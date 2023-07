Therapeutische Anwendungen, die auf der Wirkung von Cannabinoiden basieren

Photo by Washarapol D BinYo Jundang on Pexels.com

Das Interesse an Cannabinoiden wurde zwischen den 1940er und 1950er Jahrzehnten offensichtlich. Obwohl der Wirkstoff der Pflanze nicht bekannt war, wurde eine Reihe von Verbindungen mit cannabinomimetischer Aktivität synthetisiert wurden, die in Tiere und klinisch. Das am häufigsten getestete Hexyl war Δ6α, 10α-THC. Δ6α, Die antiepileptische Wirkung von 10α-THC-Dimethylheptyl (DMHP) wurde bei mehreren Kinder, wobei in einigen Fällen positive Ergebnisse erzielt wurden. DMHP unterscheidet sich von sinhexyl insofern, als seine Seitenkette DMHP anstelle von n-Hexyl ist. Das Erste Cannabinoid, das aus Cannabis sativa isoliert wurde, war Cannabinol, obwohl seine Struktur wurde einige Jahre später richtig charakterisiert. Cannabidiol wurde einige isoliert Jahre später und wurde in der Folge von Mechoulam und Shvo charakterisiert. Im Jahr 2013 der Nationalen Akademie für Medizin und der Medizinischen Fakultät der Nationalen Autonome Universität von Mexiko, durch das Seminar für Studien über die Gesamtheit, beschlossen, eine systematische Übersichtsarbeit zu einem Thema durchzuführen, das sowohl komplex als auch Umstritten: Der Zusammenhang zwischen Marihuana und Gesundheit. In den letzten Jahren Es wurden Studien mit Cannabis bei verschiedenen Krankheiten durchgeführt: kontrolliert klinische Studien zur Spastik bei Multipler Sklerose und Rückenmarksverletzungen, chronische, im Wesentlichen neuropathische, Schmerzen, Bewegungsstörungen (Gilles de Latourette, Dystonie, Levodopa-Dyskinesie), Asthma und Glaukom sowie nicht-kontrollierte klinische Studien zur Alzheimer-Krankheit, Neuroprotektion, Hartnäckiger Schluckauf, Epilepsie, Alkohol- und Opioidabhängigkeit Abläufe.

Am 19. Juni 2017 werden im Amtsblatt der Föderation Reformen und Ergänzungen wurden bezüglich der Verwendung von Tetrahydrocannabinol (THC) sowie Isomeren veröffentlicht und stereochemische Varianten, pharmakologische Derivate von Cannabis Sativa, Indica und Americana (im Folgenden Marihuana). Die Kontroverse, die sich in der politischen und akademischen Sphäre sowie die Sorgen, die in der Bevölkerung in der bekannten und wenig bekannten Wirkungen des Konsums von Marihuana Schreiben dieses Werkes. Hier wird ein Überblick über die berichteten therapeutischen Anwendungen gegeben mit der Verwendung von Cannabisderivaten, wobei die Rolle der Cannabinoide hervorgehoben wird, und und trägt damit zum Verständnis des wahrscheinlichen therapeutischen Einsatzes dieser Pflanze und ihre Derivate. 1. Sonstiges

Die Cannabispflanze

Die Cannabispflanze ist ein Begriff, der die Gattung Cannabis zusammenfasst, die umfasst die Pflanzen Cannabis Sativa, Cannabis Indica, Cannabis Americana und Cannabis ruderalis. Im Allgemeinen ist Cannabis bekannt als Marihuana und hat mindestens etwas mehr als 100 verschiedene Synonyme; Tabelle 1 zeigt einige. 1. Sonstiges

Tabelle 1 Marihuana-Synonyme

Öl Luzerne Chora Kaffee Chabela Erbse Chipiturca Churro (Gelenk) Churro de la buena (Braten der guten Sachen) De la verde (des grünen Zeugs) Grüne Göttin Doña Diablo Dame mit dem Brennen Haare) Juana-Blume Zahnfleisch Griffon Gitter Güera (blond) Gras Verbinden Juana Juanita Schlechtes Gras Heiraten Mari Mariana Mary Poppins Mose Brombeere Fleckchen Motiv Motorrad Maulwurf Senf Nena (Baby) Engel Gesäß Oregano (Oregan) Chinesischer Oregano (Chinesischer Oregan) Grünes Gold Gras Petate (Palmstroh) Pachola Grünes Nugget Gemeinsam Träumer Tonic (Tonikum) Toast Donnernd Grüner Donner Portulak Grüne Minze Yerba de oro (goldenes Gras) Yerba del diablo (Gras des Teufels) Yerba santa (heiliges Gras) Zunder Gras

Die weltweite Prävalenz des Marihuanakonsums wird auf 3,8 % geschätzt, was bedeutet, dass Es gibt ungefähr 183,3 Millionen Nutzer. Eines der zentralen Probleme ist die Konsum von Marihuana durch Personen unter 18 Jahren. In 23 Mitgliedern hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) dass 9,3 % der 15-jährigen Männer in den letzten 30 Tagen Marihuana konsumiert haben, sowie 6,3 % % der gleichaltrigen Frauen. 2,3 In Mexiko ist die Prävalenz des Marihuanakonsums in der Bevölkerung von 12 bis 65 Jahren 8,6 %, 2,1 % in der Vorjahr (1,8 Millionen werden in dieser Altersgruppe geschätzt) und 1,2 % in der Vormonat. In der Bevölkerung im Alter von 12 bis 17 Jahren gaben 5,3 % an, konsumiert zu haben Marihuana. 4 In einer Stichprobe von sekundären und Gymnasiasten in Mexiko wurde eine Prävalenz des Marihuanakonsums gemeldet zeitweise von 10,6 %, 12,9 % bei Männern und 8,4 % bei Frauen. 5. Sonstiges

