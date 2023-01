Von Rainer Shea aus dem englischen überetzt

Die Lügen der Liberalen, die den antifaschistischen Charakter der Operation Z verschleiern und den antiimperialistischen Kampf damit zu untergraben versuchen.

Wenn fast zwei Drittel der Bürger aufgrund der Inflation, die der Ukraine-Krieg angeblich beschleunigt hat, von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben, kann das US-Imperium (mit samt seinen „Nato-Verbündeten“ (WEF / Council of Foreign Relations, Club of Rome, Jesuiten, Freimaurer, Illuminati… Nennen wir die westlichen Regierungen, die alle das gleiche Ziel verfolgen und von der US-Regierung / Elite gelenkt werden, einfach – wie immer von mir bevorzugt – „den Deep State“) seinen Stellvertreterkrieg nur fortsetzen, indem es eine beispiellose Menge an Psyops durchführt. Die narrativen Manager der Kriegsmaschinerie mussten innovativ sein, sonst würde die soziale Basis für ihr eurasisches Destabilisierungsprojekt und ihre Waffenprofitquelle verschwinden.

Diese soziale Basis besteht nicht nur aus den Amerikanern, die speziell für die Ukraine sind, sondern auch aus den Amerikanern, die dem Konflikt einfach gegenüber apathisch sind. Es gibt Massenopposition gegen die US-Politik wie militarisierte rassistische Polizeibrutalität, aber solange es der herrschenden Klasse gelingt, anhaltende Massenbewegungen zu verhindern, kann diese Politik fortgesetzt werden. Die Niederlage der gewalttätigen Machenschaften des Imperiums erfordert eine massive, langfristige Widerstandsbewegung, die nicht von der Demokratischen Partei vereinnahmt oder durch COINTELPRO-Taktiken zerschlagen wird.

Gegenwärtig ist die schwächste Front innerhalb des US-Imperialismus die Ukraine, denn wenn es den Imperialisten weiterhin nicht gelingt, Russland zu destabilisieren, wird ihr Manöver auf dem geopolitischen Schachbrett nach hinten losgehen. Sie werden den Übergang zur Multipolarität beschleunigt und gleichzeitig die Widersprüche innerhalb der imperialistischen Länder verschärft haben. Das wird eine Revolution im imperialen Zentrum viel wahrscheinlicher machen.

Dieses Szenario ist unvermeidlich. Die Sanktionen haben bereits nicht genug Schaden angerichtet, wie nötig gewesen wäre, um die Russische Föderation zum Zusammenbruch zu bringen, und waren die Bedingungen eines Ortes wie Jugoslawien einem imperialistischen Zerschlagungsplan weitaus angemessener als die Bedingungen Russlands. Russland wird daraus mit mehr internationalem Einfluss hervorgehen als vor einem Jahr, während die USA mit weniger daraus hervorgehen werden. Doch diese positive internationale Entwicklung bedeutet keine Garantie für eine Revolution im Kern. Nicht, wenn wir unsere Bedingungen nicht richtig steuern, was die Identifizierung und Bekämpfung der ukrainischen Psyop erfordert. Weil die Lügen, die in dieser Psyop enthalten sind, obwohl sie nicht wirksam sind, um den multipolaren Trend umzukehren, der internen Aufstandsbekämpfung der „westlichen Regierungen“ Erfolg bringen können. Nun zur ersten großen Lüge:

„Die Operation Z wird in erster Linie für die Interessen der russischen Bourgeoisie geführt“

Die Grundlage der Täuschungen der ukrainischen Psyop ist die Kultivierung eines analytischen Rahmens, der den antifaschistischen Charakter des Krieges verschleiert. Um zu verstehen, warum Russlands Operation Z antifaschistischen Charakter hat, muss man den historischen Kontext hinter Russlands Kampf gegen das faschistische Regime in der Ukraine studieren. Der Musiker Marcel Cartier beschreibt diesen Kontext wie folgt:

27 Millionen geopfert,

27 Millionen, die ihr Leben gaben,

27 Millionen, die den Atem verloren haben,

So konnte die Welt nach all diesem Tod frei leben.

27 Millionen geopfert,

27 Millionen, die ihr Leben gaben,

27 Millionen, die den Atem verloren haben,

So konnte die Welt nach all diesem Tod frei leben.

Sie wollen die Geschichte fälschen, verzerren und pervertieren,

annullieren, zähmen, ändern und rückgängig machen,

und setzte Josef Stalin auf eine Stufe mit Hitler,

aber nichts könnte wirklich unheimlicher sein,

als den faschistischen Nationalsozialismus gleichzusetzen,

was wirklich ein verzweifelter Kapitalismus ist,

im Vergleich zum ersten Arbeiterstaat der Welt,

die gegen rassistischen und sexistischen Hass kämpften.

Russland hat den Krieg gegen den Faschismus gewonnen, aber es hat sich immer noch nicht von dem Verbrechen erholt, das die Nazis begangen haben, weder in Bezug auf historische Traumata noch in Bezug auf Zahlen. Die russische Bevölkerung schrumpft immer noch, weil sie 27 Millionen verloren hat. Diesem Schlag gegen die Russen – der dadurch ermöglicht wurde, wie die US-Kapitalisten den Aufstieg des Dritten Reiches unterstützten, während die Imperialisten Hitler heimlich in der Hoffnung ermöglichten, dass dies den Kommunismus besiegen würde – folgt nun eine Wiederholung der früheren Angriffe des Imperialismus auf Russland.

Die USA (Deep State) haben in der Ukraine ein Regime installiert, das direkt von nationalsozialistischen Ideen beeinflusst ist, insbesondere vom Ziel des Nationalsozialismus, einen Völkermord an den Russen durchzuführen, damit diejenigen, die als „überlegene“ Rasse gelten, das übrig gebliebene Land an sich reißen können.

