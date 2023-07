Sind Bill & Hillary Clinton in den Kinderhandel verwickelt?

Die Frage, die sich jeder stellt, lautet: Haben Bill und Hillary Clinton Verbindungen zu Netzwerken, die Kinderhandel oder Kinderarbeit betreiben, oder sind sie, wie sie sich selbst darstellen, Fürsprecher für Kinder? Obwohl der Fokus sowohl auf Bill als auch auf Hillary liegt, wird dieser Bericht in erster Linie eine Zeitleiste von Hillarys Arbeit in Bezug auf Kinder aufschlüsseln, zusätzlich zu ihren beiden Verbindungen zu Personen, die wegen Verbrechen gegen Kinder angeklagt und/oder verurteilt wurden – denn es stapelt sich. Die folgenden Informationen werden Fakten liefern, damit jeder selbst entscheiden kann, was er für die Wahrheit hält, oder bis weitere Informationen bekannt werden.

Der Menschenhandel ist eine 150 Milliarden Dollar schwere Industrie.

Zeitleiste von Hillarys Arbeit, die speziell Säuglinge und Kinder betrifft:

1970: Arbeit am Yale Child Study Center, wo sie sich mit der frühkindlichen Gehirnentwicklung befasst und als wissenschaftliche Mitarbeiterin an dem Buch Beyond the Best Interests of the Child mitarbeitet. Außerdem bearbeitet sie Fälle von Kindesmissbrauch im Yale-New Haven Hospital.

1970: Sommer – Arbeit im Unterausschuss für Wanderarbeit von Walter Mondale

1971: Sie lernt ihren Ehemann Bill kennen und absolviert ein Praktikum in der Anwaltskanzlei Treuhaft, Walker und Burnstein, wo sie unter anderem am Sorgerecht für Kinder arbeitet.

1973: Postgraduiertenstudium über Kinder und Medizin am Yale Child Study Center, ihr Artikel „Children Under the Law“ wurde in der Harvard Educational Review veröffentlicht, Mitarbeiterin des Marian Wright Edelman’s Children’s Defense Fund in Cambridge, MA, Beraterin des Carnegie Council on Children

1977: Mitbegründerin von Arkansas Advocates for Children and Families – einer Allianz auf bundesstaatlicher Ebene mit dem Children’s Defense Fund – und Pro-Bono-Tätigkeit in der Kinderfürsorge während ihrer Arbeit in der Anwaltskanzlei Rose

1979: Veröffentlichung von „Children’s Policies: Abandonment and Neglect“ („Kinderpolitiken: Vernachlässigung und Verwahrlosung“) und „Children’s Rights: A Legal Perspective” („Kinderrechte: Eine rechtliche Perspektive”)

1985: Einführung des Arkansas Home Instruction Program für Jugendliche im Vorschulalter (Vorbereitung und Alphabetisierung)

1988-92: Vorstandsvorsitzende des Children’s Defense Fund und im Vorstand des Arkansas Children’s Hospital’s Legal Services

1995: Verfasste sie einen Artikel über verwaiste Kinder, der 1997 zum Adoption and Safe Families Act führte

1996: Veröffentlichung des Buches “It Takes A Village: And Other Lessons Children Teach Us” („Es braucht ein Dorf: Und andere Lektionen, die uns Kinder lehren“)

1997: Unterstützung des State Children’s Health Insurance Program und Förderung landesweiter Impfungen gegen Kinderkrankheiten; Veranstaltung von Konferenzen zur Kinderbetreuung und zur frühkindlichen Entwicklung und Bildung im Weißen Haus; Initiierung und Durchsetzung des Adoption and Safe Families Act, der die Bundesstaaten verpflichtete, die elterlichen Rechte für Kinder, die 15 von 22 Monaten in Pflegefamilien untergebracht waren, aufzuheben und Mittel für die Förderung von Adoptionen sowie Zuschüsse für Adoptivkinder bis zum Alter von 18 Jahren bereitstellte; Per Executive Memorandum fügte ihr Ehemann, Präsident Bill Clinton, die „Adoption 2002 Initiative“ hinzu, die darauf abzielte, die Hindernisse für Adoptionen zu senken, um die Adoptionsrate bis 2002 zu verdoppeln

1999: Maßgeblich an der Verabschiedung des Foster Care Independence Act beteiligt, der die Bundesmittel für Teenager verdoppelt, die sich aus Pflegefamilien zurückziehen, und zusammen mit Lady Catherine Meyer und Cherie Booth Blair das International Center for Missing and Exploited Children ins Leben gerufen hat

2000: Gastgeberin der Konferenz über Kinder und Jugendliche und der Konferenz über Teenager im Weißen Haus

2005: Zusammen mit anderen Senatoren brachte sie den Family Entertainment Protection Act ein, um Kinder vor unangemessenen Inhalten in Videospielen zu schützen.

2007: Über die Clinton Health Access Initiative arbeitete sie in Pakistan an der Ausbildung von Krankenschwestern und Hebammen, die sowohl Geburten als auch Schwangerschaftsabbrüche durchführen können.

2009: Über die Clinton Health Access Initiative arbeiteten wir in Sambia, Malawi, Haiti, Mexiko und Mittelamerika, um Krankenschwestern und Hebammen für die Durchführung von Geburten und Abtreibungen auszubilden. Wir schlossen uns mit dem Polaris Project zusammen, das das National Human Trafficking Resource Center und die Hotline betreibt und ebenfalls Mitglied der Clinton Global Initiative ist, um einen „weltweit replizierbaren Ansatz zur Bekämpfung des Menschenhandels“ aufzubauen.

2010: Clinton Health Access erhält 25 Millionen Dollar von IKEA, damit CHAI der Initiative „Every Woman Every Child“ beitreten kann. So kann CHAI mit Regierungen zusammenarbeiten, um Mütter über die richtige Behandlung der Durchfallerkrankung ihres Kindes aufzuklären und Hersteller zur Entwicklung kinderfreundlicher Formulierungen zu ermutigen, mit Schwerpunkt in Kenia, Madhya Pradesh und Uttar Pradesh.

2012: Gastgeberin einer Konferenz der Clinton Global Initiative zum Thema Menschenhandel, bei der der ehemalige Präsident Obama als Hauptredner auftrat.

2013: Über die Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation konzentrierte sie sich auf die frühkindliche Entwicklung und die von der ehemaligen australischen Premierministerin Julia Gillard geleitete Initiative „Too Small to Fail“, um Mädchen weltweit zu ermutigen, weiterführende Schulen zu besuchen; sie leitete „No Ceilings: The Full Participation Project“, eine Partnerschaft mit der Bill & Melinda Gates Foundation, um Daten über die Fortschritte von Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt zu untersuchen; über die Clinton Health Access Initiative, ein siebenjähriges Gesundheitsprogramm in Ruanda mit Ivy Leagues aus den USA und 150 Millionen Dollar von der US-Regierung, um über 6.000 junge Frauen zu Krankenschwestern und Hebammen auszubilden, die sowohl Geburten als auch Abtreibungen durchführen können.

2014: Zusammenarbeit mit dem Polaris Project, einem CGI-Mitglied, bei der Erstellung eines Online-Verzeichnisses der Datenbank „Global Modern Day Slavery„.

2018: Hat sich für das Recht der Frauen auf Abtreibung eingesetzt und Gouverneur Cuomo angefeuert, als dieser ankündigte, die neuen Abtreibungsgesetze von New York zu verabschieden, die Abtreibungen bis zum Ende der Laufzeit erlauben und den gesetzlichen Schutz für fehlgeschlagene Abtreibungen aufheben, bei denen die Babys lebend geboren werden – das heißt, sie lassen sie sterben.

Handelt es sich bei all diesen Aktivitäten mit Kindern um Menschen, die sich für Kinder einsetzen, oder handelt es sich um eine Tarnung für andere ruchlose Handlungen? Prüfen Sie alle unten stehenden Informationen und ziehen Sie Ihre Schlüsse.

Im vergangenen Jahr erhielt die Clinton Health Access Initiative (CHAI), eine weitere Organisation, die nie ordnungsgemäß angemeldet wurde und illegal arbeitet, über 1,1 Millionen US-Dollar für eine Auszeichnung von der Bill & Melinda Gates Foundation – einem großen Spender der Clintons – und NORAD, die auch ihr Ten Island Challenge Programm mitfinanziert hat. Der Preis war angeblich für die Rettung des Lebens von Müttern und Neugeborenen gedacht.



Hillarys Engagement für das Internationale Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder (ICMEC)

Mitte der 1990er Jahre wandte sich Belgien an das National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach vermissten Kindern. Der Vorstand des NCMEC genehmigte die Gründung einer neuen Organisation, die sich der Aufgabe widmen sollte, weltweit das zu tun, wozu sich das NCMEC in den Vereinigten Staaten verpflichtet hatte. 1998 hielten die Mitglieder des Vorstands des neu gegründeten International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) ihre erste Sitzung ab, und im April 1999 wurde die Organisation von der damaligen First Lady Hillary Clinton, Lady Catherine Meyer und Cherie Booth Blair, der Frau des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair, ins Leben gerufen. Die vollständige archivierte Pressemitteilung können Sie hier einsehen.

Die Mutter von Richard Branson, Eve Branson, war 1999 ein Gründungsmitglied der ICMEC und gehörte dem Vorstand bis 2005 an. Richard Branson war der Gründungssponsor von ICMEC. ICMEC ist eine 501(c)(3) steuerbefreite Wohltätigkeitsorganisation, die ausschließlich aus privaten Mitteln und Ressourcen finanziert wird und ihren Hauptsitz in Alexandria, Virginia hat. Es handelt sich um eine Nichtregierungsorganisation. Sie hat auch ein Büro für den asiatisch-pazifischen Raum und ein Büro für Lateinamerika und die Karibik. Seit ihrer Gründung hat sie dazu beigetragen, vier nationale oder regionale Zentren für vermisste und ausgebeutete Kinder auf der ganzen Welt zu schaffen. Eines davon ist das Globale Netzwerk für vermisste Kinder(Global Missing Children’s Network, GMCN), das 1998, im selben Jahr wie ICMEC, gegründet wurde. Es hat 29 Mitgliedsländer auf 5 Kontinenten, die sich angeblich für die Suche nach vermissten und entführten Kindern einsetzen.

