Roger Stone identifiziert einen Vizepräsidenten, den Präsident Trump in Betracht ziehen könnte – das wird Sie überraschen

Roger Stone teilte dies auf seinem Substack mit – was ist mit Bobby?

Roger Stone teilte seine Beobachtungen über die Ankündigung von Bobby Kennedy Jr., dass er auf dem Ticket der Demokraten für das Präsidentenamt kandidieren wird, mit einigen Beobachtungen und einer Idee.

Hier sind Auszüge aus Stone’s Substack:

Da maßgebliche Umfragen zeigen, dass nur 37% der Demokraten wollen, dass Präsident Joe Biden eine Wiederwahl anstrebt, ist die potenzielle Kandidatur von Robert F. Kennedy Jr. sowohl faszinierend als auch potenziell erheblich auf das Präsidentschaftsrennen 2024 auswirkend.

Kennedy – der Spross des politischen Vermächtnisses Kennedys, der Neffe von Präsident John F. Kennedy und der Sohn des ehemaligen US-Senators und US-Justizministers Robert Kennedy – hat eine lange Geschichte des Umweltaktivismus und der Unterstützung für andere progressive Politiken – aber es ist seine langjährige Kritik an der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfungen, für die er am besten bekannt ist.

Kennedy äußerte sich 2015 besorgt über den Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus und hat sich zum bekanntesten Kritiker der Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfung entwickelt – was in seinem bahnbrechenden Buch The Real Anthony Fauci gipfelte.

Die Demokratische Partei hat sich sehr dramatisch verändert, seit Robert Kennedys Onkel John 1960 als glühender Antikommunist, Unterstützer einer großen Aufrüstung, Steuersenkung und Unterstützer eines silbergedeckten Dollars kandidierte. Präsident John Kennedy wurde auch zutiefst misstrauisch gegenüber den Geheimdiensten, nachdem er mit dem fehlerhaften Plan für die Invasion in der Schweinebucht gefüttert worden war, und war überrascht, dass die US-Geheimdienste keine „Frühwarnung“ darüber gaben, dass die Russen 1962 US-Raketen in Kuba montiert hatten. Tatsächlich ist es Kennedys Versprechen, „die CIA in tausend Stücke zu zersplittern und in alle Winde zu zerstreuen“, das zu den wahrscheinlichen Ursachen seiner Ermordung im Jahr 1963 gehörte – wie ich in meinem New York Times Bestseller „Der Mann, der Kennedy tötete: Der Fall gegen LBJ“ dokumentierte.

So wie die Maschinerie der Demokratischen Partei den Senator von Vermont, Bernie Sanders, 2016 und erneut 2020 um die Nominierung der Demokraten zum Präsidentschaftskandidaten betrogen hat; Dieselbe Parteimaschinerie – die jetzt unter der festen Kontrolle von Barack Obama steht – kann sich darauf verlassen, dass sie RFK Jr. im Nominierungsprozess der Demokraten in die Knie zwingen wird.

Da Kennedy sich als führender Impfskeptiker des Landes herauskristallisiert und eine antiglobalistische „America First“-Außenpolitik vertritt, wäre es in der Trump-Welt klug, den Fortschritt seiner Kandidatur sorgfältig zu beobachten. So wie ein Drittel der Wähler von Bernie Sanders bei den Präsidentschaftswahlen 2016 für Donald Trump gestimmt hat, könnten die Stimmen, die Robert Kennedy gesammelt hat, im November 2024 leicht in der Trump-Kolumne landen.

Angesichts der Gefahrenlage Amerikas sollte der ehemalige Präsident, wenn RFK besser abschneidet als erwartet, die Einberufung von RFK als republikanischer Vizepräsidentschaftskandidat in einem „überparteilichen“ Einheitsticket in Betracht ziehen. Diese Idee ist nicht ohne Präzedenzfall; Senator John McCain wollte 2008 unbedingt den demokratischen Senator Joe Lieberman als Vizepräsidentschaftskandidaten. McCain wurde schließlich von der Idee abgebracht.