Soros, Schwarzes-Schwan-Ereignisse, 11.3, Wahleinmischung und Devolution

von Paul Fleuret , freie Übersetzung von Dirk Dietrich

Es gab einmal eine Zeit, da war ich ein Verschwörungstheoretiker. Ich meine, ich bin es immer noch, aber ich meine, es gab einmal eine Zeit, in der wir alle offen unsere Ideen zum Besten gaben und darüber diskutierten, was davon Bestand hat und was nicht.

Irgendwann haben viele von uns vergessen, dass es in Ordnung ist, sich zu irren. Wir haben vergessen, dass es in Ordnung ist, eine Theorie oder einen Gedanken als das zu diskutieren, was er ist, eine Theorie oder ein Gedanke. Manchmal ist das Aufstellen einer Theorie genau das, was nötig ist, um zu beweisen, das sie falsch ist.

Ich habe es irgendwie satt, meine Theorien oder Gedanken nicht zu äußern, aus Angst, als „Daten-Schwuchtel“ abgestempelt zu werden. Wenn Ihr meine Spekulationen und Theorien als absolute Tatsachen anseht, dann liegt das zu 100% an Euch. Wenn die Leute nach so langer Zeit noch nicht gelernt haben, zwischen einer Theorie und einer Tatsache zu unterscheiden, dann weiß ich wirklich nicht, was ich Euch sagen soll.

So, jetzt ist alles gesagt, also setze ich wieder meine Theoretiker-Mütze auf und werde über ein ziemlich großes „Was wäre wenn“ spekulieren. Und erlaubt mir bitte, sehr deutlich zu sagen, dass der folgende Beitrag spekulativ ist. Er ist theoretisch. Er basiert weder auf irgendwelchen Insider-Informationen, noch behaupte ich, dass es so kommen wird.

Wir haben alle den Tweet von Alexander Soros gesehen. Falls nicht, dann lasst mich Euer Gedächtnis auffrischen:

„Im vergangenen Jahr hat sich die Kriminalitäts- und Inflationskrise weitgehend aufgelöst. Ebenso wie die führenden Theorien über ihre Ursachen.“

Es gibt einige interessante Dinge, die man aus diesem Tweet entnehmen kann. Zunächst einmal möchte ich gleich vorwegnehmen. dass ich nicht glaube, dass er einen Anschlag auf Präsident Trump bekannt geben wollte. Erstens wäre es zu offensichtlich und würde nur dazu führen, dass Trump zum Märtyrer wird, was sie auf keinen Fall wollen. Und zweitens hätten sie Trump schon längst beseitigt, wenn sie die Macht dazu gehabt hätten. Was genau hat Alexander Soros also ausgedrückt mit diesem Tweet? Beginnen wir damit, die Bilder im Tweet selbst aufzuschlüsseln.

Zuerst sehen wir ein Einschussloch im Glas. Darauf kommen wir gleich. Auf dem zweiten Bild sehen wir 47 Dollar in verschiedenen Scheinen, wobei diese in verschiedene Richtungen zeigen. Das erste, was auffällt, ist, dass die nach oben zeigenden Scheine 17 ergeben, was doppelt interessant ist, wenn man bedenkt, dass der Beitrag um 7:55 Uhr erstellt wurde, was ebenfalls 17 ergibt.

Jetzt komme ich zu meinem ersten Umweg, denn ich möchte kurz auf die 17 eingehen, die hier auftaucht. Ist das ein Zufall? Haben wir tatsächlich Einfluss darauf, was Soros twittert? Ich weiß es nicht. Was ich interessant finde, ist, dass Q uns gesagt hat (und zwar zweimal), dass das Drehbuch bekannt ist.

Post 4722 vom 16. September 2020:

Q sagt auch, dass [sie] die Wahlergebnisse leugnen und nicht anerkennen würden. Nur ist das 2020 nicht passiert. Liegt das daran, dass dieser Q-Drop für dieses Jahr gedacht ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber die Zeit wird es zeigen.

Interessanterweise antwortete General Flynn genau 12 Stunden später um 7:55 Uhr (was ebenfalls 17 entspricht) auf den Tweet von Alex Soros:

„Was ist die Botschaft, die Sie senden, indem Sie ein Einschussloch neben 47 Dollar posten? Und der Tweet ist mit totalem Schwachsinn gefüllt!“

Hier könnt Ihr sehen, dass General Flynn genau 12 Stunden später antwortete und dabei auf die 47 hinwies. Für mich ist das ein Hinweis darauf, dass es hier eine Botschaft gibt, die untersucht werden muss. Bemerkenswert ist auch, dass die Zeitstempel beider Tweets eine „55“ bzw. 5:5 enthalten, was, wie Ihr wisst, „laut und deutlich“ bedeutet. Flynns Antwort könnte also sehr wohl bedeuten: „Drehbuch bekannt“ und „Wir beobachten Dich“. Ein Schuss vor den Bug, um [sie] wissen zu lassen, dass wir alles sehen und alles hören.

Apropos Schuss vor den Bug. Soros postete seinen Tweet am 21. Januar. Werfen wir deshalb mal einen Blick auf dieses hübsche 6-Jahres-Delta:

Post 572 vom 21. Januar 2018

Q sagte: DER SCHUSS WURDE UM DIE WELT GEHÖRT. DAS GROSSE ERWACHEN. EINE WOCHE ZUM ERINNERN. Q

Das ist ein ziemlich interessanter Zufall, oder? An diesem Punkt ist es meiner Meinung nach ziemlich klar, dass hinter diesem Beitrag von Soros mehr steckt, als man mit bloßem Auge sehen kann. Wir sehen auch, dass es sich bei einem der Scheine tatsächlich um ein Silberzertifikat handelt:

Warum ist das so wichtig? Weil Silberzertifikate der Plan von John F. Kennedy waren, der Federal Reserve Bank die Macht zu entziehen und sie an das Finanzministerium und damit an das Volk zurückzugeben.

Am 4. Juni 1963 unterzeichnete Kennedy seine vielleicht wichtigste Executive Order 11110, der die Kompetenzen des Finanzministeriums in Bezug auf die Ausgabe von Silberzertifikaten erweiterte:

„Abschnitt 1. Executive Order Nr. 10289, vom 9. September 1951, in der geänderten Fassung, wird hier nochmals abgeändert (a), und zwar durch Hinzufügung des folgenden Unterparagraphen (i) an Paragraph 1: (j) Die, durch Paragraph (b), Abschnitt 43 des Beschlusses vom 12. Mai 1933, durch (U.S.C. 821(b)) erweitert, dem Präsidenten übertragene Befugnis, Silberzertifikate in Umlauf zu setzen, gedeckt durch Silberbarren, Silber oder, sich in der Staatskasse befindliche, herkömmlichen Silberdollars, die zum gegebenen Zeitpunkt nicht der Deckung von ausständigen Silberzertifikaten dienen, den Nennwert solcher Silberzertifikate zu bestimmen, Silberdollars zu prägen sowie subsidiäre Silberwährung zu deren Einlösung, und (b) durch Aufhebung der Unterparagraphen (b) und (c) des Paragraph 2 hiervon. Abschnitt 2. Die durch diesen Erlass erstellte Ergänzung übt keinen Einfluss auf Gesetze und auf anfallende oder angefallene Rechte oder auf Klagen oder Verfahren aus, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung bei einem zivilen oder Strafgericht eingebracht wurden, sondern diese Verbindlichkeiten sollen, ohne Rücksichtnahme auf die vorliegende Ergänzung, weitergeführt und durchgesetzt werden. John F. Kennedy, Weißes Haus, 4. Juni 1963″

Mehr dazu hier: https://www.theintelligence.de/index.php/wissen/geschichte/1363-wollte-john-f-kennedy-das-waehrungssystem-reformieren.html

Viele spekulieren, dass diese Verordnung ihn das Leben gekostet hat.

Kommt Euch der Teil über die Rückgabe der Macht an das Finanzministerium bekannt vor? Das sollte er, denn genau das hat Donald Trump im Jahr 2020 getan.

Yahoo-Finanz schrieb dazu:

„Die Fed beauftragte BlackRock Inc. mit dem Kauf dieser Wertpapiere und übernahm die Verwaltung der Zweckgesellschaften im Namen des Eigentümers, des Finanzministeriums. Mit anderen Worten: Die Bundesregierung verstaatlicht große Teile der Finanzmärkte. Die Fed stellt das Geld dafür zur Verfügung. BlackRock wird die Geschäfte abwickeln. Mit diesem Plan werden die Fed und das Finanzministerium im Wesentlichen zu einer einzigen Organisation verschmolzen. Darf ich vorstellen: Ihr neuer Notenbankchef, Donald J. Trump.“

https://finance.yahoo.com/news/feds-cure-risks-being-worse-110052807.html

Für eine noch gründlichere Analyse, warum und wie Trump dies getan hat, empfehle ich Euch diesen Beitrag von Duane Cates:

„Trump hat die Fed enteignet.“

THUNDERDOME!!

OUR SUBSISTENCE ECONOMY IS COLLAPSING.

WHAT IS A SUBSISTENCE ECONOMY? An economy where the majority of the population live “hand to mouth” or in modern language, paycheck to paycheck. The first thing people need to realize as they grow more & more AWARE of just how e-v-e-r-y-t-h-i-n-g in our lives is…

Read more

9 months ago · 46 likes · 5 comments · Brent D. Cates

Es sollte also inzwischen ziemlich klar sein, dass Präsident Trump eine absolut existenzielle Bedrohung für ihre Machtstruktur ist und ihnen bereits 2020 einen massiven Schlag versetzt hat. Deshalb sehen wir, wie das Fiat-System weiterhin Stück für Stück zerbröckelt, ohne die üblichen Methoden, um es zu stützen. Die Blase wird platzen, und wenn das geschieht, ist ihr Kontrollsystem am Ende. Und dies hängt mit einem Schwarzem-Schwan-Ereignis zusammen, aber keine Sorge, ich werde auch darauf noch zurückkommen.

Ich habe bereits erwähnt, wie sehr Trump eine Bedrohung für sie darstellt. Ihr glaubt mir nicht? Schaut Euch Alex Soros an, der kurz vor dem Weinen war, als er über die Aussicht auf einen Wahlsieg von Trump sprach:

„Donald Trump hat das alles einfach weggenommen – Alex Soros beim WEF in Davos 2024.“

https://rumble.com/v4965ci-donald-trump-hat-das-alles-einfach-weggenommen.html

Achtet auf seine Körpersprache sowie auf die Körpersprache der Personen in den Videos, die ich gleich zeigen werde. Soros ist eindeutig verunsichert durch die Vorstellung, dass Trump wieder an die Macht kommt. Aber er war nicht der Einzige, der verängstigt war, nicht nur wegen der Vorstellung, dass Trump erneut ins Amt kommt, sondern auch deswegen, wie stark die Bewegung und die Unterstützung für ihn gewachsen ist.

In einem anderen Beispiel sehen wir diesen WEF-Kobold, deren Namen ich nicht kenne, die darüber schimpft, wie „gefährlich“ Twitter geworden ist:

„Ich war lange Zeit auf Twitter und jetzt ist es ein so giftiger Ort geworden, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, dass es kein lohnenswerter Ort mehr ist, um dort Zeit zu verbringen.“

Aber wartet! Das ist noch nicht alles!!!

Hier sehen wir ein weiteres angesehenes WEF-Mitglied, das sich das Hirn zermartert, weil es die Kontrolle über das Gatekeeping und die Informationen verloren hat:

„Vor nicht allzu langer Zeit gehörten uns die Nachrichten. Wir waren die Torwächter und wir besaßen auch die Fakten. Wenn es im Wall Street Journal, der New York Times, stand, dann war das eine Tatsache.“

Und zu guter Letzt wollen wir einen Blick auf Jamie Dimon werfen. James Dimon, seit 2005 Vorsitzender von JPMorgan Chase und Vorstandsmitglied der Federal Reserve Bank of New York, vollzog eine komplette Kehrtwende und gab zu, dass Trump nicht nur die beste Wahl für die Vereinigten Staaten wäre, sondern dass er auch mit so ziemlich allem Recht hatte:

„Er hatte irgendwie recht mit der NATO, irgendwie recht mit der Einwanderung. Er hat die Wirtschaft recht gut wachsen lassen. Die Steuerreform hat funktioniert. Mit einigen Teilen Chinas hatte er Recht.“

Diese Sumpfkreaturen scheinen nicht die übliche Überheblichkeit und Zuversicht zu haben, oder? Sie scheinen alle ein wenig besorgt zu sein.

Und warum? Vielleicht deswegen, was Trump hier zu den Reportern sagte:

„Man nennt es den Sumpf. Und wisst Ihr, was passiert ist? Wisst Ihr, was ich gemacht habe? Ich habe allen einen großen Gefallen getan. Ich habe den Sumpf erwischt. Ich habe sie alle gefangen.“

Wir haben gerade gehört, wie Jamie Dimon sagte, dass Trump mit allem Recht hatte. Glaubt Ihr nicht auch, dass sie vielleicht, nur vielleicht, langsam begreifen, dass Trump nicht geblufft hat, als er sagte: „Ich habe sie alle erwischt“.

Und das, meine Freunde, ist der Grund für ihre derzeitige Panik. Er hat sie alle erwischt, und sie wissen es. Sie wissen jetzt, dass er nicht blufft, und sie wissen jetzt, dass, wenn er zurückkehrt, die Vergeltung schnell erfolgen wird:

„Gerechtigkeit durch Vergeltung wird gerade neu definiert.“

Ich werde noch einmal auf den Tweet von Alex Soros zurückkommen, da es da noch mehr zu entdecken gibt.

