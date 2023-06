Joe Biden muss nun die US-Geheimdiensterkenntnisse über den Wuhan Covid-Leak veröffentlichen.

Joe Biden wurde beschuldigt, die Freigabe von US-Informationen darüber, ob Covid-19 aus dem Labor in Wuhan ausgetreten ist, bis nach dem Besuch seines Außenministers in Peking verzögert zu haben. Im Rahmen des vom Kongress verabschiedeten und von Biden im März unterzeichneten Covid-19 Origin Act 2023 wurde eine Frist bis zum 18. Juni für die Freigabe der Informationen gesetzt.

Biden wies Avril Haines, die Direktorin des nationalen Nachrichtendienstes, an, „alle Informationen über mögliche Verbindungen zwischen dem Wuhan Institute of Virology und dem Ursprung der Pandemie“ freizugeben.

Dazu gehörten Informationen über „Aktivitäten des Wuhan Institute of Virology mit oder im Namen der Volksbefreiungsarmee“ und „Coronavirus-Forschung oder andere damit zusammenhängende Aktivitäten, die vor dem Ausbruch der Pandemie am Wuhan Institute of Virology durchgeführt wurden“.

Ein Bericht der Direktorin des nationalen Nachrichtendienstes Avril Haines soll dem Kongress vorgelegt werden CREDIT: Jose Luis Magana/AP

It was to be detailed in a report to Congress by Ms Haines, according to the legislation. However, the deadline passed on Sunday as Mr Blinken was on a visit to Beijing, where he met with Xi Jinping on Monday.

Mike Braun, a Republican senator, said: “The White House is now overdue to declassify their Covid lab leak intel, and there is no ‘secretary of state is meeting with Xi Jinping’ exception in the law president Biden signed.

“We need to know the truth about how this pandemic started and China’s role in covering it up, and the White House must respect the text of the law passed unanimously in both chambers by the people’s representatives.”

After signing the bill, Mr Biden had vowed to “release as much information as possible about the origin” of the pandemic.

Several US government agencies have said they lean towards the lab leak theory, rather than natural origin.

Joe Biden beim Abflug von San Francisco in der Air Force One nach einem Treffen in Kalifornien am Mittwoch CREDIT: Anadolu Agency

Berichten zufolge gehen die US-Geheimdienste davon aus, dass drei Mitarbeiter des Labors in Wuhan ins Krankenhaus gebracht wurden, kurz bevor das Virus auftauchte.

Der republikanische Kongressabgeordnete Mike Gallagher, Vorsitzender des Sonderausschusses für China, sagte, Biden könne die parteiübergreifende Forderung des Kongresses „nicht länger ignorieren“ und müsse „diese Informationen der Öffentlichkeit zugänglich machen“.

John Bolton, der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, sagte gegenüber NewsNation, dass die Regierung Biden wahrscheinlich „sehr besorgt darüber sei, was der Bericht enthüllen könnte“.

Er sagte: „Sie sind wirklich besorgt, dass dieser Bericht zu den wachsenden Beweisen beitragen könnte, dass es sich um ein Leck in dem berühmten Labor in Wuhan handelt.

„Wir haben Beweise dafür, dass Peking von Anfang an versucht hat, die Herkunft von Covid zu vertuschen.“

Geheimdienstgemeinschaft gespalten

Die US-Geheimdienste sind sich über den Ursprung von Covid-19 uneins.

Im Februar stellte sich eine vom US-Energieministerium durchgeführte Studie hinter die Theorie der undichten Stellen im Labor.

Das Urteil des Energieministeriums wurde in Washington als maßgebend angesehen, da es ein Netzwerk von 17 Labors beaufsichtigt, die Forschung im Bereich der fortgeschrittenen Biologie betreiben.

Zu den Befürwortern dieser Theorie gehörte auch Sir Richard Dearlove, der ehemalige Leiter des britischen Geheimdienstes MI6.

Im Jahr 2020 sagte er in einem Interview mit The Telegraph, er habe einen britisch-norwegischen Bericht gesehen, der darauf hinweise, dass das Virus von Menschenhand geschaffen worden sei.

Vier andere Agenturen waren jedoch weiterhin davon überzeugt, dass die Pandemie auf eine natürliche Übertragung zurückzuführen sei.

Mehrere andere Agenturen, darunter die CIA, waren Berichten zufolge unschlüssig über den Ursprung der Pandemie.

Eine andere Hypothese bezieht sich auf die Märkte für Feuchtnahrung in Wuhan und die Annahme, dass Tiere das Virus auf Menschen übertragen haben könnten.

In Washington haben die Republikaner den Druck auf die Freigabe der Informationen erhöht, insbesondere angesichts der engen Verbindungen zwischen dem Labor in Wuhan und der chinesischen Regierung.

Allerdings wächst der Pessimismus, dass eine endgültige Antwort gefunden wird, insbesondere nachdem China einige Virusproben vernichtet hat, die entscheidende Hinweise auf den Ursprung der Pandemie hätten enthalten können.

Folge uns per E-Mail… …sowie den anderen Kanälen! Telegram Gettr Twitter RSS-Feed

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …