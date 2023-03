Stalins Geist lacht über Europa…

…während der imperialistische Krieg die Revolution zu einer praktischen Notwendigkeit macht.

Bei der Panik, die das Weiße Haus derzeit erlebt (Interview mit Ex-CIA auf englisch), geht es um mehr als die Aufdeckung von Washingtons Kriegsverbrechen in der Ukraine (Nord Stream) oder den wirtschaftlichen Zusammenbruch, den dieser Krieg verschlimmert hat. Es geht darum, wie die Imperialisten dem Szenario immer näher kommen, das Stalin in „Die Grundlagen des Leninismus“ vorausgesagt hat, in dem der Imperialismus die Voraussetzungen für die proletarische Revolution schafft. Die Niederlage von Washingtons Psyops und die wachsende Spannung zwischen den Interessen der Kriegsmaschinerie und den Interessen des Volkes sind Faktoren, die einen Durchbruch im Klassenkampf bringen können. Ein potenziell entscheidender Durchbruch, bei dem die herrschenden Eliten mit einem Zusammenbruch der sozialen Stabilität konfrontiert sind, den sie nicht rückgängig machen können.

Diese Gefahr, mit der die amerikanische und europäische herrschende Klasse konfrontiert ist, ist eine Demonstration dessen, was Stalin wie folgt beschrieb:

Der Widerspruch zwischen den verschiedenen Finanzgruppen und imperialistischen Mächten in ihrem Kampf um Rohstoffquellen, um fremdes Territorium. Der Imperialismus ist der Export von Kapital zu den Rohstoffquellen, der wahnsinnige Kampf um den monopolistischen Besitz dieser Quellen, der Kampf für eine Neuaufteilung der bereits geteilten Welt, ein Kampf, der mit besonderer Wut von neuen Finanzgruppen und Mächten geführt wird, die einen „Platz an der Sonne“ gegen die alten Gruppen und Mächte suchen, die sich hartnäckig an das klammern, was sie sich bemächtigt haben. Dieser wahnsinnige Kampf zwischen den verschiedenen Gruppen von Kapitalisten zeichnet sich dadurch aus, dass er als unvermeidliches Element imperialistische Kriege, Kriege für die Annexion fremden Territoriums einschließt. Dieser Umstand ist seinerseits insofern bemerkenswert, als er zur gegenseitigen Schwächung der Imperialisten, zur Schwächung der Stellung des Kapitalismus überhaupt, zur Beschleunigung des Aufkommens der proletarischen Revolution und zur praktischen Notwendigkeit dieser Revolution führt.

Oberflächlich betrachtet schien es, als ob Washingtons Entscheidung, Russland zum Krieg zu provozieren, die Imperialisten dieses Thema umgehen ließ, indem sie einen Anreiz für alle imperialistischen Mächte schuf, sich zu vereinigen. Doch dieser Moment, in dem diese Länder ihre früheren Streitigkeiten beiseite legten, würde immer nur so lange dauern, wie die Situation stabil genug blieb, damit niemand anfangen konnte, im eigenen Interesse zu handeln. Und das war ein Setup für eine zerbrechliche Allianz. Es ist nicht nur so, dass die Sanktionen die europäische Wirtschaft zerstört haben und dass dies die Menschen in Ländern wie Frankreich zur Mobilisierung provoziert. Es geht darum, dass Washington in seiner Fixierung auf die Zerstörung Russlands seine eigenen Verbündeten zu Zielen innerhalb des neuen Kalten Krieges gemacht hat.

Als Seymour Hersh bestätigte, dass Washington hinter der Nord Stream-Explosion steckte, lenkten die New York Times und die Geheimdienstquellen, die sie betreiben, von dieser Enthüllung ab, indem sie behaupteten, die Schuldigen seien eine „pro-ukrainische Gruppe“. Wie diese „Gruppe“ es geschafft haben konnte, die gleiche Art von industrieller Sabotageoperation durchzuführen, für die CIA-Agenten historisch ausgebildet wurden, vermute ich, dass diese Geheimdienstler auch wissen. Dieser Vorfall, bei dem die Kriminellen zufällig auf irgendetwas zeigten und sagten: „Seht her, die Verbrecher sind da drüben!“, hat nicht ausgereicht, um die deutsche Öffentlichkeit davon abzuhalten, sich gegen die Vereinigten Staaten zu wenden. Nord Stream war ihr Projekt, ihre Infrastruktur, in ihrem nationalen Interesse. Diese Hinterhältigkeit hat die Deutschen weiter verärgert über ihre sozialfaschistische Regierung, die als Washingtons loyaler Agent für den Krieg fungiert hat. Wenn die Deutschen hören, wie ihr Außenminister unverblümt sagt, das Land befinde sich „im Krieg mit Russland“, können sie nur an das letzte Mal denken, als sie von einem Kreis amerikanischer Militaristen regiert wurden, die darauf aus waren, mit Russland zu eskalieren, egal was Russland tatsächlich getan hatte.

