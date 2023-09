Pizzagate entlarvt: Teil 6

Die Beweise, dass Bill und Hillary Clinton in Kinderhandel und andere Sexualverbrechen gegen Kinder verwickelt sind, sind überwältigend. Der Beweis ist nicht nur da draußen, sondern auch öffentlich zugängliche Informationen. Das ist mein Fall gegen die Clintons.

Bevor man eintaucht, ist es wichtig, dass die Menschen verstehen, dass Sexhandel und satanischer ritueller Missbrauch oft Hand in Hand gehen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Sexsklave auch Opfer von SRA wird – insbesondere diejenigen, die in Elite-Pädophilenringen gehandelt werden. Daher ist es wichtig, die Verwicklung der Clinton in das Okkulte zu berücksichtigen, bevor ich all ihre Verbindungen zu Pädophilie und Kinderhandel darlege.

Die Clintons & das Okkulte

Jahrzehntelang versuchten sich die Clintons im Okkulten. Bereits in den 1970er Jahren gingen Bill und Hillary nach Haiti und belegten einen Kurs in Voodoo-Theologie bei einem Voodoo-Priester und nahmen an einem dunklen Ritual teil. Dies wurde in Bills eigenen Worten in seinen Memoiren My Life dokumentiert, so die Washington Post. Bill beschrieb das Ritual mit den Worten: „Geister kamen und ergriffen eine Frau und einen Mann“. Bill beschrieb dann, wie die Frau in Raserei schrie und sich ein lebendes Huhn schnappte und dem Tier den Kopf abbiss. Jahre später berichtete die haitianische Publikation Haiti Observateur, dass Bill 1995 auf die Insel zurückkehrte, um seinen Glauben an Voodoo zu bekräftigen, indem er an einem anderen Ritual teilnahm. Außerdem wird in Haiti gemunkelt, dass Hillary ebenfalls auf die Insel zurückgekehrt ist und an weiteren Voodoo-Ritualen teilgenommen hat.

Der ehemalige Clinton-Insider Larry Nichols, der als ihr „Fixer“ bekannt war, sagte, dass Hillary vor Jahrzehnten regelmäßig einmal im Monat nach Kalifornien flog, um an einem Ritual in einem Hexenzirkel teilzunehmen. Die Clintons beauftragten Nichols, solche Geschichten aus den Medien herauszuhalten. Bob Woodward berichtete jedoch in seinem Buch The Choice, dass Hillary sich weigerte, über Jesus Christus zu sprechen, und auch, dass sie häufig nekromantische Séancen im Weißen Haus abhielt, wo sie versuchte, mit den Toten zu kommunizieren, einschließlich mit Eleanor Roosevelt.

Im Jahr 2018 wurde Hillary eine lebenslange Mitgliedschaft vom Hexenzirkel The Wing verliehen, der sich aus okkult praktizierenden feministischen Hexen zusammensetzt. The Wing hat einige ihrer Verweise auf das Okkulte und die Hexerei online geschrubbt; Es gibt jedoch immer noch einige Beweise, die in den sozialen Medien hinterlassen wurden.

Die Gründerinnen des Zirkels sind Audrey Gelman und Lauren Kassan. Gelman und Kassan behaupten auf ihren Instagram-Seiten sehr offen, dass The Wing ein Hexenzirkel und keine Schwesternschaft ist. Gelman und Kassan prahlen auf ihren Social-Media-Seiten mit ihren okkulten Praktiken. Ein Beitrag der Direktorin von The Wing, Marianna Martinelli, enthält eine Zeichnung von Hexen, die um Satan tanzen und andere Hexen auffordern, sich ihnen anzuschließen, um Verhexungen gegen die NRA und einen Fluch gegen Donald Trump zu werfen. Im Online-Shop von The Wing finden Sie Hüte und T-Shirts, die mit okkulten Symbolen wie umgekehrten Pentagrammen verziert sind.

Wie ich bereits in Pizzagate Exposed: Part 3 erwähnt habe, erfuhren wir über die Podesta-E-Mails, dass Clinton-Mitarbeiter – wie John und Tony Podesta – an Spirituosen-Kochabenden teilnehmen, die von Marina Abramovic veranstaltet werden. Abramovic wurde als Performancekünstlerin und Hohepriesterin beschrieben, deren Arbeit „Zauberei“ und manchmal groteske Rituale beinhaltet. Ihr Spirituosenkochen ist ein Ritual, bei dem man sich in den Finger schneidet und Blut, Sperma und Muttermilch mischt. Eine kurze Internetsuche nach Abramovic wird Ihnen zeigen, dass sie auch Abendessen veranstaltet, die Kannibalismus darstellen, und sie wird regelmäßig mit satanischer Symbolik fotografiert. Einige der engsten Verbündeten der Clinton sind in diese dämonischen Rituale verwickelt, so dass es nicht weit hergeholt ist, zu bedenken, dass sie sich auch mit Spirituosenkochen beschäftigen, insbesondere mit ihrer langen Geschichte, sich im Okkulten zu versuchen.

