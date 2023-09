HCG im Tetanus-Impfstoff der WHO in Kenia gefunden, gibt in Entwicklungsländern Anlass zur Sorge.

1993 kündigte die WHO einen „Impfstoff zur Geburtenkontrolle“ für die „Familienplanung“ an. Veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen, dass WHO-Forscher bereits 1976 Tetanustoxoid (TT) mit menschlichem Choriongonadotropin (hCG) konjugiert hatten, um einen Impfstoff zur „Geburtenkontrolle“ herzustellen.

1993 kündigte die WHO einen „Impfstoff zur Geburtenkontrolle“ für die „Familienplanung“ an. Veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen, dass WHO-Forscher bis 1976 Tetanustoxoid (TT) mit humanem Choriongonadotropin (hCG) konjugiert hatten, wodurch ein Impfstoff zur „Empfängnisverhütung“ entstand. Die Konjugation von TT mit hCG führt dazu, dass Schwangerschaftshormone vom Immunsystem angegriffen werden. Erwartete Ergebnisse sind Abtreibungen bei bereits schwangeren Frauen und/oder Unfruchtbarkeit bei Empfängerinnen, die noch nicht geschwängert sind. Wiederholte Impfungen verlängern die Unfruchtbarkeit. Derzeit arbeiten WHO-Forscher an wirksameren Impfstoffen gegen die Fruchtbarkeit unter Verwendung rekombinanter DNA. Die Veröffentlichungen der WHO zeigen ein langfristiges Ziel, das Bevölkerungswachstum in instabilen „weniger entwickelten Ländern“ zu reduzieren. Im November 1993 erschienen katholische Publikationen, in denen es hieß, dass ein Impfstoff gegen Abtreibungsmittel zur Tetanusprophylaxe eingesetzt wurde. Im November 2014 erklärte die katholische Kirche, dass ein solches Programm in Kenia im Gange sei. Drei unabhängige, in Nairobi akkreditierte biochemische Labore untersuchten Proben aus Fläschchen des Tetanus-Impfstoffs der WHO, die im März 2014 verwendet wurden, und fanden hCG, wo keine vorhanden sein sollten. Im Oktober 2014 wurden 6 weitere Fläschchen von katholischen Ärzten beschafft und in 6 akkreditierten Labors getestet. Auch hier wurde hCG in der Hälfte der Proben gefunden. Anschließend fand das AgriQ Quest-Labor in Nairobi in zwei Analysereihen erneut hCG in denselben Impfstofffläschchen, die zuvor positiv getestet worden waren, fand aber kein hCG in 52 Proben, von denen die WHO behauptete, dass es sich um Fläschchen des Impfstoffs handelte, die in der Kenia-Kampagne 40 verwendet wurden, mit denselben identifizierenden Chargennummern wie die Fläschchen, die positiv auf hCG getestet wurden. Angesichts der Tatsache, dass hCG in mindestens der Hälfte der WHO-Impfstoffproben gefunden wurde, von denen die an der Verabreichung der Impfstoffe beteiligten Ärzte wussten, dass sie in Kenia verwendet wurden, sind wir der Meinung, dass die kenianische „Anti-Tetanus“-Kampagne von der Kenya Catholic Doctors Association zu Recht als Fassade für die Reduzierung des Bevölkerungswachstums in Frage gestellt wurde.

1. Einleitung

Am 6. November 2014 gab die kenianische Bischofskonferenz (KCCB), die den Vorsitz der 1957 gegründeten kenianischen katholischen Gesundheitskommission [1] innehat) eine Pressemitteilung heraus, in der behauptet wurde, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrer Anti-Tetanus-Impfkampagne in Kenia 2013-2015 heimlich einen Impfstoff zur „Geburtenkontrolle“ verwendet habe [2] . Wenige Tage später folgte ein Artikel in der Washington Post mit ähnlichen Vorwürfen, in dem die Kenya Catholic Doctors Association (KCDA) zitiert wurde [3] . Solche Behauptungen aus Quellen in der katholischen Kirche führten zu dieser Fallstudie der WHO-Kampagne gegen Tetanus in Kenia zusammen mit einer Überprüfung der WHO-Forschung zur Entwicklung von Impfstoffen gegen Fruchtbarkeit1. Viele veröffentlichte Arbeiten, die wir in den Datenbanken Web of Science und PubMed gefunden haben, dokumentieren die experimentelle Forschung der WHO mit verschiedenen Anti-Fertilitäts-Impfstoff-Konjugaten [4] – [24] seit den 1970er Jahren. Das veröffentlichte Ziel der WHO-Forscher, die die Experimente durchführten, bestand darin, einen oder mehrere Impfstoffe zur „Geburtenkontrolle“ zu entwickeln, die mit bekannter Zuverlässigkeit Unfruchtbarkeit erzeugen und auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten können.

Im Hintergrund verfolgt auch die WHO als Untereinheit der Vereinten Nationen das globale Ziel, das weltweite Bevölkerungswachstum vor allem durch „Familienplanung“ und Empfängnisverhütung zu reduzieren [25] . In diesem Artikel liegt unser Hauptaugenmerk auf nur einem der Verhütungsimpfstoffe der WHO [10] [16] [26] und insbesondere auf Spekulationen darüber, ob er von der WHO in den fünf Verabreichungen von Tetanusimpfstoffen in der Kenia-Kampagne von 2013-2015 eingesetzt wurde oder nicht. Hier untersuchen wir die relevanten Forschungsergebnisse und die besten Labordaten, die uns zur Verfügung stehen, um uns unsere beste Vermutung zu bilden, die fundierte Meinung, mit der sich die Autoren einig sind, darüber, was die WHO in der kürzlich abgeschlossenen Kenia-Impfkampagne tatsächlich getan haben könnte. Wir sind uns von Anfang an bewusst, dass unsere Untersuchung Schlussfolgerungen aus unvollständigen und unvollständigen Daten beinhaltet, und sind der Meinung, dass alle Parteien, die an der „Familienplanungsarbeit“ der WHO beteiligt sind, umfassend informiert werden müssen.

Weil, wie wir hier berichten werden, einige der von der WHO in Kenia verwendeten Proben des „Tetanus“-Impfstoffs, die von der KCCB/KCDA getestet wurden, eine WHO-Komponente der „Geburtenkontrolle“ enthielten, müssen ethische und moralische Fragen aufgeworfen werden [27] [28] [29] [30] [31] . An erster Stelle steht der Vorbehalt „keinen Schaden anrichten“ [32] . Wenn, wie von den katholischen Ärzten vermutet [33] [34], werdende Mütter dazu verleitet wurden, einen Antifertilitätsimpfstoff anzunehmen, in der Hoffnung, ihre zukünftigen Kinder vor neonatalem Tetanus zu schützen, wurde der „Do-no-harm-caveat“ verletzt. Mit bis zu fünf Antifertilitätsinjektionen würde jede werdende Mutter mit ziemlicher Sicherheit genau der Kinder beraubt werden, die sie vor Tetanus bei Neugeborenen zu schützen versuchte. Wenn der Verdacht berechtigt wäre, gäbe es auch einen ethischen Verstoß gegen die Verpflichtung der WHO, eine „informierte Zustimmung“ von diesen kenianischen Mädchen und Frauen einzuholen [35] [36] [37] [38] . Wenn der Patient bei Bewusstsein und kompetent ist, sollten bekannte Risiken allgemein offengelegt werden [37] . Das zugrunde liegende Prinzip, um das es geht, läuft letztlich auf die „Goldene Regel“ hinaus, andere so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten [39] [40] . Haben jugendliche und reife Frauen das Recht zu erfahren, ob sie eine Impfung gegen Kinderwunsch erhalten? Oder hat die WHO alternativ das Vorrecht, einen solchen Impfstoff als Tetanusprophylaxe zu verabreichen, ohne seinen Anti-Fertilitäts-Aspekt offenzulegen?2

Die Art des Anti-Tetanus-Impfstoffs, den das KCCB und die KCDA der WHO in Kenia verdächtigten, beinhaltet die Verknüpfung des Beta-Teils des hCG-Hormons mit dem Wirkstoff in Tetanus-Impfstoffen, dem Tetanustoxoid (TT). Tatsächlich arbeiten biomedizinische Forscher der WHO mindestens seit 1972 daran, einen solchen „Anti-Fertilitäts“-Impfstoff zur „Geburtenkontrolle“ zu entwickeln. Eine 1976 veröffentlichte Studie bestätigte, dass Empfänger eines Impfstoffs, der βhCG enthält, das chemisch mit TT konjugiert ist, Antikörper nicht nur gegen TT, sondern auch gegen βhCG entwickeln. Das Ergebnis, über das erstmals von WHO-Forschern auf einer Tagung der US-amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften berichtet wurde [5] , ist ein „Geburtenkontrolle“-Impfstoff, der das für eine erfolgreiche Schwangerschaft unerlässliche βhCG verringert und zumindest vorübergehende „Unfruchtbarkeit“ verursacht. Spätere Forschungen zeigten, dass wiederholte Dosen die Unfruchtbarkeit auf unbestimmte Zeit verlängern können [6] [8] [10] [11] [13] [14] [23] [24] [26] [50] . In den berichteten klinischen Studien [10] [13] [14] vermieden die Forscher systematisch die Verabreichung eines „Anti-Fertilitäts“-Impfstoffs an eine schwangere Frau in der Theorie, dass dies eine Abtreibung verursachen würde, wie dies in experimentellen Tiermodellen der Fall ist [26] .

Das gesamte hCG-Hormon besteht aus zwei miteinander verbundenen Untereinheiten, die als α (alpha-hCG) und β (beta-hCG) bezeichnet werden. Es wird in zunehmenden Mengen produziert [51] [52] [53] , wenn alles gut geht, durch die sich schnell teilende befruchtete Eizelle. Das Vorhandensein von βhCG ermöglicht die Aufrechterhaltung des Gelbkörpers und stellt sicher, dass er weiterhin ausreichend Progesteron produziert, das für die Implantation und Aufrechterhaltung benötigt wird, insbesondere während des ersten Trimesters. Eine erfolgreiche Implantation am Tag 4 – 7 nach der Befruchtung erfordert eine ziemlich genaue Menge und einen ziemlich genauen Zeitpunkt der Progesteronproduktion [5] [10] [11] [13] [16] [22], was wiederum von einer ausreichenden βhCG abhängt.

