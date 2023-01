Photo by Chokniti Khongchum on Pexels.com

Heute vor drei Jahren: Francis Boyle löste Alarm wegen Covid aus, das aus dem Labor stammt; Dr. Meryl Nass warnte vor Impfstoffpolitik

Von Sam Husseini – aus dem englischen übersetzt

Der erste öffentliche Bericht, der die Wuhan-Labore mit dem Ausbruch in Verbindung brachte, war tatsächlich im Jahr 2019. Boyle und Nass warnen nun vor Totalitarismus aus dem WHO-Vertrag.

Am 17. Januar 2020 erhielt ich eine E-Mail von Francis Boyle, einem Professor für Recht an der University of Illinois. Zu Boyles Leistungen gehörte, dass er die US-amerikanische Umsetzungsgesetzgebung für die Biowaffenkonvention namens Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 verfasste.

Boyle leitete eine Geschichte von NBC über eine neue Krankheit weiter, die sich in China ausbreitet: „Der Ausbruch eines nie zuvor gesehenen Atemwegsvirus veranlasst CDC, Passagiere aus chinesischen Städten an 3 US-Flughäfen zu überprüfen. „

Boyle schrieb nur eine Zeile:

Also die Frage, die ich habe: Gibt es eine chinesische BSL4-Anlage in der Nähe von Wuhan, aus der dies durchgesickert sein könnte?

Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, die Antwort auf Boyles Frage zu finden. Anscheinend auch nicht die etwa 25 Leute, die an Biokriegsfragen gearbeitet hatten, an die er die E-Mail geschickt hatte. Das war kurz vor den Vorwahlen in Iowa, und ich stand unter Druck, mich auf die Wahl zu konzentrieren. Eine Person antwortete und sagte, dass er die Herkunft des Labors für unwahrscheinlich halte und dass schlechte Hygiene im Allgemeinen zu mehr Mutationen geführt habe. Boyle antwortete mit einem „Danke“.

Eine Woche später, am 24. Januar 2020, schickte Boyle eine weitere E-Mail: Tatsächlich gab es eine BSL4 in Wuhan:

Boyle begann Interviews zu geben, in denen er behauptete, dass das Labor die Quelle des Ausbruchs an diesem Tag war. Der erste war mit „Geopolitics & Empire“ und würde am 30. Januar 2020 veröffentlicht. Dieses Interview würde von GreatGameIndia veröffentlicht werden.

Diese zweite E-Mail von Boyle trug die Überschrift eines Artikels, den er von Live Science weiterleitete: „Nur ein Labor in China kann sicher mit dem neuen Coronavirus umgehen„, was anscheinend die Existenz des Labors in Wuhan bestätigte. Aber der Artikel behandelte den Standort des Labors als Zufall: „Das Labor befindet sich zufällig im Zentrum von Wuhan, der Stadt, in der das neu identifizierte Coronavirus zum ersten Mal auftauchte.“ (Das Datum auf dem Stück ist jetzt „zuletzt aktualisiert am 05. Mai 2020“ – aber es existierte eindeutig am 24. Januar.)

Der Live Science-Artikel bezog sich auf die Hindustan Times vom 22. Januar, die das Labor als Lösung darstellte: „Ein Hochsicherheitslabor am Ground Zero Wuhan könnte den Schlüssel zur Heilung des Coronavirus halten.“

Am 24. Januar 2020, am selben Tag wie seine E-Mail, antwortete Dr. Meryl Nass, eine der Personen auf seiner Liste, auf Boyle und warnte, dass die neue Krankheit möglicherweise nicht so tödlich ist:

Manchmal haben Impfstoffe Menschen und Tiere anfälliger für die Krankheit gemacht, die sie verhindern sollten. Sie müssen vor der Massenanwendung immer auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet werden.



Im Moment wissen wir wirklich nicht, wie tödlich dieses Virus ist. Erinnern Sie sich an 2009. Zuerst wurde diese Grippe als sehr tödlich angesehen, aber im folgenden Jahr war sie weniger schwerwiegend als die durchschnittliche Grippe des Jahres.



Das Angstniveau zu erhöhen und dann ungetestete Impfstoffe auf die Bevölkerung loszulassen, ist ein Rezept für eine Katastrophe. Vor allem, wenn die Hersteller von Pandemieimpfstoffen völlig von der Haftung befreit wurden.



Meryl

Unter Berufung auf einen ehemaligen israelischen Analysten, Dany Shoham, und einen Bericht von Radio Free Asia griff die Washington Times die Geschichte am 24. Januar auf. Viele „Progressive“ in „unabhängigen Medien“ würden natürlich die ganze Geschichte aufgrund ihres begrenzten, verzerrten Wissens über den „Stammbaum“ der Geschichte abtun; Das ist ein höchst zweifelhafter Ansatz für eine empirische Fragestellung. Shoham hatte 2015 das Papier „China’s Biological Warfare Programme“ geschrieben [PDF], in dem natürlich die Labore in Wuhan erwähnt wurden.

In der Zwischenzeit, nach einer Zeitleiste von US Right to Know, die FOIAs durchgeführt hat, um die Handlungen von Insidern zu bestimmen, die sich natürlich der möglichen Verbindung bewusst waren und der Öffentlichkeit nichts sagten, wenn sie nicht desinformativ waren:

27. Januar 2020: Fauci erfuhr, dass er das Wuhan Institute of Virology finanziert. 29. Januar 2020: [Kristian] Andersen [von Scripps Research] entdeckte ein Papier, das Gain-of-Function-Techniken mit Coronaviren beschreibt, an der das Wuhan Institute of Virology beteiligt ist. Farrar bittet darum, mit Fauci sprechen zu dürfen.

Am 30. Januar 2020 berichtete der Washington Examiner: „Tom Cotton sagt, dass das Coronavirus im ‚Superlabor‘ von Wuhan stammen könnte.“

Aber Boyle war nicht der erste, der öffentlich behauptete, das Labor sei die Quelle. Ich war mir dessen damals nicht bewusst, und ich glaube auch nicht, dass Boyle es war, aber die Daily Mail brachte am 23. Januar 2020, nur einen Tag zuvor, eine Geschichte mit der Überschrift „China baute ein Labor zur Untersuchung von SARS und Ebola in Wuhan – und US-Biosicherheitsexperten warnten 2017, dass ein Virus der Einrichtung entkommen könnte, die bei der Bekämpfung des Ausbruchs entscheidend geworden ist„. Und zu dieser Zeit gab es einige, die die Verbindung auf Twitter herstelltenTwitter um diese Zeit.

Will Jones vom Brownstone Institute behauptete kürzlich: „Die erste bekannte Erwähnung der Idee, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor stammen könnte, erschien am 9. Januar 2020 in einem Bericht von Radio Free Asia (RFA).“ Und Glenn Kessler von der Washington Post hat in „Timeline: How the Wuhan lab-leak theory suddenly became credible“ bizarrerweise einen Tweet gutgeschrieben, der nur Rank-Spekulation war und die Existenz von Labors in Wuhan nicht wirklich erwähnte:

Tatsächlich twitterte Yanzhong Huang, Senior Fellow für globale Gesundheit beim Council on Foreign Relations, am 30. Dezember 2019 in unauffälliger Weise: „Berichten zufolge wurden 7 SARS-Fälle in Wuhan bestätigt, wo China sein erstes BSL-4-Labor gebaut hat.“

Boyle würde am Ende angegriffen werden, unter anderem von der AP im Jahr 2021 als einer der „Superspreader hinter Top-COVID-19-Verschwörungstheorien“ – andere ins Visier genommen wurden GreatGameIndia und der bedeutende Wissenschaftler Luc Montagnier, der schließlich eine Haltung einnehmen würde, die der von Boyle vor seinem Tod im Jahr 2022 bemerkenswert ähnlich war. Der Hit wurde von David Klepper von AP („Associated Press Newsman covering misinformation, desinformation and extremism“) Farnoush Amiri (jetzt Kongressreporter) und Beatrice Dupuy („News verification journalist“) geschrieben.

Nass würde ihre medizinische Zulassung entzogen werden, was sie bekämpft. Trotz Elon Musks Behauptungen, die Redefreiheit zu wahren – aber nicht die Freiheit der Reichweite – bleibt auch ihr Twitter-Account gesperrt. Sie schreibt jetzt auf Substack.

Sowohl sie als auch sie Boyle haben beide den WHO-Vertrag unter die Lupe genommen – den sie als massive Machtergreifung bezeichnen, die den Totalitarismus bedroht, indem sie Kampfviren als Vorwand benutzen.