Cannabis, insbesondere die Sativa-Spezies, ist ein krautige Pflanze, die spontan in tropischen und subtropischen Regionen wächst und enthält zwischen 400 und 537 chemische Bestandteile und fast 100 Cannabinoide. 6,7 Es ist Es ist schwierig, den Moment zu bestimmen, in dem Cannabis sativa zubereitet wird fing an, verwendet zu werden. Sein Ursprung liegt in Zentralasien und seine Verwendung wurde im chinesischen Arzneibuch als Teil der traditionellen Medizin beschrieben. Es war ein Der iranische Arzt Sir William B. OShaughnessy, ein Einwohner von Kalkutta, der für die zum ersten Mal den therapeutischen Wert der Pflanze wissenschaftlich bewertet; Er veröffentlichte seine Funde im frühen 19. Jahrhundert. 8.9

Die Verwendung seiner Verbindungen im Laufe der Geschichte hat Varianten gezeigt, wie es bei der heilende Eigenschaften, die mit seinem Verzehr verbunden sind, im Rahmen der bestehenden medizinischen Wissensgerüst jeder Epoche. Die Auswirkungen, die es vor allem auf das Gehirn hat, waren die mit religiösen Praktiken verbunden sind. Gegenwärtig ist sein Verbrauch weit verbreitet auf der ganzen Welt, ohne irgendeine Beziehung zu religiösen Aspekten zu haben, wie in der Vergangenheit. Seine Hauptanwendung ist aufgrund seiner psychotropen Wirkung lächerlich, wenn auch therapeutisch Eigenschaften zugeordnet sind. 10-13 Uhr

Die Maßnahmen, die für den legalen Konsum von Marihuana entwickelt wurden, wurden vielfältig und umfassen ihr Wachstum, ihre Vermarktung und ihre Nutzung. Es wurden mehrere gesetzliche Änderungen vorgenommen. die im Zusammenhang mit dem persönlichen Besitz und Konsum von Cannabis hergestellt werden, wie z. B. Besitz und Konsum, Legalisierung und Entkriminalisierung. Tabelle 2 zeigt die verschiedenen Rückstellungen, die in einigen Ländern der Europäischen Union übernommen wurde. 14

Tabelle 2: Rechtlicher Status des Konsums und Konsums von Marihuana in den Ländern der Europäische Union

Land Rechtliche Situation Aufsichtsrecht Erlaubte Menge der Droge Deutschland Verwendung und Besitz für den persönlichen Verbrauch BtMG-Recht 6 g Marihuana und bis zu 0,5 g Heroin und Kokain. Spanien Verwendung und Besitz für den persönlichen Verbrauch Organgesetz 1/1992 Marihuana: 25 g Harz und 200 g Gras; 7,5 g davon Kokain, 2,4 g Ecstasy und 3 g Heroin. Portugal Legalisierung und Entkriminalisierung Gesetz 30/2000 25 g Marihuana, 5 g Cannabisharz, 2 g Kokain, 1 g Heroin, 1 g Ecstasy. Finnland Verwendung und Besitz für den persönlichen Verbrauch Recht ss. 3, 27 1 Pflanze oder 3 g Cannabis oder Cannabisharz für Persönlicher Konsum. Italien Verwendung und Besitz für den persönlichen Verbrauch Fini-Recht 500 mg Marihuana, 250 mg Heroin, 750 mg Kokain. Belgien Verwaltungssanktionen, Ordnungswidrigkeiten Kol. 2/2005 1 Pflanze oder 3 g Cannabis oder Harz für den persönlichen Gebrauch Verbrauch. Tschechische Republik Verwaltungssanktionen, Ordnungswidrigkeiten Gesetz 30/1/j/Gesetz 40/2009 15 g Marihuana, 1,5 g Heroin, 1 g Kokain, 2 g Methamphetamin, 5 Ecstasy-Pillen. Niederlande Legalisierung und Entkriminalisierung Opiumwet-Opium-Gesetz Keine Mengenbegrenzung für den Eigenverbrauch.

In Mexiko wurden am 19. Juni 2017 im Amtsblatt der Föderation Reformen und Ergänzungen wurden in Bezug auf die Verwendung von THC sowie Isomeren, stereochemische Varianten und pharmakologische Derivate von Cannabis Sativa, Indica und Americana (Marihuana). In Artikel 235 Bis des Allgemeinen Gesundheitsstatuts heißt es: [.] das Das Gesundheitsministerium entwirft und implementiert öffentliche Maßnahmen, die die medizinische Verwendung von Cannabis sativa, indica und Americana oder Marihuana, pharmakologische Derivate, einschließlich THC, seine Isomere und stereochemischen Varianten, sowie zur Regulierung der Forschung und inländische Herstellung. 15

Cannabinoide

Bei der Erforschung und Erforschung von Cannabinoiden und ihren pharmakologischen Eigenschaften Es werden mindestens drei Stufen anerkannt:

Forschung über Cannabis, umfassend aus der Beschreibung im chinesischen Arzneibuch, ca. 200, bis zum Jahrzehnt 1940, wo die Cannabidol-Synthese von Adams hervorsticht (1940).

Die zweite Phase, die sich auf die Cannabinoid-Forschung konzentriert und von Adams-Bericht bis 1993, dem Jahr, in dem Munroe die Auffindung des Klon-CB-2-Empfängers.

Die letzte Stufe, deren Schwerpunkt auf der Erforschung von Endocannabinoiden liegt, wo Der Bericht über Enzyme, die Endocannabinoide biosynthetisieren, und die Markteinführung einige synthetische Cannabinoide auf den Markt zu bringen, wie z.B. Sativex® stechen hervor.

