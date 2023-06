Rekordverdächtiger Verkauf von Louise Bourgeois‘ massiver Spinnenskulptur für 32,8 Millionen Dollar

Sotheby’s hat bestätigt, dass eine kolossale Bronzeskulptur einer Spinne den Auktionsrekord für ein Werk einer Bildhauerin gebrochen hat. Das überragende Werk „Spider“ von Louise Bourgeois, das über 10 Fuß hoch ist und eine Spannweite von mehr als 18 Fuß hat, erzielte bei einer Auktion in New York einen stolzen Preis von 32,8 Millionen Dollar, inklusive Gebühren.

Dieser monumentale Verkauf stellte nicht nur einen neuen Höchststand für ein Werk von Bourgeois dar, sondern auch für das Werk einer Bildhauerin auf einer Auktion.

Die Meisterwerke des französisch-amerikanischen Künstlers zum Thema Spinnen sind selten auf Auktionen zu sehen, nur vier wurden jemals zum Verkauf angeboten. Eines dieser Stücke erzielte bei einer Auktion von Christie’s New York im Mai 2019 einen Verkaufspreis von 32,1 Millionen Dollar, einschließlich Gebühren.

Der Auktionsrekord für ein Kunstwerk einer Künstlerin bleibt im Besitz von Georgia O’Keeffes Gemälde „Jimson Weed“. Es wurde 2014 von Walmart-Erbin Alice Walton’s Crystal Bridges Museum in Bentonville, Arkansas, für 44,4 Millionen Dollar gekauft.

Die rekordverdächtige Skulptur, die am Donnerstag versteigert wurde, gehörte zuvor der brasilianischen Fundação Itaú.

Obwohl Bourgeois, die 2010 im Alter von 98 Jahren verstarb, erst in den 80er Jahren mit der Herstellung ihrer ikonischen Spinnen begann, sind diese imposanten Figuren zu ihren berühmtesten Werken geworden.

Verschiedene Museen von internationalem Ruf, darunter das Guggenheim Museum in Bilbao, die National Gallery of Canada in Ottawa, Dia Beacon in New York und Tate Modern in London, zeigen stolz Skulpturen aus dieser Serie.

Kelsey Leonard, Leiterin der Sotheby’s Contemporary Evening Auction in New York, bezeichnete das Spektakel des Verkaufs der Skulptur, die einen Rekordpreis für Louise Bourgeois erzielte und die teuerste Skulptur einer Künstlerin wurde, als einen wirklich bemerkenswerten Moment.

Leonard lobte außerdem Bourgeois‘ Spinnen als unbestreitbare Meisterwerke der Kunst des 20. Jahrhunderts und erklärte: „Diese kraftvollen und doch sanften Skulpturen werden weltweit verehrt und verfügen über eine unwiderstehliche Präsenz, was in dieser Saison in unseren Galerien unmissverständlich bewiesen wurde.“

Der Verkauf von Louise Bourgeois‘ „Spider“ ist ein Zeugnis für die anhaltende Wirkung ihres Werks und zeugt von überragender Kunstfertigkeit. Mit diesem historischen Verkauf verankert sich Bourgeois‘ Vermächtnis weiter in den Annalen der Kunstwelt und bekräftigt ihren Platz als eine der einflussreichsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Die monumentalen Spinnen von Bourgeois entstanden zwar erst spät in ihrer Karriere, sind aber zu einem bleibenden Symbol ihres künstlerischen Könnens geworden, das ein weltweites Publikum in seinen Bann zieht und bei Auktionen rekordverdächtige Preise erzielt.

