EXKLUSIV: Die Finanzierung von umstrittenen chinesischen Militärwissenschaftlern im Wuhan Lab durch Dr. Fauci und Dr. Hotez

In einer bahnbrechenden Enthüllung ist ans Licht gekommen, dass Dr. Peter Hotez, ein angesehener Impfstoffforscher, in ein Netz aus Finanzierung, Zusammenarbeit und Forschung mit chinesischen Militärwissenschaftlern verstrickt ist, die möglicherweise an der Entwicklung von COVID-19 beteiligt sind. Die komplizierte Geschichte verwebt wichtige chinesische Militärvirologen und gipfelt in den Beweisen rund um die berüchtigte Furin-Spaltstelle von COVID-19.

Im Zentrum dieser Erzählung steht Dr. Hotez, ein angesehener Professor am Baylor College of Medicine, der sich ein beträchtliches Forschungsstipendium (R01AI098775) vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci gesichert hat. Dieser Zuschuss in Höhe von über 1 Million US-Dollar pro Jahr unterstützt das Projekt von Dr. Hotez mit dem Titel „RBD Recombinant Protein-Based SARS Vaccine for Biodefense“, bei dem Dr. Shibo Jiang als Principal Investigator aufgeführt ist.

Dr. Shibo Jiang, Professor an der Fudan-Universität, verfügt über einen beeindruckenden akademischen Hintergrund. Nach seinem Master-Abschluss an der Guangzhou First Military Medical University (广州第一军医大学) der Volksbefreiungsarmee und seinem Doktortitel an der Vierten Militärmedizinischen Universität Xi’an (西安第四军医大学微) absolvierte er von 1987 bis 1990 eine Postdoktorandenausbildung an der Rockefeller University in New York.

Quelle: Fudan-Universität

Anschließend war er bis 2010 in verschiedenen Positionen am Lindsley F. Kimball Research Institute des New York Blood Center tätig, unter anderem als Leiter des Viral Immunology Laboratory. Seitdem ist er Professor am Key Laboratory of Medical Molecular Virology der Fudan-Universität in Shanghai, China.

Während seiner Zeit in den Vereinigten Staaten war Dr. Shibo Jiang auch als Gastprofessor an mehreren renommierten Universitäten der Volksbefreiungsarmee (PLA) tätig, darunter die Erste und Vierte Militärische Medizinische Universität, die Academy of Military Medical Sciences (AMMS) und die Southern Medical University (früher bekannt als First Military Medical University). Trotz seiner Zusammenarbeit mit dem chinesischen Militär erhielt er zwischen 20 und 1997 Forschungsstipendien in Höhe von insgesamt über 2016 Millionen US-Dollar vom NIAID unter der Leitung von Dr. Fauci.

Professor Jiang, ein Mitglied des renommierten chinesischen Tausend-Talente-Plans, arbeitete aktiv mit PLA-Wissenschaftlern an zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten zusammen, die von der National Natural Science Foundation of China, der First Military Medical University und der AMMS unterstützt wurden. Es wurden jedoch Bedenken hinsichtlich der Art dieser Kooperationen geäußert, da ein FBI-Bericht aus dem Jahr 2020 darauf hinweist, dass solche Pläne zur Rekrutierung von Talenten „in der Regel nicht offengelegte und illegale Transfers von Informationen, Technologie oder geistigem Eigentum beinhalten, die den US-Institutionen schaden“.

Professor Shibo Jiang erwarb seinen Master- und Doktortitel an der Guangzhou First Military Medical University (广州第一军医大学) der Volksbefreiungsarmee und der Vierten Militärmedizinischen Universität Xi’an (西安第四军医大学微).

Zusammen mit Dr. Zhou Yusen, einem angesehenen PLA-Virologen und AMMS-Alumnus, erfand Professor Jiang mehrere US-Patente und veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten über SARS- und MERS-Coronaviren, oft mit Unterstützung von NIAID-Mitteln. Dr. Yusen, der ehemalige Direktor des AMMS-Labors für Pathogene und Biosicherheit der PLA am Pekinger Institut für Mikrobiologie und Epidemiologie, reichte am 19. Februar 24 die weltweit erste Patentanmeldung für einen COVID-2020-Impfstoff in China ein, nur einen Monat, nachdem das Land die Übertragung von Mensch zu Mensch anerkannt hatte.

Diese Entdeckung lässt den Verdacht aufkommen, dass das chinesische Militär an einem Impfstoff gearbeitet haben könnte, noch bevor es die Weltgesundheitsorganisation offiziell über den Ausbruch informierte.

