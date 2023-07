Tucker Carlsons Rede beim Turning Point USA (Florida)

Eine Lüge und das ist es, was die Nachrichtenmedien in jeder wichtigen Geschichte tun, jeden Tag der Woche, jede Woche des Jahres.

Du kennst die Unterscheidung zwischen richtig und falsch, du bist damit geboren und wenn ehrliche Menschen die Wahrheit sagen, werden sie mächtig. Die Lügner, die versucht haben, sie zum Schweigen zu bringen, sind am Ende. Sobald du dich entscheidest, die Wahrheit über etwas zu sagen, wirst du mit dieser Kraft von irgendwo anders erfüllt. Je mehr du die Wahrheit sagst, desto stärker wirst du. Einfach unglaublich.

Danke, oh mein Gott, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist unglaublich. Danke, danke, die Nebelmaschinen sind so bestärkend, wow, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Lustig, ich stand gerade da.

Zunächst einmal, darf ich sagen, weiter so, Megan Kelly, das war großartig. Danke. Nein, ich danke euch. Ich glaube nicht, dass die meisten arbeitslosen Menschen so empfangen werden und in einer Rezession wie dieser ist es unglaublich, ohne Job zu sein und trotzdem nett behandelt zu werden. Ich stand auf diesen Treppen und sah die Einleitung und dachte, das ist das meiste Fernsehen, das ich in drei Monaten gesehen habe und es fühlt sich absolut großartig an. Vielen Dank dafür, dass ihr mich eingeladen habt. Ich liebe euch auch. Danke, danke. Hier sind so viele tolle Leute. Es ist unglaublich. Ich bin nicht oft unter so vielen Leuten, aber diese Veranstaltung habe ich nie verpasst. Und ich treffe die nettsten Menschen hier, wirklich, die nettesten Leute, die ich je getroffen habe, sehe ich bei solchen Veranstaltungen. Also, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin gerade aus Iowa eingeflogen. Danke. Das ist ein wunderbarer Staat und es folgte, wenn du jemals im Inland gereist bist, erinnerst du dich daran, dass je schlechter das Wetter ist, desto netter sind die Leute und desto ungesünder ist das Essen. Also der Staat mit dem schlechtesten Wetter hat die nettesten Menschen und ich habe praktisch das ganze Republikaner-Feld kennengelernt. Minus einer, ja genau, also habe ich die Chance gehabt, das republikanische Präsidentschaftsfeld zu interviewen, wieder minus dem Favoriten.

Und es war total faszinierend, wie es immer ist, mit Politikern zusammen zu sein. Politiker sind eine Gruppe, die ich grundsätzlich verabscheue, weil sie meist seelenlos sind und ein trauriges Privatleben haben und deshalb versuchen sie, Bestätigung von Menschen zu gewinnen, die sie nie getroffen haben. Es ist bedauernswert. Aber im wirklichen Leben, nein, es ist wahr, sie sind alle super charmant, ich meine, es gibt keinen Politiker auf der Welt, der nicht charmant ist. Deshalb sind sie in dieses Geschäft gegangen. Es war entweder das oder Autos zu verkaufen und das war lukrativer, deshalb haben sie es gemacht. Also mag ich fast alle von ihnen, wenn ich sie treffe. Sie können über alles reden. Sie haben das flache Geschwätz beim Kaffee gemeistert, dafür bin ich dankbar, das ist eine erworbene Fähigkeit, an der sie hart gearbeitet haben.

Aber ich muss sagen, nachdem ich den ganzen Tag mit ihnen verbracht habe, habe ich ein paar Dinge gelernt, die vielleicht relevant für euch und das Land sind. Ich möchte niemanden persönlich oder namentlich angreifen. Es ist verführerisch, das sagen zu können. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, es nicht zu tun. Nein, aber wenn ich ein paar allgemeine Beobachtungen machen könnte, die meiner Meinung nach erhellender sind als Mike Pence zu zerreissen, dann denke ich, ich werde es tun, weil das wahrscheinlich falsch wäre. Das wäre zu einfach und die einfachen Dinge sind nicht befriedigend, oder? Man fühlt sich nicht gut, wenn man seinen fünfjährigen Sohn beim Fußball oder Tischtennis besiegt, oder?

Aber ich habe ein paar Dinge gelernt, das war super interessant, das erste ist, dass ich es irgendwie schon wusste und ihr wisst es schon, sonst wärt ihr nicht hier, dass die Dinge, um die sich die Republikaner in Washington kümmern, die Leute, die ihr wählt und dort hinschickt, zwar vorgeben, sich um viele Dinge zu kümmern, aber die Dinge, die sie wirklich berühren, die für sie wichtig sind, sind ganz anders als die Dinge, die für die Menschen, die für sie stimmen wichtig sind und ihr habt gedacht, dass das sich ändern würde, denn wir hatten vor einigen Jahren eine Veranstaltung, bei der die Republikaner einen Typen gewählt haben, der versprochen hat, die Republikanische Partei zu zerstören und man dachte, das würde ihre Aufmerksamkeit erregen. Wenn deine Frau mit dem Poolboy abhaut, ist es Zeit, deine Fähigkeiten als Ehemann neu zu bewerten, du musst einen Moment innehalten und dich fragen, ja, es ist schlecht, aber vielleicht habe ich zu ihrem Verhalten beigetragen. Die meisten selbstbewussten Menschen stellen sich diese Frage, wie war ich für dieses schlechte Ereignis verantwortlich?