Der Plan des Regimes war es, die russischsprachigen Menschen im Donbass ethnisch zu säubern und sie gewaltsam umzusiedeln, um mehr Platz für die bevorzugte Gruppe zu schaffen. Es spielt keine Rolle, dass die Trennung zwischen den „wahren“ Ukrainern und diesen neuen russischen „Außenseitern“ völlig willkürlich ist, oder dass die russische und die ukrainische kulturelle Identität beide aus der Kiewer Rus stammen. Die Banderisten, die Fraktion, die sich der Förderung des Erbes des ukrainischen Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera verschrieben hat, streben nichts weniger als einen völkermörderischen Landraub in der Ostukraine an.

Zweiter Weltkrieg: Während Melnyk fortan die konservative OUN-M unterstand, leitete Bandera die revolutionäre und radikal antisemitische OUN-B (das B steht für banderiwzi, also „Banderisten“ oder „Bandera-Leute“). Sie sprach sich für eine sofortige Unabhängigkeit der Ukraine aus und bekämpfte die Melnyk-Anhänger blutig. Stepan Bandera – Wikipedia

Ist es angesichts solch abscheulicher Kreaturen, die für die Ukraine verantwortlich sind, ein Wunder, warum das russische Volk die Intervention mit überwältigender Mehrheit unterstützt hat? Die Russen haben ein Missverhältnis zu den Nazis anzusprechen. Um Gerechtigkeit für die Übel zu bekommen, die die Nazis gegen sie verübt haben, müssen sie den Großen Vaterländischen Krieg fortsetzen. Deshalb hat Russland Maßnahmen ergriffen: um das Mandat seines Volkes für die Rettung seiner Angehörigen im Donbass zu erfüllen und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Hitlers Pläne zur russischen Vernichtung vollenden wollen.

Das bedeutet, dass dies in einer ehrlichen Analyse nicht als Putins Krieg bezeichnet werden kann. Ihn seinen Krieg zu nennen, bedeutet, den Fehler zu machen, sich auf eine Persönlichkeit zu konzentrieren, wenn der Kontext des Konflikts zeigt, dass diese Situation ein Produkt einer viel tieferen Geschichte ist. Die große Lüge der NATO über Z ist, dass sie ausschließlich für die Interessen Putins und des Rests der herrschenden Klasse Russlands geführt wird. Z ist in erster Linie der russische Volkskrieg, eine antifaschistische Kampagne, zu der das Volk Putin gedrängt hat. Es wäre nicht passiert, wenn es nicht im Interesse des russischen Volkes als Ganzes gewesen wäre, das kollektiv eine Vendetta gegen den Faschismus hat. Putin ist nichts anderes als derjenige, der zufällig das Sagen hatte, als diese Aktion notwendig wurde. Der strategische Erfolg von Z kann ihm nicht zugeschrieben werden, da er die Operation gar nicht erst durchführen wollte. Er lehnte es acht Jahre lang ab, Maßnahmen zu ergreifen, nachdem die humanitäre Bedrohung für den Donbass 2014 zum ersten Mal aufgetaucht war, und wartete, bis er die Operation nicht länger hinauszögern konnte. Dieser Erfolg ist den revolutionären Kräften in Russland zuzuschreiben, die von Beginn der Ukraine-Krise an erkannten, dass Faschismus und Imperialismus dringend bekämpft werden müssen.

Aus der Prämisse, dass Z ein „imperialistischer Krieg“ ist, oder zumindest ein Krieg, dessen Motive auf die Förderung der Interessen der russischen Bourgeoisie reduziert werden können, kommt das liberale Argument, dass Z ohne strategische Solidität geführt wurde. Dass es rücksichtslos war, weil es angeblich ohne angemessene Maßnahmen Russlands begonnen wurde, um internationale Unterstützung für die Intervention in der Ukraine zu erhalten. Diese Idee kommt von der weicheren Art liberaler Haltung, die die US-Hegemonie als schlecht kennt und anerkennt, wie die NATO Russland provoziert hat, aber immer noch versucht, sich von der „Unterstützung Putins“ zu distanzieren, indem sie Z desavouiert. Abgesehen davon, dass die dringende Notwendigkeit humanitärer Maßnahmen als abstrakter oder sogar irrelevanter Faktor behandelt wird, als ob es die richtige Entscheidung gewesen wäre, Kiew seine völkermörderische Invasion im Donbass fortsetzen zu lassen, ist es eine Vorstellung, die auf der liberalen Anbetung des „Völkerrechts“ beruht.

Das Völkerrecht, wie wir es uns vorstellen, wurde geschaffen, um den Imperialismus aufrechtzuerhalten. Es wurde entworfen, um es so zu machen, dass, egal wie klar die Notwendigkeit einer militärischen Aktion ist, um eine Bevölkerung vor imperialistischer Gewalt zu schützen, ein Land, das diese Maßnahme ergreift, beschuldigt werden kann, „das Völkerrecht zu verletzen“. Das System des Völkerrechts wurde gegen Russland manipuliert. Und wenn Z unbeabsichtigt den Imperialismus gestärkt hat, warum hat sich der Übergang zur Multipolarität direkt durch Z beschleunigt? Warum hat sich der größte Teil der Welt als nicht grundsätzlich auf der Seite Washingtons gezeigt, indem er auf die Teilnahme an Sanktionen verzichtet hat? Warum sind die Sanktionen sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch auf die imperialen Mächte zurückgegangen und haben die amerikanische und europäische Wirtschaft gelähmt, während die Sanktionen ihr Ziel, Russland und China zu destabilisieren, nicht erreicht haben?

