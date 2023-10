PLASMIDGATE: 5 Möglichkeiten wie durch die Impfung DNA in den Zellkern gelangen kann und dadurch das Erbgut verändert.

PLASMIDGATE zeigt dass Plasmid-DNA in „RNA-Impfstoffen“ vorhanden ist, während Studien eine verlängerte Expression von Spike-Protein über mindestens 6 Monate gezeigt haben.

Wie viele Zufälle kann es geben?

Inzwischen hoffe ich echt, dass Sie alle die Enthüllung des #PlasmidGate Skandals bereits auf Twitter und verschiedenen anderen Plattformen verfolgt haben. Wenn nicht, werde ich es so kurz wie möglich für Sie zusammenfassen:

Als Pfizer und Moderna sagten, dass sie einen „RNA-Impfstoff“ herstellten und dass ein „RNA-Impfstoff“ bedeutete, dass alles, was sie Ihnen injizierten, höchstens eine kurzlebige Wirkung (Tage) haben würde, war das eine Lüge. Als die Medien, die Aufsichtsbehörden und die Regierung sagten, es sei „keine Gentherapie„, ohne zu wissen, was tatsächlich in dem Produkt enthalten war, war das auch eine Lüge. Der Hauptgrund dafür, dass sich dies jetzt bewiesen als Lüge erwiesen hat, ist, dass mehrere Labore auf der ganzen Welt nachgewiesen haben auf der Welt eine Definition von , dass diese COVID-Impfstoffe therapeutische Mengen an Plasmid-DNA enthalten. Die DNA hält ewig und wenn sie sich in Ihr Genom integriert, werden Sie ihr Produkt für immer produzieren. Es gibt nirgendwo Gentherapie, von der dieser Prozess ausgeschlossen wäre. Das ist #PLASMIDGATE

Für weitere Details zu #Plasmidgate außerhalb von Twitter würde ich Sie auf den ursprünglichen Substack von Kevin McKernan hier hier und das gesamte Zeugnis von Dr. Phillip Buckhaults hier verweisen.

Nur zum Hintergrund: Es ist wichtig zu wissen, was Plasmid-DNA ist – es sind die im Labor hergestellten kreisförmigen DNA-Partikel, die in großen Fässern mit Kot repliziert und dann zur Herstellung der mRNA verwendet werden, die in Ihren „kurzlebigen“ Impfstoff einfließt. Da es sich um ein Laborwerkzeug handelt, sollte es niemals in einem Medikament enthalten sein, das einem Menschen injiziert wird. Es darf nicht dort sein. Es ist, als hätte man eine Droge, die Arsen als Substrat benötigt, um sie herzustellen, und dann wirft man das übrig gebliebene Arsen in die eigentliche Droge, die einem injiziert wird.

In diesem Artikel geht es jedoch nicht direkt um die Entdeckung von Plasmid-DNA in den Pfizer- und Moderna-Impfungen (die inzwischen von 6 Labors weltweit verifiziert wurde).

Es geht um die besonderen Eigenschaften des Inhalts dieser DNA und der RNA, die daraus hergestellt wird, kombiniert mit der RNA, die sie begleitet (die Impfungen enthalten die angegebene RNA sowie die blinde Passagier-DNA).

Sie sehen, es stellt sich heraus, dass es mindestens 5 verschiedene Mechanismen für diese DNA-RNA-Protein-Kombination gibt, um diese DNA in den Zellkern Ihrer Zellen zu bringen. Und das stand nicht auf dem Werbeprospekt, oder?

Du glaubst mir nicht? Lesen Sie, was Dr. Phillip Buckhaults über den Buckshot zu sagen hat. Ich habe den wichtigsten Teil aus seiner Rede vor der Anhörung des SC-Senats herausgeschnitten, und der wichtigste Teil des wichtigsten Teils ist dieser:

„Während des Prozesses haben sie sie [die DNA-Plasmide] zerhackt, um zu versuchen, sie verschwinden zu lassen, aber sie erhöhten tatsächlich die Gefahr der Genomveränderung.“

Moment mal, was?

Sie haben etwas getan, das erhöht das Risiko einer Genomveränderung ?

Nun, warum sollten sie das tun, das ist sicherlich ein Unfall.

Und jetzt sind wir hier. Phillip zitiert Hanlons Rasiermesser, nämlich:

Und ich werde Ihnen zeigen, warum die Hersteller des „mRNA-Impfstoffs“ von Pfizer und Moderna wirklich, wirklich, dumm sein müssen, wenn Hanlons Rasiermesser zutrifft. Das liegt daran, dass es bei diesem einen Produkt mindestens 5 Möglichkeiten gibt, wie das Produktdesign und die Herstellung mit Mechanismen endeten, die das Risiko erhöhen, dass DNA in den Zellkern gelangt und so Ihr Genom verändert.

1: Die Lipid-Nanopartikel

Ich habe die LNPs bereits in diesem Artikel aus dem letzten Jahr angesprochen, der bis heute 23.000 Aufrufe angezogen hat …

DR. AH KAHN SYED

·

26. OKTOBER 2022

Ganzen Artikel lesen

Wichtig ist, dass der LNP ein transfektant 1 Mittel. Das Lipid fungiert als etwas, das das Nukleinsäureprodukt (DNA oder RNA) in die Zelle und möglicherweise in den Zellkern aufnimmt. Das ist es, was Transfektionsmittel tun.

Verlassen Sie sich natürlich nicht auf mein Wort. Hier

2 offizielle Dokument von Pfizer-BioNtech, aus dem hervorgeht, dass das Produkt Zellen transfiziert und dass LNP wirksamer ist als das kommerziell erhältliche Transfektionskit (Ribojuice™, das eher für RNA als für DNA entwickelt wurde). ist das das

Aus dem Dokument: HEK293T Zellen, die entweder mit BNT162b2-RNA (DS) oder BNT162b2-LNP (DP) transfiziert wurden, wurden 18 Stunden lang inkubiert, bevor sie für Analysen geerntet wurden. Ein kommerzielles Transfektionskit (RiboJuice mRNA transfection kit) wurde für die Transfektion von Zellen mit BNT162b2-RNA verwendet.

Mit anderen Worten, diese Lipid-Nanopartikel sind so konzipiert, dass sie DNA in den Zellkern bringen und diese Aufgabe sowohl mit DNA als auch mit RNA besser erfüllen als ein kommerziell erhältliches Transfektionsprodukt.

Wenn ich sage, dass die LNP (die kationisch sind) dazu bestimmt sind, DNA in den Zellkern zu bringen, ist dies keine zufällige Behauptung. Das ist bekannt. Hier aus dem Jahr 2017:

„Es wurde berichtet, dass DNAs, die von Lipofectamine® 2000 geliefert werden, erst nach 4 Stunden Inkubation mit einer hohen Frequenz den Zellkern erreichen.“

Das bedeutet, dass die LNPs (oder Liposectamin oder andere kationische Lipidpartikel), wenn sie einige Stunden lang herumhängen, den Zellkern jeder Zelle, mit der sie in Kontakt stehen, transfizieren (DNA in den Zellkern bringen).

Und bei Menschen, bei denen LNP-mRNA [2020] LNP-mRNA-DNA-Komplexe verabreicht werden, reichert es sich Gott sei Dank nicht in den Eierstöcken an, oder?

Ja, so steht es dazu. Der LNP überschreitet leicht die 4 Stunden in den Eierstöcken, und denken Sie daran, dass die Studie die Aufzeichnung dieser Daten nach 48 Stunden gestoppt hat, obwohl behauptet wurde, dass die Tiere bis zu 9 Tage lang überwacht wurden.

