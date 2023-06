Guilty State of Mind – Schuldiger Geisteszustand

Der Fall des Sonderstaatsanwalts könnte auf eine Frage hinauslaufen: „Was hat sich Trump dabei gedacht?“ Eine wichtige Rechtsfrage könnte darüber entscheiden, wie sich der Fall der Trump-Mar-a-Lago-Dokumente entwickelt, vielleicht sogar über seine Unschuld oder Schuld.

Abschnitt 793 des U.S. Code („The Espionage Act“) verlangt von der Regierung, dass sie nachweisen muss, dass Trump wusste oder Grund zu der Annahme hatte, dass er National Defense Information (NDI) in diesen Kisten in Mar-a-Lago hatte, dass Trump wusste oder Grund zu der Annahme hatte, dass es einen Regierungsbeamten gab, der berechtigt war, die Informationen zu erhalten, und auch, dass Trump es dann vorsätzlich versäumt hat, sie diesem Beamten zu liefern. Das ist es, was die Regierung zur Zufriedenheit einer Jury beweisen muss, um Trump zu verurteilen. Dazu muss man verstehen, was Trump zu dem Zeitpunkt dachte, als er die Dokumente aufbewahrte. Nichts davon bezieht sich direkt auf die Anklage wegen Behinderung, außer zu sagen, dass es schwierig sein wird, einer Jury eine Behinderung zu beweisen, wenn es kein zugrunde liegendes Verbrechen gab.

Mens rea ist lateinisch; Es bezieht sich auf kriminelle Absichten. Die wörtliche Übersetzung ist „schuldiger Geist“. Es bezieht sich auf den Geisteszustand, der gesetzlich erforderlich ist, um einen bestimmten Angeklagten wegen eines bestimmten Verbrechens zu verurteilen. Mens rea geht auf die Absicht eines Individuums ein, wenn eine Handlung stattfindet. Wenn du zum Beispiel jemandem ins Gesicht geschlagen hast und das vorhattest, ist das wahrscheinlich ein Verbrechen, im Gegensatz dazu, ihn aus Versehen zu schlagen oder ihn zu schlagen, während du wirklich glaubst, dass die Handlung legale Selbstverteidigung war, was wahrscheinlich nicht der Fall ist.

In Trumps Fall sind die Dinge nicht so einfach wie die CNN-Version der Ereignisse („Classified Material in the Ugly Shower Room Spells Conviction for the Orange Man“). Für eine Verurteilung sind die Dokumente, ob geheim oder nicht, nur ein Ausgangspunkt. Sonderermittler Jack Smith wird beweisen müssen, dass Trump wusste, was er tat, oder dass er Grund zu der Annahme hatte, dass sein Verhalten den Vereinigten Staaten schaden würde.

Nach dem Presidential Records Act von 1978 (PRA) bezeichnet der Präsident alle Aufzeichnungen, die er erstellt, entweder als präsidiale oder persönliche Aufzeichnungen. Ein ehemaliger Präsident soll seine Präsidentenunterlagen an die National Archives and Records Administration (NARA) übergeben, und er hat das Recht, einige seiner präsidialen und persönlichen Unterlagen im Sinne des Gesetzes aufzubewahren (es gibt Ausnahmen, z. B. für Informationen zur nationalen Sicherheit), normalerweise für seine Bibliothek. Es ist unklar, ob Trumps Entscheidungen dem Buchstaben des Gesetzes folgen.

Trump kann jedoch behaupten, dass er (wenn auch fälschlicherweise) voll und ganz geglaubt hat, dass die Kisten mit Material, von denen die meisten Informationen enthielten, die nicht geheim waren und Zeitungsausschnitte und Notizen von anderen Staats- und Regierungschefs enthielten, seine persönlichen Aufzeichnungen im Rahmen des PRA sind. Wenn ja, hat er NDI wissentlich behalten? Glaubte er wirklich, dass diese Dokumente „zum Schaden der Vereinigten Staaten verwendet werden könnten“, wie es der Espionage Act verlangt, oder betrachtete er sie nur als Erinnerungsstücke an seine Amtszeit, seine persönlichen Aufzeichnungen der vier Jahre? Wenn er dachte, diese Kisten seien seine persönlichen Aufzeichnungen, hätte er vielleicht geglaubt, dass NARA einfach kein Recht hatte, sie überhaupt zu erhalten. Staatsanwälte hingegen könnten argumentieren, dass die „Reason to Believe“-Klausel des Gesetzes darauf hindeutet, dass Trump nicht wissen musste, dass er kompromittierende Informationen hatte, sondern nur, dass er es hätte wissen müssen.