Da steigende Mengen an βhCG für das „Cross-Talk“, das für die Aufrechterhaltung der frühen Schwangerschaft erforderlich ist, unerlässlich sind, kann ein Impfstoff, der TT/βhCG-Konjugat enthält, nicht nur die Einnistung einer befruchteten Eizelle verhindern, sondern auch den Tod eines Embryos verursachen, wenn er bereits implantiert ist. Das Ergebnis einer unerklärlichen (nicht diagnostizierten) Fehlgeburt wird gemeinhin als „spontane“ Abtreibung bezeichnet [54] . Wenn der Verlust jedoch durch einen „Geburtenschutz“-Impfstoff verursacht wurde, der, wie von den katholischen Ärzten in Kenia vermutet, nur als „Tetanusprophylaxe“ dargestellt wurde, wäre der Tod des Babys dem trügerischen Versprechen einer tetanusfreien Lebendgeburt zu verdanken. Wenn also der Verdacht des KCCB und der KCDA berechtigt war, wurden viele der ahnungslosen kenianischen werdenden Mütter, die von der WHO ermutigt wurden, eine bessere Zukunft für eines oder mehrere ihrer eigenen, noch ungeborenen Kinder zu gewährleisten, tatsächlich getäuscht, um ihren Körper einer oder mehreren Injektionen zu unterziehen, die verhindern würden, dass ihre eigenen ungeborenen Babys jemals geboren werden.

In den Jahrzehnten seit der ersten Erprobung des Prototyps des WHO-Anti-βhCG-Impfstoffs im Jahr 1974 [5] hat das Volumen der veröffentlichten Forschung zu Anti-Fertilitäts-Impfstoffen stark zugenommen. Obwohl die WHO-Forscher behaupten, dass ihr TT/βhCG-Impfstoff zur Geburtskontrolle reversibel ist [11] [55] , zielt ihre laufende Forschung darauf ab, ein rekombinantes Gen unter Verwendung der DNA von E. coli [21] oder des Vacciniavirus [9] herzustellen. Angesichts der Reproduktionsfähigkeit rekombinanter DNA ist eine lang anhaltende oder sogar dauerhafte Sterilität bei geimpften Empfängern theoretisch erreichbar.

2. Methoden und Materialien

Nach den Nachrichtenberichten im Jahr 2014 von KCCB und KCDA, in denen behauptet wurde, dass die WHO-Impfkampagne mit der „Eliminierung von Tetanus bei Müttern und Neugeborenen“ [56] [57] [58] [59] [60] im Verdacht stand, ein Verhütungsmittel an Frauen im gebärfähigen Alter zu übertragen [3] [31] [45] , einige von uns3 begann, das Web of Science nach veröffentlichten Forschungsergebnissen zu „Anti-Fertilitäts-Impfstoff“, „Geburtenkontrollimpfstoff“ und nach „Tetanus-Toxoid UND humanem Choriongonadotropin“ zu durchsuchen (manchmal folgte er Titeln in der PubMed-Datenbank). Unsere Frage war, ob die WHO an der Entwicklung eines Impfstoffs zur Geburtenkontrolle beteiligt war, der TT mit βhCG in Verbindung bringt [5] [61] ? Was war die Forschungsgrundlage, wenn überhaupt, für den KCDA-Verdacht, dass die WHO in Kenia einen Impfstoff gegen die Fruchtbarkeit einsetzen könnte?

Wir fanden eine Fülle von Studien, die mit der Verknüpfung von TT mit βhCG durch WHO-Forscher in den 1970er Jahren begannen. Wir fanden auch Grundsatzerklärungen der WHO und ihrer Mitarbeiter, in denen das geopolitische und wirtschaftliche Ziel der Verringerung des Bevölkerungswachstums in instabilen „weniger entwickelten Ländern“ (einschließlich Kenia) dargelegt wird, die bekanntermaßen reich an teuren Bodenschätzen sind, die von den Industrienationen benötigt werden. Diese ersten Ergebnisse erhärteten den Verdacht, dass die WHO eine klinische Studie ihres „Geburtenimpfstoffs“ in Kenia als Versuch getarnt haben könnte, dort „Tetanus bei Müttern und Neugeborenen zu eliminieren“.

Angesichts der veröffentlichten Forschungsergebnisse, die die Geschichte des WHO-Impfstoffs zur „Geburtenkontrolle“ bestätigen, beschlossen die amerikanischen und kanadischen Koautoren, Dr. Wahome Ngare zu kontaktieren, der in einigen der veröffentlichten Berichte über die WHO-Kampagne in Kenia zitiert worden war. Er stellte den Kontakt zu Dr. Stephen Karanja her, einem weiteren Arzt, der vom kenianischen Gesundheitsministerium zur Teilnahme an der WHO-Impfkampagne aufgefordert wurde. Sie erklärten sich bereit, sich uns als Co-Autoren anzuschließen und Zugang zu den Daten aus Labortests des Impfstoffs zu gewähren, der in der Kenia-Kampagne verwendet wird. Zusammen mit der KCDA haben sie uns die Integrität der Kontrollkette der einzelnen Proben (sorgfältig verteilte „Aliquots“) des WHO-Impfstoffs zugesichert, an deren Sammlung, Verteilung und Verteilung an akkreditierte Labore in Nairobi sie persönlich beteiligt waren. In diesem Bericht fassen wir lediglich die Ergebnisse der Labortests zusammen, die jetzt öffentlich zugänglich sind. Wir bieten auch Zugang zu allen drei Berichten, die der WHO und dem Gesundheitsministerium in Kenia vom KCCB über die Ergebnisse der verschiedenen Laboratorien vorgelegt wurden [62] [63] [64] . Zwar kann niemand von uns die Kontrollkette der getesteten Aliquots überprüfen, die von den verschiedenen Laboratorien und ihren Mitarbeitern gehandhabt werden, aber wir sind der Meinung, dass mindestens die Hälfte der Impfstoffproben, die tatsächlich aus Fläschchen gewonnen wurden, die in den März- und Oktober-Runden im Jahr 2014 verwendet wurden, positiv auf βhCG getestet wurden.

Vor diesem Hintergrund verfolgten wir bei unserer investigativen Recherche einen fünffachen Ansatz. In der folgenden fettgedruckten Liste fassen wir jede unserer fünf Methoden mit fettgedruckten Titeln zusammen, die den fünf verschiedenen Segmenten entsprechen, mit denselben Titeln, die jeweils im Abschnitt „Ergebnisse“ unmittelbar nach der Liste dargestellt werden:

1) Dokumentation der Geschichte und der Ziele der WHO. Verschiedene geopolitische und wirtschaftliche Berichte sowie politische Erklärungen der WHO, der Vereinten Nationen und angegliederter Regierungsorganisationen (insbesondere der US-Agentur für internationale Entwicklung) setzen eine hohe Priorität für die Empfängnisverhütung für die „Familienplanung“ in bestimmten „weniger entwickelten“ Regionen der Welt fest.

2) Prüfung der veröffentlichten wissenschaftlichen Forschung. Nachrichtenberichte der katholischen Kirche über die WHO-Impfkampagne in Kenia haben uns dazu veranlasst, die veröffentlichten Forschungsergebnisse in Fachzeitschriften zu recherchieren. Stimmte es, dass die WHO Impfstoffe entwickelt hatte, die TT mit βhCG in Verbindung brachten? Diese Methodik führte uns zu einer Spur von veröffentlichten Forschungsergebnissen, die um 1972 begannen und sich zu vielen Veröffentlichungen entwickelten, die tausendfach zitiert wurden und zeigen, dass die WHO die Forschung an Verhütungsimpfstoffen wie von der KCDA behauptet verfolgt.

3) Verfolgung der gemeldeten Ereignisse in Kenia. Unsere dritte Methodik war eine Form des investigativen Journalismus. Das Material bestand aus den Nachrichtenberichten aus Kenia, die in chronologischer Reihenfolge mit Informationen aus den beiden vorhergehenden Methoden über die Theorie angeordnet waren, dass es unwahrscheinlich ist, dass eine Übereinstimmung zwischen solch unterschiedlichen Informationsströmen zufällig auftritt.

4) Vergleich von Impfplänen für Tetanus und Anti-Fertilität. Unsere vierte Methode beinhaltete ein „Gedankenexperiment“, bei dem die einfachste Art von mathematischen Beweistests für eine Vielzahl von euklidischen Kongruenz angewendet wurde [65] . Die KCDA behauptete, dass der WHO-Dosierungsplan von fünf Impfungen, die in Sechsmonatsschritten verabreicht werden, nicht mit den veröffentlichten Tetanus-Impfplänen übereinstimme. Unser einfacher Beweistest bestand also darin, die veröffentlichten Impfschemata für TT, t mit den veröffentlichten Schemata für TT/βhCG, β zu vergleichen. Wenn man das in Kenia verwendete Schema k nennt und „=“ als kongruent nimmt, wenn t ≠ β, aber β = k und k ≠ t bedeutet, folgt daraus, dass k ein Dosierungsschema ist, das für TT/βhCG, den WHO-Impfstoff gegen Fruchtbarkeit, geeignet ist. Der einfache Test der Kongruenz von Dosierungsschemata ist für sich genommen kein schlüssiger Beweis, aber er stimmt mit der Meinung der Autoren überein, dass die WHO einem Dosierungsschema folgte, das für TT/βhCG in Kenia angemessen, aber für TT-Impfstoff ungeeignet war.

5) Laboranalysen der Impfstoffe der WHO. Mit Unterstützung der KCDA analysierten wir die tatsächlichen Berichte über Labortests von Fläschchen des kenianischen Impfstoffs, die von der KCDA erhalten wurden, wie von Ngare und Karanja während der eigentlichen Impfkampagne verbürgt. Diese Laborergebnisse wurden systematisch mit Analysen von Proben verglichen, die später von WHO-Beamten zur Verfügung gestellt wurden, die angeblich aus Vorräten stammten, die in Nairobi aufbewahrt wurden. Es wurden zwei Quellen getestet: a) Fläschchen mit dem Impfstoff, die von der KCDA aus den von der WHO im März und Oktober 2014 verabreichten Impfstoffen gewonnen wurden, und b) 52 zusätzliche Fläschchen, die von der WHO aus Lieferungen in Nairobi an das „Joint Committee of Experts“ übergeben wurden. Von den Proben, für deren Handhabung die Co-Autoren Karanja und Ngare persönlich verantwortlich waren, wurde in mehr als der Hälfte von mehreren Labors und in mehreren verschiedenen Tests festgestellt, dass sie βhCG enthielten. Die KCDA hat auch den Zugang zu den gemeinfreien Berichten und den technischen Daten, die hier für eine breitere Zugänglichkeit veröffentlicht wurden, zum ersten Mal in einem professionellen akademischen Forum zur Verfügung gestellt. Von den 52 Proben, die die WHO dem „Gemeinsamen Ausschuss“ zur Verfügung stellte, enthielt keine βhCG, und von diesen wurden 40 Fläschchen, die nach einem Zeitraum von 58 Tagen (11. November 2014 bis 9. Januar 2015) von der WHO geliefert wurden und angeblich den Kenya TT-Impfstoff enthielten, negativ auf βhCG getestet, hatten aber genau die gleichen Bezeichnungsetiketten wie die 3 Fläschchen, die von der KCDA während der Impfungen im Oktober 2014 erhalten wurden positiv für βhCG. Die Diskrepanzen bedürfen einer Erklärung und werden im Abschnitt „Diskussion“ im Anschluss an den Abschnitt „Ergebnisse“ behandelt.

3. Ergebnisse

In diesem Abschnitt diskutieren wir die Ergebnisse jeder der aufgeführten Methoden in der Reihenfolge, die gerade im vorherigen Abschnitt vorgestellt wurde.

1) Dokumentation der Geschichte und der Ziele der WHO

Wir fanden eine Dokumentation, die die jahrzehntelange Arbeit der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) und der Vereinten Nationen, der Mutterorganisation der WHO, verbindet, die die Reduzierung des Weltbevölkerungswachstums, insbesondere in Regionen wie Kenia, zu einem zentralen Ziel macht. Die WHO wurde 1945 gegründet und machte sich sofort die Idee zu eigen, dass „Familienplanung“, alias Bevölkerungskontrolle, später als „Planned Parenthood“ [66] bezeichnet, eine Notwendigkeit für die „Weltgesundheit“ sei. Die Vorstellung, dass „Fruchtbarkeitsreduktion“ unerlässlich sei, geht auf Margaret Sangers erste Klinik zur Geburtenkontrolle in den USA zurück, die 1916 gegründet wurde [67] und wurde bis heute weitergeführt [68] .

Zeitgleich mit dem Forschungsbeginn der WHO zur Entwicklung von Impfstoffen gegen die Fruchtbarkeit [5] wurde unter der Leitung von Henry Kissinger ein geheimer Bericht auf der Grundlage von Studien zum Bevölkerungswachstum erstellt, die mehrere Jahrzehnte vor ihm stattfanden. Der Kissinger-Bericht [69] , auch bekannt als US National Security Study Memorandum 200 [70] , erläuterte die geopolitischen und wirtschaftlichen Gründe für die Reduzierung des Bevölkerungswachstums, insbesondere in „weniger entwickelten Ländern“ (LDCs), auf nahezu Null. Dieser Bericht wurde 1975 unter Präsident Gerald Ford zur offiziellen US-Politik und befasste sich explizit mit „effektiven Familienplanungsprogrammen“ zum Zweck der „Geburtenverringerung“, um die Interessen der Industrienationen, insbesondere der USA, an importierten Bodenschätzen zu schützen (vgl. S. 50 in [69] [70] ). Obwohl der gesamte Plan zunächst der Öffentlichkeit vorenthalten wurde, wurde er zwischen 1980 und 1989 schrittweise freigegeben. In der Zwischenzeit, während dieses Dokument auf dem Weg war, offizielle „Politik“ zu werden, wurde das WHO-Forschungsprogramm zur Entwicklung von Impfstoffen zur „Geburtenkontrolle“ um 1972 initiiert und 1976 öffentlich vorgestellt [5], nur ein Jahr nachdem der Kissinger-Bericht als offizielle Politik angenommen worden war.

Die offizielle „Politik“ forderte „weit größere Anstrengungen zur Fruchtbarkeitskontrolle“ (S. 19 in [69] [70] ) weltweit, vor allem aber in „weniger entwickelten Ländern“ (S. 18-20 in [69] [70] ). Der Kissinger-Bericht zitierte Dokumente über „Bevölkerungswachstum und die amerikanische Zukunft“ sowie „Bevölkerung, Ressourcen und Umwelt“ und zielte auf LDCs speziell für die „Fruchtbarkeitskontrolle“ ab. Bestimmte LDC-Ziele wurden durch ihre bekannten Reserven an Aluminium, Kupfer, Eisen, Blei, Nickel, Zinn, Uran, Zink, Chrom, Vanadium, Magnesium, Phosphor, Kalium, Kobalt, Mangan, Molybdän, Wolfram, Titan, Schwefel, Stickstoff, Erdöl und Erdgas gerechtfertigt (siehe S. 42 in [69] [70] ). Die Verknüpfung von Bodenschätzen mit Bevölkerungskontrolle („Familienplanung“) war darauf zurückzuführen, dass die Industrienationen bereits erhebliche Mengen der genannten Mineralien zu erheblichen Kosten importieren mussten und der Kissinger-Bericht vorausging, dass diese Kosten aufgrund der durch das Bevölkerungswachstum ausgelösten Instabilität in diesen LDCs mit Sicherheit steigen würden (S. 41 in [69] [70] ).

Der Kissinger-Bericht machte auch das Bevölkerungswachstum für die Umweltverschmutzung verantwortlich, lange vor der Ausgabe 2009 des WHO-Bulletins, in der Bryant et al. [61] einen „signifikanten Anstieg der Treibhausgasemissionen“ vorhersagten (S. 852). Diese WHO-Veröffentlichung schätzt einen Anstieg der Weltbevölkerung von rund 6,8 Milliarden Menschen im Jahr 2009 auf 9,2 Milliarden im Jahr 2050. Bill Gates erweiterte dieses WHO-Argument und äußerte 2010 die Hoffnung, dass Impfstoffe zusammen mit „Familienplanung“ das Bevölkerungswachstum näher an Null bringen könnten [71] . Während Bryant et al. Anti-Fertilitäts-Maßnahmen als „freiwillige Familienplanungsdienste“ bezeichneten, räumten sie ein, dass solche WHO-„Dienste“ als Täuschung der „bedienten“ Personen (S. 852-853, 855) berichtet worden waren, indem „Sterilisationsverfahren ohne volle Zustimmung des Patienten durchgeführt wurden“ [unsere Hervorhebung] (S. 852). In ähnlicher Weise berichtete eine Studie aus dem Jahr 1992 mit dem Titel Fertility Regulating Vaccines, die von den Vereinten Nationen und dem WHO-Programm für Forschungsausbildung in der menschlichen Fortpflanzung veröffentlicht wurde, von „Fällen von Missbrauch in Familienplanungsprogrammen“ aus den 1970er Jahren, darunter:

Anreize [unsere Kursivschrift]∙∙∙ [Zum Beispiel] Frauen, die ohne ihr Wissen sterilisiert werden∙∙∙ in Studien mit oralen Kontrazeptiva oder Injektionen ohne Zustimmung teilnehmen∙∙∙∙ [und] nicht über mögliche Nebenwirkungen des Intrauterinpessars (IUP) informiert werden. (S. 13 in [72] )

Die Autoren dieses WHO-Berichts sagten, dass Ausdrücke wie „Familienplanung“ und „geplante Elternschaft“ für die Öffentlichkeit akzeptabler seien. Sie entschieden sich, „Anti-Fertilitätsmaßnahmen zur Bevölkerungskontrolle“ nicht zu erwähnen. Sie hielten es auch nicht für klug, von der „wirtschaftlichen Entwicklung“ (S. 13) in den mineralreichen LDCs zu sprechen oder von der Unterstützung, die die Industrienationen leisten könnten, um diese Bodenschätze auf den Markt zu bringen. Im Namen der WHO schrieben Bryant et al.: „Es ist vielleicht förderlicher für einen rechtebasierten Ansatz, Familienplanungsprogramme [unsere Hervorhebung] als Reaktion auf die Wohlfahrtsbedürfnisse von Menschen und Gemeinschaften umzusetzen als als Reaktion auf die internationale Besorgnis über die globale Überbevölkerung“ (S. 853 in [61] ). Die öffentliche Botschaft der WHO sollte sich um „Gesundheit“ und „Familienplanung“ drehen. Die Botschaft der Hoffnung enthielt jedoch gelegentlich einen Verweis auf Impfstoffe zur „Geburtenkontrolle“. Zum Beispiel wurde am 22. Januar 2010 offiziell bekannt gegeben, dass die Bill and Melinda Gates Foundation 10 Milliarden US-Dollar zugesagt hat, um die Ziele der WHO zur Bevölkerungsreduzierung teilweise mit „neuen Impfstoffen“ zu erreichen [73] [74] .

Etwa einen Monat später schlug Bill Gates in seinem TED-Talk „Innovating to Zero“ in Long Beach, Kalifornien, am 20. Februar 2010 vor, dass die Reduzierung des Weltbevölkerungswachstums zum Teil mit „neuen Impfstoffen“ erreicht werden könnte [71] . Nach 4 Minuten und 29 Sekunden sagt er:

Die Welt hat heute 6,8 Milliarden Menschen. Das sind etwa 9 Milliarden [hier zitiert er fast Bryant et al.]. Nun, wenn wir bei neuen Impfstoffen [unsere Hervorhebung], im Gesundheitswesen und bei reproduktiven Gesundheitsdiensten wirklich gute Arbeit leisten, könnten wir das vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken∙∙∙ [71]

Angesichts der veröffentlichten Absichten der WHO und ihrer Mitarbeiter zur Reduzierung des Bevölkerungswachstums richten wir unsere Aufmerksamkeit als nächstes auf die veröffentlichte wissenschaftliche Literatur aus dem Web of Science und PubMed über die Forschungsprogramme der WHO gegen Fruchtbarkeitsimpfstoffe.

2) Prüfung der veröffentlichten wissenschaftlichen Forschung

Eine Suche im Web of Science (und PubMed) nach „Tetanus-Toxoid UND Beta-hCG“ führte zu Veröffentlichungen von WHO-Forschern unter der Leitung von G. P. Talwar [4] – [24] . Nachdem sein erster Bericht 1976 in den Proceedings of the National Academy of Sciences [5] erschienen war, begann die Zahl der Zitate aus dem Strom von Veröffentlichungen, die von diesem WHO-Forschungsprogramm ausgingen, exponentiell zu wachsen. Bis zum 5. August 2016 wies die Datenbank Web of Science bereits auf 150 Forschungspublikationen hin, die den Bericht von 1976 zitierten, während nachfolgende Arbeiten inzwischen viele tausend Male zitiert wurden. Abbildung 1 zeigt Zitate bis 2015 von nur einer der Folgearbeiten von Talwar et al., diese aus dem Jahr 1994 mit dem Titel „Ein Impfstoff, der eine Schwangerschaft bei Frauen verhindert“ [13] . Es erschien auch in den Proceedings of the National Academy of Sciences und wurde laut Web of Science bis zum 9. Januar 2016 bereits 2538 Mal zitiert.

Als nächstes konzentrieren wir uns auf die Ergebnisse einer forensischen Journalismusmethodik, die die Chronologie zwischen der WHO-Forschungsagenda zur Bekämpfung der Fruchtbarkeit und der Impfkampagne 2013-2015 in Kenia darstellt.

3) Nachverfolgung der gemeldeten Ereignisse in Kenia

Abbildung 2 beginnt mit Meilensteinen im Vorfeld und während der WHO-Kampagne in Kenia. Ereignis 1 in der oberen Reihe stellt die Bemühungen von Margaret Sanger zur Bevölkerungsreduzierung ab 1916 dar. Sie beschrieb das Ziel, den „Genpool“ zu reinigen, indem „die Untauglichen eliminiert werden“ – Menschen mit Behinderungen [75] . Dies bedeutete, eine Möglichkeit zur chirurgischen Sterilisation zu schaffen oder auf andere Weise zu verhindern, dass sich „untaugliche“ Personen fortpflanzen.

