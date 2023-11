Im Krieg gegen die Wahrheit ist es an der Zeit, Helden zu werden

„Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre Herrschaftsmacht unseres Landes ist. … Wir werden regiert, unser Verstand wird geformt, unser Geschmack geformt, unsere Ideen werden vorgeschlagen, größtenteils von Männern, von denen wir noch nie gehört haben. Das ist eine logische Konsequenz aus der Art und Weise, wie unsere demokratische Gesellschaft organisiert ist. Eine große Zahl von Menschen muss auf diese Weise zusammenarbeiten, wenn sie als reibungslos funktionierende Gesellschaft zusammenleben sollen. … In fast jeder Handlung unseres täglichen Lebens, sei es in der Politik oder in der Wirtschaft, in unserem sozialen Verhalten oder in unserem ethischen Denken, werden wir von einer relativ kleinen Anzahl von Personen beherrscht… die die mentalen Prozesse und sozialen Muster der Massen verstehen. Sie sind es, die die Drähte ziehen, die die öffentliche Meinung kontrollieren.“ – Edward Bernays – Propaganda (1928) S. 9–10

Die „Achse des Bösen“ scheint austauschbar zu sein, je nachdem, wen der Tiefe Staat zu einem bestimmten Zeitpunkt als Feind braucht. Bush junior prägte den Begriff erstmals in seiner Rede zur Lage der Nation am 29. Januar 2002, als er den Iran, den Irak und Nordkorea beschrieb. Natürlich wissen wir, dass seine Handlanger des Tiefen Staates dann Behauptungen über eine Beteiligung an 9/11 und Massenvernichtungswaffen fälschten, um Sadaam auszuschalten und sein Öl zu stehlen. Senator McConnell erklärte diese Woche Russland, China und den Iran zur neuen „Achse des Bösen“. Man merkt, dass der Iran immer noch im Club ist, aber sie betrachten jetzt zwei nuklear bewaffnete Supermächte als böse und Feinde. Kim Jong Un muss so enttäuscht sein, dass er aus dem Club geworfen wurde.

Ich dachte immer, dass das obige Zitat, das Orwell zugeschrieben wird, in Wirklichkeit von Ron Paul stammt. So oder so, wir leben mit Sicherheit in einem Imperium der Lügen, in dem der Krieg gegen die Wahrheit unerbittlich ist und niemals endet. Wie das Zitat von Bernays enthüllt, wird der Krieg gegen die Wahrheit seit mindestens einem Jahrhundert und wahrscheinlich seit Jahrhunderten bewusst geführt, da die unsichtbare Regierung der Menschen hinter dem Vorhang die Gedanken der Massen mit Propaganda, Lügen, Desinformation und Fehlinformationen manipuliert, um die falschen Narrative, die sie verbreiten, zu kontrollieren und davon zu profitieren. Die UNO, die WHO und das WEF sind wirklich die wahre „Achse des Bösen“ in unserer heutigen Welt.

Sie sind die Tarnorganisationen für eine globalistische Kabale von Milliardären, Bankern und ihren Armeen aus psychopathischen Bürokraten, korrupten Politikern, Sprachrohren der Medien, satanischen Pädophilen und blutrünstigen Generälen, die die Welt in die Luft jagen wollen. Alle drei teuflischen Organisationen konzentrieren sich auf die Umsetzung der „Great Reset“-Agenda ihrer Oberherren mit Entvölkerung, digitalen Zentralbankwährungen, Sozialkredit-Scores für die Plebs, 15-Minuten-Stadt-Gulags, dem Leben in 300 Quadratmeter großen Kapseln, dem erzwungenen Übergang zu einer reinen EV-Gesellschaft, der Konfiszierung von Schusswaffen, um ihre Kontrolle zu sichern, und den Bauern Käfer essen zu lassen, während sie Filet Mignon und Hummer essen. und Sie davon zu überzeugen, dass Sie glücklich sind, nichts zu besitzen, während sie alles besitzen.

In den 50 Jahren seit der Ermordung von JFK durch den Tiefen Staat im Jahr 1963 hat es viele Kriege gegeben. Und jeder einzelne war ein Fehlschlag. Der traditionelle Krieg hat nichts bewirkt. Vietnam – Scheitern. Irak – Scheitern. Afghanistan – Scheitern. Krieg gegen die Armut – 15 Billionen Dollar Ihrer Steuergelder wurden seit 1965 ausgegeben und die Armut ist schlimmer, mit von den Demokraten geführten städtischen Ghetto-Dreckslöchern, die schlimmer sind als in Ländern der Dritten Welt. Krieg gegen Drogen – über 3 Billion Dollar ausgegeben, seit Nixon 1 den Krieg erklärte, mit Zehntausenden im Gefängnis und Drogenkonsum auf einem Allzeithoch, wenn man berücksichtigt, dass Big Pharma die von Big Pharma geschaffenen Süchte geschaffen hat.

Krieg gegen den Terror – über 8 Billionen Dollar wurden seit 9/11 ausgegeben, zusammen mit der Einführung eines Überwachungsstaates, den sich Orwell in seinen dunkelsten Albträumen nicht hätte vorstellen können, und jetzt werden Eltern und Omas als inländische Terroristen eingestuft. In der Zwischenzeit können echte Terroristen über unsere Südgrenze schlendern und von unserer Regierung dorthin gebracht werden, wo sie wollen. Krieg gegen Covid – mindestens 6 Billionen US-Dollar direkt mit Ihren Steuergeldern, aber weitere Billionen in der Zerstörung von Unternehmen, Arbeitsplätzen und Leben. Und natürlich geht die Ausbreitung von Kriegen gegen CO2, fossile Brennstoffe, Bauern, Fleisch, Weiße, Biologie in Bezug auf Gender, die Verfassung und den gesunden Menschenverstand unvermindert weiter, da sie alle zur Agenda des Great Reset beitragen.

Der Krieg gegen die Wahrheit wird unerbittlich von unserer herrschenden Klasse und ihren Mitverschwörern in den Medien des Regimes und den Propagandisten der sozialen Medien der Silicon-Valley-Tyrannen geführt. Orwell und Bernays waren Zeitgenossen, hatten aber völlig unterschiedliche Ansichten über die Wahrheit. Orwell betrachtete die Unterdrückung der Wahrheit durch autoritäre Regierungen als existenzielles Übel.

Bernays war so verärgert darüber, dass die Nazis sein Propagandabuch in Verruf brachten, dass er das Narrativ änderte und anfing, es Public Relations zu nennen. Er war begeistert für eine unsichtbare Regierung von Männern, die die Massen so manipulieren, dass sie denken, was sie wollen, indem sie die Wahrheit verschleiern und psychologische Techniken anwenden, um die Überzeugungen der ahnungslosen Massen zu formen.

Bernays‚ Techniken wurden mit dem Aufkommen der Technologie im 21. Jahrhundert auf ein neues Niveau gehoben. Die Fähigkeit, zu lügen, falsch zu informieren, zu fälschen und die Wahrheit zu verschleiern, war noch nie so einfach, besonders nach Jahrzehnten der Indoktrination durch die Regierung in öffentlichen Schulen, die darauf abzielte, die Massen zu verdummen, sie dazu zu bringen, Autoritäten zu gehorchen, zu fühlen statt zu denken und das genehmigte Narrativ des Establishments nie in Frage zu stellen. Nie war dies so wahr wie bei den von der Regierung gemeldeten Wirtschaftsstatistiken. Wenn Sie sehen wollen, wie gefälscht die Regierungsstatistiken sind, gehen Sie einfach auf John Williams‘ Seite Shadowstats, um die Wahrheit zu erfahren.

In der vergangenen Woche waren die Medien des Regimes begeistert von dem BIP-Bericht von 4,9 % für das 3. Quartal, und Biden war so aufgeregt, dass er sabberte und sich in die Hose machte, während er die Lorbeeren für unsere erstaunliche Wirtschaft einheimste. Was sie nicht erwähnen, ist, dass die Staatsausgaben ein wichtiger Bestandteil der BIP-Berechnung sind, und Ihre freundlichen Regierungsdrohnen haben die Staatsverschuldung im 1. Quartal um 1,3 Billionen Dollar erhöht, um das BIP künstlich anzukurbeln. Darüber hinaus haben sie eine Inflationsrate von 3,0 % in ihre Berechnung einbezogen. Ohne die künstliche staatliche Kreditaufnahme und Ausgaben und unter Verwendung der realen Inflationsrate von 8% bis 10%, die man in der realen Welt erlebt, liegt das reale BIP wirklich bei -5% oder schlechter.

Die lächerlichste aller gefälschten Regierungsstatistiken ist die gemeldete Arbeitslosenquote von 3,8%. Nur eine stolze Absolventin des Woman’s Studies, die achtmal geimpft wurde, immer noch allein in ihrem Prius eine Maske trägt und eine „Ich unterstütze die Ukraine“- und „Ich unterstütze Israel“-Flagge in ihrem Social-Media-Profil hat, könnte dieses Geschwätz glauben. Es gibt 267 Millionen Amerikaner im erwerbsfähigen Alter, von denen 162 Millionen erwerbstätig sind. Natürlich sind 26 Millionen dieser Arbeitsplätze Teilzeit und weitere 4 Millionen Menschen haben mehrere Jobs. 40 % der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sind also nicht erwerbstätig. Nur 50% haben einen Vollzeitjob. Die Regierung tut einfach so, als würden sich 100 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter dafür entscheiden, keine Arbeit zu finden. Sie zählen also nicht.