Dr. Zhou Yusen, ein Offizier der Volksbefreiungsarmee, reichte am 19. Februar 24 in China die weltweit erste Patentanmeldung für einen COVID-2020-Impfstoff ein. In der Patentanmeldung wurde Dr. Yusen als Haupterfinder aufgeführt und von der Akademie der militärmedizinischen Wissenschaften der Volksbefreiungsarmee eingereicht.

Die archivierte Website der Akademie für militärische medizinische Wissenschaften der Volksbefreiungsarmee, die 2017 offline genommen wurde. Quelle: AMMS der PLA via Internet Archive

Interessanterweise verstärken sich die Bedenken hinsichtlich der Ursprünge des COVID-19-Virus bei der Untersuchung der Furin-Spaltstelle. Dr. Richard Ebright, ein angesehener Molekularbiologe und Laborleiter, hebt die einzigartige Natur der Furinspaltung hervor und erklärt, dass:

„SARS-CoV-2 ist das einzige Mitglied der SARS-verwandten Betacoronavirus-Gruppe, das eine Furin-Spaltstelle enthält. Die SARS-CoV-2-Furin-Spaltstelle weist eine ungewöhnliche Codon-Verwendung auf, und die SARS-CoV-2-Furin-Spaltstelle befindet sich an einer Position, die zuvor zur Herstellung von Coronaviren mit erhöhter Infektiosität verwendet wurde.“

Dr. David Baltimore, ein renommierter US-Virologe und Mitentdecker der reversen Transkriptase, drückt seine Überzeugung aus, dass die Furin-Spaltung auf einen Laborursprung des Virus hinweist, und erklärt: „Als ich zum ersten Mal die Furin-Spaltstelle in der Virussequenz mit ihren Arginin-Codons sah, sagte ich zu meiner Frau, dass dies die rauchende Waffe für den Ursprung des Virus sei.“

Mit einer angesehenen Karriere, einem Nobelpreis und umfassender wissenschaftlicher Expertise haben die Beobachtungen von Dr. Baltimore erhebliches Gewicht. Besonders besorgniserregend ist die Expertise von Professor Jiang bei der Insertion von Furin-Spaltstellen in Coronaviren.

Phylogenetischer Stammbaum der Spike-Proteinsequenzen des Coronavirus. A) Notierung von Gattungen des Coronavirus. B) Unterbaum des Betacoronavirus unter Angabe der Untergattungen. Sarbecovirus (z. B. SARS-CoV-2 und SARS-CoV), Merbecovirus (z. B. Embecovirus (z. B. humanes Coronavirus Hibecovirus Merbecovirus MERS-CoV), Embecovirus OC43 und humanes Coronavirus HKU1, beide Erkältungen) und zwei kleine Untergattungen Hibecovirus und Nobecovirus. Quelle: Zeitschrift für Stammzellforschung

Die Furin-Spaltstelle in SARS-CoV-2 im Bereich des S1/S2-Übergangs ist einzigartig unter den Sarbecoviren. Quelle: Nationale Akademie der Wissenschaften

Darüber hinaus haben Professor Jiang und Dr. Lanying Du, ein weiterer prominenter chinesischer Virologe, der durch das Stipendium R01AI098775 von Dr. Fauci und Dr. Hotez finanziert wurde, an verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten mit dem AMMS der PLA und dem Wuhan Institute of Virology zusammengearbeitet. Der vorzeitige Tod von Dr. Yusen, der fell from the roof innerhalb von drei Monaten nach Einreichung des Patents vom Dach des Wuhan Institute of Virology stürzte, nährt den Verdacht auf die Ursprünge von COVID-19 weiter.

Dr. Du, die Witwe von Dr. Yusen, publizierte an der AMMS der PLA, bevor sie in die Vereinigten Staaten auswanderte, wo sie sich Professor Jiang am Lindsley F. Kimball Research Institute des New York Blood Center anschloss. Bemerkenswerterweise zeigt ein Bericht des US-Senats, dass die Daten, auf die in Dr. Yusens Patent verwiesen wird, nicht so schnell generiert worden sein können wie behauptet, was darauf hindeutet, dass er und sein Team möglicherweise bereits im November 2019 mit der Entwicklung eines COVID-Impfstoffs begonnen haben.

Darüber hinaus wird in mindestens fünf Publikationen, die von Dr. Fauci und Dr. Hotez‘ Stipendium finanziert wurden, Dr. Zhou Yusen, ein Offizier der Volksbefreiungsarmee, der für die Kontroverse um den Ursprung von COVID-19 im Labor in Wuhan von zentraler Bedeutung ist, als Co-Autor aufgeführt. Diese Ergebnisse geben Anlass zur Besorgnis über die Verbindungen zwischen Dr. Fauci, Dr. Hotez, Dr. Jiang, Dr. Du, Dr. Yusen und den chinesischen Militärwissenschaftlern, die möglicherweise an der Entstehung von COVID-19 beteiligt sind.