Grafische Darstellung des LNP-Vorhandenseins nach Gewebetyp und Zeit bis zu 48 Stunden (als Reaktion auf https://x.com/arkmedic/status/1398803725272043520?s=20)

Und wir wussten, dass die Verteilung von LNPs auf die Eierstöcke nicht nur bekannt war, sondern auch ein beabsichtigtes Design war, das aus einer Studie aus dem Jahr 2013 hier stammte. Keine „Verschwörungstheorien“ erforderlich. Aber ich wette, Sie haben das nicht in der Einverständniserklärung erwähnt gesehen, oder? Überprüfen Sie das Datum in diesem Tweet

2: Linearisierte Plasmid-DNA

Also, was um alles in der Welt höre ich dich sagen? Lassen Sie es uns aufschlüsseln:

Linearisiert – Plasmid – DNA

Nun, DNA ist das, was nicht im Produkt enthalten sein sollte. Es ist nicht RNA (das ist das Zeug, das ein paar Minuten halten und dann abgebaut werden soll, aber darum geht es in diesem Artikel nicht). Es ist der Nukleinsäuretyp, aus dem Ihr Genom besteht, der Stoff, der die Blaupause für Sie ist. RNA wird von der DNA abgeleitet und stellt die Proteine her, die Ihnen das Leben ermöglichen.

Dies wird als „Zentrales Dogma der Molekularbiologie“ bezeichnet

Die Quintessenz ist, dass man im Allgemeinen, wenn man mit genetischen Methoden auf einen Organismus (z.B. einen Menschen) einwirken will, dies vorübergehend mit RNA tun kann (die dann Protein produziert und dann abgebaut werden sollte, damit sie keine mehr produziert), aber wenn man sie dauerhafter machen möchte, würde man DNA verwenden und in das Genom integrieren. Wenn es dann dazu aufgefordert wird, produziert es RNA, die Protein produziert. Dieser Prozess könnte unter den richtigen Umständen für immer stattfinden.

Der Schritt für die RNA zur Herstellung von Proteinen erfolgt normalerweise sofort, wenn RNA in der Zelle produziert (oder eingeführt) wird. Damit die DNA diesen Prozess ausführen kann (um die Transkription und dann die Translation zu induzieren), muss die DNA jedoch ein Signal zum Handeln haben. Dies geschieht in der Regel von einem Promotor, der auf lokale Signale reagieren und den Transkriptionsprozess starten kann (er muss reguliert werden, damit er nicht ständig eingeschaltet ist).

Es gibt mehrere Mechanismen für die Regulation der RNA-Transkription, und die Elemente, die die Transkription regulieren (erhöhen, verringern, starten, stoppen), müssen sich nicht einmal im selben Bereich des regulierten Gens befinden. Es ist ein komplexer Prozess, über den wir nicht für jedes Gen alles wissen.

Der Punkt ist, dass, wenn fremde DNA in Ihr Genom gelangt, die Hölle losbrechen kann – das größte Risiko ist Krebs. Dies liegt daran, dass Krebs im Allgemeinen eine Situation ist, in der die Kontrolle des Zellwachstums und der Zellreplikation gestört ist. Und das Zellwachstum und die Zellreplikation sind ein streng kontrolliertes und komplexes System, so dass jede Störung die Zellen entweder mehr oder weniger wachsen lässt. Das Wachstum weiterer Zellen ohne Kontrolle ist das, was Krebs verursacht. Und das ist im Bereich der Gentherapie (wo Nukleinsäurematerial einer Person zugeführt wird, um einen Mangel zu korrigieren) bekannt, so dass eine der ersten Gentherapien aus diesem Grund abgebrochen wurde.

Dies ist die „Insertionsonkogenese“, bei der Krebs durch das Einfügen zusätzlicher DNA-Fragmente in Bereiche der DNA verursacht wird, die die Regulationsmechanismen dieser DNA unterbrochen haben.

Um ein Krebsrisiko in einer Zelle zu erzeugen, genügt es, dass genügend „Schrot“ (der von Phillip Buckhaults verwendete Begriff) vorhanden ist, damit sich eines der Kügelchen dort festsetzen kann, wo es nicht hingehört. Und je mehr „Schrot“ Sie haben, desto höher ist die Chance. Wenn es um diesen speziellen Schrot geht, sprechen wir von Milliarden von Kopien zufälliger DNA-Fragmente. Das ist ein Problem, wie auch hier diskutiert:

Und hier

Nepetalacton Newsletter

Die Sequenzierung von bivalenten mRNA-Impfstoffen von Moderna und Pfizer zeigt Nanogramm- bis Mikrogramm-Mengen des Expressionsvektors dsDNA pro Dosis

Sequenzierung von bivalenten mRNA-Impfstoffen von Moderna und Pfizer zeigt Nanogramm- bis Mikrogramm-Mengen des Expressionsvektors dsDNA pro Dosis Kevin McKernan, Yvonne Helbert, Liam T. Kane, Stephen McLaughlin Medicinal Genomics, 100 Cummings Center, Suite 406-L, Beverly Mass, 01915…

Lesen Sie mehr

vor 6 Monaten · 71 Likes · 24 Kommentare · Anandamid

Und hier

Das ist also das „DNA“-Bit, aber was ist mit den anderen Bits – „Linearisiertes Plasmid“?

Nun, das Plasmid ist die kreisförmige DNA-Schleife, die verwendet wird, um die E.Coli (die Bakterien, die den größten Bestandteil von Kot bilden) zu transfizieren. So sieht ein Diagramm davon aus (tatsächlich hat Kevin McKernan dies bei der Sequenzierung gefunden, da das ursprüngliche Diagramm von Pfizer viele Komponenten versteckt hatte)

Diese Form der DNA ist sehr gut darin, in Bakterien einzudringen und sie dazu zu bringen, das zu produzieren, was Sie brauchen, was der Prozess ist, der in „Prozess 2″ der Pfizer-Impfstoffproduktion verwendet wurde . Das ist diejenige, die in die Welt hinausgetragen wurde – jetzt wegen #Poojabs der Art und Weise, wie sie hergestellt wurde, #Poojabs bezeichnet. Dies wurde der Öffentlichkeit übrigens nicht explizit mitgeteilt und erforderte die berüchtigte Klage gegen die Informationsfreiheit, um sie aufzudecken, wie von Josh Guetzkow hier veröffentlicht.

Allerdings ist Plasmid-DNA für den Menschen normalerweise nicht so gefährlich, da sie von zirkulierenden Enzymen leicht zerstört wird. Problematisch wird es, wenn die Plasmid-DNA in einem Lipid-Nanopartikel eingekapselt ist. Dann wird es nicht zerstört und der Organismus, dem es injiziert wird, kann ähnlich wie die #poojabs Bakterien reagieren, für die es bestimmt war. Das bloße Vorhandensein dieses Laborwerkzeugs in einem Arzneimittel, für das es nicht bestimmt war, ist daher aus diesem und anderen Gründen, wie sie in den EMA-Leitlinien hier dargelegt sind, ein regulatorisches No-Go.

Leitlinie Qualität Nicht-klinische klinische Aspekte Gentherapie Arzneimittel de

428KB ∙ PDF-Datei

Herunterladen

Es ist also schockierend genug, dass Labor-Plasmid-DNA, die für Bakterien bestimmt ist (zu denen auch Antibiotikaresistenzgene gehören, die Ihnen wirklich nicht injiziert werden sollen), Ihre „RNA-Therapie“ kontaminiert, aber was sagt Phillip zu den kleinen Fragmenten?

Nun, er sagt „kleine kleine Linien“ und dass das, was er fand, kleine DNA-Fragmente aus dem Plasmid waren, die sie mit Enzymen „zu zerhacken“ versuchten. Aber es entfernte die DNA des Laborwerkzeugs überhaupt nicht, sondern zerhackte sie nur in kleine Stücke. Und wissen Sie, was passiert, wenn man eine kreisförmige Plasmid-DNA in kleine Stücke schneidet? Es ist nicht mehr kreisförmig. Es ist linear und das ist ein Problem.

Tatsächlich ist es ein solches Problem, dass diese Veröffentlichung unten zeigt, dass alles, was sie versuchten, mit den Enden linearer DNA-Fragmente zu tun, sie nicht davon abhalten konnten, sich in das Genom zu integrieren, wobei 10-20% der Fragmente (denken Sie daran, dass es Milliarden von ihnen gibt) integriert wurden.

Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die einfache Linienbildung des Plasmids (rot→ orange) die Menge der stabilen Transfektion (Einbau in das Genom) signifikant erhöht.

Das ist es also, worüber Phillip und Kevin sprechen. Das Aufbrechen des Plasmids in lineare Fragmente zerstört es nicht. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es sich in das Genom integriert.

3: Der SV40 Enhancer

Eine der schockierendsten Entdeckungen aus Kevin McKernans Sequenzierungsanalyse des Pfizer-Impfstoffs war die Aufnahme von Fragmenten des SV40-Promotors/-Verstärkers.

Was fragst du da?

Nun, SV40 ist ein Affenvirus (Affenvirus, daher SV), der für zwei Dinge berüchtigt ist:

Es ist aufgrund seiner Enhancer/Promoter-Region stark onkogen Es wurde in den 50er Jahren in Polio-Impfstoffe aufgenommen, und weil es so gefährlich war, suchen die Aufsichtsbehörden immer noch in Impfstoffen danach

Ein Gen-Enhancer ist ein Schalter, der die Produktion des Genprodukts (Proteins) hochfährt, mit dem er verbunden ist. Im Fall von SV40 schaltet der Enhancer im Wesentlichen ein Gen ein und schaltet es niemals aus. Das Virus selbst Es hat ein eigenes T-Antigen-Protein, das aufgrund der Enhancer-Region in Eimern produziert wird, und dieses Protein führt dazu, dass sich Zellen unkontrolliert teilen (daher Krebs). Die Enhancer-Region ist daher beliebt bei Genomforschern, die Zellen dazu bringen wollen, Proteine in großen Mengen zu produzieren, da sie neben einem interessierenden Gen platziert werden kann und dauerhaft eingeschaltet wird. Daher ist es ein Laborwerkzeug.

Das ist ein Problem, wenn es in die menschliche medizinische Kette gelangen würde, denn wenn dieser Promotor neben einem Krebsgen in das Genom gelangt, werden Sie in große Schwierigkeiten geraten und möglicherweise einen „Turbokrebs“ verursachen, ein Begriff, der kürzlich aufgetaucht ist.

Die folgende Sequenzkarte zeigt, dass dies nicht zufällig war, da beide Versionen den Enhancer und…

In der obigen Sequenzkarte können Sie in den blauen Kästchen sehen (und von den Autoren darauf hingewiesen), dass es eine Kopie eines 72bp-Elements (Basenpaar oder Nukleotidpaar) in einer Version und zwei Kopien in einer anderen Version gibt. Dieses 72bp-Element stammt direkt aus dem SV40-Genom und ist im Enhancer von SV40 in einer von zwei Kopien zu sehen

3. Es handelt sich nicht um eine zufällige 72bp-Sequenz.

Daher war die Aufnahme der SV40-Enhancer-Region beabsichtigt und hätte nicht in der Nähe eines Produkts für den menschlichen Gebrauch sein dürfen.

Aber denken Sie daran, dass es in diesem Artikel um eine Sache geht – Elemente der Impfstoffeigenschaften, die die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen scheinen, dass DNA in den Zellkern gelangt. Der SV40-Verstärker ist gefährlich, weil er Krebs oder andere Probleme verursachen kann, wenn er in das menschliche Genom gelangt, aber er hat noch eine andere besondere Eigenschaft.

Die SV40-Enhancer-Region des SV40-Genoms ist eine DNA-Kern-Targeting-Sequenz (DTS oder NTS)

Dies ist aus jahrzehntelanger Arbeit von David Dean von der University of Rochester bekannt, der so freundlich war, einige davon mit dem Daily Beagle für ihren Artikel hier zu diskutieren

Der tägliche Beagle

Exklusiv: Plasmide können ohne Transfektanten integriert werden

Wir danken Jikkyleaks für die Unterstützung. Dies macht die Debatte über LNPs (Lipid-Nanopartikel) und die Frage, ob SV40-Promotoren (Simian Virus) existieren oder nicht, weniger relevant, da sich herausstellt, dass Plasmide immer noch eine Wahrscheinlichkeit haben, in den Zellkern einzudringen, ohne…

Lesen Sie mehr

vor 4 Tagen · 24 Likes · Der Underdog

Aber um den Punkt zu verdeutlichen, zeigte Dean schlüssig, dass die 72bp-Sequenz aus dieser SV40-Enhancer-Region erforderlich warrequired, um Plasmid-DNA (oder jede eingeführte DNA) in den Zellkern von Zellen (außer denen, die sich einer Zellteilung unterziehen) zu transportieren.

Transfektion von CV1-Zellen mittels einer Positivkontrolle (linke Spalte). Die mittleren beiden Spalten verwenden entweder eine CMV-Sequenz allein oder einschließlich der 72bp SV40-Sequenz. Der massive Anstieg der Proteinproduktion war eine Folge des nukleären Transports des Gens, der erst mit dem Einschluss der SV40-Sequenz stattfand

Den Leuten, die dieses Produkt herstellten, schien es also nicht nur egal zu sein, ob den Empfängern eine krebserregende SV40-Enhancer-Sequenz injiziert wurde, sondern diese Sequenz war zufällig die einzige, die ausgewählt werden konnte, die eine bestimmte Eigenschaft hatte, den Transport von fremder DNA zu erleichtern, die zufällig in den Zellkern vorhanden war.

4. Signal zur Lokalisierung des Spike-Protein-Kerns

Jetzt ist das viel einfacher.

Im Wesentlichen enthält das Spike-Protein protein (nicht die RNA oder DNA) eine spezielle Peptidsequenz, die als Kerntransporter der daran gebundenen DNA fungiert. Es ist einer von vielen Mechanismen für den Kerntransport (d. h. den Transport von DNA in den Zellkern), die in dieser bahnbrechenden Rezension desselben David Dean hier erläutert werden here

Das gemeinsame Thema ist, dass die DNA einen nukleären Lokalisationshelfer benötigt, der ein nukleäres Lokalisationssignal (NLS, eine bestimmte Sequenz von Aminosäuren in einem Protein in der Zelle) oder eine DNA-Transportsequenz (DTS, oben im Abschnitt SV40 besprochen) sein kann. Das gilt übrigens nur für Zellen, die sich nicht teilen. In Zellen, die sich teilen (Mitose durchlaufen), benötigen Sie keinen dieser ausgefallenen Mechanismen, wie in der obigen Grafik gezeigt – jede frei schwebende DNA wird einfach integriert.

Zum Glück gibt es also keine Proteine, die mit einer Kernlokalisationssequenz versehen sind, die die „Impfstoffe“ von Pfizer oder Moderna (oder Novavax) begleitet, oder?

Falsch. Hier ist das Papier.

Es gibt zwei interessante Dinge an dieser enorm wichtigen Entdeckung.

Dass es überhaupt ein nukleäres Lokalisationssignal (NLS) im Spike-Protein gibt. Es hätte entfernt werden müssen, als sie „den Impfstoff in Rekordzeit entwickelten„ Das Kernlokalisationssignal (NLS) ist die Sequenz PRRARSV. Es ist die gleiche Sequenz wie bei der Furin-Spaltstelle.

Jetzt muss ich Sie ein wenig in den Dezember 2021 zurückversetzen. Erinnern Sie sich daran?

Wie Sie sich Ihren Weg zur Wahrheit über die Ursprünge von COVID-19 bahnen können

DR. AH KAHN SYED

·

28. DEZEMBER 2021

Ganzen Artikel lesen

Dieser Artikel ebnete den Weg für die Veröffentlichung dieser Arbeit, die bestätigte, dass die Furin-Spaltstelle des SARS-CoV-2-Virus aus einer patentierten Gensequenz von Moderna stammt.

Tatsächlich ist Moderna nie dazu gekommen, dies zu leugnen – oder dass sie nie ein funktionierendes Produkt entwickelt haben und plötzlich die Pharma-Lotterie gewonnen haben. Hier ist das Interview zum Zugunglück (archiviert).

Hier ist der Clou. Die Furin-Spaltstelle, die als die beängstigende Einfügung angepriesen wurde, die die Virulenz des beängstigenden Virus verursachte, wurde in der Impfstoffsequenz beibehalten.