Offensichtlich wurde die Zahl 47 erwähnt, weil unser nächster Präsident der 47. sein wird. Aber wie ich schon sagte, glaube ich nicht, dass ein Attentat auf Trump auf dem Plan steht. Allerdings glaube ich, dass dieser Tweet von Soros etwas mit dem 47. Präsidenten zu tun hat, oder vielmehr mit seiner Wahl.

Schauen wir uns deshalb Q-Drop 47 vom 2. November 2017 an:

Ein Anon sagte (das gelb markierte):

Seid heute wachsam und erwartet eine bedeutende falsche Flagge. Findet irgendjemand, es ist Zufall, dass es immer einen Terroranschlag gibt, wenn schlechte Nachrichten für die Demokraten kommen? Ist das militärisch relevant?

Die wichtigste Zeile ist für mich die hier:

„Seid heute wachsam und erwartet eine bedeutende falsche Flagge.“

Ich weiß, das ist ein bisschen schrill, und ich entschuldige mich dafür, denn meine Absicht ist nicht, Angst oder Panik zu schüren. Aber Präsident Trump, General Flynn und viele andere haben uns mehrfach gesagt, dass unsere Situation an der Grenze einen Angriff fast schon zur Gewissheit macht.

Hier ist Trump auf seiner letzten Kundgebung, wo er buchstäblich das Gleiche sagt:

„Es ist zu 100 Prozent sicher, dass wir einen großen Terroranschlag in unserem Land haben werden.“

Und er sagt:

„Und wir werden die größte Deportation in der Geschichte dieses Landes erleben.“

Q stellt die Frage, ob es Zufall ist, dass ein Terroranschlag immer dann stattfindet, wenn es schlechte Nachrichten für [sie] gibt oder geben wird. Nun, ich würde sagen, dass die Rückkehr Trumps ins Amt eine denkbar schlechte Nachricht für sie ist, und sie werden alles daransetzen, dies zu verhindern. Da sie Trump nicht physisch beseitigen können, müssen sie einen anderen Weg gehen.

Von all den Theorien und Vermutungen, die ich über diesen Soros-Tweet gehört habe, gibt es niemanden, der sagt, was ich jetzt behaupte: Alexander Soros hat auf jeden Fall einen Anschlag verübt. Aber es ging nicht um Trump, es ging nicht um eine Person. Es war ein Anschlag auf die Wahl 2024. Aus meiner Sicht gibt es keine Möglichkeit, die Wirtschaft lahmzulegen und damit die Wahl zu verhindern. Wie ich bereits oben erwähnt habe, hat Trump die Fed im Jahr 2020 in das Finanzministerium eingegliedert. Das bedeutet, dass die Zerstörung des Fiat-Systems nicht [ihr] Werk ist. Sie wissen auch, dass Trump die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) nicht zulassen wird. Ich will damit sagen, dass ich nicht glaube, dass ein von ihnen verursachter Finanzcrash der Plan ist.

Was sie jedoch brauchen, ist ein Schwarzes-Schwan-Ereignis. Ein Ereignis, das so gewaltig ist, dass es die Welt buchstäblich aus den Angeln hebt. Dieser Begriff wird häufig in der Finanzwelt verwendet, gilt aber auch für andere Ereignisse. 9/11 und Corona zum Beispiel waren Black-Swan-Ereignisse. Ereignisse von so großem Ausmaß, dass die Welt keine andere Wahl hatte, als für ein paar Tage still zu stehen:

„Ein Schwarzes-Schwan-Ereignis ist ein in der Finanzwelt häufig verwendeter Begriff. Es ist ein extrem negatives Ereignis oder Vorkommnis, das unmöglich vorhergesagt werden kann. Mit anderen Worten: Schwarze Schwäne sind Ereignisse, die unerwartet und unvorhersehbar sind. Der Begriff wurde von dem ehemaligen Wall-Street-Händler Nassim Nicholas Taleb populär gemacht, der 2001 in seinem Buch „Vom Zufall überrascht“ über dieses Konzept schrieb.“

Bevor ich diesen Gedanken weiterführe, lasst uns einen Blick darauf werfen, wie schnell Schwarze-Schwan-Ereignisse in der Berichterstattung aufgetaucht sind. Als ich für diesen Artikel recherchierte, fand ich bis November 2023 sehr selten die Erwähnung eines Schwarze-Schwan-Ereignisses. Und dann schien es plötzlich so, als käme es aus mehreren Richtungen zur gleichen Zeit, fast so, als wenn sie den Begriff in den öffentlichen Raum bringen wollen.

Im folgenden Interview spricht die britische Autorin Debi Evans von einem Black-Swan-Events in Amerika. Eingespielt wird ein Video des Weltwirtschaftsforums, in dem die exponentielle Ausbreitung einer COVID-ähnlichen Cyber-Attacke erläutert wird, ein digitales Virus, welches alles lahm legt und aufgrund dessen die Wahl 2024 abgesagt wird. Danach folgt der Trailer des Films „Civil War“ abgespielt, alles natürlich deutsch untertitelt:

„Ist es Zufall, dass im April dieses Jahres der Film „Bürgerkrieg“ rauskommt, in dem es darum geht, dass 19 Staaten in den USA sich von der US-Regierung abspalten, was einen neuen Bürgerkrieg auslöst?“

Dies war nicht die letzte Meldung über ein Schwarzes-Schwan-Ereignis. Lt. Col. Bob Maginns, ein international bekannter Sicherheits- und Außenpolitikanalyst, sagte auf Fox-News:

„China ist nicht an den START-Vertrag (Vertrag zur Verringerung strategischer Waffen) gebunden und dadurch könnte die Lage ziemlich brenzlig werden. Es könnte ein Schwarzes-Schwan-Ereignis geben, wie bereits angedeutet wurde.“

Diejenigen von Euch, die Q verfolgen, werden die nächsten beiden wiedererkennen, da beide in den Drops stark vertreten sind und von Q als Patrioten und Menschen, denen man Aufmerksamkeit schenken sollte, bestätigt werden. Es sind General Michael Flynn und Catherine Herridge.

Flynn geht sogar so weit, dass er vorschlägt, wir sollten vielleicht gar keine Wahlen abhalten (er ist auch nicht der einzige General, der so etwas vorschlägt). Das passt zu Soros‘ Aufruf zu einem Anschlag auf die Wahlen, zu Trumps Andeutungen über eine falsche Flagge und zu den oben genannten Q-Drops sowie zu denen, zu denen ich noch kommen muss.

Flynn sagte:

„Er (Trump) weiß nicht, wie das passieren wird. Aber er sieht ein Szenario kommen, dass wir keine Wahl im Jahr 2024 haben werden, weil ein anderes, ein Schwarzes-Schwan-Ereignis eintritt. Oder vielleicht gibt es auch mehrere Schwarze-Schwan-Ereignisse.“

Und Catherine Herridge:

„Nun, ich meine das ein wenig düster. Ich bin einfach sehr besorgt, dass 2024 das Jahr eines schwarzen Schwans sein könnte. Das ist ein nationales Sicherheitsereignis mit großen Auswirkungen, das sehr schwer vorherzusagen ist. Es gibt eine Reihe von Bedenken, die ich habe, die dazu beitragen.“

Es scheint mir ziemlich offensichtlich, dass sowohl General Flynn als auch Catherine Herridge die Menschen auf die sehr reale Möglichkeit eines Black Swan Events aufmerksam machen wollen. Beachtet auch ihren Schal, der dieselbe Farbe hat, die auf Seeflaggen ein Q kennzeichnet.

Bereits am 14. Oktober brachte ZeroHedge einen Artikel raus mit der Überschrift:

„Dies ist ein perfekter Sturm – EU-Chef warnt vor schwarzen Schwänen überall und sagt: Propaganda ist unser Schlachtfeld.“

https://www.zerohedge.com/geopolitical/perfect-storm-eu-leader-warns-black-swans-everywhere-says-propaganda-our-battlefield

In den oben geteilten Drops sahen wir, wie Q Aufstände erwähnte, und wir sahen auch, wie er fragte, ob das militärisch relevant ist.

Etliche Anons haben bemerkt, dass BLM und Antifa relativ ruhig waren, als Roe v Wade fiel. Sie waren relativ ruhig, als Trump auf den Wahlzetteln bleiben durfte, und sie haben wirklich nicht viel Aufhebens um fragwürdige Polizeiaktivitäten gemacht. Warum eigentlich? Liegt es daran, dass ihnen gesagt wurde, sie sollten sich eine gewisse Zeit lang zurückhalten?

Wir wissen, dass Tausende von alleinstehenden, kampferprobten Männern über die Grenze strömen. Keiner von ihnen wird von seiner Familie begleitet. Wenn Männer aus einem Kriegsgebiet fliehen, nehmen sie ihre Familien mit. Wenn Männer in den Krieg ziehen, lassen sie ihre Familien daheim zurück. Um es offen zu sagen: Unser Land wird von Millionen von Menschen überfallen und infiltriert, von denen eine ganze Reihe höchstwahrscheinlich Terroristen mit bösen Absichten für dieses Land sind.

Die Tür wurde buchstäblich zugeschlagen, und den Terroristen wurde gesagt, sie könnten nach Belieben schießen.

Wir haben auch gesehen, wie Trump, Flynn und andere die sehr reale Gefahr von Atombomben oder schmutzigen Bomben diskutiert haben. Ich würde darauf wetten, dass einer dieser Sprengsätze in einer großen Stadt in Kombination mit der Aktivierung dieser Zellen im ganzen Land zu zivilen Unruhen und einem Black Swan-Ereignis führen würde. Wenn das Land buchstäblich von innen angegriffen würde, käme es zum Stillstand, und Biden würde zu 100 % von seiner Exekutivgewalt Gebrauch machen und die Wahlen aussetzen. Das gilt natürlich nur, wenn der gebrochene Joe es überhaupt so weit schaffen kann.

Ich habe dargelegt, warum sie die Wahl stoppen wollen würden. Ich habe dargelegt, dass es ziemlich klar ist, dass sie die Wahl stoppen wollen, und ich habe Euch sogar Videos von Leuten auf unserer Seite gezeigt, die uns auf einen möglichen Angriff oder eine falsche Flagge vorbereiten.

Und ich bin noch nicht einmal annähernd damit fertig.

Wir haben uns Q-Drop 47 angesehen, der am 2. November 2017 rauskam. Das Folgende ist reine Spekulation und ich mache nur fundierte Vermutungen. Mehr nicht.

Wie auch immer … Was wäre, wenn diese Q-Drops 7-Jahres-Deltas sind? Das würde dann bedeuten, dass der Post vom 2. November 2017, der vor einer großen Falschflagge und Unruhen warnte, im Spiel wäre. Es würde bedeuten, dass sie, als Q davon sprach, dass sie die Ergebnisse der besagten Wahl ablehnen, wussten, dass sie nicht gewinnen würden und präventiv versuchten, das zu verhindern, was kommen wird (außer, dass nichts das aufhalten kann, was kommen wird).

Nun, wenn dies am 2. November geschieht, dann bringt es den wohl populärsten und theoretischsten Q-Post ins Spiel, den es gibt.

Post 26 vom 1. November 2017

Ein Anon sagte:

Denke logisch darüber nach. Der einzige Weg ist das Militär. Vollständig kontrolliert. Sichern & Ausbreiten (einst 11.3 verifiziert als 1. Markierung). Größter fortgeschrittener Drop auf Pol. (Political Incorrect)

Wir alle kennen Q-Drop 26 und sind mit ihm vertraut. Wir haben alle über ihn theoretisiert. Was wäre nun, wenn am 2. November eine Falsche Flagge vom Ausmaß eines Schwarzen-Schwan-Ereignisses eintritt? Und dies zu einem „Beweisbeginn“ am 11.3. führt?

Randbemerkung: Ich bin seit langem der Meinung, dass es einen Grund dafür gibt, wenn man uns von „Zügen und Gegenzügen“ und „roten Linien“ erzählt. Ich glaube, dass wir zwar die Kontrolle haben, aber wie beim Schach hat die Gegenseite immer noch Züge zu machen und kann immer noch Figuren vom Brett nehmen. Ich glaube auch, dass es bestimmte „rote Linien“ gibt, und wenn die schlechten Schauspieler eine dieser roten Linien überschreiten, werden die White Hats den Stecker ziehen und die Show beenden. Es genügt zu sagen, dass ein größerer Terroranschlag und eine Invasion auf amerikanischem Boden, die unsere Wahl verhindern und uns unsere Stimme/Macht nehmen würde, höchstwahrscheinlich eine dieser „roten Linien“ wäre.

Aber welcher Mechanismus könnte im Spiel sein, um dieses Ereignis zu unterdrücken, wenn es erst einmal begonnen hat? Erinnert Euch: Uns wurde gesagt „sauber und schnell“:

Post 22 vom 1. November 2017

Ein Anon sagte:

Wer kontrolliert die Nationalgarde (NG)? Warum wurde die NG kürzlich in ausgewählten Städten innerhalb der USA aktiviert? Kann die NG in Koordination mit den Marines arbeiten? Müssen Voraussetzungen für die Autorisierung erfüllt sein? Welcher ehemalige Präsident nutzte das Militär, um die Republik zu retten, und was geschah genau? Größter Drop, der je auf Pol (Politically Incorrect) bereitgestellt wurde. Studieren und vorbereiten. Die Massen neigen in solchen Situationen zur Panik. Kein Krieg. Keine zivilen Unruhen. Sauber und schnell.

Ihr werdet feststellen, dass dieser Fall genau in die gleiche Zeitspanne fällt wie die anderen. Welcher Mechanismus könnte also im Spiel sein, um einen solchen … Aufstand so schnell niederzuschlagen?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Devolution eine Rolle spielt. Und ich bin mir zu 100 % sicher, dass Trump sein Amt nicht verlassen hat, weil er wusste, dass die Wahl gestohlen werden würde, und nichts dagegen unternommen wird. Er würde seine Pflichten vernachlässigen und auf jeden Fall als der schlechteste Präsident der Geschichte in die Geschichte eingehen und als derjenige, der Amerika untergehen ließ. Ich denke, wir haben inzwischen genug gesehen, um zu wissen, dass dies nicht der Fall ist. Nicht einmal annähernd.

Obwohl ich mir sicher bin, dass Devolution eine Rolle spielt, bin ich mir auch sicher, dass der Insurrection Act (Aufstandsbekämpfungsgesetz) eine Rolle spielt. In Drop 3900 deutet Q auf genau dieses Szenario hin: Habeas Corpus* und was es bedeutet. In demselben Drop gibt er auch einen Link zu den US-Codes für Aufruhr, Hochverrat usw.:

2381 Hochverrat.

2382 Vergehen des Hochverrats.

2383 Rebellion oder Aufruhr.

2384 Aufrührerische Verschwörung.

2385 Befürwortung des Sturzes der Regierung.

* Habeas Corpus (lateinisch „Du sollst den Körper bringen“) bezeichnet im Recht der Vereinigten Staaten ein Instrument, um die Freilassung einer Person aus rechtswidriger Haft zu erreichen. Am 27. April 1861 setzte Lincoln das Habeas-Corpus-Gesetz zwischen Washington, D.C., und Philadelphia aus, um den Militärbehörden die nötige Macht zu geben, Andersdenkende und Rebellen zum Schweigen zu bringen. Unter diesem Befehl konnten die Kommandeure Personen festnehmen und inhaftieren, die als Bedrohung für die militärischen Operationen angesehen wurden.

Ein paar Monate später, in den Anfängen des sogenannten „Sommers der Liebe“, erwähnt Q deutlich den Insurrection Act von 1807.

Post 4360 vom 30. Mai 2020

Q sagte:

Aufstandsgesetz von 1807. [Feststellung, dass die verschiedenen staatlichen und lokalen Behörden der Aufgabe, auf die wachsenden Unruhen zu reagieren, nicht gewachsen sind] Anfragen der Landelichter. (Call the ball) Q

Im Insurrection Act von 1807 steht (das Gelbe):

„Bevor er sich auf die Befugnisse des Gesetzes beruft, muss der Präsident gemäß § 254 U.S.C. zunächst eine Proklamation veröffentlichen, in der er die Aufständischen auffordert, sich zu entfernen. Als Teil des Posse Comitatus Act von 1878 wurden diese Bestimmungen inzwischen geändert. Das Gesetz ermächtigt den US-Präsidenten, die US-Streitkräfte und die Nationalgarde – zur Bekämpfung eines Aufstandes in einem beliebigen Bundesstaat, der die Durchsetzung des Gesetzes unmöglich macht (§ 252), in Dienst zu stellen, oder – um gegen einen Aufstand, innere Gewalt, eine ungesetzliche Vereinigung oder Verschwörung in einem Bundesstaat vorzugehen, die zum Entzug verfassungsmäßig gesicherter Rechte führt, und wenn der Bundesstaat nicht in der Lage ist, versagt oder sich weigert, diese Rechte zu schützen (§ 253).“

Das Aufstandsbekämpfungsgesetz soll dem Präsidenten die Möglichkeit geben, im Falle eines Aufstands unser eigenes Militär zur Überwachung unserer eigenen Bürger einzusetzen. Wie wir in verschiedenen Städten im Jahr 2020 gesehen haben, waren viele lokale Regierungen nicht in der Lage oder nicht willens, die Gewalt in ihren Städten zu stoppen. Damit sind die Voraussetzungen für die Ausrufung des Insurrection Act erfüllt.

Aber hat Trump ihn ausgerufen? Hat er die angreifende Partei ausreichend gewarnt, sich zu entfernen? Hat er den Insurrection Act oder die Devolution – oder beides – in Gang gesetzt, obwohl er wusste, was kommen würde? Lincoln hat den Insurrection Act einmal eingesetzt, um die Republik während des Bürgerkriegs zu retten. Es gibt einen Präzedenzfall für einen solchen Fall. Und auch danach wurde das Gesetz immer wieder angewandt. Ein Beispiel dafür sind die Unruhen in L.A. im Jahr 1992, bei denen der Habeas Corpus ausgesetzt wurde, damit das Militär bei der Beruhigung der Unruhen in L.A. helfen konnte.

Als Erstes müssen wir versuchen, Beweise dafür zu finden, dass Trump den Insurrection Act ausgerufen hat.

(Ich danke meiner Freundin Shannon Armenis für die folgende Grafik und für ihre Hilfe beim Sammeln von Informationen für den folgenden Beitrag über den Insurrection Act):

In der oberen linken Ecke sehen wir Drop 4360 vom 30. Mai 2020, den ich vorhin geteilt habe und in dem Q den Insurrection Act erwähnt. Dieser Q-Post erfolgte um 18:11 Uhr. Am Ende dieses Drops sagt er „call the ball“. Falls Sie diesen Satz nicht kennen: Es handelt sich dabei um eine Redewendung der Marine, die dem Piloten signalisiert, ob er für eine Landung auf einem Flugzeugträger bereit ist oder nicht. Er kann auch bedeuten, dass man das Kommando hat oder dass man den Ball in der Hand hat, also muss man die Entscheidung treffen.

Etwas mehr als 24 Stunden später, um 18:52 Uhr, twitterte Präsident Trump „GESETZ UND ORDNUNG!“. Hat Trump damit „den Ball ins Rollen gebracht“ und die Aktion bestätigt, er im Begriff war zu ergreifen?

Am nächsten Tag, dem 1. Juni 2020, veröffentlicht das Weiße Haus eine offizielle Erklärung, die für viele – vor allem für die Medien – unbemerkt blieb, und es gibt einen Teil, auf den ich mich besonders konzentrieren möchte:

„Wir geben an alle folgende Warnung heraus: Unsere Ausgangssperre um sieben Uhr wird strikt durchgesetzt. Diejenigen, die das Leben und Eigentum unschuldiger Menschen bedrohen, werden verhaftet, inhaftiert und im vollen Umfang des Gesetzes strafrechtlich verfolgt.“

„Wir geben an alle folgende Warnung heraus.“

Das klingt für mich ziemlich eindeutig nach der Aufforderung an die Aufständigen, sich aufzulösen. Im weiteren Verlauf sehen wir, dass diese offizielle Erklärung am 1. Juni 2020 um 18:50 Uhr veröffentlicht wurde.

2 Minuten später, um 18:52 Uhr, postete Q Drop 4384:

Roger, Landelichter angefragt. Gut und grün. Q

Meiner Meinung nach war dieser Austausch eine Bestätigung dafür, dass das Aufstandsbekämpfungsgesetz verkündet und aktiviert wurde. Dies wird noch gegen Ende dieses Artikels sehr wichtig.

Am nächsten Tag, dem 2. Juni 2020, tat Trump Folgendes und ich möchte, dass Ihr darauf achtet, in welcher Hand Trump die Bibel hält.