Abbildung 1. Ein aus dem Web of Science generiertes Balkendiagramm, das bis 2015 ein Wachstum der Anzahl der Zitate des Artikels von 1994 mit dem Titel „A vaccine that prevent pregnancy in women“ zeigt, der in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde und von G. P. Talwar und einigen der gleichen Co-Autoren des Artikels von 1976 verfasst wurde, der auch in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde und den ersten Menschentest einer WHO vorstellte Anti-Fertilitäts-Konjugat der Beta-Kette von humanem Choriongonadotropin mit Tetanus-Toxoid.

Abbildung 2. Eine Chronologie der Meilensteine vor und einschließlich des aktuellen Forschungsprojekts auf der Grundlage der WHO-„Tetanus“-Kampagne in Kenia 2013-2015.

Bis 1942 änderte die American Birth Control League, nachdem sie öffentlich als „familienfeindlich“ und „promiskuitiv“ kritisiert worden war – Worte, die Mike Wallace in einem Interview mit Sanger am 21. September 1957 [76] verwendete – ihren Namen in „Planned Parenthood“ mit Margaret Sanger an der Spitze von 1952-1959. In der Zeit von 1945 bis 1948, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, während die WHO konzipiert wurde und die erste weltweit untergeordnete Organisation unter der Schirmherrschaft der UNO wurde, propagierte „Planned Parenthood“ unter der Leitung von Bill Gates‘ Vater [77] die Idee, dass das Bevölkerungswachstum, wenn es nicht durch staatliche Eingriffe gestoppt oder reduziert würde, unweigerlich zu einer weltweiten Hungersnot führen würde, Krankheiten, die Destabilisierung von Regierungen und mindestens ein weiterer Weltkrieg.

Im Jahr 1961 schloss sich die US Agency for International Development (USAID) mit der UNO und der WHO an Bevölkerungsstudien zusammen, die im Kissinger-Bericht gipfelten, der erstmals 1974 als offizielles Geheimdokument an Regierungsbeamte verkündet wurde. In der Zwischenzeit brachten WHO-Forscher unter der Leitung von Talwar in der zweiten Zeile in Abbildung 2 TT mit βhCG in Verbindung und testeten den ersten Verhütungsimpfstoff der WHO am Menschen [10] . Dann waren die Jahre 1993, 1994 und 1995 geprägt von Nachrichtenberichten über WHO-Impfkampagnen gegen die Fruchtbarkeit in den LDCs, Mexiko, Nicaragua und den Philippinen [42] [43] [78] [79] [80] , zusammen mit einer verhinderten Kampagne in Kenia im Jahr 1995 [3] – die alle der Öffentlichkeit in diesen Ländern und den geimpften Frauen im gebärfähigen Alter vorgestellt wurden. im Rahmen der WHO-Kampagne zur „Eliminierung von Tetanus bei Müttern und Neugeborenen“ [56] [57] [58] [59] [60] .

Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, wurden die 8 Milliarden US-Dollar der Gates-Stiftung, die 9 von der Gates-Stiftung zugesagt wurden, zwischen den Ereignissen 10 und 2010 von Bill Gates selbst mit dem Ziel der weltweiten Bevölkerungskontrolle der WHO in Verbindung gebracht, das nach seinen eigenen Worten, wie bereits erwähnt, zum Teil mit „neuen Impfstoffen“ erreicht werden sollte [71] . Obwohl es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass neben Gates auch andere Spendensammler beabsichtigten, die Agenda der WHO zur Bevölkerungskontrolle zu fördern, waren die Zielregionen für die MNT-Kampagnen im Grunde dieselben wie die „LDCs“, die zuvor im Kissinger-Bericht identifiziert wurden. In einer Pressemitteilung von Associated Press aus dem Jahr 2015 wurden beispielsweise „Impfkampagnen angekündigt, die bis Ende 2015 im Tschad, in Kenia und im Südsudan stattfinden und 2016 zur Eliminierung von MNT in Pakistan und im Sudan beitragen und das Leben unzähliger Mütter und ihrer Neugeborenen retten sollen“ [81] .

Ab Ereignis 9 deuteten Presseberichte darauf hin, dass die WHO einen Anti-Fertilitäts-Impfstoff als Tetanusprophylaxe vorgestellt hatte [3] [31] [45] [82] . Während der gesamten Chronologie der Ereignisse 9 bis 20 behaupteten das kenianische Gesundheitsministerium und die im Namen der WHO sprechenden Beamten, dass die Kampagne nur dazu diene, „Tetanus bei Müttern und Neugeborenen zu eliminieren“ [44] . In seiner offiziellen Erklärung im Namen der kenianischen Regierung sagte Gesundheitsminister James Macharia der BBC beispielsweise, dass der Impfstoff der WHO-Kampagne für Kenia „sicher“ und „zertifiziert“ sei, und er sagte: „Ich würde meiner eigenen Tochter und Frau empfehlen, ihn einzunehmen“ [44] .

Vor diesem Hintergrund vergleichen wir in Teil 4 die Schemata für die Verabreichung des Tetanusimpfstoffs im Gegensatz zu denen für den TT/βhCG-Konjugatimpfstoff (Empfängnisverhütung), und dann präsentieren und diskutieren wir in Teil 5 die Laborergebnisse der Analyse von Proben der Impfstoffe aus der Kenia-Kampagne 2013-2015, wie sie in den Ereignissen 12 bis 20 von Abbildung 2 zusammengefasst sind.

4) Vergleich von Impfplänen für Tetanus und Antifertilität

Tabelle 1 zeigt die offiziell empfohlenen Intervalle für TT-Impfungen, einschließlich derjenigen, die mit anderen Antigenen wie Diphtherie und Pertussis kombiniert werden [78] . Diese Intervalle unterscheiden sich bei Erwachsenen und Neugeborenen kaum. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass im Falle einer ungeimpften Frau, die bereits schwanger ist, ein beschleunigtes Schema für TT empfohlen wird, wobei „die erste Dosis so früh wie möglich verabreicht wird

Optimales Dosierintervall Minimales akzeptables Dosierintervall Geschätzte Schutzdauer Dosis eins Beim ersten Kontakt mit medizinischem Fachpersonal oder so früh wie möglich in der Schwangerschaft Beim ersten Kontakt mit medizinischem Fachpersonal oder so früh wie möglich in der Schwangerschaft Nichts Zweite Dosis 6 – 8 Wochen nach der ersten Dosis* Mindestens 4 Wochen nach der ersten Dosis 1 – 3 Jahre Dosis drei 6 – 12 Monate nach der zweiten Dosis* Mindestens 6 Monate nach der zweiten Dosis oder während der anschließenden Schwangerschaft Mindestens 5 Jahre Dosis vier 5 Jahre nach der dritten Dosis* Mindestens ein Jahr nach der dritten Schwangerschaft oder während der anschließenden Schwangerschaft Mindestens 10 Jahre Fünfte Dosis 10 Jahre nach der vierten Dosis* Mindestens ein Jahr nach der vierten Schwangerschaft oder während der anschließenden Schwangerschaft Alle gebärfähigen Jahre; evtl. länger

Tabelle 1. „Tetanus-Toxoid-Impfplan für schwangere Frauen und Frauen im gebärfähigen Alter, die zuvor keine Impfung gegen Tetanus erhalten haben“, wie in Martha H. Roper, J. H. Vandelaer und F. L. Gasse in The Lancet 2007, 370: 1947-1959 berichtet.

*Sollte einige Wochen vor dem Geburtstermin verabreicht werden, wenn es während der Schwangerschaft verabreicht wird.

während der Schwangerschaft und die zweite Dosis mindestens 4 Wochen später“ ( [37] , S. 200). Aber im Gegensatz zu allen veröffentlichten Forschungsergebnissen zu TT-Impfungen wurden bei der WHO-Kampagne in Kenia 5 Dosen des „TT“-Impfstoffs in Abständen von 6 Monaten verabreicht, was gegen den wiederholt veröffentlichten Zeitplan für TT verstieß, wie in Abbildung 3 dargestellt. Das Kenia-Schema war jedoch identisch mit demjenigen, das für das WHO-Geburtenkontrollkonjugat von TT in Verbindung mit βhCG veröffentlicht wurde [6] [10] [26] [50] [83] . Das offizielle Schema der TT-Dosen und die Intervalle zwischen ihnen in Tabelle 1 wurden 2007 in The Lancet für Mädchen und Frauen im gebärfähigen Alter und für Neugeborene veröffentlicht ( [35] , S. 1951) und waren unverändert gegenüber dem WHO-Schema, das 1993 in dem Dokument mit dem Titel The Immunological Basis for Immunization Series, Module 3 veröffentlicht wurde: Tetanus, und wie in der oberen Hälfte von Abbildung 3 [84] kopiert.

Die kritischen Elemente der generalisierten TT, die als separates Antigen verabreicht wird (wie im Protokoll der WHO-Kampagne Kenia „Tetanus“), sind folgende:

a) Die offizielle Dosisgröße beträgt einen halben Milliliter des TT-Impfstoffs (0,5 ml).

b) Die Anzahl der Dosen, die empfohlen werden, um eine Immunität von etwa 5 Jahren herzustellen, erfordert mindestens 3 Dosen.

c) Und die ungefähren Abstände zwischen den ersten 3 Dosen und den folgenden „Auffrischungsimpfungen“ (4 weitere Impfungen oder insgesamt 7 Impfungen) sind in allen Fällen sehr ähnlich wie im Zeitplan für Neugeborene.

Aus den offiziellen Dokumenten geht hervor, dass das veröffentlichte WHO-Schema für TT-Dosen mit der CDC-Doktrin „one size fits all“ übereinstimmt [35] [36] und für alle Empfänger im Wesentlichen gleich ist, auch wenn TT mit Pertussis- und Diphtherie-Antigenen kombiniert wird. Derselbe Zeitplan, der 1993 von der WHO veröffentlicht wurde, wurde 2007 kopiert und wiederholt [57] [84] und fordert „drei primäre Dosen von 0,5 ml―

Abbildung 3. Empfohlenes Schema für die Verabreichung von Tetanustoxoid von A. M. Galazka (1993, S. 9, Abbildung 2) [84] oben im Gegensatz zu dem in der Kenia-Kampagne angewandten WHO-Schema. Das Urheberrecht an der Originalfigur liegt bei der Weltgesundheitsorganisation, aber laut ihrer veröffentlichten Bekanntmachung kann das enthaltende Dokument „jedoch frei überprüft, abstrahiert, reproduziert und übersetzt werden, ganz oder teilweise“.

gemäß der Standard-CDC-Doktrin, die im Widerspruch zur Dosis-Wirkungs-Theorie und -Forschung in jedem anderen Bereich der Medizin steht [85] [86] und eine der Haupterklärungen für die Verbreitung von Autoimmunerkrankungen im Zusammenhang mit Impfstoffen [87] [88] [89] [90] [91] ―Einheitsdosis, die von den Herstellern für alle Empfänger im Abstand von mindestens vier Wochen hergestellt wird, gefolgt von Auffrischungsimpfungen nach 18 Monaten, 5 Jahren, 10 Jahren und 16 Jahren und danach alle 10 Jahre“ [57]. Das TT-Schema für Jugendliche und Erwachsene sowie das für Neugeborene erfordern den vollständigen Grundkurs von 7 Impfdosen, wie in Tabelle 1 [57] dargestellt und im oberen Teil von Abbildung 3 dargestellt, wo die Intervalle zwischen den Dosen auf der horizontalen Zeitachse angegeben sind. Daher stellt sich die Frage: Warum sollte die „Tetanus“-Kampagne der WHO in Kenia ein radikal anderes Schema von 5 Dosen in Abständen von 6 Monaten erfordern, wie in der unteren Hälfte von Abbildung 3 dargestellt? Interessanterweise war der Dosierungsplan für die „Tetanus“-Kampagne in Kenia 2013-2015 genau der, der für das WHO-Geburtenkontrollkonjugat mit TT/βhCG festgelegt wurde [2] [9] [36] .

