen ‚das ist nicht von ihm‘ und denjenigen angreifen, der es produziert, bis die Zelle tot ist. Und ich denke, das ist die Ursache für viele – nicht alle – der unerwünschten Reaktionen auf diese sogenannten Impfstoffe.“

Daher verursachen diese Substanzen „eine autoimmune Zerstörung, wo auch immer dieses Material hingelangt. Wenn es in Ihr Herz gelangt, kommt es zu Myokarditis oder Herzinfarkt. Wenn es in Ihre schwangere Gebärmutter gelangt, Fehlgeburt, wenn es in Ihr Nervensystem gelangt, eine ganze Reihe von neurologischen Problemen. Das ist das gemeinsame Problem, das vielen Impfstoffverletzungen zugrunde liegt, von denen einige so schlimm sind, dass Menschen daran gestorben sind, wie ich vermutet habe“, sagte Yeadon, der auch einen Abschluss in Toxikologie hat.

Außerdem erinnerte er daran, dass, wenn ein Teil des Herzmuskels aufgrund des Traumas eines Herzinfarkts oder einer Myokarditis abstirbt, „dieses Stück Herzmuskel abstirbt und sich nicht mehr erholt. Am Ende hat man also ein geschädigtes Herz. Deshalb ist es auch so schrecklich, wenn wir von Myokarditis bei jungen Männern hören. Ihr Herz wird nicht nachwachsen. Sie werden für den Rest ihres Lebens ein geschädigtes Herz haben.“

In einer separaten Korrespondenz mit LifeSiteNews fasst Yeadon zusammen:

„Die angeblichen Impfstoffe wurden entwickelt, um zu verletzen, zu verstümmeln und zu töten. Mehrere offensichtliche Toxizitäten wurden absichtlich in ihr Design eingebaut, mit dem Ergebnis, dass man mit Blutgerinnseln, Autoimmunangriffen und Zytokinstürmen im ganzen Körper rechnen musste, je nachdem, wo der Impfstoff in einem bestimmten Individuum landete.“

„Schließlich wurden die mRNA-Wirkstoffe in Lipid-Nanopartikeln formuliert, von denen seit 2012 bekannt war, dass sie sich in bestimmten Eingeweiden, insbesondere in den Eierstöcken, anreichern können. Negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit waren ebenfalls so gut wie sicher.“

„Nichts davon könnte als unbeabsichtigt verteidigt werden“ , schloss er.