Das erste isolierte Cannabinoid von Cannabis sativa war Cannabisharz Cannabinol (Wood, Spivey und Easterfield, 1899); Seine Struktur war jedoch einige Jahre später charakterisiert (Adams, Baker und Wearn, 1940). Cannabidiol war einige Jahre später isoliert (Adams, Hunt und Clar, 1940) charakterisiert von Mechoulam und Shvo. 16. Sonstiges

In den 1940er und 1950er Jahren nahm die Forschung rund um Cannabinoide zu, so dass Verbindungen mit cannabinomimetischer Aktivität synthetisiert wurden, darunter Δ6α, 10α-THC-Hexyl (Pirhexyl oder Sinhexyl) sticht hervor. Anschließend wurde diese Verbindung dokumentiert, um unterscheiden sich von THC nur durch eine Doppelbindung zwischen 6α und 10α und dadurch, dass es eine N-Hexyl in der Seitenkette anstelle von N-Pentyl. 17

In diesem Zusammenhang mit der Entwicklung der Forschung zu Cannabisderivaten wurde festgestellt, dass diese Pflanze psychotrope und therapeutische Wirkungen hat, die durch Cannabinoide. Davon stechen drei Haupttypen hervor:

Phytocannabinoide, die direkt aus Cannabis extrahiert werden Sativa und Cannabis Indica, die Cannabinoide mit psychotroper Wirkung, wie z.B. delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) und andere ohne Psychopharmaka Wirkungen, aber mit einer gewissen potenziellen therapeutischen Wirkung.

Endocannabinoide, die im Gehirn oder peripher synthetisiert werden Gewebe und wirken auf Cannabinoidrezeptoren.

Synthetische Cannabinoide, die in Labors mit einem ähnlichen Struktur von Phytocannabinoiden und Endocannabinoiden und durch ähnliche biologische Mechanismen. 18. Sonstiges

Die identifizierten Cannabinoide wurden in 10 Unterklassen eingeteilt. Chemische Struktur:19

Cannabigerol. Cannabichromen. Cannabidiol. Δ9-THC. Δ8-THC. Cannabicyclol (CBL). Cannabielsoin (CBE). Cannabinol und Cannabibiendiol (CBND). Cannabitriol (CBT). Verschiedenes.

Endocannabinoid-System

Um die physiologischen und pharmakokinetischen Wirkungen eines der drei Typen zu verstehen von Cannabinoiden muss das Cannabinoidsystem oder das endogene Cannabinoidsystem verstanden, bei dem es sich um ein komplexes endogenes Signalsystem handelt, das aus vier Elemente:

CB1- und CB2-Cannabinoidrezeptoren, die an G-Proteine gekoppelt sind.

Endogene Endocannabinoide, die auf diese und möglicherweise andere Rezeptoren.

Enzyme, die die Biosynthese und den Stoffwechsel von Endocannabinoiden katalysieren.

Spezifische Mechanismen, die an der Akkumulation spezifischer Endocannabinoide beteiligt sind Zellen.

Die am weitesten untersuchten sind die Cannabinoidrezeptoren CB1 und CB2, die sich in der neuronale Zellmembran, insbesondere an präsynaptischen Endigungen. 20. Sonstiges

Derzeit wird eine breite Definition des endogenen Cannabinoidsystems verwendet, und Die Verwendung des Begriffs Endocannabinoid-ähnliche Mediatoren wird bevorzugt. 21.22 Uhr

Die Cannabinoidrezeptoren CB1 und CB2 unterscheiden sich durch die Art und Weise, wie sie die Signale und durch ihre Verteilung in verschiedenen Geweben. Cannabinoid-Rezeptoren Aktivierung führt zu einer Hemmung der Adenylatocyklasse, die die Umwandlung von ATP zu zyklischem AMP; Auf der anderen Seite ist ihre Wechselwirkung mit einigen Ionenkanälen Aktivität nachgewiesen wurde. Sowohl CB1 als auch CB2 gehören zur großen Familie der Protein-G-gekoppelte Rezeptoren. 21 CB1 Empfänger Aktivierung hat Auswirkungen auf die Gedächtnisverarbeitung, die Stimmung, den Schlaf, die motorische Regulation, Appetit und Schmerzempfinden, während die CB2-Aktivierung diese Effekte nicht hervorruft. CB1s kommen hauptsächlich in der Hirnrinde, im Rückenmark und im peripheren Nervensystem vor Neuronen, obwohl sie auch in bestimmten peripheren Organen und Geweben vorhanden sind, wie endokrine Drüsen, Speicheldrüsen, Leukozyten, Milz, Herz und bestimmte Bereiche des Fortpflanzungs-, Harn- und Magen-Darm-Systems. 22

CB1-Rezeptoren befinden sich sowohl in den zentralen als auch in den peripheren Nervenendigungen, die die Freisetzung einiger Neurotransmitter. So schützt die Aktivierung der CB1-Rezeptoren die Nervensystem gegen Überaktivierung oder Überhemmung durch Neurotransmitter. CB1-Rezeptoren befinden sich in den Regionen des Gehirns, die dafür verantwortlich sind für Bewegung (Basalganglien, Kleinhirn), Gedächtnisverarbeitung (Hippocampus, Kortex) und Schmerzmodulation (bestimmte Teile des Rückenmarks, periaquäduktales Grau), während ihr Vorkommen im Hirnstamm gering ist, was das Fehlen von Unerwünschte Wirkungen in dieser Höhe als Folge des Cannabiskonsums. Der Hirnstamm, unter anderem andere Funktionen, steuert Atmung und Kreislauf. CB2-Rezeptoren sind hauptsächlich zu finden in Immunzellen, einschließlich Leukozyten, Milz und Mandeln. 23