Auf einem Foto des Verwaltungsrats, das auf Wikipedia zu sehen ist, sind Eve Branson, ihr Sohn Richard Branson und viele andere bekannte Gesichter zu sehen.

Die Verbindungen zwischen Bill und Hillary Clinton und Richard Branson reichen weit zurück, aber auch nach vorne. Sie arbeiten derzeit gemeinsam an dem Pilotprogramm „The Ten Island Challenge“, das 2012 mit zehn Inseln begann und schnell auf über zwanzig Inseln ausgeweitet wurde, die alle an den Drogen- und Kinderhandelsrouten in der Karibik liegen. Seit ihrer Gründung haben sie sich nun verzweigt, um alarmierende neue Partnerschaften zu bilden und sich auf die Tourismus- und Hotelbranche zu konzentrieren. Das Programm Ten Island Challenge, das von der GEF, einem Arm der Weltbank, der OPIC, der niederländischen Postlotterie und der norwegischen Regierung finanziert wird, hat sich angeblich zum Ziel gesetzt, Inseln mit Solarparks und erneuerbaren Energien auszustatten.

Die meisten dieser karibischen Inseln wurden als „Tier 2 & 3“ eingestuft und unterliegen aufgrund des Ausmaßes des Menschenhandels und der modernen Sklaverei, der große Teile der Bevölkerung ausgesetzt sind, den Beschränkungen der US-Hilfe – wie die Dokumentation in diesem Bericht zeigt. Warum sollte Hillary, die sich nach eigenen Angaben für die Rechte der Kinder einsetzt, ihre Energie darauf verwenden, eine kleine Solarfarm zu errichten, um einen Häuserblock auf jeder dieser Inseln mit Strom zu versorgen – einschließlich kostenloser Solarsysteme für die Regierungsgebäude -, anstatt sich für die leidenden Kinder auf diesen Inseln einzusetzen?

Eine weitere wichtige und relevante Tatsache ist, dass Planned Parenthood die Caribbean Family Planning Affiliation auf 10 dieser Inseln gegründet hat. Im selben Jahr, in dem Clintons „Ten Island Challenged“ ins Leben gerufen wurde, kündigte die Planned Parenthood Federation ihren Plan an, Jugendleiter in Lateinamerika, Afrika und den USA auszubilden und die Anfälligkeit der Jugend für ungewollte Schwangerschaften und unsichere Abtreibungen zu bekämpfen. Warum ist das wichtig? Weil die Clintons seit 1993 mit Planned Parenthood zusammenarbeiten, als Bill Clinton die „Nachrichtensperre“ aufhob, um die laufende Finanzierung von Kliniken, die Abtreibungen vornehmen, zu sichern, und weil beide Hebammen und Krankenschwestern für die Durchführung von Abtreibungen in mehreren Ländern ausgebildet haben, was alles in New York City begann.

Zurück zu ICMEC: Um das Ausmaß der Reichweite von ICMEC zu verstehen, heißt es in einem Bericht aus dem Jahr 2014 für den Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen der Vereinigten Staaten zum Thema „Internationale elterliche Kindesentführung“, dass ICMEC Strafverfolgungsbehörden in 121 Ländern geschult hat. Sie hat Gesetze in 200 Ländern überprüft und mit Parlamenten in 100 Ländern zusammengearbeitet, um neue Gesetze gegen Kinderpornographie zu erlassen. Sie hat ein globales Netzwerk für vermisste Kinder aufgebaut, das 22 Länder umfasst, nationale Zentren in mehreren Ländern eingerichtet und ein regionales Zentrum in Europa geschaffen, das 13 Länder in der Balkanregion betreut.

Außerdem trafen sie sich in Kairo mit 400 arabischen Staatsoberhäuptern, um ein Abkommen über den Schutz von Kindern zu schließen. Sie schlossen sich auch mit dem Vatikan, der Mayo Clinic und Il Telefono Azzurro zusammen, um die ‚Erklärung von Rom‘ über die Rechte der Kinder zu erstellen. Und schließlich gingen sie formelle Partnerschaften mit Interpol ein und gründeten eine Globale Gesundheitskoalition aus Pharmaunternehmen und Gesundheitseinrichtungen, um die öffentliche Gesundheitskrise durch sexuellen Kindesmissbrauch zu bekämpfen.

Im Jahr 2005, sechs Jahre nach dem Start von ICMEC, wurden nach Schätzungen des US-Außenministeriums jährlich 600.000 bis 800.000 Menschen über internationale Grenzen gehandelt, davon 50 % Minderjährige. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) „erreichen die weltweiten Gewinne aus Zwangsarbeitern, die von privaten Unternehmen oder Agenten ausgebeutet werden, jedes Jahr 43 Milliarden Dollar, von denen 31,6 Milliarden Dollar auf Opfer des Menschenhandels entfallen.“ Neun Jahre später, im Jahr 2014, meldete die (ILO), dass „Zwangsarbeit in der Privatwirtschaft 150 Milliarden Dollar an illegalen Gewinnen pro Jahr generiert, dreimal mehr als zuvor geschätzt.“

„Durch ICMEC und das Koons Family Institute on International Law & Policy bewirken wir international etwas. Jeden Moment sind wir einen Schritt näher dran, ein weiteres Kind zu retten, eine weitere Kindheit zu retten, ein weiteres Kind nach Hause zu bringen.“

All dies wirft die Frage auf: Wenn die ICMEC so allmächtig ist, wie sie behauptet, und alle oben genannten Schritte unternommen hat, um diese weltweite Epidemie zu verhindern, warum ist dann die Zahl der Opfer von Menschenhandel seit ihrer Gründung im Jahr 1999 deutlich gestiegen und nicht gesunken? Wann genau tritt „jeden Moment“ in Kraft?

Folgen Sie dem Geld: Finanzielle Verbindungen zu ICMEC

Der Vorstand von ICMEC (früher und heute) hat fast alle mit großen Pharma- und Biotechunternehmen und Banken zusammengearbeitet. Diese Leute haben eine fantastische Liste der Vorstandsmitglieder, eine Zeitleiste mit Pressemitteilungen, die auf ICMEC verweisen, und Spenden zusammengestellt. Ihnen gebührt die volle Anerkennung für die Zusammenstellung der unten aufgeführten Finanzinformationen.

Göran Ando war Mitglied des Vorstands von ICMEC und arbeitete für Novo Nordisk, UK Ltd. und Pfizer Australia Pty Ltd.

– Novo Nordisk zahlte zwischen 2004-2012 $1,7 Millionen an die Podesta Group

– Novo Nordisk spendete zwischen $50-100k an die Clinton Foundation

– AstraZeneca PLC spendete $100.000 – $250.000 an die Clinton Foundation

– AstraZeneca Pharmaceuticals LP spendete $50,000 – $100,000 an die Clinton Foundation

Mike DeNoma, ist ein ehemaliger Direktor von ICMEC und sitzt derzeit im Vorstand von ICMEC. Er ist außerdem Senior Advisor bei Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP, und hatte hochrangige Positionen bei Standard Chartered Plc / International Private Banking Business und Citibank NA inne.

– Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP zahlte über 1,3 Millionen Dollar an Lobbygebühren an die Podesta Group

– Standard Chartered Bank (mehr dazu unten) spendete $1.000.001 – $5.000.000 an die Clinton Foundation

– James A. Kohlberg spendete $50.001 – $100.000 an die Clinton Foundation

Victor Halberstadt, stellvertretender Vorsitzender des ICMEC-Verwaltungsrats, arbeitete für die Goldman Sachs Group, Inc. und Daimler-Chrysler. Interessanterweise war er auch ein Treuhänder für den Population Council, New York.

– Daimler Trucks North America LLC spendete $500.001 – $1.000.000 an die Clinton Foundation

– Goldman Sachs Philanthropy Fund spendete $250.001 – $500.000 an die Clinton Foundation

– Die Goldman Sachs Group, Inc. spendete $1,000,001 – $5,000,000 an die Clinton Foundation

Dr. Franz B. Humer, Vorsitzender des ICMEC-Verwaltungsrats, mit einem umfangreichen Lebenslauf, darunter Roche Holdings AG, Citigroup, Diageo PLC, Genentech, Inc. und viele mehr.

– Die Roche-Gruppe zahlte der Podesta-Gruppe zwischen 1998 und 2006 über 1,5 Millionen Dollar.

– Roche Holdings zahlte der Podesta-Gruppe zwischen 2007 und 2009 560.000 Dollar

– Citigroup Inc. zahlte der Podesta-Gruppe im Jahr 2001 $100.000

– Diageo PLC zahlte der Podesta-Gruppe zwischen 2010 und 2016 über 1,3 Millionen Dollar

– Genentech, Inc. spendete $10.001 – $25.000 an die Clinton Foundation

– Citi Foundation spendete $1.000.001 – $5.000.000 an die Clinton Foundation

– Citigroup Inc. spendete $500.001 – $1.000.000 an die Clinton Foundation

– Diageo PLC spendete $50,001 – $100,000 an die Clinton Foundation

Dr. Raymond F. Schinazi, ist ein ehemaliger Direktor von ICMEC und ist derzeit im Vorstand von ICMEC tätig. Er gründete mehrere Pharmaunternehmen, darunter Pharmasset, Inc., das er 2012 für $11 Milliarden an Gilead Sciences verkaufte.

– Gilead Sciences, Inc. spendete $100.001 – $250.000 an die Clinton Foundation

Per-Olof Loof, ehemaliger Direktor von ICMEC und derzeit Mitglied des Vorstands von ICMEC.

– Spendete 2016 $2.700 an Hillary For America

Die Lobbying-Gebühren der Podesta Group finden Sie hier in den obigen Finanzberichten. Hier ist auch eine archivierte Version.

Die Spenderliste der Clinton Foundation, auch mit einer archivierten Version.

Am 9. April 2019 hat die Standard Chartered Bank, ein großer Geldgeber der Clinton Foundation, zugegeben, illegal Transaktionen unter Verstoß gegen die Iran-Sanktionen abgewickelt zu haben und sich bereit erklärt, mehr als 1 Milliarde Dollar zu zahlen. Die kriminelle Verschwörung dauerte von 2007 bis 2011 und führte dazu, dass die SCB rund 9.500 Finanztransaktionen im Wert von etwa 240 Millionen Dollar über US-Finanzinstitute zugunsten iranischer Unternehmen abwickelte.