Es ist wichtig zu beachten, dass dies eine sehr öffentliche Demonstration für den tiefen Staat war, dass ihr Spiel vorbei ist. Warum? Denn auf früheren Fotos von Präsidenten, die vor dieser Kirche stehen und eine Bibel in der Hand halten, z.B. Clinton und Bush, halten sie für den Fototermin die Bibel in der linken Hand. Der Satanismus, wie er von Anton Lavay beschrieben wird, ist „Der Weg der linken Hand“. Versteht Ihr jetzt, worum es ging, als Trump die Bibel in seiner rechten Hand hielt?

„Reporter: Mr. President, was sind ihre Gedanken in diesem Moment? Trump: Das ist eine Bibel. Wir haben ein großartiges Land, das sind meine Gedanken.“

Vom 30. Mai bis zum 2. Juni kam es also zu einem heftigen Streit über Trump und Q und den Insurrection Act und eine scheinbar notwendige Botschaft, die dazwischen verteilt werden musste.

Wenige Stunden nach seinem Besuch in der Kirche twitterte Präsident Trump „GESETZ UND ORDNUNG!“ erneut. Dies scheint zu bestätigen, dass hier viel mehr im Spiel war, als es schien. Doch es wird noch interessanter.

Protect Democracy schrieb am 25. Oktober 2022 einen Artikel über die Reformen des inländischen Militäreinsatzes, den D.C. National Guard Home Rule Act und die Schließung einer Lücke im Posse Comitatus Act sowie der Verbesserung der Krisenreaktion:

„Das Posse-Comitatus-Gesetz soll sicherstellen, dass der Präsident das Militär nicht als inländische Polizeitruppe einsetzt. Es gilt daher für Streitkräfte der Nationalgarde nur, wenn sie in den Bundesdienst einberufen werden. In D.C. steht die Nationalgarde jedoch, anders als in jedem anderen Bundesstaat oder Bundesterritorium, immer unter dem Kommando und der Kontrolle des Präsidenten, auch wenn sie nicht föderalisiert ist. Diese Regelung – ein Überbleibsel aus der Zeit, bevor D.C. eine eigene Regierung hatte – schafft eine große Lücke im Posse Comitatus Act. Es kann auch den rechtzeitigen Einsatz der D.C. National Guard während einer Krise verhindern, wie wir am 6. Januar 2021 gesehen haben. Der D.C. National Guard Home Rule Act würde diese beiden Probleme lösen und das Gesetz auf den neuesten Stand bringen, indem er die Kontrolle über die D.C. Guard vom Präsidenten auf den D.C. Bürgermeister, den gewählten obersten Exekutivbeamten der Stadt, überträgt. Entscheidend ist, dass der Präsident die Befugnis behalten würde, die D.C. Guard in den Bundesdienst zu berufen, wenn dies angemessen sein könnte, etwa um Bürgerrechtsgesetze durchzusetzen oder Aufstände zu unterdrücken. Der D.C. National Guard Home Rule Act wurde von Del. Eleanor Holmes Norton und Senator Chris Van Hollen während des 116. Kongresses als H.R.1090 und S.3981 und während des 117. Kongresses als H.R.657 und S.130 eingeführt. Es wurde 2021 im Rahmen der Repräsentantenhausversion des National Defense Authorization Act (NDAA) für das Geschäftsjahr 2022 verabschiedet, wurde jedoch nicht als Teil des endgültigen NDAA erlassen. Das Gesetz verabschiedete das Repräsentantenhaus im Jahr 2022 erneut als Änderung für das Geschäftsjahr 2023.“

https://protectdemocracy.org/work/domestic-military-deployment-reforms/

Es gibt etwas Interessantes speziell für Washington DC. Trump musste sich dort nicht auf den Insurrection Act berufen, da er als Präsident bereits die volle Autorität über die Nationalgarde von DC hatte. Es handelt sich tatsächlich um eine Macht, deren Beseitigung sie seit dem 6. Januar mit aller Kraft vorantreiben. Da Trump bereits die DC-Nationalgarde kontrolliert, bedeutet das, dass er die Folgenabschätzung dort nicht bekannt geben musste, was bedeutet, dass seine Aussage am Abend, in der er die Menschen aufforderte, sich aufzulösen, nicht mit der Folgenabschätzung übereinstimmte, wie viele, darunter auch ich, ursprünglich dachten. Im Wesentlichen kontrollierte Trump bereits die DC-Nationalgarde, was von Bürgermeisterin Bowser und Nancy Pelosi bestritten wurde. Und da er sie kontrollierte, bedeutete das, dass sie keine Bitte ablehnten – sie lehnten einen Befehl ab. Dies wäre ein weiterer Beweis für Trump und die White Hats, dass ein Aufstand stattgefunden hat.

Wenn Trump tatsächlich im Mai/Juni 2020 den Insurrection Act ausgerufen hat, erscheinen die Wahlen, der 6. Januar sowie Devolution in einem ganz neuen Licht. Wenn der Insurrection Act im Spiel wäre, würde er Trump bestimmte Befugnisse einräumen, von denen wir nicht einmal wissen. Wir wüssten weder, dass er ausgerufen wurde, noch hätten wir irgendeine Vorstellung davon, welche Art von Operation stattfanden, um den Aufstand Amerikas abzuwehren. Das würde bedeuten, dass das Militär von diesem Zeitpunkt an über alles Bescheid wusste. Und denkt daran, Q sagte uns ganz offen, dass BLM und Antifa erfasst, beobachtet und kartiert wurden. Und er sagte uns auch, wie wichtig der militärische Geheimdienst war, wenn es darum ging, die 3-Buchstaben-Agenturen zu umgehen, um diese Art von Operationen durchzuführen.

Das würde bedeuten, dass Trump und sein Team genau wussten, wer die Eindringlinge am 6. Januar waren. Sie wussten, wer die schlechten Schauspieler waren.

Vielleicht ist es das, worum es in dem berühmten roten Ordner geht. Weißt Du, der, mit dem er herumgewinkt hat, bevor er am 6. Januar gesprochen hat:

Und das ist wichtig für das, was als Nächstes kommt. Es hat mir zu schaffen gemacht, aber ich stehe auf diesem Hügel vor dem Capitol. Nicht alle Häftlinge vom 6. Januar sind Patrioten. Einige waren tatsächlich Verräter. Und Trump hat sie alle erwischt.

Donald Trump Jr. hatte einen Beitrag auf TRUTH Social gepostet, der ebenfalls darauf hinzudeuten schien:

„Nicht eine einzige Person vom 6. Januar wurde wegen „Aufruhr“ angeklagt, doch das ist das Schlagwort, das die Medien und die Demokraten diese Woche wieder aufleben lassen wollen. Kein Wort von der Verweigerung eines ordentlichen Verfahrens und von irrsinnigen Strafen, weil das dem Regime nicht in ihr Narrativ passen würde.“

Donald Trump Jr. weist uns darauf hin, dass Menschen vom 6. Januar ohne Anklage festgehalten werden. Das ist irgendwie unangenehm … weil …

„Die Aussetzungsklausel steht in dieser Tradition. Sie schützt den Gerichtsbeschluss, indem sie seine Aussetzung generell untersagt. Gleichzeitig macht sie eine Ausnahme für Fälle, in denen eine Invasion oder Rebellion die öffentliche Sicherheit gefährdet. Eine Aufhebung ist zeitlich befristet, aber die Befugnisse, die sie verleiht, sind außergewöhnlich. Wenn eine Aussetzung in Kraft ist, kann der Präsident, der in der Regel durch Untergebene handelt, Menschen auf unbestimmte Zeit ohne jegliche gerichtliche Kontrolle inhaftieren.“

Die Suspensionsklausel erlaubt es dem Präsidenten, jemanden ohne richterliche Kontrolle zu inhaftieren, wenn „Invasion oder Rebellion die öffentliche Sicherheit gefährden“. Mit anderen Worten: Wenn ich Recht habe und einige dieser Teilnehmer vom 6. Januar tatsächlich Verräter sind, dann ist es kein Wunder, dass sie ohne Anklage inhaftiert worden sind. Das ergibt sogar noch mehr Sinn, wenn man sich dem Gedanken verschreibt, dass Trump immer noch Präsident ist oder in irgendeiner Form die Kontrolle hat.

Hier ein weiterer interessanter Hinweis:

„Am 5. Januar 2021 veröffentlichte das Weiße Haus eine neue Executive Order über die Bedrohung durch Software, die von chinesischen Unternehmen kontrolliert wird. Scheint EO 13848 über „ausländische Einmischung in eine Wahl“ jetzt noch wichtiger zu werden? Interessant ist auch, dass diese Verordnung um 17:05 Uhr veröffentlicht wurde, also um ein weiteres 5:5 (Loud & Clear).“

Executive Order 13848:

„Verhängung bestimmter Sanktionen im Falle einer ausländischen Einmischung in eine Wahl in den Vereinigten Staaten“

Übersetzung in Devolution Teil 7

https://dirkdietrich.substack.com/p/devolution-teil-7-auslandische-einflussnahme

Was noch interessanter ist, sind die folgenden Deltas vom 5. Januar in den Q-Drops. Werfen wir einen Blick auf das Thema in Bezug auf Infiltration, Invasion und Subversion.

In Q-Post 2645 vom 5. Januar 2019 wird die Antifa angeprangert und unten steht sogar „EO ACTIVE“. Das war zwei Jahre, bevor Trump am 5. Januar 2021, einen Tag vor dem 6. Januar, die Executive Order betr. Bedrohung durch chinesische Software erlassen hat.

In Post 2647 ist eine Uhr und ein Stift zu sehen. Die Uhr steht auf 1 Sekunde vor 03:14 Uhr.

Q sagte:

Wird POTUS morgen in Camp David sein? [1 year delta] Frage der nationalen Sicherheit. Die Uhr tickt. Folge der Uhr. Q

Wenn Trump nach Camp David geht, ist es eine Frage der nationalen Sicherheit. Der Stift ist ebenfalls von Bedeutung, denn Q sagte uns, wir sollten „dem Stift folgen“, was bedeutet, dass wir die EOs verfolgen sollten.

Post 2649 vom 5. Januar 2019

Q sagte:

Wie kann man die Quertreiber ausmanövrieren? Wie führt man sie vor und zeigt, was sie wirklich sind? „Feinde der Menschen“ Sie (der Deep State) finden es erst jetzt heraus. Q

Ich meine, komm‘, buchstäblich 2 Jahre nach diesem Drop wurden wir Zeugen einer falschen Flagge gegen Präsident Trump und seine Unterstützer, um die Wahrheit zu unterdrücken und ihre Geheimnisse vor der Aufdeckung zu bewahren. Wie kann man sie ausmanövrieren? Indem man sie kartografiert. Indem man das Aufstandsbekämpfungsgesetz ausruft, die Regierung in die Enteignung treibt und dann diese Leute vor Gericht bringt.

Und damit komme ich wieder auf einen Punkt zurück, den Jon Herold und ich schon mehrfach angesprochen haben: Trump hätte seine Pflichten vernachlässigt, wenn er gewusst hätte, dass dies kommen würde und nichts getan hätte. Und wir wissen ohne den geringsten Zweifel, dass er wusste, was kommen wird. Bislang stehen die Chancen, dass er nichts unternommen hat, um dem entgegenzutreten, ungefähr so gut wie die Chancen, dass Biden die Wahl 2020 rechtmäßig gewonnen hat. Und das bedeutet, dass es nicht die geringste Chance gibt, dass dies der Fall sein wird.

Selbst in letzter Zeit gibt es Anzeichen dafür, dass Präsident Trump uns sagt, was passiert ist und was jetzt passiert.

Schaut Euch das an:

„Ich war nicht im Wahlkampf. Die Wahl war vorbei. Ich habe meine Pflicht als Präsident getan, eine manipulierte und gestohlene Wahl aufzudecken und weiter zu untersuchen. Es war meine Pflicht, dies zu tun. Ich hatte keine Wahl. Und die Beweise waren umfangreich und unwiderlegbar, dass die Wahl des Präsidenten 2020 manipuliert wurde.“

Vor weniger als zwei Wochen sagte uns Präsident Trump: „Ich habe meine Pflicht getan“, was die Wahlen 2020 betrifft. Und genau das ist der Beweis, den wir brauchen, um zu wissen, dass er sich nicht zurückgelehnt und nichts getan hat, wie einige Influencer uns glauben machen wollen. Außerdem ist dieser Videoclip von Trump 55 Sekunden lang. Da ist wieder dieses verdammte 5:5, während er über manipulierte Wahlen spricht und seine Pflicht tut – aber das muss doch ein Zufall sein, oder?

In jüngster Zeit spricht Präsident Trump sogar in der Gegenwart als Präsident:

„Alle sind sich einig, dass ich, wenn ich kein Recht auf präsidiale Immunität habe, was ich haben sollte, denn ich führe die Amtsgeschäfte des Staates, ich führe die Geschäfte des Präsidenten der Vereinigten Staaten, und ich führe sie gut. Aber wenn ich als Präsident kein Recht auf Immunität habe, dann hat das jeder andere Präsident auch nicht, dann hat auch der korrupte Joe Biden keinen Anspruch auf Immunität.“

Und was mich und die meisten von uns wirklich stutzig gemacht hat, war Folgendes:

„Mit ehemaligen Helfern plant Trump, das Aufstandsbekämpfungsgesetz zu nutzen, … um ihm die Entsendung von US-Streitkräften auf den Straßen von Amerika zu erlauben.“

Joe Biden hat sich zufällig dazu entschlossen, über die Möglichkeit, dass Trump das Aufstandsbekämpfungsgesetz ausruft, zu wettern. Wissen Sie, was noch verrückter ist? Er hat das in Valley Forge gemacht, in dem Valley Forge, von dem aus General Washington und seine Truppen Weihnachten 1776 aufbrachen, um den Delaware zu überqueren. Wollen wir jetzt raten, wann Catherine Herridge auf CBS über ihre Ängste vor einem Schwarzen-Schwan-Ereignis gesprochen hat? Ja, genau. Am Heiligabend. Meiner Meinung nach wurde es erklärt, Biden weiß es, und er weiß auch, dass sie erledigt sind. Das ist genau die gleiche Sprache und das gleiche Getue, das wir diese Woche in Davos von ihnen gesehen haben.

Und das bringt mich zurück zum Anfang dieses Artikels und dem Soros-Tweet.

Ich glaube, er ruft zu einem Anschlag auf die Wahlen durch ein Black-Swan-Ereignis auf, das die Wahlen absagen würde. Ich gehe davon aus, dass es sich bei diesem Ereignis um einen Aufstand in Amerika handelt, der durch Infiltratoren und diejenigen, die über die Grenze strömen, verursacht wird. Ich gehe auch davon aus, dass die White Hats bereit sind, und wenn dies tatsächlich der Plan ist, wird er schnell niedergeschlagen werden.

Was mir noch auffällt (und ich wurde von AngelAura darauf aufmerksam gemacht) ist, dass die Wahlen dieses Jahr am 5. November stattfinden.

Huh … da scheint es zu klingeln … Remember, remember, the 5th of November. Ausschnitt aus dem Film „V wie Vendetta“:

„Erinnert euch, erinnert euch an den 5. November, den Schießpulververrat und die Verschwörung. Ich wüsste keinen Grund, warum der Schießpulververrat jemals vergessen werden sollte.“

Verrat ist das entscheidende Wort in diesem Video. Der Film „V wie Vendetta“ ist ein Synonym für diese Bewegung und wir wissen das. Auch in dieser Geschichte war ein Virus der Auslöser für den weltweiten Totalitarismus. Und an einem 5. November spitzte sich alles zu.

Was mich zu diesem nächsten Clip von Trump führt. Hört genau zu:

„Der nächste Wirtschaftsboom mit Trump wird am 5. November 2024 beginnen. Das wird geschehen.“

Was ist Euch besonders aufgefallen? Für mich war es der BOOM direkt nach dem 5. November 2024.

Ihr fragt Euch jetzt bestimmt, ob es in den Q-Drops noch ein paar würzige 5.-November-Deltas gibt, oder? Ja die gibt es. Lest aber bitte unbedingt die Unterschriften unter jedem Bild.

Post 2420 vom 5. November 2018

Q sagte (das Gelbe):

Habt Ihr das „Boom, Boom, Boom … Es passiert etwas“ mitbekommen?

„Boom, Boom, Boom … Es passiert etwas“

Post 114 vom 5. November 2017

Q sagte (das Gelbe):

US-Militär = Retter der Menschheit. Wir werden niemals vergessen. Gott schütze uns alle.

„US-Militär = Retter der Menschheit“

Post 109 vom 5. November 2017

Q sagte (das Gelbe):

Amen Brüder.

Ich bete zum heiligen Michael um Schutz. Natürlich hat Michael Luzifer besiegt.

Post 110 vom 5. November 2017

Q sagte (das Gelbe):

MSM (Massenmedien). CIA-Gegenoperationen. Alle werden fallen.

MSM/CIA-Operationen werden scheitern.

Post 95 vom 5. November 2017

Q sagte (das Gelbe):

Was in Saudi Arabien passiert ist, wird hier, in Asien und in der EU passieren. Gott segne Euch.

In Saudi-Arabien kam es zum Kriegsrecht und zu einer Razzia gegen korrupte Beamte. Q sagt, dass das hier auch passieren wird.

Post 88 vom 5. November 2017

Q sagte (das Gelbe):

Zehn Tage. Dunkelheit. Panikmache (MSM). (militärische Kontrolle, Kriegsrecht, Raketenangriff (unberechenbar) usw.) Wo ist POTUS? Warum ist das relevant? Militärische Operationen. Operatoren in den USA. Das große Erwachen

10 Tage. Dunkelheit. Kriegsrecht. Militär. Militäreinsätze. Operatoren. Das hier ist ein Knaller.

Post 107 vom 5. November 2017

Q sagte (das Gelbe):

Beachtet, wann wir die Marschbefehle verschickt haben und wann dieser Tweet live gegangen ist.

Marschbefehle

Post 104 vom 5. November 2017

Q sagte (das Gelbe):

Jetzt ist es an der Zeit zu beten. Wir sind einsatzbereit. Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika.

Q bittet um ein Gebet, da sie einsatzbereit sind.

Ja, das ist für mich alles ein wenig Zufall. Ich weiß nicht, wie es Euch damit geht, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an und sieht so aus, als ob etwas Großes existiert und schon seit geraumer Zeit im Gange ist und dass wir tatsächlich das Crescendo erreichen.

Wird der Schwarze Schwan etwas sein, das versucht, die Wahl zu verhindern? Ist es das, was Alex Soros gemeint hat? Ist dieser Schwarze Schwan das, worauf General Flynn, Donald Trump und Catherine Herridge hingewiesen haben?

Noch einmal: Das sind alles nur Spekulationen. Ich füge lediglich die Dinge zusammen, wie ich sie sehe, und gebe sie an Euch weiter. Ich sage keineswegs, dass wir am 2. November einen Angriff unter falscher Flagge erleben werden, der dazu führt, dass das Militär am 5. November eintrifft und einsatzbereit ist, um dieses Chaos zu beseitigen. Was ich jedoch sagen möchte, ist, dass es mich nicht überraschen würde, wenn all das oben Genannte passieren würde. Und wenn ja, hoffe ich, dass ich gute Arbeit geleistet und die Gründe dargelegt habe, warum Ihr keine Angst haben müsst. Ja, bleibt standhaft. Sitzt nicht untätig daneben und wartet darauf, dass jemand anderes uns rettet. Gleichzeitig ist es von größter Bedeutung, vorbereitet zu sein und angesichts des Chaos Ruhe zu bewahren.

Ich weiß nicht, was passieren wird. Niemand außerhalb des Q-Teams tut das. Ich weiß nur mit Sicherheit, dass nichts das Kommende aufhalten kann.

Wie immer sind meine Substack-Inhalte kostenlos. Wenn Ihr einen Beitrag leisten möchtet, indem Ihr zahlender Abonnent werdet, bin ich für Eure Großzügigkeit und Unterstützung überaus dankbar.

Ich hoffe, es hat Euch allen gefallen! Wie immer vielen Dank an alle für die anhaltende Liebe und Unterstützung.

Denkt daran, Freunde. Haltet Euer Kinn oben und bewegt Euch immer weiter vorwärts. Denkt daran, dass Gott siegt und dass Ihr Eure Rüstung jeden Tag schmückt. Gott segne jeden einzelnen von Euch.

Where We Go One We Go All – Einer für alle, alle für einen.

Originaltext inkl. aller Links: https://absolute1776.substack.com/p/soros-black-swans-113-election-interference

Übersetzung: Dietrich, Dirk https://t.me/DDDDoffiziell – https://dirkdietrich.substack.com/

|Q|

|#FreeAssange|

