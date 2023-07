Das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus hat kürzlich den Gesetzentwurf für das Haushaltsjahr 2024 für den Unterausschuss für Staat, Auslandseinsätze und verwandte Programme veröffentlicht, der 52,5 Milliarden US-Dollar für Programme im Zuständigkeitsbereich des Unterausschusses bereitstellt. Dieser Gesetzentwurf ist 16,4 Milliarden US-Dollar (24 %) niedriger als der Haushaltsantrag des Präsidenten; 7,2 Milliarden US-Dollar (12 %) unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2023 und 1,7 Milliarden US-Dollar unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2019.

In diesem jüngsten Versuch präsentieren die republikanischen Bemühungen eine „Rückforderung“ von 11,14 Milliarden US-Dollar an dem, was sie als „verschwenderische“ Ausgaben der Demokraten in den letzten Jahren bezeichnen. Der vorgeschlagene Staatshaushalt für das kommende Haushaltsjahr wirbt für eine Priorisierung von Initiativen, „die unsere nationale Sicherheit stärken, der Volksrepublik China (VRC) und der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) entgegenwirken, unsere Verbündeten unterstützen und amerikanische Werte im In- und Ausland fördern, während die Ausgaben für Aktivitäten und Programme mit niedriger Priorität gekürzt werden“, und schwingt das Schwert, um die Finanzierung von Globalisierungs- oder geschlechtsspezifischen Initiativen zu streichen. Konkret fordern die Autoren, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Finanzierung zu entziehen.

Die Mitgliedstaaten und die Führung der WHO haben Fehlinformationen den Kampf angesagt und sich auf eine wachsende „Infodemie“ berufen. Die Republikaner im Repräsentantenhaus hingegen sind in Fälle eingeweiht, in denen sogenannte Fehlinformationen tatsächlich glaubwürdige Informationen waren.

Bei der Ankündigung ihres „Misinformation Surveillance Program“ konzentriert sich der Ansatz der WHO, der sich 2022 intensivieren wird, auf ein Programm für Risikokommunikation und gesellschaftliches Engagement, das eine Kriegskasse mit Konzepten, Prozessen, Methoden und Technologien vorbereitet, um der sogenannten Infodemie entgegenzuwirken.

Natürlich haben sich die Vereinigten Staaten unter der Trump-Regierung aus der WHO zurückgezogen, nur um mit der Biden-Präsidentschaft den Kurs zu ändern.

Der Einfluss der WHO ist gewachsen, obwohl ihr Budget von 2022,23 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr 6-72 im Vergleich zu einem mittelgroßen Pharmaunternehmen gering ist. Armen Ländern kann jeder Dollar helfen. TrialSite hat direkte Beweise dafür, dass die WHO während der Pandemie Druck auf Regierungen ausgeübt hat, die den Einsatz von Ivermectin unter Notfallbedingungen erlaubten.

Staatliche Gesundheitsbehörden wurden beispielsweise unter Druck gesetzt, ihre Erklärungen zur Notfallzulassung nicht bekannt zu geben. Einigen Berichten zufolge, wie z. B. der Dokumentarfilmerin Lillian Franck, wurde die WHO von den Interessen der Industrie vereinnahmt. Dies ist der Bericht, der im Film TrustWho vorgestellt wird.

Die medizinisch-libertäre oder medizinische Freiheitsbewegung ist in höchster Alarmbereitschaft angesichts dessen, was sie für den Versuch der WHO halten, mit der Initiative der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) die Macht an sich zu reißen. Erstmals 1969 von der Weltgesundheitsversammlung verabschiedet und zuletzt 2005 überarbeitet, handelt es sich um rechtsverbindliche Regeln, die nur für die WHO gelten, die ein Instrument ist, das darauf abzielt, eine internationale Zusammenarbeit zu erreichen, „um die internationale Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, davor zu schützen, sie zu kontrollieren und eine Reaktion der öffentlichen Gesundheit auf die internationale Ausbreitung von Krankheiten in einer Weise zu geben, die den Risiken für die öffentliche Gesundheit angemessen und begrenzt ist und unnötige Eingriffe in den internationalen Verkehr und Handel vermeidet“. Anders ausgedrückt: Die IGV sind ein Vertrag, der den einzigen Vertrag darstellt, der die WHO ermächtigt, als globales Überwachungssystem zu fungieren. Der jüngste Vorstoß der IGV stellt nach Ansicht von Kritikern eine beispiellose Machtübertragung vom Nationalstaat auf die WHO in Zeiten des Gesundheitsnotstands dar. TrialSite verfolgt die aktuelle IGV-Situation.

Vielleicht rettet das nicht nur die amerikanischen Bürgern vor weiteren Plandemien… Wir berichteten bereits über den internationalen WHO-Pandemievertrag, der die Regelungen aller Länder im Pandemiefalle durch eine einheitliche WHO-Regelung ersetzt. Wir können uns gut vorstellen, wie das dann aussehen würde, oder?

