Jeffery Epstein Opfer spricht von ihren Erfahrungen

Das anonyme Opfer in der Klage, Jane Doe genannt, sagte, sie sei von Epstein von 2006 und 2013 sexuell missbraucht worden.

„Ich habe die letzten 17 Jahre in meinem eigenen Gefängnis verbracht für das, was sie, Jeffery und all die Mitverschwörer mir angetan haben. Ich wurde wiederholt vergewaltigt, ich wurde manchmal 3x am Tag vergewaltigt und ich war nicht das einzige Mädchen auf dieser Insel. Es gab einen ständigen Strom von Mädchen, die immer und immer wieder vergewaltigt wurden.“

Das FBI verstaut die Klientenliste sicher und schützt die Pädophilen.

Pädophiler Jeffrey Epstein wurde verhaftet.

Also, warum wissen wir immer noch nichts über ihn? Nun, wir werden es heute Abend herausfinden.

Das Wall Street Journal hat gerade Jeffrey Epsteins privaten Kalender in die Hände bekommen. Und er war viel verdächtiger als Brett Kavanaughs. Epstein traf sich mit Leuten, von denen man denken würde, dass sie sich von einem verurteilten Pädophilen fernhalten würden.

Jeffrey Epstein traf sich mit einer der Top-Anwälte von Barack Obama, Katherine Rumler. Sie traf Epstein dutzende Male. Epstein versuchte sogar, Obamas Anwalt dazu zu bringen, für Bill Gates zu arbeiten. Wie kann Jeffrey Epstein ein Vermittler zwischen Obamas Anwalt und Bill Gates sein?

Epstein traf sich auch mit dem CIA-Direktor von Joe Biden. Er war zu diesem Zeitpunkt kein CIA-Direktor. Er war Barack Obamas stellvertretender Außenminister.

William Burns arbeitete im Außenministerium für John Kerry und traf sich mit Jeffrey Epstein, einem bekannten Pädophilen. Und dann wurde Burns CIA-Direktor. Huh.

Der heutige Direktor der CIA ging in Epsteins Stadthaus in Manhattan, wo Epstein Sex mit minderjährigen Mädchen hatte und, wissen Sie, wo er andere Männer beim Sex mit minderjährigen Mädchen filmte. Und William Burns ging dorthin und wurde dann zum Direktor der CIA befördert.

Ich frage mich, ob der zukünftige CIA-Direktor das Porträt von Bill Clinton in einem blauen Kleid gesehen hat, das im Salon von Epstein hing. Ein paar Jahre später wurde Epstein verhaftet und dann erhängte er sich in einer Gefängniszelle, während die Überwachungskameras zufällig nicht funktionierten und die Ersatzwächter zufällig eingeschlafen waren. Und zwei Jahre später wählt Biden zufällig William Burns, um die CIA zu leiten.

Was sollen wir also denken? Es war noch nie klarer.

Epstein war ein Geheimdienstprojekt.

Er arbeitete nicht nur für die CIA, sondern auch für den israelischen und vielleicht sogar für den russischen Geheimdienst. Hat die amerikanische Regierung also zugelassen, dass ein Vermögen dazu benutzt wird, weltweit minderjährige Mädchen zu schmuggeln und zu missbrauchen, um Geheimdienstinformationen zu erlangen? Aber wir fragten den CIA-Direktor, William Burns, wissen Sie, warum trafen Sie sich mit einem verurteilten Pädophilen in seinem ekelhaften Stadthaus?

Und der CIA-Direktor sagte dies, er wusste nichts über ihn, außer dass er als Experte im Finanzdienstleistungssektor eingeführt wurde und allgemeine Ratschläge zur Transition in den Privatsektor anbot. Sie hatten keine Beziehung. Also konnte der offizielle Vertreter des State Department von Obama niemanden im ganzen Land um Hilfe bei einem Job im Finanzbereich bitten. Er hätte jeden CEO, jeden Hedgefonds-Manager, jeden Bankdirektor anrufen können, aber er trifft sich mit Jeffrey Epstein, einem Kerl, der nicht einmal ein richtiges Geschäft hat, einem Kerl, der nicht einmal eine Website hat, einem Kerl, der uns zufolge nur einen einzigen Kunden hatte, den CEO von Victoria’s Secret. Huh, das passt nicht zusammen, Burnsy. Und das erklärt auch den Vorteilsdeal von 2006.

Das erklärt die Vertuschung in der Gefängniszelle. Und das erklärt, warum alle Epstein-Bänder verschwunden sind. Alles, was Epstein aufgezeichnet hat, alles, ist verschwunden. Jedes Eigentum, das er besaß. Aber als er starb, beschlagnahmten die Behörden alle Bänder und die einzige Person, die seitdem verhaftet wurde, war die Zuhälterin, Maxwell. Jeffrey Epstein hat mich fast sofort gefunden.

Er wusste genau, wo ich war, den Standort. Und ich wusste damals, dass ich verfolgt wurde, dass ich rund um die Uhr beobachtet wurde. Es gab überall Kameras auf der Insel. Also hat die CIA alle Sexbänder und hat wie verrückt erpresst. Das ist der Erpressungs-Jackpot. Stundenlange Videos mit den wichtigsten Personen der Welt auf Epstein Island und im Stadthaus in Manhattan und im Anwesen in Palm Beach und in der Ranch in New Mexico. Bill Clinton war guter Freund von Jeffrey. Er flog 26 Mal mit der Lolita Express und besuchte seine private Insel.

Also, wenn jemand etwas tut, das keinen Sinn ergibt, vielleicht deshalb, weil sie das, was sie tun, nicht tun wollen. Vielleicht deshalb, weil jemand ihnen sagt, was sie tun sollen und droht, die Bänder freizugeben, wenn sie es nicht tun.

