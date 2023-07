Rechereche Board – Uwe Kranz stellt Strafanzeige gegen Scholz

Die ungarische Justizministerin Judit Varga geißelt den überbordenden Einfluss der NGOs der Milliardäre und der Finanzelite auf die Brüsseler Institutionen und auf Medien. „In der NGO-Zentrale in Brüssel scheint man derweil nicht zu wissen, worum es in Europa eigentlich geht. Da ist die Frage des Migrationspakets. Quoten, Migrantenghettos, ein Sanktionsmechanismus, während es in Frankreich so aussieht, als würde eine düstere Prophezeiung bereits wahr werden.“

Eine schwarze Frau steht auf der Bühne, in ihren Händen eine lange Metallstange, an der dutzende weiße Babypuppen hängen – durchbohrt, teils nackt, teils in Stramplern. Was klingt, wie ein satanisches Ritual, ist Teil einer Theateraufführung auf dem Festival Avignon in Frankreich. Auf Twitter erregt ein schockierendes Video aus den Niederlanden die Gemüter, wo ein kleiner, wehrloser Junge von einer Gang verprügelt wird. „Kannst du dir das umgekehrt vorstellen? – Die Hölle bricht los.“ heißt es dazu. Die NGO-EU führt in jeder Hinsicht Krieg gegen Europa, als Trojanisches Pferd sozusagen. Deren Sanktionspolitik hat zudem noch andere schädliche Folgen. Die gelegten Waldbrände könnten längst gelöscht sein. 2021 waren die Waldbrände in Griechenland noch schnell unter Kontrolle.

Der Einsatz des besten Löschflugzeugs der Welt war der entscheidende Faktor. In diesem Jahr darf es von Athen aber nicht mehr angefordert werden, wegen der Sanktionen gegen Russland. „Die Be-200 ist das weltweit einzige im Einsatz stehende Wasserflugzeug mit Strahltriebwerken. Es kann in acht Tanks bis zu zwölf Tonnen Wasser aufnehmen und dieses anschließend über dem Zielort abwerfen. Mit vier geöffneten Einlässen an der Rumpfunterseite pflügt es etwa 15 Sekunden lang durchs Wasser und fliegt anschließend wieder zurück zum Brandherd. Auf diese Weise schafft die Be-200 während eines Einsatzfluges den Abwurf von bis zu 270 Tonnen Wasser, bevor sie nachtanken muß.“ Es darf nicht sein, dass westliche Piloten und Bürger selbst voll Begeisterung über diese russische Maschine berichten. So, wie es die Griechen bis 2021 taten. Man stelle sich vor, in Kalifornien löscht eine Flotte von Flugzeugen aus russischer Produktion erstmals effektiv Waldbrände. Das würde die selbsterklärt führende Nation in eine kognitive Dissonanz stürzen. Da lässt man doch lieber die Wälder abbrennen und baut alte Jumbos zu Löschflugzeugen um.

Die brauchen aber Stunden und sind mehr Show, als wirklich wirksam.

In den USA ist vieles Show und dient zum Teil der Ablenkung, während deren Justizministerium in aller Stille eine Reihe von Abschnitten von seiner Website entfernt hat, die sich auf den inländischen und internationalen Kindersexhandel beziehen. In der aktualisierten Version wurden alle drei Abschnitte, die während der Amtszeit von Donald Trump am 28. Mai 2020 hinzugefügt wurden, um die Amerikaner über die Taktiken von Zuhältern und Menschenhändlern aufzuklären, vollständig gelöscht. In der „BRD“ rauben die Jugendämter Kinder und Jugendliche einfach aus den Familien. Im Jahr 2022 waren es circa 66.400. Bei 14,25 Millionen unter 18 Jahren trifft das jedes 215. Kind bzw. Jugendlichen! Das ist Weltrekord und eine wahre Mafia.

Der ehemalige Präsident des LKA Thüringen, und unter anderem auch langjähriger Aufbauhelfer / Projektmanager Europols Uwe G. Kranz, hat gemeinsam mit der Bürgeraktivistin Marianne Grimmenstein Strafanzeige gegen die politische Führung Deutschlands gestellt. Die Vorwürfe wiegen schwer. Hintergrund sind der sogenannte WHO-Pandemievertrag und die geplante Reform der IHR, die einen Angriff auf demokratische und rechtsstaatliche Grundprinzipien und die Freiheitsrechte der Bürger darstellen.

Den „Regierenden“ Mützenich, Dröge, Haßelmann, Dürr, Scholz und Lauterbach werden folgende Straftatbestände vorgeworfen: Hochverrat gegen den Bund, Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens, Begehen durch Unterlassen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord.

Man könnte viele weitere Anklagepunkte und Täter wegen Hochverrats und Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinzufügen. Man stelle sich die Handschellen vor…

Quelle, Dank und Erstveröffentlichung: Recherche Board (Telegram)