Darüber hinaus wurde Chelsea Clinton mit einer umgedrehten Kreuzkette fotografiert, die ein satanisches Symbol ist. Die Clintons verbergen ihre Verbindung mit dem Okkulten nicht mehr, und all diese Informationen sind Open Source. Jeder, der behauptet, nichts mit dem Okkulten zu tun zu haben, lügt dich an.

Vorwürfe sexueller Übergriffe

Hillary hat in der Vergangenheit Kinderschänder beschützt und wurde sogar beschuldigt, selbst einen sexuellen Übergriff begangen zu haben. Im Jahr 1975 wurde ein 12-jähriges Mädchen namens Kathy Shelton von einem Mann namens Thomas Alfred Taylor brutal geschlagen und vergewaltigt. Der gewalttätige sexuelle Übergriff versetzte Shelton in ein Koma, und aufgrund der Verletzungen, die sie sich durch den Angriff zugezogen hatte, konnte sie keine Kinder bekommen. Hillary diente als Verteidigerin des angeklagten Sexualstraftäters. Hillary terrorisierte Shelton während des Prozesses und beschuldigte sie, ältere Männer zu suchen. Während eines aufgezeichneten Interviews über den Fall gab Hillary zu, dass sie wusste, dass Taylor schuldig war, und sie lachte, als sie erklärte, dass er einen Lügendetektortest bestanden hatte, der ihren Glauben an Lügendetektoren zerstörte. Taylor plädierte auf unrechtmäßiges Streicheln eines Minderjährigen, und da Clinton in der Lage war, die Zulassung von Beweisen zu verhindern, die Taylor mit dem Verbrechen in Verbindung brachten, saß er weniger als ein Jahr im Gefängnis.

Cathy O’Brien behauptet seit Jahrzehnten, dass Hillary sie 1983 in der Swiss Villa in Lampe, Missouri, vergewaltigt hat, und sie hat dies in ihrem Buch Trance Formation of America detailliert beschrieben. O’Brien sagt, sie sei durch das MKULTRA-Programm der CIA gedankenkontrolliert und als Sexsklavin benutzt worden. Sie sagte, einer ihrer Peiniger habe ihre Vagina verstümmelt und beschrieb, dass Hillary dadurch erregt wurde. O’Brien hat auch die Verwicklung der Clinton in den Drogenhandel in Mena, Arkansas, aufgedeckt, die auf die Zeit zurückgeht, als Bill als Generalstaatsanwalt und später als Gouverneur des Südstaates diente. Die Verwicklung der Clinton in den Drogenhandel wurde von vielen Forschern, Autoren und Reportern gut dokumentiert. Es sollte auch beachtet werden, dass Drogen- und Kindersexhandel oft in Verbindung gehen.

Es gibt mehrere Frauen, die Bill der Vergewaltigung oder einer Form von sexuellem Übergriff beschuldigt haben. Die Medien haben diese Frauen weitgehend ignoriert; Im Jahr 2016 hielt der damalige Kandidat Donald Trump jedoch eine Pressekonferenz mit Shelton, Kathleen Willey, Paula Jones und Juanita Broaddrick ab, bevor er Hillary in einer Präsidentschaftsdebatte gegenüberstand. Dies war das erste Mal, dass Bills Ankläger die breite Medienaufmerksamkeit erhielten, die sie vor langer Zeit zu Recht verdient hätten.

Es gibt auch einen Mann, der Bill der Vergewaltigung beschuldigt hat, und er behauptet, dass der sexuelle Übergriff passiert ist, als er ein Kind war. Im August 2018 wurde ein investigativer Journalist, der an einem Vergewaltigungsfall von Clinton arbeitete, tot in einem Hotelzimmer in Washington aufgefunden. Jen Moore hatte Berichten zufolge den Mann interviewt, der behauptete, Bill habe ihn auf einer Yacht in Neuengland vergewaltigt, als er ein kleiner Junge war. Das Opfer sagte, dass er die Identität mehrerer anderer Kinder kenne, die Opfer desselben Missbrauchs waren. Er sagte auch, er sei Zeuge des körperlichen und sexuellen Missbrauchs anderer Kinder und Schlimmeres auf mehreren Bootspartys gewesen und erklärte, dass diese Partys von Mitgliedern der politischen Eliteklasse von DC besucht wurden.

Ermöglichung von Sexhandel

1997 unterzeichnete Präsident Clinton den Adoption and Safe Families Act, der finanzielle Anreize schaffte, Kinder aus ihren Häusern zu holen und in Pflegefamilien unterzubringen. Kritiker beschuldigen Bill für die überwältigende Korruption und den Missbrauch, die bei den Kinderschutzdiensten gedeihen, weil er dieses Gesetz unterzeichnet hat. Im Jahr 2020 enthüllte der U.S. Marshals Service, dass die Mehrheit der geretteten Kinder, die Opfer von Sexhandel sind, aus Pflegefamilien stammt, und das Außenministerium bestätigte dies..

Im Jahr 2009 wurde der ehemalige Präsident Clinton zum Sondergesandten der Vereinten Nationen für Haiti ernannt. Im Jahr 2017 berichtete die AP, dass ein UN-Kindersexring Opfer und keine Verhaftungen hinterließ.

Im Januar 2010, ein Jahr nachdem Bill zum UN-Sondergesandten für Haiti ernannt worden war, verhafteten die Behörden Laura Silsby, weil sie versucht hatte, 33 Kinder an der Grenze zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik zu verschleppen. Damals berichtete sogar CNN, dass dies nicht das erste Mal war, dass Silsby versuchte, Kinder aus Haiti zu vertreiben. Sowohl Bill als auch Hillary zeigten besonderes Interesse an Silsbys Fall. Die Sunday Times berichtete, dass Bill intervenierte und einen Deal abschloss, um ihre Freilassung mit reduzierten Gebühren zu erreichen.

Im Februar desselben Jahres die New York Times berichtete, dass der Anwalt von Silsby, Jorge Puello, verdächtigt wurde, einen internationalen Menschenhändlerring zu führen, in den Frauen und Kinder verwickelt waren. Puello wurde wegen seiner Beteiligung an dem Menschenhändlerring in einer Untersuchung verhaftet, die von der US-Einwanderungs- und Zollbehörde und den Ermittlungen für Heimatschutz geleitet wurde. Er wurde wegen Menschenhandels in den Vereinigten Staaten, El Salvador und Costa Rica gesucht. Als er verhaftet wurde, saß seine Frau in El Salvador im Gefängnis und wurde wegen sexueller Ausbeutung von Kindern und Frauen angeklagt. Nach Silsbys Entlassung arbeitete sie für AlertSense als Vice President of Marketing. AlertSense arbeitet mit dem Integrated Public Alert & Warning System der FEMA zusammen und eine ihrer Funktionen ist die Ausgabe von Amber Alerts für entführte Kinder.

Im Jahr 2015 postete eine junge Frau namens Monica Peterson auf Facebook, dass sie auf dem Weg nach Haiti sei, um den Sexhandel zu untersuchen. Eine von Monicas Freundinnen postete, dass sie in Haiti sei, um Clintons mögliche Verbindungen zu einem Pädophilenring zu untersuchen. Peterson arbeitete für das Human Trafficking Center an der University of Denver, bevor sie nach Haiti zog. Sie starb am 13. November 2016 bei einem angeblichen „Selbstmord“.

Im Jahr 2013 berichtete Chuck Todd in der Today Show, dass das Außenministerium die Anschuldigungen über die Beteiligung des Personals des Ministeriums an Prostitution und Pädophilie während Hillary Clintons Amtszeit als Außenministerin vertuscht habe. „Vorwürfe der Prostitution und Pädophilie und Anschuldigungen, dass diese Verbrechen irgendwie vertuscht oder nicht untersucht wurden“, sagte Todd in seinem Bericht. „Das Außenministerium muss heute Morgen auf diese Behauptungen und Ermittlungen reagieren, über das Fehlverhalten von Beamten des Außenministeriums, einschließlich eines Botschafters und von Sicherheitsbeamten, die der damaligen Außenministerin Hillary Clinton zugeordnet sind. Und die Vorwürfe lauten, dass diese Ermittlungen beschönigt und ganz unterdrückt wurden, und dass diese Befehle von oben kamen.“ Insbesondere wurde berichtet, dass der betreffende Botschafter routinemäßig sein schützendes Sicherheitspersonal fallen ließ, um sowohl von Prostituierten als auch von minderjährigen Kindern sexuelle Gefälligkeiten zu erbitten.