“Standard Chartered Bank räumt ein, illegal Transaktionen unter Verstoß gegen die Iran-Sanktionen abgewickelt zu haben und erklärt sich bereit, mehr als 1 Milliarde Dollar zu zahlen”

Langsam wird klar, wer hier das Sagen hat und wer das Geld kassiert. Das wirft die Frage auf: Geht es dem ICMEC darum, Kinder zu retten oder Geld zu verdienen? Und was noch wichtiger ist: Was wird für all dieses Geld getauscht?



Globales Verzeichnis der modernen Sklaverei – Eine Clinton Global Initiative

Zusätzlich zu all den oben genannten Aktivitäten gegen den Menschenhandel ging die Clinton Global Initiative 2009 eine Partnerschaft mit dem Polaris Project ein, um einen Ansatz zur Bekämpfung des Menschenhandels zu entwickeln, der weltweit replizierbar ist. Das Polaris Project betreibt das National Human Trafficking Resource Center (NHTRC) und betreibt die National Human Trafficking Hotline. Polaris hat seinen Sitz in Washington D.C. und wird zum Teil vom Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste finanziert. Gemeinsam haben sie 2014 eine „Global Modern Day Slavery„-Datenbank von Organisationen auf der ganzen Welt erstellt, um den Menschenhandel zu überwachen. Sie behaupten, dass es sich um die umfassendste Datenbank von Organisationen handelt, die jemals für die Öffentlichkeit zusammengestellt wurden. Wie auf der Karte oben zu sehen ist, sind 199 Länder in dieser Datenbank enthalten.

Sie erklären: „Indem es den Akteuren im Bereich der Bekämpfung des Menschenhandels ermöglicht, einander besser zu lokalisieren, zu identifizieren und miteinander in Verbindung zu treten, wird das Tool dazu beitragen, die Opfer des Menschenhandels und gefährdete Bevölkerungsgruppen mit der Hilfe zu verbinden, die sie benötigen.“

Als sie 2014 mit diesem Projekt begannen, hatten sie 200 Organisationen in der Datenbank. Jetzt gibt es 2936 Organisationen und Hotlines, die sich mit Menschenhandel und Zwangsarbeit beschäftigen. Allein in Washington D.C. gibt es 26. Wenn Sie schon einmal über Menschenhandel recherchiert haben, finden Sie in dieser Datenbank eine Menge aufschlussreicher Informationen. Es ist definitiv ein großartiges Netzwerk.

Das Global Modern Day Slavery Directory hat sich auch mit der Freedom Collaborative von Liberty Asia zusammengetan, einer passwortgeschützten Online-Plattform für „Interessenvertreter“ im Kampf gegen den Menschenhandel, die einen von den Nutzern aktualisierten Newsfeed, eine globale Gemeinschaft von Organisationen und Forschungsergebnissen sowie programmatische und rechtliche Ressourcen bietet. USAID und UNDP sind nur zwei der Partner von Freedom Collaborative.

Liberty Asia hat sich 2013 auch mit La Strada International und dem Polaris Project zusammengetan, um eine Allianz von Menschenhandels-Hotlines auf der ganzen Welt ins Leben zu rufen. Google finanzierte diese Bemühungen mit 3 Millionen Dollar, nachdem es festgestellt hatte, dass die meisten illegalen Gruppen in irgendeiner Weise in den Menschenhandel verwickelt waren. Jared Cohen, Direktor von Google Ideas, sagte, dass es keine gute Koordination zwischen allen Hotlines gab.

„Wenn Sie eine Hotline in einem Unternehmen anrufen, werden zwar lokale Daten generiert, aber es gibt keine Möglichkeit, die Daten mit einer Hotline in einem anderen Land zu korrelieren“, so Cohen. „[Also dachten wir]: Kann man all diese Hotlines integrieren, so dass es egal ist, welche man anruft? Sie brauchen ein integriertes Ökosystem, um die richtige Antwort zu geben.“

SCHLÜSSELFAKTEN

– Das Polaris-Projekt ist ein Mitglied der Clinton Global Initiative (CGI). Die Mitglieder werden nur auf Einladung aufgenommen und spenden jährlich mindestens 15.000 $.

– Catherine A. McLean ist die Vorsitzende des Verwaltungsrats von Polaris. McLean war 2008 die leitende Beraterin der Hillary Clinton for President Campaign.

– Steve Rosenthal, Mitglied des Verwaltungsrats, war während der Clinton-Regierung stellvertretender Minister des US-Arbeitsministeriums.

– Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Clinton Global Initiative nie formell korrekt gegründet wurde und keine juristische Person ist.



Pädophile Vertuschung des US-Botschafters während Hillary Clintons Amtszeit als Außenministerin

Noch mehr Fragen werden aufgeworfen, wenn man auf die Vertuschung von Pädophilie im Außenministerium zurückblickt, die die MSM beschäftigte, als Hillary Clinton Außenministerin war. Wie die New York Post, CBS und NBC News im Juni 2013 berichteten, haben sie Dokumente erhalten, die sich auf laufende Ermittlungen beziehen, die acht Fälle von angeblichem Fehlverhalten von Mitarbeitern des Außenministeriums, Auftragnehmern und einem US-Botschafter betreffen, die alle in die Amtszeit von Hillary Clinton fallen. In einem internen Memo des Generalinspekteurs vom Oktober 2012 heißt es, dass der untersuchte Botschafter „routinemäßig seinen Sicherheitsdienst verlassen hat, um sexuelle Gefälligkeiten sowohl von Prostituierten als auch von minderjährigen Kindern anzustreben“. In dem Bericht heißt es auch, dass ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums die Ermittler angewiesen hat, „die Ermittlungen einzustellen“. Hier ist ein 3-minütiger Nachrichtenclip von NBC (deutsche Untertitel):

Der ehemalige New Yorker Kongressabgeordnete Anthony Weiner

Der ehemalige New Yorker Kongressabgeordnete Anthony Weiner, Ehemann von Huma Abedin, Hillary Clintons stellvertretender Stabschef, als sie Außenministerin war, und stellvertretender Vorsitzender von Hillarys Präsidentschaftswahlkampf 2016, hat vor kurzem seine Haftstrafe für Sexting mit einem 15-jährigen Mädchen beendet. Weiners Laptop enthielt 340.000 E-Mails, von denen ein großer Teil zwischen Hillary und Huma ausgetauscht wurde. Auf Seite 294 des IG-Berichts heißt es: Erste Analyse des Laptops – Tausende von E-Mails, Hillary Clinton & Stiftung, Verbrechen gegen Kinder.

Das FBI hat auch ein Dokument veröffentlicht, in dem es heißt „Anthony Weiner; Producers of Child Pornography“ (Anthony Weiner; Produzenten von Kinderpornographie ) mit einem leeren Feld darunter. Beachten Sie, dass „Produzenten“ im Plural steht. Sie erklärten auch, dass eine beträchtliche Anzahl der 340.000 E-Mails zwischen Huma Abedin und Hillary Clinton waren.

Rechts unten: “Produzenten von Kinderpornografie”

In dem 568-seitigen Bericht des Office of the Inspector General vom Juni 2018, in dem die verschiedenen Maßnahmen des FBI und des DOJ im Vorfeld der Wahl 2016 untersucht werden, heißt es: „Im September 2016 begannen die New Yorker Außenstelle des FBI (NYO) und die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York (SDNY), gegen den ehemaligen Kongressabgeordneten Anthony Weiner wegen seiner Online-Beziehung zu einer Minderjährigen zu ermitteln. Am 26. September 2016 wurde ein Durchsuchungsbefehl für Weiners iPhone, iPad und Laptop erwirkt. Das FBI erhielt diese Geräte noch am selben Tag. Der Durchsuchungsbefehl ermächtigte die Regierung, nach Beweisen für folgende Straftaten zu suchen: Übermittlung obszönen Materials an einen Minderjährigen, sexuelle Ausbeutung von Kindern und Aktivitäten im Zusammenhang mit Kinderpornografie.”

Auf Seite 303 dieses Berichts erklärt der Sachbearbeiter, der als einziger die Befugnis hatte, den Laptop freizugeben, seine Besorgnis darüber, dass sich niemand bei ihm gemeldet hat:

Das Schweigen, das ich hörte, bereitete mir wirklich Unbehagen, denn irgendetwas würde einbrechen….Und nach meinem Verständnis, das uninformiert ist, weil… ich habe nicht an der Hillary Clinton-Sache gearbeitet. Mein Verständnis zu der Zeit war, dass ich Ihnen sage, dass ich private E-Mails von Hillary Clinton habe, Nummer eins, und BlackBerry-Nachrichten, Nummer zwei. Ich sage Ihnen, dass wir möglicherweise das 10-fache des Volumens haben, von dem Direktor Comey sagte, wir hätten es in den Akten. Warum ist niemand hier? Wenn ich z.B. der Vorgesetzte einer Informantengruppe in Seattle wäre und davon höre, würde ich mich mit dem Hauptquartier in Verbindung setzen und sagen: Hey, irgendein Agent, der hier Kinderpornografie betreibt, hat vielleicht [Hillary Clintons] E-Mails. Setzen Sie sich ans Telefon, rufen Sie [den Agenten] an und besorgen Sie eine Kopie des Laufwerks, denn so sollten Sie vorgehen. Und dass sich in dieser Nacht niemand bei mir meldete, verstehe ich bis heute nicht, was da schief gelaufen ist.

Anthony Weiner wurde am 17. Februar 2019 aus dem Gefängnis entlassen und in eine Resozialisierungseinrichtung in Brooklyn, New York, eingewiesen. Huma Abedin arbeitet immer noch Seite an Seite mit Hillary Clinton in ihrer illegal geführten politischen Organisation ‚Onward Together‘ 501(c)(4). Was sich auf diesem Laptop befindet, bleibt bis heute ein Rätsel.



NXIVM

NXIVM wird oft als „Sexkult“ bezeichnet, und das aus gutem Grund. Es handelt sich um ein dunkles Schneeballsystem, das seit Jahrzehnten existiert und Menschenhandel, Zwangsprostitution und Sklavenarbeit, Überweisungsbetrug, Geldwäsche, Identitätsdiebstahl, Erpressung, Visa-Betrug, Kindersexhandel, Brandmarkung von Frauenkörpern und Erpressung beinhaltet. Die Anführer sind gut vernetzt, verfügen über ein Millionenvermögen und haben eine ganze Armee von Anwälten. Allerdings bezeichnen sie sich selbst gerne als Organisation zur Schulung von Führungskräften und Gruppen, die sich über 23 Staaten erstreckt.

