FALSE FLAG: FAKE-ALIEN-AGENDA

Augenaufmedienanalyse und Greg Reese haben gestern auf ein anderes gewisses „Phänomen“ beim Verschwinden der Malaysia Airlines Flug 370, im Jahre 2014 hingewiesen, nachdem ich selbst beim Wetter/-UFO-Kanal Mr.Mbb333 zunehmend auf leuchtende Kugeln aufmerksam gemacht wurde, die scheinbar immer wieder an verschiedenen Orten der Welt auftauchen...

Malaysia Airlines Flug 370

Transkript:

Malaysia Airlines Flug 370 verschwand am 8.3.2014. (Dieses Datum wird später aufgrund gewisser Patente relevant.)

Am 19. Mai, etwa neun Wochen später, wurde ein geleaktes Video auf YouTube von einer dritten Person veröffentlicht, die behauptete, sie habe es am 12. März erhalten.

Das Video zeigt ein scheinbar brennendes Passagierflugzeug, das von drei spiralförmigen Kugeln verfolgt wird. Letztendlich gehen die drei Kugeln in ein vertikales Muster über und verschwinden zusammen mit dem Flugzeug in einem Blitz. Sie hinterlassen eine Sackgasse aus Rauch am Himmel.

Einen Monat später, am 12. Juni, wurde ein weiteres Video auf demselben Kanal veröffentlicht, welches das gleiche Ereignis aus einem anderen Blickwinkel zeigt.

Diese Videos wurden von YouTube gelöscht, sind aber noch auf Archive.org zu finden. Ashton Forbes und sein Team haben diese Videos ausführlich untersucht und überzeugende Beweise dafür vorgelegt, dass diese Videos echt sind. Dazu gehören digitale Forensik, verifiziert von CGI-Spezialisten, Augenzeugen und Regierungsdaten. Forbes und sein Team haben alle Behauptungen der Skeptiker erfolgreich widerlegt und für alle sichtbar gemacht.

Ihre Untersuchungen zeigen, dass das erste geleakte Video von einem amerikanischen Signalaufklärungssatelliten, bekannt als USA229, aufgenommen wurde. Dies sind Zwillingsatelliten, die stereoskopische 3D-Bilder erstellen können, indem sie zwei leicht unterschiedliche Ansichten aufzeichnen. Die USA229 Zwillings-Satelliten wurden genau zu der Zeit, an dem Ort und in dem Winkel aufgezeichnet, die für die Aufnahme des Videos erforderlich waren. Das Ereignis ereignete sich gegen halb drei Uhr morgens. Es war völlig dunkel, die von diesen Kameras erfassten Wellenlängen sind sehr detailliert und der stereoskopische Effekt ermöglicht eine zusätzliche Tiefenwahrnehmung.

Die Quelle des zweiten Videos wurde als unbemannte Kampfdrohne MQ-1C Grey Eagle mit Infrarot- und Wärmeprotechnik identifiziert. Dieses Video konzentriert sich auf die Wärmesignatur. Und der Mann, der für die Verbreitung dieser Videos verantwortlich ist, scheint Lieutenant Commander Edward Lynn zu sein. Er wurde beschuldigt, ein Spion zu sein, aber die Gerichtsprotokolle beweisen, dass das nur Gerüchte waren.

Die Einzelheiten seiner Vergehen, einschließlich des Zeitpunkts, zu dem sie begangen wurden, sind geschwärzt. Aber es wurde im Prozess enthüllt, dass die fraglichen geheimen Informationen im Internet veröffentlicht wurden. Und Lieutenant Commander Edward Lynn hatte eine vollständige Sicherheitsfreigabe für die Technologie, die zur Aufnahme der Videos verwendet wurde.

Mit Hilfe von Inmarsat-Satellitenpings und Militärradar zur Verfolgung der Flugroute, sowie Augenzeugenaussagen zur Bestätigung, hat Forbes die endgültige Flugroute von Malaysian Airlines Flug 370 ermittelt. Am 7. März um 16.42 Uhr UTC hob Flug 370 vom internationalen Flughafen Kuala Lumpur ab. Um 17.21 Uhr drehte das Flugzeug abrupt in Richtung des nächstgelegenen Flughafens in Penang ab. Ein Zeuge auf einer Farm-Insel berichtete, dass das Flugzeug brennend war.

Mehrere Zeugen entlang der Ostküste berichteten, dass sie einen lauten Knall und ein Glühen vom Flugzeug gehört und gesehen hatten, als es über sie hinwegflog. Um 17.52 Uhr machte das Mobiltelefon des Co-Piloten einen Anruf zum örtlichen Turm und um 18.40 Uhr berichtete ein Augenzeuge auf einem Boot, dass das Flugzeug orangefarben glühte und zu brennen schien. Die Inmarsat Ping-Daten zeigen die gleiche scharfe Linkskurve wie in den Videos und gehen dann abrupt auf Null, als das Flugzeug verschwindet.

Die Kommunistische Partei Chinas veröffentlichte chinesische Satellitenbilder, die mutmaßlich drei Kugeln zeigen. Sie behaupteten zunächst, es handele sich um Trümmer und erklärten später, die Veröffentlichung des Bildes sei ein Fehler gewesen. Laut chinesischen Medien haben 19 Familien zusammengearbeitet, die über Anrufe nach deren Verschwinden in Verbindung zu den vermissten Passagieren standen, erhielten aber keine Antwort.

Einige Leute behaupten, es handele sich um ein außerirdisches UFO, das ein Flugzeug vor dem Absturz rettete.

Dies erklärt jedoch nicht, warum drei verschiedene hochmoderne Überwachungskameras des US-Militärs dieses eine Ereignis aufgezeichnet haben.

20 der Passagiere an Bord waren Angestellte von einem Unternehmen namens Freescale Semiconductors verbunden, einem Unternehmen, das sich offenbar mit der Entwicklung einer Supraleiter-Technologie beschäftigt.

Eine Art supraleitendes Zielsystem für Teleportation. Das erinnert an das, was die Nazis mit ihrem hochgeheimen Glocken-Projekt beabsichtigten.

Auch die anderen 14 Mitarbeiter waren mit wichtigem Wissen an der Entwicklung von Lösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigung beteiligt.

1. Kommunikation auf dem Schlachtfeld

2. Avionik

3. HF-Radar – Band L- und S-

4. Raketenlenkung

5. Elektronische Kriegsführung

6. Identifikation, Freund oder Feind (IFF)

Jacob Rothschild

Mit dem Verschwinden der MH-370 der Malaysian Airlines wurde Jacob Rothschild der alleinige Inhaber des Patents „Freescale Semiconductors“

Das Rätsel um die MH-370 der Malaysian Airlines wächst mit jedem Tag, an dem mehr mysteriöse Stille das Verschwinden der Fluggesellschaft überschattet. Immer mehr Theorien tauchen auf, was passiert sein könnte. Eine neue Geschichte ist aufgetaucht, die das Technologieunternehmen Freescale Semiconductor betrifft. Freescale stellt einen sogenannten ARM-Mikrocontroller „KL-03“ her, der eine neue improvisierte Version eines älteren Mikrocontrollers KL-02 ist. Die Geschichte handelt davon, wie Jacob Rothschild aufgrund des Todes mehrerer Passagiere auf dem unglückseligen Flug die vollen Patentrechte an einem unglaublichen KL-03-Mikrochip erhielt.

Ein US-Technologieunternehmen, das 20 leitende Mitarbeiter an Bord des Malaysia-Airlines-Fluges MH370 hatte, hatte in den Tagen vor dem Verschwinden der Boeing 777 gerade ein neues Gerät zur elektronischen Kriegsführung für militärische Radarsysteme auf den Markt gebracht.

Freescale Semiconductor entwickelt seit 50 Jahren Mikroprozessoren, Sensoren und andere Technologien. Die von ihm entwickelte Technologie wird gemeinhin als eingebettete Prozessoren bezeichnet, bei denen es sich nach Angaben des Unternehmens um „eigenständige Halbleiter handelt, die dedizierte Rechenfunktionen in elektronischen Systemen ausführen“.

Warum waren so viele Freescale-Mitarbeiter zusammen unterwegs? Was waren ihre Aufgaben? Waren sie auf einer Mission und wenn ja, was war diese Mission? Können diese Mitarbeiter die Ursache für das Verschwinden dieses Flugzeugs sein? Könnte das Flugzeug dann entführt und diese Menschen entführt worden sein? Hatten diese Mitarbeiter wertvolle Informationen, hatten sie wertvolle Fracht dabei? Kannten sie Firmen- und Technologiegeheimnisse? Warum kann dieses Flugzeug bei all der Macht der Technologie nicht geortet werden? Wo ist dieses Flugzeug, wo sind diese Menschen?“

Die 20 Freescale-Mitarbeiter unter den 239 Personen auf Flug MH370 waren hauptsächlich Ingenieure und andere Experten, die daran arbeiteten, die Chipfabriken des Unternehmens in Tianjin, China, und Kuala Lumpur effizienter zu machen, sagte Mitch Haws, Vice President, Global Communications and Investor Relations.