Die zunehmende Zensur abweichender Meinungen, die Vereinigung und Erweiterung der NATO und die antirussische Dämonisierung, die die imperialistischen Länder im letzten Jahr erlebt haben, laufen nicht auf eine allgemeine Stärkung des Imperialismus hinaus. Sie sind einfach die Konsolidierung der Kontrolle innerhalb der inneren imperialen Sphäre, während die äußere Reichweite dieser Sphäre verringert wird. Und sie führen zu beispiellosen internen Verlusten für den Imperialismus, von neuen europäischen Spaltungen unter wirtschaftlichem Druck über soziale Unruhen, die durch sinkenden Lebensstandard verursacht werden, bis hin zu einem Sieg der antiimperialistischen Bewegung (sollten sich die Antiimperialisten dafür entscheiden, das Imperium ausreichend herauszufordern).

Z ist kein Projekt für militärisches Abenteurertum, das nur der russischen herrschenden Klasse geholfen hat. Es ist ein Beispiel dafür, dass die Provokationen des US-Imperialismus auf den imperialistischen Block zurückfallen, mit potenziell tödlichen Folgen für diesen Block. Russland tappte nicht in eine Falle der Imperialisten, es bekämpfte den Imperialismus auf die effektivste Art und Weise, die möglich war, ohne 2014 einzugreifen. Das ist eigentlich eine berechtigte Kritik an Z: dass es Jahre später durchgeführt wurde, als es hätte sein sollen. Aber das ist nicht die Kritik, die diese Liberalen daran haben. Ihre Kritik ist, dass Russland jemals beschlossen hat, den Imperialismus ernsthaft herauszufordern.

Das bedeutet, dass die Unterstützung von Z sowohl mit der Ablehnung des US-Imperialismus als auch mit der Ablehnung der Existenz Russlands als bürgerlicher Staat völlig vereinbar ist. Es gibt einen Grund, warum selbst unter jüngeren Russen, denen die direkte Nostalgie der älteren Generation aus der Sowjetzeit fehlt und die von den Widersprüchen des russischen Kapitalismus am stärksten entfremdet sind, die Unterstützung für Z bei 60 Prozent liegt. Es gibt junge Russen, deren Skepsis gegenüber ihrer Regierung sie dazu gebracht hat, Z auf der Grundlage liberaler pazifistischer Impulse abzulehnen, wie die trotzkistischen Jugendlichen innerhalb der kommunistischen Bewegung. Aber die Mehrheit von ihnen erkennt, dass die Unterstützung von Z nicht die Unterstützung der Diktatur der Bourgeoisie bedeutet; Es unterstützt ein gerechtes Projekt des russischen Volkes, um ein massives historisches Unrecht zu korrigieren.

Liberale sehen diese Widersprüche innerhalb Russlands und stellen sie als die Faktoren dar, die bei der Analyse des Konflikts am wichtigsten sind. Es sind nicht die primären Widersprüche in diesem Zusammenhang, es sind die sekundären Widersprüche. Die Tatsache, dass Russlands Kapitalistenklasse Geld hat, um mit dem Krieg zu verdienen, und die Tatsache, dass Putin ein bürgerlicher Führer ist, der ursprünglich mit dem Westen zusammenarbeiten wollte, negieren nicht den antifaschistischen und antiimperialistischen Charakter dessen, was Russland tut. Sie werden auch den Übergang Russlands zu einem antiimperialistischen Land nicht rückgängig machen, da Russland die Imperialisten gründlich entfremdet hat und daher jetzt keine andere Wahl hat, als weiterhin mit China zusammenzuarbeiten.

Der Hauptwiderspruch ist der US-Imperialismus, der sein Projekt wieder aufgenommen hat, den Faschismus für eine völkermörderische Kampagne gegen das russische Volk zu nutzen. Obwohl das faschistische Kiew vor einem Jahr nicht innerhalb der Grenzen Russlands angegriffen hatte, hatte es die Gemeinden im Donbass angegriffen, die die breitere Bevölkerung bilden, die als kulturell russisch bezeichnet werden kann. Sie hatte acht Jahre lang die russischsprachigen Viertel beschossen, diskriminierende Gesetze gegen diejenigen verhängt, die kein Ukrainisch sprechen, und war nun aktiv dabei, in den Donbass einzudringen. Die Russen hatten das Recht, ihr eigenes Volk zu verteidigen, das damals nur auf der anderen Seite einer Grenze lebte, weil vor einem Jahrhundert die östlichen Grenzen der Ukraine außerhalb der russischen sozialistischen Republik gezogen worden waren. Angesichts der starken Identifikation der Menschen in diesen Gebieten mit Russland ist es kein Wunder, dass sie seitdem dafür gestimmt haben, Teil des Landes zu werden.

„Russland ist ein faschistischer Staat“

Zusätzlich zu dieser humanitären Komponente der Russen, die ihre Mitmenschen vor ethnischen Säuberungen retten, gibt es den progressiven Einfluss, den Z auf den globalen Klassenkampf hat. Weil es die Kommunisten sind, die Putin zum Handeln bewegt haben, sind die Faschisten innerhalb der russischen Regierung aufgrund des Konflikts relativ marginalisiert worden, während die Kommunisten eine Bedeutung erlangt haben, die sie aus ihrem früheren Status als bedrohte politische Fraktion herausgeholt hat, die die Vergeltung der Regierung fürchtet. Es ist dieses Detail, das entscheidend ist, um die anderen Lügen zu entlarven, die Liberale erzählen, um antiimperialistische Aktionen zu entmutigen.

Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation hat sich mit dem belarussischen Botschafter in Russland getroffen, um die Außen- und Innenpolitik der beiden Länder zu besprechen. Die Parteifunktionäre haben sich in der Vergangenheit mit Führern wie denen Vietnams getroffen, aber Z hat die diplomatische Reichweite der Partei in Weißrussland erhöht, einem Land, das sowohl für den Klassenkampf der Region als auch für die Niederlage des US-Imperialismus von entscheidender Bedeutung ist. Da die Kommunisten auch die bürgerliche Regierung Weißrusslands stark beherrschen, bedeutet dies, dass Russland und Weißrussland sowohl in Richtung sozialistischer Restauration als auch in Richtung einer engeren Partnerschaft näher getrieben werden. Der große Einflussfaktor dahinter ist Z.

Sollten Russland und Weißrussland sozialistisch werden und sich zusammenschließen, um eine neue Sowjetunion zu gründen, wird dies den Prozess der Verschärfung des globalen Klassenkonflikts, den dieser Krieg gebracht hat, beschleunigen. Die wirtschaftliche Zerstörung des Krieges hat die kapitalistischen Widersprüche weltweit verschärft, auch innerhalb Russlands selbst. Die Proletarier der Welt sehen, wie ihre bürgerlichen Diktaturen ihr Wohlergehen inmitten miteinander verflochtener kapitalistischer Krisen missachten, von einer Pandemie über eine neue wirtschaftliche Auflösung bis hin zu einer Klimakrise. Da die internationale Polarisierung, die der Krieg verursacht hat, den multipolaren Trend beschleunigt, erhalten diese Arbeiter beispiellose Möglichkeiten, ihre kapitalistischen Staaten zu bekämpfen. In Russland, wo es eine starke Erinnerung an die Vorteile des Marxismus-Leninismus und eine sichtbare marxistisch-leninistische Präsenz gibt, die das Land leitet, könnte dies leicht zu einer Arbeiterrevolution führen. Im imperialen Zentrum wird die Aussicht auf eine Revolution jedoch durch die Verbreitung der Psyops des Krieges erschwert.

Um den bürgerlichen Staat zu besiegen, ist es für die Arbeiterbewegung unerlässlich, die NATO zu bekämpfen. Das gilt in den USA genauso wie in Russland. Der Weg zur sowjetischen Restauration wird von den Trotzkisten unterbrochen, die ihren Jugendflügel sammeln, um Spaltungen innerhalb des antifaschistischen und antiimperialistischen Kampfes der KPRF zu schaffen. Sie beschweren sich, dass die Militäraktion in der Ukraine keinen offensiven Charakter annehmen und sich ausschließlich auf die Verteidigung des Donbass konzentrieren sollte. Als ob es die strategisch vernünftigste Entscheidung wäre, weiterhin zu versuchen, Kiews unerbittliche Angriffe auf den Donbass zurückzuschlagen, ohne das Militär zu zerstören, das Kiew einsetzt, um diese Angriffe fortzusetzen. Solche Gefühle kommen von der liberalen Phobie, den Reaktionären jemals die aggressiven Schläge zu versetzen, die absolut notwendig sind, um die Reaktionäre zu besiegen. Die Kosten zu tragen, die mit dem Fortschreiten des Klassenkampfes einhergehen.

Das ist der Mangel an Engagement für Antifaschismus und Antiimperialismus, der die Anti-Z-Facette der US-Linken charakterisiert. Das soll im Wesentlichen die gesamte US-Linke sagen, denn in Amerika sind es nur bestimmte kommunistische Parteien, die die Operation unterstützen, und der Marxismus ist letztendlich von „der Linken“ als ideologische Kraft getrennt. Ein entscheidender Unterschied zwischen den beiden, den Lenin identifizierte, ist, dass, während die Kommunisten, die an den „linken“ Impulsen festhalten, sich weigern, mit reaktionären Gewerkschaften zusammenzuarbeiten, die ernsthaften Kommunisten strategische Bündnisse eingehen. Was, wie ich erklären werde, auf unsere gegenwärtige Situation zutrifft.

Die fest gegen die NATO gerichteten kommunistischen Parteien und die prinzipientreuen antiimperialistischen Ideen, die sie vertreten, spielen eine einzigartige und entscheidende Rolle beim Sieg über den US-Imperialismus. Denn obwohl viele konservative Amerikaner das Ukraine-Hilfsprojekt nicht als verschwenderisch mögen, sind sie keine Z-Unterstützer. Tucker Carlson, der größte ideologische Führer der rechten Opposition gegen die Hilfe für die Ukraine, sagte, es sei ihm einfach egal, was Russland tue. Das ist kein Antiimperialismus, das ist Apathie um Parteiinteressen willen. Es ist unter den Kommunisten, wo die fortschrittliche Natur von Z verstanden wird, und daher kann die effektivste Art der Opposition gegen den Imperialismus gefunden werden. Die Kommunisten sagen: „Es ist mir wichtig, was Russland tut, denn was es tut, ist wichtig.“

Was sind die Konsequenzen im imperialen Zentrum, wenn man eine weiche Haltung gegenüber der NATO einnimmt? Vor der Ukrainisierung unseres öffentlichen Diskurses zu kapitulieren und Teile der Lügen, die den Ukraine-Psyop ausmachen, zu normalisieren? Die Konsequenzen sind, dass alle Bewegungen, die sich mit der antiimperialistischen Bewegung überschneiden, in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt werden. Es ist intuitives Wissen unter ernsthaften Aktivisten, dass, wenn man es versäumt, eine Art von Ungerechtigkeit ausreichend anzugehen, es die Fähigkeit beeinträchtigt, alle anderen Arten von Ungerechtigkeit anzugehen. Denn ein Befreiungskampf kann nicht überleben ohne Solidarität zwischen allen, die ein Interesse daran haben, die bestehende Machtstruktur zu Fall zu bringen.

