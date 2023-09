Regierungsbericht: „Der Lockdown verursachte lang anhaltende und epochenprägende Schäden an Kindern, die vermeidbar waren.“

Wohltätigkeitsorganisationen haben gemeinsam an einem Bericht darüber gearbeitet, wie sich die Pandemie auf Kinder ausgewirkt hat. Sie werfen der Regierung vor, Kinder bei der Entscheidungsfindung nicht zu berücksichtigen.

Soziale Distanzierung und die Schließung von Schulen und Spielplätzen hätten „lang anhaltende und epochenprägende“ Auswirkungen auf die psychische Gesundheit junger Menschen gehabt, so das Bündnis der Kinderrechtsorganisationen.

Die Gruppe wurde gegründet, um vor der Covid-Untersuchung auszusagen, und umfasst die Wohltätigkeitsorganisationen Save the Children, Just for Kids Law und die Children’s Rights Alliance of England, berichtet The Telegraph.

Die Untersuchung unter der Leitung von Baroness Hallett untersucht alle Aspekte der Entscheidungsfindung der Regierung während der Covid-Ära und wird nächste Woche die Anhörung von Live-Beweisen wieder aufnehmen.

Der Bericht Was ist mit den Kindern? argumentiert, dass „die schlimmsten Auswirkungen der Pandemie auf Kinder hätten verhindert werden können“.

Darin wird die Pandemie als „Jahre des verlorenen Lernens, der verlorenen Freiheiten und der verlorenen Hoffnung“ beschrieben.

Das Dokument wirft den Ministern vor, bei der Entscheidung, wie das Virus eingedämmt werden soll, die Rechte der Kinder nicht zu berücksichtigen, während die Zahl der Jugendlichen, die psychische Unterstützung suchen, von 12,1 Prozent im Jahr 2017 auf 17,8 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen ist.

In einer Umfrage unter über 6.000 Eltern in England, die letzten Monat veröffentlicht wurde, gab fast die Hälfte aller Befragten an, dass der Lockdown der psychischen Gesundheit ihres Kindes geschadet habe.

Auch die Standards in Lesen, Schreiben und Mathematik am Ende der Grundschule sind von einer Erfolgsquote von 65 Prozent im Schuljahr 2018/19 auf 59 Prozent im Schuljahr 2022/23 gesunken.

Die ehemalige Kinderkommissarin Anne Longfield, die im ersten Jahr der Pandemie im Amt war, sagte, dass die Regierung Fragen zu beantworten habe.

Sie sagte: „Dieser Bericht zeigt in sehr deutlichen Worten, wie Kinder häufig am Ende der Warteschlange standen, als die Regierung ihre wichtigsten Entscheidungen über den Lockdown und die Wiedereröffnung der Wirtschaft traf.

„Drei Jahre später zahlen viele Kinder und Familien den Preis für die Fehler, die gemacht wurden. So viele der langfristigen Probleme, die sich aus Covid ergeben, hätten gelindert oder sogar ganz verhindert werden können, wenn die Interessen der Kinder von der Regierung zur obersten Priorität erklärt worden wären. Das darf nie wieder passieren.“

Zu den Kritikpunkten des Berichts gehörte, dass Schulen nicht als wesentliche Infrastruktur auf Augenhöhe mit Krankenhäusern und öffentlichen Verkehrsmitteln angesehen wurden, was während der Covid-Pandemie fortgesetzt wurde.

Allein die Vorsitzende der Untersuchung, Baroness Hallett (im Bild), hat seit der Einleitung der Untersuchung durch den ehemaligen Premierminister Boris Johnson im Mai 2021 fast 200.000 Pfund gekostet.

Es urteilte, dass, wenn die Schulen offen bleiben dürften, die Kinder möglicherweise keine Probleme beim Lernen, bei der psychischen Gesundheit und bei Missbrauch zu Hause erlitten hätten.

Darin hieß es, dass es bei Kindern in frühen Jahren besondere Bedenken hinsichtlich der Sprech- und Sprachentwicklung gebe – wobei Experten Verzögerungen im körperlichen Wachstum einiger Babys feststellten, nachdem Kindergärten gezwungen waren, zu schließen.

Die Aktivisten fügen hinzu, dass die jüngste konkrete Krise, die Tausende von Schülern wieder in den Fernunterricht gezwungen hat, zeigt, dass die Minister es versäumt haben, Lehren aus der Pandemie zu ziehen.

Darin heißt es: „Vor der Pandemie schienen Massenschließungen von Schulen, Kindergärten und Universitäten undenkbar.