Aber das gab es in keiner Form. Es ging nur darum, den Poolboy in Washington zu beschuldigen. Ich sehe nicht, dass sich das überhaupt ändert. Vielleicht braucht es noch einen Wahlzyklus, damit es passiert. Aber das zweite, interessantere, was ich gelernt habe, ist, dass fast jeder, ich sage fast jeder, aber fast jeder in einem gewählten Amt in der Republikanischen Partei die Regeln des Gegners für Debatten verinnerlicht hat. Und wenn man darüber nachdenkt, gibt es kaum einen selbstzerstörerischeren Weg, in die Politik oder ins Leben zu gehen, als die Bedingungen zu akzeptieren, die einem die Gegner bereits vor Beginn des Gesprächs bieten. Denn letztendlich gewinnt man damit nichts. Wenn du und ich über etwas streiten, aber ich habe bereits entschieden, dass du recht hast, kommen wir wahrscheinlich nicht sehr weit, oder? Und das sieht man bei den großen Themen. Bei den größten Themen ist es immer dasselbe.

Der Republikaner geht mit dem Wissen in sein Herz, dass er im Unrecht ist. Ich denke, es gibt wahrscheinlich einen beträchtlichen Prozentsatz von republikanischen Wählern, die dasselbe tun, ohne es zu merken, weil sie keine Ahnung haben, dass es passiert. Zum Beispiel während Covid gab es Leute, die nicht mitspielen wollten. Wir wussten, was die Regeln waren und jede Organisation im amerikanischen Leben, jede große Gruppe von Menschen im amerikanischen Leben, von der Regierung über die gesamte Medienlandschaft bis hin zur Kirche, haben alle dasselbe gesagt. Hier sind die Regeln, wenn du ein guter Mensch bist, wirst du diesen Regeln folgen. Du wirst eine Maske tragen, Abstand halten, zu Hause bleiben, unseren Impfstoff nehmen, wir haben keine Ahnung, was drin ist, keine Ahnung, welche Langzeitwirkungen er hat, aber halt den Mund. Das ist ein moralischer Test und wenn du bestehen willst, wirst du gehorchen.

Und es wird immer Leute geben, die sich entscheiden, nicht mitzumachen, aber diese Leute sind und wurden von allen als kriminell angesehen, sie sind Gesetzlose und es gibt sicherlich eine Art Gesetzloser, die stolz darauf ist. Sie sind da draußen, sie sind hier drinnen, sie sind immer irgendwo. Es gibt immer welche, die sich freiwillig dazu entscheiden, sich abzusondern und zu sagen, nein. Aber die meisten Menschen, darunter die meisten guten und vernünftigen Menschen, wollen nicht zu diesen acht Prozent gehören. Wisst ihr, was ich meine? Die meisten Menschen wollen nicht aus dem Stamm ausgestoßen werden. Tatsächlich weiß ich nicht, was du gesagt hast, aber ich stimme dir zu. Ich bin der einzige Sprecher, der es mag, angeschrien zu werden. Aber das ist nicht der Punkt.

Das Problem ist, dass niemand die grundlegenden Bedingungen in Frage gestellt hat. Warte mal einen Moment. Gibt es Beweise dafür? Weißt du, dass dies wahr ist? Haben Amerikaner von Natur aus, also von Natur aus ein Recht darauf, ihre eigenen Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie auf einer grundlegenden Ebene leben? Welche Medikamente sie in ihren Körper stecken, wohin sie reisen? Niemand hat das gesagt. Und natürlich hat die Medien das auch nie als Option dargestellt. Das haben wir im Krieg in der Ukraine gesehen. Es begann und das erste, was man wusste, ich meine man kann unterschiedlicher Meinung darüber sein, welche Waffensysteme man schickt, aber man hat von Anfang an gesagt bekommen, du weißt, Russland ist unser Feind. Eins wissen wir, dass eine Seite böse ist und die andere tugendhaft. Und ich denke, viele anständige Menschen würden unabhängig davon zu diesem Schluss kommen. Ich bestreite das nicht. Ich denke, es ist total fair, Russland als böse und die Ukraine als gut zu betrachten, aber es ist auch im Rahmen, das nicht zu akzeptieren. Denn wenn du ein Amerikaner bist, hast du das Recht zu entscheiden, wen du hasst. Das ist ein grundlegendes Recht. Niemand darf dich zwingen, wütend auf jemand anderen zu sein. Wenn du erwachsen bist, kannst du entscheiden, basierend auf welchen Kriterien auch immer. Und es ist total fair zu sagen, na ja, ich weiß nicht, ich bin nicht wütend auf diese Person. Du bist kein Krimineller, wenn du so denkst. Es ist kein krimineller Akt, jemanden nicht zu hassen. Es ist total fair zu sagen, moment mal, ist es nicht eine Ausdruck von Liebe für Russland zu sagen, sie haben keine Amerikaner umgebracht? Warum ist das verrückt? Das ist doch wahr. Ich habe gestern zu einem der Kandidaten gesagt, ich war noch nie in Russland. Ich habe kein großes Interesse, jemals dorthin zu gehen. Ich spreche kein Russisch. Ich bin in diesem Land geboren und plane wahrscheinlich hier zu sterben, hoffe ich. Aber lasst uns einfach die Opferzahlen betrachten. Wie viele Amerikaner wurden in den letzten drei Jahren von Russland ermordet? Ich meine, ich bin nicht gut in Mathe, aber ich denke, es liegt etwa bei Null. Ich kenne niemanden persönlich, der von russischer Hand getötet wurde. Aber ich kenne zwei Menschen, die an Fentanyl gestorben sind, das in Mexiko hergestellt wurde und von der mexikanischen Regierung in die USA gelassen wurde. Ich bin nicht gegen Mexiko, ich bin direkt daneben aufgewachsen, ich mag Mexiko eigentlich sogar. Aber die mexikanische Regierung lässt das zu und über 100.000 Amerikaner sterben jedes Jahr an diesem Gift, nicht weil sie drogenabhängig waren und zu viel genommen haben, sondern weil sie vergiftet wurden. Sie haben eine Pille genommen, von der sie dachten, dass sie etwas anderes ist, und es stellte sich heraus, dass es Fentanyl war, das in Mexiko hergestellt und von der mexikanischen Regierung in die USA gelassen wurde.

Und das sind 100.000 im Jahr, das sind Hunderttausende von Amerikanern, größtenteils junge Menschen, die tot sind. Entweder an der Mauer oder mehr. Oder mehr.

Wenn Sie also ein Land hätten, das Hunderttausende Ihrer Mitbürger sterben lässt, sagen wir mal im Alter von 23, und ich bin sicher, jeder in diesem Raum kennt jemanden oder kennt jemanden, der jemanden kennt, der gestorben ist. Es ist keine abstrakte Epidemie, es ist so groß, dass jeder jemanden kennt. Es war wie die Spitze der Pandemie.

Ein Gesetzloser, den ich kenne, möglicherweise hat meine Frau zu jemandem gesagt: „Wie viele Menschen kennst du, die an Covid gestorben sind?“, Und ich war wie, na ja, du kennst viele. Ja, wem? Also, ich kenne einen Freund, einer ihrer Großeltern ist gestorben. Wie hieß sie? Ich weiß es nicht, es war ihr Großelternteil. Wie alt war sie? Na ja, so Ende 80.

Okay, wie viele Menschen kennst du, die durch den Impfstoff verletzt wurden? Na ja, eine Menge. Also, ich weiß es nicht, du kannst irgendwann zu Schlussfolgerungen aufgrund von wissenschaftlichen Bewertungen kommen. Nein, aber es ist nicht unwichtig.

Also, zum Thema Russland, wenn du das Gespräch mit den Worten beginnst: „Das ist ein böses Land, das Amerika geschadet hat und wir müssen in den Krieg gegen sie ziehen“, dann gibt es dazu eigentlich keine Debatte, oder? Ich meine, niemand würde Nazi-Deutschland verteidigen. Sie haben viele Zehntausende von Amerikanern getötet. Du kannst sie nicht verteidigen. Kein anständiger Mensch würde das verteidigen.

Aber im Fall des modernen Russlands darf man nicht einmal daran zweifeln. Und wenn einem das Denken verboten wird, ist man von der Person, die einen davon überzeugt hat, vollständig kontrolliert und die Auswirkungen davon sind einfach nur als Beobachter für mich, äh, in meinem Leben, ich versuche einfach, von der Propaganda unbeeinflusst zu bleiben. Das ist das Hauptziel meines Lebens jeden Morgen, unbeeinflusst zu bleiben, einfach die Dinge zu betrachten und zu versuchen, sie kalt einzuschätzen.

Was betrachten wir hier? Du musst kein Genie sein, um das zu tun, wirklich nicht, ich bin kein Genie, das weiß ich sicher. Bitte schaut euch um, wie sieht das aus? Fahrt drei Stunden lang durch Amerika. Ist das das, woran ihr euch von vor fünf Jahren erinnert? Sieht es besser oder schlechter aus? Schlafen mehr Menschen auf der Straße? Ist es schmutziger? Gibt es Graffiti? Graffiti, oh Graffiti. Was ist Graffiti? Das ist keine Kunst. Das ist Vandalismus. Und wenn es stehenbleibt, was sagt das aus? Wir haben aufgegeben, es ist uns egal. Wir lassen Menschen, die nichts schaffen, zerstören, was wir aufgebaut haben und wir wehren uns nicht dagegen.

Graffiti ist einen Schritt vom totalen Zusammenbruch der Gesellschaft entfernt, Punkt. Was sagt man, wenn man Graffiti erlaubt? Wir haben keinerlei Selbstachtung. Es ist uns egal genug, was unsere Zivilisation angeht, sie sauber und schön zu halten. Vorherige Generationen haben ihr ganzes Leben damit verbracht, alles dafür zu geben, nur um Gehwege zu bauen, nur um Gasleitungen zu verlegen, nur um Betonbauten zu errichten und wir lassen jemanden, der noch nichts Wertvolles für unsere Gesellschaft getan hat, das mit Vandalismus zerstören und haben kein Problem damit.

Nein, das ist kein großes Problem, es ist nur Graffiti, das sind Graffitikünstler. Das ist ein Zeichen für den Zusammenbruch der Zivilisation, Punkt. Aber du darfst das nicht denken. Wenn du Propagandisten erlaubst, die Bedingungen festzulegen, und wenn du Fußball gegen jemanden spielst und er sagt: Hier ein völlig faires Spiel, wir sind gleichwertig. Das Problem ist, dass wenn ich ein Tor schieße, zählt es und wenn du eins schießt, zählt es nicht. Völlig fair, lasst uns einfach zustimmen, dass das so ist. Wahrscheinlich werde ich nicht gewinnen.

Aber gestern habe ich mir angesehen und mir die ganze Zeit das Temperament behalten, weil es nicht an mir liegt, wer der republikanische Kandidat wird. Ich bin nur ein arbeitsloser Talkshow-Moderator. Also dachte ich, ich versuche mich herauszuhalten. Aber ich habe eine Frage gestellt, die vollkommen fair war. Es gibt Geistliche in der Ukraine, die ins Gefängnis geworfen werden, Nonnenklöster werden durchsucht, Nonnen werden hinausgeworfen, Priester werden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Also dachte ich, nun ja, es ist nicht mein Land. Sie tun überall auf der Welt barbarische Dinge. Du kannst nicht wegen allem aufgeregt sein, ich bin viel mehr daran interessiert, was in El Paso passiert als in Kiew.

Andererseits, wenn ich dafür bezahle und wenn ich hier sitze und moralische Vorträge darüber höre, wie ich dafür bezahlen muss oder ich bin ein Werkzeug von Putin, dann denke ich, es ist fair zu fragen, was ist das, Geistliche ins Gefängnis zu werfen? Und ich habe einen selbsternannten christlichen Führer danach gefragt und sagte: Was denken Sie als jemand, der sein Leben lang für Religionsfreiheit plädiert hat über die Durchsuchung von Nonnenklöstern und das Einsperren von Priestern? Und er sagte mit einem ernsten Gesicht: Nun ja, sie hatten die falschen Ansichten. Oh, also, ist das okay? Entschuldigung, ich habe nicht erkannt, wo die Grenzen liegen. Du kannst Religionsfreiheit oder Meinungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit haben, solange du innerhalb der Linien bleibst, aber wenn du eine nicht genehmigte Meinung äußerst, dann gehst du ins Gefängnis. Aber das ist Freiheit, oder? Du machst genau das, was ich dir sage, oder ich sperre dich ein. Ist das die Freiheit, die du anerkennst? Nein, das ist wahnsinnig.

Und das hat mich geärgert und ich sagte, nun ja, aber denkst du nicht, dass ein christlicher Führer, wenn christliche Geistliche wegen ihrer Ansichten eingesperrt werden, etwas sagen sollte? Nein. Und wie kannst du es wagen, das zu sagen? Und dieser Mensch wurde von einer Horde von Menschen auf der Rechten unterstützt. Ja, halt den Mund. Halt den Mund. Die National Review hat heute Morgen einen Artikel geschrieben. Halt den Mund. Es ist bigott, zu bemerken, dass christliche Geistliche in der Ukraine eingesperrt werden.

Meiner Meinung nach ist es, weißt du, vielleicht ist es dir wichtig, vielleicht interessiert es dich nicht, aber wenn du ein christlicher Führer bist und Christen wegen ihrer Überzeugungen ins Gefängnis geworfen werden, bist du verpflichtet, etwas zu sagen. Und wenn du das nicht tust, bist du kein guter christlicher Führer. Und nebenbei bemerkt, der Mensch, mit dem ich gesprochen habe, ist für mich jemand, von dem ich glaube, dass er wirklich echten Glauben und anständig ist. Ich würde ihn sogar meine Kinder hüten lassen, aber nicht lange, sondern nur zum Abendessen. Ich meine, ich glaube nicht, dass er ein böser Mensch ist. Er ist kein geheimer Serienmörder auf Long Island oder so etwas, zumindest nicht soweit ich weiß. Aber er hat mir das mit einem ernsten Gesicht gesagt und er hat gesagt: Aber was die Ukraine wirklich braucht und das sage ich als christlicher Führer, ist mehr Clusterbomben. Und ich dachte, weißt du wer es war. Und ich dachte mir, mehr Clusterbomben, nun ja, ich bin kein Bibelwissenschaftler, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nachdem ich vier von vier Evangelien gelesen habe, die Botschaft des Neuen Testaments darin besteht, Frieden zu bringen.

Und dieser Mensch bekam fast Tränen in den Augen beim Gedanken daran, dass die Regierung, die Christen ins Gefängnis wirft, nicht genug Raketen und Panzer hat. Das ist vielleicht eine gerechtfertigte Position, aber es ist keine legitime Position für einen selbsternannten christlichen Führer, tut mir leid, das ist widerlich. Und dieser Mensch sagte mir, dass wir das tun müssen, weil das Führung ist. Und ich dachte, weißt du, ich war noch nie ein Diplomat. Ich bin der Vater vieler Kinder. Ich habe keinen Doktortitel in Führung, aber ich weiß, wie elterliche Führung aussieht. Paternalistische Führung sieht so aus.

Und wenn zwei deiner Kinder kämpfen, mag sein, dass du denkst, einer hat Recht und der andere nicht, aber es spielt keine Rolle. Du sagst nicht: Schlage ihn zusammen, er ist im Unrecht. Nein, du sagst: Papa ist da, hört auf damit. Und das erste, was du tust, weil du die Kontrolle hast, nicht die Kinder haben die Kontrolle, du bist der Chef, der Vater. Das erste, was du tust, ist aufzuhören mit dem Kämpfen. Und dann bringst du sie in separate Räume und gibst ihnen die gerechte Strafe, die du für notwendig hältst. Aber sie dürfen nicht miteinander kämpfen, weil du zu Hause bist. Weil du deine Familie führst.

Und es mag einen Weg geben, in dem internationale Führung völlig anders ist als das Managen einer Familie mit vier Kindern und vier Hunden, aber ich weiß nicht, wie dieser Weg aussieht. Wenn du der Anführer bist, das letzte, was du also tust, ist mehr Chaos hinzufügen. Du beendest das Chaos. Führung bedeutet, Ordnung und Regelmäßigkeit und Vorhersehbarkeit in eine chaotische Situation zu bringen. Wartet, bis euer Vater nach Hause kommt.

Was passiert, wenn der Vater betrunken nach Hause kommt und sagt: Haut weiter drauf, er liegt falsch. Schlechter Vater, ein Mann, würdig des Namens Vater, ist das nicht. Das ist keine Führung. Das ist eine Aufgabe der Führung, eine Verfälschung der Führung und widerlich. Und genau das ist es, was diese Regierung im Namen der amerikanischen Führung mit voller Beteiligung der Republikanischen Partei auf die Welt loslässt und das ist verrückt.

Ja, nun muss ich sagen, was du auch von Trump halten magst, er ist ziemlich klar in dieser Hinsicht und sie hassen ihn deshalb tatsächlich. Sie hassen ihn deshalb. Und wenn ich nur sagen darf, dass die Außenpolitik, mit der ich aufgewachsen bin, wie du es tust, beispielsweise ein großes Ozean ist und es da draußen all diese primitiven Menschen gibt, die primitive Dinge tun, sich Tätowierungen stechen und, weißt du, sie sind Ausländer, wer weiß, was sie tun? Das verstehe ich. Ich bin stolz darauf, ein hässlicher Amerikaner zu sein und bis zu einem gewissen Grad bin ich es immer noch. Ich bestelle Pizza, bitte. Amen, Baby. Ich bestelle Pizza, bitte. Ich bin ein Amerikaner. Und übrigens, ich bin stolz darauf, in Paris Pizza zu bestellen und tue das oft. Also ist das in Ordnung, aber wenn du ein Amerikaner bist, denkst du nicht darüber nach.

Es gibt diese Vorstellung, dass die Außenpolitik auf eine Art und Weise wie das eine große Sache ist, die die Regierung tut, die nicht demokratisch kontrolliert wird. Es ist so, es ist wirklich so bevormundend wie möglich. Es ist wirklich, still, die Männer sprechen. Das ist wirklich das, was sie sagen. Entschuldigung, sind Sie ein Außenpolitikexperte? Sind Sie das? Was wissen Sie? Wie viele Jahre haben Sie im diplomatischen Dienst verbracht? Sind Sie zur Fletcher School gegangen? Ich glaube nicht. Ach ja, es ist mein Land, eigentlich. Und Sie tun dies in meinem Namen mit meinem Geld und möglicherweise meinen Kindern. Also, ob Sie meine Meinung wollen oder nicht, Sie werden sie bekommen.

Aber diese Wahrheit, dass Demokratie erfordert, dass die Öffentlichkeit Kriege absegnet, ist in Washington völlig fremd. Und genau deshalb gefällt ihnen das. Das ist genau der Grund, warum sie das mögen. Wenn Sie versuchen würden, durch den Kongress einen Gesetzesentwurf für Transrechte zu bringen, würden Sie das nicht schaffen. Denn die Leute schauen hin, und das sollten sie auch, und der demokratische Prozess funktioniert so. Wahrscheinlich wird in den Vereinigten Staaten selbst dann kein Gesetzesentwurf im Kongress verabschiedet, auch wenn die Demokraten die Kontrolle haben, der besagt, dass es keine Männer- und Frauenbadezimmer mehr geben soll. Wir werden alle zusammen in einer Latrine sein und sie ablecken. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil niemand das verteidigen möchte. Aber Clusterbomben an eine Regierung zu schicken, die Christen gefangen hält und Geld stiehlt, das geht Amerika nichts an. Und deshalb können sie sich absprechen und es zusammen machen. Das ist die Wahrheit.

Und die Tatsache, dass die Republikaner dies zugelassen haben und dass selbst jetzt, und wieder, selbst wenn Sie glauben, dass wir die Ukraine militärisch unterstützen sollten, was meines Erachtens legitim ist, teile ich diese Ansicht nicht, aber ich halte sie für völlig legitim, und ich denke, es gibt viele nette Leute, die wirklich Mitleid mit den Ukrainern haben. Ich selbst habe wirklich Mitleid mit den Ukrainern und ich denke, Russland sollte nicht einfallen. Dem stimme ich zu. Aber es spielt fast keine Rolle, wo Sie zu dieser Frage stehen. Wenn Sie kein erwachsenes Gespräch darüber führen können, das mit der sehr offensichtlichen Frage beginnt, warum sollte ich wütend auf Russland sein? Warum? Halt die Klappe! Wenn die Antwort lautet, halt die Klappe, oder wenn die Antwort lautet, dass Sie als amerikanischer Bürger, der sein Land liebt und dessen Vorfahren dafür gekämpft haben, es als Landesverrat bezeichnet werden, von Menschen, denen die Vereinigten Staaten völlig egal sind, dann ist das zu viel. Es ist einfach zu viel. Es ist zu empörend, um es hinzunehmen.

Aber das, was ich Ihnen sagen kann, wenn Sie wissen möchten, was wirklich, wirklich wichtig ist für sie, für Sie und für die Zukunft des Landes, betrachten Sie die Dinge, die Sie nicht sagen dürfen. Das ist mir direkt nach dem 6. Januar aufgefallen. Ich werde es so lange nicht vergessen, wie ich lebe. Als ein sehr wörtlicher, nicht besonders schneller, nicht besonders kluger Mensch, war ich völlig zufrieden damit, zu glauben, dass der 6. Januar das war, was es für mich im Fernsehen aussah, nämlich eine Gruppe wütender Menschen, die glaubten, dass ihnen die Wahl gestohlen worden war und die deshalb diejenigen konfrontiert haben, die sie für die Täter hielten.

Also, George Floyd wird getötet und plötzlich plündern sie Foot Locker. Was hat Foot Locker damit zu tun? Ich sage, zur Verteidigung der republikanischen Wähler, sie waren wütend auf den Kongress, also sind sie zum Kongress gegangen. Sie haben keine Spirituosenläden ausgeraubt, sie sind sofort zur Quelle gegangen. Das stimmt. Es war nicht so, als ob sie sagten, oh, sie haben uns die Wahl gestohlen, lasst uns Macy’s plündern.

Aber wie auch immer, ich habe das gesehen und ich dachte, ja, okay, es waren wütende Leute. Sie glaubten, ich meine, das war der 6. Januar, also hat es eine lange Zeit gedauert, bis ich herausgefunden habe, was passiert ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich bin einfach zu alt und es ist schwer zu bemerken, wenn sich die Dinge ändern, wie bestimmte Annahmen, die man hat, natürlich sind.

Sie würden tatsächlich eine Woche oder so später, wenn die emotionale Verwüstung dieses zweiten 9/11s/ Pearl Harbor nachlässt, die Menschen sich beruhigen und zur Besinnung kommen und eine vernünftige Unterhaltung führen können. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil ich wirklich an Ursache und Wirkung glaube, wird jemand fragen, warum waren diese Menschen so wütend? Niemand von ihnen hatte Vorstrafen, es waren Großmütter mit Diabetes und einer Menge Schulden. Sie sind die am wenigsten einflussreichen Menschen in unserer Gesellschaft, legitimerweise die am wenigsten einflussreichen. Und warum waren sie so wütend? Warum sind sie mit dem Bus aus Tennessee gekommen, um vor dem Capitol herumzuspringen?