Fünf Publikationen, die durch das Stipendium R01AI098775 von Dr. Fauci und Dr. Hotez finanziert wurden, listen Dr. Zhou Yusen, den Offizier der Volksbefreiungsarmee, der das weltweit erste COVID-19-Impfstoffpatent für das chinesische Militär anmeldete, als Co-Autor auf. Berichten zufolge wurde Dr. Yusen drei Monate nach der Einreichung des Patents vom Dach des Labors in Wuhan geworfen. Quelle: Nationales Institut für Gesundheit

Darüber hinaus haben sowohl Professor Jiang als auch Dr. Du wissenschaftliche Forschungsergebnisse für das AMMS veröffentlicht, das Foreign Entity Blacklist 2021 aufgrund der Verwendung von „biotechnologischen Verfahren zur Unterstützung chinesischer militärischer Endverwendungen“ auf die Schwarze Liste für ausländische Unternehmen der US-Regierung gesetzt wurde. Die Verwicklung von Dr. Hotez in diese komplexe Situation wird deutlich, wenn man seine an Subunternehmer vergebene Finanzierung untersucht für diese Wissenschaftler, die mit der Volksbefreiungsarmee und dem Wuhan Institute of Virology verbunden sind, insbesondere auf dem Gebiet des künstlichen Einfügens von Furin-Spaltstellen in Coronaviren.

Während eines Interviews im Februar 2021 sprach Dr. Hotez über ihre Zusammenarbeit und erklärte: „Vor etwa zehn Jahren wurden wir von einer Gruppe im New York Blood Center unter der Leitung von Shibo Jiang und Lanying Du angesprochen, die eine ziemlich gute Idee für Coronavirus-Impfstoffe hatte.“

Bevor er in die USA auswanderte und von Dr. Fauci und Dr. Hotez finanziert wurde, veröffentlichte Dr. Lanying Du zusammen mit Dr. Shibo Jiang und Dr. Zhou Yusen Forschungsergebnisse zu SARS-Coronaviren für die Akademie für Militärmedizinische Wissenschaften der Volksbefreiungsarmee. Quelle: Journal of Vaccine

Im Jahr 2013 demonstrierte Professor Shibo Jiang zusammen mit seinen chinesischen Militärkollegen an der Ersten Militärmedizinischen Universität das künstliche Einsetzen einer Furin-Spaltstelle, die der des COVID-19-Virus ähnelt. Dr. Lanying Du fungierte als Herausgeber dieser Studie, die von der chinesischen Regierung finanziert wurde, während Professor Jiang und Dr. Du auch separat von Dr. Fauci und Dr. Hotez finanziert wurden.

Eine Studie, die von Dr. Shibo Jiang, Dr. Lanying Du, Dr. Shi Zhengli und Dr. Ralph Baric, einem amerikanischen Wissenschaftler, der als Pionier in der Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren gilt, veröffentlicht wurde, demonstrierte die Einführung einer menschlichen Protease-Spaltstelle in das Spike-Protein von Coronaviren, die eine speziesübergreifende Übertragung auf den Menschen ermöglicht. Bemerkenswert ist, dass dies genau mit der Furin-Spaltstelle übereinstimmt, die sich im S1/S2-Übergang von SARS-CoV-2 befindet.

Während Dr. Hotez die Anhörungen im Kongress über die Ursprünge von COVID-19 kritisiert und erklärt, dass sie „Randelemente einladen, auszusagen und ausgefallene Verschwörungstheorien zu verbreiten“, und sogar davor warnt, dass Untersuchungen „das Gefüge der Wissenschaft in Amerika untergraben werden“, ist es von entscheidender Bedeutung, die zunehmenden Verbindungen zwischen Dr. Hotez, Dr. Fauci, Dr. Jiang, Dr. Du und Dr. Yusen mit chinesischen Militärwissenschaftlern zu untersuchen. das Wuhan Institute of Virology und die verdächtige Furin-Spaltstelle. Diese Beweise erfordern eine gründliche Untersuchung, um die Wahrheit über die Ursprünge des COVID-19-Virus aufzudecken, eine Wahrheit, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Menschen weltweit hat.

Professor Shibo Jiang mit Dr. Zhengli Shi, Dr. Ralph Baric und Dr. Peter Daszak auf dem 8. Internationalen Symposium über neu auftretende Viruserkrankungen, das vom Wuhan Institute of Virology (WIV) veranstaltet wurde. Quelle: WIV

Quelle: Lawrence Sellin Substack