Die Solidarität mit dem Widerstand des Donbass-Volkes gegen den banderistischen Faschismus trägt dazu bei, eine Synthese der Befreiungstheorie zu vervollständigen, ebenso wie die Solidarität mit dem Kampf des palästinensischen Volkes gegen den israelischen Kolonialismus oder dem Kampf des syrischen Volkes gegen die US-Sanktionen. Jedes Übel, das der US-Imperialismus begeht, muss bekämpft werden, um selektiv zu sein, gegen welche Übel man kämpft, würde man den Kampf den Opportunisten überlassen. Die Demokratische Partei will, dass wir blind gegenüber der Notwendigkeit der Rettung des Donbass-Volkes handeln, und will, dass wir die Geopolitik ignorieren, während wir uns ausschließlich auf unsere eigenen Bedingungen konzentrieren. Denn wenn Sie die Pläne des US-Imperiums nicht erzählerisch bekämpfen, wird seine Kriegsmaschinerie in die Lage versetzt, weiter zu laufen. Und die Kriegsmaschinerie mit ihrer Aufrechterhaltung der globalen Marktreichweite durch das US-Kapital ist es, die die Machtstruktur so stark hält, wie sie ist.

Mit einem so klaren Verlauf der Ereignisse in diesem Phänomen, wo der Verzicht auf den Antiimperialismus aus Bequemlichkeit zur Niederlage der inneren Befreiungskämpfe führt, ist das Mandat zur Bekämpfung des Imperiums offensichtlich. Das Hindernis für unsere Vereinigung hinter einem konsequent antiimperialistischen Programm besteht darin, dass der Druck, Kompromisse gegen den Imperialismus einzugehen, überwältigend erscheint, weil wir im Zentrum des Imperialismus leben, wo unsere Medien, Bildungs- und politischen Institutionen der Stärkung imperialistischer Narrative gewidmet sind. Die Demokratische Partei und die reformistischen „linken“ Organisationen, denen sie angrenzen, machen die überwiegende Mehrheit der aktivistischen Präsenz aus und können daher jede Gruppe, die von der Orthodoxie des Imperialismus abweicht, effektiv Sanktionen unterwerfen. Sie können den Zugang zu Plattformen und Partnerschaften abschneiden, die sich unentbehrlich anfühlen. Zumindest fühlen sie sich unentbehrlich, solange man dazu gebracht hat, zu glauben, dass sie als solche behandelt werden sollten.

Man sollte sich niemals weigern, aus eigenem Antrieb mit einer potentiell kompatiblen Gruppe zusammenzuarbeiten. Aber es ist auch wichtig zu erkennen, wann eine Aufweichung einer Haltung, um eine Organisation davon abzuhalten, sich zu weigern, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, der proletarischen revolutionären Sache mehr schaden als nützen würde. Eine weitere Lüge, die die Einheit zwischen den Befreiungsbewegungen des imperialen Zentrums und der antifaschistischen Bewegung des Donbass verhindert, ist die Vorstellung, dass ein Bruch mit den liberalen außenpolitischen Positionen ein garantierter politischer Selbstmord für die US-Arbeiterbewegung wäre. Die Liberalen haben nicht so viel Macht, wie es scheint, und wenn die proletarische Bewegung ihnen ausreichend die Stirn bietet, wird diese Begrenzung ihrer Macht offensichtlich werden.

Die Liberalen sind in der Lage, ihre antirussische Haltung (die eine Erweiterung ihrer tieferen pro-imperialistischen Haltung ist) zu rechtfertigen, indem sie eine Reihe von Narrativen aufrechterhalten. Was diese Narrative tun, ist, den Grad aufzublähen, in dem Russland Widersprüche hat, so dass es für Linke oder Marxisten, die nicht ausreichend darin geschult wurden, imperialistische Psyops zu erkennen, vernünftig erscheint zu dem Schluss, dass „es keine guten Seiten in diesem Krieg gibt“. Die Linke, die zu dieser apathischen Schlussfolgerung kommt, lässt den Demokraten sowohl rhetorisch als auch in den tatsächlichen Aktivismusräumen Raum, um ihre offen pro-imperialistische Haltung von „Die Ukraine ist die gute Seite“ zu fördern.

Eines dieser Narrative ist, dass sowohl die Ukraine als auch Russland faschistische Staaten sind. Diese Behauptung nimmt ein Stück Wahrheit und nutzt es, um eine Regierung, die stark von Banderisten beeinflusst ist, mit einem Staat gleichzusetzen, der jetzt stark von Kommunisten beeinflusst ist. Das Quäntchen Wahrheit in der Erzählung ist, dass es tatsächlich Faschisten in der russischen Regierung gibt. Der Kontext ist, dass diese Faschisten wegen des Konflikts an den Rand gedrängt wurden. Die liberale Sicht der politischen Situation Russlands in Bezug auf Z ist, dass die Faschisten gestärkt wurden, denn nach Ansicht der Liberalen ist jede Art von Nationalstolz, den der Krieg in Russland genährt hat, per Definition „faschistisch“. Aber die russischen Faschisten und benachbarte Reaktionäre wie die Zaren sind eine Minderheit, die nur eine bestimmte Anzahl von Menschen wegen des Krieges sammeln oder konvertieren konnte.