Die Wirtschaft ist so gut, dass die Menschen, die nicht erwerbstätig sind, beschlossen haben, dauerhaft in Obdachlosenlagern im ganzen Land zu kampieren. Shadowstats berechnet die wahre Arbeitslosenquote auf 25%. Glauben Sie, dass 3,8 % oder 25 % näher an der Wahrheit sind? Jeder, der einen IQ über Raumtemperatur hat, erkennt, dass die Bidenomics für den durchschnittlichen Amerikaner katastrophal waren und sich in Bidens Zustimmungswerten und Verbrauchererwartungen widerspiegeln, dass die Zukunft die niedrigsten seit der Großen Finanzkrise im Jahr 2012 ist. Die Wall Street jubelte, dass die Einzelhandelsumsätze im September Berichten zufolge um 0,7 % gestiegen sind, als kritisch denkende Menschen erkennen, dass sie aufgrund der Inflation gestiegen sind. Die realen Einzelhandelsumsätze sind negativ.

Sie müssen dich glauben lassen, dass alles in Ordnung ist, bis sie sich entscheiden, es zurückzuziehen, wenn sie glauben, dass es in ihrem besten Interesse ist, dies zu tun. Sie werden sich so positionieren, dass sie von einem finanziellen Kollaps profitieren. Sie werden ihren Klimanotstand weiter vorantreiben, auch wenn die Fakten zweifellos das Gegenteil von dem unterstützen, was ihr Narrativ unerbittlich ausspuckt. Fakten spielen für die Jünger des Großen Reset keine Rolle. Aber Fakten hören nicht auf zu existieren.

„Fakten hören nicht auf zu existieren, weil sie ignoriert werden.“ ― Aldous Huxley

Das Klima-Narrativ ist einzig und allein darauf ausgelegt, eure Steuern zu erhöhen, eure Freiheit einzuschränken und die globalistische Kabale zu bereichern, die glaubt, sie könne euch manipulieren, damit ihr tut, was immer sie euch sagen. Die Wahrheit spielt in ihrer Agenda keine Rolle. Der einzige Weg, diese Psychopathen zu besiegen, besteht darin, weiter auf die Wahrheit einzuhämmern, trotz des Hasses, der Zensur und der Absage, die uns in den Weg geworfen werden.

„Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie diejenigen hassen, die sie aussprechen.“ – George Orwell

„In einer Zeit der Täuschung ist es ein revolutionärer Akt, die Wahrheit zu sagen.“ – George Orwell

Die Gesellschaft verliert sich in einem Schneesturm von Lügen. Sie haben über die Einmischung Russlands in die Wahlen 2016 gelogen. Sie haben gelogen, als sie Trump zweimal des Amtes enthoben. Sie haben über den „bewaffneten“ Aufstand am 6. Januar gelogen, bei dem niemand bewaffnet war. Sie lügen weiterhin, während sie das Justizsystem als Waffe gegen Trump einsetzen. Sie haben über George Floyd und BLM gelogen. Sie haben über die Ursprünge und Risiken von Covid gelogen. Sie haben über die Sicherheit und Wirksamkeit ihrer „Impfstoffe“ gelogen. Sie lügen weiterhin über die Todesfälle, die durch dieses giftige Gebräu verursacht wurden. Sie lügen über Putins Beweggründe. Sie lügen über den Ukraine-Krieg. Sie lügen über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Sie werden uns in den 3. Weltkrieg belügen, wenn wir sie nicht aufhalten, indem wir mutig die Wahrheit sagen, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen.

„Es gab Wahrheit und Unwahrheit, und wenn du dich an die Wahrheit klammertest, sogar gegen die ganze Welt, warst du nicht verrückt.“ – George Orwell

„Habt niemals Angst, eure Stimme für Ehrlichkeit, Wahrheit und Mitgefühl gegen Ungerechtigkeit, Lüge und Gier zu erheben. Wenn Menschen auf der ganzen Welt… würde das tun, es würde die Erde verändern.“ ― William Faulkner

Ihr Krieg gegen die Wahrheit wird scheitern, so wie all ihre anderen eigennützigen Kriege gescheitert sind. Wir werden keine Wahrheit vom Regime oder seinen globalistischen Oberherren erfahren. Es liegt an den durchschnittlichen Amerikanern, die Wahrheit zu sagen, zuzuhören und die Wahrheit zu verstehen und zur Wahrheit zu werden, was die einzige Chance sein wird, diesen Wahnsinn zu stoppen. Ich glaube, dass die bestehende soziale Ordnung von Psychopathen in Anzügen während des Endes dieser einmaligen Krise hinweggefegt wird. Bevor sie besiegt und besiegt werden, wird es viel Blutvergießen, Schmerz und Opfer geben, die notwendig sind, um den Sieg zu erringen.

Wir können die Erde verändern, indem wir an der Wahrheit festhalten. Es ist an der Zeit, Helden zu werden.