Sie hatten wahrscheinlich bessere Dinge zu tun. Und wenn sie dann denken, dass die Wahl nicht fair war, würden wir sie in einer sehr ruhigen, vernünftigen Weise hinsetzen und ihnen sagen: Ich verstehe es. Wir haben gesagt, dass Biden mit 81 Millionen Stimmen gewonnen hat, das sind 15 Millionen mehr als Barack Obama. Das scheint überraschend viel zu sein, wenn man bedenkt, dass er nicht Wahlkampf gemacht hat und nicht sprechen kann. Aber, ihr wisst schon, es gab da irgendwas an ihm, es war diese Magie und, ihr wisst schon, vielleicht habt ihr das nicht gefühlt. Es ist wie Pistazieneis, es ist kein Geschmack für jeden. Aber die Leute, die es mögen, mögen es wirklich, 81 Millionen. Also beruhigt euch. Und übrigens haben wir den Quellcode in der Software der Wahlmaschine und wir haben ihn überprüft und alles ist in Ordnung. Wir würden einer elektronischen Wahlmaschine niemals erlauben, ihre Software vor uns zu verbergen, das würde niemals geschehen. Und der Dropbox wird von der Strafverfolgung vollständig überwacht und jeder Wähler musste nachweisen, dass er wirklich die Person ist, für die er sich ausgibt, mit einem behördlich ausgestellten Ausweis, also beruhigt euch.

Und ich hätte gesagt, fair genug, denn ich möchte an unsere Wahlen glauben. Wer tut das nicht? Und die Leute am Capitol am 6. Januar sind genau diejenigen, die am meisten an unsere Wahlen glauben wollen. Sie sind diejenigen, die die Taschenverfassung getragen haben. Wie viele CNN-Moderatoren glauben eigentlich fest an den amerikanischen politischen Prozess? Sie würden dich in ein Lager stecken, wenn sie könnten. Halt die Klappe. Es interessiert sie überhaupt nicht. Aber diejenigen, die wirklich daran glauben, waren natürlich am meisten geschockt und am meisten aufgebracht, als sie glaubten, dass es nicht echt war.

Aber wie auch immer, ich dachte, wir werden irgendwann dieses Gespräch haben. Ich habe nie Vandalismus unterstützt und werde das auch nie tun, Punkt. Aber ich dachte, na ja, vielleicht hat das, Ashley Babbitts Tötung, rückblickend ganz klar ein Mord, irgendwie eine Bedeutung. Wir können eine nationale Diskussion darüber haben. Und ich bin absolut für nationale Diskussionen. Aber jedes Jahr versprechen sie uns eine nationale Diskussion, nun ja, über Rasse, da brauchen wir eine Diskussion über Rasse. Okay, halt die Klappe. Okay. Eine nationale Diskussion bedeutet, dass niemand außer denjenigen, die eine nationale Diskussion gefordert haben, sprechen darf. Und die hören nie auf zu sprechen.

Aber wie auch immer, wir hatten diese Diskussion nie. Tatsächlich wurden alle, die es versucht haben, deplattformiert, enterbt, im Grunde aus dem öffentlichen Leben in Amerika gedrängt, insolvent gemacht, in vielen Fällen ins Gefängnis gesteckt. Entlassen. Ja. Entlassen. Oh. Ziemlich lustig. Wie auch immer. Entschuldigung, ich war so begeistert, dass ich für einen Moment völlig alles um mich herum vergessen habe, entschuldigung.

Aber wir haben nicht nur dieses Gespräch nicht geführt, sondern dieses gesamte Gespräch wurde buchstäblich verboten. Jetzt steht es in den Richtlinien der meisten großen Social-Media-Unternehmen, dass Sie dieses Gespräch nicht führen können. Also möchte ich nur ein paar Punkte nennen.

Und der offensichtlichste ist, dass jedes Land, das keine freie Diskussion darüber zulässt, wie seine Führer gewählt werden, per Definition keine Demokratie ist. Ein Land ohne Meinungsfreiheit ist keine Demokratie. Meinungsfreiheit ist eine Voraussetzung für die Demokratie. Man kann sie ohne sie nicht haben. Man kann keine Dinnerparty ohne Abendessen haben. Man kann keine Demokratie ohne Meinungsfreiheit haben, Punkt. Also gibt es das.

Egal, was man mir sagt, und übrigens ist es nicht interessant, und Narzissten sind so, die Projektion dahinter, es ist so, dass das, was sie tun, und ich meine auf genauem Niveau, genau das ist, was sie Ihnen vorwerfen. Sie greifen die Demokratie an. Wirklich? Ich mag Demokratie. Demokratie würde den Menschen ohne Geld und ohne Fernsehsendung eine Stimme geben, wie sie regiert werden, also bin ich dafür. Und sie wollen genau das Gegenteil.

Also hat die Mittelklasse in Amerika, die seit 2015 nicht mehr in der Mehrheit ist, ein Jubiläum, das niemand bemerkt hat, weniger wirtschaftliche Macht als je zuvor. Das ist der Grund, warum Trump gewählt wurde, meiner Meinung nach. Und jetzt hat sie weniger politische Macht als je zuvor. Wenn Sie also Macht von großen Bevölkerungsgruppen wegnehmen, greifen Sie die Demokratie an, per Definition. Genau das tun Sie. Das ist der erste Punkt, den ich bemerkt habe.