„Das waren Leute mit viel Erfahrung und technischem Hintergrund, und sie waren sehr wichtige Leute“, sagte Haws. „Es ist definitiv ein Verlust für das Unternehmen.“

In Malaysia befindet sich die moderne Betriebsstätte von Freescale, die integrierte Schaltkreise (ICs) herstellt und testet, in Petaling Jaya.

Basierend auf Informationen auf der Website von Freescale wurde die Anlage 1972 auf einem acht Hektar großen Gelände in Betrieb genommen und ist speziell für die Herstellung und Prüfung von Mikroprozessoren, digitalen Signalprozessoren und integrierten Hochfrequenzschaltungen konzipiert.

Das Unternehmen besitzt auch Freescale RF, das an der Entwicklung von Lösungen für die Luft- und Raumfahrt und die Verteidigung beteiligt ist, die unten aufgeführt sind.

Zu den Anteilseignern von Freescale gehören Private-Equity-Investoren wie zB. die Carlyle Group (Diese wurde gestern bereits bei der Geschichte der Erdbebenwaffen in der Antarktis erwähnt.), zu deren früheren Beratern Ex-US-Präsident George Bush Sr. und der ehemalige britische Premierminister John Major gehörten.

Zu Carlyles früheren schwergewichtigen Kunden gehört die Saudi Binladin Group, die Baufirma im Besitz der Familie von Osama bin Laden.

Die Tatsache, dass Freescale so viele hochqualifizierte Mitarbeiter an Bord der Boeing 777 hatte, hatte bereits zu wilden Verschwörungstheorien darüber geführt, was passiert sein könnte. Das Unternehmen sagt, dass sie nach China geflogen sind, um seine Konsumgüter zu verbessern, aber Freescale´s neue Technologie für die Rüstungsindustrie wird wahrscheinlich weitere Spekulationen auslösen und das Rätsel vertiefen.

Experten sind verblüfft, wie ein großes Passagierflugzeug bis zu sechs Stunden lang unentdeckt geflogen ist und möglicherweise militärische Radarsysteme überwunden hat. Die Vermeidung von Radar durch „Cloaking-Technologie“ ist seit langem eines der Ziele der Verteidigungsindustrie, und Freescale ist aktiv an der Entwicklung von Chips für militärische Radargeräte beteiligt.

Auf seiner Website gibt das Unternehmen an, dass seine Hochfrequenzprodukte die Anforderungen für Anwendungen in den Bereichen „Avionik, Radar, Kommunikation, Raketenlenkung, elektronische Kriegsführung und Freund-Feind-Identifikation“ erfüllen.

Im vergangenen Juni kündigte das Unternehmen an, ein Team von Spezialisten zusammenzustellen, das sich der Herstellung von „Hochfrequenz-Leistungsprodukten“ für die Verteidigungsindustrie widmet.

Und am 3. März kündigte das Unternehmen an, 11 dieser neuen Geräte für den Einsatz in „Hochfrequenz-, VHF- und Low-Band-UHF-Radar- und Funkkommunikation“ auf den Markt zu bringen.

Das Unternehmen hat nicht auf Fragen geantwortet, ob einer seiner vermissten Mitarbeiter an den Rüstungsprodukten gearbeitet hat und gab auch keinerlei Stellungnahme oder ähnliches auf die jüngsten Gerüchte gegeben, die in Online-Medien und anderen Internetforen kursieren.

Dem Halbleiterpatent zufolge wurde es vier Tage (am 11.3.2014) nach dem Verschwinden von Flug MH370 vom US-Patentamt genehmigt. Das Patent wird zu 20% auf fünf Patenteigentümer aufgeteilt.

Der Eigentümer ist das Unternehmen Freescale Semiconductor, Austin, Texas (USA) selbst, während die anderen vier chinesischen Mitarbeiter des Unternehmens;

Peidong Wang

Zhijun Chen

Cheng Li

Ying Zhijong

alle Passagiere des Malaysia-Airlines-Flugzeugs waren und mit ihm am am 8. März verschwanden.

Das Interesse dieser vier chinesischen Mitglieder an dem Halbleiterpatent konnte nicht an ihre Familienangehörigen weitergegeben werden. Der Grund dafür war, dass das Patent zum Zeitpunkt des Verschwindens des Flugzeugs noch nicht genehmigt worden war.

In diesem Szenario werden die anderen Eigentümer zu gleichen Teilen an den Dividenden des Verstorbenen beteiligt. Wenn vier der fünf Patentinhaber sterben, erhält der überlebende Patentinhaber 100 % des Patents. Der verbleibende Patentinhaber ist die Firma Freescale Semiconductor. Wem gehört Freescale Semiconductor?

Die Antwort ist Jacob Rothschild, der britische Milliardär, dem die Firma Blackstone gehört, die wiederum die Firma Freescale Semiconductors besitzt.

Allerdings hat die Geschichte Löcher.



Obwohl unter der Nummer US8650327 ein Freescale-Patent existiert, taucht keiner der aufgeführten chinesischen Namen tatsächlich auf dem von den malaysischen Behörden veröffentlichten Passagiermanifest auf.

Malaysia ist jedoch eines der laxeren Länder, wenn es um die Kontrolle und Sicherheit von Flughäfen geht. Tatsächlich hatten zwei der Passagiere an Bord dieses Fluges falsche Pässe. Es gibt auch Spekulationen, dass diese Namen aus dem Flugmanifest entfernt worden sein könnten.

Zurück zu den leuchtenden Objekten…

Solche leuchtenden Objekte wurden erstmals im Mai 1940 gemeldet, als Deutschland nach Belgien einmarschierte, und 1942 berichteten mehrere Leute, dass sie sie im Himmel über Deutschland gesehen hatten.

Amerikanische Piloten nannten sie während des Zweiten Weltkriegs Foo Fighters.

Und vergessen wir nicht Gary McKinnon, der 2002 beschuldigt wurde, den größten militärischen Computerhack aller Zeiten gemacht zu haben und der behauptete, Beweise für eine fortschrittliche außerirdische Militärflotte gesehen zu haben.

Gary McKinnon ist ein britischer UFO-Whistleblower und Computerexperte, dessen Verhaftung im Jahr 2002 wegen des Hackerangriffs auf die Systeme der US Navy und der NASA (Pentagon) als „größter militärischer Computer-Hack aller Zeiten“ bezeichnet wurde.

McKinnon behauptete, die Sicherheitsvorkehrungen seien so lax gewesen, dass er nicht damit gerechnet habe, erwischt zu werden. Er benutzte ein Programm namens Landsearch, um Dokumente und Dateien zu scannen, um nach UFO-Vertuschungen zu suchen, und er tat dies zwei Jahre lang unentdeckt. McKinnon sah sich daraufhin einem zehnjährigen Rechtsstreit in Großbritannien gegenüber, der nur knapp einer Auslieferung an die USA entging.

Er hat schon früher darüber gesprochen, was genau er in dieser Zeit entdeckt hat, aber noch nie so ausführlich wie in diesem Interview mit RichPlanet TV.

McKinnon behauptet:

– Im Gebäude 8 des Johnson Space Centers gibt es jemanden, dessen Aufgabe es nur ist, UFOs aus Bildern zu retuschieren, da sie so häufig aufgenommen werden.

Er fand eine Tabelle der US Navy mit dem Titel „Nicht-terrestrische Offiziere“. McKinnon räumt ein, dass diese Worte „auf verschiedene Weise interpretiert werden können“, aber eines ist sicher: Angesichts des Namens wissen wir, dass sie nicht auf der Erde basieren.

McKinnon sagt, dass es in der Excel-Tabelle vielleicht 25 Zeilen mit den Dienstgraden und Namen der Offiziere gab und dass die Schiffe das Präfix „USS“ hatten, genau wie amerikanische Seeschiffe.

– Er behauptet, es gebe Beweise für einen „Materialtransfer zwischen Schiffen„, von denen es seiner Meinung nach „möglicherweise acht bis zehn“ gebe.

McKinnon sagt, all dies deute darauf hin, dass die USA Kriegsschiffe im Weltraum haben, was erklären könnte, warum die Bush-Regierung so scharf darauf war, ihn in den USA einsperren zu lassen.

1.12.2023 – weitere „Sichtung“…

