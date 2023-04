Obama zieht die Fäden

Meinungsartikel von Kim Dotcom

Es war Barack Obama, der die Sabotage gegen Trumps Präsidentschaft orchestriert hat. Obama ordnete die Bespitzelung von Trump und seinen Helfern an. Alles, was danach kam, von Flynn über den Russland-Schwindel bis zu den Amtsenthebungsverfahren, wurde von Obama, Clinton und Biden (OCB) geplant.



Trump war eine Bedrohung für OCB. Wenn er die Korruption von China bis zur Ukraine aufgedeckt hätte, könnten sie alle im Gefängnis sitzen. Trumps „Trockenlegung des Sumpfes“ musste gestoppt werden. Der tiefe Staat steckt mit OCB unter einer Decke und umgekehrt. Gemeinsam müssen sie eine weitere Trump-Präsidentschaft verhindern oder werden zerstört.



Trump war in seiner ersten Amtszeit ein Narr. Er hat nicht verstanden, wie mächtig die Kräfte des tiefen Staates sowohl in der Demokratischen als auch in der Republikanischen Partei sind. Der tiefe Staat spielt auf beiden Seiten. Trump ernannte Leute, die mit seinem enormen Ego spielten, ihn umgarnten und ihm dann in den Rücken fielen.



Jetzt ist Trump noch gefährlicher, weil er endlich das korrupte Spiel durchschaut, das sie spielen. Wenn Trump wieder gewinnt, würde er Leute ernennen, denen er vertrauen kann, und den tiefen Staat zerschlagen, der OCB beschützt und von einem groß angelegten Verrat auf Kosten der Amerikaner profitiert hat.



Die OCB-Anklage gegen Trump ist von Korruption durchdrungen. Matthew Colangelo ist ein ehemaliger stellvertretender Assistent Obamas und leitet jetzt den Fall gegen Trump im Büro des Staatsanwalts von Manhattan. Ganz zu schweigen von den Soros-Spenden an Staatsanwalt Bragg. Es könnte nicht offensichtlicher sein.

“EHEMALIGER STELLVERTRETENDER GENERALSTAATSANWALT MATTHEW COLANGELO

Matthew Colangelo wurde am 20. Januar 2021 zum amtierenden stellvertretenden Generalstaatsanwalt ernannt.

Vor seiner Ernennung war er im Büro des Generalstaatsanwalts von New York als Chefsyndikus für Bundesinitiativen und als stellvertretender Generalstaatsanwalt für soziale Gerechtigkeit tätig. Er war Distinguished Lecturer am Georgetown University Law Center und diente in der Obama-Regierung als stellvertretender Assistent von Präsident Obama und stellvertretender Direktor des National Economic Council. Davor war er drei Jahre lang Stabschef des Arbeitsministers Tom Perez und stellvertretender stellvertretender Generalstaatsanwalt für Bürgerrechte im Justizministerium.

Herr Colangelo hat einen Doktortitel der Harvard University.”

Um zu verstehen, wie Barack Obama seine dritte Amtszeit im Schatten führt, muss man nur seinen eigenen Worten zuhören. Wenn man versteht, was er sagt, ergibt alles, was in den USA passiert, einen perfekten Sinn. Warum, denkst du, haben wir einen Clown wie Joe Biden als US-Präsidenten?

Obama: “Ich wünschte, ich hätte eine dritte Amtszeit. Und ich habe immer gesagt: Weißt du was? Wenn ich ein Vereinbarung treffen könnte, bei dem ich ein Podium für einen Frontmann oder eine Frontfrau habe, die einen Ohrstecker haben, und ich bin nur in meinem Keller in meinem Pullover und schaue mir das Zeug an, und dann könnte ich die Zeilen irgendwie vorgeben, aber jemand anderes würde das ganze Reden und die Zeremonie übernehmen, dann wäre ich damit einverstanden.” Biden: “Es tut mir leid, ich werde nur die letzte Frage beantworten und ich sagte… ich werde wirklich in Schwierigkeiten sein.” Pelosi Wir müssen das sofort tun, sogar noch dringender, um die gesamte Obama-Agenda von „Build Back Better“ anzugehen.

Hier ist ein weiteres Video, in dem Obama erklärt, wie er die US-Regierung in seiner inoffiziellen dritten Amtszeit führt. Es ist naiv zu glauben, dass Joe Biden seine Wahl klar und deutlich gewonnen hat. OCB und der tiefe Staat werden alles tun, um eine weitere Trump-Präsidentschaft zu verhindern. Absolut alles.

Obama: “Und es gibt Zeiten, in denen ich einfach die geistige Übung vermisse, schwierige politische Probleme zu lösen. Ich habe einmal gescherzt, als mich jemand fragte, ob ich gerne eine dritte Amtszeit gemacht hätte, wenn ich könnte. Und ich sagte, ich würde nicht in der ersten Reihe stehen wollen, aber wenn jemand gesagt hätte, „du kannst in deinem Keller sitzen in deinen Pulli und da ist jemand, der den Präsidenten spielt, mit einem Mikrofon zu seinem Ohrstöpsel, und du kannst einfach Vorschläge machen und Politik machen”, dann hätte ich das vielleicht gerne gemacht. Den Prunk der Präsidentschaft vermisse ich nicht.”

Trump und ich haben etwas gemeinsam. Wir wurden beide von OCB-Korruption überfallen und angeklagt und sind Opfer des tiefen Staates. Aber im Gegensatz zu Trump kann ich erkennen, dass Assange und Snowden die Guten sind und dass Amerika erst nach einem tiefen, langen Fall wieder groß werden wird.