Im Namen der Verteidigung der Demokratie haben wir die Dinge genommen, die wir für die Demokratie brauchen, unsere Kernfreiheiten, die in der Bill of Rights garantiert sind. Ebenso wie in unserem Krieg für Demokratie unterstützen wir eine Regierung, die die Oppositionsparteien verboten hat, Oppositionsführer ins Gefängnis geschickt hat, die Meinungsfreiheit unterdrückt, jetzt eine Wahl boykottiert und abtrünnige Priester ins Gefängnis steckt. Es ist so eine Demokratie, dass sie keine Wahlen mehr haben. Das ist so eine reine Demokratie.

Aber das zweite, und was wohl eher auf dieses Gespräch zutrifft, ist, dass ihre Reaktion die Aussage ist. Wenn Sie wissen wollen, worauf sie Wert legen, was wichtig ist, hören Sie auf ihre Reaktion, wenn Sie etwas Nichtgenehmigtes dazu sagen. Wenn Sie also heute Abend einen Beitrag auf Facebook schreiben und sagen würden, ich denke, Papua-Neuguinea ist die mächtigste Nation der Welt, dann würden Sie keine einzige Reaktion bekommen, außer jemand würde sagen, jemand hat wieder gekifft. Niemand würde sich darum kümmern. Es ist nachweislich unwahr. Deshalb konnten die Flat Earth-Leute so lange unter dem Radar bleiben. Und übrigens, ich schließe diese Möglichkeit nicht aus, falls hier welche sind, denn ich bin ein aufgeschlossener Mensch. Legen Sie mir die Beweise für seine Flachheit vor und ich werde sie verstärken.

Aber der Punkt ist, wenn etwas offensichtlich oder sehr wahrscheinlich unwahr ist, stellt es keine Bedrohung für irgendjemanden dar. Was beängstigend ist und eine Reaktion hervorruft, sind wahre Dinge. Niemand wird dafür bestraft, Lügen zu verbreiten. Die Menschen werden nur dafür bestraft, die Wahrheit zu sagen. Sie könnten buchstäblich morgen aufwachen, auf die Bahamas ziehen, eine gefälschte Kryptowährung gründen und Millionen von Investoren auf der ganzen Welt um Milliarden Dollar betrügen. Ich sage Ihnen nur, dass Sie das könnten, und ich empfehle es nicht. An die Wahlkommission, nicht zu empfehlen. Aber Sie könnten das machen, und Sie könnten erwischt werden, und die Menschen könnten eine ausgewogene Meinung über Sie haben. Er ist ein wirklich intelligenter, netter Kerl, ist ein bisschen überfordert, könnte man sagen, aber ich werde nicht auf ihm herumhacken. Richtig? Wir alle machen Fehler. Wer hier hat noch nie eine Million Investoren mit einer gefälschten Kryptowährung betrogen? Okay, da sind welche. Es gibt welche. Werfe den ersten Stein.

Solche Verbrechen, das heißt tatsächliche Verbrechen, wie das Niederbrennen von Gebäuden, das Verarmen von Menschen, das Starten völlig kontraproduktiver Kriege, die wir nicht gewinnen können, bei denen viele unserer Bürger sterben, das Offenlassen der Grenze, damit sieben Millionen Menschen darüber laufen können, sind keine kleinen Dinge. Das ist nicht alles, als das Vergessen, die Serviette richtig zu falten, Thanksgiving. Das sind in gewisser Weise wirklich weltgeschichtliche Verbrechen. Welche Verbrechen werden bestraft? Welche Verbrechen werden bestraft? Gedankendelikte, das Falsche denken, das Falsche glauben, ungenehmigte Worte sagen. Und diese Worte sind immer wahr.

Also, wenn Sie jemanden hören, und übrigens ist es so schwer zu wissen, was wahr ist. Ich meine oft, soweit ich jemals mit Leuten rede, was ziemlich selten ist, nein, aber wie, wissen Sie, wenn Sie durch einen Flughafen gehen oder so, ich hasse die Nachrichten. Alles ist so unehrlich. Woher beziehen Sie Ihre Nachrichten? Und ich versuche immer ehrlich zu sein und zu sagen, ich bekomme keine Nachrichten. Ich lese keine Nachrichten. Machen Sie Witze? Ich habe seit Jahrzehnten keinen Fernseher mehr. Ich würde die New York Times nicht einmal unter Androhung von Waffengewalt lesen wollen. Das will ich nicht in meinem Kopf haben. Verstehen Sie mich? Es ist schlimmer als Pornografie, es ist grauenhaft. Und es ist einfach schlecht für Sie. Weißt du, du tust es dir nicht selbst an, bewusst unwahre Dinge in deinen Kopf zu tun.

Also, wie weiß man, was wahr ist? Nun, das ist eine gute Frage.

Und eigentlich ist es die einzige Frage im Leben. Und die ehrliche Antwort ist, dass man es nicht wirklich wissen kann, weil man nicht Gott ist. Und deshalb denke ich, dass es super wichtig ist, an alles mit der nötigen Demut heranzugehen und anzuerkennen, dass diese Dinge sehr komplex sind und man es nicht wirklich wissen kann. Und irgendwann, wahrscheinlich gleich nachdem du stirbst, wirst du es wissen. Und das ist definitiv der Vorteil am Sterben, meiner Meinung nach. Aber in diesem Leben kannst du es nicht wissen. Und du wirst es nie wissen. Und du bist verrückt, wenn du denkst, du könntest dir die Zukunft vorstellen oder die genaue Wahrheit über irgendetwas erahnen. Weil du es nicht kannst. Und übrigens, jeder, der denkt, dass er es kann, wird wahrscheinlich zu Mussolini werden. Das ist ein schlechter Weg. Wenn du morgens aufwachst und denkst, ich bin der einzige Mensch, der die Wahrheit besitzt, bist du klinisch wahnsinnig. Suche Hilfe.