„Aber nach mehreren Lockdowns, Covid-Blasenpolitik und der Lehrerstreiks scheint es keine Priorität mehr zu sein, sicherzustellen, dass die Schulen für alle Schüler geöffnet sind.“

Zu den Empfehlungen des Berichts gehört ein neuer Kabinettsposten, um sicherzustellen, dass die Interessen der Kinder in Krisenzeiten berücksichtigt werden, mit einem Wiederaufbauplan, um die langfristigen Auswirkungen des Lockdowns auf Jugendliche anzugehen.

In diesem Sommer verlor das Kabinettsbüro einen Einspruch, um zu verhindern, dass Johnsons WhatsApp-Nachrichten – von denen angenommen wird, dass sie den Austausch mit Rishi Sunak (rechts) enthalten – der Untersuchung zur Verfügung gestellt werden.

Seit der Pandemie haben Probleme mit dem Schulbesuch Schlagzeilen gemacht, wobei die Fehlzeiten in England seit 2019 um 50 Prozent gestiegen sind.

Der Covid-Untersuchung wurde zunächst erst im Rahmen einer Zeitungskampagne des Telegraph Spielraum eingeräumt, um die Auswirkungen auf Kinder zu berücksichtigen, aber es wird erwartet, dass Live-Beweise dazu erst 2025 zu hören sein werden.

Ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte: „Die Zeit in der Schule ist entscheidend für die Bildung, das Wohlergehen und die zukünftigen Lebenschancen eines Kindes. Wir wissen, dass Kinder zu den am stärksten von der Pandemie Betroffenen gehören, und wir helfen ihnen, sowohl akademisch als auch sozial aufzuholen.

„Wir haben 5 Milliarden Pfund zur Verfügung gestellt, um Schülern zu helfen, sich von den Auswirkungen der Pandemie zu erholen, darunter über 1,5 Milliarden Pfund für das Nationale Nachhilfeprogramm und den Studienfonds für 16- bis 19-Jährige, die Millionen von Schülern dabei unterstützt haben, verlorenes Lernen nachzuholen.“

Dame Jenny Harries hat vorgeschlagen, dassdas Vereinigte Königreich sich mehr wie Schweden verhalten und einen freiwilligen Ansatz zur sozialen Distanzierung verfolgen wird, wenn die nächste Pandemie ausbricht.

Der Geschäftsführer der britischen Gesundheitssicherheitsbehörde sagte in einem Interview mit dem Sunday Telegraph, dass die Information der Menschen über zukünftige Ausbrüche dazu beitragen wird, Vertrauen in der Öffentlichkeit aufzubauen und die Wahrscheinlichkeit der Verhängung strenger Maßnahmen zu verringern.

Sie erklärte, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Menschen selbst vernünftige Entscheidungen über die Kontaktbeschränkung treffen, wobei die Daten zeigen, dass die Besucherzahlen später in der Covid-Pandemie zurückgingen, selbst wenn es keine Lockdowns gab.

Der 64-Jährige sagte dem Sunday Telegraph: „Was wir bei Omikron und späteren Wellen der Pandemie und auch jetzt gesehen haben, ist, dass die Menschen gut darin sind, die Daten zu beobachten, und dass sie selbst Maßnahmen ergreifen werden.

„Man sieht es daran, dass die Besucherzahlen zurückgehen. Die Leute fangen tatsächlich an, ihre eigene Sozialisation zu managen, und die Wellen flachen ab und kommen wieder runter.“

Dame Jenny Harries (im Bild) hat angedeutet, dass das Vereinigte Königreich sich mehr wie Schweden verhalten und einen freiwilligen Ansatz zur sozialen Distanzierung verfolgen wird, wenn die nächste Pandemie zuschlägt.

Harries sagte, dass die Information der Menschen über zukünftige Ausbrüche dazu beitragen wird, Vertrauen in die Öffentlichkeit aufzubauen und die Wahrscheinlichkeit der Verhängung strenger Maßnahmen zu verringern

Bestätigte Covid-19-Fälle in Großbritannien und Schweden zwischen Mai 2020 und November 2021.

Harries sagte, sie glaube nicht an die „Gruppendenken-Agenda“, d.h. die Idee, dass die britische Pandemie von Einzelpersonen nicht angefochten wurde.

Sie fügte hinzu, dass der Pandemieplan des Vereinigten Königreichs im Vergleich zu vielen anderen Teilen der Welt, die „überhaupt keine Pläne hatten“, „ziemlich fortschrittlich“ sei.

Schweden verzeichnete nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation eine der niedrigsten Pandemie-Todeszahlen in Europa, obwohl es sich weigerte, Lockdowns zu verhängen.

Die skandinavische Nation wurde zu einem internationalen Außenseiter, als sie sich dem wissenschaftlichen Rat widersetzte und sich entschied, 2020 nicht zu schließen – stattdessen verließ sie sich auf den gesunden Menschenverstand und leichte soziale Einschränkungen.

Von den 194 Ländern, die von der UN-Gesundheitsbehörde untersucht wurden, lag die Pandemie-Sterblichkeitsrate in Schweden bei 66 pro 100.000 – weit unter dem Durchschnitt von 90.

Damit liegt Schweden auch unter den meisten anderen großen europäischen Ländern, die mehrmals abgeriegelt wurden, wie Italien (133), Spanien (111), Großbritannien (109), Portugal (100), die Niederlande (85), Belgien (77) und Deutschland (73).

Harries wurde auch nach Südkorea gefragt, das auf die Pandemie reagierte, indem es seine Grenzen zu einigen Teilen Chinas schloss, Schnelltests durchführte und infizierte Personen isolierte.

Diese Strategie, die als Erfolgsgeschichte im Umgang mit dem Covid-Ausbruch gilt, bedeutete, dass strenge öffentliche Lockdowns, wie sie anderswo in Europa zu beobachten sind, vermieden wurden.

Harries sagte: „Ich denke, hier müssen wir wirklich vorsichtig sein, weil die Kultur in Südkorea sehr unterschiedlich war

„In Südkorea haben sie eine andere Erfahrung gemacht… Gemeinschaften, Einzelpersonen und Regierungen bauen auf der Erfahrung und der Kultur auf, die sie haben.“

Harries hat kürzlich ein neues Superlabor in Porton Down eröffnet, in dem Experten an einem Hochsicherheitsprojekt arbeiten, um Prototypen von Impfstoffen zu entwickeln, um die nächste tödliche Pandemie der Welt innerhalb von 100 Tagen nach ihrem Ausbruch zu bekämpfen.

Das ehrgeizige Ziel würde die 362 Tage, die für die Entwicklung einer Covid-Impfung benötigt wurden, übertreffen und möglicherweise lähmende Lockdowns in Zukunft stoppen.

Harries hat kürzlich ein neues Superlabor in Porton Down eröffnet, in dem Experten an einem Hochsicherheitsprojekt arbeiten, um Prototypen von Impfstoffen zu entwickeln, um die nächste tödliche Pandemie der Welt innerhalb von 100 Tagen nach ihrem Ausbruch zu bekämpfen

Britische Wissenschaftler in der Anlage sind derzeit federführend bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das nächste tödliche Virus der Welt, wenn es zuschlägt

Experten, die an dem Hochsicherheitsprojekt in Porton Down, dem streng geheimen Regierungslabor, arbeiten, um Prototypen von Impfstoffen zu entwickeln, um die „Krankheit X“ zu bekämpfen, wenn sie eintritt

Prof. Dame Jenny Harries über das riesige Impfzentrum der Regierung

Wissenschaftler sind sich einig, dass es nur eine Frage der Zeit bis zur nächsten großen Pandemie ist, die durch die ominös als „Krankheit X“ bezeichnete Pandemie verursacht wird und in diesem Jahr zu den größten Bedrohungen für das Leben zählt.

Britische Wissenschaftler in der Einrichtung sind derzeit federführend bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das nächste tödliche Virus der Welt, wenn es zuschlägt.

Es ist darauf ausgerichtet, mit den tödlichsten lebenden Viren der Welt zu arbeiten, mit mehr spezialisierten „High-Containment“-Laboren als irgendwo sonst in Europa.

In Zusammenarbeit mit Akademikern und der Industrie ist es der einzige Standort in Großbritannien, der von Anfang bis Ende in der Lage ist, einen Impfstoff zu entwickeln.

Zum Zeitpunkt des Starts sagte Harries, Großbritannien sei bereits darauf vorbereitet, eine „sehr geschickte und schnelle Reaktion“ auf die nächste globale Bedrohung zu starten.

In einer Rede vor dem Vaccine Development and Evaluation Centre Anfang des Jahres sagte sie, dies signalisiere einen „schrittweisen Wandel in Bezug auf die Pandemiebekämpfung“ und fügte hinzu: „Das Risiko [einer weiteren Pandemie] wächst.

„Die 100-Tage-Mission besteht darin, einen Erreger mit Pandemiepotenzial zu identifizieren, und innerhalb von 100 Tagen hat man Impfstoffe, um zu versuchen, das zu bewältigen.

„Dies verlagert sich von der Superbereitschaft zu reagieren, hin zu dem tatsächlichen Versuch, „Pandemien“ zu verhindern.

„Bei früheren Impfstoffen wären es fünf bis zehn Jahre gewesen. Bei Covid waren es 362 Tage, also ist es wirklich übertrieben, auf 100 Tage zu kommen. Aber wenn wir Pandemien verhindern wollen, dann ist es genau das, was wir tun müssen.“

