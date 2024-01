Obamas seltsamer neuer Film und Amerikas extreme Anfälligkeit für Cyberangriffe

In letzter Zeit gab es viel Wirbel um einen kürzlich von Netflix veröffentlichten Film mit dem Titel „Leave The World Behind“, der auf dem gleichnamigen Roman basiert. Die Handlung dreht sich um einen katastrophalen Zusammenbruch in den USA, der durch einen Cyberangriff (und einen massiven Drohnenangriff) ausgelöst wird, der das Internet lahmlegt und die Weltwirtschaft zum Erliegen bringt, was die Frage aufwirft, wer hinter der Sabotage stecken könnte.

Der interessanteste Aspekt des Films ist nicht so sehr die Geschichte (die bestenfalls glanzlos ist), sondern die Tatsache, dass Barack Obama als ausführender Produzent und als Berater für das Drehbuch so stark an der Entstehung des Films beteiligt war. Dies hat viele Menschen dazu veranlasst, zu vermuten, dass es sich bei dem Film in Wirklichkeit um eine prädiktive Programmierung handelt – Propaganda, die die Massen an die Idee eines Ereignisses gewöhnen soll, das für die nahe Zukunft geplant ist.

Ähnliche Bedenken wurden bereits im Jahr 2021 laut, als das Weltwirtschaftsforum ein „Kriegsspiel“ namens Cyberpolygon veranstaltete, bei dem ein massiver Cyberangriff auf die verwundbaren Funktionen des World Wide Web simuliert werden sollte. Der Grund, warum Cyberpolygon so viele Augenbrauen aufgeworfen hat, ist durchaus verständlich: Das WEF hatte Ende 2019 auch eine andere Simulation namens Event 201 veranstaltet. Das Spiel, an dem die CEOs einiger der mächtigsten Gesundheits- und Medienunternehmen der Welt sowie zahlreiche Regierungsbeamte teilnahmen, konzentrierte sich „zufällig“ auf den Ausbruch einer globalen Coronavirus-Pandemie, und es fand nur ein paar Monate vor dem tatsächlichen Ereignis statt.

Mit anderen Worten, es war, als ob die Globalisten auf dem WEF wussten, dass der Covid bald zuschlagen würde.

Auch wenn die Auswirkungen von Cyberangriffen in Hollywood in der Regel übertrieben dargestellt werden, besteht eine sehr reale und erhebliche Bedrohung durch eine solche Katastrophe. Sogenannte „Experten“ aus dem technischen Bereich ignorieren oft die größeren Gefahren für das Internet selbst, weil sie in dem Glauben indoktriniert wurden, dass das Web zu viele Redundanzen aufweist. Mit anderen Worten: Sie tun so, als sei das Internet unbesiegbar.

Das ist aber nicht wirklich der Fall. Auch wenn Datenverluste durch Cloud-Speicherung verhindert werden können, kann das Internet als Mechanismus immer noch für längere Zeit abgeschaltet oder absichtlich außer Betrieb gesetzt werden.

In der Vergangenheit habe ich über ein sehr interessantes Ereignis geschrieben, über das in den Medien kaum berichtet wurde: den „Fastly Outage“. Im Juni 2021 gab es einen Internetausfall, der dazu führte, dass weite Teile des Internets komplett abgeschaltet wurden, darunter eine Reihe von Mainstream-Nachrichtenseiten, Amazon, eBay, Twitch und Reddit. Auch eine Reihe von Regierungswebsites war nicht mehr erreichbar. All dies geschah, als bei dem Content Delivery Network (CDN)-Unternehmen Fastly ein „Fehler“ auftrat. Obwohl Amazon seine Website innerhalb von 20 Minuten wieder online hatte, kostete der kurze Ausfall das Unternehmen über 5,5 Millionen Dollar Umsatz.

Ein Content Delivery Network ist ein geografisch verteiltes Netzwerk von Proxy-Servern und deren Datenzentren. Sie bilden das sogenannte „Rückgrat“ des Internets.

Fastly hat das Problem innerhalb von zwei Stunden erkannt und behoben und behauptet weiterhin, der Ausfall habe nichts mit einem Cyberangriff zu tun. Allerdings wurde eine große Schwachstelle des Internets (ein Zentrum der strukturellen Unterstützung, das Carl von Clausewitz einen „Schwerpunkt“ genannt hätte) der Öffentlichkeit bekannt. Ein beträchtlicher Teil des Internets hängt von nur einer Handvoll CDN-Unternehmen ab, darunter Fastly.

Durch Absprachen mit diesen Unternehmen sind Regierungen auch in der Lage, angesichts möglicher ziviler Unruhen einen „Internet-Kill-Switch“ einzusetzen. Ein Cyberangriff würde einfach die Regierung als Schiedsrichter ausschalten (oder als Sündenbock unter falscher Flagge fungieren, damit die Regierung die Schuld von sich weisen kann). Aber was würde wirklich passieren, wenn wir das Internet für eine Woche, einen Monat oder ein Jahr ausfallen lassen würden? In den USA wäre das Ergebnis eine Katastrophe, weil unsere Wirtschaft viel zu sehr von der Digitalisierung abhängig geworden ist.

Etwa 10 % des US-BIP sind direkt mit dem Online-Handel verbunden. Das scheint nicht viel zu sein, aber ein Verlust dieses BIP würde die USA in eine sofortige und steile Rezession stürzen. Rund 17 Millionen Arbeitsplätze in den USA werden von kommerziellen Internetunternehmen geschaffen, und etwa 38 % dieser Arbeitnehmer sind in kleinen Unternehmen beschäftigt. Erhebungen zufolge geben 70 % der amerikanischen Arbeitnehmer an, dass sie ihre Arbeit ohne Internetzugang ineffektiv erledigen können.

Hätte sich der Trend zur Heimarbeit während der Covid-Lockdowns fortgesetzt, wäre ein noch größerer Teil der Wirtschaft von der Gesundheit des Internets abhängig.

Die fünf Branchen, die als am anfälligsten für Cyberangriffe gelten, sind die öffentliche Verwaltung, das Gesundheitswesen und die Pharmaindustrie, das Finanz- und Versicherungswesen, das Bildungswesen und der Einzelhandel. Dies sind also die Branchen, die am häufigsten angegriffen werden. Angriffe auf lebenswichtige Versorgungseinrichtungen sind in der Regel die bevorzugten Schauplätze von Katastrophen, die in der Literatur und in Filmen dargestellt werden, aber sie sind in Wirklichkeit weit weniger besorgniserregend. Die wirkliche Gefahr besteht in der Möglichkeit eines Angriffs auf das Internet als System. Es bräuchte nur ein paar CDNs oder mehr gleichzeitig angegriffen zu werden, um weitreichende Online-Störungen zu verursachen.

Am wichtigsten ist jedoch die Art und Weise, wie das internationale Bank- und Finanzwesen Online-Netzwerke nutzt, um den Geldfluss aufrechtzuerhalten. Ohne das Internet sinkt die Geschwindigkeit des Handels sofort, und es könnte Jahre dauern, ihn wieder aufzubauen, bevor er implodiert.

Doch wer würde von einem solchen Angriff profitieren? Sicherlich könnten ausländische Mächte in der Lahmlegung der digitalen Infrastruktur Amerikas eine Möglichkeit sehen, dem Land schweren Schaden zuzufügen, ohne es direkt und militärisch bekämpfen zu müssen. Es gibt jedoch auch eine Reihe von Vorteilen für die Globalisten.

Eines der größten Hindernisse für die Eliten bei ihrem Versuch, die medizinische Tyrannei und den „Großen Reset“ während des Kalten Krieges einzuführen, war unter anderem die Verbreitung von Fakten, die das Pandemie-Narrativ entlarvten. Die amerikanischen Konservativen stellten ein ernsthaftes Hindernis für ihren Erfolg dar, da Millionen von Patrioten, die Waffen besitzen, sich weigerten, dem nachzukommen. Je härter sie vorgingen, desto größer war die Chance eines bewaffneten Aufstands.

Obwohl das Establishment jeden einzelnen großen Technologiekonzern auf seiner Seite hatte, wenn es um die massenhafte Zensur gegenteiliger Informationen ging, gelang es ihnen nicht, die Verbreitung der Wahrheit zu stoppen – Covid war bei weitem nicht die Bedrohung, als die es hochgespielt wurde, und die Öffentlichkeit wurde von den alternativen Medien schnell darauf aufmerksam gemacht. Die Eliten hatten nicht so viel Kontrolle über das Internet, wie sie glaubten.

Im Falle eines großangelegten Cyberangriffs könnte das Internet komplett abgeschaltet werden, sodass nur noch die Medien der Konzerne die Informationen filtern und die Berichterstattung kontrollieren könnten. Die alternativen Medien würden zum Schweigen gebracht, und die Öffentlichkeit würde in der Verwirrung zurückbleiben und verzweifelt nach Antworten suchen. Interessanterweise ist dies ein Kernthema von Obamas „Leave The World Behind“ – die Vorstellung einer Bevölkerung, die völlig von verlässlichen Informationen abgeschnitten ist und verzweifelt versucht, herauszufinden, wer sie angreift.

Das Internet ist so sehr zu einem integralen Bestandteil der westlichen Wirtschaft geworden, dass die Mehrheit der Menschen nicht wüsste, wie sie ohne es leben sollte, sollte es verschwinden. Dies ist die beunruhigende Realität, der wir uns inmitten einer wachsenden Zahl geopolitischer Konflikte und immer repressiverer Regierungen gegenübersehen. Es scheint, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es zu einer größeren Störung kommt.

Die Lösung liegt auf der Hand: Die Lokalisierung von Handel und Produktion ist der Weg, um einen Zusammenbruch des gesamten Spektrums zu verhindern, und alternative Kommunikationsnetze wie Amateurfunknetze können das Schweigen der Informationen verhindern. Es gibt keinen Grund, warum die Amerikaner den Launen der Globalisierung, der voneinander abhängigen Lieferketten oder der Digitalisierung unterworfen sein sollten; sie können und sollten ihren eigenen Notfallplan erstellen. Die Menschen dazu zu bringen, dies zu erkennen und grundlegende lokale Maßnahmen umzusetzen, ist der Punkt, an dem wir auf Schwierigkeiten stoßen. Leider gehen viele Bürger der ersten Welt davon aus, dass das System immer für sie da sein wird, wenn sie es brauchen, und sie suchen erst dann aktiv nach Lösungen, wenn die Katastrophe vor ihrer Tür steht.

Dieser Artikel wurde von Brandon Smith geschrieben und ursprünglich bei Birch Gold Group veröffentlicht.