Die meisten Russen sind keine Faschisten oder Monarchisten, zwei Drittel von ihnen sehen Stalin positiv. Der Patriotismus, den sie als Reaktion auf den Krieg angenommen haben, ist also überwiegend kein reaktionärer, sondern ein revolutionärer. Sie sind nicht stolz auf irgendein Rassenkonzept oder eine romantisierte monarchische Vergangenheit, sondern auf ihre kollektiven Bemühungen, den Faschismus zu besiegen und Gerechtigkeit für ihre 27 Millionen ermordeten Vorfahren zu erreichen. Dies ist eine Art von Stolz, der mit prokommunistischen Gefühlen verflochten ist, da der gegenwärtige antifaschistische Konflikt eine Erweiterung von Stalins Großem Vaterländischen Krieg ist. Und wenn sich der Klassenkonflikt beschleunigt, wird es wahrscheinlicher, dass das Endergebnis dieses Aufschwungs antifaschistischer Solidarität eine Rückkehr zum Sozialismus sein wird. Weil Putin ein bürgerlicher Politiker und damit per Definition ein Opportunist ist, haben er und die herrschende Klasse, die er vertritt, zynische Interessen. Doch diese Interessen stimmen in diesem Fall mit den Interessen der Kommunisten überein, die durch die Störungen, die der Krieg der Körperpolitik verursacht, dem Sieg näher gebracht werden. Diesen Krieg zu führen ist im Moment im Interesse der russischen Bourgeoisie, aber auf lange Sicht beschleunigen sie ihren eigenen Untergang.

Dieser Trend zur Auslöschung des Faschismus in Russland und zur Rückkehr der proletarischen Demokratie in das Land scheint durch Russlands Gebrauch der faschistischen Wagner-Gruppe widerlegt zu werden. Zumindest wollen uns die Liberalen das glauben machen. Die Wahrheit ist, dass das, was die imperialistischen Medien die „Wagner-Gruppe“ nennen, weder faschistisch ist, noch existiert es überhaupt. Die „Wagner-Faschisten“, auf die sich Liberale beziehen, sind fiktive Charaktere, die geschrieben wurden, um Bösewichte in der Erzählung des US-Imperialismus über den Konflikt zu spielen. Ein ehrlicher Blick auf die empirischen Beweise, die sie umgeben, zeigt, dass Wagner im Wesentlichen eine Verschwörungstheorie ist, die nur als wahr akzeptiert wird, weil es eine Verschwörungstheorie ist, die die Medien fördern.

Es gibt keine Söldnerfirma, die „Wagner-Gruppe“ heißt. Es ist ein Oberbegriff, der von den imperialistischen Medien verwendet wird, um sich auf jeden Russen zu beziehen, der an Söldneraktivitäten teilnimmt. Wir wissen das, weil Bellingcat, das Medium, das von britischen Geheimdienstmitarbeitern bezahlt wird, um imperialistische Propaganda über West-Eurasien zu fördern, auf Seite 12 seines Wagner-Berichts zugegeben hat, dass es keine Beweise für eine Verbindung zwischen dem Militär der Rus Fed und einer Einheit namens Wagner gibt. Wenn „Wagner“ echt wäre, würde sich zeigen, dass es mit dem Militär verbunden ist, genau wie die US-amerikanische Söldnerfirma Academi (früher bekannt als Blackwater) mit dem amerikanischen Militär verbunden ist. Die Geschichte, die die Liberalen erzählen, wird nicht durch die Fakten gestützt.

Um den Wagner-Psyop zu benutzen, um es so aussehen zu lassen, als gäbe es „Faschisten auf beiden Seiten“, haben die narrativen Manager des Imperialismus eine Nazi-Verbindung zu Russlands Netzwerk von Söldnern fabriziert. Sie haben ein Foto von Dmitry Utkin, einem russischen Neonazi, verbreitet und behauptet, dass er dieselbe Person wie ein anderer Dmitry Utkin ist, einer, der wirklich mit der russischen Regierung in Verbindung gebracht werden kann. Der Nazi Utkin hat überhaupt keine Verbindungen zur Regierung. In Fällen von Medienlügen wie dieser ist das einzige, was den Glauben der Massen an das, was die Medien sagen, aufrechterhält, das psychologische Prinzip, das in einer von der NATO finanzierten neurowissenschaftlichen Studie identifiziert wurde, in der festgestellt wurde, dass der menschliche Verstand eine Behauptung akzeptiert, wenn ihm „Beweise“ dafür vorgelegt werden, selbst wenn diese Beweise selbst auf Behauptungen basieren. Alles, was die Liberalen glauben müssen, dass Wagner real ist, ist, dass die Medien ihnen sagen, dass Wagner real ist, weil sie aus motivierter Argumentation heraus handeln.

Wenn die eigenen angeheuerten Lügner des Imperiums gezwungen werden, die Narrative zu entlarven, die Russland dämonisieren, gibt es eine grundlegende Schwäche innerhalb des außenpolitischen Arguments, das Liberale vorbringen. Die Fakten stimmen nicht mit dem Fall überein, den sie präsentieren, und das schafft das Potenzial für einen antiimperialistischen Bewusstseinswandel.

„Nur Reaktionäre unterstützen Russland“

Während sich der neue Kalte Krieg entwickelt hat, hat die imperialistische Psyop-Maschine daran gearbeitet, eine neue Dichotomie innerhalb des amerikanischen politischen Spektrums zu kultivieren. Eine Dichotomie, die darauf abzielt, die Opposition gegen den Imperialismus zu neutralisieren, indem sie die Linke in die neokonservative Ideologie assimiliert. Die narrativen Manager haben dies getan, indem sie die Wahrnehmung normalisiert haben, dass die Republikaner jetzt die „Partei Putins“ sind und dass Sie daher, wenn Sie sich den Republikanern widersetzen, Ihre eigene Sache untergraben würden, indem Sie die antirussische Propaganda in Frage stellen.

Dieses Narrativ ist nichts anderes als die logische Schlussfolgerung der Polarisierung, die die neuen Kalten Krieger hergestellt haben, wo jede Aussage, die von dem abweicht, was die DC-Denkfabriken über Russland sagen, jetzt als „rechts“ angesehen wird. Die liberale Ansicht ist, dass die Republikaner sich an Putin „verkauft“ haben und daran arbeiten, die Interessen der USA zu untergraben. Wenn man sich die Dinge ansieht, die Rechte über Russland gesagt haben, ist es klar, dass diese Idee ihnen zu viel Kredit gibt. Ihre Opposition gegen die Ukraine-Hilfe kommt nicht von einer antiimperialistischen Haltung, sondern von einer Verschmelzung von Verschwörungen über die Ukraine, die „aufgeweckte“ und „globalistische“ Agenden vertreten, oder von der Verherrlichung Putins als „starker Führer“. Wie die Liberalen machen die Reaktionäre den Fehler, Z als Putins Krieg zu betrachten, weil beiden Fraktionen eine materialistische Analyse der Situation fehlt. Die Rechten sind Narren, die in diesem einen Fall einfach Recht haben, und deshalb konnten sie keine ernsthafte Opposition gegen Bidens Ukraine-Politik aufbauen.

Die Veröffentlichung des Mueller-Berichts im Jahr 2019, der den Mangel an Beweisen für Behauptungen aufdeckte, dass Trumps Kampagne mit Russland zusammengearbeitet habe, um die Wahl zu gewinnen, bewies dieses Fehlen strategischer Verbindungen zwischen der amerikanischen Rechten und der russischen Regierung. Die Republikaner posieren nur oberflächlich ein Gefühl der Unterstützung für Russland, weil ihre Partei das Ukraine-Hilfsprojekt nicht generell ablehnt und sie zweifellos diejenigen wären, die es anführen würden, wenn sie im Weißen Haus wären.

Die soziale Basis der Unterstützung für Russlands antifaschistischen Krieg liegt nicht bei den Faschisten, der Minderheit der engagierten Reaktionäre, die die gegenwärtige stochastische Terrorkampagne der GOP unterstützen. Es liegt in einer breiten Koalition, einer Koalition, die wir zwischen den linkeren Libertären aufbauen können, die eine antiimperialistische Haltung eingenommen haben, den Kommunisten, die Z unterstützen, und den vielen Menschen aus der Arbeiterklasse, die bisher wenig bis gar keine Meinung zur Außenpolitik haben. Mit pädagogischer Hilfe können diejenigen der letzteren Kategorie zum Antiimperialismus gebracht werden, weil sie weder materiell noch emotional in den Versuch des Imperiums investiert sind, Eurasien zu destabilisieren. Sie haben keinen Klassenanreiz, pro-imperialistisch zu sein, und jeden Klassenanreiz, antiimperialistisch zu sein.

Diese Bildungsprojekte hängen von einer Kampagne ab, um die Aufmerksamkeit und Beteiligung derjenigen zu gewinnen, die nicht bereits in der Antikriegsaktivismusszene involviert sind. Das erfordert eine Antikriegspraxis, die robust in ihrer Arbeit ist, kompromisslos in ihrer Opposition gegen die Narrative der NATO und ohne die opportunistische Angewohnheit, nur zu versuchen, an die Demokraten zu appellieren. Wenn man nur Liberale erreichen will, nimmt man die Haltung „weder NATO noch Russland“ oder die Haltung „Die NATO ist die gute Seite“ ein. Wenn man ein breiteres Spektrum von Menschen erreichen will, nimmt man die Haltung „Russland führt einen antifaschistischen Krieg“ ein. Das wird Sie die Unterstützung von Liberalen kosten, aber Ihnen ein Kaliber an Potenzial für Massenmobilisierung bieten, das nicht möglich wäre, wenn Sie Liberale wie die einzigen behandeln würden, an die Sie appellieren müssen.

Das ist es, was Rage Against the War Machine tut. Seine Veranstaltungen werden von Organisationen und Einzelpersonen aus einem breiten Spektrum ideologischer Tendenzen gesponsert, einschließlich libertärer und kommunistischer. Dass diese Leute meist nicht optimal für die Mitgliedschaft in einer bolschewistischen Partei wären, ändert nichts an der Art und Weise, wie RAWM die revolutionäre Sache vorantreibt. Denn dieser Kontext ist gleichbedeutend mit dem, der Lenin zu der Aussage veranlasste, dass Kommunisten mit reaktionären Gewerkschaften zusammenarbeiten müssen, sollte dies notwendig sein, um die proletarische Revolution näher zu bringen. In beiden Fällen hat die Entscheidung der Kommunisten, strategische Bündnisse einzugehen, den Fortschritt zum Sozialismus unterstützt, nicht behindert.

Es hilft dem Klassenkampf, denn wenn man die Alternative tut und eine Praxis annimmt, die ausschließlich dazu bestimmt ist, Liberale anzusprechen, wird man sich am Ende selbst schwächen. Wenn die Kommunisten in der American Student Union sich mit RAWM zusammengetan haben, um eine Antikriegskoalition aufzubauen, die über die Liberalen hinausgeht – und in diesem Fall Liberale ausschließt, da Liberale per Definition nicht gegen die NATO sind – haben sie eine Praxis etabliert, in der sie die Revolution ernst nehmen. In dem sie so tun, als würden sie auf eine Zukunft ohne die Demokratische Partei hinarbeiten. Wenn Sie Ihren Antiimperialismus kompromittieren, um die Liberalen zu besänftigen, und das Narrativ aufrechterhalten, dass Russland falsch interveniert hat, scheitern Sie nicht nur am Antiimperialismus und Antifaschismus, sondern auch an dem Projekt, unsere eigenen Bedingungen in Richtung Revolution zu bringen. Die Demokraten durch Kapitulation vor ihren außenpolitischen Narrativen zu verfolgen, kann nicht zum Niedergang der Demokratischen Partei führen und kann daher nicht zum Untergang des bürgerlichen Staates führen. Sie kann die bestehende politische Ordnung nur stärken.

Man kann sich keine bessere Unterstützung der Praxis von RAWM vorstellen als der jüngste Leitartikel, der von The Militant veröffentlicht wurde, der trotzkistischen Zeitung, die seit fast einem Jahrhundert versucht, Sektierertum innerhalb der kommunistischen Bewegung zu säen. The Militant schreibt:

Bürgerliche Politiker hier, vor allem im linken Flügel der Demokraten und im rechten Flügel der Republikaner, versuchen, die kapitalistische Regierung in Kiew unter Druck zu setzen, von Moskau besetztes Gebiet im Gegenzug für „Friedensgespräche“ abzutreten. Eine falsche „neue Friedensbewegung“, eine Koalition aus stalinistischen und bürgerlichen Radikalen, versucht, Kräfte zu sammeln, um als Lockvögel für Putins Krieg zu fungieren, und ruft zu Kundgebungen und „Teach-ins“ auf. Einige dieser Kräfte, wie Medea Benjamin von Code Pink, nehmen auch an einer „Rage against the War Machine“ -Kundgebung in Washington, DC, am 19. Februar teil, die von rechten und linken Strömungen organisiert wird, einschließlich der Libertarian Party und der People’s Party. Die Forderungen konzentrieren sich darauf, Washington aufzufordern, die Finanzierung und Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen und Kiew zu Zugeständnissen zu drängen, um den Krieg zu beenden. Hinter den Parolen „NATO-Erweiterung, Nein! Frieden in der Ukraine, ja!“ Eine Kundgebung am 14. Januar in New York zog über 100 Menschen an, organisiert von der ANSWER-Koalition, dem People’s Forum und anderen. Diese selbsternannte „neue Friedensbewegung“ ist entschlossen, Putins Krieg zu unterstützen und zu unterstützen.

Es gibt den Beweis, dass das Modell von RAWM das richtige ist, dem Revolutionäre folgen sollten: ein Angriff auf es von einer der ursprünglichen Publikationen, die zur Bildung des Neokonservatismus führten, dem direkten ideologischen Nachfahren des Trotzkismus.

In einer Erklärung, die deutlich macht, wie The Militant und die anderen Facetten des Trotzkismus den Neokonservatismus hervorgebracht haben, wiederholt der Leitartikel direkt das Kernstück der NATO-Propaganda über den Ursprung der Ukraine-Krise: „All diese Kräfte gehen mit der verleumderischen Ente hausieren, die von Putin vorangetrieben wurde, dass der massive, populäre Maidan-Aufstand im Jahr 2014, der das diktatorische moskaufreundliche Regime von Viktor Janukowitsch stürzte, in Wirklichkeit ein faschistischer Putsch war, der von Washington inszeniert wurde. Die Vorstellung, dass die Millionen ukrainischer Werktätiger, die darum kämpften, die Kontrolle über das Schicksal ihrer Nation zu übernehmen, nichts anderes als eine Bande von Neonazis waren, ist absurd.“ Hier offenbart The Militant seine Klassenzugehörigkeit zur Bourgeoisie und zu den Neokonservativen der Demokratischen Partei, mit denen sich The Militant in diesem Machtkampf verbündet. Denn die bestimmende soziale Basis des Maidan-Aufstands war nicht die Arbeiterklasse der Ukraine, sondern die Großkapitalisten und das Kleinbürgertum, die verärgert darüber waren, dass die ukrainische Regierung vor dem Maidan sich geweigert hatte, ein EU-Abkommen für verstärkte neoliberale Maßnahmen des freien Marktes zu akzeptieren.

Die Imperialisten nährten diese reaktionäre Empörung und nutzten sie, um ein neues Regime zu installieren, das von Obamas Team ausgewählt wurde, um Washingtons Großmachtkonkurrenz mit Russland zu unterstützen. Fast ein Jahrzehnt später hat Washingtons anschließende Militarisierung der Ukraine und die Unterstützung regimenaher Nazi-Terrororganisationen zu einem Konflikt geführt, der so angespannt ist, dass er die Gefahr eines Atomkriegs beispiellos gemacht hat. Und wie es auf der Forderungsseite von RAWM heißt, ist dieser Krieg auch wegen des US-Imperiums so gefährlich geworden: „Die USA haben den Krieg in der Ukraine mit einem Putsch gegen ihre demokratisch gewählte Regierung im Jahr 2014 angezettelt und dann im März ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine sabotiert. Verfolgen Sie einen sofortigen Waffenstillstand und Diplomatie, um den Krieg zu beenden.“

Die Lakaien des US-Imperialismus in der Demokratischen Partei, den Konzernmedien und den neokonservativen „sozialistischen“ Publikationen wollen dieses friedliche Ergebnis nicht, weil ihre Interessen grundlegend mit denen der Banderisten übereinstimmen. Sie wollen das Projekt zur Zerstörung Russlands, das Hitler begonnen hat, vollenden, weil dieses Projekt die strategischen Ziele des US-Imperialismus voranbringt. Und die linken Opportunisten werden sich immer auf die Seite des US-Imperialismus stellen.

Das ist die große Trennmauer, die zwischen den Revolutionären und den Reformisten entstanden ist. Die eine Seite will Frieden und ein Ende des imperialistisch unterstützten faschistischen Terrors, während die andere Seite den Terror fortsetzen will, weil dies ihren eigenen Klasseninteressen und opportunistischen politischen Projekten dient. Diejenigen, die die Wahrheit über den faschistischen faschistischen Putsch in der Ukraine von 2014 kennen, haben die Verantwortung, die Lügen zurückzuweisen, mit denen diese Opportunisten den antifaschistischen Charakter von Z verschleiern, Russland als faschistisch darstellen und das Projekt für eine ernsthafte antiimperialistische Bewegung diskreditieren.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …