Mit einer Kriegsstrategie, die sich zur eigenen Niederlage entwickelte, sorgte die Ukraine für den Untergang des US-Imperiums

Hätten Washington, die NATO und Selenskyj eine Guerillakriegsstrategie gegen Russland anstelle einer konventionellen Kriegsstrategie gewählt, wäre die Geschichte ganz anders verlaufen, als sie seit Beginn des Krieges verlaufen ist. Wenn sie nicht eine unpraktische Arbeitsweise angenommen hätten, bei der sie ihre Ressourcen für kostspielige militärische Ausrüstung verschwenden, die Russland ständig zerstört, hätten sie Russland in einem halben Jahr besiegt. Sie hätten aus ihren anfänglichen Fehlern lernen und erkennen können, dass sie, weil sie immer am erfolgreichsten sind, wenn sie Guerilla-Taktiken anwenden, vollständig zu diesen Taktiken übergehen sollten. Dann hätten sie jetzt wenigstens gewonnen. Aber sie haben nicht das militärisch Intelligente getan, und sie werden es auch nicht tun. Es spielt keine Rolle mehr, denn die Ukraine wurde erfolgreich entmilitarisiert, während die NATO-Mächte selbst zunehmend Schwierigkeiten haben, mit den Bedürfnissen Kiews Schritt zu halten. Und was noch wichtiger ist: Russland hat den Wirtschaftskrieg bereits gewonnen.

Die Strategen auf der NATO-Seite haben sich bereitwillig in den Krieg eingeschaltet, denn je länger der Konflikt dauerte, desto mehr Hoffnung glaubten sie, dort zu gewinnen, wo es wirklich darauf ankommt, nämlich im wirtschaftlichen Bereich. Da sich dieser Plan jedoch als naiv erwiesen hat, da Russland die wirtschaftlichen Folgen des Krieges nach wie vor weitaus besser bewältigt als die USA oder die EU-Länder, ist es im Nachhinein klar, dass ihre bessere Option darin bestand, diese Guerillastrategie zu übernehmen und den Krieg bald beenden zu lassen. Oder noch besser, einfach zu beschließen, mit dem Kämpfen aufzuhören, als klar wurde, dass die konventionelle Strategie nicht funktionieren würde. Oder besser noch, die Voraussetzungen dafür geschaffen zu haben, dass der Krieg überhaupt erst begonnen hat.

Je länger die Imperialisten diesen Krieg in die Länge gezogen haben, desto teurer ist er für sie geworden. Je mehr die imperialistischen Länder eine Beschleunigung ihres sozialen Abstiegs erlebt haben, desto mehr haben sich die peripheren Länder gegen Washingtons zerstörerische Pläne zusammengeschlossen, und desto mehr waren die Propagandisten des Imperiums gezwungen, Schadensbegrenzung über die Nazis zu betreiben, die Biden unterstützt. Es ist die gleiche Geschichte, die vergangene untergehende Imperien erlebt haben, wo sie drastische Dinge getan haben, um ihren schrumpfenden Einfluss wiederzuerlangen, und diesen Prozess dann unbeabsichtigt beschleunigt haben.

Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem immer dann, wenn die narrativen Manager von Washingto sagen, dass Russland angeblich ein weiteres Stück Infrastruktur in die Luft gejagt hat, das für Russlands eigene Interessen von entscheidender Bedeutung ist, niemand außerhalb der aggressiven Pro-NATO-Kreise dies wirklich glaubt. Jeder hat gesehen, wie Seymour Hersh enthüllte, dass die USA Nord Stream in die Luft gesprengt haben. Und dann, wie die Medien implizit zugeben mussten, dass Hersh glaubwürdig war, indem sie berichteten, dass US-Beamte Monate im Voraus von dem industriellen Sabotagekomplott wussten. Der Rückgang der öffentlichen Unterstützung für die Ukraine-Hilfe, den wir seit letztem Herbst beobachten, wird sich also fortsetzen. Es gibt keine Gräuelgeschichte unter falscher Flagge, die die narrativen Manager vorbringen können, die diesen Wandel im Massenbewusstsein rückgängig machen wird. In wachsendem Ausmaß erkennen die Menschen im imperialen Zentrum, dass ihre materiellen Interessen denen der Kriegsmaschinerie entgegengesetzt sind. Was sie schon lange wissen, aber erst jetzt dazu veranlasst werden, es vollständig zu sehen, denn dies ist der Krieg, der ihr Leben mit der Inflation zerstört.

Wie Pepe Escobar berichtet, werden die Neokonservativen, um zu versuchen, die Dollar-Hegemonie aufrechtzuerhalten, auf die sie angewiesen sind, um das imperiale Projekt stabil zu halten, als nächstes Brasilien, Indien, der Türkei, Indonesien, Südafrika und den anderen „Swing States“-Ländern im neuen Kalten Krieg effektiv den Krieg erklären:

U.S. Think Tank Land – berauscht von ihrer selbst geschaffenen Aura der Macht – telegrafiert immer im Voraus, was sie vorhaben… das ist der Fall mit dem bevorstehenden amerikanischen Krieg gegen die BRICS, wie er vom Vorsitzenden der in New York ansässigen Eurasia Group skizziert wurde… Die Botschaft ist unmissverständlich: „Die Bedrohung durch eine chinesisch-russische Vereinnahmung eines erweiterten BRICS – und damit des globalen Südens – ist real und muss angegangen werden.“ Und hier sind die Rezepte, um es anzugehen. Laden Sie die meisten Swing States zum G-7 ein (das war ein kläglicher Misserfolg). „Weitere hochrangige Besuche von wichtigen US-Diplomaten“ (willkommen bei der Kekshändlerin Vicky Nuland). Und zu guter Letzt Mafia-Taktiken, wie in einer „flinkeren Handelsstrategie, die beginnt, die Nuss des Zugangs zum US-Markt zu knacken“. Das Swing-State-Manifest konnte nicht anders, als die Top Cat aus dem Sack zu lassen, indem es voraussagte, eher betete, dass „die Spannungen zwischen den USA und China dramatisch zunehmen und sich in eine Konfrontation im Stil des Kalten Krieges verwandeln“. Das geschieht bereits – entfesselt vom Hegemon. Was wäre also das Follow-up? Die heiß ersehnte und zu Tode gesponnene „Entkopplung“, die die Swing States zwingt, sich „enger an die eine oder andere Seite anzugleichen“. Es heißt wieder „du bist für uns oder gegen uns“.

Das bedeutet, dass der nächste Schritt in Washingtons Prozess der selbstironischen Reaktion auf seinen eigenen Niedergang darin besteht, nicht mehr zu versuchen, mit Lateinamerika zu koexistieren. Das ist etwas, was es tun musste, um zumindest einigermaßen wirtschaftlich stabil zu bleiben, während gleichzeitig die kostspieligen Russland-Sanktionen in Kraft sind. Wenn die katastrophalen Folgen des Stellvertreterkriegs in der Ukraine für das Imperium voll und ganz sichtbar werden, was laut Escobar wahrscheinlich im Hochsommer geschehen wird, werden auch die katastrophalen Folgen der jüngsten Sparpolitik unserer Regierung deutlich werden. Das Programm der US-Notenbank, den Arbeitgebern mehr Einfluss zu geben, indem sie den Lebensstandard senkt, und die jüngsten Kürzungen des sozialen Sicherheitsnetzes aufgrund des jüngsten Ergebnisses der Debatte über die Schuldenobergrenze werden sowohl einen neuen wirtschaftlichen Schock für die US-Arbeitnehmer bedeuten als auch sie erkennen lassen, was für ein Betrug der Krieg war. Sie werden eine Wahrheit vollständig lernen, die viele von ihnen bereits lernen: dass der Glaube an die Narrative, die die Demokratische Partei über globale Angelegenheiten erzählt, bedeutet, sich dazu verleiten zu lassen, die eigenen Interessen als Arbeiter zu verraten.

Da das Wissen aus dieser Lektion zunehmend Teil unseres Massenbewusstseins ist, reagieren die Menschen zunächst, indem sie sich den Argumenten der Anti-NATO-Bewegung öffnen. Die Aufgabe der Marxisten in diesem Stadium ist es, die Menschen zu warnen, dass sie, wenn sie auf eine Organisation stoßen, die behauptet, diese Bewegung zu repräsentieren, aber die „weder NATO- noch Russland-Haltung“ einnimmt, diese Organisation meiden sollten. Eine Organisation wie diese ist eine Frontgruppe der Demokraten, die vorgibt, kommunistisch zu sein. Dann sollten sie nach einer suchen, die Russlands Bemühungen im Kampf gegen den banderistischen Faschismus und die US-Hegemonie narrativ unterstützt. Oder, wenn eine solche Organisation nicht in ihrer Nähe ist, ihr eigenes politisches Projekt starten, das auf dieser prinzipiellen antiimperialistischen Haltung basiert. Dann arbeiten Sie daran, dieses Projekt mit den anderen Gruppen zu verbinden, die es ernst meinen, sich der NATO zu widersetzen. Wir müssen eine antiimperialistische Koalition aufbauen, eine, die nicht isoliert ist, sondern in der Lage ist, diejenigen außerhalb der „linken“ Räume zu erreichen.

Indem wir eine Synthese zwischen den innenpolitischen Kämpfen der kommunistischen Bewegung des imperialen Zentrums – vor allem dem Arbeitskampf und dem Kampf für die Befreiung der inneren Kolonien – und dem internationalen Kampf schaffen, können wir im Herzen des Tieres unsere eigene Verantwortung in diesem Kampf erfüllen. Das heißt, das Imperium von innen heraus zu besiegen und sowohl uns als auch die Neo-Kolonien zu befreien, über die Washington auch inmitten seines Niedergangs die Kontrolle behalten kann. Wir können nicht erfolgreich sein, wenn der Kampf der BRICs und der anderen globalen anti-hegemonialen Kräfte nicht erfolgreich ist, aber sie können auch nicht vollständig erfolgreich sein, wenn wir nicht daran arbeiten, die Kriegsführung unserer Regierung unhaltbar zu machen. Wir können dies tun, indem wir die Psyops des Imperiums bekämpfen.