Eine der Funktionen des CB-Rezeptors im Immunsystem ist die Modulation der Freisetzung von Zytokine, die für Entzündungen und die Regulierung des Immunsystems verantwortlich sind. Da die Verbindungen, die selektiv CB2-Rezeptoren aktivieren (CB2-Rezeptor-Agonisten) keine psychischen Auswirkungen haben, werden sie zunehmend zur Zielscheibe von Untersuchung therapeutischer Anwendungen von Cannabinoiden als Analgetika, entzündungshemmende und antineoplastische Wirkstoffe. In der Tat gibt es Beweise dafür, dass die Existenz von Cannabinoid-Subrezeptoren wie GPR 55 und den Orphan-Rezeptoren gekoppelt an ein G-Protein. Andere Rezeptoren können nur funktionell mit dem bekannten Cannabinoid-Rezeptoren mit einer ähnlichen Struktur wie CB1 und CB2. 22

Nachdem die Cannabinoidrezeptoren identifiziert wurden, werden ihre endogenen Liganden, bekannt als Endocannabinoide entdeckt wurden. Im Gehirn wirken sie als Neuromodulatoren. Zu den bisher identifizierten Endocannabinoiden gehören Anandamid (N-Arachidonylethanolamid), 2-Arachidonyl-glycerin, 2-Arachidonyl-glycerylether (Noladinether), O-Arachidonoyl-ethanolamin (Virodhamin) und N-Arachidonoyl-Dopamin. 23

Anandamid und N-Arachidonoyl-Dopamin binden nicht an Cannabinoidrezeptoren, sondern auch Teilen Sie die Fähigkeit von Capsaicin, einem Bestandteil von Peperoni, Vanilloid zu aktivieren Rezeptoren. Die endocannabiotoide Signaltransduktion zeichnet sich dadurch aus, dass diese Moleküle nicht synthetisiert oder in Nervenzellen gespeichert werden, sondern aus ihren Vorläufern und auf Abruf veröffentlicht. 24

Affinität zu Cannabinoid-Rezeptoren

Cannabinoide zeigen einen unterschiedlichen Grad an Affinität zu CB1- und CB2-Rezeptoren. Synthetisch Es wurden Cannabinoide entwickelt, die als Agonisten oder selektive Antagonisten für Entweder Empfänger. Δ9-THC hat ungefähr die gleiche Affinität zu CB1- und CB2-Rezeptoren, während Anandamid eine sehr geringe Selektivität für CB1 aufweist; Wirksamkeit von THC und Anandamid ist in CB2 niedriger als in CB1-Rezeptoren. 25 Obwohl die meisten physiologischen Wirkungen von Cannabinoiden (Verhaltens-, Gedächtnis-, Euphorie-, B. Immobilität, Analgesie, Unterkühlung, Sedierungseffekte) werden auf ihre Wirkung zurückgeführt an CB1- und CB2-Rezeptoren, pharmakologischen Studien und an CB1- oder CB2-Knockout-Tieren weitere mögliche Wirkorte für diese Verbindungen aufzeigen, sowohl in der zentralen Nervensystem und die Peripherie. 26. Sonstiges

Derzeit wird an der Entwicklung synthetischer Endocannabinoid-Analoga gearbeitet ohne die CB1- und CB2-Aktivierungsnebenwirkungen, die einen therapeutischen Effekt auslösen oder Erholungseffekt. 27

Tonische Aktivität des Endocannabinoid-Systems

Endocannabinoide können sich als umgekehrte Agonisten verhalten; Sie wirken, wenn sie in physiologischen ist der Cannabinoidrezeptor aktiv, ohne an seine direkte Agonist; In dem Moment, in dem der umgekehrte Agonist an diesen Rezeptor bindet, inaktiviert er ihn und behindert damit seine Funktion. Auf diese Weise, manchmal, und nur mit einer bestimmten Art von Rezeptoren können sie eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit hervorrufen und Übelkeit auslösen, Beispiel. 28 Diese tonische Wirkung kann auf auf die ständige Freisetzung von Endocannabinoiden oder auf die Tatsache, dass ein Teil des Cannabinoids Rezeptoren befinden sich von Natur aus in einem aktivierten Zustand. Der Endocannabinoid-Spiegel wurde ebenfalls in Bereichen des Gehirns, die mit Schmerzen in Verbindung gebracht werden (periaquäduktale grau). 29

Die tonische Kontrolle der Spastik durch das Endocannabinoid-System geht zum Beispiel bei Fälle von rezidivierender chronischer experimenteller autoimmuner Enzephalomyelitis bei Mäusen, a Klassisches Experimentiermodell bei Multipler Sklerose. Die Anzahl der Cannabinoide Es hat sich auch gezeigt, dass die Rezeptoren in Modellen der chronischen Neuralgie aufgrund von neuronale Schäden bei Mäusen sowie in Modellen der Darmentzündung. Das gleiche hat sich in Bezug auf Appetitkontrolle und Erbrechen in den Brechkreisläufen von das Gehirn. 30

Δ9-THC ist das pharmakologisch aktivste Phytocannabinoid von Cannabis und hat eine psychotrope Wirkung, die Sucht erzeugt, sowohl in ihrer pflanzlichen Form (Marihuana oder rohes Cannabis) und in der Modalität Harz (Haschisch). THC wurde in der 1960er Jahre (Gaoni und Mechoulam, 1964), die die Tür zur wissenschaftlichen Forschung öffneten über die biologischen und medizinischen Eigenschaften von Marihuana und diente als Grundlage für die Entwicklung von Derivaten mit therapeutischer Aktivität, bei denen pharmakologische von psychoaktiven Eigenschaften versucht wurde.

Die pharmakologischen Wirkungen von THC hängen von der Aktivierung seiner spezifischen sowohl beim Menschen als auch bei Labortieren, während seine Antagonisten spezifische Rezeptoraktivität blockieren (passiver Antagonismus) oder den gegenteiligen Effekt hervorrufen (Aktiver Antagonismus). 31.32

Medizinische Verwendung von Cannabis und seinen Derivaten

In den letzten Jahren wurden Studien über die Nützlichkeit von Cannabis durchgeführt Derivate bei verschiedenen Krankheiten. Mittels kontrollierter klinischer Studien wird die Rolle der Diese Derivate in der Spastik wurden bei Multipler Sklerose und medulläre Läsionen, chronische, im Wesentlichen neuropathische Schmerzen, Bewegungsstörungen (Gilles von Latourette, Dystonie, Levodopa-induzierte Dyskinesie), Asthma und Glaukom. 33 Bei nicht kontrollierten klinischen Prüfungen Wirkung auf die Alzheimer-Krankheit, ihre Rolle bei der Neuroprotektion, singultus oder hartnäckig Schluckauf, Epilepsie, Alkohol- und Opioidabhängigkeit sowie entzündliche Prozesse bewertet wurden. Die meisten Studien wurden mit zugelassenen und vermarkteten synthetische Stoffe; In den meisten Fällen hat Cannabis jedoch Hinweise auf eine geringere biologische Stärke. 34

Chronische Schmerzen sind der Grund für die medizinische Verwendung von Cannabis, der am häufigsten von Patienten. Auf sie entfallen 90 % der Zulassungen für medizinisches Cannabis in Europa und in den Vereinigten Staaten. 35 Der Konsum von Cannabis kann Blockieren Sie die Übertragung von Nervenimpulsen auf verschiedenen Ebenen (periphere Neuronen, Nabelschnur und Gehirn). Cannabinoide haben sich bei einigen bestimmten Arten von chronischen Erkrankungen als wirksam erwiesen Schmerzen, wie z. B. neuropathische Schmerzen im Zusammenhang mit dem Humanen Immundefizienz-Virus Infektionen, Rückenmarksverletzungen, Multiple Sklerose und krebsbedingte Schmerzen; Cannabinoide sind jedoch keine Medikamente erster Wahl bei der Behandlung chronischer Schmerzen. Sie gelten als dritte und vierte Linie in der Behandlung neuropathischer Schmerzen. 36

Neurologische Erkrankungen sowie psychiatrische und onkologische Erkrankungen gerechtfertigte Akzeptanz von Cannabis für medizinische Zwecke in mehreren Ländern rund um die Welt. Einige Cannabinoide wurden zugelassen; Aufgrund des Mangels an wissenschaftlichen Erkenntnissen Evidenz zur Sicherheit oder Wirksamkeit, andere wurden nicht genehmigt. Sie können topisch sein verabreicht werden, indem sie Verdampfer verwenden oder als Nahrung oder Öl eingenommen werden; Die letztere Methode ist Wird hauptsächlich bei Kindern mit Epilepsie und anderen Erkrankungen verwendet. 37

Medizinische Verwendung von Cannabinoiden

Mit den Beweisen, die veröffentlicht wurden, haben verschiedene Regulierungsbehörden der Welt haben Medikamente, die auf Cannabinoidrezeptoren wirken, für den menschlichen Gebrauch zugelassen. 36

Im Jahr 2005 wurde in Kanada eine pharmakologische Mischung zugelassen, die aus THC und Cannabidiol, zur Anwendung bei neuropathischen Schmerzen bei Multipler Sklerose und neuerdings bei Schmerzen, die durch Krebs verursacht werden.

Auf der anderen Seite wurde Dronabinol, eine synthetische Form von THC, von der Food und Drug Administration im Jahr 1986 und wurde daher in den Vereinigten Staaten für die Behandlung von Übelkeit und Erbrechen durch Chemotherapie und Anorexie-Kachexie Syndrom (extreme Dünnheit und Appetitlosigkeit) im Zusammenhang mit erworbenen Immundefizienz-Syndrom. Darüber hinaus wurde es auch bei der Steuerung von bestimmte Arten von Schmerzen, da sie die analgetische Wirkung von Morphinderivaten verstärken. 38

Am 31. Juli 2013 mit 50 Ja-Stimmen, 46 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen in Uruguay Abgeordnetenkammer wurde der Entwurf zur Legalisierung des Marihuana-Verkaufs und des Eigenanbaus gebilligt. Am Dienstag, den 10. Dezember 2013, verabschiedete der uruguayische Senat das Gesetz 19/172, die schließlich am Dienstag, den 24. Dezember 2013, von der Exekutive in Montevideo, Republik Uruguay. 39 Die Vorschriften an verschiedenen Orten unterscheiden sich in Bezug auf Besitz, Verbrauch, Anbau und Vermarktung (Tabelle 3). 40

Tabelle 3: Vergleich der ersten drei Rechtsordnungen der Welt, die Regulierung des Marihuana-Konsums: Colorado, Washington und Uruguay

Artikel Colorado Washington Uruguay Ebene des Rechts Landesverfassung, Gesetze und Verordnungen Staatliche Gesetze und Verordnungen. Nationales Recht und Durchführungsverordnung Aufsichtsbehörde Finanzministerium von Colorado Spirituosenbehörde des US-Bundesstaates Washington (LCB) Institut für die Regulierung und Kontrolle von Cannabis (ein öffentliche, nichtstaatliche Einrichtung) Definition von Marihuana Alle Pflanzenteile, Samen, Harz, die aus einem beliebigen Teil extrahiert werden der Pflanze und jeder Verbindung, Herstellung, Salz, Derivate, Mischung oder Zubereitung der Pflanze, ihrer Samen oder ihres Harzes, einschließlich Marihuanakonzentrat, das angebaut, hergestellt, Vertrieb oder Verkauf durch ein zertifiziertes oder lizenziertes Marihuana Einrichtung. Enthält keinen Industriehanf oder das Gewicht von eine weitere Zutat in Kombination mit Marihuana zur Zubereitung von topischen oder orale Verabreichungen, Speisen, Getränke oder andere Produkte. Alle Pflanzenteile mit einer höheren THC-Konzentration als 0,3 % auf Trockengewichtsbasis; die Samen davon; Das Harz aus jedem Teil der Pflanze und jeder Verbindung extrahiert werden, Herstellung, Salz, Derivat, Gemisch oder Zubereitung der Pflanze, seine Samen oder sein Harz. Blühende Spitzen mit oder ohne Frucht des Weibchens Cannabispflanze, mit Ausnahme der Samen und Blätter, die vom Stängel getrennt sind, einschließlich der Öle, Extrakte, Präparate für potentielle pharmazeutische Verwendung, Sirupe und dergleichen, zu denen die natürliche Der Tetrahydrocannabinol-Gehalt beträgt mindestens 1 % seiner Volumen. Menge für den persönlichen Besitz 1 Unze (28,5 g). 1 Unze (28,5 g). 40 g (1,4 Unzen). Inländischer Anbau für den Eigenbedarf 6 Pflanzen, von denen 3 blühen und im Besitz der Marihuana, das von Pflanzen am Anbauort produziert wird Nichts Bis zu 6 blühende Pflanzen pro Haushalt mit einem Maximum Produktionsmenge von 480 g pro Jahr. Mindestalter 21 21 18 Beschränkung von Einzelhandelstransaktionen 1 Unze (28,5 g) Marihuana oder das Äquivalent in Marihuana-Produkte für den Einzelhandel mit Einwohnern von Colorado. Bis zu einem Viertel der diesen Betrag für Einwohner außerhalb des Bundesstaates. 1 Unze (28,5 g) tragbares Marihuana, 16 Unzen Mit Marihuana angereichertes Produkt in fester Form, 7 g mit Marihuana angereichertes Produkt Extrakt zur Inhalation und 72 Unzen Marihuana-infundiertes Produkt in flüssige Form 40 g (1,4 Unzen) Marihuana pro Monat. Voraussetzungen für den Wohnsitz Zum Kauf siehe oben. Um eine Lizenz zu erhalten, muss ein Ein Mindestaufenthalt von 2 Jahren ist erforderlich. Keine für den Einkauf. Um eine Lizenz zu erhalten, muss mindestens Ein Aufenthalt von 3 Monaten ist erforderlich. Für den Einkauf, den heimischen Anbau und die Mitgliedschaft in Cannabis-Clubs, die uruguayische legale oder eingebürgerte Staatsbürgerschaft oder Ein ständiger Wohnsitz in Uruguay ist erforderlich. Keine Angabe für Lizenzen. Benutzerregistrierung für nicht-medizinische Zwecke Nichts. Nichts. Anmeldung beim Institut für Regulierung und Die Kontrolle von Cannabis ist für den Kauf in Apotheken, Anbau oder Mitgliedschaft in Cannabis-Clubs. Konsum im öffentlichen Raum Kein offener und öffentlicher Konsum. Rauchfreie Zonen iinklusive. Drogendelikt von USD 100 und Geldstrafe von 24 Stunden Zivildienst. Der Konsum von Marihuana im Hinblick auf die Allgemeinheit ist rechtswidrig. 50 US-Dollar Geldstrafe. Der Konsum im öffentlichen Raum ist mit Ausnahme von von geschlossenen öffentlichen Räumen, Arbeitsplätzen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Bildungszentren, Gesundheitseinrichtungen oder Sportstätten Anstalten Fahren unter dem Einfluss von Marihuana Neues THC 5 ng/ml Blut an sich, das unter dem Der Einfluss von Drogen (DUID) schafft eine widerlegbare Vermutung. Neues THC 5 ng/ml Blut an sich DUID. Null Toleranz. Kommerzieller Anbau im Freien Erlaubt Erlaubt Zugelassen für diejenigen, die für den inländischen Anbau registriert sind, Cannabis-Clubs oder autorisierte Produzenten. Kommerzieller Anbau Lizenzierte Marihuana-Anbauanlagen. Lizenzierte Marihuana-Produkte. Lizenzierte Marihuana-Produzenten. Gewerbliche Einzelhandelsgeschäfte. Lizenziertes Marihuana-Einzelhandelsgeschäft. Lizenzierter Händler. Lizenzierte Apotheken. Marktintegration Erlaubt. Verboten. Gesetzlich erlaubt, aber nicht umgesetzt. Steuern 15 % Verbrauchsteuer vom Anbau bis zur Verarbeitung oder Einzelhandel. 10 % Verbrauchssteuer auf den Verkauf, zusätzlich zu den bestehenden lokalen oder Staatliche Umsatzsteuer. 25 % Verbrauchsteuer auf jeder Verkaufsstufe (Erzeuger Verarbeiter über Händler bis hin zu Kunden). mit der Mehrwertsteuer im Rahmen einer Regelung zur Aussetzung der Mehrwertsteuer besteuert werden, den Herstellern den Vorsteuerabzug von ihren Einkäufen zu ermöglichen und Verhinderung der Übertragung der Steuer auf den Endpreis. Es gibt keine Steuer auf landwirtschaftliche Vermögenswerte. Produktions- und Vertriebsgrenzen. Ab September 2014 müssen die Betriebe mindestens 70% des Marihuanas, das sie verkaufen, und verkaufen nicht mehr als 30% von dem, was Sie wachsen zu anderen Verkaufsstellen. Produzenten, Verarbeiter und Einzelhändler sind auf 3 beschränkt Lizenzen, die nicht mehr als 33 % der zulässigen Lizenzen in jedem Landkreis oder jeder Stadt. Die maximale Kultivierung beträgt 2 Millionen Quadratfuß landesweit. Höchstgrenze für Einzelhandelslizenzen, die von LCB basiert auf der Bevölkerung. Derzeit bei 334. Nicht in den Gesetzen oder Vorschriften angegeben. Die regulatorischen definiert die zulässige Produktionsmenge. Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften Ja: Menge, Portionsgröße, Zutaten, Potenz. Ja: Menge, Portionsgröße, Zutaten, Potenz. Ja: Spezifikationen, Sicherheitsbedingungen und maximale Menge 10 g. Warnhinweise des Produkts für gesundheitliche Auswirkungen. Ja. Ja. Ja. Kindersichere Verpackungen Erforderlich für den Endverkauf von Marihuana im Einzelhandel Produkt. Erforderlich für mit Marihuana angereicherte Produkte, die gegessen, geschluckt oder eingeatmet werden. Wird im Rahmen der Aufforderung zur Einreichung von Anträgen für Produktionslizenzen. Werbung Erlaubt, aber eingeschränkt, um zu vermeiden, dass Minderjährige unter 21 für Einzelhandelseinrichtungen. Beschilderung am Geschäftssitz zulässig in Übereinstimmung mit den örtlichen Verordnungen. Beschränkt auf nicht mehr als ein Schild für Einzelhändler Geschäftssitz. Verboten für Produzenten und Verarbeiter. Unerlaubt. Werbewarnungen Es können keine irreführenden oder Sicherheitsaussagen gemacht werden. Detailliert und erforderlich. Keine Werbung, weder direkt noch indirekt. Internet fällt aus Verboten. Verboten. Verboten. Sicherheitssysteme Erforderlich und detailliert. Erforderlich und detailliert. Erforderlich und während der Ausschreibung anzugeben Anträge auf Produktionslizenzen. Cannabis-Clubs Unerlaubt. Unerlaubt. Zulässig. Zwischen 15 und 45 Mitglieder können zusammen bis zu 99 Pflanzen, proportional zur Anzahl der Mitglieder, mit die maximale jährliche Zuteilung von 480 g Trockenprodukt pro Jahr und Jahr Mitglied. Medizinisches Marihuana Ja, sie bestehen mit neuen Gesetzen fort und sind steuerlich befreit. Anteilige Gebühren bei der Umwandlung von Sanitätsfachhandel in nicht-medizinisch. Ja, mit neuen Gesetzen fortzubestehen. Ja, Verordnungen sind derzeit in Vorbereitung. Steuern und Gebührenverteilung Erste 40 Millionen US-Dollar für Public School Capital Bauhilfefonds; Rest an den Allgemeinen Fonds, der später an die Kommunalverwaltungen verteilt werden. Das etablierte Marihuana Cash Der Fonds wird verwendet, um die Durchsetzung der Vorschriften zu finanzieren und Vorschriften. Spezieller Marihuana-Fonds, der von Washington State Liquor verwaltet wird Steuerplatine. 125 Tausend US-Dollar an die Umfrage zur gesunden Nutzung; 50 Tausend US-Dollar zu Sozial- und Gesundheitsberichten; 5 Tausend US-Dollar an die Universität von Washington für webbasierte Marihuana-Aufklärung; 1,5 Millionen US-Dollar an den Staat Spirituosen-Kontrolltafel; Rest: 15 % für die medikamentöse Behandlung; 10 % für Drogenaufklärung; 1 % für die staatliche universitäre Forschung; 50% nach Washington Gesundheitsplan; 5 % für die kommunale Gesundheitsversorgung; 0.3 % zu Brücken bauen Programm; Rest an den Allgemeinen Fonds. Nicht spezifiziert Verwaltungssanktionen oder Bußgelder für Verstöße oder Nichteinhaltung Ja, ein abgestufter Zeitplan, der bis zu 100,000 US-Dollar umfasst Bußgelder und Aussetzung und/oder Widerruf der Lizenz. Ja, abgestufter Zeitplan, der eine Geldstrafe von bis zu 2500 US-Dollar beinhaltet und Aussetzung und/oder Widerruf der Lizenz. Ja, Geldstrafen von bis zu 63.000 US-Dollar, Beschlagnahmungen und Suspendierungen oder Entzug der Lizenz. Vorbeugung und Behandlung Ja, das Gesetz schreibt vor, dass eine staatliche Behörde Aufklärungsmaterialien über den angemessenen Konsum von Marihuana im Einzelhandel und Verhinderung des Marihuanakonsums durch Personen unter 21 Jahren. Ja, ein Teil der generierten Steuern fließt in die Behandlung Ja, die nationalen Gesundheits- und Bildungssysteme zur Förderung von Behandlung und Prävention. Monitoring und Evaluierung Ja, gesetzlich vorgeschrieben, dass das Gesundheitsministerium Überwachen Sie die gesundheitlichen Auswirkungen ab 2015 alle zwei Jahre. Ja, gesetzlich vorgeschrieben, unabhängig von Washington Staatliches Institut für öffentliche Politik zur Bewertung von Politiken und Auswirkungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, wirtschaftliche Auswirkungen usw., beginnend in 2015 bis 2032. Ja, durch eine spezialisierte unabhängige Stelle, um die Auswirkungen der Politik von Jahr zu Jahr.