Wir wissen, was Trump in seinem Prozess zu solchen Dingen sagen wird. Wenn er sich dafür entscheidet, Trumps Einschätzung seines psychischen Zustands zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Verbrechens anzufechten, kann der Sonderermittler diese Einschätzung erfolgreich widerlegen? Er scheint drei Wege zu haben, um dies zu tun, von denen zwei schwach erscheinen.

Was vielleicht der stärkste Beweis für Trumps mens rea an einem Punkt in dieser Saga ist, sind Tonbänder von ihm. Die Anklageschrift deutet darauf hin, dass es eine Tonbandaufnahme von mindestens zwei Fällen gibt, in denen Trump die Dokumente Personen ohne Sicherheitsfreigabe gezeigt hat. Auf dem Tonband, das laut Anklageschrift mit seinem Wissen und seiner Zustimmung aufgenommen wurde, gibt Trump zu, dass das vorliegende Dokument geheim ist, und sagt auf schuljungenhafte Weise, dass er es keinem Schriftsteller, einem Verleger und zwei Trump-Mitarbeitern zeigen sollte. All das konnte als eine Art Geständnis angesehen werden, dass das, was er hielt, NDI war, nicht etwas Persönliches. Vieles hängt von diesem Band ab, von seiner Zulässigkeit vor Gericht und davon, ob eine Jury in Florida es letztendlich wörtlich nimmt und nicht nur als eine weitere Episode von Trumps Prahlerei.

Eine zweite mögliche Beweisquelle für Trumps mens rea sind Aussagen seines eigenen Anwalts Evan Corcoran, sowohl in Form schriftlicher Notizen als auch unter Zwang vor der Grand Jury, was gegen das übliche Anwaltsgeheimnis verstößt. Was mag der Anwalt gesagt haben, und wie hätte er das Anwaltsgeheimnis verletzen und das Material dennoch vor Gericht als zulässig erscheinen lassen können?

In der Anklageschrift heißt es, Trump habe seine Anwälte angewiesen, fälschlicherweise zu behaupten, er habe die Dokumente, die das DOJ vorladen ließ, nicht vorgeladen, und seinen Anwälten vorgeschlagen, einige der Dokumente zu vernichten („es rauszupfen“) oder einfach „nicht den Ball zu spielen“. Trump soll sich positiv über Hillary Clintons Anwaltsteam geäußert haben, das Zehntausende von E-Mails gelöscht hat, ohne sie angeblich darüber zu informieren, sie sauber zu halten. Eine Jury könnte feststellen, dass Trumps Handlungen – insbesondere seine aktiven Versuche, physische Kisten mit Dokumenten vor den Ermittlern zu verstecken – für Absicht sprechen und die Aussagen des Anwalts als Bestätigung betrachten.

Das Anwaltsgeheimnis ist in unserem System als einer der Eckpfeiler der Fairness anerkannt. Im Fall Trump nutzte das Justizministerium die einzige große Ausnahme vom Privileg – wenn die Kommunikation darauf abzielt, eine kriminelle oder betrügerische Handlung (das „Vorverbrechen“) zu fördern –, um Trumps Anwalt zu zwingen, gegen seinen eigenen Mandanten auszusagen. Die Justiz behauptete, Trump habe sein eigenes Team belogen, dass er keine geheimen Dokumente mehr habe, und dass dies ein Verbrechen des Betrugs und möglicherweise der Behinderung darstelle, und dass daher kein Privileg verfügbar sei und Trumps Anwalt gezwungen werden könne, gegen seinen Mandanten auszusagen.

Die Ausnahme von Straftaten oder Betrug vom Anwaltsgeheimnis selbst hat eine lange Geschichte, die bis ins englische Gewohnheitsrecht zurückreicht. Trumps Verteidiger werden zweifellos hart daran arbeiten, die Aussagen der Anwälte für unzulässig erklären zu lassen, und behaupten, dass Trump zu diesem Zeitpunkt ohne eine klare Feststellung der Obstruktion tatsächlich kein Verbrechen begangen habe.

Der letzte Weg, der der Staatsanwaltschaft zur Verfügung steht, um Trumps mens rea zu zeigen, hat einige dandyhafte Komplikationen, die um ihn herum blühen und dazu beitragen könnten, den Fall zu Trumps Vorteil zu lösen. Neben Trump steht seine Kammerdienerin/Beraterin Waltine Nauta, die parallel zu Trump nach dem Espionage Act angeklagt ist. Jede Darstellung der Realität zeigt, dass Nauta auf Wunsch seines Chefs einfach Kisten in Mar-a-Lago bewegte. Das ist weit entfernt von einem Verbrechen, selbst wenn man die rechtliche Lockerheit des Spionagegesetzes bedenkt. Aber der Sinn der Anklage gegen Nauta ist nicht, ihn zu verurteilen; Es geht darum, ihn dazu zu bringen, ein Plädoyer oder sogar einen Immunitätsdeal zu akzeptieren, um allen genau zu sagen, was Trump an mehreren kritischen Punkten der Saga gedacht hat. Als Trumps engster Berater, der nichts mit Blut zu tun hat, wäre Nautas Aussage für eine Jury überzeugend. Wenn es zeigt, dass Trump wusste, dass er die Dokumente falsch aufbewahrt hatte, und dass Trump Nauta aktiv benutzte, um zu versuchen, sie physisch zu verstecken, wäre das ein ziemlicher Slam-Dunk-Fall gegen den ehemaligen Präsidenten.

Das Problem ist, abgesehen von der unbekannten Loyalität, die Nauta gegenüber Trump hegen könnte, dass es scheint, dass sich das DOJ zu sehr auf Nautas eigenen Anwalt gestützt hat, um ihn dazu zu bringen, seinen Mandanten davon zu überzeugen, die Beweise des Staates zugunsten der Anklage zu drehen. Nautas Anwalt, Stanley Woodward, behauptete in einer Gerichtsakte, dass der Leiter der Abteilung für Spionageabwehr der Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums, Jay Bratt, während eines Treffens mit der Staatsanwaltschaft über den Fall seines Mandanten im November „vorgeschlagen hat, dass Woodwards gerichtlicher Antrag [für eine Richterstelle am Obersten Gerichtshof von DC] günstiger in Betracht gezogen werden könnte, wenn er und sein Mandant gegen Trump kooperieren“. Bratt soll bemerkt haben, dass er nicht glaube, dass Woodward ein „Trump-Typ“ sei und dass „er das Richtige tun würde“.

Unter der Annahme, dass dies nicht einfach erfunden ist, könnte dieses Ausmaß an Fehlverhalten gegen einen hochrangigen DOJ-Beamten den Fall Trump zum Scheitern bringen und zumindest Nauta von der Bildfläche entfernen. Woodward ist ein schlechter Kandidat für den Vorwurf, er habe sich das Ganze ausgedacht; Er hat einen goldenen Lebenslauf in D.C., darunter ein Jahrzehnt bei Akin Gump, Strauss, Hauer &; Feld, der zweitgrößten Lobbying-Firma in den Vereinigten Staaten und einer durchweg erstklassigen Anwaltskanzlei.

Fragen Sie sich also vor diesem Hintergrund: Was hat sich Trump dabei gedacht? Wenn Sie diese Frage beantworten, sind Sie schon weit davon entfernt, die Lösung des Mar-a-Lago-Falls zu kennen.