Aber innerhalb der Grenzen unserer Fähigkeiten als Menschen kannst du in die richtige Richtung geleitet werden. Es gibt den Polarstern. Du kannst dorthin kommen. Und wie weißt du das? Und es ist wirklich einfach. Wer sind die Gedankenverbrecher und was sagen sie? Was sagen sie? Sie sagen verrückte Dinge wie „das Wasser macht die Frösche schwul“. Was für ein verrückter Mensch. Lass ihn eine Milliarde Dollar zahlen. Das Wasser macht die Frösche tatsächlich schwul. Das ist wahr. Stellt sich heraus. Jahre später erzählen sie uns das. Stellt sich heraus, es ist wahr. Ja, es ist tatsächlich wahr. Ich unterstütze nicht die Theorien einer bestimmten Person zu irgendetwas Bestimmtem. Aber ich sage Ihnen, dass die Menschen, die Ihre Worte und Gedanken zensieren, eine, das ist eine Sache, die ich über sie sagen werde. Sie haben einen sehr präzisen und gut kalibrierten Sinn dafür, was wichtig ist. Sie wissen es. Das sind keine oberflächlichen Menschen. Sie können wie Ihr Hund riechen. Wie Ihre Eltern in der High School riechen konnten, ob Sie eine Marlboro geraucht haben. Sie wissen es. Was wichtig ist. Sie verschwenden keine Zeit mit unwichtigen Dingen.

Und deshalb würde ich ehrlich sagen, dass viele der Debatten, die wir führen, und sicherlich viele der Debatten, an denen ich mich beteiligt habe, wahrscheinlich Ablenkungen von Dingen sind, die wirklich wichtig sind, ehrlich gesagt. Und das könnte erklären, warum ich jedes Mal, wenn ich letzte Woche im Ausland war und zurückkam und dachte, dass ich die Pflicht habe, über die Nachrichten Bescheid zu wissen, all diese Texte zu lesen und alles, was ich gelesen habe, wie ein neuer Gipfel des Wahnsinns war. Ich dachte, das ist der Mount Everest des Wahnsinns. Verrückter kann es nicht werden. Männer stille, oder was auch immer. Wir werden Nebraska an einen Indianerstamm zurückgeben, der nicht mehr existiert. Das machen wir nicht, Omaha ist sicher, aber ich sage nur. Jede dieser Geschichten hat mich aufgeregt. Und natürlich war das wahrscheinlich der Punkt. Ich glaube wirklich, dass das exponentielle Wachstum völlig irrationaler Behauptungen auf der anderen Seite, Dinge, die keine vernünftige Person könnte, meine ich, angefangen von Männern, die Geburt geben können, aber es gibt eine Million davon, dass diese Behauptungen tatsächlich dazu dienen, Menschen wie mich in einen Wutanfall zu versetzen, damit wir nicht bemerken, dass sie eigentlich das Land plündern. Ich glaube das. Ich glaube nicht, dass es ein einziges Kongressmitglied gibt, mit Ausnahme von vielleicht den dümmsten, vielleicht Ocasio-Cortez oder so etwas, aber die normalen oder halbwegs normalen, ich meine, in Relation betrachtet. Ich glaube nicht, dass es ein einziges demokratisches Mitglied des Kongresses gibt, dem Transrechte überhaupt wichtig sind. Ich glaube nicht, dass es ein einziges gibt, das glaubt, dass Männer stillen können, weil noch nie jemand das getan hat. Es gibt ziemlich viele Beweise dagegen. Ich glaube nicht, dass sie es glauben. Ich glaube es wirklich nicht. Und übrigens ist es sehr wichtig, ihnen entgegenzutreten und sie als verrückt zu bezeichnen, denn das sind sie auch. Ich sage nicht, dass man sich von diesen Dingen zurückziehen sollte. Ich sage nur, wenn sie Ihnen eine Geschichte ins Gesicht werfen, die so bekloppt ist, dass Sie nur wie ein Hund knurren können, dann tun sie das wahrscheinlich absichtlich. Und Sie sollten sich wahrscheinlich umsehen und sich fragen, über welche Themen niemand einmal widerspricht. Über welche Themen ist ihre Reaktion so erbittert, dass die Leute sagen, dass sie sich nicht damit beschäftigen wollen? Eines davon ist der Krieg in der Ukraine, ein anderes ist COVID und natürlich das dritte ist der 6. Januar. Und du musst dich fragen, warum das so ist. Nun, das passiert nicht zufällig, glaube mir. Es gibt einen Grund. Was hast du gesagt? Ich weiß nicht, was, weißt du was, das Ding an dieser Geschichte ist, es ist für mich nur ein Rätsel. Niemand war überraschter als ich. Ernsthaft? Im Weißen Haus von Biden hat jemand ein Gramm Kokain in einem öffentlichen Ort hinterlassen, ich dachte so zu meiner Frau, das passt einfach nicht zum Charakter, wissen Sie? Ich glaube es einfach nicht. Es ist ganz offensichtlich eine Falle. Ich bin gleich zu Mary und Barry zurückgegangen und habe gesagt, jemand hat dich reingelegt. Krass oder? Es war, wissen Sie, wissen Sie was ich meine? Sie hatten einen Plan, Sie werden es nicht glauben können. Es ist unglaublich. Es wird total funktionieren. Was wir tun werden, ist alles total umkrempeln, okay? Wir haben Dinge lange Zeit auf eine bestimmte Weise gemacht, okay? Und es hat geklappt, aber ich habe einen besseren Plan.

Und das ist ihre gesamte Herangehensweise. Also, wenn ich Ihnen nur einen Rat geben kann. Nach 27 Jahren im Fernsehgeschäft, mir einem Mann mit tauben Zähnen nicht vertrauen. Danke.