Das stimmt. Die hochtoxische und entzündliche Aminosäuresequenz QTNSPRRARSV, die einer der Gründe für den „Zytokinsturm“ sein sollte (der sich später als Fälschung herausstellte), wurde im „Impfstoff“-Design beibehalten. Dies ist bei der Entwicklung von Impfstoffen nicht normal, und tatsächlich hat der Spikogen-Impfstoff dieses Entzündungsfragment aus seinem Design entfernt, wie es sein sollte.

Warum also sollten Impfstoffhersteller (außer für Spikogen) diese Komponente beibehalten? Nun, offensichtlich hat es nichts damit zu tun, dass die Furin-Spaltstelle diese Sequenz enthält: PRRARSV

Das ist genau die gleiche Sequenz wie im obigen Sattar-Papier dokumentiert und ist eine Nuclear Localisation Sequence (NLS).

Mit anderen Worten, die Beibehaltung der „Furin-Spaltstelle“, des Teils des Spike-Proteins – der stark entzündlich ist und bei der Entwicklung eines Impfstoffs nicht hätte aufbewahrt werden dürfen – stellte eine zusätzliche Methode dar, mit der vorhandene DNA-Fragmente in den Zellkern transportiert und in das Genom integriert werden konnten.

Was für ein Zufall!

Stellen Sie sich vor, Sie würden etwas, von dem die Industrie wusste, dass es gefährlich ist, in einen RNA-Impfstoff einbauen, ohne zu wissen, dass genau dieses Ding dazu führen würde, dass „kontaminierende“ DNA in den Zellkern gelangt.

Wie viel Pech müssen diese Forscher haben?

Aber vier sind nicht genug, oder? Ich meine, wenn man wirklich, wirklich sicherstellen wollte, dass DNA in das Genom integriert werden kann, und man nicht garantieren könnte, dass die Leute für wiederholte Dosen Schlange stehen würden … Sie bräuchten eine fünfte Option, um sicherzustellen, dass das Produkt integriert werden kann…

5. Öffnen Sie den Leserahmen im PolyA-Schwanz

OK, ich muss zugeben, dass wir uns jetzt im Bereich der Spekulationen befinden. Aber es gibt einfach zu viele Zufälle.

Der „PolyA-Schwanz“ ist die Endkappe einer mRNA-Sequenz. Es ist wie der Kronkorken auf einer Flasche mit kohlensäurehaltigem Pop. Ohne sie schmeckt der Pop nach etwas, aber er hat kein Sprudeln. Der PolyA-Schwanz ist eine Reihe von Adenosinen (AAAAAAA’s), die an das Ende einer RNA-Sequenz angehängt werden, und dient dazu, sie vor dem Abbau zu schützen und den Export aus dem Zellkern zu ermöglichen, wo sie normalerweise (aus DNA) in einer Säugetierzelle produziert würden.

Klingt gut, oder?

Aber es stimmt etwas mit dem PolyA-Schwanz in der Pfizer-Impfstoffsequenz nicht ganz, und ich konnte keine Erklärung dafür finden. Hier ist es

The full sequence of the Pfizer mRNA vaccine PolyA tail is: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATATGACTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Und das Seltsame daran ist, dass das mittlere Bit GCATATGACT eine Sequenz hat, die ein „Startcodon“ enthält, also ein Triplett, das dem Ribosom sagt, dass es mit der Übersetzung von RNA in ein Protein beginnen soll. Es gibt keine Logik dafür, dass es da ist. Jetzt können wir diese Sequenz in ein Protein-Übersetzerprogramm einfügen und erhalten Folgendes:

Das Tool sagt uns, was übersetzt wird (in Rosa) und was ein „M“ (Methionin) benötigt, um ein beliebiges Protein zu starten. Der Code für „M“ ist hier ATG, das in dieser polyA-Schwanzsequenz enthalten ist (aber nicht sein sollte).

Wenn also – theoretisch – wenn diese Sequenz (oder sogar die davor) die Stop-Codons vor ihr „durchlesen“ würde oder wenn sich dieses Fragment trennt (weil das Plasmid in Stücke zerhackt wurde), besteht die Möglichkeit, ein Poly-K-Sequenzpeptid herzustellen. Und das ist eine sehr hoch geladene Sequenz, die alles in den Zellkern tragen könnte.

Natürlich konnte das nicht passieren, weil „Stop Codon Read Through“ – bei dem die normalen Signale, die Translation eines Proteins zu stoppen, wenn ein „Stop-Codon“ gefunden wird, ignoriert werden und die Translation weitergeht – nicht passieren kann, oder? Und es konnte sicherlich nicht den polyA-Schwanz in der „untranslatierten Region (UTR)“ übersetzen, oder?

Nun, unter bestimmten Umständen könnte es sein. Einer dieser Umstände würde eintreten, wenn die Designer anstelle von Standard-RNA (die Uracil enthält) „Pseudouridin“ (eine synthetische Version von Uracil) verwenden würden. Genau das geschah im Fall der „mRNA-Impfstoffe“ von Pfizer und Moderna. Es ist bekannt, dass Pseudouridin known ein Risiko birgt, dass genau dieses Ereignis eintritt.

Und, wiederum völlig zufällig, Pfizer und Moderna wussten vermutlich von diesem Problem, denn statt nur eines Stop-Codons (dem Terminationscode für die RNA-Translation) in der RNA-Sequenz hatte Pfizer zwei und Moderna drei. Das ist so, als würden Sie einen zusätzlichen Satz Bremsen an Ihrem Auto anbringen, weil Sie wussten, dass der erste Satz ausfallen würde.

Die bloße Existenz dieser ermöglicht es uns zumindest, eines unserer Lieblings-Geek-Memes zu droppen.

Zusammenfassung

Ich bin am Ende dieser kleinen Reise über die „mRNA“-COVID-Impfstoffsequenzen und ihre absichtlichen , absolut zufälligen Eigenschaften angelangt, die den Transfer ihrer Plasmid-DNA in das Genom sehr wahrscheinlich machen. Und natürlich ist dies dosisabhängig, d.h. je mehr Dosen Sie haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die Plasmidfragmente in Ihre genomische DNA integrieren.

Glücklicherweise dachten sie an all das, als sie die Therapie einführten, und sie dachten auch an die Auswirkungen in Gameten (Spermien und Eizellen), die dieses Signal an die nächste Generation weitergeben würden.

Und in diesem Sinne überlasse ich Ihnen eine ausgezeichnete Grafik von einem anonymen Twitter-Account, die Ihnen eine Vorstellung vom Ausmaß des Problems geben sollte, mit dem wir es in Bezug auf die Vererbbarkeit dieser DNA-Fragmente zu tun haben könnten.

Glücklicherweise werden wir von unseren Arzneimittelbehörden geschützt, die all dies wussten, als sie diese Medikamente zugelassen haben.

Das taten sie, nicht wahr?

1

Die Begriffe, die in diesem und dem verlinkten Artikel verwendet werden, sind kontextabhängig. Ein „Transfektionsmittel“, „Transfektionsmittel“ oder „Transfektionsreagenz“ ist das Produkt, das verwendet wird, um Zellen zu transfizieren. Die resultierenden Zellen sind Transfektanten (oder transfizierte Zellen).

2

TGA FOI 2389 Dokument 6 (reduzierte Schwärzungsfassung)

Tga Foi 2389 6 Reduzierte Redierungen

2.52MB ∙ PDF-Datei

Herunterladen

3

Herr, W. Der SV40-Enhancer: Transkriptionsregulation durch eine Hierarchie kombinatorischer Interaktionen. Seminare in Virologie (4) 1993:3-13.

Sv40 1 S2

840KB ∙ PDF-Datei

Herunterladen

Die genomische Sequenz der 72bp-Region ist

atggt tgctgactaa ttgagatgca tgctttgcat acttctgcct gctggggagc ctggggactt tccacac, was mit der Sequenz in Kevins Analyse unten übereinstimmt

Quelle: DR. AH KAHN SYED

|Q|

KOSTENLOSES ABO: