Hey, hier ist Tucker Carlson. (EP1)

Episode 1

Ab jetzt folgt jeden Tag eine Folge in deutscher Sprache (Dank an Augenaufmedienanalyse für die deutsche Vertonung dieser äußerst wichtigen Videos!) und einem K.I.-generierten Transkript, bis jede Folge (bisher sind es 9) bei uns vorhanden ist.

Heute Morgen sieht es so aus, als hätte jemand den Kachowka-Damm im Süden der Ukraine in die Luft gesprengt. Die Wassermassen haben ganze Dörfer ausgelöscht, ein wichtiges Wasserkraftwerk zerstört und den größten Atomreaktor Europas in Gefahr gebracht zu schmelzen. Wenn dies also absichtlich geschah, dann war es keine militärische Taktik, es war ein terroristischer Akt. Die Frage ist, wer tat das?

Nun, schauen wir mal. Der Kachowka-Damm war tatsächlich russisch, von der russischen Regierung gebaut, befindet sich derzeitig auf russisch kontrolliertem Gebiet. Das Reservoir des Staudamms versorgt die Krim mit Wasser, die seit 240 Jahren Heimat der russischen Schwarzmeerflotte ist. Die Sprengung des Staudamms mag schlecht für die Ukraine sein, aber sie schadet Russland mehr. Und genau aus diesem Grund hat die ukrainische Regierung erwogen, ihn zu zerstören.

Im Dezember zitierte die Washington Post einen ukrainischen General, der sagte, seine Männer hätten testweise Raketen aus amerikanischer Produktion auf die Schleuse des Staudamms abgefeuert. Wenn die Fakten erst einmal auf dem Tisch liegen, ist es nicht mehr so rätselhaft, was mit dem Damm passiert sein könnte. Jeder vernünftige Mensch würde zu dem Schluss kommen, dass die Ukraine ihn wahrscheinlich in die Luft gesprengt hat. So wie man auch annehmen würde, dass sie die russische Erdgaspipeline Nord Stream im letzten Herbst in die Luft gesprengt haben. In der Tat haben die Ukrainer das getan, wie wir jetzt wissen.

Es ist nicht so, dass Wladimir Putin darauf aus wäre, gegen sich selbst Krieg zu führen. Oh, da liegen Sie aber falsch, Herr und Frau Kabelnachrichten-Konsument. Wladimir Putin ist genau die Art von Mann, die sich selbst erschießen würde, um Sie zu ärgern. Das wissen wir von den amerikanischen Medien, die heute Morgen keine Zeit damit verschwendet haben, die Russen zu beschuldigen, ihre eigene Infrastruktur zu sabotieren. Bill Kristol, der Mann, der uns einst erzählte, dass Saddam Hussein für 9-11 verantwortlich war, hat Putin sofort als Kriegsverbrecher bezeichnet und ihn sogar noch heftiger mit Donald Trump verglichen. Der Rest der Expertenklasse gab ähnliche, klar koordinierte Töne von sich. Putin war es! Putin war es! Und ihre Argumentation war einfach. Putin ist böse, und böse Menschen tun böse Dinge, aus der reinen Freude heraus böse zu sein. In diesem speziellen Fall hat Putin sich selbst angegriffen, was das Böseste ist, was man tun kann, und daher vollkommen typisch für einen so bösen Mann. Das war ihre Erklärung.

Niemand, der fürs Decken dieser Dinge bezahlt wird, scheint die Möglichkeit zu erwägen, es könnten Ukrainer gewesen sein, die es getan haben. Keine Chance! Die Ukraine wird, wie Sie vielleicht gehört haben, von einem Mann namens Zelenskyy geführt. Wir können mit absoluter Sicherheit sagen, dass er nicht daran beteiligt war. Er kann es nicht gewesen sein. Zelenskyy ist zu anständig für Terrorismus. Wenn Sie ihn im Fernsehen sehen, könnten Sie einen anderen Eindruck gewinnen. Verschwitzt und rattenhaft. Ein Komediant, der zum Oligarchen wurde, ein Verfolger von Christen, ein Freund von Blackrock. Aber trauen Sie Ihren eigenen Augen nicht. Eigentlich ist Mr. Zelenskyy ein sehr guter Mann, der Beste, wirklich. Wie George W. Bush einmal bemerkte, er ist der Winston Churchill unserer Generation. Von allen Menschen auf der Welt ist unser verschlagener, toteugiger ukrainischer Freund im Trainingsanzug als einziger nicht in der Lage, einen Staudaum zu sprengen. Er ist buchstäblich ein lebendiger Heiliger, ein Mann, in dem es keine Sünde gibt. Deshalb ist Lindsey Graham so angetan von ihm. Sie sind einfach zwei gute Menschen, die zusammen rumhängen und gut sind. Und wie alle guten Menschen verbringen sie, wenn sie sich persönlich treffen, viel Zeit damit, über das Töten von Menschen zu reden und zu lachen, so wie es Freunde tun. Hier ist das paar letzte Woche.

Die Russen sind am Sterben. Es ist das beste Geld, das wir je ausgegeben haben, sagt Graham. Ein Lächeln breitet sich auf seinen dünnen, bebenden Lipp hinaus, als er die Worte formt. Er sieht aus wie ein hungriger Mann, der ein Frühstücksbuffet betrachtet. Der Geruch des Todes hat Lindsey Graham geweckt. Vielen Dank, antwortet Zelenskyy. Er fühlt das genauso.

Sehen Sie, hier gibt es nichts Dunkles. Zwei Männer mittleren Alters, die die Tötung einer Bevölkerung feiern. Sie sind scheinbar nicht die Art von Leuten, die gerne Dörfer überfluten oder eine Hungersnot auslösen. Und selbst wenn, wen kümmert es? Das geht Sie wirklich nichts an. Ihre Aufgabe ist, die Ukraine zu unterstützen. Sehen Sie, wie Nikki Haley, eine republikanische Präsidentschaftskandidatin, dieses Prinzip auf CNN erklärt. Ein Sieg für die Ukraine ist ein Sieg für uns alle. Wenn Sie da sitzen und sagen, es sei ein territorialer Streit, dann ist das einfach nicht der Fall. Zu sagen, dass wir neutral bleiben sollten. Es ist im besten Interesse Amerikas. Es ist im besten Interesse unserer nationalen Sicherheit, dass die Ukraine gewinnt. Wir müssen die Sache zu Ende bringen.

Sehen Sie, es ist sehr einfach zu verstehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie die Ukraine unterstützen, denn es ist notwendig, dass die Ukraine von Ihnen unterstützt wird, bis es zu Ende ist. Was auch immer es ist und was auch immer das bedeutet. Also Schnauze halten und Ukraine unterstützen, sonst gibt’s Ärger.

Damals, als noch Logik gelehrt wurde, waren Aussagewiesen als Tautologien bekannt. Etwas ist wahr, weil es so ist. Je öfter Sie es wiederholen, desto wahrer wird es. Es ist eine sich selbst verstärkende Realität. Es gab eine Zeit, in der Tautologien als unzulässige Argumente galten, ganz zu schweigen von ihrer Dummheit. Nur dumme Menschen reden so. Jetzt redet jeder so, der Macht hat. Vielfalt ist unsere Stärke. Transfrauen sind Frauen. Zelensky ist Churchill. Es ist selbstverständlich alles wahr. Das braucht keine Erklärung und stellen Sie keine Fragen.

Klingt bekannt? Natürlich tut es das. Das ist der Brei, der uns Tag für Tag in dampfenden, klumpigen Portionen serviert wird. Inzwischen ist es möglich, dass die amerikanischen Bürger die am schlechtesten informierten Menschen der Welt sind. Ein durchschnittlicher Jagdhirte in Tadjikistan weiß, wer die Nord Stream Pipeline in die Luft gejagt hat. Es ist offensichtlich. Hält der einen dünnen Kerl in einem Kleid für ein Mädchen? Gucken Sie, auf diese Idee käme er nie. Man muss sie über Jahre hinweg voll belogen haben, um zu solchen Schlüssen zu kommen.

Und natürlich wurden wir das, die Medien lügen. Das tun sie. Aber meistens ignorieren sie einfach die Geschichten, die wichtig sind. Was ist aus den hunderten Milliarden US-Dollarn geworden, die wir in die Ukraine geschickt haben? Keine Ahnung. Wer organisierte die BLM-Krawalle vor drei Jahren? Hm, niemand ist der Sache auf den Grund gegangen. Was genau passierte bei 9-11? Hm, das wird immer noch geheim gehalten. Wie hat Jeffrey Epstein so viel Geld gemacht? Wie ist er gestorben? Was ist mit JFK? Und so geht es endlos weiter. Nicht nur, dass die Medien an all dem nicht interessiert sind, sie sind auch aktiv gegen jeden, der es ist. Journalismus ist Neugierde, das schwerste Verbrechen.

Gestern zum Beispiel meldete sich ein ehemaliger Offizier der Air Force, der jahrelang für den militärischen Geheimdienst gearbeitet hat, als Whistleblower, und enthüllte, dass die US-Regierung physische Beweise für abgestürzte, nicht von Menschen gebaute Flugzeuge sowie die Leichen der Piloten hat, die diese Flugzeuge geflogen haben. Das Pentagon hat Jahrzehnte damit verbracht, diese außerirdischen Überreste zu untersuchen, um technologisch fortschrittlichere Waffensysteme zu entwickeln. Okay, das hat der ehemalige Geheimdienstoffizier gesagt, und es war klar, dass er die Wahrheit sagt. Mit anderen Worten, UFOs gibt es wirklich, und außerirdisches Leben offenbar auch. Jetzt wissen wir es.

In einem normalen Land würde diese Nachricht wie eine Bombe einschlagen, die Geschichte des Jahrtausends. Aber in unserem Land tut sie das nicht. Der Bericht des Whistleblowers erschien auf einer Technologie-Webseite namens Debrief, Die Washington Post hatte diese Geschichte, entschied aber, sie nicht zu veröffentlichen. Die New York Times tat stattdessen so, als wäre es nie passiert. Auf der Titelseite der New York Times gab es heute Morgen fünf Geschichten über die Ukraine, sowie jeweils vier Geschichten über Donald Trump, Transmenschen und den Klimawandel, die übliche Auflistung. Es gab überhaupt nichts darüber, dass eine außerirdische Spezies Hyperschallflugzeuge über unsere Städte fliegt. Kein einziges Wort.

Wenn Sie sich also fragen, warum unser Land so dysfunktional zu sein scheint, dann ist das ein wesentlicher Grund dafür. Keiner weiß, was vor sich geht. Eine kleine Gruppe von Menschen kontrolliert den Zugang zu allen relevanten Informationen, und der Rest von uns weiß es nicht. Wir dürfen so viel über Rassismus quatschen, wie wir wollen, aber reden Sie doch einmal über etwas, das wirklich wichtig ist, und sehen Sie, was passiert. Wenn Sie so weitermachen, wird man Sie stilllegen. Vertrauen Sie uns. Auf diese Weise behalten Sie die Kontrolle.

Als westliche Touristen in den frühen 1970er-Jahren erstmals in großer Zahl in die Sowjetunion reisten, stellten sie fest, dass viele Russen ein völlig verzerrtes Bild von den Vereinigten Staaten hatten. Sie dachten, die Amerikaner lebten in einem bitterer Armut, in einem Zustand ständiger Rassenkriege und wollten unbedingt in die Freiheit und den Wohlstand des Ostblocks fliehen. Sie dachten das, weil es das war, was man ihnen sagte. Es gab keinen Weg, etwas anderes zu wissen. Die wenigen Russen, die wussten, was im Rest der Welt wirklich vor sich ging, erfuhren es durch das Abhören von Kurzwellensendungen, manchmal heimlich, damit die Nachbarn es nicht hören konnten.

50 Jahre später ist es verwirrend, die Ironie dieser Situation zu sehen. Wir sind diejenigen, die jetzt in Unwissenheit leben. Die US-Regierung hat es geschafft, mehr als eine Milliarde sogenannter öffentlicher Dokumente geheimzuhalten. An dieser Stelle können wir also unmöglich wissen, was unsere Führer tun. Uns ist nicht erlaubt, das zu wissen. Per Definition, das ist keine Demokratie. Aber die Medien finden das in Ordnung. Die Geheimhaltung ist ein mächtiges Instrument der Kontrolle. Hören Sie auf, zu fragen, warum wir so reich sind. Hier ist eine weitere Story über Rassismus. Geht und erstt euch gegenseitig. Das ist das Programm. So leben die meisten von uns heute hier in den Vereinigten Staaten. Manipuliert durch Lügen, zum Schweigen gebracht durch Tabus. Das ist ungesund und entmenschlichend, und wir haben es satt.

Seit heute sind wir bei Twitter, das hoffentlich das Kurzwellenradio unter der Bettdecke ist. Man sagte uns, es gäbe keine Gatekeeper hier. Sollte das falsch sein, werden wir gehen. Aber in der Zwischenzeit sind wir dankbar, hier zu sein. Und wir kommen bald wieder mit viel mehr Informationen.