Es sollte betont werden, dass es einen klaren Unterschied zwischen der Verwendung von Cannabinoide als therapeutisches Werkzeug und die therapeutische Nutzung, die Geben Sie Marihuana, entweder geraucht, zu bestimmten Mahlzeiten zubereitet oder topisch eingenommen angewandt. Die Unterschiede sind in der Tabelle dargestellt 4. Sonstiges 41

Tabelle 4 Beispiele für die Assoziation zwischen Endocannabinoid-Rezeptoren Lokalisation, wahrscheinliche physiologische Funktion und potentielle Wirkung von Marihuana

Normale Lokalisation des Endocannabinoid-Rezeptors Endocannabinoid-Regulation normaler physiologischer Funktion Mögliche Wirkungen von Marihuana Großhirnrinde, Hippocampus, limbisches System Urteilsvermögen, Kognition, Gedächtnis, Wachzustand, Stimmung und Verhalten, Zeit-/Farb-/Klangwahrnehmung Beeinträchtigung des Urteilsvermögens, der Kognition, des Gedächtnisses, des Wachheitsstatus, Stimmungs- und Verhaltensschwankungen, verändert oder verzerrt, verschlechtert Wahrnehmung von Zeit/Farbe/Klang Basalganglien, Kleinhirn Koordination, Bewegung Verlust der Koordination Hypothalamus Appetit Gesteigerter Appetit Knochenmark Übelkeit und Erbrechen Reduzierung von Übelkeit und Erbrechen Dorsales afferentes Rückenmark und peripheres Rückenmark Nozizeptoren Schmerzwahrnehmung Reduzierte Schmerzwahrnehmung Visuelles System Augeninnendruck Senkung des Augeninnendrucks Herzkreislaufsystem Herzfrequenz, Blutdruck Erhöhte Herzfrequenz und erhöhter Blutdruck beim Sitzen oder Dekubitus-Position Magen-Darm-System Motilität Verminderte Darmmotilität Immunsystem Immunität Variable Stimulation oder Unterdrückung

Klinische Anwendungen von Cannabinoiden

Es gibt verschiedene Formen von Cannabisprodukten, die in einigen Ländern erhältlich sind für medizinische Zwecke verwendet werden, z. B. in Kanada; Einige von ihnen sind Dronabinol (Pille), Nabilon (Pille) und Nabiximol (Spray). 42 Einige pathologische Entitäten, bei denen es mehr Erfahrung mit Die medizinische Verwendung von Cannabinoiden ist in Anhang 1,43-60 beschrieben, in dem der Gehalt der Evidenz, die diese Medikamente nach pathologischer Entität nach dem Grad-System haben (Anlage 2).

Weitere therapeutische Anwendungen

Zusätzlich zu den zuvor kommentierten wurde eine beträchtliche Anzahl möglicher Der therapeutische Nutzen von Cannabis und seinen Derivaten wird derzeit untersucht. Für Beispiel: Aktivierung von CB1-Rezeptoren durch die synthetische Cannabinoidverbindung WIN 55212-2 Es hat sich gezeigt, dass es eine interessante hustenstillende Wirkung hat. Auf der anderen Seite Cannabis, das als Aerosol verabreicht wird, würde einen signifikanten Bronchodilatator erzeugen Wirkung bei Asthmatikern; Diese Art der Verabreichung würde die schädliche Auswirkungen auf die Lunge, die durch gerauchtes Cannabis verursacht werden. Im Gegensatz dazu ist Cannabinoid CB1-Rezeptor-Blockade wird als mögliche Strategie bei Adipositas untersucht Prävention und Behandlung der Abhängigkeit von verschiedenen Drogen (Tabak, Kokain, Heroin usw.). 60

SCHLÜSSE

Der aktuelle Wissensstand deutet darauf hin, dass Cannabinoide eine neue Alternative zur Bekämpfung zu sein scheinen Schmerzen und andere Symptome, die nicht oder nur teilweise auf klassische Medikamente ansprechen Behandlung. Es müssen weitere Studien durchgeführt werden, um die Wirksamkeit dieser pharmakologischen Gruppe zu demonstrieren und sie so in die klinischen Praxis, da es bis heute nur wenige Primärindikationen gibt für seine Verschreibung aufgrund des Mangels an verfügbaren Beweisen. Der Geltungsbereich der Cannabinoid-Medikamente scheinen von der palliativen Anwendung bis hin zu therapeutischen Zwecken zu reichen. Neu Forschungslinien deuten auf eine wahrscheinliche Anti-Tumor-Wirkung hin, die eine Alternative zur Krebsbehandlung; In diesem Bereich sind jedoch weitere Nachweise erforderlich. Daher scheinen Cannabinoide in einer Vielzahl von pathologischen Entitäten vielversprechend zu sein, aber Bis zur Akzeptanz und zum Einsatz in der klinischen Routine ist es noch ein weiter Weg Übung.

Zulassung von Cannabis sativa-Derivaten zu therapeutischen Zwecken Mexiko verlangt, dass sowohl die Gesundheitsgruppe als auch die Bevölkerung darüber informiert werden, was Cannabinoide sind und die therapeutischen Mittel, die verwendet werden können. Die Nationale Akademie der mexikanischen Medizin hat ein Positionspapier für die Verwendung von Cannabis herausgegeben Sativa-Derivate zu therapeutischen Zwecken, wenn Beschwerden diese Art der Behandlung und die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um sie durchzuführen Ein gesundes und regulatorisches Management dieser Verbindungen wird definiert. Es ist notwendig für die Generierung wissenschaftlicher Belege für den Nutzen oder die Auswirkungen, die sich aus der Verwenden Sie Medikamente auf Cannabinoidbasis, um in unserem Land beworben zu werden.