Abbildung 3 zeigt die Intervalle zwischen den für die Tetanus-Impfung empfohlenen Dosen für Personen, die zuvor nicht mit einer Tetanus-Impfserie geimpft wurden (in der oberen Hälfte der Abbildung). Beachten Sie, dass alle 5 Dosen der WHO-Kampagne für Kenia (im größeren roten Rechteck am unteren Rand von Abbildung 3) innerhalb von 30 Monaten verabreicht werden würden, im Gegensatz zum gleichen Zeitrahmen, der normalerweise nur 3 Dosen im empfohlenen TT-Schema ausmacht (das kleinere rote Rechteck in der Nähe der Mitte von Abbildung 3). Die Intervalle zwischen den Dosen in der WHO-Kampagne in Kenia, die im Oktober 2013 begann (in der unteren Hälfte von Abbildung 3), unterscheiden sich dramatisch vom allgemeinen WHO-Protokoll mit einem Abstand von einem Monat zwischen den Dosen 1 und 2, bis zu 12 Monaten zwischen Dosis 2 und 3 und bis zu fünf Jahren zwischen 3 und 4. oder sogar 10 Jahre zwischen den Dosen 4 und 5 [42] [70] [74] [75] . Das Protokoll wäre natürlich anders, wenn eine Person innerhalb der letzten 5 Jahre zuvor geimpft wurde, z. B. mit der DPT-Serie (Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus) oder einer anderen multivalenten Serie, die TT enthält, in diesem Fall wäre das empfohlene Verfahren, nur eine Dosis (eine Tetanus-„Auffrischungsimpfung“) zu verabreichen, die bis zu 10 Jahre lang nicht wiederholt werden darf. Wie jedoch innerhalb des roten Randes in der unteren Hälfte von Abbildung 3 zu sehen ist, umfasste die Kenia-Kampagne der WHO 5 Impfdosen, die in Abständen von etwa 6 Monaten über einen Zeitraum von weniger als 3 Jahren verabreicht wurden.

Darüber hinaus scheint die Tatsache, dass im Rahmen der WHO-Kampagne in Kenia keine Männer, sondern nur Frauen im gebärfähigen Alter geimpft wurden, darauf hinzudeuten, dass das von Clostridium tetani produzierte Tetanospasmin nach der Geburt keine Männer jeden Alters oder Frauen außerhalb des angestrebten Bereichs von 12 bis 49 Jahren infizieren kann. Die Verteidigung, dass die WHO nur auf „mütterlichen und neonatalen Tetanus“ abzielen wollte, erscheint seltsam angesichts der Tatsache, dass Männer mit etwa genauso hoher Wahrscheinlichkeit wie Frauen dem Bakterium ausgesetzt sind, das überall dort im Boden vorkommt, wo es Tiere gibt. Die Vorstellung, dass Männer und Frauen außerhalb des gebärfähigen Alters weniger anfällig für Schnitte, Kratzer und andere Verletzungen sind, die ein Tetanusbakterium einschleppen könnten, ist nicht glaubwürdig. Diese Schwierigkeit ist jedoch nicht die einzige unerklärliche Unregelmäßigkeit bei der „Tetanus“-Impfkampagne der WHO in Kenia. Bis nachdem das KCCB im November 2014 seine Vermutungen und vorläufigen Laborergebnisse, die sie bestätigten, [2] über die seit Oktober 2013 laufende „Tetanus“-Kampagne der WHO veröffentlichte, erschwerten es dem KCDA die folgenden ungewöhnlichen Fakten, die benötigten Impfstoffproben für Labortests zu erhalten:

・ Die Kampagne wurde nicht von einem Krankenhaus oder medizinischen Zentrum aus initiiert, sondern vom New Stanley Hotel in Nairobi aus [92] ;

・ Fläschchen mit Impfstoff, die für diese spezielle „Kampagne“ an jede Impfstelle geliefert wurden, wurden von der Polizei bewacht;

・ Der Umgang mit Impfstofffläschchen durch das Pflegepersonal an der Stelle, an der die Impfungen verabreicht wurden, wurde streng kontrolliert, so dass eine Durchstechflasche, wenn sie aufgebraucht war, unter den wachsamen Augen der Polizei an die WHO-Beamten zurückgegeben werden musste, damit die Krankenschwester eine neue erhalten konnte.

・ Fläschchen mit Impfstoff der WHO-„Kampagne“ wurden nie in einer der schätzungsweise 60 lokalen Einrichtungen gelagert, sondern von Nairobi aus verteilt, und gebrauchte Fläschchen wurden unter Polizeieskorte zu erheblichen Kosten dorthin zurückgebracht.

Die Tatsache, dass Fläschchen dieses speziellen Impfstoffs in Nairobi gelagert werden mussten, ist aus zwei Gründen eigenartig: Zum einen wird dies nach Angaben der KCDA normalerweise nicht für die Verteilung des Impfstoffs benötigt, und zum anderen verwaltet die Kenya Catholic Health Commission (als medizinischer Zweig des KCCB) auch ein Netzwerk von 448 katholischen Gesundheitseinheiten, die aus 54 Krankenhäusern bestehen. 83 Gesundheitszentren und 311 klinische Apotheken sowie mehr als 46 Programme für gemeindebasierte Gesundheit und verwaiste und gefährdete Kinder sind über die 224.962 Quadratmeilen Kenias verstreut [93] – ein Gebiet, das größer ist als jeder andere US-Bundesstaat in den unteren 48 mit Ausnahme von Texas mit 268.601 Quadratmeilen [94] . Darüber hinaus verwaltet die Katholische Gesundheitskommission mobile Kliniken für die Nomadenvölker, die in Kenia und in den trockenen Regionen der angrenzenden Länder umziehen. Normalerweise würden Impfstoffe in Kenia, so unsere ärztlichen Co-Autoren (Dr. Karanja und Dr. Ngare), vom nächstgelegenen Krankenhaus, Gesundheitszentrum oder mobilen Klinik gehandhabt: Warum erforderte der spezielle „Tetanus“-Impfstoff, der in der MNT-Kampagne von 2013-2015 verwendet wurde, so viel besondere Handhabung, beginnend mit dem New Stanley Hotel in Nairobi?

In unserem letzten Teil stellen wir einige Details der Analysen von 7 Fläschchen mit Impfstoff vor, die von der KCDA direkt aus Fläschchen gewonnen wurden, die im März und Oktober 2014 während der Impfkampagne der WHO Kenia 2013-2015 injiziert wurden, sowie der 52 Fläschchen, die schließlich von der WHO an den „Joint Committee of Experts“ aus in Nairobi gelagerten Impfstoffen übergeben wurden.

5) Laboranalysen der WHO-Impfstoffe

Die ursprünglichen Laborergebnisse mehrerer verschiedener ELISA-Assays (Enzyme-linked Immunosorbent Assays), auf die zuvor in verschiedenen Nachrichtenberichten (bereits zitiert) verwiesen wurde, sowie die Ergebnisse nachfolgender Analysen mittels anionischer Austausch-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) sind unten in diesem Abschnitt aufgeführt.

Proben des WHO-Impfstoffs „Tetanus“, der bei der Verabreichung im März 2014 verwendet wurde (Ereignis 11 in Abbildung 2), wurden als Blutserum getarnt und in drei verschiedenen Labors in Nairobi dem Standard-ELISA-Schwangerschaftstest auf das Vorhandensein von βhCG unterzogen (Ereignis 12 in Abbildung 2). Die Ergebnisse dieser Analysen sind in Tabelle 2 dargestellt. Obwohl keine der Proben genug βhCG enthielt, um den Schwellenwert für eine positive Beurteilung der „Schwangerschaft“ in einer Blutprobe zu überschreiten, wurden alle positiv auf βhCG getestet, der über dem für einen TT-Impfstoff erwarteten Schwellenwert von null βhCG lag.

Bei der WHO-Impfrunde im Oktober 2014 (Dosis 3 für teilnehmende Frauen, dargestellt als Ereignis 15 in Abbildung 2) erhielt die KCDA sechs zusätzliche Fläschchen des WHO-Impfstoffs „Tetanus“ und verteilte sorgfältig entnommene Proben (Aliquots) zur Verteilung an 5 verschiedene Laboratorien für ELISA-Tests mit Ergebnissen, die in Tabelle 3 dargestellt sind. Alle bis auf einen der Tests zeigten das Vorhandensein von βhCG in 3 der 6 getesteten Proben (KA, KB und KC). Selbst das PathCare-Labor, das weniger empfindliche ELISA-Kits verwendete, die nur internationale Einheiten pro Liter (IE/L) messen konnten, und nicht die empfindlicheren ELISA-Kits, die Tausendstel einer internationalen Einheit pro Milliliter (mIU/ml) messen, fand in zwei der Proben (KB und KC) Mengen an βhCG, die weit über dem erwarteten Nullpunkt lagen.

Labor, das die Analyse durchführt Menge βhCG detektiert* Datum der Meldung Mediplan Dialysezentren1 1,12 mIU/ml 30. Juni 2014 Pathologen Lancet Kenia2 1,2 mIU/ml 6. Juli 2014 Universität von Nairobi3 0,3 mIU/ml 22. Oktober 2014

Tabelle 2. ELISA-Ergebnisse für eine Probe des „Tetanus“-Impfstoffs der WHO, die von der Kenya Catholic Doctors Association von der Regierung im März 2014 erhalten wurde.

*Es besteht ein langjähriger Konsens [95] [96], der sich in den verfügbaren ELISA-Kits [97] [98] widerspiegelt, dass jede Menge < 5 mIU/ml für eine nicht schwangere Frau im Normbereich liegt. In den WHO-Impfstoffproben sollte der βhCG-Gehalt Null betragen. Zur Sensitivität von ELISA-Tests gegenüber βhCG siehe [97] – [102] . 1Postfach 20707, Nairobi, Tel. 0726445570, Lab@mediplan.co.ke; 28. Stock-5th Avenue Building, Ngong Road, Nairobi, Tel. 0703 061 000 www.lancet.co.ke; 3Hochschule für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Fakultät, Abteilung für Pädiatrie und Kindergesundheit.

Unabhängige Laboratorien, die die Tests auf βhCG durchführen Probe getestet Mediplan Dialysezentren PathCare1* PathologenLanzette Kenia Krankenhaus Nairobi2 Mater Krankenhaus3 KA 0,80 mIU/ml 0 IE/L 0,76 mIU/ml <1,2 mIU/ml† <1,2 mIU/ml† KB 1,16 mIU/ml 130 IE/L 0,79 mIU/ml <1,2 mIU/ml† <1,2 mIU/ml† KC 1,25 mIU/ml 30 IE/L 0,75 mIU/ml <1,2 mIU/ml† <1,2 mIU/ml† KD 0,26 mIU/ml 0 IE/L <5 mIU/ml † 0,305 mIU/ml† †† KE 0,09 mIU/ml 0 IE/L <5 mIU/ml † †† †† KF 0,14 mIU/ml 0 IE/L <5 mIU/ml † †† ††

Tabelle 3. ELISA-Ergebnisse für sechs Proben des „Tetanus“-Impfstoffs der WHO, die von der Kenya Catholic Doctors Association von der Regierung im Oktober 2014 erhalten wurden (leere Zellen bedeuten nur, dass kein Bericht an die KCDA zurückgeschickt wurde).

*Der Pathcare-Grenzwert für ein positives Urteil für eine Schwangerschaft betrug >4 IU/L (wie auch vom Exeter Clinical Laboratory in England verwendet [100]), was einem negativen Urteil für <5 mIU/ml entspricht, wie es von den anderen Laboratorien mit ELISA-Kits verwendet wird, die für mIU/ml kalibriert sind, wobei der Normalbereich für eine nicht schwangere Person auf <5 mIU/ml festgelegt ist, was dem entsprechenden Standardwert für die meisten ELISA-Kits zur Messung von βhCG, für einige Beispiele siehe [97] – [102] . †Entweder fiel der gemessene βhCG unter das Minimum für ein positives Schwangerschaftsurteil oder das Labor meldete kein Ergebnis, was auf βhCG-Werte im Normbereich hindeutet. ††In diesen Zellen konnte keine Probe ins Labor geliefert werden, da in den Fläschchen KD, KE und KF nicht genügend Flüssigkeit verblieb. 1Regal Plaza, Limuru, Straße, Postfach 1256-00606 Nairobi, enquiries@pathcare.com; 2POBox 30026, G.P.O 00100, Nairobi, Tel: +254(020) 2845000, +254(020) 2846000, hosp@nbihosp.org; 3Postfach 30325, Nairobi, Tel: 531199 3118, keine E-Mail-Adresse im Bericht aufgeführt.

Mit den Ergebnissen von Tabelle 2 und Tabelle 3 in der Hand brachten die katholischen Ärzte am 11. November 2014 ihre Ergebnisse dem kenianischen Gesundheitsministerium (als WHO-Stellvertreter) bei einer offiziellen Sitzung des kenianischen „parlamentarischen Gesundheitsausschusses“ [3] vor (Ereignis 16 in Abbildung 2). Bei diesem Treffen lehnte der Kabinettssekretär James Macharia die Ergebnisse des ELISA-Tests ab und drückte sein „Vertrauen“ in die WHO und UNICEF aus [3] . Das Ministerium schlug jedoch vor, dass ein „Joint Committee of Experts on Tetanus Toxoid Vaccine Testing“ (Gemeinsamer Sachverständigenausschuss für Tetanus-Toxoid-Impfstofftests) Vertreter der WHO einerseits und der KCDA andererseits einbeziehen sollte (Ereignis 17 in Abbildung 2). Das Ministerium beschloss ferner, eine Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) anzuordnen, bei der die Impfstoffe, die sich bereits im Besitz der KCDA befanden, während der laufenden Impfstoffverabreichung im Oktober 2014 gewonnen wurden und von denen die Proben bereits mittels ELISA getestet worden waren (siehe Tabelle 3), erneut getestet werden sollten. Es wurde auch vereinbart, dass zusätzliche Fläschchen des Kenia-Impfstoffs von der WHO für die HPLC-Analyse zur Verfügung gestellt werden. Die Proben, die sich bereits im Besitz der KCDA befanden und die aus den Lagern der Regierung (WHO) geliefert werden sollten, sollten an das AgriQ Quest Laboratory in Nairobi geliefert werden, wie in Anwesenheit von Vertretern des „Joint Committee“ (darunter sowohl WHO-Leihmütter als auch Ärzte, die das KCCB vertreten) überprüft wurden. Das AgriQ Quest Laboratory wurde angewiesen, festzustellen, „ob βhCG in den eingereichten Fläschchen vorhanden war“ (siehe Folie 5 in der offiziellen PowerPoint-Präsentation [62] ), um dem „Gemeinsamen Ausschuss“ zu einem später vom Ministerium bekannt zu gebenden Datum Bericht zu erstatten.

Tatsächlich würden zwei separate Sätze von HPLC-Tests vom AgriQ Quest Laboratory durchgeführt. Die ersten Ergebnisse, wie in Tabelle 4 dargestellt, wurden dem KCCB innerhalb von fünf Tagen am 16. November 2014 in einem öffentlich zugänglichen Dokument mit dem Titel Laboratory Analysis Report for the Health Commission, Kenya Conference of Catholic Bishops, Nairobi [63] (Ereignis 18 in der Chronologie von Abbildung 2) gemeldet. Neun Wochen später, nach Ablauf von 58 Kalendertagen ab dem Zeitpunkt der Einsetzung des „Gemeinsamen Ausschusses“, umgingen die WHO-Stellvertreter im kenianischen Gesundheitsministerium den „Gemeinsamen Ausschuss“ und lieferten am 40. Januar 9 weitere 2015 Fläschchen mit WHO-Impfstoff direkt an AgriQ Quest. Von den 52 zusätzlichen Fläschchen, die angeblich aus Nairobi stammten, um einer HPLC-Analyse unterzogen zu werden (Ereignis 19 in der Chronologie, Abbildung 2), bestand das am 9. Januar 2015 direkt an AgriQ Quest gelieferte Set aus 40 Fläschchen mit genau den gleichen Chargennummern wie die 3 Fläschchen, die zuvor positiv auf βhCG getestet worden waren. Wir werden diese Tatsache im Abschnitt „Diskussion“ weiter unten noch einmal aufgreifen.

Tabelle 5 fasst die Ergebnisse zusammen, die AgriQ Quest dem „Gemeinsamen Ausschuss“ in einem öffentlich zugänglichen Dokument mit dem Titel Laboranalysebericht für den Gemeinsamen Sachverständigenausschuss für Tetanustoxoid-Impfstofftests [64] und in einer mündlichen Präsentation zur Verfügung gestellt hat, die von einem PowerPoint-Dokument unterstützt wurde, das ebenfalls öffentlich bekannt ist.

Probe getestet AgriQ Quest, Nairobi Spitzenretentionszeit für βhCG βhCG in % der Fläche bei maximaler Retentionsrate KA 36.283 37.593 KB 35.825 26.512 KC 38.042 23.939 KD 36.692 0.480 KE 38.842 0.830 KF 36.425 3.334

Tabelle 4. Zusammenfassung der anionischen Austausch-Hochdruckflüssigkeitschromatographie-Tests auf das Vorhandensein von βhCG in den sechs Proben des WHO-Impfstoffs „Tetanus“ aus der Verabreichung vom Oktober 2014 unter Verwendung von Detektor A (220 nm).

*Bei allen Analysen wurden 100 % jeder Probe in 40 Minuten verarbeitet.

Chargennummer und Quelle Chargennummer Verfallsdatum Offen oder geschlossen (Anzahl der Fläschchen)? Datum der an AgriQ Quest gelieferten Muster Datumsanalyse bei AgriQ Quest Los 1: aus den Filialen des kenianischen WHO-Programms für erweiterte Immunisierung (EPI) in Nairobi 019B4002D Januar 2017 Geschlossen (1) 10. Dezember 2014 5. Januar 2015 019B4003A Januar 2017 Geschlossen (1) 019B4003B Januar 2017 Geschlossen (1) 019B4002C Januar 2017 Geschlossen (1) 11077A13* August 2016 Geschlossen (1) 019B4002C Januar 2017 Geschlossen (1) 019B4002D Januar 2017 Geschlossen (1) 019B4003B Januar 2017 Geschlossen (1) 019B4003A Januar 2017 Geschlossen (1) 019L3001B† Februar 2016 Geöffnet (1)** 019L3001C† Februar 2016 Geöffnet (1)** 019L3001B† Februar 2016 Geöffnet (1)** 019B4002D Januar 2017 Geöffnet (1) 019B4003A Januar 2017 Geschlossen (1) Los 2: vom Upper Hill Medical Center, in Nairobi 019B4003A Januar 2017 Geöffnet (1) 17. Dezember 2014 5. Januar 2015 019B4002D Januar 2017 Geöffnet (1) 019B4002D Januar 2017 Geöffnet (1) 019B4002D Januar 2017 Geöffnet (1) Los 3: Passende Proben der WHO 019L3001B† Januar 2017 Geschlossen (10 Fläschchen für den Pokot-Stamm) 9. Januar 2014 9. Januar 2015 019L3001C† Januar 2017 Geschlossen (20 Fläschchen für den Turkana-Stamm) 019L3001B† Januar 2017 Geschlossen (10 Fläschchen für Turkana-Stamm)

Tabelle 5. Chargen, die vom Gemeinsamen Ausschuss zur Analyse an AgriQ Quest geliefert wurden, mit der neunstelligen Chargennummer für jede Durchstechflasche, ihrem Verfallsdatum, ob sie bei Erhalt zur Analyse verschlossen oder geöffnet wurde und ob sie gemäß den erzielten Ergebnissen βhCG enthielt.

*Dieses spezielle Fläschchen war das einzige von Biological E, Ltd. Alle anderen Fläschchen wurden vom Serum Institute in Indien hergestellt. **Die Analyse ergab, dass sie βhCG enthält. †Beachten Sie, dass die Chargennummern auf den Fläschchen, die βhCG enthalten, identisch sind mit den von der WHO gelieferten „passenden“ Fläschchen, die getestet wurden und kein βhCG enthielten.

23. Januar 2015 [62] 4. Insgesamt wurden 58 Durchstechflaschen des WHO-Impfstoffs getestet. Sie bestanden aus den 6 Fläschchen, die zuvor auf Wunsch der Katholischen Gesundheitskommission mittels ELISA und auch mittels HPLC getestet wurden (Tabelle 3 bzw. Tabelle 4). Darüber hinaus wurden 52 neue Proben von der WHO zur Verfügung gestellt, wie in Tabelle 5 dargestellt. Tabelle 4 zeigt, dass die ersten HPLC-Analysen, die auf Ersuchen der Gesundheitskommission des KCCB unter Verwendung derselben 6 Proben des WHO-„Tetanus“-Impfstoffs vom Oktober 2014 (Runde 3 durch die WHO) durchgeführt wurden, die ELISA-Ergebnisse bestätigten, wie zuvor in Tabelle 3 berichtet. Die Proben KA, KB und KC enthielten βhCG.