Wie ich in Pizzagate Exposed: Part 5 erwähnt habe, betrieb der Stabschef der damaligen Senatorin Hillary Clinton, Tamera Luzzato, im Jahr 2009 eine sichere Website nur für Mitglieder mit dem Titel Evie’s Crib. Die Seite rühmte sich mit Fotos von Luzzatto mit Babys und Kleinkindern und hatte viele Markierungen, die darauf hindeuteten, dass es sich um eine Kinderpornoseite handelte, die möglicherweise mit Kindern handelte. Luzzatto wurde auch in den Podesta-E-Mails zitiert, in denen er Kinder zur „Unterhaltung“ transportierte.

Jahre später wurde berichtet, dass der Neffe von Jeffrey Epstiens Mitverschwörerin, Ghislaine Maxwell, unter Hillarys Amtszeit im Außenministerium arbeitete. Der Bericht behauptete, Hillary habe ihrem Neffen, Alexander Djerassi, eine Stelle geschenkt und dass er dort eine Sonderbehandlung erhalten habe. Ein Sprecher des Außenministeriums bestätigte gegenüber The Daily Beast , dass Djerassi von Mai 2009 bis Juni 2012 als Assistent des Personals tätig war.

Dokumentierte Beweise & Elite-Pädophilen-Ringbindungen

Im Jahr 2016 veröffentlichte True Pundit eine Geschichte, in der behauptet wurde, dass Detektive des New York Police Department, die den Fall von Kindersexting gegen Anthony Weiner untersuchten, genügend Beweise auf seinem beschlagnahmten Laptop fanden, den er mit seiner Frau und Hillary-Beraterin Huma Abedin teilte, um Hillary lebenslang wegzusperren. Das NYPD fand über 500.000 E-Mails an und von Hillary an Abedin und Mitarbeiter während ihrer Amtszeit als Außenministerin. NYPD-Quellen sagten True Pundit, dass der Inhalt dieses Laptops Beweise enthielt, die Hillary mit Sexualverbrechen mit Kindern, Kindesausbeutung und anderen Verbrechen in Verbindung brachten. Die E-Mails enthalten auch Reisedokumente und Reiserouten, aus denen hervorgeht, dass Hillary, Bill, Weiner, Mitglieder des Kongresses und andere Regierungsbeamte Jeffrey Epstein bei mehreren Gelegenheiten in seinem Privatjet auf seine Insel begleitet haben.

Sidney Powell sagte, dass die New Yorker Polizeibeamten, die einige der Inhalte auf Weiners Laptop sahen, sich übergeben mussten, und andere Quellen sagten, einige müssten sich beraten lassen. Darüber hinaus bewiesen die Beweise auf Weiners Laptop, dass Hillary von Weiners Sexualverbrechen mit einem Minderjährigen wusste und dies nicht den Behörden meldete.

Es wurde berichtet, dass Bill über 25 Mal zu Epsteins pädophiler Insel Little St. James reiste, oft in Epsteins Privatflugzeug namens Lolita Express. Hillary ging bis 2016 mindestens sechsmal dorthin, so die Quellen von True Pundit. Dies bestätigte auch Erik Prince in einem Interview, das er mit Breitbart Radio gab. Ein Vertreter von Bill hat bestätigt, dass Bill Er war mindestens einmal in Epsteins New Yorker Haus. In Epsteins Residenz in Manhattan ließ Epstein ein Gemälde von Bill an einer Wand hängen, das Monica Lewinskys blaues Kleid mit roten Stilettoschuhen trug. Warum die roten Schuhe?

Noch beunruhigender ist, dass Bill und Hillary regelmäßig Epsteins Ranch in New Mexico, genannt Zorro Ranch, mit Chelsea besuchten, so Epsteins ehemaliger Nachlassmanager, wie die Daily Mail berichtete. Der ehemalige Immobilienverwalter sagte, dass Bill Clinton sein engster Promi-Kumpel war. Die New York Post berichtete, dass Epstein beunruhigenderweise geplant hatte, seine Ranch in eine Babyzuchtfarm zu verwandeln, damit er die Menschheit mit seiner DNA aussäen konnte.

Außerdem besuchte Epstein das Weiße Haus, während Bill Präsident war, mindestens 17 Mal. Im Jahr 2022 wurde Mark Middleton, der Clinton-Berater, der Epstein ins Weiße Haus brachte, als Bill Präsident war, tot mit einem Schuss aufgefunden und mit einem Stromkabel um den Hals an einen Baum gefesselt, so die Daily Mail. Middletons Tod wurde als „Selbstmord“ eingestuft. Epstein hat auch behauptet, er sei Mitbegründer der Clinton Global Initiative gewesen. Epsteins Anwälte, Alan Dershowitz und Gerald Lefcourt, schrieben 23 einen 2007-seitigen Brief, um sein Image bei den Verhandlungen über einen Plädoyer-Deal nach seiner Verhaftung zu verbessern, weil er ein minderjähriges Mädchen zur Prostitution angeworben hatte. „Herr Epstein war Teil der ursprünglichen Gruppe, die die Clinton Global Initiative konzipierte, die als ein Projekt beschrieben wird, das ‚eine Gemeinschaft von globalen Führungskräften zusammenbringt, um innovative Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen der Welt zu entwickeln und umzusetzen'“, heißt es in dem Brief. Epstein hat die Clinton-Stiftung auch finanziell unterstützt.

Politico berichtete 2019, dass Chelsea und Maxwell sich nahe standen und dass sie auch nach Epsteins erster Inhaftierung wegen Sexualdelikten an Kindern im Jahr 2008 weiterhin mit Maxwell in Kontakt stand. Chelsea machte 2009 mit Maxwell Urlaub auf einer Yacht und 2010 nahm Maxwell an Chelseas Hochzeit teil. Darüber hinaus behauptet Maxwell wie Epstein, dass sie bei der Gründung der Clinton Global Initiative geholfen hat. Im Jahr 2021 wurde Maxwell des Kindersexhandels und anderer Straftaten im Zusammenhang mit Epstein für schuldig befunden und 2022 von einem New Yorker Gericht zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt.

Im Jahr 2017 wurde Klaus Eberwein, der Generaldirektor der Wirtschaftsförderungsagentur der haitianischen Regierung, mit einer Schusswunde am Kopf tot in einem Hotelzimmer in Miami aufgefunden. Sein Tod wurde als „Selbstmord“ eingestuft. Eberwein hatte sich kritisch über die Clinton-Stiftung geäußert und den Leuten gesagt, sein Leben sei in Gefahr. „Die Clinton-Stiftung, sie sind Lügner, sie sind eine Schande“, soll Eberwein 2016 bei einem Protest vor dem Hauptquartier der Clinton-Stiftung gesagt haben. Kurz vor Eberweins frühem Tod sollte er vor der Ethik- und Antikorruptionskommission des haitianischen Senats erscheinen, wo er aussagen sollte, dass die Clinton-Stiftung Spenden von internationalen Spendern für das Erdbeben in Haiti veruntreut hat.

Im Juni 2018 reichte der Generalinspektor des Justizministeriums, Michael Horowitz, einen Bericht ein, der Beweise auf Weiners Laptop bestätigte, darunter Hillarys E-Mails, die Hillary und die Clinton-Stiftung mit „Verbrechen gegen Kinder“ in Verbindung brachten. Sexualverbrechen mit Minderjährigen werden im 500-seitigen Bericht des Generalinspekteurs mehrfach erwähnt. Konkret werden auf Seite 294 „Hillary Clinton &; Foundation“ und „Verbrechen gegen Kinder“ zitiert.

Seagrams Erbin und angeklagte NXIVM-Wohltäterin, Clare Bronfman, versuchte laut der New York Post, sich Einfluss für den Sexhandelskult zu erkaufen, indem sie illegal Geld für Hillary sammelte. New York Post Im Jahr 2008 sagte das ehemalige NXIVM-Mitglied Mark Vicente aus, dass Bronfman Tausende von Dollar in Hillarys Kampagne gesteckt habe, weit über die gesetzlichen Grenzen für Spenden hinaus, um die Gunst von ihr zu gewinnen. „Clare Bronfman wandte sich an andere Leute und sagte, sie würde gerne einen Wahlkampfbeitrag leisten, aber sie konnte es nicht über einen bestimmten Betrag hinaus schaffen“, sagte Vicente. Also ermutigte Bronfman andere Mitglieder, einen Scheck für Hillarys Kampagne auszustellen. Im Jahr 2019 verurteilte ein Richter Bronfman zu über sechs Jahren Gefängnis wegen Verbrechen, die im Zusammenhang mit NXIVM begangen wurden.

All diese Beweise und die lästigen Fakten, die in diesem Artikel beschrieben werden, können nicht für immer geleugnet werden. Es wird ein Tag kommen, an dem die Clintons der Musik ins Gesicht sehen, und die Massen werden die Wahrheit darüber erfahren, was sie Gottes kostbaren Kleinen angetan haben.

Quelle: Liz Crokin