Die Anführer wurden im Jahr 2018 angeklagt, weitere Anklagen sind möglich. Dieser Fall ist brisant und weitet sich aus. Es gibt neue Beweise und neue Einigungen.

Clare Bronfman, Seagram’s Erbin – Geldgeberin

Allison Mack, Smallville Schauspielerin – Anwerberin

Keith Raniere, Anführer und Mitgründer

Nancy Salzman, Präsidentin und Mitgründerin

Lauren Salzman, Hochrangiges Mitglied

Kathy Russell, Buchhalterin

Ihr Anführer, Keith Raniere, betreibt auch einen Geheimbund namens DOS, bekannt als „The Vow“. Einem Bericht der Epoch Times zufolge haben die Staatsanwälte gesagt, dass die Gesellschaft etwa 2015 gegründet wurde. Sie soll ein Akronym für den lateinischen Ausdruck „dominus obsequious sororium“ sein, was frei übersetzt „Herr über die Sklavinnen“ bedeutet.

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass DOS wie eine Pyramide funktioniert, an deren Spitze Raniere als oberster Meister steht. Alle Teilnehmer sind Frauen, von denen die meisten aus den Reihen von NXIVM rekrutiert werden, und es gibt Ebenen von „Sklaven“, die von „Meistern“ geleitet werden. Bei der Rekrutierung informierten die Master ihre potenziellen Sklaven darüber, dass sie „Sicherheiten“ bereitstellen müssten, um sicherzustellen, dass die Sklaven das, was sie lernen würden, geheim halten würden. Zu den Sicherheiten gehörten sexuell eindeutige Fotos, Videos, die belastende Informationen über sie selbst oder eine ihnen nahestehende Person enthielten, oder Briefe mit belastenden Anschuldigungen und der Abtretung von Rechten an bestimmten Gütern. Die „Sklaven“ mussten fortlaufend Sicherheiten stellen, die in einem Safe aufbewahrt wurden.

Eine verdeckte Anstiftung zum sexuellen Kindesmissbrauch:

Raniere, 58, wird vorgeworfen, ein Kind dazu gebracht zu haben, „sich an sexuell eindeutigen Handlungen zu beteiligen, um eine oder mehrere visuelle Darstellungen dieser Handlungen zu produzieren, wobei diese visuellen Darstellungen produziert und übertragen wurden.“

Seine Mitangeklagten „wussten von Ranieres sexuellen Beziehungen zu zwei minderjährigen Opfern und erleichterten diese: (1) ein fünfzehnjähriges Mädchen, das bei Nancy Salzman angestellt war und zehn Jahre später Ranieres erste ‚Sklavin‘ bei DOS wurde.“

Nancy Salzman bekennt sich der Erpressung schuldig

Die ehemalige psychiatrische Krankenschwester Nancy Salzman, Mitbegründerin und Präsidentin von NXIVM, hat sich am 12. März 2019 in einem Punkt der organisierten Kriminalität schuldig bekannt und zugegeben, an einem weit verbreiteten kriminellen Unternehmen beteiligt gewesen zu sein. Sie gestand auch, E-Mail-Passwörter von NXIVM-Gegnern gestohlen und Tonbänder verändert zu haben, bevor sie diese zur Verwendung in einem Gerichtsverfahren übergab.

Lauren Salzman hat zugegeben, eine Frau 2 Jahre lang versklavt zu haben

In den letzten Tagen des März 2019 bekannte sich Lauren Salzman in aller Stille der Verschwörung schuldig und gab am2. April vor Gericht zu, dass sie ihre eigene persönliche Sklavin von März 2010 bis April 2012 beherbergt hatte, indem sie sie in einem Zimmer gefangen hielt und ihr mit der Abschiebung nach Mexiko drohte. Sie gab auch zu, Mitglied von DOS, Ranieres Geheimbund, zu sein.

Clare Bronfman fiel in Ohnmacht, als sie erfuhr, dass die Anwälte Mark Geragos & Michael Avenatti wegen Erpressung von Nike angeklagt wurden

Mitten in dieser Bombenstimmung fiel Clare Bronfman am 27. März 2019 im Gerichtssaal in Ohnmacht, als sie gefragt wurde, ob sie heimlich ihren Anwalt Michael Avenatti beauftragt habe. In einer aktuellen Anklageschrift wurde einer von Bronfmans Anwälten, Mark Geragos, als Mitverschwörer mit Michael Avenatti identifiziert, um 20 Millionen Dollar von Nike zu erpressen. Avenatti wurde nur zwei Tage vor Bronfmans Erscheinen vor Gericht verhaftet. Am 11. April 2019 wurde Avenatti dann in 36 Fällen von Betrug und Veruntreuung angeklagt.

Allison Mack bekennt sich schuldig der Erpressung

Am 8. April 2019 bekannte sich die Smallville-Darstellerin Allison Mack schuldig, Frauen zu Sexsklavinnen für ihren Anführer Keith Raniere manipuliert zu haben. In den Gerichtsdokumenten wurde ihr ursprünglich vorgeworfen, Kinder durch Gewalt, Betrug oder Nötigung zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben.

Wie groß ist NXIVM, und wie weit reicht ihre Reichweite? Dies ist eine Liste ihrer Mitgliedschaften, die in Gerichtsakten dokumentiert sind.

Was haben diese Personen mit den Clintons zu tun?

Clare Bronfman, die Erbin von Seagram’s, ihre Schwester Sara Bronfman und Nancy Salzman von NXIVM waren alle Mitglieder der Clinton Global Initiative, die nur auf Einladung stattfindet. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie den Clintons mindestens 15.000 Dollar an jährlichen Spendengeldern gezahlt haben, um an ihren Projekten und Initiativen beteiligt zu sein, um Verträge und Geschäfte zu erhalten. Ausgehend von den bisherigen Beweisen wäre es ein Leichtes, über die ruchlosen Pay-to-Play-Operationen zu spekulieren, die stattfanden, wenn die Gruppe von NXIVM und die Clintons an gemeinsamen Projekten arbeiteten. Die Tatsache, dass sie alle in ähnlichen Kreisen verkehrten, einschließlich der Tatsache, dass NXIVM Seminare veranstaltete und Partys auf Richard Bransons Insel Necker feierte, verheißt ebenfalls nichts Gutes. Während Branson behauptet, er habe von diesen Veranstaltungen auf seiner Insel nichts gewusst, gibt es gemütliche Fotos von ihm und Clares Schwester Sara Bronfman, die darauf hindeuten, dass er der Familie nahe stand.

Die Clintons stehen der Familie Bronfman schon seit geraumer Zeit nahe. Hillary Clinton sprach 2013 bei der Beerdigung von Clares Vater Edgar Bronfman. Edgar wurde 1999 von Präsident Bill Clinton mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet. Er war auch ein Spender für die Clintons und ihre Stiftung.

Clare und Sara Bronfman sind nicht nur Mitglieder der Clinton Global Initiative, sondern NXIVM war auch ein großer Spender für die Präsidentschaftskandidatur von Hillary Rodham Clinton 2008. Nach Angaben der New York Post zeigen Bundesunterlagen, dass Führungskräfte, Top-Mitarbeiter und Familienmitglieder von NXIVM 29.900 Dollar für Hillarys Wahlkampf 2008 gespendet haben.

NXIVM-VIP-Tische bei der Clinton Foundation – Kirsten Gillibrand kommt dazu

Wie Fox News kürzlich berichtete, enthüllen Gerichtsdokumente, dass der Vater von Senatorin Kirsten Gillibrand für NXIVM gearbeitet hat. Der Vater der demokratischen Präsidentschaftskandidatin von 2020, Doug Rutnik, arbeitete 2004 vier Monate lang als Lobbyist für NXIVM und erhielt dafür 25.000 Dollar pro Monat. Ihr Vater hat ihre Stiefmutter dazu gebracht, Mitglied bei NXIVM zu werden. Offenbar versuchte Rutnik, sich von der Gruppe zu distanzieren, woraufhin NXIVM ihn verklagte. Später spendete Clare Bronfman Geld an Kirsten Gillibrand, das diese annahm.

Der Frank Report erzählt eine tiefer gehende Geschichte über Gillibrands Stiefmutter. Sie behaupten, dass Doug Rutnik Gwenn Bellcourt, Gillibrands Cousine, die später ihre Stiefmutter wurde, gebeten hat, an einem 5-tägigen Intensivkurs teilzunehmen, um festzustellen, ob NXIVM eine Lizenz als Bildungseinrichtung benötigt. Dies alles geschah, während Rutnik für NXIVM arbeitete. Bellcourt wurde von NXIVM aufgenommen und war sofort im Visier der Anführer Keith Raniere und Nancy Salzman, um in die Sekte aufgenommen zu werden. Raniere wollte, dass sie die Anwältin von NXIVM wird. Raniere entschied, dass sie Rutnik nicht mehr brauchten, woraufhin NXIVM versuchte, Rutnik zu verklagen, um die 100.000 Dollar zurückzubekommen, die sie an ihn gezahlt hatten. Die Sache wurde außergerichtlich geregelt und Rutnik zahlte die 100.000 Dollar. Später gelang es ihm, Bellcourt aus der Sekte herauszuholen und sie zu heiraten.

Einem Bericht in der Zeitschrift Big League Politics zufolge beschreibt der Augenzeuge John Tighe eine Spendenaktion für Hillary Clinton im Jahr 2006, bei der Gillibrand an einem NXIVM-Tisch saß. Er sagte: „Gillibrand saß an einem der vorderen Tische. Ja, die drei vorderen VIP-Tische wurden alle von NXIVM gekauft und sie saß mit Nancy Salzman zusammen.“

Kirsten Gillibrand behauptete 2017, sie habe noch nie von NXIVM gehört, bis sie in der Zeitung darüber gelesen habe.



Die Podesta Brüder

John Podesta, ehemaliger Stabschef von Bill Clinton im Weißen Haus, ehemaliger Berater von Barack Obama und ehemaliger Wahlkampfleiter von Hillary Clintons Präsidentschaftswahlkampf 2016

Tony Podesta, großer Lobbyist in DC und Gründer der Podesta Group

John und Tony stehen den Clintons sehr nahe, haben jahrzehntelang zusammengearbeitet und sind sogar in der Gegend von Chicago aufgewachsen, nur 14 Minuten voneinander entfernt – die Podestas in Jefferson Park und Hillary Rodham Clinton in Park Ridge, IL.

Obwohl die Podesta-Brüder noch nicht wegen Verbrechen gegen Kinder angeklagt wurden, wurde Tony Podesta wegen anderer, unten dokumentierter Vorwürfe angeklagt. Aufgrund einiger sehr beunruhigender materieller Beweise und der Tatsache, dass sie den Clintons sehr nahe stehen, werden sie in diesen Bericht aufgenommen.

JOHN PODESTA

In Johns Büro in der damaligen Wahlkampfzentrale von Hillary Clinton in Brooklyn hing ein Ölgemälde, das er von seinem Bruder Tony geliehen hatte. Es zeigt zwei Männer mit Messern und Gabeln in der Hand, die sich über einen Esszimmertisch beugen, auf dem ein Mann im Anzug liegt. Als das Time Magazine ihn zu diesem Gemälde befragte, sagte John: „Es ist besser, der Mann mit der Gabel zu sein als der Mann auf dem Tisch.“ Dies ist kein Gemälde, das eine Operation darstellt, sondern Kannibalismus.

John steht im Mittelpunkt von Pizzagate, seit Wikileaks 2016 seine E-Mails veröffentlicht hat. Das Magazin Rolling Stone möchte alle glauben machen, dass „russische Hacker“ die E-Mails von John gestohlen und sie an Wikileaks zur Veröffentlichung weitergeleitet haben. Sie haben, wie alle anderen Mainstream-Medien, behauptet, dass Pizzagate eine geistesgestörte Verschwörungstheorie ist, und Comet Ping Pong zum zentralen Punkt der Pizza-Pedophilie-Theorie gemacht.

“Fishing 4 for Teens”

Doch Pizzagate liegt eigentlich schon Jahrzehnte vor der Veröffentlichung dieser E-Mails zurück und wurde erst kürzlich als „Pizzagate“ bezeichnet. Ohne näher auf Pizzagate einzugehen, denn das wäre ein ganz eigener Artikel, beschränken wir uns hier auf zwei Fakten, die wir mit 100%iger Sicherheit kennen. 1) Während John Podesta bestreitet, mit Kindern in sexueller Weise zu tun zu haben, geht er zu keinem Zeitpunkt auf die verdächtige Sprache in seinen E-Mails ein oder erklärt sie. 2) Ein verdeckter Ermittler hat eine Razzia auf Craigslist durchgeführt, weil Stephen Salamak, ein Justizvollzugsbeamter aus New Jersey, eine Nachricht veröffentlicht hatte, in der er nach Frauen und Müttern suchte, „die auf Käsepizza stehen“ – ein Hinweis auf Kinderpornografie. Dies alles steht in der Anklageschrift. Der Mann wurde angeklagt, auf seinem Computer wurden zahlreiche kinderpornografische Fotos gefunden, und am 27. Juli 2018 bekannte er sich schuldig und wurde zu einer Mindeststrafe von 5 Jahren verurteilt.

Tatsache ist, dass – unabhängig davon, ob bewiesen werden kann, dass John mit „Pizzagate“ zu tun hat oder nicht – Pizza, Sex und Pädophilie schon seit vielen Jahren Hand in Hand gehen, das ist bekannt und gut dokumentiert. Al Vernacchio, ein Sexualpädagoge an einer Quäkerschule in Pennsylvania, unterrichtet seit 1999 Kinder über Pornografie und Sex und verwendet dabei Pizza-Begriffe. Es war sogar so erfolgreich, dass er 2012 auf TED auftrat, um es für alle zu erklären. Seit 20 Jahren werden also Pizza- und Lebensmittelbegriffe ganz offen als „Sex-Talk“ verwendet, wenn man nachforscht. Das alles macht die „Podesta-E-Mails“ rund um Lebensmittelbegriffe und Kinder noch ein bisschen merkwürdiger.

Aber hey, wenn Ihnen das nicht zusagt, können Sie immer noch zum „sexy, Instagram-baiting museum of pizza in NYC“ schlendern, das mit einem 29-Zimmer-Spaßhaus vollgepackt ist und mit Fotos von Leuten beworben wird, die in Leder, Handschellen, Ketten und – nun ja – nicht viel mehr gefesselt sind, während sie Pizza schlürfen oder besser noch – ein Stück über ihre Genitalien halten. Pizza-Sex-Talk in der Tat. Aber hier gibt es nichts zu sehen. Es ist schon lange ein Code, Leute. Der Durchschnittsbürger bräuchte etwa 10 Minuten, um in Hollywood, in der Werbung, in Kampagnen und sicherlich auch im Dark Web sexuelle Verbindungen zu Pizza zu finden, um zu dem Schluss zu kommen, dass Sex und Pizza schon seit Jahrzehnten miteinander verbunden sind. Das Einzige, was sich entwickelt hat, ist das Etikett selbst – „Pizzagate“.

Daher ist die Behauptung, dass Pizzagate nicht existiert, da sie sich ausschließlich auf den „Kometen Ping Pong“ konzentrieren, eine unzulässige, ignorante und unverantwortliche Berichterstattung. Sie konzentrieren sich absichtlich auf das Etikett und nicht auf die tatsächlichen Fakten, dass Pädophile und Kinderhandel seit Anbeginn der Zeit grassieren und sich im Laufe der Jahre immer weiter verschlimmert haben, insbesondere innerhalb der Kirche. Vielleicht macht es das Festhalten an der Bezeichnung „Pedogate“ für sie schwieriger, die Geschichte zu kontrollieren. Ein Denkanstoß.



TONY PODESTA

Tony Podesta, langjähriger Lobbyist in DC und Gründer der Podesta Group, wurde 2017 wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten angeklagt. Kurz darauf schloss die Podesta Group ihr Geschäft. Dann, im Juli 2018, bot Special Counsel Robert Mueller laut Tucker Carlson Tony Podesta Immunität an, um gegen Paul Manafort auszusagen, der mit der Podesta Group an einer PR-Kampagne für das Europäische Zentrum für eine moderne Ukraine gearbeitet hatte, das von drei hochrangigen Mitgliedern der pro-russischen Partei der Regionen gegründet worden war – und der wegen Bank- und Steuerbetrugs angeklagt worden war. Paul Manafort wurde zu 7-1/2 Jahren Gefängnis verurteilt. In der Zwischenzeit scheint sich Tony in Luft aufgelöst zu haben, ohne dass bestätigt wurde, ob es tatsächlich eine Immunitätsvereinbarung gegeben hat.

Ein Auszug aus Tony Podestas Kunstsammlung für Kinder

Die Geschenke von Tony Podesta an “The Katzen”

Zusätzlich zu Tonys eigener Sammlung verstörender Kunst, die sich mit Kindern beschäftigt, sind auch seine Manager und die Künstler, die sie in ihre Ausstellungen einbringen, ebenso verstörend. Eine dieser Ausstellungen enthielt Kunstwerke von ArtAngel, gegründet von Roger Took, einem verurteilten Pädophilen im schlimmsten vorstellbaren Ausmaß.

Einige bezeichnen Tony als „provokanten Künstler“, während andere die Vorstellung von Kindern, die ohne Kleidung und gefesselt sind, als unglaublich verstörend empfinden.

Die Podesta-Brüder sind eng mit Marina Ambramovic befreundet, einer serbischen Performance-Künstlerin und Filmproduzentin, die vor allem für ihre provokanten – und für manche auch verstörenden – Kunstausstellungen und Spirituskochpartys bekannt ist. Ambramovics Buch „Spirit Cooking with Essential Aphrodisiac Recipes“ wurde 1996 veröffentlicht und verwendet Zutaten wie frische Spermamilch, Muttermilch und frischen Morgenurin. Die Geisterkochfeste beinhalten in der Regel das Schlemmen von Nachbildungen von Körpern in Originalgröße mit essbaren Zutaten, die den Effekt von sickerndem Blut und Gewebe erzeugen. Es scheint ein Hollywood-Hit zu sein.

In einer Ausstellung, die sie vorbereitete, malte sie die Worte „Schneide dir mit einem scharfen Messer tief in den Mittelfinger deiner linken Hand“ mit scheinbar echtem Blut an die Wand. “Friss den Schmerz.“ Auf eine andere Wand malte sie die Worte: „Frischer Morgenurin über Alpträume streuen.“

In einer E-Mail vom Juni 2015 informierte Marina Tony über die Teilnahme an einem Geisterkoch-Dinner bei ihr und fragte ihn, ob sein Bruder mitkommen würde, unterschrieben mit „all my love, Marina“.

Die Podesta Group und Amber Ready, Inc.

Im Mai 2009 wählte Amber Ready, Inc. die Podesta Group als ihre PR-Agentur aus, die die gesamte Medienarbeit übernimmt und eine Kampagne zur Förderung der Amber Ready-Handytechnologie entwickelt. Das Programm ermöglicht es Eltern, die Alarmprofile ihrer Kinder in ihren Mobiltelefonen zu erstellen, zu speichern und zu sperren, so dass die Polizei im Falle des Verschwindens eines Kindes die Alarmprofile innerhalb von Minuten per Amber Alert übermitteln kann. Der damalige Chef der Podesta Group, Ed Rothschild, erklärte: „Die Zusammenarbeit mit AMBER Ready, um die landesweite Unterstützung für ihre innovative Kindersicherheitslösung zu fördern, dürfte sich als sehr aufregend und erfreulich erweisen.“

Das sind eine Menge Daten über Kinder, die in zugänglichen Handys gespeichert sind.



Laura Silsby

Einer der bekanntesten Namen, über den gesprochen wird, ist wahrscheinlich die verurteilte Kinderhändlerin Laura Silsby. Hier sind die Fakten:

– Am 29. Januar 2010 wurde Laura Silsby an der haitianischen Grenze festgenommen, weil sie versucht hatte, 33 Kinder ohne Papiere aus Haiti herauszuschmuggeln, angeblich in ein Waisenhaus in der Dominikanischen Republik.

– Silsby war mit einem Team von 9 anderen Mitgliedern unterwegs, die alle aus Amerika stammten, und 7 der 10 waren von der Central Valley Baptist Church in Meridian, Idaho.

– Silsby ist der ehemalige Direktor des New Life Children’s Refuge, das in einer Wikileaks-E-Mail dokumentiert ist, die auf einen Plan zur „Rettung von Waisenkindern aus Port au Prince, Haiti“ hinweist und um Spenden bittet.

– Jorge Torres, der Anwalt, den Silsby nach ihrer Verhaftung beauftragte, wurde in Verbindung mit einem internationalen Schmugglerring verhaftet, der Kinder und Frauen aus Mittelamerika und Haiti in die Vereinigten Staaten einschleuste. Er war auf der Flucht vor der Justiz, als er 2003 angeklagt wurde, im Jahr 2002 Ausländer aus Mittelamerika über Kanada in die Vereinigten Staaten geschmuggelt zu haben. Er hielt sich in Kanada unter dem Namen „George Simard“ versteckt, nachdem er 1999 wegen Bankbetrugs verurteilt worden war. Die US-Regierung war 2003 nicht in der Lage, ihn ausfindig zu machen, aber sie kam ihm auf die Spur, als er in den Medien auftauchte, den Fall Laura Silsby vertrat und unter dem Decknamen „Jorge Torres Puello“ auftrat. Er wurde ausgeliefert, bekannte sich schuldig und wurde wegen Menschenschmuggels zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 1 Monat verurteilt.

Zu diesem Zeitpunkt wurde Jorge Torres von vier Ländern im Zusammenhang mit Anklagen wie dem Sexhandel mit Mädchen und Frauen, der Herstellung gefälschter Dokumente und der Verletzung der Bewährungsauflagen gesucht. Er wurde in El Salvador gesucht, weil er Frauen und Mädchen aus Zentralamerika und der Karibik nach El Salvador gebracht und sie zur Prostitution verführt hatte. Jorges Frau wurde verhaftet, weil sie in einem Haus in Nicaragua Mädchen gefangen gehalten hatte, und sie hatten Dokumente, die darauf hinwiesen, dass sie möglicherweise Schutz von Regierungsbeamten hatten.

– Alle Amerikaner wurden freigelassen, mit Ausnahme der Anführerin Laura Silsby, die man weiter über die Kinder und ihre Verbindung zu Jorge Torres Puello befragen wollte.

– Am 7. Februar 2010 interessierte sich Bill Clinton, der damalige Sondergesandte der Vereinten Nationen, plötzlich für diesen Fall, intervenierte und erzielte eine diplomatische Einigung für die Freilassung der 9 amerikanischen Missionare, die wegen Kindesentführung in einem Gefängnis saßen, mit Ausnahme von Laura Silsby, zu der der Richter noch Fragen hatte.

– Nur zwei Tage nach Bills Intervention kommunizierten Hillary Clinton, Cheryl Mills und einige andere in einem E-Mail-Thread über die Optionen von USG in Bezug auf die 10 Amcits, nur die Seite, die die „Optionen“ enthält, ist nicht einsehbar. In einer kryptischen Nachricht am Ende heißt es: „Cheryl bat um ein Memo von L für S BY TOMW AM, in dem die Optionen von S bezüglich der Amcits dargelegt werden. Ihre Fragen:“

– Laura Silsbys Anklage wurde auf wundersame Weise auf „Veranlassung irregulärer Reisen“ reduziert, was ihr eine 6-monatige Haftstrafe in Haiti einbrachte. Am 17. Mai wurde sie für schuldig befunden und zu der Zeit verurteilt, die sie vor der Verhandlung im Gefängnis verbracht hatte.

– Silsby kehrte nach Idaho zurück, wo sie 2015 heiratete und den Nachnamen Gayler annahm. Sie wurde Vizepräsidentin für Marketing bei AlertSense, das mit der Bundesregierung an dem Integrated Public Alert & Warning System(IPAWS) der FEMA arbeitet, einschließlich der Amber Alerts bei Entführungen.

Im Mai 2009 wählte Amber Ready, Inc. die Podesta Group als ihre PR-Agentur aus, die die gesamte Medienarbeit übernimmt und eine Kampagne zur Förderung der Amber Ready-Handytechnologie entwickelt. Das Programm ermöglicht es Eltern, die Alarmprofile ihrer Kinder in ihren Mobiltelefonen zu erstellen, zu speichern und zu sperren, so dass die Polizei im Falle des Verschwindens eines Kindes die Alarmprofile innerhalb von Minuten per Amber Alert übermitteln kann. Der damalige Chef der Podesta Group, Ed Rothschild, erklärte: „Die Zusammenarbeit mit AMBER Ready, um die landesweite Unterstützung für ihre innovative Kindersicherheitslösung zu fördern, dürfte sich als sehr aufregend und erfreulich erweisen.“

Ein kurzes Resümee, um diese Gruppe 2009 zusammenzufassen

DieClinton Global Initiative (CGI) erklärte, dass sie seit 2009 „einen besonderen Schwerpunkt“ auf die Bekämpfung des Menschenhandels gelegt hat. Das Polaris Project und Free the Slaves sind BEIDE CGI-Mitglieder. Wie bereits im Abschnitt über NXIVM erwähnt, werden die Mitglieder der Clinton Global Initiative nur auf Einladung aufgenommen und müssen jährlich mindestens 15.000 Dollar spenden.

Ebenfalls im Jahr 2009 ging die Podesta Groupeine Partnerschaft mit Amber Ready, Inc. ein, die letztlich eine Datenbank mit Informationen über Kinder auf der ganzen Welt erstellt, die in Mobiltelefonen gespeichert sind, auf die man leicht zugreifen kann, vor allem, wenn die Technologie so konzipiert ist, dass man darauf zugreifen kann.

Laura Silsby schließlich hatte ihre Reise nach Haiti geplant und 2009 an der Entwicklung ihres „Waisenhauses“ gearbeitet. Sie machte sich schließlich im Januar 2010 auf den Weg nach Haiti, als sie wegen des Handels mit 33 Kindern verhaftet wurde. Trotz alledem gelang es ihr, einen Job in einem Unternehmen zu bekommen, das mit der Bundesregierung in direktem Zusammenhang mit Amber Alert arbeitet. Seltsam.

Bill und Hillary Clinton kamen zur Rettung von Laura Silsby.



Der vermögende Hedgefonds-Manager Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein verbüßte 13 Monate Gefängnis und Hausarrest, nachdem er 2008 einem illegalen Deal zugestimmt hatte, in dem er zugab, ein minderjähriges Mädchen zur Prostitution angeworben zu haben. In dieser Geschichte geht es um viel mehr als nur ein minderjähriges Mädchen – es waren sogar 30.

Epstein wurde von mehr als 30 Mädchen, die meisten im Alter zwischen 13 und 16 Jahren, beschuldigt, sie für sexuelle Handlungen in seine Villa gelockt zu haben. Wie der Miami Herald berichtet, zeigen Gerichts- und Polizeiaufzeichnungen, dass er dann dieselben Mädchen benutzte, um über einen Zeitraum von mehreren Jahren weitere Mädchen zu rekrutieren.

Diese Vereinbarung aus dem Jahr 2008 gewährte Epstein und einer ungezählten Anzahl anderer, nicht namentlich genannter Personen, Immunität vor der Strafverfolgung durch die Bundesbehörden. Diese Vereinbarung über den Verzicht auf Strafverfolgung steht nun im Mittelpunkt der Ermittlungen des Justizministeriums.

Am 22. Februar 2019 entschied ein Bundesrichter, dass die 2008 getroffene Vereinbarung illegal war, weil der ehemalige Staatsanwalt von Miami, Alexander Acosta, sie Epsteins Opfern vorenthalten hat, was einen Verstoß gegen das Gesetz über die Rechte von Verbrechensopfern darstellt. Sie haben mehr als 30 minderjährigen Opfern, die sexuell missbraucht worden waren, eine Einigung vorenthalten. In einer 33-seitigen Stellungnahme sagte Richterin Marra: „Die Staatsanwälte haben nicht nur gegen das Gesetz über die Rechte von Verbrechensopfern verstoßen, indem sie die Opfer nicht informiert haben, sondern sie haben den Mädchen auch vorgegaukelt, dass das Verfahren des FBI gegen Epstein wegen sexuellen Missbrauchs noch andauere – obwohl die Staatsanwälte es in Wirklichkeit heimlich eingestellt hatten, nachdem sie die Einigung aus den öffentlichen Akten entfernt hatten. Epstein arbeitete mit anderen zusammen, um Minderjährige nicht nur zu seiner eigenen sexuellen Befriedigung, sondern auch zur sexuellen Befriedigung anderer zu erhalten.“

Am 11. März 2019 gab ein Bundesberufungsgericht in New York dem Multimillionär Jeffrey Epstein und seiner ehemaligen Partnerin Ghislaine Maxwell eine Frist bis zum19. März, um zu begründen, warum die Dokumente aus ihrem früheren Fall versiegelt bleiben sollten. Wenn sie dies nicht tun, werden das Urteil und die dazugehörigen Dokumente veröffentlicht. Das Gericht hat sich auch eine Entscheidung über weitere Dokumente in der Zivilsache vorbehalten, zu denen auch Untersuchungsmaterial gehört.

Am 19. März 2019 reichten zwei anonyme Personen Beschwerden gegen die Entsiegelung der Gerichtsdokumente ein, da sie den Schutz der Privatsphäre fürchten und befürchten, öffentlich als Dritte identifiziert zu werden.

Verbindungen zu den Clintons:

– Hillary Clinton erhielt 2006 eine politische Spende in Höhe von 50.000 Dollar von Epstein, als dieser wegen des Handels mit Kindern zum Zwecke des Sex angeklagt war.

– Epstein leitete 2006 $25.000 von Schweizer HSBC-Konten direkt an die Clinton Foundation weiter.

– In einem 23-seitigen Schreiben, das Epsteins Anwälte Alan Dershowitz und Gerald Lefcourt im Juli 2007 verfassten, um einen Deal auszuhandeln, bevor er wegen Sexhandels mit minderjährigen Mädchen von seiner Basis in Palm Beach, Florida, auf seine 72 Hektar große Insel Little St James in der Karibik vor Gericht gestellt wurde, erklärten sie seine enge Freundschaft mit Bill Clinton und behaupteten, er habe bei der Gründung der Clinton Global Initiative geholfen. Darin heißt es: „Herr Epstein war Teil der ursprünglichen Gruppe, die die Clinton Global Initiative konzipiert hat, die als ein Projekt beschrieben wird, das ‚eine Gemeinschaft von globalen Führungskräften zusammenbringt, um innovative Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen der Welt zu entwickeln und umzusetzen‘. Bislang wurden Jeffrey Epstein, Nancy Salzman und Clare Bronfman verurteilt, die zufällig alle an der Clinton Global Initiative beteiligt waren und von denen zwei Inseln in der Karibik besaßen. Wie bereits erwähnt, hat der Deal funktioniert.

– Aus den Flugprotokollen geht hervor, dass Bill Clinton mindestens 26 Mal mit Epsteins Privatflugzeug „Lolita Express“ geflogen ist und sich bei mindestens fünf dieser Flüge von seinem Secret Service getrennt hat.

– Im Jahr 2002 war Epstein Gastgeber einer Reise nach Afrika in seinem Privatflugzeug für die Anti-AIDS-Mission der Clinton Global Initiative. Bill Clinton, der Schauspieler Kevin Spacey und andere Berühmtheiten waren an Bord.

UPDATE: Epstein hat angeblich am 20. August 2019 Selbstmord begangen, während er im Metropolitan Correctional Center in New York inhaftiert war. Anmerkung: Jeffrey Epstein hat sich nicht selbst umgebracht.

Weitere Berichte über Epsteins Zorro Ranch und St. Thomas Network.



Schauspieler Kevin Spacey

Im Dezember 2018 wurde Kevin Spacey des sexuellen Übergriffs auf einen Teenager in einer Bar in Nantucket, Massachusetts, angeklagt, der sich zwischen dem 7. und 8. Juli 2016 ereignete. Dies folgte auf eine andere Anschuldigung des Schauspielers Anthony Rapp, der behauptete, Spacey habe ihm 1986 sexuelle Avancen gemacht, als er 14 Jahre alt und Spacey 26 Jahre alt war. Zur gleichen Zeit, in der er sich öffentlich bei Rapp entschuldigte, bekannte er sich auch zum ersten Mal als schwuler Mann. Ausgerechnet CNN hat einen kleinen Artikel über Spacey veröffentlicht, in dem er sich während der Entschuldigung geoutet hat.

Ein anderer Fall, in dem es um sexuelle Übergriffe im Jahr 1992 ging, wurde im vergangenen September aufgrund der kalifornischen Verjährungsfrist eingestellt. Es gibt jedoch Gerichtsdokumente zu einem anderen laufenden Fall, der am 31. Januar 2019 in Kalifornien eingereicht wurde. Der Kläger, ein Massagetherapeut, der als „John Doe“ aufgeführt ist, behauptet, dass Spacey ihn wiederholt sexuell angegriffen und tätlich angegriffen hat, während er den Kläger zu Unrecht eingesperrt hat.

Die britische Polizei untersucht auch mehrere Vorwürfe aus seiner Zeit als künstlerischer Leiter des Londoner Old Vic Theatre.

Im Dezember stellte Spacey auf YouTube ein bizarres Video ein, in dem er in seiner Rolle als „House of Cards“ eine Mischung aus Dementi und Enthüllung von Informationen wie diese zu zeigen scheint:

„Natürlich haben einige alles geglaubt. Sie warten nur mit angehaltenem Atem darauf, dass ich ihnen alles beichte. Sie werden sagen, dass ich respektlos bin und mich nicht an die Regeln halte“, fügt er hinzu. „Als ob ich jemals nach den Regeln von irgendjemandem gespielt hätte. Das habe ich nie getan. Und Sie haben es geliebt.“

Nach Angaben der Herald News ist der vor Gericht anhängige Fall um den Teenager in der Bar, in dem Spacey angeklagt wurde, der erste Fall, der zu einer Anklage geführt hat. Es wird erwartet, dass der Fall im Herbst vor Gericht kommt. Polizeiberichten zufolge erzählte der Teenager den Ermittlern, dass Spacey dem Teenager immer wieder Getränke brachte, ihn wiederholt zu sich nach Hause einlud und die Hose des Teenagers öffnete und seinen Penis über dessen Unterwäsche rieb, als sie in einem überfüllten Bereich der Bar standen. Spacey wurde von mehr als einem Dutzend Männern des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt, wobei einige von ihnen zum Zeitpunkt der angeblichen Vorfälle Teenager waren. Laut ABC Action News geht aus der Strafanzeige hervor, dass die Ermittler über ein Video verfügen, das Spacey beim sexuellen Übergriff auf den 18-jährigen Jungen zeigt.

Spacey besitzt offenbar ein 7-Millionen-Dollar-Haus in Nantucket, wo die Insel von Gerüchten über Spacey und andere angebliche Opfer bevölkert wird.

Verbindungen zu den Clintons

– Die New York Times veröffentlichte 2015 einen Artikel über die „Bromance“ zwischen Spacey und Bill Clinton. Bei der Feier zum10-jährigen Bestehen des William J. Clinton Presidential Center erklärte Spacey: „Wir haben tatsächlich so viel Zeit miteinander verbracht, dass ich manchmal sogar zu ihm werde.“ Laut NYT traf Spacey Bill Clinton zum ersten Mal während seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus, blieb mit ihm in Kontakt, kam ihm näher und setzte ihre Gespräche ein paar Mal im Monat fort. Es gibt sogar ein Foto von Spacey und Clinton an der Wand in „House of Cards“, das von einem ihrer Abendessen stammt. Sie teilen auch ein gemeinsames Foto von Spacey und Clinton nach einer Aufführung von „The Iceman Cometh“ aus dem Jahr 1999 sowie ein Foto der beiden beim Tribeca Film Festival im Jahr 2002.

– Nachdem Clinton aus dem Amt geschieden war, begann Spacey mit Bill an einigen Initiativen der Clinton Foundation zu arbeiten.

– Im Jahr 2002 flog Kevin Spacey mit Bill Clinton im Flugzeug von Jeffrey Epstein für eine 5-tägige CGI-AIDS-Mission nach Afrika.

– Im Jahr 2013 verriet Bill Clinton , dass er ein glühender Bewunderer von „House of Cards“ ist.

– Spacey erklärte gegenüber David Letterman, dass er mit Bill Clinton befreundet ist, als er ihren Besuch bei Starbucks im Jahr 2014 beschrieb.

UPDATE: Zwei von Spaceys Anklägern haben angeblich Selbstmord begangen, einer starb bei einem Autounfall und einer hat auf mysteriöse Weise die Klage gegen ihn fallen gelassen. Spacey hat am 24.12.19ein weiteres gruseliges Weihnachtsvideoveröffentlicht .



Joel A. Getz, unabhängiger Direktor einer Kette von privaten Kindergärten in China

Eine der Eltern meldete sich und sagte, dass ihr Sohn gezwungen wurde, sich nackt auszuziehen, nachdem ihm brauner Sirup gespritzt worden war, und dann von einem nackten männlichen Erwachsenen untersucht wurde, was als Geschlechtsverkehr beschrieben wurde. Die Mutter verlangte, Aufnahmen der Schule zu sehen, aber das wurde ihr verweigert. Ein anderes Elternteil sagte, dass die Kinder sagten, die Lehrer würden ihnen die weiße Pille geben und ihnen sagen, sie sei „ein Geheimnis“ und sie sollten sie nicht Pille, sondern Gummibärchen nennen, und es sei eine Belohnung. Ein Vater sagte, sein Kind habe nach dem Mittagessen zwei weiße Pillen genommen und sei dann eingeschlafen.

Der Kindergarten befand sich in der Nähe eines großen Militärstützpunktes und es wurde spekuliert, dass Männer aus dem Stützpunkt die Kinder sexuell missbraucht haben könnten, da der Ehemann der Leiterin früher ein Beamter des Stützpunktes war. Sie konnten diese Theorie nicht beweisen.

Auch in anderen Kindergärten dieser Kette war es zu Misshandlungen gekommen. Bereits im Oktober 2016 wurden zwei Erzieherinnen eines RYB-Kindergartens in der nordöstlichen Provinz Julin zu 34 Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie Kindern mit Nadeln in den Mund, den Kopf und das Gesäß gestochen hatten.

Alle Direktoren von RYB sind Chinesen, mit Ausnahme von Joel Getz. Er ist auch als Mitglied des Audit Committee und des Compensation Committee aufgeführt. Es erscheint recht merkwürdig, dass ein stellvertretender Dekan von Yale im Vorstand einer chinesischen Kindergartenkette sitzt.

Davor war er Entwicklungsdirektor der William J. Clinton Foundation in New York und Präsident des Mayor’s Fund to Advance New York City. Laut seiner Yale-Biografie war er bei seiner Arbeit für die Clintons „maßgeblich an der Schaffung einer formellen Entwicklungsabteilung für die Clinton Foundation beteiligt, die jährlich mehr als 135 Millionen Dollar einbrachte.“

Interessanterweise war der Filmproduzent Harvey Weinstein ebenfalls Mitglied des Beratergremiums des Mayor’s Fund, als Getz dort saß. Weinstein ist derzeit in einem laufenden Gerichtsverfahren wegen Vergewaltigung angeklagt. Eine weitere interessante Randnotiz: Daisy Soros, die Schwägerin von George Soros, war ebenfalls im Vorstand. Der Mayor’s Fund ist kein Scherz. Viele große Organisationen und Stiftungen sind Spender, darunter auch George Soros. Im Jahr 2017 haben sie mehr als 21 Millionen Dollar an Zuschüssen und Spenden eingenommen, und im Jahr 2016 haben sie mehr als 24 Millionen Dollar abgeräumt.



Harold H.L. Moody

Harold Moody arbeitete für die Pulaski County Youth Services in Little Rock, AR, wo er am 5. November 2018 wegen Pornografie verhaftet wurde. Es ging um Live-Streaming-Chaträume, in denen Kleinkinder vergewaltigt wurden. Die Clinton Health Matters Initiative und ihre Partner arbeiteten von 2012 – 2017 mit Pulaski County Youth Services zusammen. Darüber hinaus war er eineinhalb Jahre lang Kommunikationsdirektor der Demokratischen Partei von Arkansas und davor zwei Jahre lang Vorsitzender der Demokratischen Partei von Pulaski. Zu Moodys Freunden und Bekannten gehören Chad Griffin, der Leiter der Human Rights Campaign (HRC), und Jason Wiest, Co-Moderator der Big Gay Radio Show und ehemaliger stellvertretender Kommunikationsdirektor im Büro von Gouverneur Mike Beebe, wie in einem Videoclip zu sehen ist, den Harold Moody auf seiner Facebook-Seite gepostet hat, zusammen mit Hunderten von Fotos mit Politikern bei politischen Veranstaltungen.



George Nader

George Nader ist ein Nahost-Analyst und verurteilter Pädophiler, der für die Clinton-Regierung gearbeitet hat und nach einem exklusiven Interview mit dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton eine Anerkennung des Kongresses für seine Arbeit an seinem Magazin erhielt. Einigen ist sein Name vielleicht bekannt, denn er wurde im Rahmen der Mueller-Untersuchung befragt, weil er die Trump-Regierung beraten hat.

George Nader wurde im Libanon geboren und kam als Teenager in die Vereinigten Staaten. Im Jahr 1981 gründete er ein Unternehmen und eine Zeitschrift mit dem Namen International Insight Inc. und die Zeitschrift wurde später zu „Middle East Insight“. Schon bald enthielt das Magazin Originalinterviews mit den Senatoren John McCain, Dianne Feinstein, Mitch McConnell, dem damaligen Senator Joe Biden sowie mit George W. Bush und Bill Clinton sowie mit führenden Persönlichkeiten des Nahen Ostens, darunter Saudi-Arabiens Prinz Alwaleed bin Talal, Muammar Gaddafi, Jassir Arafat und anderen.

Während der Clinton-Regierung (1993-2001) versuchte Nader, ein israelisch-syrisches Friedensabkommen zu vermitteln und arbeitete mit dem Estée Lauder-Erben Ronald Lauder zusammen. Er diente der Clinton-Regierung als informeller Gesandter in Syrien und setzte sich als Unterhändler für die Befreiung der US-Geiseln im Libanon ein.

George Nader führte ein exklusives Interview mit dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton, das in der Ausgabe November-Dezember 1995 veröffentlicht und in den Kongressunterlagen gespeichert wurde.

Nur vier Monate später, im April 1996, wurde Nader und seinem Magazin in einem Kongressbericht Anerkennung gezollt. Der Bericht verdeutlicht auch seinen Zugang zu wichtigen Politikern und Wirtschaftsführern im gesamten Nahen Osten.

Laut Gerichtsakten wurde Nader 1985 wegen der Einfuhr von Kinderpornographie aus den Niederlanden angeklagt. Das Material enthielt einen Acht-mm-Film, vier Zeitschriften und eine Werbung für einen weiteren Film sowie eine Zeitschrift mit den Titeln „Boy No. 53“ und „Sweet Little Sixteen, Volume 3, No. 8“ sowie zwei Bilder. Das Material enthielt sowohl nackte Jungen als auch nackte Jungen bei verschiedenen sexuellen Handlungen.

Ein Inspektor der US-Zollbehörde öffnete das Paket, weil er den begründeten Verdacht hatte, dass das beigefügte Material entgegen dem Gesetz in die USA eingeführt wurde. Das Verfahren wurde später eingestellt, als weitere kinderpornografische Beweise in Naders Wohnung sichergestellt wurden, und zwar aus verfahrensrechtlichen Gründen.

1991 wurde Nader am Flughafen Dulles in Washington, DC, dabei erwischt, wie er Videos von minderjährigen Jungen bei sexuellen Handlungen aus dem Jahr 1990 transportierte. Er wurde von einem Bundesgericht in Nord-Virginia zu sechs Monaten Haft in einem Resozialisierungszentrum in Maryland verurteilt, weil er sexuell eindeutiges Material im Ausland transportiert hatte. Sein Fall wurde versiegelt und er wurde nicht in das Register für Sexualstraftäter aufgenommen, da Virginia zwei oder mehr Verurteilungen verlangt.

In den frühen 2000er Jahren verließ er seine Wohnung in Washington und verschwand von der Bildfläche. Seine Website ging offline und sein Unternehmen wurde aufgelöst. Irgendwann im Jahr 2003 tauchte er wieder auf, um ein Ehepaar zu verklagen, das seine Wohnung durch eine Zwangsvollstreckung erworben hatte, während er weg war.

Im Mai 2003 wurde Nader zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er zwischen 1999 und 2002 in Prag 10 kleine Jungen sexuell missbraucht hatte. Er wurde der moralischen Verderbnis von Minderjährigen, des sexuellen Missbrauchs und der Beeinträchtigung der Moral für schuldig befunden. Er bot oft Geld, Schmuck, Handys und dergleichen als Gegenleistung für sexuelle Dienste an. In einem der Fälle hatte er von einem 14-jährigen Jungen in einem Zimmer des Hilton Hotels in Prag Oralsex verlangt. Nachdem der Junge sich geweigert hatte, masturbierte Nader vor den Augen des Jungen.

Nach seiner Entlassung wurde er aus der Tschechischen Republik ausgewiesen. Da er 2003 nach Washington zurückkehrte, um seine Wohnung zurückzuerobern, scheint es, dass er nicht die gesamte einjährige Haftstrafe verbüßt hat.

UPDATE: George Nader wurde im Juni 2019 wegen des Vorwurfs der Kinderpornographie in den USA verhaftet. Außerdem wurde im Mai 2019 Anklage gegen ihn erhoben, die im November entsiegelt wurde, weil er illegal fast 4 Millionen Dollar an Wahlkampfgeldern aus dem Ausland an Hillary Clintons Präsidentschaftskampagne 2016 weitergeleitet hat. Die Verbindungen sind atemberaubend. Vollständiger Bericht hier.



Das Urteil

Am 13. März 2019 veröffentlichte die Washington Post einen Artikel über die freigegebenen Abschriften der ehemaligen FBI-Anwältin Lisa Page aus der Untersuchung der Art und Weise, wie die Bundesstrafverfolgungsbehörden die Ermittlungen gegen Trump und Clinton geführt haben. Der ehemalige FBI-Spionageabwehrbeamte Peter Strzok und Lisa Page waren beide mit diesen Ermittlungen betraut, hatten eine Affäre und hatten zahlreiche voreingenommene Texte gegen Donald Trump ausgetauscht. Page stellte dies klar, indem er betonte, dass auch hochrangige FBI-Beamte eine Anti-Clinton-Feindseligkeit zum Ausdruck brachten, und erklärte: „Viele von uns in der Strafverfolgung mögen den Gegenstand unserer Ermittlungen nicht. Wir sind nicht begeistert von Pädophile, Betrügern, Spionen und Menschenhändlern. Das ist in Ordnung. Was aber unzulässig wäre, ist, diese harte Sprache zu nehmen und in einer Weise zu handeln, die illegal oder gegen die Regeln ist. Und das tun wir nicht.“

Die Frage, die sich jeder stellt – sind Bill und Hillary Clinton Kinderhändler?

Was könnte ihr Motiv sein? Geld ist sicherlich ein treibendes Motiv für die Clintons, und das ist eine 150 Milliarden Dollar schwere Industrie. Sie haben mit Sicherheit weltweite Verbindungen, um Operationen für Kindersexhandel, Organentnahme oder Sklavenarbeit durchzuführen. Macht sie das allein schuldig? Sind sie selbst pädophil, wie viele ihrer verurteilten Freunde, oder sind sie mit diesem Verhalten einfach einverstanden? Wie kommt es, dass sie sich ständig mit korrupten Personen umgeben, von denen einige sogar ehemalige Gesetzgeber sind, sowie mit anderen Sexualstraftätern und einigen , die wegen Mordes angeklagt sind.

Passt irgendetwas zu den Clintons? Warum arbeiten sie mit Branson, Gates, Soros, Bezos, zahlreichen Organisationen und Stiftungen auf 26 Inseln in der Karibik zusammen, um den „Tourismus“ aufzubauen und sich auf eine nachhaltige Infrastruktur wie Hotelanlagen zu konzentrieren. Polaris weist darauf hin, dass Hotels ein Treffpunkt für Menschenhändler sind. 2007 wurden 1.434 Fälle von Menschenhandel in Hotels gemeldet. Die meisten karibischen Inseln sind entweder Stufe 2 oder Stufe 3 für Menschenhandel.

Worauf es hinausläuft

Option A. Sie hatten absolut keine Ahnung, dass irgendeiner dieser Menschen, mit denen sie sowohl persönlich als auch geschäftlich viel Zeit verbracht haben, in Verbrechen gegen Kinder verwickelt war. Bei all der Arbeit, die sie für Kinder geleistet haben, ging es um die Kinder, nicht um das Geld. Das ist angesichts der oben genannten Beweise schwer zu verkaufen.

Option B. Sie haben ein Auge zugedrückt, obwohl sie es wussten. Eine höchst unwahrscheinliche Option. Wenn überhaupt, würden die Clintons diese Informationen nutzen, um diese Leute zu erpressen. Und damit würden sie zeigen, dass sie sich nicht um die Kinder kümmern, so dass alle von ihnen genannten Gründe eine Lüge wären.

Option C. Sie schufen Gesetzesentwürfe, setzten Gesetze durch, bauten Beziehungen, weltweite Datenbanken, unzählige Initiativen, Partnerschaften und globale Hotlines auf – alles mit direktem Zugang zu und Wissen über Kinder und deren Verbleib. Sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft sind sie als Beschaffungsspezialisten bekannt und verwenden diese Sprache oft in ihren Pressemitteilungen.





Die Beweise gegen die Clintons häufen sich. Es wird immer schwieriger, all ihre Entscheidungen, Beziehungen und ruchlosen Machenschaften wegzurationalisieren.

Es wird der Tag kommen, an dem das Licht auf all dies hell erstrahlen wird, wenn die Ermittlungen gegen die Clintons abgeschlossen sind und die Wahrheit ans Licht kommt. Bis dahin beten Sie für die Kinder in dieser Welt – denn dieser Kampf, den wir Tag und Nacht führen, ist für sie.

Quelle:

https://www.coreysdigs.com/child-trafficking/are-bill-hillary-clinton-involved-with-child-trafficking/

Ergänzung:

Nun überprüfen Sie selbst, wen Angel Studios, die Produktionsfirma von “Sound of Freedom” empfiehlt (Archivlink): https://archive.fo/admMe

Polaris Project, NCMEC, National Human Trafficking Hotline – Clinton & Podesta

Inzwischen (am 15.07.2023) haben sie die Verweise still und leise geändert: https://www.angel.com/blog/sound-of-freedom/posts/sound-of-freedom-join-the-fight-against-child-trafficking