Die in Tabelle 5 zusammengefassten Analysen aus der zweiten Serie von HPLC-Tests, die vom „Joint Committee“ gefordert wurden, wurden einige Wochen nach den in Tabelle 4 berichteten Analysen durchgeführt. Wenn Sie die Zeilen in Tabelle 5 von links nach rechts lesen, werden die Probenfläschchen mit Impfstoff nach Chargennummer, Verfallsdatum, ob das Fläschchen bei der Lieferung an AgriQ Quest als offen oder geschlossen befunden wurde, dem Datum der Lieferung an AgriQ Quest und schließlich dem Datum, an dem die Analyse durchgeführt wurde, aufgelistet. Um direkt auf die Frage von Interesse einzugehen: Die 3 Fläschchen der 6, die von den katholischen Ärzten aus dem WHO-Impfstoff gewonnen wurden, der tatsächlich in der Oktober-Injektionsrunde verwendet wurde, dieselben Fläschchen, von denen Proben zuvor durch mehrere ELISA-Analysen und durch die in Tabelle 4 zusammengefassten HPLC-Analysen positiv auf βhCG getestet worden waren, enthielten erneut βhCG. Sie sind in Tabelle 5 in der vierten Spalte von links mit einem doppelten Sternchen (**) gekennzeichnet.

Im Gegensatz dazu wurden alle 52 zusätzlichen Fläschchen mit Impfstoff, die von der WHO an AgriQ Quest geliefert wurden, negativ auf βhCG getestet. Noch wichtiger ist, wie oben erwähnt, dass von den 40 Proben, die AgriQ Quest am 9. Januar 2015 von den WHO-Stellvertretern direkt zur Verfügung gestellt wurden, die einzigen, die die gleichen identifizierenden Chargennummern hatten wie diejenigen, die βhCG von der Verwaltung vom Oktober 2014 enthielten, ebenfalls negativ auf βhCG getestet wurden Die Berichte an den „Joint Committee“ am 23. Januar 2015 [62] [64] von AgriQ Quest (Veranstaltung 20, Abbildung 2) kam zu dem Schluss, dass nur 3 der 6 Durchstechflaschen, die die katholischen Ärzte bei der Verabreichung von Runde 3 im Oktober 2014 direkt erhalten hatten, βhCG enthielten (nämlich die mit den Nummern 019L3001B oder 019L3001C).

4. Diskussion

Angesichts der vorstehenden Ergebnisse sind folgende Tatsachen bekannt und erklärungsbedürftig:

・ Die WHO versucht seit den frühen 1970er Jahren, Impfstoffe gegen Fruchtbarkeit zu entwickeln [5] .

・ Die Verringerung des globalen Bevölkerungswachstums, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, durch Maßnahmen zur Bekämpfung der Geburtenrate ist seit langem zu einem zentralen Ziel der „Familienplanung“ von USAID/UN/WHO erklärt worden [66] – [77] .

・ Sprecher, die mit der katholischen Kirche und Pro-Life-Gruppen verbunden sind, haben mindestens seit den frühen 1990er Jahren den Verdacht geäußert, dass die WHO klinische Studien einer oder mehrerer Antifertilitätskampagnen im Rahmen des weltweiten WHO-Projekts zur „Eliminierung von Tetanus bei Müttern und Neugeborenen“ falsch darstellt [3] [41] [42] [43] [45] [92] [103] [104] [105] [106] .

・ Der Vergleich der veröffentlichten Schemata für TT mit dem TT/hCG-Konjugat ergab, dass der WHO-Dosierungsplan in der Kenia-Kampagne 2013-2015 nicht mit dem für TT übereinstimmt, aber mit den veröffentlichten Schemata, die in der TT/hCG-Forschung verwendet werden [diese Studie].

・ Mehrere Analysen von Proben von WHO-„Tetanus“-Impfstoffen, von denen ein oder mehrere katholische Sprecher behaupteten, sie stammten aus Fläschchen, die tatsächlich von WHO-Beamten als „Tetanus“-Prophylaxe verabreicht wurden, enthielten hCG [1] [2] [43] [45] [103] [104] [105] [106] .

・ Wie in diesem Artikel berichtet, zeigen Dokumente in den öffentlichen Aufzeichnungen, dass die Hälfte der Fläschchen, die während der Kenia-Kampagne im Jahr 2014 aus der tatsächlichen Verabreichung von Impfstoffen der WHO entnommen wurden und angeblich darauf abzielten, MNT zu verhindern, positiv auf βhCG getestet wurden [2] [63] [64] .

Ein wichtiger Bestandteil der vorliegenden Forschungsarbeit ist die Entdeckung von βhCG in einigen der Impfstofffläschchen, die in der WHO-Kampagne in Kenia verwendet wurden, die angeblich darauf abzielt, MNT zu verhindern. Mögliche Erklärungen für den Nachweis von βhCG in diesen Fläschchen sind eine Kontamination durch einen oder mehrere Unfälle, die Folgendes umfassen können: 1) ein Herstellerfehler bei der Herstellung oder Etikettierung; 2) unzuverlässige Analysen durch die Laboratorien in Nairobi (aufgrund unsauberer Vertiefungen, Röhrchen, Handschuhe, Pipettenspitzen, abgelaufener oder beschädigter ELISA-Kits oder schlecht kalibrierter HPLC-Geräte, unzureichend geschultes Laborpersonal, fehlerhafte Handhabung der erhaltenen Proben, Vermischung der Proben usw.); 3) unvorsichtige oder anderweitig ungenaue Berichterstattung oder das kontaminierende βhCG könnte absichtlich von der KCDA hinzugefügt worden sein, um die Anti-Fertilitätsbemühungen der WHO zu sabotieren, indem falsche Geschichten über das laufende Projekt „MNT eliminiert“ erfunden wurden.

Wir stellen sofort fest, dass wir uns auf vernünftige Schlussfolgerungen verlassen, um zu der Schlussfolgerung zu gelangen, die wir am Ende dieses Papiers als unsere Meinung darlegen, und glauben, dass einige der konkurrierenden Alternativen ausgeschlossen werden können, um das Feld der Möglichkeiten einzugrenzen. Zunächst einmal ist es unwahrscheinlich, dass ein Herstellungsfehler, bei dem versehentlich βhCG in nur 3 Fläschchen enthalten wird, aber 40 Fläschchen aus derselben „Charge“ fehlen, wie anhand der Chargennummer beurteilt wird. Ebenso unwahrscheinlich sind Etikettierungsfehler, bei denen nur 3 Durchstechflaschen mit βhCG mit demselben Etikett gekennzeichnet werden, die 40 Durchstechflaschen ohne βhCG enthalten. Chargennummern werden verwendet, um ganze Chargen von Impfstoffen zu verfolgen, die in einem bestimmten Lauf aus demselben Bottich mit Materialien in einem flüssigen Gemisch hergestellt werden. Koordinierte Herstellungs- und Etikettierungsfehler, die sich 43 Mal wiederholten, 21 Mal für das Etikett 019L3001C und 22 Mal für 019L3001B, konnten nicht zufällig, sondern nur durch absichtliches Design erwartet werden.

Als nächstes besteht die Möglichkeit der Unzuverlässigkeit der Handhabung durch Laborpersonal, fehlerhafte Kits oder Geräte und dergleichen. Aber jede Erklärung, die auf etwas zufällige (unbeabsichtigte) Fehler zurückzuführen ist, kann nur die stochastische Variabilität erklären, z. B. Unterschiede zwischen Proben derselben Impfstofffläschchen, die in verschiedenen Labors (Tabelle 2 und Tabelle 3) oder zu unterschiedlichen Zeiten im selben Labor getestet wurden (Tabelle 4 und Tabelle 5 ). Die unzähligen Ursachen für die Unzuverlässigkeit können jedoch alle definitiv ausgeschlossen werden, wenn die gleichen Ergebnisse für die 6 Fläschchen, die wiederholt und unabhängig voneinander zu verschiedenen Gelegenheiten und von verschiedenen Labors mit mehr als einem Verfahren getestet wurden, das gleiche Muster von Ergebnissen ergeben. Im letzteren Fall, dem vorliegenden Fall, haben wir in diesem Artikel das, was Messspezialisten als erfolgreiche Triangulation bezeichnen, bei der mehrere unabhängige Beobachtungen von mehreren unabhängigen Beobachtern, die mehrere Beobachtungsverfahren verwenden, zu einem einzigen Ergebnis führen. In einem solchen Fall können alle möglichen Quellen der Unzuverlässigkeit verworfen werden, und es bleiben uns nur einige unzufällige Alternativen.

Unter den Nicht-Zufallsalternativen kommen wir zu der Möglichkeit, dass die KCDA die Impfstoffproben, die positiv auf βhCG getestet wurden, gesalzen hat. Diese Möglichkeit steht logischerweise im Widerspruch zu der Tatsache, dass die KCDA die Möglichkeit hatte, die Fläschchen und Proben für alle ELISA-Tests und für alle 6 Fläschchen, die sie zweimal zur Prüfung an AgriQ Quest übergeben hatte, zu salzen (Tabelle 4 und Tabelle 5). Selbst wenn die KCDA Zugang zu βhCG hätte, um es nur den Fläschchen hinzuzufügen, die positiv darauf getestet würden, würde eine solche absichtliche Mischung vor der Übergabe der Proben an die Labore zur Untersuchung nicht das chemische Konjugat erzeugen, das laut AgriQ Quest in den Proben gefunden wurde, die durch HPLC positiv getestet wurden. In ihrem mündlichen Bericht an den „Gemeinsamen Ausschuß“ beschrieben sie das βhCG, das sie in diesen 3 Fläschchen fanden, als „chemisch verknüpft“ (auf Folie 11 von [62] . Eine solche Verknüpfung steht im Einklang mit dem patentierten Verfahren zur TT/hCG-Konjugation, wie es von Talwar [5] [84] beschrieben wurde, konnte jedoch nicht durch einfaches Mischen von βhCG in ein Fläschchen mit TT-Impfstoff erreicht werden.

Veröffentlichte Arbeiten der WHO und ihrer Mitarbeiter ermutigen und/oder fördern weiterhin die Forschung zur Erzeugung von Antikörpern gegen βhCG durch „einen rekombinanten Impfstoff, der: 1) sicherstellen würde, dass der „Träger“ an einer definierten Position mit der hormonellen Untereinheit verbunden ist, und 2) für die industrielle Produktion zugänglich wäre“ [23] . Ein solches Konjugat wurde bereits mit einem bakteriellen Toxin (aus E. Coli) hergestellt und kann mit Hilfe einer Hefe (Pischia pastoris) in Massenproduktion hergestellt werden. Außerdem wurde eine DNA-Version des neuen Konjugats bereits von der US-amerikanischen Food and Drug Administration für den menschlichen Gebrauch zugelassen und bereits mit menschlichen Freiwilligen verwendet [9] [12] [13] [14] [18] [21] [22] [27] [28] , und der leitende Forscher der WHO hat bereits Erfolge bei der Herstellung eines Impfstoffs gegen βhCG behauptet, der mit rekombinanter DNA angereichert ist [17] [21] [22] [ 23] [24] [107] .

Schließlich gibt es noch eine weitere experimentelle Studie, die Erwähnung verdient. Einer unserer anonymen Gutachter für eine Entwurfsversion dieses Papiers schlug eine Vielzahl von Folgestudien vor, die mit Hilfe von Empfängern von 1 – 5 Dosen des Kenia-Impfstoffs durchgeführt werden könnten. Eine davon war die Messung von βhCG-Antikörpern im Blutserum von Impfstoffempfängern, die der Exposition nachgeschaltet waren. Wenn ein signifikanter Anteil der kenianischen Frauen, die eine oder mehrere der WHO-„Tetanus“-Injektionen erhielten, positiv auf βhCG-Antikörper getestet wurden, würde ein solches Ergebnis zeigen, dass sie βhCG erhielten, das „chemisch gebunden“ an einen „Träger“-Erreger wie TT gebunden war [108] . Dies ergibt sich daraus, dass TT allein keine Produktion von βhCG-Antikörpern hervorrufen würde. Vielleicht ist eine solche Studie in Kenia im Gange oder wird in Zukunft durchgeführt, aber dem derzeitigen Autorenteam fehlen die Ressourcen, um dies zu tun. Eine solche Studie von Teilnehmerinnen der WHO-„Tetanus“-Impfkampagne auf den Philippinen 1993 wurde jedoch bereits durchgeführt. J. R. Miller berichtete, dass Pro-Life-Gruppen auf den Philippinen die Blutseren von 30 der geschätzten 3,4 Millionen Frauen testeten, die von der WHO in dieser „Tetanus“-Kampagne geimpft wurden, und 26 von ihnen positiv auf „hCG-Antikörper“ getestet wurden [106] [109] .

5. Fazit

Labortests des TT-Impfstoffs, der in der Kenia-Kampagne der WHO 2013-2015 verwendet wurde, zeigten, dass einige der Fläschchen ein TT/βhCG-Konjugat enthielten, das mit dem Ziel der WHO übereinstimmt, einen oder mehrere Impfstoffe gegen Fruchtbarkeit zu entwickeln, um das Bevölkerungswachstum zu verringern, insbesondere in Zielländern wie Kenia. Obwohl es unmöglich ist, sicher zu sein, wie das βhCG in die Kenia-Impfstofffläschchen gelangt ist, die positiv darauf getestet wurden, macht die tiefe Forschungsgeschichte der WHO zu Antifertilitätsimpfstoffen, die βhCG mit TT (und anderen Krankheitserregern) konjugieren, unserer Meinung nach die WHO selbst zur plausibelsten Quelle für das βhCG-Konjugat, das in Proben des „Tetanus“-Impfstoffs gefunden wurde, der 2014 in Kenia verwendet wurde. Angesichts der Tatsache, dass alle Impfstoffhersteller und Impfstofftestlabore von der WHO zertifiziert sein müssen, kann ihre Verantwortung für das, was im kenianischen Impfprogramm passiert ist, kaum genug betont werden.

Finanzierung

Die Co-Autoren Felicia M. Clement, Jaimie Ryan Pillette wurden als Ronald E. McNair Research Scholars an der University of Louisiana at Lafayette im Rahmen des US Office of Education Public Grant Award gefördert, und Professor John W. Oller, Jr. erhielt ein Stipendium aus derselben Quelle, weil er während des Semesters ihres Stipendiums (Frühjahr 2015) als ihr Mentor fungierte, und wurde bei dieser Arbeit teilweise durch seine Stiftungsstelle als Doris B. Hawthorne/LEQSF Professor III unterstützt an der University of Louisiana.

Interessenkonflikte

Die Autoren erklären, dass sie keine Interessenkonflikte haben.

Autorenbeiträge

Die Konzeptualisierung dieses Artikels begann im Januar 2015 durch die Erstautorin in Zusammenarbeit mit Felicia M. Clement und Jaimie Ryan Pillette, die gemeinsam eine vorläufige Zusammenfassung einiger der Ideen präsentierten, die in mehreren Versionen bis zur vorliegenden Arbeit weiterentwickelt wurden. Dr. Shaw und Dr. Tomljenovic erklärten sich im Mai 2015 bereit, sich an der Arbeit zu beteiligen, zu schreiben und umzuschreiben und bei der Entwicklung einer umfassenden Referenzliste zu helfen. Im November 2015 luden wir die kenianischen Ärzte Dr. Ngare und Dr. Karanja ein, sich uns anzuschließen und Daten auszutauschen, die sie während der Kampagne der Weltgesundheitsorganisation 2013-2015 in Kenia gesammelt hatten. Der Großteil des Schreibens wurde von Oller durchgeführt, wobei sich die Bearbeitungen über die gesamte Entwicklung des Manuskripts erstreckten und von Shaw und Tomljenovic über die Ergebnisse berichtet wurden. Dr. Ngare und Dr. Karanja steuerten Daten bei, die in den Tabellen zu sehen sind, sowie detaillierte Erklärungen darüber, wie die Daten gesammelt wurden, warum bestimmte Verfahren befolgt wurden und so weiter. Sie brachten auch einen reichen Erfahrungsschatz als Schulleiter in der Kenya Catholic Doctors Association mit. Als praktizierende Ärzte waren sie in vielen Teilen der sich noch entfaltenden Erzählung, über die in diesem Artikel berichtet wird, als „Stiefel vor Ort“ tätig. Frau Clement und Frau Pillette waren an der Erstellung des ersten Entwurfs des Papiers beteiligt und wurden durch mehrere Entwürfe, die von allen Mitwirkenden gemeinsam genutzt wurden, in die gesamte redaktionelle Arbeit einbezogen. Sie sind für einige der Hintergrundinformationen zu den Programmen der Weltgesundheitsorganisation verantwortlich. Sie interessierten sich zum Teil für die Entdeckung, dass das berüchtigte Tuskegee-Syphilis-Experiment, das von 1932 bis 1972 in den USA stattfand, genau in dem Jahr endete, in dem die Forschung an den WHO-Antifertilitätsimpfstoffen für die „Familienplanung“ in LDCs begonnen wurde. Alle Autoren haben die Verantwortung für den Inhalt dieses Manuskripts übernommen. Alle verbleibenden Fehler liegen allein bei uns.

Informationen der Autoren

Die Autorenzugehörigkeit wird auf der Titelseite der Arbeit erwähnt.

Dateien

Die Daten, auf die in den Tabellen dieses Papiers Bezug genommen wird, und die technischen Berichte, aus denen diese Daten extrahiert werden (insbesondere diejenigen, die dem im Text genannten „Joint Committee of Experts on Tetanus Toxoid Vaccine Testing“ zur Verfügung gestellt wurden), sind auf Anfrage des Erstautors bei joller@louisiana.edu erhältlich.

Abkürzungen in alphabetischer Reihenfolge

BBC = British Broadcasting Corporation;

CDC = Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten;

DNA = Desoxyribonukleinsäure;

ELISA = Enzyme-Linked Immunosorbent Assays;

hCG = Humanes Choriongonadotropin;

HPLC = Hochleistungs- (oder Hochdruck-) Flüssigkeitschromatographie;

IU/L = Internationale Einheiten pro Liter;

KA, KB, ∙∙∙ KF = Kenia-Fläschchen A bis F des WHO-Impfstoffs vom Oktober 2014;

KCCB = Kenianische Bischofskonferenz;

KCDA = Kenya Catholic Doctors Association;

LDC = weniger entwickelte Länder (wird auch verwendet, um sich auf „weniger entwickelte Regionen“ der Welt zu beziehen);

mIU/ml = Tausende von internationalen Einheiten pro Milliliter;

MNT = mütterlicher und neonataler Tetanus;

PubMed = Suchmaschine der United States National Library of Medicine an den National Institutes of Health;

TED = Technology, Entertainment, Design (eine Medienorganisation);

TT = Tetanus-Toxoid;

TT/βhCG = Tetanus-Toxoid konjugiert mit Beta-Human-Choriongonadotropin;

UN = Vereinte Nationen;

UNICEF = Internationaler Kinderbildungsfonds der Vereinten Nationen;

USA = Vereinigte Staaten;

USAID = United States Agency for International Development;

WHO = Weltgesundheitsorganisation;

αhCG = Alpha-humanes Choriongonadotropin;

βhCG = Beta Humanes Choriongonadotropin

NOTIZEN

1Anfangs untersuchten mehrere von uns (Oller, Shaw, Tomljenovic, Clement und Pillette) gemeinsam virale und bakteriologische Träger, die verwendet werden, um Giftstoffe (z. B. in der Chemotherapie gegen Krebs) und/oder gentechnisch veränderte Medizinprodukte in die Zellen und Gewebe menschlicher Patienten einzubringen. Im Laufe unserer Arbeit, nachdem wir von den Nachrichtenberichten über die WHO-Impfkampagne in Kenia erfahren hatten, stießen wir auf einen langjährigen Strom von veröffentlichten Forschungsergebnissen der WHO zur Entwicklung von Impfstoffen zur Geburtenkontrolle. Später setzten wir uns mit den leitenden Ärzten des KCDA, Karanja und Ngare, in Verbindung, die sich bereit erklärten, sich uns bei dieser Überprüfung und Fallstudie der WHO-Impfkampagne in Kenia anzuschließen.

2Wenn, wie von der katholischen Kirche vermutet [41] [42] [43] [44] [45] , die WHO vorsätzlich getäuscht hat, indem sie Millionen von Empfängerinnen eines Verhütungsimpfstoffs dazu gedrängt hat, sich mehreren Dosen auszusetzen, angeblich um die Bedrohung durch MNT zu vermeiden, ist es dennoch wahrscheinlich, dass viele Mitarbeiter und Unterstützer der WHO immer noch nichts von der WHO-Forschung zu Verhütungsimpfstoffen wissen. noch weniger sind sie geneigt, von der Täuschung zu wissen, die von der katholischen Kirche gefürchtet wird. Verteidiger der Antifertilitätsforschung der WHO zur „Familienplanung“ können auch auf die Behauptung von G. P. Talwar, dem führenden Antifertilitätsforscher der WHO, verweisen, dass das Lernen, wie man das normale Wachstum eines menschlichen Babys verhindern kann, zeigen kann, wie man das abnormale Wachstum eines Krebses verhindern kann [23], weil einige der gleichen Hormone sowohl an normalem als auch an abnormalem Wachstum beteiligt sind [46] [47] [48] [49] . Doch selbst wenn ein solch glücklicher Ausgang erzielt würde, würde dies die von der katholischen Kirche vermutete Täuschung durch die WHO rechtfertigen?

3Die Amerikaner und Kanadier, Oller, Shaw, Tomljenovic, Pillette und Clement.

4Alle drei Berichte, die von AgriQ Quest erstellt und dem „Joint Committee of Experts on Tetanus Toxoid Vaccine Testing“ vorgelegt wurden, die beiden schriftlichen Dokumente und die PowerPoint-Präsentation sind auf Anfrage bei joller@louisiana.edu erhältlich.

Interessenkonflikte

Die Autoren erklären keine Interessenkonflikte.