Der bürgerliche Staat in Deutschland wird es absichtlich nicht zulassen, dass eine Anti-NATO-Regierung gewählt wird. Nur jetzt, da sich das deutsche Volk – das deutsche Proletariat vor allem, da der Krieg seinen Lebensstandard am meisten schädigt – gegen die NATO, Washington und den Militarismus wendet, werden die gegenwärtige Regierung und ihre Nachfolger mit einem Äquivalent des Volksgiftes rechnen müssen, das die französische Regierung jetzt regelmäßig erduldet. Eine Bevölkerung, die sich in Richtung einer antiimperialistischen Haltung radikalisiert hat, wäre gegenüber dem globalen Kapitalismus noch bedrohlicher als Frankreichs Anti-Austeritätsbewegung. Der nächste Schritt besteht darin, die Synthese zwischen diesen beiden Arten von Ursachen zu erreichen, nämlich den Kommunismus, wie er auf ein gegenwärtig imperialistisches Land angewendet wird. Die Menschen werden erkennen müssen, dass die einzige Lösung darin besteht, zu einer Arbeiterdemokratie überzugehen, so dass sie weder von der parasitären Klasse heimgesucht werden, die ihre Renten stiehlt, noch von den imperialistischen Kriegen, die auch ihren Interessen schaden.

Dies veranschaulicht einen anderen Widerspruch des Imperialismus, den Stalin behandelte, nämlich „den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital. Der Imperialismus ist die Allmacht der monopolistischen Trusts und Syndikate, der Banken und der Finanzoligarchie in den Industrieländern. Im Kampf gegen diese Allmacht haben sich die üblichen Methoden der Arbeiterklasse – Gewerkschaften und Genossenschaften, parlamentarische Parteien und der parlamentarische Kampf – als völlig unzulänglich erwiesen. Entweder man stellt sich der Gnade des Kapitals aus, fristet ein elendes Dasein wie von früher und sinkt immer tiefer oder man greift zu einer neuen Waffe – das ist die Alternative, die der Imperialismus den riesigen Massen des Proletariats vorsetzt. Der Imperialismus bringt die Arbeiterklasse zur Revolution.“ Unabhängig davon, ob Deutschland erfolgreich gezwungen wird, sich gegen die USA zu stellen, und ein weiteres Beispiel für interimperialistische Konkurrenz wird, ist die „Einheit“, die die NATO während des Krieges zunächst in sich selbst geschaffen hat, eine Illusion.

Die USA konkurrieren bereits seit vielen Jahren mit der Türkei, einer weiteren NATO-Macht, die den osmanischen Imperialismus wieder aufbauen will, in Bezug auf Syrien. Eine solche sich gegenseitig schwächende Beziehung könnte zwischen Washington und anderen NATO-Mitgliedern entstehen, da der Wahnsinn dieses Konflikts die verschiedenen Akteure in die Verzweiflung treibt. Dann wird Washington gezwungen sein, effektiv Krieg gegen sie zu führen, so wie es Krieg gegen die peripheren Länder führt, die ihm nicht gehorchen: durch Terroranschläge, politische Einmischung und Attentate, um zu versuchen, sie als Aktivposten zurückzugewinnen.

Stalins Geist kann über Europa lachen, weil er Recht behalten hat. Selbst nach all den zuversichtlichen Äußerungen der Imperialisten im letzten Jahr darüber, wie die Sanktionen Russland zum Scheitern verurteilen werden, dass die NATO eine große Zukunft hat, wie die Menschen jedes Opfer in diesem Krieg tolerieren werden, ist er derjenige, dessen Sicht der Geschichte bestätigt wurde. Die Entwicklung der Zivilisation erreichte nicht ihr Endstadium, als der Kapitalismus kam, und das Aufkommen des modernen Imperialismus ist selbst ein Beweis dafür. Das System wandelte sich zu einer Art Imperialismus, der Kapital aus dem Kern in die Peripherien exportierte, weil dies der einzige Weg war, die Krisen zu verdrängen, die sich der Kapitalismus während seiner Monopolzeit selbst geschaffen hatte. Krisen, die fatal wären, wenn der Imperialismus nicht hier wäre, um den Großteil der Ausbeutung des Systems auf das Proletariat in den Neokolonien zu exportieren. Der Industrielle Cecil Rhodes erklärte dies in seinem berühmten Zitat, das Lenin aufnahm, als das Ziel des Imperialismus. Er erklärte, dass das Imperium der einzige Weg sei, um Stabilität zu erhalten, wenn der Kapitalismus viele Menschen im Kern in die Armut treibe.

Die Arbeiterklasse hat die Wahl, weiterhin als Beobachter in der Geschichte zu agieren oder ihre Handlungsfähigkeit über die Geschichte geltend zu machen, indem sie sich für die Revolution organisiert. Die Aufgabe der Kommunisten ist es, dem Proletariat bewusst zu machen, dass es diese Wahl hat, und ihm die Mittel zu geben, die Option zu wählen, die in seinem Interesse ist.

Quelle: Stalin’s ghost laughs from above Europe as imperialist war makes revolution a practical necessity (substack.com)

Folge uns per Email… …sowie den anderen Kanälen! Telegram Gettr Twitter RSS-Feed

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …